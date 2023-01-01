阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經

失譯人名今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附梁錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。爾時王舍城內有一比丘，為賊所劫、為蛇所螫、為鬼所嬈，受大苦惱。爾時鬼神大將阿吒婆拘，見是比丘受如是苦，心生憐愍，即往佛所。至佛所已。頭面禮足在一面立。白佛言：「世尊以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一切眾生故，為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故，上佛世尊極嚴惡呪，以用降伏諸鬼神等。若有讀誦是呪之者，其人威德乃至力能降伏梵天，何況餘惡。」爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將：「我不須此極嚴惡呪，儻能傷害諸眾生等。」爾時阿吒婆拘重白佛言：「世尊！後惡世之中，惡鬼增盛、惡人眾多，惡毒蟲獸侵害眾生，或值諸難，所謂王賊水火刀兵、恐畏怨憎、惡鬼等難。若佛弟子出家在家，若住寂靜乞食道人、塚間樹下四部等眾，若行曠野山林道中、若在城邑村里巷陌，當為救護不令遇惡。世尊慈矜，願垂納受。善逝世尊！願垂顧錄。」爾時世尊聞是語已，默然受之。爾時阿吒婆拘見佛默然，心懷喜悅，即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。爾時王舍城內有一比丘，為賊所劫、為蛇所螫、為鬼所嬈，受大苦惱。爾時鬼神大將阿吒婆拘，見是比丘受如是苦，心生憐愍，即往佛所。至佛所已。頭面禮足在一面立。白佛言：「世尊以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一切眾生故，為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故，上佛世尊極嚴惡呪，以用降伏諸鬼神等。若有讀誦是呪之者，其人威德乃至力能降伏梵天，何況餘惡。」爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將：「我不須此極嚴惡呪，儻能傷害諸眾生等。」爾時阿吒婆拘重白佛言：「世尊！後惡世之中，惡鬼增盛、惡人眾多，惡毒蟲獸侵害眾生，或值諸難，所謂王賊水火刀兵、恐畏怨憎、惡鬼等難。若佛弟子出家在家，若住寂靜乞食道人、塚間樹下四部等眾，若行曠野山林道中、若在城邑村里巷陌，當為救護不令遇惡。世尊慈矜，願垂納受。善逝世尊！願垂顧錄。」爾時世尊聞是語已，默然受之。爾時阿吒婆拘見佛默然，心懷喜悅，即於佛前而說呪曰：

「豆留咩 豆留咩 陀咩 陀咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留彌隷 尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅㝹富尼利豆留茶濘豆留茶濘 摩訶豆留茶濘 豆留茶濘 究吒濘 究吒濘 摩訶究吒濘 多吒濘 多吒濘 摩訶多吒濘 多吒濘 吒吒 吒吒 吒吒 吒吒 摩訶吒吒 吒吒 阿毘 阿毘 摩訶阿毘 阿毘阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘利 阿婆阿毘 阿婆阿毘 阿婆阿毘 阿婆阿毘 律師 律師 摩訶律師 律師 梨濘梨濘 摩訶 梨濘梨濘 首婁 首婁 摩訶首婁 首婁 仇婁 仇婁 摩訶仇婁 仇婁 留仇牟留仇牟 留仇牟留仇牟 仇摩仇摩 仇摩仇摩 唏利唏利 唏利唏利 伊持伊持 伊持伊持 比持比持 比持比持 呵羅呵羅 呵羅呵羅 唏泥唏泥 唏泥唏泥 休泥休泥 休泥 醯泥 醯泥 呵那呵那 呵那呵那 牟尼牟尼 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼 娑羅娑羅 娑羅娑羅 尸利睱(究那反)路迦遮利蛇 時那時那 時那時那 無沙婆那暮蛇 修迦都多牟尼 迦羅摩 迦羅摩 迦羅摩 闍竭提多蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩 奢摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 奢摩目多彌提 那婆羅闍那咩 富留沙多摩牟尼 那毘闍那彌 修伽都多牟尼 那毘闍那咩 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「豆留咩 豆留咩 陀咩 陀咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留彌隷 尼利 尼利 尼利 那羅 那羅 那羅 尼利 尼利 尼利 尼利 那羅㝹富尼利豆留茶濘豆留茶濘 摩訶豆留茶濘 豆留茶濘 究吒濘 究吒濘 摩訶究吒濘 多吒濘 多吒濘 摩訶多吒濘 多吒濘 吒吒 吒吒 吒吒 吒吒 摩訶吒吒 吒吒 阿毘 阿毘 摩訶阿毘 阿毘阿毘利 阿毘利 摩訶阿毘利 阿毘利 阿婆阿毘 阿婆阿毘 阿婆阿毘 阿婆阿毘 律師 律師 摩訶律師 律師 梨濘梨濘 摩訶 梨濘梨濘 首婁 首婁 摩訶首婁 首婁 仇婁 仇婁 摩訶仇婁 仇婁 留仇牟留仇牟 留仇牟留仇牟 仇摩仇摩 仇摩仇摩 唏利唏利 唏利唏利 伊持伊持 伊持伊持 比持比持 比持比持 呵羅呵羅 呵羅呵羅 唏泥唏泥 唏泥唏泥 休泥休泥 休泥 醯泥 醯泥 呵那呵那 呵那呵那 牟尼牟尼 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼 娑羅娑羅 娑羅娑羅 尸利睱(究那反)路迦遮利蛇 時那時那 時那時那 無沙婆那暮蛇 修迦都多牟尼 迦羅摩 迦羅摩 迦羅摩 闍竭提多蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩 奢摩陀摩 閻摩陀摩 閻摩陀摩 奢摩目多彌提 那婆羅闍那咩 富留沙多摩牟尼 那毘闍那彌 修伽都多牟尼 那毘闍那咩 莎呵」

「世尊！此陀羅尼句，為一切眾生作護作救。護持是人，悉皆令得安隱寂靜，令離衰惱滅諸惡毒，離諸苦惱、王難賊難怨憎之難。若天、龍、鬼神、羅剎、夜叉、鳩槃茶、復多那、阿跋漆羅、呿屈陀如是等所觸惱者、所侵損者，悉得除滅。又復世間一切諸毒，芳草若木根華果，衣裳飲食世間之物，及蟲鳥禽獸諸能為毒惡傷人者，悉令消壞不能為惡。又復虛空日月星辰、旋嵐風輪鬼神起風欲來傷人，諸鬼神等欲來求食，吸人精氣食人肉血者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日，或令冷病風病濕病寒冷等病，若身內若身外一切眾病，若七日若十六日，悉令消滅不能為害。是等諸鬼神，若以手若以口若以脚、若以舌若以心欲惱人者，及以惡人欲為人作惱害者，先當誦此呪，力能噤持，令彼惡人惡鬼噤碎失念不令為惡。世尊！我今當更說神呪以守護之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此陀羅尼句，為一切眾生作護作救。護持是人，悉皆令得安隱寂靜，令離衰惱滅諸惡毒，離諸苦惱、王難賊難怨憎之難。若天、龍、鬼神、羅剎、夜叉、鳩槃茶、復多那、阿跋漆羅、呿屈陀如是等所觸惱者、所侵損者，悉得除滅。又復世間一切諸毒，芳草若木根華果，衣裳飲食世間之物，及蟲鳥禽獸諸能為毒惡傷人者，悉令消壞不能為惡。又復虛空日月星辰、旋嵐風輪鬼神起風欲來傷人，諸鬼神等欲來求食，吸人精氣食人肉血者，令人疫病熱病，若一日二日三日四日乃至七日，或令冷病風病濕病寒冷等病，若身內若身外一切眾病，若七日若十六日，悉令消滅不能為害。是等諸鬼神，若以手若以口若以脚、若以舌若以心欲惱人者，及以惡人欲為人作惱害者，先當誦此呪，力能噤持，令彼惡人惡鬼噤碎失念不令為惡。世尊！我今當更說神呪以守護之。

「阿車阿車(瞋彌反) 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼䉛(烏力反) 尼休休 摩訶那迦休休 鬪伽那知阿呼阿伽那知阿多那知 阿吒阿吒 那吒那吒 留豆 留豆 留豆 休休豆留 唏泥唏泥唏泥唏泥 郁仇摩仇摩 仇摩 仇摩 唏梨唏梨唏梨 唏梨 尼利 尼利 摩訶尼利莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿車阿車(瞋彌反) 牟尼牟尼 摩訶牟尼牟尼䉛(烏力反) 尼休休 摩訶那迦休休 鬪伽那知阿呼阿伽那知阿多那知 阿吒阿吒 那吒那吒 留豆 留豆 留豆 休休豆留 唏泥唏泥唏泥唏泥 郁仇摩仇摩 仇摩 仇摩 唏梨唏梨唏梨 唏梨 尼利 尼利 摩訶尼利莎訶」

「此陀羅尼為受持讀誦者作護。若有鬼食人精氣、若損人資產耗人財物，如是一切眾怖怨等，悉為結界。今為某國某甲合家無量作大擁護，今當重更說防諸惡呪。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼為受持讀誦者作護。若有鬼食人精氣、若損人資產耗人財物，如是一切眾怖怨等，悉為結界。今為某國某甲合家無量作大擁護，今當重更說防諸惡呪。」即說呪曰：

「留牟 留牟 留牟 留牟 留摩留摩 留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那 仇那 仇那 仇那 仇㝹仇㝹 仇㝹 仇㝹 仇留仇留 仇留 仇留 休婁 休婁 休婁 休婁 唏梨暮休 暮休 暮休暮休 暮唏梨暮唏梨 暮唏梨暮唏梨 休牟 休牟 休牟休摩休咩提 摩咩思摩阿提迦羅咩兜 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「留牟 留牟 留牟 留牟 留摩留摩 留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那 仇那 仇那 仇那 仇㝹仇㝹 仇㝹 仇㝹 仇留仇留 仇留 仇留 休婁 休婁 休婁 休婁 唏梨暮休 暮休 暮休暮休 暮唏梨暮唏梨 暮唏梨暮唏梨 休牟 休牟 休牟休摩休咩提 摩咩思摩阿提迦羅咩兜 莎訶」

爾時大將重白佛言：「世尊！此呪極有神力，如上所說。莫令持此呪者，有王畏賊畏、火畏水畏、風毒刀兵等畏、日月星辰鬼神等畏。或有餘惡知識心生忿姤意生惡害欲相侵惱者，當先誦此呪為其結界，當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者，令其愚癡迷悶噤碎，自遇眾惡不越此界，不能侵犯誦此呪者。世尊！若有善男子善女人誦此呪者，一切天、龍、阿修羅、諸惡鬼神、人非人等，皆悉隨侍擁護不令遇惡。世尊！我是鬼神大將，力能降伏一切諸惡鬼。若有誦此呪者，我當將諸鬼神晝夜不離，擁護其人令不見惡，不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害誦此呪者，我當以千輻輪轢碎其頭，令諸鬼神為作衰害。世尊！此呪極有神力、極有威德，唯願流布，施眾安樂。世尊！誦此呪者，其人德力唯佛知之。世尊！此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦者，應以好紙書寫盛以綵囊，著種種香常持隨身。若有憂怖恐難，常當憶念此呪，無不消滅。世尊！若有事難憂怖、惡鬼神惡夢欲令消滅者，先當結界，使諸惡不起，令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃，身體燋枯心意狂亂。欲結界之時，應淨洗浴著淨衣服好淨塗地，安七器漿飲，二器著少血飲，二器著種種漿飲，然八燈，燒熏陸香，運心供養。我將諸鬼神至其邊，施其所願。其人應誦此呪，結赤縷，然後持行，即能消除一切諸難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大將重白佛言：「世尊！此呪極有神力，如上所說。莫令持此呪者，有王畏賊畏、火畏水畏、風毒刀兵等畏、日月星辰鬼神等畏。或有餘惡知識心生忿姤意生惡害欲相侵惱者，當先誦此呪為其結界，當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者，令其愚癡迷悶噤碎，自遇眾惡不越此界，不能侵犯誦此呪者。世尊！若有善男子善女人誦此呪者，一切天、龍、阿修羅、諸惡鬼神、人非人等，皆悉隨侍擁護不令遇惡。世尊！我是鬼神大將，力能降伏一切諸惡鬼。若有誦此呪者，我當將諸鬼神晝夜不離，擁護其人令不見惡，不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害誦此呪者，我當以千輻輪轢碎其頭，令諸鬼神為作衰害。世尊！此呪極有神力、極有威德，唯願流布，施眾安樂。世尊！誦此呪者，其人德力唯佛知之。世尊！此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦者，應以好紙書寫盛以綵囊，著種種香常持隨身。若有憂怖恐難，常當憶念此呪，無不消滅。世尊！若有事難憂怖、惡鬼神惡夢欲令消滅者，先當結界，使諸惡不起，令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃，身體燋枯心意狂亂。欲結界之時，應淨洗浴著淨衣服好淨塗地，安七器漿飲，二器著少血飲，二器著種種漿飲，然八燈，燒熏陸香，運心供養。我將諸鬼神至其邊，施其所願。其人應誦此呪，結赤縷，然後持行，即能消除一切諸難。」

爾時佛告阿難：「此呪極有大神力，能消除一切諸難并諸時惡，擁護眾生多所利益。汝好受持廣令流布。若有城邑村落誦此呪者，莫不蒙利。若有國王大臣誦此呪者，其人境土無有惡賊怖難、災橫疾疫水旱風霜。若遇惡賊，應誦此呪。若繫著高幢頭，賊見此幢，賊尋退散降伏。阿難！此呪極有神力、極有大德，應令四眾善誦持之」。爾時眾會聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「此呪極有大神力，能消除一切諸難并諸時惡，擁護眾生多所利益。汝好受持廣令流布。若有城邑村落誦此呪者，莫不蒙利。若有國王大臣誦此呪者，其人境土無有惡賊怖難、災橫疾疫水旱風霜。若遇惡賊，應誦此呪。若繫著高幢頭，賊見此幢，賊尋退散降伏。阿難！此呪極有神力、極有大德，應令四眾善誦持之」。爾時眾會聞佛所說，歡喜奉行。

(此中丹本有注云：牛屎作場，外灰緣竪二刀、十二隻箭，請婆拘法，餘如前部，誦三遍，結縷十二結)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (此中丹本有注云：牛屎作場，外灰緣竪二刀、十二隻箭，請婆拘法，餘如前部，誦三遍，結縷十二結)。