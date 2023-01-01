阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌

阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷上

一名全身金剛三昧耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名全身金剛三昧耶

一名無邊甘露神力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名無邊甘露神力

唐大善無畏內道場祕譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大善無畏內道場祕譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在俱尸那城娑羅雙樹間，與大比丘眾千二百五十人俱；菩薩摩訶薩三萬六千人俱，其名曰：觀世音菩薩、文殊師利菩薩、大勢至菩薩、不空羂索菩薩、那羅延菩薩、持地菩薩、定自在王菩薩而為上首。復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、護世四天王、金剛力士鬼神、阿修羅、乾闥婆王、緊捺落、莫呼羅伽、藥叉、羅剎、布單那、阿婆娑、摩羅、鳩槃荼、毘舍闍、鬼子母，并及眷屬女恭敬供養，歡喜圍繞而坐聽法。爾時世尊告諸大眾言：「今四大沈溺，當般涅槃。」四眾聞之悲啼號哭：「哀哉！何思捨我大眾而入涅槃？世間空虛，魔王熾盛，我等大眾無歸依處。唯願世尊更住在世，降伏魔王令發無上道心，并度我等四眾安入涅槃。」佛告諸善男子及善女人：「吾今涅槃時將至，不得久住於世。汝等勿啼泣，我弟子等今悉付諸菩薩相將教授而度脫之。若我更住於世，法界眾生咸皆厭賤，魔王六師長劫恨吾無有休息。」會中眾生遞相告報：「世尊在世，我等大眾歸依處，解脫我之煩惱。今者無上世尊涅槃後，我之眷屬必為魔王之所纏繞。」相告報已淚下如雨，舉身號泣悶絕躄地口中流血。諸天振動，須彌寶山碎如微塵，一切蟲獸蠢動含靈一時同聲唱言：「苦哉！無上世尊捨我，濁惡劫眾生受大苦惱。」佛知四眾心之所念，安詳而起結跏趺坐，湛然不動放大光明，上徹三十三天下及十八地獄眾生，天地六變振動，雨曼陀羅花，遍覆三千大千大地，天鼓自鳴，幢幡自竪。歡喜合掌向佛，一心聽法。佛告一切大眾言：「今一國眾生受諸苦惱。有長者名曰離車，為諸魔鬼惑亂，吼喚馳走侵嬈其家無申告處。見今高聲唱言：『南無佛陀！南無達摩！南無僧伽！知我此苦。』」佛即勅大目乾連：「汝持佛頂呪往救離車，令得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在俱尸那城娑羅雙樹間，與大比丘眾千二百五十人俱；菩薩摩訶薩三萬六千人俱，其名曰：觀世音菩薩、文殊師利菩薩、大勢至菩薩、不空羂索菩薩、那羅延菩薩、持地菩薩、定自在王菩薩而為上首。復有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、護世四天王、金剛力士鬼神、阿修羅、乾闥婆王、緊捺落、莫呼羅伽、藥叉、羅剎、布單那、阿婆娑、摩羅、鳩槃荼、毘舍闍、鬼子母，并及眷屬女恭敬供養，歡喜圍繞而坐聽法。爾時世尊告諸大眾言：「今四大沈溺，當般涅槃。」四眾聞之悲啼號哭：「哀哉！何思捨我大眾而入涅槃？世間空虛，魔王熾盛，我等大眾無歸依處。唯願世尊更住在世，降伏魔王令發無上道心，并度我等四眾安入涅槃。」佛告諸善男子及善女人：「吾今涅槃時將至，不得久住於世。汝等勿啼泣，我弟子等今悉付諸菩薩相將教授而度脫之。若我更住於世，法界眾生咸皆厭賤，魔王六師長劫恨吾無有休息。」會中眾生遞相告報：「世尊在世，我等大眾歸依處，解脫我之煩惱。今者無上世尊涅槃後，我之眷屬必為魔王之所纏繞。」相告報已淚下如雨，舉身號泣悶絕躄地口中流血。諸天振動，須彌寶山碎如微塵，一切蟲獸蠢動含靈一時同聲唱言：「苦哉！無上世尊捨我，濁惡劫眾生受大苦惱。」佛知四眾心之所念，安詳而起結跏趺坐，湛然不動放大光明，上徹三十三天下及十八地獄眾生，天地六變振動，雨曼陀羅花，遍覆三千大千大地，天鼓自鳴，幢幡自竪。歡喜合掌向佛，一心聽法。佛告一切大眾言：「今一國眾生受諸苦惱。有長者名曰離車，為諸魔鬼惑亂，吼喚馳走侵嬈其家無申告處。見今高聲唱言：『南無佛陀！南無達摩！南無僧伽！知我此苦。』」佛即勅大目乾連：「汝持佛頂呪往救離車，令得解脫。」

爾時目連承佛威神，從娑羅林中沒，見於長者家中，即便告言：「諸魔精魅諦聽。無上釋迦牟尼佛，使我持大放光佛頂神呪降伏汝等魔軍，救護長者。」而彼鬼神退散走去，便入寒林惱亂尊者阿難，不得前進。爾時諸魔鬼神等，知佛欲涅槃，有魔起嬈亂阿難。時有一大將軍名曰阿吒薄俱元帥，乃心瞋怒，即召天、龍、阿修羅、八部鬼神，四大天王、二十八部藥叉大將、四十二部羅剎王，滿善為首，亦召諸金剛密迹猛將烈士、師子吼王目真隣王、功德大辯一切天神、孔雀王、金翅鳥王、降怨鳥王，一切恒沙鬼神人及非人等，悉備鎧甲迴天動地、四海涌沸，大鐵圍山、目真隣陀山、七重寶山振吼擘裂，風雲靉靆霹靂，日光變謝，諸天梵王不安其宮，一切眾生面無光色，龍蛇龜鼈出於孔穴，鬼神魔王叫喚奔走，同聲唱言：「甚大苦哉。哀哉苦痛。」慌忙怖走，莫知何在。會中眾皆咸言怪哉：「有何惡相而見此事，令我四眾咸觀猛威。」即起合掌而白佛言：「世尊！有何故而見此相，令一切鬼神阿修羅不安其處？願佛哀愍護念我等。」爾時佛告諸眾等：「我今欲般涅槃，付諸法藏令其守護。今自所有一切鬼神阿修羅、四方鎮守護法善神、將軍護世、持國天王、金剛力士、般若善神、天龍八部人及非人，悉來集會結誓言，同心護佛法藏并及汝等眾生無諸衰惱，從今以往晝夜常安。」爾時元帥大將召集四方神王同至佛所，各持塗香、末香、天衣瓔珞，圍繞百千萬匝，頂禮佛足，却住一面，同聲白佛言：「世尊！我聞世尊欲般涅槃，眾生戀慕如子愛母心無暫捨，其神王等心肝寸斷。唯願世尊更住於世，救度眾生并及我等，安入涅槃？」爾時阿吒薄俱與無央數大神而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連承佛威神，從娑羅林中沒，見於長者家中，即便告言：「諸魔精魅諦聽。無上釋迦牟尼佛，使我持大放光佛頂神呪降伏汝等魔軍，救護長者。」而彼鬼神退散走去，便入寒林惱亂尊者阿難，不得前進。爾時諸魔鬼神等，知佛欲涅槃，有魔起嬈亂阿難。時有一大將軍名曰阿吒薄俱元帥，乃心瞋怒，即召天、龍、阿修羅、八部鬼神，四大天王、二十八部藥叉大將、四十二部羅剎王，滿善為首，亦召諸金剛密迹猛將烈士、師子吼王目真隣王、功德大辯一切天神、孔雀王、金翅鳥王、降怨鳥王，一切恒沙鬼神人及非人等，悉備鎧甲迴天動地、四海涌沸，大鐵圍山、目真隣陀山、七重寶山振吼擘裂，風雲靉靆霹靂，日光變謝，諸天梵王不安其宮，一切眾生面無光色，龍蛇龜鼈出於孔穴，鬼神魔王叫喚奔走，同聲唱言：「甚大苦哉。哀哉苦痛。」慌忙怖走，莫知何在。會中眾皆咸言怪哉：「有何惡相而見此事，令我四眾咸觀猛威。」即起合掌而白佛言：「世尊！有何故而見此相，令一切鬼神阿修羅不安其處？願佛哀愍護念我等。」爾時佛告諸眾等：「我今欲般涅槃，付諸法藏令其守護。今自所有一切鬼神阿修羅、四方鎮守護法善神、將軍護世、持國天王、金剛力士、般若善神、天龍八部人及非人，悉來集會結誓言，同心護佛法藏并及汝等眾生無諸衰惱，從今以往晝夜常安。」爾時元帥大將召集四方神王同至佛所，各持塗香、末香、天衣瓔珞，圍繞百千萬匝，頂禮佛足，却住一面，同聲白佛言：「世尊！我聞世尊欲般涅槃，眾生戀慕如子愛母心無暫捨，其神王等心肝寸斷。唯願世尊更住於世，救度眾生并及我等，安入涅槃？」爾時阿吒薄俱與無央數大神而說偈言：

「我等天中天！ 慈愍於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等天中天！ 慈愍於一切，

天龍阿修羅， 八部鬼神眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍阿修羅， 八部鬼神眾，

仰之如父母， 心無暫捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仰之如父母， 心無暫捨離。

一旦而唱言， 而入於涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一旦而唱言， 而入於涅槃，

我等大神眾， 心肝寸寸斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等大神眾， 心肝寸寸斷。

唯願大慈悲， 愍諸眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大慈悲， 愍諸眾生故，

度脫我大眾， 安可入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫我大眾， 安可入涅槃？」

爾時佛告大眾言：「汝等大將力士！諦聽，吾當為汝說。如來出世之法，如曼陀華，時乃一出現，眾生見之心無厭足。我若久住在世，與魔為怨、眾生輕毀，令彼眾生沒於苦海。汝等元帥於諸神中最為上首，威力奇特不可思議，為如來護念。於吾滅後，守護法藏并及眾生，令離苦難。」爾時大元帥阿吒薄俱與淨居天王散脂鬼神提頭賴吒而為上首，白佛言：「世尊！我等今者同心誓願結大金剛，摧伏一切猛惡鬼神故，欲令降伏一切怨家惡人惡賊等故，欲護諸國王人民安樂故，欲令眾生敬崇三寶故，欲令外道魔王波旬生菩提心故，欲令眾生無病纏身故，欲令無神違眾生故。世尊！我今欲令將佛前百億恒河沙力士神王軍，同心覆護眾生，離諸魔縛故。世尊！我於大會結大神呪，名甘露無邊陀羅尼，摧伏外道惡魔鬼神并惡國王惡大臣故，及迴彼六趣攝引眾生無傷害者。」佛告阿吒薄拘元帥大將：「我知眾生劣弱，不能持汝無邊神呪，我恐於後世傷害諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大眾言：「汝等大將力士！諦聽，吾當為汝說。如來出世之法，如曼陀華，時乃一出現，眾生見之心無厭足。我若久住在世，與魔為怨、眾生輕毀，令彼眾生沒於苦海。汝等元帥於諸神中最為上首，威力奇特不可思議，為如來護念。於吾滅後，守護法藏并及眾生，令離苦難。」爾時大元帥阿吒薄俱與淨居天王散脂鬼神提頭賴吒而為上首，白佛言：「世尊！我等今者同心誓願結大金剛，摧伏一切猛惡鬼神故，欲令降伏一切怨家惡人惡賊等故，欲護諸國王人民安樂故，欲令眾生敬崇三寶故，欲令外道魔王波旬生菩提心故，欲令眾生無病纏身故，欲令無神違眾生故。世尊！我今欲令將佛前百億恒河沙力士神王軍，同心覆護眾生，離諸魔縛故。世尊！我於大會結大神呪，名甘露無邊陀羅尼，摧伏外道惡魔鬼神并惡國王惡大臣故，及迴彼六趣攝引眾生無傷害者。」佛告阿吒薄拘元帥大將：「我知眾生劣弱，不能持汝無邊神呪，我恐於後世傷害諸眾生。」

爾時諸四方天神王、梵天、帝釋白佛言：「世尊！此呪猛極惡，性必有傷害。」爾時阿吒薄俱與那吒王、可畏王、拔山王咸言：「世尊！一切諸佛以大悲哀力引攝眾生，而阿難猶被旃陀羅女迷惑。世尊！阿梨陀藥叉王住於寒山，領九萬眷屬，日食眾生無量無邊，一切金剛力士天神兵不能摧伏。世尊權化而生元帥，故化作大力威神將身，振其宮殿。于時鬼王口中流血悶絕躄地，知死不久，然始捨放。世尊焉知大將之身威德無比。世尊！我若欲行菩薩行慈悲引攝！即鬼王力士擬橫害滅眾生！我或現作馬頭金剛王！即眾生怖畏。或作大光力士！則阿修羅不安宮室。世尊！我故作鬼神元帥大將，則眾生樂見。世尊！我恐世尊滅後百劫之中，佛法漸滅、菩薩不見，金剛隨於快樂清淨之處，眾生福薄魔魅增盛，國王無威德、王子臣民無有快樂，侵嬈眾生，或吸精氣、噉血肉，或令眾生中夭、處於母胎而死。當此之時，我能晝夜不離，護持一切生死眾生，離其溺惱。世尊！我身現惡相，心作大悲，如彼國王養人無異。若佛子在在處處，或於塔中廟中、山林道中、曠野之中，誓當憐愍擁護，不令遇惡。世尊知我志，受我等神呪。」佛言：「如是為後千劫之中護我法藏不可思議大事，當為後世諸眾生善說神呪。」爾時百億大帥同心於佛前，頂禮世尊雙足，在一面立，而說阿吒薄拘大元卒無邊神力甘露呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸四方天神王、梵天、帝釋白佛言：「世尊！此呪猛極惡，性必有傷害。」爾時阿吒薄俱與那吒王、可畏王、拔山王咸言：「世尊！一切諸佛以大悲哀力引攝眾生，而阿難猶被旃陀羅女迷惑。世尊！阿梨陀藥叉王住於寒山，領九萬眷屬，日食眾生無量無邊，一切金剛力士天神兵不能摧伏。世尊權化而生元帥，故化作大力威神將身，振其宮殿。于時鬼王口中流血悶絕躄地，知死不久，然始捨放。世尊焉知大將之身威德無比。世尊！我若欲行菩薩行慈悲引攝！即鬼王力士擬橫害滅眾生！我或現作馬頭金剛王！即眾生怖畏。或作大光力士！則阿修羅不安宮室。世尊！我故作鬼神元帥大將，則眾生樂見。世尊！我恐世尊滅後百劫之中，佛法漸滅、菩薩不見，金剛隨於快樂清淨之處，眾生福薄魔魅增盛，國王無威德、王子臣民無有快樂，侵嬈眾生，或吸精氣、噉血肉，或令眾生中夭、處於母胎而死。當此之時，我能晝夜不離，護持一切生死眾生，離其溺惱。世尊！我身現惡相，心作大悲，如彼國王養人無異。若佛子在在處處，或於塔中廟中、山林道中、曠野之中，誓當憐愍擁護，不令遇惡。世尊知我志，受我等神呪。」佛言：「如是為後千劫之中護我法藏不可思議大事，當為後世諸眾生善說神呪。」爾時百億大帥同心於佛前，頂禮世尊雙足，在一面立，而說阿吒薄拘大元卒無邊神力甘露呪曰：

「na mā ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye na mo a ṭa va ku ya ma hā va ku ṭa ya ma hā ya kṣa na ya ma he śu ra ya phaṭ vi ma ci tra ya phaṭ na ṭa ku va ra ya phaṭ a ha aha aha aha hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ye ye ye ye ṭa ṭa ṭa ṭa ṇi raṃ bha ya phaṭ ga nva ra va ya phaṭ pi śa ca ya svā hā na mo bha ga vaṃ va jra ku ṇḍa ri ya phaṭ va jra su si ddhi ya phaṭ bha ga va ti a ṭa va ku ya phaṭ vi śa muṃ ya phaṭ bha ṭa bhaṭa ya phaṭu i ndra ya phaṭ ya kṣa ra ṭa ya phaṭ vi ru pha ka ya phaṭ vi rū pa kṣa ya kṣa ya phaṭ va ra ma ya phaṭ su kha su kha svā hā ma hā ya kṣa svā hā ga ga ra ga ga ra hūṃ phaṭ hūṃ phaṭ ma ṇi bha ndra ya phaṭ na ra yaṃ ya phaṭ ma hā ka ra ya phaṭ a nu da ya phaṭ u pa na nda ya phaṭ bhu ki ra ya phaṭ pū ta na ya phaṭ ṭha pu ta na ya phaṭ yaṃ ma ra ja ya phaṭ muḥ siṃ riṃ ya phaṭ su ru ku mbha ṇa ya phaṭ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ya phaṭ ya hūṃ phaṭ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ ma hā ya kṣa yakṣa phaṭ phaṭ pha 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mā ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye na mo a ṭa va ku ya ma hā va ku ṭa ya ma hā ya kṣa na ya ma he śu ra ya phaṭ vi ma ci tra ya phaṭ na ṭa ku va ra ya phaṭ a ha aha aha aha hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ye ye ye ye ṭa ṭa ṭa ṭa ṇi raṃ bha ya phaṭ ga nva ra va ya phaṭ pi śa ca ya svā hā na mo bha ga vaṃ va jra ku ṇḍa ri ya phaṭ va jra su si ddhi ya phaṭ bha ga va ti a ṭa va ku ya phaṭ vi śa muṃ ya phaṭ bha ṭa bhaṭa ya phaṭu i ndra ya phaṭ ya kṣa ra ṭa ya phaṭ vi ru pha ka ya phaṭ vi rū pa kṣa ya kṣa ya phaṭ va ra ma ya phaṭ su kha su kha svā hā ma hā ya kṣa svā hā ga ga ra ga ga ra hūṃ phaṭ hūṃ phaṭ ma ṇi bha ndra ya phaṭ na ra yaṃ ya phaṭ ma hā ka ra ya phaṭ a nu da ya phaṭ u pa na nda ya phaṭ bhu ki ra ya phaṭ pū ta na ya phaṭ ṭha pu ta na ya phaṭ yaṃ ma ra ja ya phaṭ muḥ siṃ riṃ ya phaṭ su ru ku mbha ṇa ya phaṭ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ya phaṭ ya hūṃ phaṭ hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ ma hā ya kṣa yakṣa phaṭ phaṭ pha

ṭ phaṭ svā hā da da da da da ha da ha pa ca paca va la vala va jra ha ṭa haṭa phaṭ svā hā svā hā a ṭa aṭa a ha aha hūṃ khaṃ hūṃkhaṃ ca kra hu te va jra va va va va bhi nda bhi nda yaṃ bha yaṃ bha siṃ ha ra ja ru hu ru hu hūṃ phaṭ a ṭa va ku ya hūṃ phaṭ phaṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ṭ phaṭ svā hā da da da da da ha da ha pa ca paca va la vala va jra ha ṭa haṭa phaṭ svā hā svā hā a ṭa aṭa a ha aha hūṃ khaṃ hūṃkhaṃ ca kra hu te va jra va va va va bhi nda bhi nda yaṃ bha yaṃ bha siṃ ha ra ja ru hu ru hu hūṃ phaṭ a ṭa va ku ya hūṃ phaṭ phaṭ svā hā

「阿吒薄俱心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿吒薄俱心呪：

「oṃ ru kṣa ru kṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā saṃ ci ka ya phaṭ ma hā saṃ ci ka ya phaṭ ma ṇi bha ndra ya phaṭ ma hā ma ṇi bha ndra ya phaṭ ra kṣa ra kṣa phaṭ ma hā ra kṣa rakṣa phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ ma hā ya kṣa ya kṣa phaṭ ṭa ṭa ṭa ṭa va va va va hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ye ye ye ye phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ kha kha kha kha ye a ṭa va ku ya hūṃ phaṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ru kṣa ru kṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā saṃ ci ka ya phaṭ ma hā saṃ ci ka ya phaṭ ma ṇi bha ndra ya phaṭ ma hā ma ṇi bha ndra ya phaṭ ra kṣa ra kṣa phaṭ ma hā ra kṣa rakṣa phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ ma hā ya kṣa ya kṣa phaṭ ṭa ṭa ṭa ṭa va va va va hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ ye ye ye ye phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ kha kha kha kha ye a ṭa va ku ya hūṃ phaṭ

「阿吒薄俱心中心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿吒薄俱心中心呪曰：

「oṃ va la va te svā hā a ṭa a ṭa ye phaṭ svā hā svā hā a ṭa a ṭa hūṃ khaṃ hūṃkhaṃ ca kra hu te va jra phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ bhi nda bhinda yaṃ bha yaṃbha siṃ ha ra ja ra gu ya hūṃ hu hu hu hu ṭa ṭa ṭa ṭa a ṭa va ku ya svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va la va te svā hā a ṭa a ṭa ye phaṭ svā hā svā hā a ṭa a ṭa hūṃ khaṃ hūṃkhaṃ ca kra hu te va jra phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ bhi nda bhinda yaṃ bha yaṃbha siṃ ha ra ja ra gu ya hūṃ hu hu hu hu ṭa ṭa ṭa ṭa a ṭa va ku ya svā hā

「世尊！此名無邊甘露陀羅尼神呪，普為一切眾生作大救護。持是呪人，悉皆安隱眾生、皆令快樂，離諸苦惱、王難賊難、怨家軍兵之難，若天龍鬼神、若羅剎、夜叉、鳩槃荼、吉遮、阿婆娑、摩羅、步陀、毘舍遮、布單那、摩登伽、旃陀羅、外道、波旬、尼乾陀、火妖水妖、吒祁尼，及子女眷屬奴婢、一切小毒弊龍子，或變化而作男形女形、鳥獸形、龍蛇類，或有形或無形、或有首或無首，或有足或無足、或言不言而來作言者，悉皆倒行直止。或有虛空日月星辰、南斗北斗、惡星變怪，或有鬼神羅剎藥叉飛行虛空、或作雷電霹靂降雹、或放風輪日輪月輪，悉皆消滅。一切來嬈人者，皆當滅之。又復世間眾生隨類有形，或草木瓦石花果、飲食衣裳、鳥獸五行之物，能變怪困衰惱人者，亦皆除滅。世尊！若有眾生相憎刑害，或作人形或作世間一切物形，或牽山神樹神、塚墓社稷、日月星辰，或風神火神、水土之神祭祀言說，以作未作、以成未成、以害未害，有聞此甘露無邊大神呪者，令彼鬼神及作之人自消自滅無有遺餘。世尊！若有瘧病，或布單那所作、或阿婆娑所作、或吒祁尼所作者，或一日二日三日四日、或一月半月一年半年者，聞此神呪即得除滅。或有眾生前世之中不敬三寶輕毀法藏，或得人身諸根不具，種種惡病嚴著其身惡瘡疥癬，或為迦摩羅病之所纏。如此眾生深可傷嗟。世尊！我欲令彼眾生，朝暮發無上道意，悔過自責先身之業，不惜身命慈悲一切無傷害心，令三寶加備、令三業罪除六根清淨，然後晨朝誦此呪一百八遍，呪水沐浴身心，不經旬日即得除差。」佛言：「如是如是。汝等所說實無有異，此呪有如是利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此名無邊甘露陀羅尼神呪，普為一切眾生作大救護。持是呪人，悉皆安隱眾生、皆令快樂，離諸苦惱、王難賊難、怨家軍兵之難，若天龍鬼神、若羅剎、夜叉、鳩槃荼、吉遮、阿婆娑、摩羅、步陀、毘舍遮、布單那、摩登伽、旃陀羅、外道、波旬、尼乾陀、火妖水妖、吒祁尼，及子女眷屬奴婢、一切小毒弊龍子，或變化而作男形女形、鳥獸形、龍蛇類，或有形或無形、或有首或無首，或有足或無足、或言不言而來作言者，悉皆倒行直止。或有虛空日月星辰、南斗北斗、惡星變怪，或有鬼神羅剎藥叉飛行虛空、或作雷電霹靂降雹、或放風輪日輪月輪，悉皆消滅。一切來嬈人者，皆當滅之。又復世間眾生隨類有形，或草木瓦石花果、飲食衣裳、鳥獸五行之物，能變怪困衰惱人者，亦皆除滅。世尊！若有眾生相憎刑害，或作人形或作世間一切物形，或牽山神樹神、塚墓社稷、日月星辰，或風神火神、水土之神祭祀言說，以作未作、以成未成、以害未害，有聞此甘露無邊大神呪者，令彼鬼神及作之人自消自滅無有遺餘。世尊！若有瘧病，或布單那所作、或阿婆娑所作、或吒祁尼所作者，或一日二日三日四日、或一月半月一年半年者，聞此神呪即得除滅。或有眾生前世之中不敬三寶輕毀法藏，或得人身諸根不具，種種惡病嚴著其身惡瘡疥癬，或為迦摩羅病之所纏。如此眾生深可傷嗟。世尊！我欲令彼眾生，朝暮發無上道意，悔過自責先身之業，不惜身命慈悲一切無傷害心，令三寶加備、令三業罪除六根清淨，然後晨朝誦此呪一百八遍，呪水沐浴身心，不經旬日即得除差。」佛言：「如是如是。汝等所說實無有異，此呪有如是利益。」

「一切大眾鬼神等， 皆各一心聽我說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切大眾鬼神等， 皆各一心聽我說，

八部有元帥大將， 號名曰阿吒薄俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八部有元帥大將， 號名曰阿吒薄俱。

以常供養無邊佛， 今還親近釋迦文， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常供養無邊佛， 今還親近釋迦文，

變現菩薩大悲身， 而作怖畏之形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變現菩薩大悲身， 而作怖畏之形像。

一切鬼神咸歸伏， 閻浮眾生亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切鬼神咸歸伏， 閻浮眾生亦復然，

能於六道拔苦惱， 咸皆使之令快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於六道拔苦惱， 咸皆使之令快樂。

若有眾生聞其名， 永離災難及危厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生聞其名， 永離災難及危厄，

臨終之時不驚怖， 菩薩為與授菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終之時不驚怖， 菩薩為與授菩提。

若有違逆此呪者， 現身白癩膿血流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有違逆此呪者， 現身白癩膿血流，

後墮地獄受諸苦， 更為人身不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後墮地獄受諸苦， 更為人身不具足。

我今召之為元帥， 號曰甘露無邊呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今召之為元帥， 號曰甘露無邊呪，

若有眾生善受持， 一切諸佛咸證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生善受持， 一切諸佛咸證知。」

爾時阿吒薄拘白佛言：「世尊！我是一切天龍八部、鬼神、阿修羅、人及非人之中元帥大將，驅使鬼神守護國土、護持眾生，皆由持我神呪。如是如來滅後後五百世劫濁亂起，鬼神增盛眾生福薄，為諸鬼魔之所侵害，或飲精氣或噉血肉者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日半月一月，或頭痛耳痛、背痛心痛、手痛脚痛、一切支節痛患，皆得除滅。如是一切鬼神，若天龍神、乾闥婆、阿修羅、藥叉、羅剎、布單那、羯吒布單那、外道天魔王、六道浮遊鬼神，若惡人惡賊、虎狼師子、蜈蚣蟒蛇，如是等與人作害者，以此神呪力能禁持繫縛斷滅惡鬼神，令諸大力士掌擎千輻輪，轢其頭破作七分，析身猶如微塵，禁破失性命，不能為國土及眾生作害。世尊！我今更說神呪，令受持者而為結界。」阿吒薄拘即說結界呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿吒薄拘白佛言：「世尊！我是一切天龍八部、鬼神、阿修羅、人及非人之中元帥大將，驅使鬼神守護國土、護持眾生，皆由持我神呪。如是如來滅後後五百世劫濁亂起，鬼神增盛眾生福薄，為諸鬼魔之所侵害，或飲精氣或噉血肉者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日半月一月，或頭痛耳痛、背痛心痛、手痛脚痛、一切支節痛患，皆得除滅。如是一切鬼神，若天龍神、乾闥婆、阿修羅、藥叉、羅剎、布單那、羯吒布單那、外道天魔王、六道浮遊鬼神，若惡人惡賊、虎狼師子、蜈蚣蟒蛇，如是等與人作害者，以此神呪力能禁持繫縛斷滅惡鬼神，令諸大力士掌擎千輻輪，轢其頭破作七分，析身猶如微塵，禁破失性命，不能為國土及眾生作害。世尊！我今更說神呪，令受持者而為結界。」阿吒薄拘即說結界呪曰：

「oṃ ru kṣa rukṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ru kṣa rukṣa phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā

復說八部都呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說八部都呪曰：

「na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa na mo te bu ri ya kṣa na mo ka raṃ ya kṣa ha ha ha ha ha ha ha he he he he he he he du du du du du du du pu pu pu pu pu pu pu ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ va va va va va va va a ṭa va ku ya hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo bu ddhā ya na mo dha rmmā ya na mo suṃ ghā ya na mo bu ri ya kṣa na mo te bu ri ya kṣa na mo ka raṃ ya kṣa ha ha ha ha ha ha ha he he he he he he he du du du du du du du pu pu pu pu pu pu pu ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū ṇū kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa kṣa roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ roḥ va va va va va va va a ṭa va ku ya hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ svā hā

「若欲追八部神者，結八部印，誦八部呪二十一遍，其神立至。世尊！所結界，一面千由旬為界畔守護。先呪淨水散於四方，復呪淨灰散四方，復呪香末淨土而散四方，即呪白芥子而散四方(一本云至此或呪刀劍，或呪泥丸擲於四方，或呪弓箭射四方)，盡其力分所至之處即為界畔，皆有鬼神、天、龍、阿修羅、四天王各領二十八部大藥叉將、四十二部羅剎軍眾、龍王、鳩槃荼王同心守護，晝夜不離護持是人。世尊！欲結界之時，清淨香湯沐浴，即著上妙衣服，不食五辛酒肉之屬，芸薹、胡䕑、蘿蔔及椿、蔥不經口，潔齋清淨。世尊！此呪奇特無比、威猛自在，如我之身金剛不壞，一切天人、阿羅漢、護世四天王皆生歡喜守護其人，能於五濁惡世為佛救護眾生，拔三毒箭、迴彼六趣，引攝令出。世尊知我之心不耶？」佛言：「如是如是。」「世尊勅我為元帥，護持法藏。我從無始以來，威力殊特位同十地，我今為持呪者更說護身呪(其呪在後說者是)，凡滿七遍燒香灑地，啟請過去現在未來諸佛、菩薩、金剛天等。即先誦此呪二十一遍，結虛空界，後即誦軍荼利呪結界，次誦四天王呪結天界，次誦跋闍羅呪結空中大界。請世中轉輪王為壇主，次請沙摩王將為守壇王，次喚業天羅剎助壇。請神都了，即啟請盧舍那佛、觀世音菩薩為和上，請文殊師利即為證知。堅牢地神告言：『一切大善神王！我欲於此地穿鑿壇地，使如其願。』即燒香安食供養一宿。明日日未出時，取一斗井華水分作四器安四方，水上安刀弓箭竟，即穿三尺，當見其物。如見人者，其人呪力能崩山竭海。若見蟲獸者，其人呪力。亦若得玉，其人即是初會之人。若得金銀者，其人因呪大富。若得刀仗弓箭之類，其人壇內見呪神。若得藥者，其人善能除病。若得鐵石，其人畢竟不退堅固，得無礙智。若得相已，即受齋戒，取別處淨土。穿三尺內惡土，別取採淨土篩擣和香末築之，去地尺三重。下方上圓，開作十二閝道，縱廣四肘，以五色彩泥四方。下臺用白土和香湯塗，上用牛糞和香塗。其壇上及中央安舍利，白流璃器中內諸香，舍利四面安菩薩座。中央壇基安二十四澡瓶，皆盛香水蓮華柳枝。臺東北角安青蓮華座以待我，東方安提頭賴吒座，東南角安軍荼利座，南方安毘樓勒叉座，西南方安跋闍羅座，西方安毘盧博叉座，西北方安大青面座，北方安毘沙門天王座。基下遶壇皆安座，總四十九座、四十九盤。竪刀百口，皆利如霜。上頭一基竪刀四十二口，中基刀二十四口，下基刀三十六口，基下遶壇安刀二十八口、箭一百枚，上基十二枚。西面為門，中基二十枚。下基 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲追八部神者，結八部印，誦八部呪二十一遍，其神立至。世尊！所結界，一面千由旬為界畔守護。先呪淨水散於四方，復呪淨灰散四方，復呪香末淨土而散四方，即呪白芥子而散四方(一本云至此或呪刀劍，或呪泥丸擲於四方，或呪弓箭射四方)，盡其力分所至之處即為界畔，皆有鬼神、天、龍、阿修羅、四天王各領二十八部大藥叉將、四十二部羅剎軍眾、龍王、鳩槃荼王同心守護，晝夜不離護持是人。世尊！欲結界之時，清淨香湯沐浴，即著上妙衣服，不食五辛酒肉之屬，芸薹、胡䕑、蘿蔔及椿、蔥不經口，潔齋清淨。世尊！此呪奇特無比、威猛自在，如我之身金剛不壞，一切天人、阿羅漢、護世四天王皆生歡喜守護其人，能於五濁惡世為佛救護眾生，拔三毒箭、迴彼六趣，引攝令出。世尊知我之心不耶？」佛言：「如是如是。」「世尊勅我為元帥，護持法藏。我從無始以來，威力殊特位同十地，我今為持呪者更說護身呪(其呪在後說者是)，凡滿七遍燒香灑地，啟請過去現在未來諸佛、菩薩、金剛天等。即先誦此呪二十一遍，結虛空界，後即誦軍荼利呪結界，次誦四天王呪結天界，次誦跋闍羅呪結空中大界。請世中轉輪王為壇主，次請沙摩王將為守壇王，次喚業天羅剎助壇。請神都了，即啟請盧舍那佛、觀世音菩薩為和上，請文殊師利即為證知。堅牢地神告言：『一切大善神王！我欲於此地穿鑿壇地，使如其願。』即燒香安食供養一宿。明日日未出時，取一斗井華水分作四器安四方，水上安刀弓箭竟，即穿三尺，當見其物。如見人者，其人呪力能崩山竭海。若見蟲獸者，其人呪力。亦若得玉，其人即是初會之人。若得金銀者，其人因呪大富。若得刀仗弓箭之類，其人壇內見呪神。若得藥者，其人善能除病。若得鐵石，其人畢竟不退堅固，得無礙智。若得相已，即受齋戒，取別處淨土。穿三尺內惡土，別取採淨土篩擣和香末築之，去地尺三重。下方上圓，開作十二閝道，縱廣四肘，以五色彩泥四方。下臺用白土和香湯塗，上用牛糞和香塗。其壇上及中央安舍利，白流璃器中內諸香，舍利四面安菩薩座。中央壇基安二十四澡瓶，皆盛香水蓮華柳枝。臺東北角安青蓮華座以待我，東方安提頭賴吒座，東南角安軍荼利座，南方安毘樓勒叉座，西南方安跋闍羅座，西方安毘盧博叉座，西北方安大青面座，北方安毘沙門天王座。基下遶壇皆安座，總四十九座、四十九盤。竪刀百口，皆利如霜。上頭一基竪刀四十二口，中基刀二十四口，下基刀三十六口，基下遶壇安刀二十八口、箭一百枚，上基十二枚。西面為門，中基二十枚。下基

外安四器水盆，盆中內華。上基安四跋折羅，下基安槊劍，中基安輪。壇外安棒十二枚、鐵杖八枚、澡瓶十口安柏葉，食盤以荷葉作之。壇西南角安地火爐，中央高、四面下，燒蘇合蜜蠟。上基安一香爐。於壇上，佛舍利安四枚。呪師面向東坐昌蒲席，䠒跪手執香爐而啟請訖，即結界作華鬘印承仰。座定已後，更結界竟，即燒香散華施食。次此西南爐中，燒胡麻粳米蜜酪酥，并燒種種飲食竟，云：『慚愧！一切聖眾降臨此所。』即誦大呪一百八遍，手執杵印地誦之，或執弓箭，鬼神立至。其法起正月十五日為上，餘月中下。七日入壇，至心攝意，勿生散亂，其夜即有一童子現。三日夜，十六王子現。五日，大風塵起。六日夜，坐雨。七日夜，我及觀世音菩薩并母十方諸佛鬼神咸入壇中，光明照耀，壇上弓刀自鳴、水瓶自轉。我後夜當現身時，一切鬼神亦皆現。若結界之時，勿令小兒婦人入中。若七日結界，七日始成。其界成已，無惡鬼神入中相惱。若天所違、若乾陀婆所違、若阿修羅所違、若緊那羅迦樓羅所違、若羅剎所違、若風神火神所違，悉皆頭破紛碎失念。我以千輻輪轢其鬼神，作其衰害。若惡賊入界者，護界鬼王析身殄滅。若犯上壇者，大力士金剛舉火燒之紅腫，不經三日而蘇息。其人不如此法作者，便受殃禍。七日入道場，一上廁一沐浴，三時換衣。一日一夜六時入壇，六時行道，頂禮七拜。一日平旦，一度結界。欲齋前解界，夜臥結小界護身。一座四十九遍為中，一百八遍為上，二十一遍為下。一日一夜即能得護己身；二日能護家；三日已後能護他人，縛鬼神悉得，所出語即成；七日滿一切天王、阿修羅王、龍王、散脂鬼神、金剛力士恒在左右。若七日不成，更七日二七日三七日乃至四十九日必成。若願作大力呪師者，心莫生嫉害、一切有情莫作慢心、莫談說呪神身，不經百日必成就，大力無邊功德圓備，殊特第一位霑十地。世尊！我今為持誦者常作救護，而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外安四器水盆，盆中內華。上基安四跋折羅，下基安槊劍，中基安輪。壇外安棒十二枚、鐵杖八枚、澡瓶十口安柏葉，食盤以荷葉作之。壇西南角安地火爐，中央高、四面下，燒蘇合蜜蠟。上基安一香爐。於壇上，佛舍利安四枚。呪師面向東坐昌蒲席，䠒跪手執香爐而啟請訖，即結界作華鬘印承仰。座定已後，更結界竟，即燒香散華施食。次此西南爐中，燒胡麻粳米蜜酪酥，并燒種種飲食竟，云：『慚愧！一切聖眾降臨此所。』即誦大呪一百八遍，手執杵印地誦之，或執弓箭，鬼神立至。其法起正月十五日為上，餘月中下。七日入壇，至心攝意，勿生散亂，其夜即有一童子現。三日夜，十六王子現。五日，大風塵起。六日夜，坐雨。七日夜，我及觀世音菩薩并母十方諸佛鬼神咸入壇中，光明照耀，壇上弓刀自鳴、水瓶自轉。我後夜當現身時，一切鬼神亦皆現。若結界之時，勿令小兒婦人入中。若七日結界，七日始成。其界成已，無惡鬼神入中相惱。若天所違、若乾陀婆所違、若阿修羅所違、若緊那羅迦樓羅所違、若羅剎所違、若風神火神所違，悉皆頭破紛碎失念。我以千輻輪轢其鬼神，作其衰害。若惡賊入界者，護界鬼王析身殄滅。若犯上壇者，大力士金剛舉火燒之紅腫，不經三日而蘇息。其人不如此法作者，便受殃禍。七日入道場，一上廁一沐浴，三時換衣。一日一夜六時入壇，六時行道，頂禮七拜。一日平旦，一度結界。欲齋前解界，夜臥結小界護身。一座四十九遍為中，一百八遍為上，二十一遍為下。一日一夜即能得護己身；二日能護家；三日已後能護他人，縛鬼神悉得，所出語即成；七日滿一切天王、阿修羅王、龍王、散脂鬼神、金剛力士恒在左右。若七日不成，更七日二七日三七日乃至四十九日必成。若願作大力呪師者，心莫生嫉害、一切有情莫作慢心、莫談說呪神身，不經百日必成就，大力無邊功德圓備，殊特第一位霑十地。世尊！我今為持誦者常作救護，而說呪曰：

「oṃ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā saṃ ci ka phaṭ ma hā saṃ ci ka phaṭ ma ṇi bha nda phaṭ ma hā ma ṇi bha nda phaṭ ra kṣa ra kṣa phaṭ ma hā ra kṣa ra kṣa phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ ma hā ya kṣa ya kṣa phaṭ va va va va ye ye ye ye hūṃ kha hūṃ kha ye svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ phaṭ phaṭ phaṭ phaṭ svā hā saṃ ci ka phaṭ ma hā saṃ ci ka phaṭ ma ṇi bha nda phaṭ ma hā ma ṇi bha nda phaṭ ra kṣa ra kṣa phaṭ ma hā ra kṣa ra kṣa phaṭ ya kṣa ya kṣa phaṭ ma hā ya kṣa ya kṣa phaṭ va va va va ye ye ye ye hūṃ kha hūṃ kha ye svā hā

「世尊！此呪極大神力、極有威德，能令三千大千世界六種振動、四海枯竭涌沸、碎須彌山如微塵、移山住流，種種事業皆悉充滿。若有鬼神毘那夜迦與人作障難者、作衰害者，以此神呪擲彼鬼神在於虛空而不復下，不能惱害。世尊！此呪普為一切眾生作護作救。若有惡鬼吸人精氣者、害人資產耗人財物，如是一切眾生怖畏，悉為結界，當令彼惡鬼惡人惡賊自消自滅，及世間鳥獸草木礫石能含毒害人者除滅無餘。世尊！此呪極有威神，奇特猛利極惡無比。世尊！八臂那羅延天神，能內三十三天身入芥子中，令釋梵王都不覺知，神力如是。世尊！如彼天神滿於世間如稻麻竹葦，一一天神同心併力，以我此大無邊神呪威力，擲彼天神在於他方世界，令彼天神不覺不知，我之威力自如是無邊自在元帥大將。若善男子善女人、國王大臣受持此呪者，我當與一切金剛力士、天、龍、阿修羅王、四大天王、二十八部藥叉大將軍、四十二部羅剎藥叉王、羅剎、鳩槃荼王、乾闥婆王、緊那羅王、降怨鳥王、目真隣王、孔雀王、金翅鳥王、師子吼王、大梵王、功德大辯王、摩醯首羅王、三十三天王一切善神，各領百億鬼神王，備具鎧甲前後圍繞，隨侍其人不令遇惡。世尊！我是鬼神王中元帥大將，無邊自在威力，能摧伏外道、天、龍、阿修羅王、梵天王。若有犯者，我當以千輻輪轢其頭破猶如微塵，即令斷滅。世尊！若天龍若一切鬼神王，聞我阿吒婆拘名者而迎奔走，何況更能依法受持。世尊！若聞此神呪名者，便當恭敬禮拜，或復合掌讚歎。何者？其人先與佛深重有大因緣，而於今生重聞是呪。世尊！若能誦者，不為鬼神侵嬈，亦不橫病不枉死，得壽百歲得見百秋不令遇惡。世尊！若人行此呪道，雖不得成大呪師者，亦能成辦種種功德，妙好官位辯論無比，無王法枷鎖之難、無刀杖之難，解脫纏縛照明幽暗，悉滅一切毒惡繫縛，狂象狂賊虎狼師子，口閉咽塞不能害人，故名曰無盡意菩薩化身元帥大藏王甘露陀羅尼。世尊！此呪於眾生無功德者，盧舍那佛畢不合為我印之，號為無邊甘露陀羅尼元帥神呪。世尊！持此呪者有十大勝利功德隨身：一者善持呪道必獲無上善道；二者轉所生處隨意而去；三者在生不驚不怖不被刀兵傷害；四者不畏毒蟲惡獸；五者不畏王法繫閉；六者不為怨家之所害；七者去處無障；八者所出言教人皆信受；九者不飢不渴；十者臨終不經八難，面覩觀世音菩薩為與菩提道記。世尊！誦此呪者獲無量殊勝利益功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此呪極大神力、極有威德，能令三千大千世界六種振動、四海枯竭涌沸、碎須彌山如微塵、移山住流，種種事業皆悉充滿。若有鬼神毘那夜迦與人作障難者、作衰害者，以此神呪擲彼鬼神在於虛空而不復下，不能惱害。世尊！此呪普為一切眾生作護作救。若有惡鬼吸人精氣者、害人資產耗人財物，如是一切眾生怖畏，悉為結界，當令彼惡鬼惡人惡賊自消自滅，及世間鳥獸草木礫石能含毒害人者除滅無餘。世尊！此呪極有威神，奇特猛利極惡無比。世尊！八臂那羅延天神，能內三十三天身入芥子中，令釋梵王都不覺知，神力如是。世尊！如彼天神滿於世間如稻麻竹葦，一一天神同心併力，以我此大無邊神呪威力，擲彼天神在於他方世界，令彼天神不覺不知，我之威力自如是無邊自在元帥大將。若善男子善女人、國王大臣受持此呪者，我當與一切金剛力士、天、龍、阿修羅王、四大天王、二十八部藥叉大將軍、四十二部羅剎藥叉王、羅剎、鳩槃荼王、乾闥婆王、緊那羅王、降怨鳥王、目真隣王、孔雀王、金翅鳥王、師子吼王、大梵王、功德大辯王、摩醯首羅王、三十三天王一切善神，各領百億鬼神王，備具鎧甲前後圍繞，隨侍其人不令遇惡。世尊！我是鬼神王中元帥大將，無邊自在威力，能摧伏外道、天、龍、阿修羅王、梵天王。若有犯者，我當以千輻輪轢其頭破猶如微塵，即令斷滅。世尊！若天龍若一切鬼神王，聞我阿吒婆拘名者而迎奔走，何況更能依法受持。世尊！若聞此神呪名者，便當恭敬禮拜，或復合掌讚歎。何者？其人先與佛深重有大因緣，而於今生重聞是呪。世尊！若能誦者，不為鬼神侵嬈，亦不橫病不枉死，得壽百歲得見百秋不令遇惡。世尊！若人行此呪道，雖不得成大呪師者，亦能成辦種種功德，妙好官位辯論無比，無王法枷鎖之難、無刀杖之難，解脫纏縛照明幽暗，悉滅一切毒惡繫縛，狂象狂賊虎狼師子，口閉咽塞不能害人，故名曰無盡意菩薩化身元帥大藏王甘露陀羅尼。世尊！此呪於眾生無功德者，盧舍那佛畢不合為我印之，號為無邊甘露陀羅尼元帥神呪。世尊！持此呪者有十大勝利功德隨身：一者善持呪道必獲無上善道；二者轉所生處隨意而去；三者在生不驚不怖不被刀兵傷害；四者不畏毒蟲惡獸；五者不畏王法繫閉；六者不為怨家之所害；七者去處無障；八者所出言教人皆信受；九者不飢不渴；十者臨終不經八難，面覩觀世音菩薩為與菩提道記。世尊！誦此呪者獲無量殊勝利益功德。」

爾時會中有一菩薩名曰定自在王，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌而白佛言：「世尊！我見會中元帥大將阿吒婆俱，率領天龍八部鬼神，備鎧持鉾光明照曜威神奇特。彼若發怒，令諸鬼神自消自滅，天地六變振動。世尊！此大將前身行何三昧功德，又作何願，今大威神力奇特之身，今說此呪如上？四眾驚疑怪之有異，願佛慈悲為解說之，我欲聞之。」爾時佛告定自在王菩薩摩訶薩：「汝今諦聽，我今說彼大將往昔之行。善男子！彼大將於空王如來所修菩薩行。其佛滅後末法之時，眾生福薄三年炎旱，赤地千里流水枯竭，一切眾生迷失本性飢渴盈路。時彼大將始作白衣行者，其家大富，見彼眾生受如是苦，即捨妻子眷屬，身著故破衣擔水與食，行迴處處救人飢渴。作如是行，於六十年中而不休息勤行。遂遭荒亂，遇諸狂賊圍繞，執縛呵責。時彼行者自知無罪，即自言：『今者群賊仰願放我手足，頂禮十方歸命三寶。我今年已朽邁，將死不久。』群賊聞之，即放其手足。行者菩薩踴躍歡喜，即告天云：『十方賢聖當證知，無辜橫執縛。』發此語已，天地大動，十方諸佛雲集，而彼狂賊自迷慌失性悶絕于地。時彼行者慈悲不捨，遂便執行者引刀而殺。行者臨終之日發大誓言：『一切賢聖當證知，我今日無辜橫死。願我捨此身體，當作大力勇猛之神，無量無邊威伏惡賊惡人，摧碎極惡天魔鬼神。若十方世界眾生有枉橫者，我皆救之普令安穩。』善男子！以願力故，今作無邊自在元帥大將，於諸神中最尊最上第一之身，故名元帥鬼神大將阿吒婆拘。」爾時定自在王菩薩聞此事已，而說偈讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一菩薩名曰定自在王，整理衣服偏袒右肩，右膝著地合掌而白佛言：「世尊！我見會中元帥大將阿吒婆俱，率領天龍八部鬼神，備鎧持鉾光明照曜威神奇特。彼若發怒，令諸鬼神自消自滅，天地六變振動。世尊！此大將前身行何三昧功德，又作何願，今大威神力奇特之身，今說此呪如上？四眾驚疑怪之有異，願佛慈悲為解說之，我欲聞之。」爾時佛告定自在王菩薩摩訶薩：「汝今諦聽，我今說彼大將往昔之行。善男子！彼大將於空王如來所修菩薩行。其佛滅後末法之時，眾生福薄三年炎旱，赤地千里流水枯竭，一切眾生迷失本性飢渴盈路。時彼大將始作白衣行者，其家大富，見彼眾生受如是苦，即捨妻子眷屬，身著故破衣擔水與食，行迴處處救人飢渴。作如是行，於六十年中而不休息勤行。遂遭荒亂，遇諸狂賊圍繞，執縛呵責。時彼行者自知無罪，即自言：『今者群賊仰願放我手足，頂禮十方歸命三寶。我今年已朽邁，將死不久。』群賊聞之，即放其手足。行者菩薩踴躍歡喜，即告天云：『十方賢聖當證知，無辜橫執縛。』發此語已，天地大動，十方諸佛雲集，而彼狂賊自迷慌失性悶絕于地。時彼行者慈悲不捨，遂便執行者引刀而殺。行者臨終之日發大誓言：『一切賢聖當證知，我今日無辜橫死。願我捨此身體，當作大力勇猛之神，無量無邊威伏惡賊惡人，摧碎極惡天魔鬼神。若十方世界眾生有枉橫者，我皆救之普令安穩。』善男子！以願力故，今作無邊自在元帥大將，於諸神中最尊最上第一之身，故名元帥鬼神大將阿吒婆拘。」爾時定自在王菩薩聞此事已，而說偈讚歎曰：

「我聞元帥名， 世間救苦厄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我聞元帥名， 世間救苦厄，

一切大神中， 奇特無有比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切大神中， 奇特無有比，

種種變化身， 而救眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種變化身， 而救眾生苦。

我今聞往昔， 實不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聞往昔， 實不可思議。」

爾時定自在王菩薩說偈已，坐而聽法。時阿吒婆拘白佛言：「世尊！願所說呪，付與智慧之人然可誦之。若不能誦者，即勿行之，令彼眾生反受殃禍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時定自在王菩薩說偈已，坐而聽法。時阿吒婆拘白佛言：「世尊！願所說呪，付與智慧之人然可誦之。若不能誦者，即勿行之，令彼眾生反受殃禍。」

爾時佛告阿難：「阿吒薄拘元帥大將此呪極有神力，能消除諸惡，擁護眾生，多所利益。汝好受持，廣宣流布。若國土衰禍雨澤不調，以此呪安四城門上，即得風雨順時。若將此呪鎮國土，四方一切隣敵及大臣不起逆心。若有作逆者，三稱觀世音菩薩名，即大元帥召一切鬼神興雲降雨，下其刀劍而滅逆臣。若有國王大臣誦持此呪者，其王境土無有惡人惡賊及諸鬼神。若善男子善女人持此呪者，所在之處當得平吉晝安夜安。作法之人通軍荼利法，及觀自在菩薩般若並得。阿難！此呪極有威力，應令四眾善誦持之。」爾時大眾聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「阿吒薄拘元帥大將此呪極有神力，能消除諸惡，擁護眾生，多所利益。汝好受持，廣宣流布。若國土衰禍雨澤不調，以此呪安四城門上，即得風雨順時。若將此呪鎮國土，四方一切隣敵及大臣不起逆心。若有作逆者，三稱觀世音菩薩名，即大元帥召一切鬼神興雲降雨，下其刀劍而滅逆臣。若有國王大臣誦持此呪者，其王境土無有惡人惡賊及諸鬼神。若善男子善女人持此呪者，所在之處當得平吉晝安夜安。作法之人通軍荼利法，及觀自在菩薩般若並得。阿難！此呪極有威力，應令四眾善誦持之。」爾時大眾聞佛所說，歡喜奉行。

阿吒薄拘元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒薄拘元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌卷上

貞享四中春十一宵一挍了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享四中春十一宵一挍了