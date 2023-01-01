無能勝大明心陀羅尼經
宋 法天譯1卷CBETA T1235少于一千字 8 min
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第 1 卷
無能勝大明心陀羅尼經
無能勝大明心陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯
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歸命無上覺， 及法聖賢眾，
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大明心真言， 無能勝自說。
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如來應正等覺亦說此明，利益一切眾生，成就一切吉祥事業，消除重罪而無中夭，壽命延長、遠離眾病。若有善男子善女人、童男童女，於此經中恭敬尊重，所有人及非人懷惡心者，羅剎娑烏娑多(二合)羅迦餓鬼、塞建陀、阿鉢娑麼(二合)囉、玉失者(二合)迦麼怛囉(二合)、部多鬼魅，諸惡之眾所作邪法，呪詛有情生種種界，受飢餓病及一切惡病，瘡癤癰腫、疥癩疣贅，如是等苦而不能害。若有宿殃罪業，更相殺害鬪訟喧諍，及王法禁繫水火賊難，如是諸難逼惱之時，憶念讀誦決定消散，離其災害吉祥安樂。若復有人，或以樺皮繒帛紙上書寫此明，或於餘處書寫供養，或戴頂上、或戴項上、或臂上手上、或帶衣裏、或結為鬘戴頭髻中，如是受持永無災難，恒得安樂。若常清旦潔淨身心志誠讀誦，若捨命已，於七生中得宿命智，身相端嚴恒得快樂，戒行具足。口中常出憂鉢羅華香，所言誠諦眾人愛重。復得生於三十三天。於此真言依法想念，必得成就。即說陀羅尼曰：
如來應正等覺亦說此明，利益一切眾生，成就一切吉祥事業，消除重罪而無中夭，壽命延長、遠離眾病。若有善男子善女人、童男童女，於此經中恭敬尊重，所有人及非人懷惡心者，羅剎娑烏娑多(二合)羅迦餓鬼、塞建陀、阿鉢娑麼(二合)囉、玉失者(二合)迦麼怛囉(二合)、部多鬼魅，諸惡之眾所作邪法，呪詛有情生種種界，受飢餓病及一切惡病，瘡癤癰腫、疥癩疣贅，如是等苦而不能害。若有宿殃罪業，更相殺害鬪訟喧諍，及王法禁繫水火賊難，如是諸難逼惱之時，憶念讀誦決定消散，離其災害吉祥安樂。若復有人，或以樺皮繒帛紙上書寫此明，或於餘處書寫供養，或戴頂上、或戴項上、或臂上手上、或帶衣裏、或結為鬘戴頭髻中，如是受持永無災難，恒得安樂。若常清旦潔淨身心志誠讀誦，若捨命已，於七生中得宿命智，身相端嚴恒得快樂，戒行具足。口中常出憂鉢羅華香，所言誠諦眾人愛重。復得生於三十三天。於此真言依法想念，必得成就。即說陀羅尼曰：
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「怛儞野(二合)他(引)昝婆儞(引)娑檐(引)娑儞(引)謨(引)賀儞(引)馱(引)馱(引)馱(引)馱細(引)野(引)野(引)野(引)野諦(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀諦(引)波囉迦囉抳(引)無蓋(二合引)哩曳(二合)尾哩野(二合)供婆濕嚩(二合)哩(引)虞拏諦(引)際(引)部多迦哩嘮㮈囉(二合)迦哩供婆嚩諦(引)尾沙供婆嚩諦(引)薩哩嚩(二合)末隷(引)部哆末隷(引)𡀩訖叉(二合)𡀩訖叉(二合)𤚥(切身引)室哩(二合)達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囕薩哩嚩(二合)尾史(引)毘藥(二合入)薩哩嚩(二合)尾野(二合引)地毘藥(二合)薩理冒(二合引)鉢捺囉(二合)尾(引)毘藥(二合)怛儞野(二合)他(引)悉馱迦哩悉馱(引)哩體(二合引)悉馱摩努(引)囉體(引)悉馱迦(引)哩曳(二合)護嚕祖嚕弭娑嚩(二合)悉諦(二合引)鉢囉(二合)娑嚩(二合)悉諦(二合引)悉弟(引)鉢囉(二合)悉弟(引)悉馱(引)哩體(二合引)無蓋(二合)哩野(二合)嚩諦誐摩儞(引)怛波儞(引)捨囉抳(引)婆捺哩(二合)婆捺囉(二合引)嚩諦扇(引)諦(引)難(引)諦(引)尸尾(引)護嚕迦摩哩波哩怛囉(三合引)𧹞俱嚕波哩誐囉(二合)憾俱嚕波哩播(引)羅喃俱嚕扇(引)諦孕(二合)俱嚕娑嚩(二合)悉諦野(三合)野喃俱嚕摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫娑嚩(二合)賀(引)」
「怛儞野(二合)他(引)昝婆儞(引)娑檐(引)娑儞(引)謨(引)賀儞(引)馱(引)馱(引)馱(引)馱細(引)野(引)野(引)野(引)野諦(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀諦(引)波囉迦囉抳(引)無蓋(二合引)哩曳(二合)尾哩野(二合)供婆濕嚩(二合)哩(引)虞拏諦(引)際(引)部多迦哩嘮㮈囉(二合)迦哩供婆嚩諦(引)尾沙供婆嚩諦(引)薩哩嚩(二合)末隷(引)部哆末隷(引)𡀩訖叉(二合)𡀩訖叉(二合)𤚥(切身引)室哩(二合)達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囕薩哩嚩(二合)尾史(引)毘藥(二合入)薩哩嚩(二合)尾野(二合引)地毘藥(二合)薩理冒(二合引)鉢捺囉(二合)尾(引)毘藥(二合)怛儞野(二合)他(引)悉馱迦哩悉馱(引)哩體(二合引)悉馱摩努(引)囉體(引)悉馱迦(引)哩曳(二合)護嚕祖嚕弭娑嚩(二合)悉諦(二合引)鉢囉(二合)娑嚩(二合)悉諦(二合引)悉弟(引)鉢囉(二合)悉弟(引)悉馱(引)哩體(二合引)無蓋(二合)哩野(二合)嚩諦誐摩儞(引)怛波儞(引)捨囉抳(引)婆捺哩(二合)婆捺囉(二合引)嚩諦扇(引)諦(引)難(引)諦(引)尸尾(引)護嚕迦摩哩波哩怛囉(三合引)𧹞俱嚕波哩誐囉(二合)憾俱嚕波哩播(引)羅喃俱嚕扇(引)諦孕(二合)俱嚕娑嚩(二合)悉諦野(三合)野喃俱嚕摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫娑嚩(二合)賀(引)」
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