阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌

「na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa na mo te bu ri ya kṣa na mo ka raṃ ya kṣa ha ha ha ha ha ha ha he he he he he he he du du du du du du du pu pu pu pu pu pu pu ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ va va va va va va va a ṭa va ku ya hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svā hā

