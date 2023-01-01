無能勝大明心陀羅尼經

如來應正等覺亦說此明，利益一切眾生，成就一切吉祥事業，消除重罪而無中夭，壽命延長、遠離眾病。若有善男子善女人、童男童女，於此經中恭敬尊重，所有人及非人懷惡心者，羅剎娑烏娑多(二合)羅迦餓鬼、塞建陀、阿鉢娑麼(二合)囉、玉失者(二合)迦麼怛囉(二合)、部多鬼魅，諸惡之眾所作邪法，呪詛有情生種種界，受飢餓病及一切惡病，瘡癤癰腫、疥癩疣贅，如是等苦而不能害。若有宿殃罪業，更相殺害鬪訟喧諍，及王法禁繫水火賊難，如是諸難逼惱之時，憶念讀誦決定消散，離其災害吉祥安樂。若復有人，或以樺皮繒帛紙上書寫此明，或於餘處書寫供養，或戴頂上、或戴項上、或臂上手上、或帶衣裏、或結為鬘戴頭髻中，如是受持永無災難，恒得安樂。若常清旦潔淨身心志誠讀誦，若捨命已，於七生中得宿命智，身相端嚴恒得快樂，戒行具足。口中常出憂鉢羅華香，所言誠諦眾人愛重。復得生於三十三天。於此真言依法想念，必得成就。即說陀羅尼曰：

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來應正等覺亦說此明，利益一切眾生，成就一切吉祥事業，消除重罪而無中夭，壽命延長、遠離眾病。若有善男子善女人、童男童女，於此經中恭敬尊重，所有人及非人懷惡心者，羅剎娑烏娑多(二合)羅迦餓鬼、塞建陀、阿鉢娑麼(二合)囉、玉失者(二合)迦麼怛囉(二合)、部多鬼魅，諸惡之眾所作邪法，呪詛有情生種種界，受飢餓病及一切惡病，瘡癤癰腫、疥癩疣贅，如是等苦而不能害。若有宿殃罪業，更相殺害鬪訟喧諍，及王法禁繫水火賊難，如是諸難逼惱之時，憶念讀誦決定消散，離其災害吉祥安樂。若復有人，或以樺皮繒帛紙上書寫此明，或於餘處書寫供養，或戴頂上、或戴項上、或臂上手上、或帶衣裏、或結為鬘戴頭髻中，如是受持永無災難，恒得安樂。若常清旦潔淨身心志誠讀誦，若捨命已，於七生中得宿命智，身相端嚴恒得快樂，戒行具足。口中常出憂鉢羅華香，所言誠諦眾人愛重。復得生於三十三天。於此真言依法想念，必得成就。即說陀羅尼曰：