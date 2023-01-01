佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

曼拏羅分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼拏羅分第一

爾時金剛陪囉嚩白佛言：「世尊！我今為欲利益諸眾生故，演說一切成就之法。願佛大慈賜我無畏。」佛言：「善哉！陪囉嚩！為利益者，恣汝宣說。」時陪囉嚩受佛勅已，即於一切人天之會現大惡相，演說一切成就之法。「若有持明之人為欲修習我此法者，先於一切眾生發於廣大利益之心，即於金剛阿闍梨求受灌頂。得灌頂已，然於儀軌作種種法決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛陪囉嚩白佛言：「世尊！我今為欲利益諸眾生故，演說一切成就之法。願佛大慈賜我無畏。」佛言：「善哉！陪囉嚩！為利益者，恣汝宣說。」時陪囉嚩受佛勅已，即於一切人天之會現大惡相，演說一切成就之法。「若有持明之人為欲修習我此法者，先於一切眾生發於廣大利益之心，即於金剛阿闍梨求受灌頂。得灌頂已，然於儀軌作種種法決定成就。

「復次持明之人，若見惡業眾生悖逆王命恣為禍亂、不孝父母、於阿闍梨及於師長心存佷戾、破滅三寶毀謗大乘及祕密法、以輕慢心逾越三昧、於諸有情輒生危害，如是之人當用此法而調伏之。或得悛心，即與解釋。又復持明之人，自心不得愚癡憎嫉，於諸有情具眾善人輒作是法為惱害者，當來感果入於號叫大地獄中，受於眾苦經無量劫。持明之人當須遠離如是過惡，方可修習作曼拏羅求諸成就。欲作曼拏羅者，先須選擇勝地。勝地者，所謂大自在天像前，或山頂或空舍、或諸天祠或母鬼廟、或尸陀林或河岸、或大樹下或大戰地、或四衢道或聚落中。選得如是諸勝地已，乃於此地建曼拏羅，求諸成就。成就法者，所謂息災、增益、敬愛、調伏，乃至發遣、禁縛等法。又復求彼聖藥、聖劍、眼藥，入龍宮聖藥及出伏藏。又復降伏吠多拏必舍左、夜叉夜叉女乃至降龍等法。如是諸法，持明之人若是專註依於儀軌，定獲成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明之人，若見惡業眾生悖逆王命恣為禍亂、不孝父母、於阿闍梨及於師長心存佷戾、破滅三寶毀謗大乘及祕密法、以輕慢心逾越三昧、於諸有情輒生危害，如是之人當用此法而調伏之。或得悛心，即與解釋。又復持明之人，自心不得愚癡憎嫉，於諸有情具眾善人輒作是法為惱害者，當來感果入於號叫大地獄中，受於眾苦經無量劫。持明之人當須遠離如是過惡，方可修習作曼拏羅求諸成就。欲作曼拏羅者，先須選擇勝地。勝地者，所謂大自在天像前，或山頂或空舍、或諸天祠或母鬼廟、或尸陀林或河岸、或大樹下或大戰地、或四衢道或聚落中。選得如是諸勝地已，乃於此地建曼拏羅，求諸成就。成就法者，所謂息災、增益、敬愛、調伏，乃至發遣、禁縛等法。又復求彼聖藥、聖劍、眼藥，入龍宮聖藥及出伏藏。又復降伏吠多拏必舍左、夜叉夜叉女乃至降龍等法。如是諸法，持明之人若是專註依於儀軌，定獲成就。

「復次持明人建曼拏羅者，於前所得勝地，當依摩呬沙目佉法，於尸陀林取夜分時，裸身被髮，用屍灰作四方曼拏羅，作於四門，上作重樓，以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢幡、花鬘等種種嚴飾。於曼拏羅中心畫八輻輪，於輪中心分擘九位，作圓月相。唯開一門，餘門作閉相。於輪中心安一舍嚩，東位安室囉，南位安賀娑多，西位安頞怛囉，北位安波捺，東北隅安羯播羅，東南隅安拶沙迦，西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒，西北隅安輸羅苾曩布嚕沙，以如是幖幟安於輪中。次於輪外東方，安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦迦拏野盎俱舍等，南方安俱茶囉設囉誐捺朅椿誐作訖囉播舍等，西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒，北方安多哩惹禰帝哩鉢多迦誐惹拶哩摩嚩日囉沒捺誐囉軍多阿儗儞軍拏等。於四門四隅安摩賀吠多羅。當用摩賀設嚩油燃燈，曩囉佉囉烏茶悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿說噳弭沙沒哩誐蘇迦囉等必尸多為食，獻曼拏羅。復用訖哩馱囉烏路迦迦羯細曩嚩迦窒致婆娑囉娑摩喻囉摩賀儞怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食，復獻曼拏囉。如是持明人，於獻食時虔心專註，乃至作護摩時出生皆亦如是。又復於曼拏羅外，周遍用嚕地囉灑淨。持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒，與彼助伴并已四人，常須專註不得懈怠。唯持明人獨用吠嚕左曩塗身，裸形被髮，於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲。其持明人口稱賀賀，作勇猛專註入曼拏羅，以求成就。時持明人依法人曼拏羅已，即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩。其持明人即觀想，陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養。如是觀想得現前已，持明人即於曼拏羅前立，身作左舞勢，作無畏相，專心誦十字大明，不得間斷，直至陪囉嚩出現本身。而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者，持明之人勿得怕怖。若有怖心魔即得便，當令所求法不成就。若無怖畏時，金剛陪囉嚩歡喜出現，告持明人言：『汝求何願？我今與汝。』持明人白言：『我求聖劍及入龍宮。種種聖藥等願施於我。』時陪囉嚩告持明人言：『汝所求者我悉施與。』時持明人或無福德，於如是上品法不獲成就者，於中下品事亦獲成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人建曼拏羅者，於前所得勝地，當依摩呬沙目佉法，於尸陀林取夜分時，裸身被髮，用屍灰作四方曼拏羅，作於四門，上作重樓，以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢幡、花鬘等種種嚴飾。於曼拏羅中心畫八輻輪，於輪中心分擘九位，作圓月相。唯開一門，餘門作閉相。於輪中心安一舍嚩，東位安室囉，南位安賀娑多，西位安頞怛囉，北位安波捺，東北隅安羯播羅，東南隅安拶沙迦，西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒，西北隅安輸羅苾曩布嚕沙，以如是幖幟安於輪中。次於輪外東方，安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦迦拏野盎俱舍等，南方安俱茶囉設囉誐捺朅椿誐作訖囉播舍等，西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒，北方安多哩惹禰帝哩鉢多迦誐惹拶哩摩嚩日囉沒捺誐囉軍多阿儗儞軍拏等。於四門四隅安摩賀吠多羅。當用摩賀設嚩油燃燈，曩囉佉囉烏茶悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿說噳弭沙沒哩誐蘇迦囉等必尸多為食，獻曼拏羅。復用訖哩馱囉烏路迦迦羯細曩嚩迦窒致婆娑囉娑摩喻囉摩賀儞怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食，復獻曼拏囉。如是持明人，於獻食時虔心專註，乃至作護摩時出生皆亦如是。又復於曼拏羅外，周遍用嚕地囉灑淨。持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒，與彼助伴并已四人，常須專註不得懈怠。唯持明人獨用吠嚕左曩塗身，裸形被髮，於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲。其持明人口稱賀賀，作勇猛專註入曼拏羅，以求成就。時持明人依法人曼拏羅已，即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩。其持明人即觀想，陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養。如是觀想得現前已，持明人即於曼拏羅前立，身作左舞勢，作無畏相，專心誦十字大明，不得間斷，直至陪囉嚩出現本身。而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者，持明之人勿得怕怖。若有怖心魔即得便，當令所求法不成就。若無怖畏時，金剛陪囉嚩歡喜出現，告持明人言：『汝求何願？我今與汝。』持明人白言：『我求聖劍及入龍宮。種種聖藥等願施於我。』時陪囉嚩告持明人言：『汝所求者我悉施與。』時持明人或無福德，於如是上品法不獲成就者，於中下品事亦獲成就。」

一切成就法分第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切成就法分第二

「持明之人欲作調伏設咄嚕者，先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩，依摩呬沙目佉法，取屍衣用毒藥及血、鹽、芥子，苦楝木汁、曼陀羅花汁合和為彩色，以烏翅為筆，於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅。於中分十六位，中位畫陪囉嚩像，面南，裸形被髮。於此像前畫二火爐，於二爐中間書設咄嚕名。復書十字大明為界，名字在中，又書八吽字圍於彼名，又於四隅書癹吒字。如是書已，安髑髏內，復以髑髏覆之。後作三角爐，以髑髏安上下，用燒屍柴燃火燒之。持明之人作前大忿怒相，以左足踏髑髏，誦十字大明，彼設咄嚕速輒除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持明之人欲作調伏設咄嚕者，先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩，依摩呬沙目佉法，取屍衣用毒藥及血、鹽、芥子，苦楝木汁、曼陀羅花汁合和為彩色，以烏翅為筆，於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅。於中分十六位，中位畫陪囉嚩像，面南，裸形被髮。於此像前畫二火爐，於二爐中間書設咄嚕名。復書十字大明為界，名字在中，又書八吽字圍於彼名，又於四隅書癹吒字。如是書已，安髑髏內，復以髑髏覆之。後作三角爐，以髑髏安上下，用燒屍柴燃火燒之。持明之人作前大忿怒相，以左足踏髑髏，誦十字大明，彼設咄嚕速輒除滅。

「復次如前用種種藥物合和，於屍衣上書設咄嚕名，復加三十二字大明圍名書之。又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣上，後埋尸陀林中，其設咄嚕亦速除滅。若埋大樹下，即為發遣。若大自在天像前，即速愛別離苦。若沈於水底，即速禁伏。若為息災，理於舍中。若取彼衣洗淨，一切如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如前用種種藥物合和，於屍衣上書設咄嚕名，復加三十二字大明圍名書之。又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣上，後埋尸陀林中，其設咄嚕亦速除滅。若埋大樹下，即為發遣。若大自在天像前，即速愛別離苦。若沈於水底，即速禁伏。若為息災，理於舍中。若取彼衣洗淨，一切如常。

「復次持明人取屍衣書焰摩大明已，於尸陀林中或四衢道，或大樹下或白蟻二土聚間，或大自在天像前或囉惹門前，於如是等處取土，復用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形，長八指，將前大明安於心內。復於形五處用人骨作橛釘之，復用棘針於身分胑節遍刺已，安在髑髏內，復以髑髏覆之。然後取日中時或半夜時，於七處取白蟻聚土作焰摩形，長一肘，面大惡相，有二臂，右手執劍被髮。於此焰摩心中安設咄嚕形，取夜半或日中時，於燒屍坑中，頭南覆面，以深埋之。其持明人還歸本處，依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名，至滿三日決定除滅。若出彼形像，用牛乳洗淨，即獲如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人取屍衣書焰摩大明已，於尸陀林中或四衢道，或大樹下或白蟻二土聚間，或大自在天像前或囉惹門前，於如是等處取土，復用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形，長八指，將前大明安於心內。復於形五處用人骨作橛釘之，復用棘針於身分胑節遍刺已，安在髑髏內，復以髑髏覆之。然後取日中時或半夜時，於七處取白蟻聚土作焰摩形，長一肘，面大惡相，有二臂，右手執劍被髮。於此焰摩心中安設咄嚕形，取夜半或日中時，於燒屍坑中，頭南覆面，以深埋之。其持明人還歸本處，依摩呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名，至滿三日決定除滅。若出彼形像，用牛乳洗淨，即獲如常。

「復次同前用藥物等和合，於麁忖努哩蟲皮上書十字大明。後於設咄嚕足下取土，及於母怛囉處取泥，相和填於皮內，用人髮繫。後用佉囉母怛囉及吠嚕左曩同入於一瓶內，於燒屍坑中深埋。持明人作忿怒相，依摩呬沙目佉法，誦十字大明滿一日，能令作遜婆，此法不可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次同前用藥物等和合，於麁忖努哩蟲皮上書十字大明。後於設咄嚕足下取土，及於母怛囉處取泥，相和填於皮內，用人髮繫。後用佉囉母怛囉及吠嚕左曩同入於一瓶內，於燒屍坑中深埋。持明人作忿怒相，依摩呬沙目佉法，誦十字大明滿一日，能令作遜婆，此法不可解。

「復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像，作互相騎狀。用水牛及馬血相和，同前書大明，安於牛馬心內，埋在𩕳摩樹下。然後持明人作觀想，想彼設咄嚕愛別離。於三日內定如所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像，作互相騎狀。用水牛及馬血相和，同前書大明，安於牛馬心內，埋在𩕳摩樹下。然後持明人作觀想，想彼設咄嚕愛別離。於三日內定如所作。

「復次同前於七處取白蟻聚土作馲駝形，同前法書大明安馲駝心內。持明人觀想邦字成於風輪如半月相，在馲駝上。又想設咄嚕坐風輪上，又想焰摩在設咄嚕後，執杖打趁彼設咄嚕南去。於七日內，其設咄嚕自然遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次同前於七處取白蟻聚土作馲駝形，同前法書大明安馲駝心內。持明人觀想邦字成於風輪如半月相，在馲駝上。又想設咄嚕坐風輪上，又想焰摩在設咄嚕後，執杖打趁彼設咄嚕南去。於七日內，其設咄嚕自然遠去。

「復次持明人取芥子油，於大陽直日，以油塗於象身，繫象於𩕳摩樹下，却用蚌蛤刮取塗象身油。後於大自在天廟中取幡燒之，勿令作焰，收此煙與前油相和，塗設咄嚕足或衣等，須臾遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人取芥子油，於大陽直日，以油塗於象身，繫象於𩕳摩樹下，却用蚌蛤刮取塗象身油。後於大自在天廟中取幡燒之，勿令作焰，收此煙與前油相和，塗設咄嚕足或衣等，須臾遠去。

「復次持明人取烏翅為筆，以烏血為墨，於樺皮上畫風輪，於風輪中心書設咄嚕名，繫於烏項。持明人依摩呬沙目佉法作觀，想向南放烏。彼設咄嚕猶如烏飛，須臾遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人取烏翅為筆，以烏血為墨，於樺皮上畫風輪，於風輪中心書設咄嚕名，繫於烏項。持明人依摩呬沙目佉法作觀，想向南放烏。彼設咄嚕猶如烏飛，須臾遠去。

「復次持明人用大小便相和，作設咄嚕像，復用骨粖塗彼像身。持明人於夜半時裸形入尸陀林中，將前像段段截之。依摩呬沙目佉法，於燒屍坑內或就焚屍火作護摩，彼設咄嚕即自除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人用大小便相和，作設咄嚕像，復用骨粖塗彼像身。持明人於夜半時裸形入尸陀林中，將前像段段截之。依摩呬沙目佉法，於燒屍坑內或就焚屍火作護摩，彼設咄嚕即自除滅。

「復次持明人用前諸藥為墨，於屍衣上書焰鬘得迦明王大明。復用摩賀鉢囉儞波及吠嚕左曩相和，作設咄嚕像，將前所書大明安像心內。持明人依摩呬沙目佉法，身塗吠嚕左曩，往尸陀林中以利刀斷彼形像，於燒屍坑前面南坐作護摩，彼自除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人用前諸藥為墨，於屍衣上書焰鬘得迦明王大明。復用摩賀鉢囉儞波及吠嚕左曩相和，作設咄嚕像，將前所書大明安像心內。持明人依摩呬沙目佉法，身塗吠嚕左曩，往尸陀林中以利刀斷彼形像，於燒屍坑前面南坐作護摩，彼自除滅。

「復次持明人取烏皮或獯狐皮，於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名。其持明人於寂靜處，稱設咄嚕名，誦十字大明，彼自離散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人取烏皮或獯狐皮，於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名。其持明人於寂靜處，稱設咄嚕名，誦十字大明，彼自離散。

「復次持明人用前藥物調和，於屍衣上畫焰摩王曼拏羅，復用屍炭作女像面醜惡相，於像心內安前大明。持明人以足踏像，依摩呬沙目佉法稱彼女名，誦十字大明，速令禁縛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人用前藥物調和，於屍衣上畫焰摩王曼拏羅，復用屍炭作女像面醜惡相，於像心內安前大明。持明人以足踏像，依摩呬沙目佉法稱彼女名，誦十字大明，速令禁縛。」

觀想分第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想分第三

「復次持明人欲作觀想者，先誦淨三業大明。淨三業已，然後以無我心，於一切法作無我觀。觀一切法得無我已，稱真如理觀於賢聖。乃於自心想出邦字，邦字現已變成風輪，復想風輪其色如煙，於彼輪上現第一字。想第一字變成印捺囉曼拏羅，於曼拏羅上想現提字，又想提字成妙吉祥童子相。又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪，從日輪中出大光明，遍往十方無邊剎土，照於彼土佛及菩薩乃至持明王等。於彼剎土普照耀已，還復入於日輪之內。如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別，在日輪內放大光明，照耀百千由旬。又想吽字黑色現日輪上，有五色光周遍圍遶。復想光中吽字變成大金剛杵，黑色有大光明。復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王，細如胡麻遍滿虛空，具諸相好光明圍遶。復想如是諸佛如來，各度眾生皆成正覺。度生畢已，還復入於金剛杵內。又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩，而有九面：第一正面如摩呬沙目佉相，作大黑色；於右邊設哩誐上有三面，中面青色、右面赤色、左面黃色，皆忿怒相；左邊設哩誐上亦三面，中面白色、右面煙色、左面黑色，皆忿怒相；二設哩誐中間作第八面，大赤色忿怒相；次上作第九面，作忿怒童子相，黃色，頭有五髻，作童子裝嚴。如是九面皆有三目，現大惡相或大笑相，吐舌外出眉相顰蹙，裸身大腹頭髮堅立，象皮為衣髑髏裝嚴，具三十四臂：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執迦拏野、第六手執斧、第七手執椿、第八手執人頭、第九手執鉤、第十手執寶捧、第十一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手執金剛杵、第十四手執金剛骨朵、第十五手執劍、第十六手執拏摩嚕迦；左第一手執髑髏、第二手執人頭、第三手執契吒迦、第四手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、第十五手執幡、第十六手執帆；左右二手執象皮。有一十六足：右第一足踏人、第二足踏水牛、第三足踏黃牛、第四足踏驢、第五足踏駝駝、第六足踏狗、第七足踏羊、第八足踏野狐；左第一足踏鷲鳥、第二足踏獯狐、第三足踏烏、第四足踏師子、第五足踏細曩、第六足踏儞怛囉、第七足踏摩賀俱曩、第八足踏鶴。身有光焰猶如劫火，照耀熾盛有大威力，口稱癹吒字聲如雷震，人天聞見皆大怖畏。此金剛陪囉嚩，不唯食人血肉髓腦，乃至三界諸天亦怖食噉。持明之人作觀想時，於寂靜處屏絕異境正念專註，種真如理觀想賢聖。得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲作觀想者，先誦淨三業大明。淨三業已，然後以無我心，於一切法作無我觀。觀一切法得無我已，稱真如理觀於賢聖。乃於自心想出邦字，邦字現已變成風輪，復想風輪其色如煙，於彼輪上現第一字。想第一字變成印捺囉曼拏羅，於曼拏羅上想現提字，又想提字成妙吉祥童子相。又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪，從日輪中出大光明，遍往十方無邊剎土，照於彼土佛及菩薩乃至持明王等。於彼剎土普照耀已，還復入於日輪之內。如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別，在日輪內放大光明，照耀百千由旬。又想吽字黑色現日輪上，有五色光周遍圍遶。復想光中吽字變成大金剛杵，黑色有大光明。復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王，細如胡麻遍滿虛空，具諸相好光明圍遶。復想如是諸佛如來，各度眾生皆成正覺。度生畢已，還復入於金剛杵內。又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩，而有九面：第一正面如摩呬沙目佉相，作大黑色；於右邊設哩誐上有三面，中面青色、右面赤色、左面黃色，皆忿怒相；左邊設哩誐上亦三面，中面白色、右面煙色、左面黑色，皆忿怒相；二設哩誐中間作第八面，大赤色忿怒相；次上作第九面，作忿怒童子相，黃色，頭有五髻，作童子裝嚴。如是九面皆有三目，現大惡相或大笑相，吐舌外出眉相顰蹙，裸身大腹頭髮堅立，象皮為衣髑髏裝嚴，具三十四臂：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執迦拏野、第六手執斧、第七手執椿、第八手執人頭、第九手執鉤、第十手執寶捧、第十一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手執金剛杵、第十四手執金剛骨朵、第十五手執劍、第十六手執拏摩嚕迦；左第一手執髑髏、第二手執人頭、第三手執契吒迦、第四手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、第十五手執幡、第十六手執帆；左右二手執象皮。有一十六足：右第一足踏人、第二足踏水牛、第三足踏黃牛、第四足踏驢、第五足踏駝駝、第六足踏狗、第七足踏羊、第八足踏野狐；左第一足踏鷲鳥、第二足踏獯狐、第三足踏烏、第四足踏師子、第五足踏細曩、第六足踏儞怛囉、第七足踏摩賀俱曩、第八足踏鶴。身有光焰猶如劫火，照耀熾盛有大威力，口稱癹吒字聲如雷震，人天聞見皆大怖畏。此金剛陪囉嚩，不唯食人血肉髓腦，乃至三界諸天亦怖食噉。持明之人作觀想時，於寂靜處屏絕異境正念專註，種真如理觀想賢聖。得

現前已，想賢聖身即是我身，已獲如是住於無畏。復觀心中現一日輪，於日輪上觀大明字，得字現已放光四照。持明之人如是觀想，得成就已乃可持誦。持誦之時，常飡五種甘露之藥及摩賀鉢囉儞波，持誦根本大明滿三洛叉。得數滿已，方於此後作成就法。若依儀軌無差謬者，於一切法決定成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前已，想賢聖身即是我身，已獲如是住於無畏。復觀心中現一日輪，於日輪上觀大明字，得字現已放光四照。持明之人如是觀想，得成就已乃可持誦。持誦之時，常飡五種甘露之藥及摩賀鉢囉儞波，持誦根本大明滿三洛叉。得數滿已，方於此後作成就法。若依儀軌無差謬者，於一切法決定成就。」

畫像儀軌分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像儀軌分第四

「持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者，當先訪求巧妙畫匠。而彼畫匠須是清淨，無有懈怠輕慢之過，兼具慈悲忍信之心。求得如是有德人已，持明之人隨彼畫人所索工直，隨索便與不得酬價。得畫匠已，持明之人方可求彼勇猛正直人衣，或來女人隱觸之衣，或求女人產生衣。若無如是等衣，即用屍衣。求得衣已，即於寂靜無人到處，令彼畫人擇日起首作㡧畫像。除持明人及畫匠外，諸餘之人並不得見，若令人見作法不成。大金剛陪囉嚩相者，一身九面，裸形黑色，三十四臂，一十六足。第一面者黑色摩呬沙目佉相；右邊設哩誐上有三面，中青色、右赤色、左黃色，皆忿怒相；左邊設哩誐上亦三面，中白色、右煙色、左黑色；二設哩誐中間畫第八面，赤色；於第八面次上畫第九面，作妙吉祥童子相，黃色。如是九面皆忿怒相。具三十四手：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執迦拏野、第六手執大斧、第七手執槍、第八手執箭、第九手執鉤、第十手執寶棒、第十一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手執金剛杵、第十四手執骨朵、第十五手執利劍、第十六手執拏摩嚕迦；左第一手執髑髏、第二手執人頭、第三手執契吒、第四手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、第十五手執幡、第十六手執帆；左右二手執象皮。右第一足踏人、第二足踏水牛、第三足踏黃牛、第四足踏驢、第五足踏𩢵駝、第六足踏狗、第七足踏羊、第八足踏野狐；左第一足踏鷲、第二足踏獯狐、第三足踏烏、第四足踏師子、第五足踏細曩鳥、第六足踏儞怛囉、第七足踏摩賀設俱曩鳥、第八足踏娑囉娑。於像前畫尸陀林，中有種種囉叉娑鬼神、吠多拏等。又畫尼俱陀樹，樹上有懸掛人屍及有籤屍。復於林下畫眾人屍，有雜類飛鳥及狐狗等食眾屍相。於本尊前畫持明人，裸身被髮，以髑髏為冠，以五種甘露藥塗身，手持拏摩嚕迦及髑髏朅椿誐等，作瞻顧本尊陪囉嚩。面復大笑，行入尸陀林相。如是畫像畢已，將此㡧安於深密寂靜之處，常燒人肉為香供養。持明人用人骨為數珠，於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉，然後隨意作法，決定成就。此畫㡧像不得寄於他人，亦不得輒於人前開展令人瞻見。持明之人以酒肉為食。又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和為香，於㡧前焚燒以為供養。如是至誠不退者，決定獲得最上成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者，當先訪求巧妙畫匠。而彼畫匠須是清淨，無有懈怠輕慢之過，兼具慈悲忍信之心。求得如是有德人已，持明之人隨彼畫人所索工直，隨索便與不得酬價。得畫匠已，持明之人方可求彼勇猛正直人衣，或來女人隱觸之衣，或求女人產生衣。若無如是等衣，即用屍衣。求得衣已，即於寂靜無人到處，令彼畫人擇日起首作㡧畫像。除持明人及畫匠外，諸餘之人並不得見，若令人見作法不成。大金剛陪囉嚩相者，一身九面，裸形黑色，三十四臂，一十六足。第一面者黑色摩呬沙目佉相；右邊設哩誐上有三面，中青色、右赤色、左黃色，皆忿怒相；左邊設哩誐上亦三面，中白色、右煙色、左黑色；二設哩誐中間畫第八面，赤色；於第八面次上畫第九面，作妙吉祥童子相，黃色。如是九面皆忿怒相。具三十四手：右第一手執刀、第二手執頻泥波羅、第三手執擣杵、第四手執麁哩迦、第五手執迦拏野、第六手執大斧、第七手執槍、第八手執箭、第九手執鉤、第十手執寶棒、第十一手執朅椿誐、第十二手執輪、第十三手執金剛杵、第十四手執骨朵、第十五手執利劍、第十六手執拏摩嚕迦；左第一手執髑髏、第二手執人頭、第三手執契吒、第四手執人足、第五手執羂索、第六手執弓、第七手執頞怛囉、第八手執鈴、第九手執人手、第十手執屍衣、第十一手執籤人、第十二手執火爐、第十三手執拶沙迦、第十四手作期剋印、第十五手執幡、第十六手執帆；左右二手執象皮。右第一足踏人、第二足踏水牛、第三足踏黃牛、第四足踏驢、第五足踏𩢵駝、第六足踏狗、第七足踏羊、第八足踏野狐；左第一足踏鷲、第二足踏獯狐、第三足踏烏、第四足踏師子、第五足踏細曩鳥、第六足踏儞怛囉、第七足踏摩賀設俱曩鳥、第八足踏娑囉娑。於像前畫尸陀林，中有種種囉叉娑鬼神、吠多拏等。又畫尼俱陀樹，樹上有懸掛人屍及有籤屍。復於林下畫眾人屍，有雜類飛鳥及狐狗等食眾屍相。於本尊前畫持明人，裸身被髮，以髑髏為冠，以五種甘露藥塗身，手持拏摩嚕迦及髑髏朅椿誐等，作瞻顧本尊陪囉嚩。面復大笑，行入尸陀林相。如是畫像畢已，將此㡧安於深密寂靜之處，常燒人肉為香供養。持明人用人骨為數珠，於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉，然後隨意作法，決定成就。此畫㡧像不得寄於他人，亦不得輒於人前開展令人瞻見。持明之人以酒肉為食。又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和為香，於㡧前焚燒以為供養。如是至誠不退者，決定獲得最上成就。」

護摩法分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護摩法分第五

「復次持明人欲作護摩求成就者，先須預前持誦本尊根本大明先行滿足，然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已，持明人然後於夜分時，將諸護摩物獨往尸陀林中，依法求其成就。得悉地已，此後隨意作一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲作護摩求成就者，先須預前持誦本尊根本大明先行滿足，然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已，持明人然後於夜分時，將諸護摩物獨往尸陀林中，依法求其成就。得悉地已，此後隨意作一切法。

「復次持明之人於金剛陪囉嚩前，用人肉和酒誦大明，日日作護摩一百八遍，滿六箇月，持明人當得摩賀三滿多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明之人於金剛陪囉嚩前，用人肉和酒誦大明，日日作護摩一百八遍，滿六箇月，持明人當得摩賀三滿多。

「復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者，當依摩呬沙目佉法，端坐觀想己身為陪囉嚩，手執鉤及羂索。復想此身中化出妙吉祥，往彼所降人處，牽引彼人來入身中。又想十字大明赤色，現彼人心中如大智相。持明之人作是法時，至於極大力者亦可敬愛，乃至盡生一切隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者，當依摩呬沙目佉法，端坐觀想己身為陪囉嚩，手執鉤及羂索。復想此身中化出妙吉祥，往彼所降人處，牽引彼人來入身中。又想十字大明赤色，現彼人心中如大智相。持明之人作是法時，至於極大力者亦可敬愛，乃至盡生一切隨意。

「復次持明人欲作息災者，當於陪囉嚩像前作爐，面東坐於爐中，燒鉢羅舍木柴，用酥蜜及訥哩嚩草相和，誦大明作護摩一百八遍，乃至國城皆得災息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲作息災者，當於陪囉嚩像前作爐，面東坐於爐中，燒鉢羅舍木柴，用酥蜜及訥哩嚩草相和，誦大明作護摩一百八遍，乃至國城皆得災息。

「復次持明人作增益法者，當面東坐，觀想本尊。得現前已，即於爐中燒烏曇摩木柴，用脂麻、白粳米、酥相和，日三時作護摩千遍，速得增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人作增益法者，當面東坐，觀想本尊。得現前已，即於爐中燒烏曇摩木柴，用脂麻、白粳米、酥相和，日三時作護摩千遍，速得增益。

「復次持明人欲作調伏者，用孔雀、獯狐、蛇、烏、馬、水牛等必尸多，及頭髮、穀糠等物為藥，於燒屍火內稱名，誦大明作護摩者，速令調伏。或取燒屍殘柴，及於旃陀羅家取火，於自舍內稱彼名，誦大明作護摩者，於七日內亦得調伏。作此法者，金剛薩埵亦可調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲作調伏者，用孔雀、獯狐、蛇、烏、馬、水牛等必尸多，及頭髮、穀糠等物為藥，於燒屍火內稱名，誦大明作護摩者，速令調伏。或取燒屍殘柴，及於旃陀羅家取火，於自舍內稱彼名，誦大明作護摩者，於七日內亦得調伏。作此法者，金剛薩埵亦可調伏。

「復次持明人為設咄嚕者，當用人骨吠嚕左曩誐囉捺婆羅拏濕嚩那羅拏，及棘針、頭髮、指甲等，用油相和。然後於燒屍坑前，面南坐，稱名，誦大明一百八遍，彼設咄嚕三日內除滅。或於深密寂靜之處，作三角爐，一切同前用諸物等，作護摩一百八遍，亦可除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人為設咄嚕者，當用人骨吠嚕左曩誐囉捺婆羅拏濕嚩那羅拏，及棘針、頭髮、指甲等，用油相和。然後於燒屍坑前，面南坐，稱名，誦大明一百八遍，彼設咄嚕三日內除滅。或於深密寂靜之處，作三角爐，一切同前用諸物等，作護摩一百八遍，亦可除滅。

「復次持明人欲發遣設咄嚕者，當用烏肉及𩢵駝糞以酒相和。持明人裸形被髮，入尸陀林中於燒屍坑前面南坐，先想風輪，復想風輪上有設咄嚕。得觀現前已，將前諸物於燒屍火中作護摩一千遍，速自遠去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲發遣設咄嚕者，當用烏肉及𩢵駝糞以酒相和。持明人裸形被髮，入尸陀林中於燒屍坑前面南坐，先想風輪，復想風輪上有設咄嚕。得觀現前已，將前諸物於燒屍火中作護摩一千遍，速自遠去。

「復次作發遣設咄嚕者，用烏肉及米糠相和，燒曼陀羅柴，同作護摩七日，自去。又用烏肉，同前作護摩一千遍，三日自去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作發遣設咄嚕者，用烏肉及米糠相和，燒曼陀羅柴，同作護摩七日，自去。又用烏肉，同前作護摩一千遍，三日自去。

「復次持明人取牛肉及血，稱名誦大明，作護摩一千遍，彼所稱名人速來降伏承事。或用狗肉和金剛水，於夜分時作護摩一百八遍，亦速來降伏及奉珍寶。或用馬肉及吠嚕左曩相和，於深密處夜分時，作護摩一百八遍，至七日得囉惹及一切人悉皆降伏。或用象肉及輸迦羅相和，於夜分時作護摩，七日內一切人降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人取牛肉及血，稱名誦大明，作護摩一千遍，彼所稱名人速來降伏承事。或用狗肉和金剛水，於夜分時作護摩一百八遍，亦速來降伏及奉珍寶。或用馬肉及吠嚕左曩相和，於深密處夜分時，作護摩一百八遍，至七日得囉惹及一切人悉皆降伏。或用象肉及輸迦羅相和，於夜分時作護摩，七日內一切人降伏。

「復次持明人用肉及魚和酒作護摩，一切悉怛哩皆來降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人用肉及魚和酒作護摩，一切悉怛哩皆來降伏。

「復次持明人觀想男女二人身紅色，稱名誦大明面西坐，燒佉儞囉木柴，用脂麻及白粳米，以金剛水和，作護摩七日，自來降伏親近承事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人觀想男女二人身紅色，稱名誦大明面西坐，燒佉儞囉木柴，用脂麻及白粳米，以金剛水和，作護摩七日，自來降伏親近承事。

「復次作勾召，用芥子作彼像，於佉儞囉木火中作護摩，至七日所召必至。或用五種甘露藥和酥，於佉儞囉木火中，作護摩一百八遍，所召速來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作勾召，用芥子作彼像，於佉儞囉木火中作護摩，至七日所召必至。或用五種甘露藥和酥，於佉儞囉木火中，作護摩一百八遍，所召速來。」

觀想成就分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀想成就分第六

「復次持明之人欲作此法者，先須習此觀想令其精熟，然後作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明之人欲作此法者，先須習此觀想令其精熟，然後作法。

「復次持明人欲除滅設咄嚕者，依摩呬沙目佉法，觀想囉字得分明現前已，即復變成火輪火焰熾盛，於火輪上想設咄嚕，裸形被髮羸弱相。持明人又於己身中化出忿怒明王，手執利劍斷截設咄嚕身血肉而噉食之。其設咄嚕決定除滅。如是作觀想法，誦大明至於七日，非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人欲除滅設咄嚕者，依摩呬沙目佉法，觀想囉字得分明現前已，即復變成火輪火焰熾盛，於火輪上想設咄嚕，裸形被髮羸弱相。持明人又於己身中化出忿怒明王，手執利劍斷截設咄嚕身血肉而噉食之。其設咄嚕決定除滅。如是作觀想法，誦大明至於七日，非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅。

「復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已，即同前想大火輪，於火輪上想設咄嚕，作怖畏顫掉相。又想有惡羅剎食彼設咄嚕，次想烏鷲狐狗之類競來食噉之相，彼設咄嚕常自除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已，即同前想大火輪，於火輪上想設咄嚕，作怖畏顫掉相。又想有惡羅剎食彼設咄嚕，次想烏鷲狐狗之類競來食噉之相，彼設咄嚕常自除滅。

「復次持明人作發遣法，先觀想鉢字。得現前已，即變成半月風輪，想設咄嚕在風輪上，裸身被髮羸弱之相。持明人想自身如摩呬沙目佉，亦在風輪上。次想風輪變成𩢵駝，想設咄嚕乘𩢵駝南去相。復想有焰摩王，被髮手執寶杖，隨後擊之。如是觀想若經七日，非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人作發遣法，先觀想鉢字。得現前已，即變成半月風輪，想設咄嚕在風輪上，裸身被髮羸弱之相。持明人想自身如摩呬沙目佉，亦在風輪上。次想風輪變成𩢵駝，想設咄嚕乘𩢵駝南去相。復想有焰摩王，被髮手執寶杖，隨後擊之。如是觀想若經七日，非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣。

「復次持明人依摩呬沙目佉法，端坐觀想設咄嚕或乘鷲或乘烏，復想有焰摩王，右手執杖左手捉髮，擲於向南。作如是想經於七日，發遣一切無不去者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人依摩呬沙目佉法，端坐觀想設咄嚕或乘鷲或乘烏，復想有焰摩王，右手執杖左手捉髮，擲於向南。作如是想經於七日，發遣一切無不去者。

「復次持明人為與除解蛇蠚大毒者，即先觀想自心成八葉白蓮花，上想有第三音字，却變成己身，白色。復想一字現於頂上，從一字中流出甘露，灌被蠚之人。又想八葉蓮花，於八葉中現八大龍王，於龍眼中復出甘露，灌蛇蠚人身。作此法時，至於大毒滿於三界亦可除退。持明之人若作此法，乃至自食大毒亦無所害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持明人為與除解蛇蠚大毒者，即先觀想自心成八葉白蓮花，上想有第三音字，却變成己身，白色。復想一字現於頂上，從一字中流出甘露，灌被蠚之人。又想八葉蓮花，於八葉中現八大龍王，於龍眼中復出甘露，灌蛇蠚人身。作此法時，至於大毒滿於三界亦可除退。持明之人若作此法，乃至自食大毒亦無所害。」

爾時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已，復告眾言：「我先所誡，勿得違犯。若違犯者，現獲殃咎，後受地獄無量之報。」陪囉嚩說是語已，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已，復告眾言：「我先所誡，勿得違犯。若違犯者，現獲殃咎，後受地獄無量之報。」陪囉嚩說是語已，禮佛而退。