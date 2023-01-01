阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌

阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷下

唐大善無畏內道場祕譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大善無畏內道場祕譯

「歸命十方等正覺， 最勝妙法菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命十方等正覺， 最勝妙法菩薩眾，

我身口意清淨業， 至心傾誠合掌禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身口意清淨業， 至心傾誠合掌禮，

唯願諸佛法僧眾， 慈悲哀愍攝護我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願諸佛法僧眾， 慈悲哀愍攝護我。

敬禮元帥大將軍， 此是毘盧遮那身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮元帥大將軍， 此是毘盧遮那身，

及以釋迦諸佛變， 觀音無盡無邊化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以釋迦諸佛變， 觀音無盡無邊化。

或現菩薩喜悅形， 兩臂與諸願印相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現菩薩喜悅形， 兩臂與諸願印相，

或示金剛忿怒身， 四手執器降魔相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或示金剛忿怒身， 四手執器降魔相。

元帥本體是如來， 為救世間現種種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元帥本體是如來， 為救世間現種種，

四面八臂堅利牙， 執持器杖隨類護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四面八臂堅利牙， 執持器杖隨類護。

若有國王歸元帥， 即領一切將軍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有國王歸元帥， 即領一切將軍眾，

守護彼王國境內， 消伏隣王怨敵事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護彼王國境內， 消伏隣王怨敵事，

摧滅逆臣自調伏， 國內無諸疾疫苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅逆臣自調伏， 國內無諸疾疫苦。

一切世間有情類， 念持神呪稱名號， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間有情類， 念持神呪稱名號，

淨除內外所生障， 必與世間出世願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨除內外所生障， 必與世間出世願。

欲息災者即息災， 求榮愛者施榮愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲息災者即息災， 求榮愛者施榮愛，

降伏惡等一切業， 一一無不成就者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏惡等一切業， 一一無不成就者。

若聞阿吒薄俱名， 口裏一誦讚歎者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞阿吒薄俱名， 口裏一誦讚歎者，

常當擁護無諸難， 世間寶貨悉圓備。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當擁護無諸難， 世間寶貨悉圓備。

阿吒薄俱領眷屬， 摧碎金剛青面王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒薄俱領眷屬， 摧碎金剛青面王，

蘇悉地王軍吒利， 密迹力士摩登伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘇悉地王軍吒利， 密迹力士摩登伽，

梵釋四王自在天， 二十八部藥叉王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵釋四王自在天， 二十八部藥叉王，

四十二部羅剎娑， 犍闥龍王鳩槃荼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四十二部羅剎娑， 犍闥龍王鳩槃荼，

天魔鬼神併驅使， 閻浮眾生亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天魔鬼神併驅使， 閻浮眾生亦如是。

能歸依者得勝利， 生謗逆者被重禍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能歸依者得勝利， 生謗逆者被重禍，

是故一切世間人， 悉應歸依大元帥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一切世間人， 悉應歸依大元帥。」

「次結請十方諸佛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結請十方諸佛印。

「反叉左右無名指於掌中，直竪二中指頭相拄，屈二食指押中指上節背，並竪二大指押捻中節側，頭指來去七遍，即一切佛來。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉左右無名指於掌中，直竪二中指頭相拄，屈二食指押中指上節背，並竪二大指押捻中節側，頭指來去七遍，即一切佛來。呪曰：

「oṃ ja ya va he svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ja ya va he svā hā

「次結觀世音等諸大菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結觀世音等諸大菩薩印。

「兩腕相付，二大指並著，二小指亦然，餘指散小曲竪如析蓮華，頭指上來下去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩腕相付，二大指並著，二小指亦然，餘指散小曲竪如析蓮華，頭指上來下去。呪曰：

「oṃ vi śi ti vi ga laṃ mai te ru ka vi ja ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi śi ti vi ga laṃ mai te ru ka vi ja ye svā hā

「次結十四部金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結十四部金剛印。

「兩腕側竪並，二大指各捻二小指甲上，二無名指側竪相拄頭，二中指各直竪，端向前不相拄，二頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩腕側竪並，二大指各捻二小指甲上，二無名指側竪相拄頭，二中指各直竪，端向前不相拄，二頭指來去。呪曰：

「oṃ va jra ca ṇḍi he svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ca ṇḍi he svā hā

「次結三十三天神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結三十三天神印。

「二頭指稍去中指第二節半分許，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二頭指稍去中指第二節半分許，大指來去。呪曰：

「oṃ śa trū pra ma dha ni ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ śa trū pra ma dha ni ye svā hā

「次結二十八部星宿天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結二十八部星宿天印。

「以左手中指無名指並仰，右中指在左無名指下文上，右無名指亦覆左中指下文上，總相綟如索，小指頭指大指各竪相拄，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手中指無名指並仰，右中指在左無名指下文上，右無名指亦覆左中指下文上，總相綟如索，小指頭指大指各竪相拄，大指來去。呪曰：

「oṃ na kṣa tra de va ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ na kṣa tra de va ta ye svā hā

「次結東方提頭賴吒天王領乾闥婆軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結東方提頭賴吒天王領乾闥婆軍眾印。

「側左手，中指已下三指把拳，又屈頭指少曲於中指下節文，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「側左手，中指已下三指把拳，又屈頭指少曲於中指下節文，大指來去。呪曰：

「oṃ dhṛ ti ra ṣṭa ya kṣa i ndra dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ dhṛ ti ra ṣṭa ya kṣa i ndra dhi pa ta ye svā hā

「次結南方毘樓勒叉天王領鳩槃荼眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結南方毘樓勒叉天王領鳩槃荼眾印。

「側左腕，以右手腕側著左腕根上，二掌相背，二無名指相鉤申之如索，二小指二大指各少曲，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「側左腕，以右手腕側著左腕根上，二掌相背，二無名指相鉤申之如索，二小指二大指各少曲，頭指來去。呪曰：

「oṃ dhi ru pha ka ya pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ dhi ru pha ka ya pa ta ye svā hā

「次結西方毘樓博叉天王領龍軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結西方毘樓博叉天王領龍軍眾印。

「左手側腕，以右手腕著於左手腕根上，二手中指已下三指屈在掌中作拳，屈二大指各押上，二頭指交如索申之，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手側腕，以右手腕著於左手腕根上，二手中指已下三指屈在掌中作拳，屈二大指各押上，二頭指交如索申之，大指來去。呪曰：

「oṃ vi rū pā kṣa ku pa ṇḍa a dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi rū pā kṣa ku pa ṇḍa a dhi pa ta ye svā hā

「次結北方毘沙門天王領藥叉軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結北方毘沙門天王領藥叉軍眾印。

「左手側腕，亦屈頭指以下四指在掌作拳，屈大指押頭指上，右手腕亦然，側之作拳，大指直申向上，右手拳累著左手拳上，右大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手側腕，亦屈頭指以下四指在掌作拳，屈大指押頭指上，右手腕亦然，側之作拳，大指直申向上，右手拳累著左手拳上，右大指來去。呪曰：

「oṃ vai śa suṃ ya a dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vai śa suṃ ya a dhi pa ta ye svā hā

「次結四天王所領四方鬼神藥叉羅剎八部鬼兵印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結四天王所領四方鬼神藥叉羅剎八部鬼兵印。

「反叉頭指中指入掌，無名指直竪，小指頭相叉入掌合腕，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「反叉頭指中指入掌，無名指直竪，小指頭相叉入掌合腕，大指來去。呪曰：

「oṃ ja mbha ra ja le ndra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ja mbha ra ja le ndra ya svā hā

」「次結八部龍王軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」「次結八部龍王軍眾印。

「右肘頭在左肘內，復以右手後四指少曲，以大指傅頭指少曲之，左手反曲之向，右手亦如之，狀如蛇口用之，二手各四指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右肘頭在左肘內，復以右手後四指少曲，以大指傅頭指少曲之，左手反曲之向，右手亦如之，狀如蛇口用之，二手各四指來去。呪曰：

「oṃ u pa na ndra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ u pa na ndra svā hā

「次結百千天龍興雲致雨龍王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結百千天龍興雲致雨龍王印。

「左手臂腕如前不改，但以左右手小指無名指反相叉入掌中右押左，二中指直竪頭相拄，二食指拄中指背上節，二大指少曲各付二食指內中節，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手臂腕如前不改，但以左右手小指無名指反相叉入掌中右押左，二中指直竪頭相拄，二食指拄中指背上節，二大指少曲各付二食指內中節，頭指來去。呪曰：

「oṃ bhū gi ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bhū gi ra svā hā

「次結日天子軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結日天子軍眾印。

「先背二中指無名指小指，掌內相拄皆使齊，其二頭指直竪相拄，二大指捻頭指根第一節，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先背二中指無名指小指，掌內相拄皆使齊，其二頭指直竪相拄，二大指捻頭指根第一節，大指來去。呪曰：

「oṃ ra śmai ma li ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ra śmai ma li ni svā hā

「次結月天子眷屬印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結月天子眷屬印。

「以二小指無名指掌內相叉右押左挺在掌中，其中指直頭相糾頭指，使中指第三節屈，怒其大指，各押無名指頭，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以二小指無名指掌內相叉右押左挺在掌中，其中指直頭相糾頭指，使中指第三節屈，怒其大指，各押無名指頭，大指來去。呪曰：

「oṃ ca ndra ya su ma ti svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ca ndra ya su ma ti svā hā

「次結一切火天魔兵令伏印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結一切火天魔兵令伏印。

「竪右手三指，屈大指捻無名指下文，其頭指稍屈頭與中指第一節齊，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「竪右手三指，屈大指捻無名指下文，其頭指稍屈頭與中指第一節齊，頭指來去。呪曰：

「oṃ di pya ◇ a gna ye a ga ccha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ di pya ◇ a gna ye a ga ccha svā hā

「次結閻羅五道大將軍牛頭兵眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結閻羅五道大將軍牛頭兵眾印。

「側左手腕握，四指仍稍出頭指三分許，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「側左手腕握，四指仍稍出頭指三分許，大指來去。呪曰：

「oṃ yaṃ ma ra ja u gra vi rya a ga ccha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ yaṃ ma ra ja u gra vi rya a ga ccha svā hā

「次結阿修羅王鬪戰軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿修羅王鬪戰軍眾印。

「左手中指以下三指等屈，頭指去掌一分許，大指頭亦稍曲，共東方天王印同令相應。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左手中指以下三指等屈，頭指去掌一分許，大指頭亦稍曲，共東方天王印同令相應。呪曰：

「oṃ vi ma ci tra a mu rā dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ vi ma ci tra a mu rā dhi pa ta ye svā hā

「次結羅剎娑王軍兵鬪戰者急來印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結羅剎娑王軍兵鬪戰者急來印。

「以右手大指捻小指無名指甲上，中指及頭指申之，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大指捻小指無名指甲上，中指及頭指申之，頭指來去。呪曰：

「oṃ kha rga a dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ kha rga a dhi pa ta ye svā hā

「次結五方大力藥叉王軍眾印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結五方大力藥叉王軍眾印。

「以左手四指向下鉤右手，其二大指直申怒之，二大指來去。呪曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手四指向下鉤右手，其二大指直申怒之，二大指來去。呪曰。

「oṃ ku vi ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ku vi ra svā hā

「次結阿利陀遮文荼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿利陀遮文荼印。

「二頭指中指無名指相絞，以小指相叉，以大指向上相叉，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二頭指中指無名指相絞，以小指相叉，以大指向上相叉，大指來去。呪曰：

「oṃ hu ru ◇ ca muṃ vai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hu ru ◇ ca muṃ vai svā hā

「次結毘那夜迦鬼神王印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結毘那夜迦鬼神王印。

「先竪三指，二無名指相叉垂下向掌背，二大指直竪附頭指側，大指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先竪三指，二無名指相叉垂下向掌背，二大指直竪附頭指側，大指來去。呪曰：

「oṃ pa ka ra śu ṇḍa a dhi pa ta ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ pa ka ra śu ṇḍa a dhi pa ta ye svā hā

「次結摩醯首羅天王二十八部印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結摩醯首羅天王二十八部印。

「小指無名指向內相鉤，即以中指竪相叉，又以二頭指各竪附中指側甲下，二大指亦竪附近，頭指來去。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小指無名指向內相鉤，即以中指竪相叉，又以二頭指各竪附中指側甲下，二大指亦竪附近，頭指來去。呪曰：

「oṃ ma he śu ra ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ma he śu ra ya svā hā

「次結阿吒薄拘元帥大怒使金剛二十八部神降伏惡鬼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒薄拘元帥大怒使金剛二十八部神降伏惡鬼印。

「迎坐，以左右手急作拳，內怒，三叩齒，即齧下脣，以下二手拳捺著二腿上。此大將身印，惡鬼神自打自縛，自求死乞命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迎坐，以左右手急作拳，內怒，三叩齒，即齧下脣，以下二手拳捺著二腿上。此大將身印，惡鬼神自打自縛，自求死乞命。」

「次結阿吒薄拘大將大悅會天龍鬼神自護身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒薄拘大將大悅會天龍鬼神自護身印。

「以左右二大指捻二無名指中節內左右，百事不畏，不被刀兵鬼神傷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右二大指捻二無名指中節內左右，百事不畏，不被刀兵鬼神傷。」

「次結阿吒婆拘著衣甲印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘著衣甲印。

「以左手執刀拄之，右手空繞頭三周匝，攬衣袖作懸牙勢，鬼見悉著衣甲。誦大呪二十一遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手執刀拄之，右手空繞頭三周匝，攬衣袖作懸牙勢，鬼見悉著衣甲。誦大呪二十一遍。」

「次結阿吒婆拘千輻輪降鬼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘千輻輪降鬼印。

「以右手大母指押中指無名指中節背上，狀如跋折羅印形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以右手大母指押中指無名指中節背上，狀如跋折羅印形。」

「次結阿吒婆拘立身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘立身印。

「正立翹右脚，以左手頭指以下四指向前托跨，以右手大母指押中指以下三指背上中節，以頭指向前申之。指一切病即差，指一切鬼魅自伏，指江海面自即竭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正立翹右脚，以左手頭指以下四指向前托跨，以右手大母指押中指以下三指背上中節，以頭指向前申之。指一切病即差，指一切鬼魅自伏，指江海面自即竭。」

「次結阿吒婆拘刀印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘刀印。

「取石榴枝長三尺二寸呪三遍，右手把一頭左手三摩之，鬼見是刀。以左手托跨，右手如金剛刺跋折羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取石榴枝長三尺二寸呪三遍，右手把一頭左手三摩之，鬼見是刀。以左手托跨，右手如金剛刺跋折羅。」

「次結阿吒婆拘弓箭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘弓箭印。

「以左手大指押頭指無名指小指甲上，以右手無名指小指屈在掌中，大指押頭指中指甲，於左手中指側申放右手大母指彈指之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左手大指押頭指無名指小指甲上，以右手無名指小指屈在掌中，大指押頭指中指甲，於左手中指側申放右手大母指彈指之。」

「已上七種法契，以用小心呪呪之。即小心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上七種法契，以用小心呪呪之。即小心呪曰：

「na mo ta riḥ ta bu riḥ bha ra bu riḥ śa kya me śa kya me tra sa ddhāṃ u yaṃ vi svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ta riḥ ta bu riḥ bha ra bu riḥ śa kya me śa kya me tra sa ddhāṃ u yaṃ vi svā hā

「次結阿吒婆拘降伏大魔鬼神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結阿吒婆拘降伏大魔鬼神印。

「懸脚坐，以左右二手急作拳，捺左右二腿上，急以上脣齧下脣，裂眶看，即是大降伏印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「懸脚坐，以左右二手急作拳，捺左右二腿上，急以上脣齧下脣，裂眶看，即是大降伏印。」

「次結縛一切鬼神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結縛一切鬼神印。

「以左右手二小指反相叉，以二大指押二小指甲上，中指無名指竪，頭指亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右手二小指反相叉，以二大指押二小指甲上，中指無名指竪，頭指亦然。」

「次結勅鬼神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結勅鬼神印。

「若勅鬼神，即偏坐，以左手托跨，右手以大指押小指無名指甲上，直竪頭指中指。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若勅鬼神，即偏坐，以左手托跨，右手以大指押小指無名指甲上，直竪頭指中指。」

「次結火輪印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結火輪印。

「若伏大力惡鬼，作火輪印。以左右二無名指屈在掌中令頭齊，餘皆相拄頭，稍虛掌即是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若伏大力惡鬼，作火輪印。以左右二無名指屈在掌中令頭齊，餘皆相拄頭，稍虛掌即是。」

「次結投魅鬼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結投魅鬼印。

「中指以下三指皆相叉掌背後，二頭指相著令齊，二大指橫捻二頭指中節文，三呼三吸即縛來(已上五種法契用大呪)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中指以下三指皆相叉掌背後，二頭指相著令齊，二大指橫捻二頭指中節文，三呼三吸即縛來(已上五種法契用大呪)。」

「次四天結界呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次四天結界呪：

「oṃ bha te ya va nva va nva haṃ hūṃ phaṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ bha te ya va nva va nva haṃ hūṃ phaṭ

「八部都呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八部都呪：

「na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa te bu ri ya kṣa ga laṃ ya kṣa a ṭa va ku svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa te bu ri ya kṣa ga laṃ ya kṣa a ṭa va ku svā hā

「若追八部神，舉前八部印，即誦前呪二十一遍，其神立至。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若追八部神，舉前八部印，即誦前呪二十一遍，其神立至。」

「世尊！願傳流布遍於閻浮，令一切眾生受持，為作大救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！願傳流布遍於閻浮，令一切眾生受持，為作大救護。」

爾時佛告一切大會：「此呪誦之，入官不瞋、入水不溺、入火不焚、入軍不畏刀兵，國王貴人見之下位承迎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告一切大會：「此呪誦之，入官不瞋、入水不溺、入火不焚、入軍不畏刀兵，國王貴人見之下位承迎。」

「追般若不空羂索使者神鬼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「追般若不空羂索使者神鬼印。

「以左右手合掌當心，虛八指具作供養印。後即大指押頭指中指屈在左右掌中，無名小指合著，如佛頂形。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右手合掌當心，虛八指具作供養印。後即大指押頭指中指屈在左右掌中，無名小指合著，如佛頂形。」

「次作般若降伏天鬼神印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次作般若降伏天鬼神印。

「以左右二手合腕，二大指博近頭指側，二手中指竪申之，二頭指無名指小指屈節曲相拄頭，中央虛掌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以左右二手合腕，二大指博近頭指側，二手中指竪申之，二頭指無名指小指屈節曲相拄頭，中央虛掌。」

「大將使神散禁法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大將使神散禁法。

「先持呪有驗，然後行之，不爾不成。平旦於神前安一盆井華水、一爐香，呪師整衣服，當床中迎坐，勿笑，手作大怒印。但有鬼病人來，勿多語，口云：『急急。』以瞋怒罵之。若似怖也，即告之神眾：『更待何時？急縛將來。』聲大，官使人應聲。即縛竟，欲打欲禁之，但以隨時一言，更勿多語。此大將處法，不誦呪。欲有人持我呪者，平等有賢聖之人乃可持，不爾自損身。略說已前行用不少，若廣說窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先持呪有驗，然後行之，不爾不成。平旦於神前安一盆井華水、一爐香，呪師整衣服，當床中迎坐，勿笑，手作大怒印。但有鬼病人來，勿多語，口云：『急急。』以瞋怒罵之。若似怖也，即告之神眾：『更待何時？急縛將來。』聲大，官使人應聲。即縛竟，欲打欲禁之，但以隨時一言，更勿多語。此大將處法，不誦呪。欲有人持我呪者，平等有賢聖之人乃可持，不爾自損身。略說已前行用不少，若廣說窮劫不盡。」

大元經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大元經卷下

貞享四年中春十三一挍加批了淨嚴(四十九載) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享四年中春十三一挍加批了淨嚴(四十九載)

元祿十六年正月二十三日以淨嚴和上之本再挍了尊教 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元祿十六年正月二十三日以淨嚴和上之本再挍了尊教