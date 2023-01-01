佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經

佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷下

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏賜紫沙門臣法護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏賜紫沙門臣法護奉 詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩顧𥌊曼拏攞眾，目如師子威德自在，為伊舍那天步多主說大力明王曼拏攞法。告言：「聖者！若有入此大忿怒曼拏攞中者，即能成就一切事業，命無中夭，遠離一切惡病纏身，不生魔界，一切眾生見者歡喜，復能遠離一切冤家，於後一切真言教法悉得成就。復能成就一切忿怒，得一切灌頂中福故吉祥莊嚴。是時先安布此大忿怒曼拏攞，念此經一萬遍，得善境界，得覩此曼拏攞教主印可，然後方學此真言壇法。先須八日不食，歸命三寶，發大慈悲菩提心故，依時作法成就事故，關閉冤家，死者還活。此忿怒大威德，能令大業魔王歸依三寶佛法僧眾，況復一切惡魔鬼魅而不殄滅。此大力明王若有受持之者，即能降伏一切冤魔，一切藥叉、洛乞叉(二合)、畢哩(二合)哆、羯吒布怛曩、拏倪寧、娑𠆙(切身)薩嗘攞、迦波三麼(二合)囉，離如是等一切怕怖、一切枷鎖、一切中天、一切迷惑、一切疫病禁繫貧窮。此正法若有讀誦受持，復得一切財寶無所乏少。若天早時，於七晝夜中讀誦此大力明王，即降大雨；若不降雨，令彼天眾破壞殄滅。羯哩(二合)瑟拏(二合)龍王、設羯囉(二合)龍王、阿難多龍王，如是等龍王眾令降大雨；若不降時，亦令彼死。又復此經如前依法，於四方河岸海岸、池潭四邊、舍利塔前，以金剛手大菩薩，以赤栴檀迦囉尾囉花、紅蓮花、阿底目羯哆(二合)花，繒綵幢幡皆以赤色，香水滿瓶，如法依時精勤念誦，得大福聚。又復或以樺皮書此大力明王真言，安於旌旗之上或以頂戴，即得入陣無傷、相敵得勝，弓箭槍刀如花被體，見者歡喜而生愛敬。」爾時魔王遶佛三匝，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名大力？」佛告魔王：「如來名大力，法藏名大力，法名大力，法眼名大力，大乘名大力，金剛手名大力。」爾時魔王讚金剛手祕密主言：「善哉善哉！祕密主！我從今向去，不敢惱亂一切修行之者，誓歸三寶佛法僧眾，願為優婆塞常持淨戒，願天解脫為我安樂。我為法眾，擁護受持大力明王及諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩顧𥌊曼拏攞眾，目如師子威德自在，為伊舍那天步多主說大力明王曼拏攞法。告言：「聖者！若有入此大忿怒曼拏攞中者，即能成就一切事業，命無中夭，遠離一切惡病纏身，不生魔界，一切眾生見者歡喜，復能遠離一切冤家，於後一切真言教法悉得成就。復能成就一切忿怒，得一切灌頂中福故吉祥莊嚴。是時先安布此大忿怒曼拏攞，念此經一萬遍，得善境界，得覩此曼拏攞教主印可，然後方學此真言壇法。先須八日不食，歸命三寶，發大慈悲菩提心故，依時作法成就事故，關閉冤家，死者還活。此忿怒大威德，能令大業魔王歸依三寶佛法僧眾，況復一切惡魔鬼魅而不殄滅。此大力明王若有受持之者，即能降伏一切冤魔，一切藥叉、洛乞叉(二合)、畢哩(二合)哆、羯吒布怛曩、拏倪寧、娑𠆙(切身)薩嗘攞、迦波三麼(二合)囉，離如是等一切怕怖、一切枷鎖、一切中天、一切迷惑、一切疫病禁繫貧窮。此正法若有讀誦受持，復得一切財寶無所乏少。若天早時，於七晝夜中讀誦此大力明王，即降大雨；若不降雨，令彼天眾破壞殄滅。羯哩(二合)瑟拏(二合)龍王、設羯囉(二合)龍王、阿難多龍王，如是等龍王眾令降大雨；若不降時，亦令彼死。又復此經如前依法，於四方河岸海岸、池潭四邊、舍利塔前，以金剛手大菩薩，以赤栴檀迦囉尾囉花、紅蓮花、阿底目羯哆(二合)花，繒綵幢幡皆以赤色，香水滿瓶，如法依時精勤念誦，得大福聚。又復或以樺皮書此大力明王真言，安於旌旗之上或以頂戴，即得入陣無傷、相敵得勝，弓箭槍刀如花被體，見者歡喜而生愛敬。」爾時魔王遶佛三匝，退坐一面，白佛言：「世尊！云何名大力？」佛告魔王：「如來名大力，法藏名大力，法名大力，法眼名大力，大乘名大力，金剛手名大力。」爾時魔王讚金剛手祕密主言：「善哉善哉！祕密主！我從今向去，不敢惱亂一切修行之者，誓歸三寶佛法僧眾，願為優婆塞常持淨戒，願天解脫為我安樂。我為法眾，擁護受持大力明王及諸眾生。」

爾時世尊告魔王言：「業種！此經若有受持讀誦，即得遠離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界種種苦惱，當得生天，經二十千劫常為天主。下生閻浮後，為金輪王王四天下，於未來世復得阿耨多羅三藐三菩提。此大力明王，乃至清淨不清淨、食與不食、淨戒不淨戒俱無障礙。但持此真言，所求皆得。何況依法淨戒，無所不從。」爾時尊者須菩提與自眾俱來在會坐，從座而起，白佛言：「世尊！云何受持此大力明王心陀羅尼而得解脫？」佛言：「須菩提！汝問金剛手祕密主。」故時須菩提即白金剛手言：「祕密主！云何受持此大力明王心？所得何果？」金剛手言：「得倉庫盈滿，名衣上服、金銀珍寶、象馬牛羊，所求施與。」須菩提言：「有如是等廣大果報？」金剛手言須菩提：「如是如是。乃至盡眾生煩惱果報故，為住功德果故，至阿耨多羅三藐三菩提功德道故。」須菩提言：「善哉善哉！金剛手！以祕密相種種莊嚴，有大智力、灌頂辯才，得無相施、大戒、大智慧、大福大力、大威德、大功德頂。此大力明王經，得十方諸佛同來灌頂。金剛手！此經威德為諸如來摩頂授記得大安樂。此陀羅尼，或於山間石壁曠野陂湖江河池潭受持讀誦，遠離一切怖畏。」爾時金剛手菩薩摩訶薩白世尊言：「此經若有持者、復為他說，壽命百歲無諸橫苦。」金剛手復白世尊言：「此正法得福如是。當何名之？復云何受持？」佛言：「金剛手！此經名出生一切如來故，亦名法遍照故，亦名法眼故，亦名一切義成就故，亦名一切如來法雲故，亦名盡一切業障總持故，亦名成就一切明王故，亦名般若波羅蜜多故，亦名一切如來最初法界故，亦名大力明王故。金剛手！若有聞此正法，能受持讀誦書寫供養，如供養過去未來現在諸佛世尊全身舍利塔故。」金剛手言：「善哉善哉！佛說如是甚深微妙正法功德變化莊嚴，我當受持。」佛言：「金剛手！若有善男子善女人受持此正法者，彼諸業障如河岸樹速疾破壞。應以塗香燒香及眾妙花、種種幢幡等而作供養，即獲廣大無量無邊福德藏故，離諸障難。若受持讀誦解說此經之地，彼諸天、龍、阿脩羅、乾闥婆等一切人天常以守護供養，一切魔王不敢違越。此大力明王心若常憶念，即得八千菩薩及諸如來、諸大神仙、天人、龍王、阿脩羅、乾闥婆等稱揚讚歎。」于時釋迦牟尼如來復告金剛手言：「若有輕慢生高舉心者，當墮八大地獄。金剛手若有受持讀誦，為他解說供養恭敬尊重讚歎，即得無量無邊伏藏故。若聞一字一句，即得究竟不退菩薩道。」時金剛手言：「如來之法極大甚深微妙難測，不可量、不可思、不可議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告魔王言：「業種！此經若有受持讀誦，即得遠離地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界種種苦惱，當得生天，經二十千劫常為天主。下生閻浮後，為金輪王王四天下，於未來世復得阿耨多羅三藐三菩提。此大力明王，乃至清淨不清淨、食與不食、淨戒不淨戒俱無障礙。但持此真言，所求皆得。何況依法淨戒，無所不從。」爾時尊者須菩提與自眾俱來在會坐，從座而起，白佛言：「世尊！云何受持此大力明王心陀羅尼而得解脫？」佛言：「須菩提！汝問金剛手祕密主。」故時須菩提即白金剛手言：「祕密主！云何受持此大力明王心？所得何果？」金剛手言：「得倉庫盈滿，名衣上服、金銀珍寶、象馬牛羊，所求施與。」須菩提言：「有如是等廣大果報？」金剛手言須菩提：「如是如是。乃至盡眾生煩惱果報故，為住功德果故，至阿耨多羅三藐三菩提功德道故。」須菩提言：「善哉善哉！金剛手！以祕密相種種莊嚴，有大智力、灌頂辯才，得無相施、大戒、大智慧、大福大力、大威德、大功德頂。此大力明王經，得十方諸佛同來灌頂。金剛手！此經威德為諸如來摩頂授記得大安樂。此陀羅尼，或於山間石壁曠野陂湖江河池潭受持讀誦，遠離一切怖畏。」爾時金剛手菩薩摩訶薩白世尊言：「此經若有持者、復為他說，壽命百歲無諸橫苦。」金剛手復白世尊言：「此正法得福如是。當何名之？復云何受持？」佛言：「金剛手！此經名出生一切如來故，亦名法遍照故，亦名法眼故，亦名一切義成就故，亦名一切如來法雲故，亦名盡一切業障總持故，亦名成就一切明王故，亦名般若波羅蜜多故，亦名一切如來最初法界故，亦名大力明王故。金剛手！若有聞此正法，能受持讀誦書寫供養，如供養過去未來現在諸佛世尊全身舍利塔故。」金剛手言：「善哉善哉！佛說如是甚深微妙正法功德變化莊嚴，我當受持。」佛言：「金剛手！若有善男子善女人受持此正法者，彼諸業障如河岸樹速疾破壞。應以塗香燒香及眾妙花、種種幢幡等而作供養，即獲廣大無量無邊福德藏故，離諸障難。若受持讀誦解說此經之地，彼諸天、龍、阿脩羅、乾闥婆等一切人天常以守護供養，一切魔王不敢違越。此大力明王心若常憶念，即得八千菩薩及諸如來、諸大神仙、天人、龍王、阿脩羅、乾闥婆等稱揚讚歎。」于時釋迦牟尼如來復告金剛手言：「若有輕慢生高舉心者，當墮八大地獄。金剛手若有受持讀誦，為他解說供養恭敬尊重讚歎，即得無量無邊伏藏故。若聞一字一句，即得究竟不退菩薩道。」時金剛手言：「如來之法極大甚深微妙難測，不可量、不可思、不可議，

時諸眾生心自迷惑而不能了。」佛言：「金剛手！此經為一切眾生說，為勸誘一切眾生故、為欲安樂一切眾生故、為增益一切眾生故、為令一切眾生得灌頂故、為一切眾生離諸貧窮滅諸業障得大吉祥故、為令一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提故。」時八千菩薩聞是說已，遶佛三匝，合掌恭敬讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來善說此法。」彼諸菩薩為釋迦牟尼如來名故，復作是言：「如是如是。世尊！此實善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸眾生心自迷惑而不能了。」佛言：「金剛手！此經為一切眾生說，為勸誘一切眾生故、為欲安樂一切眾生故、為增益一切眾生故、為令一切眾生得灌頂故、為一切眾生離諸貧窮滅諸業障得大吉祥故、為令一切眾生得阿耨多羅三藐三菩提故。」時八千菩薩聞是說已，遶佛三匝，合掌恭敬讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼如來善說此法。」彼諸菩薩為釋迦牟尼如來名故，復作是言：「如是如是。世尊！此實善說。」

爾時世尊告金剛手言：「祕密主！我說此大力威德法門，攝諸魔王眷屬皆悉來集，一切障難更不復作，一切所求皆得圓滿，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」爾時世尊復說此陀羅尼，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛手言：「祕密主！我說此大力威德法門，攝諸魔王眷屬皆悉來集，一切障難更不復作，一切所求皆得圓滿，乃至阿耨多羅三藐三菩提。」爾時世尊復說此陀羅尼，即說呪曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩莫(入)室戰(二合)拏嚩日囉(二合引)播(引)拏曳魔賀(引)藥叉細(引)曩(引)跋跢曳怛儞也(二合)他(引)唵(引)賀曩賀曩嚩日囉(二合)那賀那賀嚩日囉(二合)末他末他嚩日囉(二合)入嚩(二合)攞 八嚩(二合)攞 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)攞 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞 嚩日囉(二合)蘇嚕蘇嚕母嚕母嚕割𧯫割𪘨(陟皆反)惹曳(引)尾惹曳(引)阿𡁠帝(引)阿波囉(引)𡁠帝(引)摩(引)囉賽(引)𩕳野(二合)鉢囉(二合)摩㗚那(二合)寧(引)曳婆嚩(二合)賀(引)婆誐嚩(引七可反)曩(引)賀(引)嚩日囉(二合)播(引)抳(入)虞 醯野(二合)割地鉢底薩 㗚嚩(二合)尾垠曩(二合，上苦恨反)尾曩(引)野迦(引)喃(引)怛 㗚惹(二合)怛 㗚惹(二合)滿馱滿馱尾特嚩(二合)娑曩迦囉阿悉馱(引)喃(引)悉弟迦囉迦囉悉馱(引)喃(引)阿尾曩(引)舍迦囉薩 㗚嚩(二合)沒馱冐地薩 怛嚩(二合引)喃(引)麼(引)尾舍迦囉薩 㗚味(二合)禰(引)嚩(引)曩(引)誐遏誐蹉摩賀(引)麼攞嚩日囉(二合)[口*(骨-「+人)]嚕(二合引)馱囉(引)惹鉢囉(二合)怕(引)微(引)曩麼麼(稱名)薩 㗚嚩(二合)薩 怛嚩(二合引)喃(引)佐洛 乞叉(二合)洛 乞叉(二合)娑嚩(二合)悉釘(二合)婆𢱍覩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩莫(入)室戰(二合)拏嚩日囉(二合引)播(引)拏曳魔賀(引)藥叉細(引)曩(引)跋跢曳怛儞也(二合)他(引)唵(引)賀曩賀曩嚩日囉(二合)那賀那賀嚩日囉(二合)末他末他嚩日囉(二合)入嚩(二合)攞 八嚩(二合)攞 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)攞 鉢囉(二合)入嚩(二合)攞 嚩日囉(二合)蘇嚕蘇嚕母嚕母嚕割𧯫割𪘨(陟皆反)惹曳(引)尾惹曳(引)阿𡁠帝(引)阿波囉(引)𡁠帝(引)摩(引)囉賽(引)𩕳野(二合)鉢囉(二合)摩㗚那(二合)寧(引)曳婆嚩(二合)賀(引)婆誐嚩(引七可反)曩(引)賀(引)嚩日囉(二合)播(引)抳(入)虞 醯野(二合)割地鉢底薩 㗚嚩(二合)尾垠曩(二合，上苦恨反)尾曩(引)野迦(引)喃(引)怛 㗚惹(二合)怛 㗚惹(二合)滿馱滿馱尾特嚩(二合)娑曩迦囉阿悉馱(引)喃(引)悉弟迦囉迦囉悉馱(引)喃(引)阿尾曩(引)舍迦囉薩 㗚嚩(二合)沒馱冐地薩 怛嚩(二合引)喃(引)麼(引)尾舍迦囉薩 㗚味(二合)禰(引)嚩(引)曩(引)誐遏誐蹉摩賀(引)麼攞嚩日囉(二合)[口*(骨-「+人)]嚕(二合引)馱囉(引)惹鉢囉(二合)怕(引)微(引)曩麼麼(稱名)薩 㗚嚩(二合)薩 怛嚩(二合引)喃(引)佐洛 乞叉(二合)洛 乞叉(二合)娑嚩(二合)悉釘(二合)婆𢱍覩」

佛告金剛手菩薩摩訶薩：「一切魔王并諸眷屬聞此大力威德法時，各各心生恐怖悚慄慞惶。如是以此大力忿怒明王威德力故，常用護持一切眾生，作大安樂息諸災難，憐愍饒益，毀諸惡毒破壞蠱魅，為發大乘心者、演說妙法者於佛法僧令得久住。」爾時文殊師利法王子從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！云何佛說一切緣行為無常相？」佛告文殊師利：「汝今諦聽。一切緣行如乾闥婆城無有實相，如電光、如浮雲、如霧、如舍宅、風中燭、水上漚、芭蕉心、如諸畫相、如空中花、如夢幻影響、如苦樂輪迴、如一切瀑河、如一切海波。如是如是。此一切眾生從緣所生，而不能知、不能見、不能思惟、不能解了。唯佛能知，如是見、如是思惟、如是解了。何以故？一切緣行即空相故、即真實空故、畢竟空故、即三空故空空，應如是解。何以故？即大空故、即如來空故。如是如是知、如是見、如是思惟、如是解了，菩薩摩訶薩得如是相故。」佛復告文殊師利法王子言：「若菩薩摩訶薩行檀波羅蜜多、羼提波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪波羅蜜多、般若波羅蜜多，亦應如是相而解了故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩摩訶薩：「一切魔王并諸眷屬聞此大力威德法時，各各心生恐怖悚慄慞惶。如是以此大力忿怒明王威德力故，常用護持一切眾生，作大安樂息諸災難，憐愍饒益，毀諸惡毒破壞蠱魅，為發大乘心者、演說妙法者於佛法僧令得久住。」爾時文殊師利法王子從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白佛言：「世尊！云何佛說一切緣行為無常相？」佛告文殊師利：「汝今諦聽。一切緣行如乾闥婆城無有實相，如電光、如浮雲、如霧、如舍宅、風中燭、水上漚、芭蕉心、如諸畫相、如空中花、如夢幻影響、如苦樂輪迴、如一切瀑河、如一切海波。如是如是。此一切眾生從緣所生，而不能知、不能見、不能思惟、不能解了。唯佛能知，如是見、如是思惟、如是解了。何以故？一切緣行即空相故、即真實空故、畢竟空故、即三空故空空，應如是解。何以故？即大空故、即如來空故。如是如是知、如是見、如是思惟、如是解了，菩薩摩訶薩得如是相故。」佛復告文殊師利法王子言：「若菩薩摩訶薩行檀波羅蜜多、羼提波羅蜜多、精進波羅蜜多、禪波羅蜜多、般若波羅蜜多，亦應如是相而解了故。」

爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何此經名出生如來相？」佛語觀自在：「此經若如來滅後廣作佛事，是故此經名生如來相。若此經滅後，佛法隨滅，名生如來相。此經若住，佛法亦住，是故名生如來相。何以故？此經一切菩薩恒時奉事禮敬故。以是義故，名生如來相。」是時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此經若有受持讀誦為他解說，我即為彼而來護持。」佛言：「此經威德，能令一切菩薩摩訶薩及諸天人皆悉來集。是諸菩薩同時讚言：『善哉善哉！世尊！我等樂聞，當為說之。』」佛言：「此金剛手大力祕密心，能施一切眾生安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！云何此經名出生如來相？」佛語觀自在：「此經若如來滅後廣作佛事，是故此經名生如來相。若此經滅後，佛法隨滅，名生如來相。此經若住，佛法亦住，是故名生如來相。何以故？此經一切菩薩恒時奉事禮敬故。以是義故，名生如來相。」是時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此經若有受持讀誦為他解說，我即為彼而來護持。」佛言：「此經威德，能令一切菩薩摩訶薩及諸天人皆悉來集。是諸菩薩同時讚言：『善哉善哉！世尊！我等樂聞，當為說之。』」佛言：「此金剛手大力祕密心，能施一切眾生安樂故。」

爾時金剛祕密主白佛言世尊：「此經云何名最初法界相？」佛言：「善男子！諦聽。此經一切如來出生已，經三十二日，坐大目真隣陀山，入大力三摩地說之故，名最初法界相。此經一切眾生初發心即住菩提道故，名最初法界相。此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩得一切現前三摩地，名最初法界相。又此經威德能令無量無邊眾生得聲聞道故，名最初法界相。金剛手！若有受持讀誦為他解說，一切如來皆如一子，遠離輪迴，命終之後至涅槃道故。」金剛手言：「諸佛大悲心，常救度一切眾生令離輪迴脫諸苦難，常說牟尼大智慧法滌盪眾生煩惱穢種。」佛言：「善哉善哉！祕密主！若有受持讀誦、為他解說供養恭敬、自書若使人書、諦觀思惟常時憶念，是人即得俱胝三摩地，復見俱胝如來并諸菩薩一切眷屬。應以廣大供養尊重恭敬，衣服臥具飲食湯藥一切所須皆悉奉施得大安樂。是善男子所種善根，得阿耨多羅三藐三菩提故。皆是得聞彼諸如來應正等覺所說妙法憶持不忘，復得金剛手菩薩威德力故。此大力威德忿怒王，常以護持成就安樂一切眾生。」爾時世尊說是經已，十方來會、金剛手菩薩、觀自在菩薩、文殊師利、金剛藏等一切悲智菩薩摩訶薩，尊者須菩提諸大聲聞及諸眾生，一切世間天、人、龍王、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛祕密主白佛言世尊：「此經云何名最初法界相？」佛言：「善男子！諦聽。此經一切如來出生已，經三十二日，坐大目真隣陀山，入大力三摩地說之故，名最初法界相。此經一切眾生初發心即住菩提道故，名最初法界相。此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩得一切現前三摩地，名最初法界相。又此經威德能令無量無邊眾生得聲聞道故，名最初法界相。金剛手！若有受持讀誦為他解說，一切如來皆如一子，遠離輪迴，命終之後至涅槃道故。」金剛手言：「諸佛大悲心，常救度一切眾生令離輪迴脫諸苦難，常說牟尼大智慧法滌盪眾生煩惱穢種。」佛言：「善哉善哉！祕密主！若有受持讀誦、為他解說供養恭敬、自書若使人書、諦觀思惟常時憶念，是人即得俱胝三摩地，復見俱胝如來并諸菩薩一切眷屬。應以廣大供養尊重恭敬，衣服臥具飲食湯藥一切所須皆悉奉施得大安樂。是善男子所種善根，得阿耨多羅三藐三菩提故。皆是得聞彼諸如來應正等覺所說妙法憶持不忘，復得金剛手菩薩威德力故。此大力威德忿怒王，常以護持成就安樂一切眾生。」爾時世尊說是經已，十方來會、金剛手菩薩、觀自在菩薩、文殊師利、金剛藏等一切悲智菩薩摩訶薩，尊者須菩提諸大聲聞及諸眾生，一切世間天、人、龍王、阿脩羅、乾闥婆等，聞佛所說，歡喜而退。

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大力明王心真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力明王心真言