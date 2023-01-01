聖無能勝金剛火陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖無能勝金剛火陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在妙高山寶峯樓閣之中，以種種金寶而用莊嚴，出無數光周匝照曜於諸山巖。復有栴檀、沈水、塗香、粖香、種種名花，及諸寶蓋鈴譯如是嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在妙高山寶峯樓閣之中，以種種金寶而用莊嚴，出無數光周匝照曜於諸山巖。復有栴檀、沈水、塗香、粖香、種種名花，及諸寶蓋鈴譯如是嚴飾。

爾時有天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及持明仙、部多、頻那夜迦、毘舍左、有形無形末怛里眾等，來集會坐，可遍五百由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及持明仙、部多、頻那夜迦、毘舍左、有形無形末怛里眾等，來集會坐，可遍五百由旬。

復有菩薩摩訶薩七千五百人，苾芻眾一萬二千五百人，俱來會坐而為聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩七千五百人，苾芻眾一萬二千五百人，俱來會坐而為聽法。

爾時會中天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及持明仙眾、部多、頻那夜迦、毘舍左、有形無形末怛里眾等，高聲唱言：「苦哉苦哉！」時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言：「汝等云何高聲唱言怖畏苦惱？」彼眾等白言：「世尊！我被大力聖者恐怖降伏，而今來此，唯願慈悲特垂救護。」世尊告言：「今此一切最上廣大曼拏羅中，有菩薩摩訶薩得大地補處，當紹灌頂法王之位，而能覺悟善惡諸業。當為安慰汝之心意。」說是語已，剎那之間有菩薩摩訶薩名金剛手，如金剛山放金色光普照世界，頂戴寶冠面如滿月，手執金剛棒、金剛橛、金剛羂索，具大福力能破諸惡，領五千金剛族而為眷屬，其名曰金剛難拏大將、金剛嚩日囉誐囉婆大將、金剛嚩日囉計都大將、金剛嚩日囉嚩婆娑大將、金剛儞攞嚩日囉大將、金剛囉怛曩嚩日囉大將、金剛玉呬也嚩日囉大將、金剛作訖囉嚩日囉大將、金剛摩訶嚩日囉難拏主、金剛護世明王，及金剛魔、金剛頻那夜迦、金剛曜童子、金剛烏娑多羅迦、金剛大惡等，俱來集會大曼拏羅中，放清淨光照曜一切，能令眾生心懷歡喜。時金剛手菩薩偏袒右肩，頂禮佛足，右遶三匝合掌住立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中天、龍、夜叉、阿修羅、乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，及持明仙眾、部多、頻那夜迦、毘舍左、有形無形末怛里眾等，高聲唱言：「苦哉苦哉！」時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言：「汝等云何高聲唱言怖畏苦惱？」彼眾等白言：「世尊！我被大力聖者恐怖降伏，而今來此，唯願慈悲特垂救護。」世尊告言：「今此一切最上廣大曼拏羅中，有菩薩摩訶薩得大地補處，當紹灌頂法王之位，而能覺悟善惡諸業。當為安慰汝之心意。」說是語已，剎那之間有菩薩摩訶薩名金剛手，如金剛山放金色光普照世界，頂戴寶冠面如滿月，手執金剛棒、金剛橛、金剛羂索，具大福力能破諸惡，領五千金剛族而為眷屬，其名曰金剛難拏大將、金剛嚩日囉誐囉婆大將、金剛嚩日囉計都大將、金剛嚩日囉嚩婆娑大將、金剛儞攞嚩日囉大將、金剛囉怛曩嚩日囉大將、金剛玉呬也嚩日囉大將、金剛作訖囉嚩日囉大將、金剛摩訶嚩日囉難拏主、金剛護世明王，及金剛魔、金剛頻那夜迦、金剛曜童子、金剛烏娑多羅迦、金剛大惡等，俱來集會大曼拏羅中，放清淨光照曜一切，能令眾生心懷歡喜。時金剛手菩薩偏袒右肩，頂禮佛足，右遶三匝合掌住立。

爾時世尊勅金剛手菩薩言：「今此會中有天、龍、夜叉、阿修羅及諸部多之類，高聲唱言怖畏苦惱。汝為安慰，令彼快樂。」於是金剛手菩薩即從座起，於天、龍、阿修羅等部多眾前入三摩地，名最上金剛器仗光明燈，發大神通令三千大千世界雷雹閃電如大火焰。是諸眾生見是事已，即除苦惱怕怖。復有恒河沙數眾生見是事已，發清淨梵行持戒忍辱心，一切財寶施金剛手菩薩，皆願隨從聽受妙法。是時金剛手菩薩即為天龍夜叉之眾說四諦、緣生、三摩地門、十波羅蜜，及本金剛族大曼拏羅儀則之法。所有梵王天、大自在天、嚩嚕拏、俱尸羅、摩嚕多、誐嚕拏、那羅延、天焰摩天、帝釋天而得成就者，阿修羅、乾闥婆而得成就者，乃至諸惡部多、大羅叉等難調伏者而能調伏，懷惡心者而發善心，懷邪見者而得正見，懷瞋恚者而起慈悲，懷愚暗者而能明了，先具強力者而失強力，先能隱身者而不能隱，他真言能自禁斷、自真言能求圓滿，住曼拏羅中覺悟調伏。當如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊勅金剛手菩薩言：「今此會中有天、龍、夜叉、阿修羅及諸部多之類，高聲唱言怖畏苦惱。汝為安慰，令彼快樂。」於是金剛手菩薩即從座起，於天、龍、阿修羅等部多眾前入三摩地，名最上金剛器仗光明燈，發大神通令三千大千世界雷雹閃電如大火焰。是諸眾生見是事已，即除苦惱怕怖。復有恒河沙數眾生見是事已，發清淨梵行持戒忍辱心，一切財寶施金剛手菩薩，皆願隨從聽受妙法。是時金剛手菩薩即為天龍夜叉之眾說四諦、緣生、三摩地門、十波羅蜜，及本金剛族大曼拏羅儀則之法。所有梵王天、大自在天、嚩嚕拏、俱尸羅、摩嚕多、誐嚕拏、那羅延、天焰摩天、帝釋天而得成就者，阿修羅、乾闥婆而得成就者，乃至諸惡部多、大羅叉等難調伏者而能調伏，懷惡心者而發善心，懷邪見者而得正見，懷瞋恚者而起慈悲，懷愚暗者而能明了，先具強力者而失強力，先能隱身者而不能隱，他真言能自禁斷、自真言能求圓滿，住曼拏羅中覺悟調伏。當如是等。

爾時佛勅金剛手菩薩：「汝為宣說無能勝金剛火大陀羅尼，令彼受持。」金剛手菩薩即以此陀羅尼真實威德之力，放大光明照彼天人、阿修羅等一切賢聖大會之眾。復以陀羅尼力故，而令日月星宿光明不現，大海涌沸、妙高山王悉皆震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛勅金剛手菩薩：「汝為宣說無能勝金剛火大陀羅尼，令彼受持。」金剛手菩薩即以此陀羅尼真實威德之力，放大光明照彼天人、阿修羅等一切賢聖大會之眾。復以陀羅尼力故，而令日月星宿光明不現，大海涌沸、妙高山王悉皆震動。

爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女，變化自身如大熾焰，即往虛空，至大力菩薩摩訶薩前，右繞三匝，歸命頂禮，住立一面，告彼眾曰：「金剛手菩薩說如來三摩地心，汝等當宜各捨金剛器仗等，求此大陀羅尼法。」時世界主大梵王、天人、阿修羅等，俱發聲言：「如菩薩勅，我今奉行。」於是大自在天捨三股叉，那羅延天捨輪，焰摩天捨杖，俱尾囉天捨棒，帝釋天捨金剛杵，摩嚕拏天捨羂索，天魔捨其障難，阿修羅捨其威力，摩嚕多捨其迷著，母鬼眾離於散亂，龍神眾離於恚毒，夜叉、羅剎、緊那羅、毘捨左、部多、沒囉賀、摩羅、剎娑、鳩槃茶等皆去威力，於菩薩前一心恭敬。金剛手即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女，變化自身如大熾焰，即往虛空，至大力菩薩摩訶薩前，右繞三匝，歸命頂禮，住立一面，告彼眾曰：「金剛手菩薩說如來三摩地心，汝等當宜各捨金剛器仗等，求此大陀羅尼法。」時世界主大梵王、天人、阿修羅等，俱發聲言：「如菩薩勅，我今奉行。」於是大自在天捨三股叉，那羅延天捨輪，焰摩天捨杖，俱尾囉天捨棒，帝釋天捨金剛杵，摩嚕拏天捨羂索，天魔捨其障難，阿修羅捨其威力，摩嚕多捨其迷著，母鬼眾離於散亂，龍神眾離於恚毒，夜叉、羅剎、緊那羅、毘捨左、部多、沒囉賀、摩羅、剎娑、鳩槃茶等皆去威力，於菩薩前一心恭敬。金剛手即說陀羅尼曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩摩室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)怛儞也(二合)他(引)怛他(引)誐多三摩(引)地馱囉尼末(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)彌曀呬嚩日里(二合)俱胝羅俱胝播(引)嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致左致祖(引)致謨(引)吒儞迦里迦(二合)致母致嚩致嚩日里(二合引)尼禰愈(二合)路隷母俱母俱酥母酥母婆囉娑囉娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒烏儞愈(二合)帝(引)賓誐隷左致尾左致入嚩(二合)羅賓誐隷薩里嚩(二合)禰嚩誐拏鉢囉(二合)賀囉拏摩(引)野(引)悉地㮈(引)以計酥嚨嚕(引)嚩日羅(二合)具(引)尼(引)涅里(二合)荼娑囉鉢囉(二合)賀囉尼囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)禰迦羅部帝(引)嚩日羅(二合)馱囉尾濕嚩(二合引)娑儞迦(引)鉢囉(二合)賀哆鉢囉(二合)摩里那(二合)儞娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩摩室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢哆曳(引)怛儞也(二合)他(引)怛他(引)誐多三摩(引)地馱囉尼末(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)彌曀呬嚩日里(二合)俱胝羅俱胝播(引)嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致左致祖(引)致謨(引)吒儞迦里迦(二合)致母致嚩致嚩日里(二合引)尼禰愈(二合)路隷母俱母俱酥母酥母婆囉娑囉娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒娑普(二合)吒烏儞愈(二合)帝(引)賓誐隷左致尾左致入嚩(二合)羅賓誐隷薩里嚩(二合)禰嚩誐拏鉢囉(二合)賀囉拏摩(引)野(引)悉地㮈(引)以計酥嚨嚕(引)嚩日羅(二合)具(引)尼(引)涅里(二合)荼娑囉鉢囉(二合)賀囉尼囉怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)禰迦羅部帝(引)嚩日羅(二合)馱囉尾濕嚩(二合引)娑儞迦(引)鉢囉(二合)賀哆鉢囉(二合)摩里那(二合)儞娑嚩(二合引)賀」

「若此陀羅尼有人聞已，一心讀誦憶念受持，是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧。若人隨喜恭敬，是人不為禁呪諸毒及一切恐怖之所惱害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此陀羅尼有人聞已，一心讀誦憶念受持，是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧。若人隨喜恭敬，是人不為禁呪諸毒及一切恐怖之所惱害。」

爾時佛勅金剛手菩薩說大陀羅尼時，欲色諸天一切天子，於空界中雨種種殊妙香花而用供養，復以微妙梵音歌詠讚歎。時大曼拏羅會一切聖賢苾芻眾等，并大菩薩摩訶薩，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛勅金剛手菩薩說大陀羅尼時，欲色諸天一切天子，於空界中雨種種殊妙香花而用供養，復以微妙梵音歌詠讚歎。時大曼拏羅會一切聖賢苾芻眾等，并大菩薩摩訶薩，皆大歡喜，信受奉行。