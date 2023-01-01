那慕 囉怛那 怛囉夜野 那莫 失旃荼嚩日囉(二合) 跛拏曳 摩訶㖿乞叉 細那 跛哆曳 那謨 皤哦嚩底 阿哩也嚩日囉(二合) 哦馱哩 阿禰笴 囉思彌(二合) 娑哆 娑賀薩囉(二合) 鉢囉(合) 日囉(二合) 哩哆 地鉢哆(二合) 底惹者細 嗚哦囉(二合) 毘摩皤耶儞笴曳 喻耆曳 毘沙麼(二合) 皤耆儞曳 沙母佉曳 馱嚩(二合) 馱舍禰 怛囉(二合)曳 尾計㗚那(二合) 計死曳 阿禰笴 尾尾馱 嚕跛 吠娑馱囉 儞曳伊翳醯呬 皤哦嚩底 摩賀嚩日囉(二合) 哦馱哩 怛囉(二合)耶嚷 囉怛那(二合)𠹌 娑底曳(二合)那 怛儞也佗 唵 阿笴荼 阿笴荼 嚩囉提畔 摩醯捨嚩(二合)楞 哦嚕騰尾瑟弩(二合) 古摩楞 皤囉(二合) 賀麼𠹌 印𭍂楞(二合) 左𭍂㘄(二合) 阿地噔(丁已)㖿乞洗(二合)囉乞叉(二合)僧 部等 比捨嚕苟畔澄 阿耆儞(二合)耶瞢(用比) 嚩嚕𠹌 古吠楞 地㗚(二合)哆囉瑟置㘄(二合) 尾嚕荼亘 尾嚕跛乞洗(二合上)僧 古笴㗚能(二合) 底哩(二合)笴㗚能 薩土(二合) 囉笴㗚能(二合)瞿笴㗚能(二合) 摩賀笴㗚能(二合) 摩賀笴楞 那地計舍嚩(二合)㘄 毘凌(二合)義哩 微那也亘 尾那耶亘 馱摩亘半左亘 盧賀亘 灑瑟微(二合)弟嚩 古吒也(二合)義哩亘 土力伽(二合)笴底也(二合)耶女(澄反)凌(二合) 摩賀笴底也(二合)耶女凌(二合) 伊(翳反)灑女凌(二合) 乃哩底養 耶娑悉尾(二合)女凌(二合) 笴哩 摩賀笴凌 嚩日囉(合)笴凌 主囉笴凌 阿哦儞(合)孕 嚩耶毘養(合) 灑哩笴嚩底 娑哆乞洗(合) 娑仡噔(二合) 印馱羅(二合)儞 嚩羅(二合)訶麼(二合)儞姑麼㖫 麼醯薩嚩(二合)㖫 吠瑟拏(合)尾 蘇皤[口*(強-ㄙ+口)] 左母娘(二合) 嘍地㖫(二合) 嚩囉𡁎 苟吠㖫 曳吉儞(合)曳 娑麼曳 底瑟咤(二合)底黨 阿嚩㗚多(二合) 已寫弭 始渠楞(二合) 其㗚(二合)訶娜(二合) 其㗚(二合)訶娜 唵 遇嚕遇嚕 虎嚕虎嚕 主魯主魯 母魯母魯 馱摩馱摩 囉哦囉哦 布囉布囉布囉耶 布囉耶 阿尾娑阿尾娑 皤哦嚩底 摩訶嚩日囉(二合)哦馱哩 死馱失者(二合)𠸎(地也) 摩訶嚩日囉(二合) 跛儞 羅若跛耶底 唵 乞哩(二合) 訶醯 訶訶訶 吽破吒 薩嚩(二合)訶

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