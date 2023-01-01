無能勝大明陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能勝大明陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

歸命禮正覺， 及法賢聖僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命禮正覺， 及法賢聖僧，

菩薩說此明， 所說破障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩說此明， 所說破障礙。

吠多拏、羯吒布多曩一切根本呪法。藥叉及羅剎娑眾所作邪法，此明能破，恒令正行。若有情懇虔誠一心受持此明呪者，或以絹帛書寫，或以樺皮紙等書寫，彼一切處諸惡鬼魅生決定慈，消除災障成最上事。若戴項上入於軍陣，人互相殺，彼能護持，心離迷怖不損一毛。若戴手臂之上，速得勝利。如佛說言：「若有男子女人受持此明，所欲之事一切成就。若王法禁繫，若行曠野遇師子虎狼之難，若行路中遇賊盜相隨，此大明力而能救護，令離諸怖獲得安樂。若有女人頂戴受持，常得眷屬心生愛敬、恒獲財寶。若復懷胎產難，速得平安。菩薩所說大明之呪，晝夜護持恒時亦然。若有智者一心受持，若行若立若坐若臥，鬼魅諸難而不能害，乃至酒醉睡眠亦無惡夢。彼無能勝明，若執持讀誦，所有國王聚落眾人鬪諍，一切障難悉皆消散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠多拏、羯吒布多曩一切根本呪法。藥叉及羅剎娑眾所作邪法，此明能破，恒令正行。若有情懇虔誠一心受持此明呪者，或以絹帛書寫，或以樺皮紙等書寫，彼一切處諸惡鬼魅生決定慈，消除災障成最上事。若戴項上入於軍陣，人互相殺，彼能護持，心離迷怖不損一毛。若戴手臂之上，速得勝利。如佛說言：「若有男子女人受持此明，所欲之事一切成就。若王法禁繫，若行曠野遇師子虎狼之難，若行路中遇賊盜相隨，此大明力而能救護，令離諸怖獲得安樂。若有女人頂戴受持，常得眷屬心生愛敬、恒獲財寶。若復懷胎產難，速得平安。菩薩所說大明之呪，晝夜護持恒時亦然。若有智者一心受持，若行若立若坐若臥，鬼魅諸難而不能害，乃至酒醉睡眠亦無惡夢。彼無能勝明，若執持讀誦，所有國王聚落眾人鬪諍，一切障難悉皆消散。」

爾時無能勝菩薩告諸魔言：「我今說明，汝部多眾聽吾所說。菩薩見彼諸惡魔軍，具種種形色住立於前，為彼魔軍說如是言：『我俱胝劫為求菩提，捨自身命、妻子、財寶，難作能作行大精進，利益安樂一切眾生，行願圓滿住菩提樹，證真實法殷勤保重。』時有魔王領惡軍兵而來障礙，以明呪力彼等降伏。我所思惟往昔魔侶降彼隨喜，過去冤家而自破壞。我今說明，破壞魔軍。大明呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無能勝菩薩告諸魔言：「我今說明，汝部多眾聽吾所說。菩薩見彼諸惡魔軍，具種種形色住立於前，為彼魔軍說如是言：『我俱胝劫為求菩提，捨自身命、妻子、財寶，難作能作行大精進，利益安樂一切眾生，行願圓滿住菩提樹，證真實法殷勤保重。』時有魔王領惡軍兵而來障礙，以明呪力彼等降伏。我所思惟往昔魔侶降彼隨喜，過去冤家而自破壞。我今說明，破壞魔軍。大明呪曰：

「怛𭔞他(引)護嚕護嚕贊拏(引)禮摩(引)鄧詣娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛𭔞他(引)護嚕護嚕贊拏(引)禮摩(引)鄧詣娑嚩(二合引)賀」

無能勝菩薩說此明時，變身為天女像，住立魔前，生悲慜心。合掌頂上，說如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能勝菩薩說此明時，變身為天女像，住立魔前，生悲慜心。合掌頂上，說如是言：

「菩薩清淨心， 如我說勝義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩清淨心， 如我說勝義，

大智大光明， 永斷愚癡暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智大光明， 永斷愚癡暗。

往昔求菩提， 魔軍今已降， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔求菩提， 魔軍今已降，

降彼魔眾已， 而獲大無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降彼魔眾已， 而獲大無畏。

永出於世間， 決定成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永出於世間， 決定成正覺，

為彼天人師， 速疾度群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼天人師， 速疾度群品，

汝等一切見， 心生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等一切見， 心生大歡喜。

魔王諸眷屬， 無蹈尼連岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王諸眷屬， 無蹈尼連岸，

今以明呪力， 破彼煩惱蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今以明呪力， 破彼煩惱蓋。」

是時無能勝菩薩以微妙梵音聲遍十方，即說明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時無能勝菩薩以微妙梵音聲遍十方，即說明曰：

「怛儞野(二合)他(引)阿𡁠旦惹曳(引)惹演諦阿鉢囉(二合)諦賀諦(引)麼隷(引)麼羅麼囉嚩諦麼賀(引)麼羅嚩諦尾惹演諦尾惹曳(引)薩哩嚩(二合)悉馱曩麼塞訖哩(二合)諦(引)儞愈(二合)諦儞尾馱哩(引)尾囉婆捺哩(二合引)阿麼哩(引)尾𡫸(切身)諦(引)哆尼諦(引)阿𡁠諦(引)阿曩契(引)阿婆曳(引)嚩囉儞摩(引)囉賽儞野(二合)鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)摩(引)囉賽儞野(二合)尾曩(引)娑儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)尾儞野(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)室鑁迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)扇(引)諦迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)室哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)野戍(引)摩諦室哩(二合)摩諦薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)迦囉尼薩哩嚩(二合引)囉他(二合)娑(引)達儞薩哩嚩(二合引)囉他(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱儞薩哩嚩(二合)夢誐囉娑(引)馱儞摩努(引)囉替(引)摩賀(引)摩努(引)囉替(引)薩哩嚩(二合)𡫸(切)嚩曩摩娑訖哩(三合)諦(引)薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)呬哆迦囉抳薩哩嚩(二合引)呬哆儞挽哩哆(二合)儞尾(引)倪尾(引)倪摩賀(引)尾(引)倪仡哩(二合)那焰鉢囉(二合)尾舍(引)弭諦(引)伊致迷致摩賀(引)詣隷麼迷(引)鉢扇覩薩哩嚩(二合)播(引)波迦娑嚩(二合)賀(引)吒迦娑嚩(二合)賀(引)吒迦致(引)吒迦嚩囉致(引)吒迦吒迦抳(引)誐拏嚩囉抳(引)賀(引)哩諦室哩(二合)摩諦底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫設波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合)摩呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(三合)賀(引)阿詣曩詣(引)哆詣(引)哆囉詣(引)哆致娑細(引)伊隷弭隷呬隷弭隷尾隷(引)隷隷尾隷凄隷卑隷尾隷(引)弭隷(引)隷隷(引)契隷唧隷(引)隷隷(引)𡫸(切身)詣阿詣(引)曩詣(引)哆隷(引)哆囉詣(引)哆致(引)娑細(引)嚩囉抳(引)嚩諦(引)印捺嚕(二合)囉(引)惹夜謨(引)囉(引)惹嚩嚕尼爼(二合)囉(引)惹蘇謨(引)囉(引)惹尾惹野半左謨(引)囉(引)惹難拏計囉(引)惹作羯囉(二合)尾惹曳囉(引)惹尾惹演覩(引)囉(引)惹度哩(二合)哆囉(引)瑟吒囉(三合)囉(引)惹尾嚕𠻬俱(引)囉(引)惹尾嚕博乞芻(二合)囉(引)惹俱尾嚕(引)囉(引)惹摩曩歲囉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)阿𡁠旦惹曳(引)惹演諦阿鉢囉(二合)諦賀諦(引)麼隷(引)麼羅麼囉嚩諦麼賀(引)麼羅嚩諦尾惹演諦尾惹曳(引)薩哩嚩(二合)悉馱曩麼塞訖哩(二合)諦(引)儞愈(二合)諦儞尾馱哩(引)尾囉婆捺哩(二合引)阿麼哩(引)尾𡫸(切身)諦(引)哆尼諦(引)阿𡁠諦(引)阿曩契(引)阿婆曳(引)嚩囉儞摩(引)囉賽儞野(二合)鉢囉(二合)摩哩那(二合)儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)摩(引)囉賽儞野(二合)尾曩(引)娑儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)尾儞野(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)室鑁迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)扇(引)諦迦哩曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)室哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)野戍(引)摩諦室哩(二合)摩諦薩哩嚩(二合)羯哩摩(二合)迦囉尼薩哩嚩(二合引)囉他(二合)娑(引)達儞薩哩嚩(二合引)囉他(二合)鉢囉(二合)嚩(引)馱儞薩哩嚩(二合)夢誐囉娑(引)馱儞摩努(引)囉替(引)摩賀(引)摩努(引)囉替(引)薩哩嚩(二合)𡫸(切)嚩曩摩娑訖哩(三合)諦(引)薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)呬哆迦囉抳薩哩嚩(二合引)呬哆儞挽哩哆(二合)儞尾(引)倪尾(引)倪摩賀(引)尾(引)倪仡哩(二合)那焰鉢囉(二合)尾舍(引)弭諦(引)伊致迷致摩賀(引)詣隷麼迷(引)鉢扇覩薩哩嚩(二合)播(引)波迦娑嚩(二合)賀(引)吒迦娑嚩(二合)賀(引)吒迦致(引)吒迦嚩囉致(引)吒迦吒迦抳(引)誐拏嚩囉抳(引)賀(引)哩諦室哩(二合)摩諦底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫設波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合)摩呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(三合)賀(引)阿詣曩詣(引)哆詣(引)哆囉詣(引)哆致娑細(引)伊隷弭隷呬隷弭隷尾隷(引)隷隷尾隷凄隷卑隷尾隷(引)弭隷(引)隷隷(引)契隷唧隷(引)隷隷(引)𡫸(切身)詣阿詣(引)曩詣(引)哆隷(引)哆囉詣(引)哆致(引)娑細(引)嚩囉抳(引)嚩諦(引)印捺嚕(二合)囉(引)惹夜謨(引)囉(引)惹嚩嚕尼爼(二合)囉(引)惹蘇謨(引)囉(引)惹尾惹野半左謨(引)囉(引)惹難拏計囉(引)惹作羯囉(二合)尾惹曳囉(引)惹尾惹演覩(引)囉(引)惹度哩(二合)哆囉(引)瑟吒囉(三合)囉(引)惹尾嚕𠻬俱(引)囉(引)惹尾嚕博乞芻(二合)囉(引)惹俱尾嚕(引)囉(引)惹摩曩歲囉

(引)惹嚩蘇枳囉(引)惹沒囉(二合)憾摩(二合)娑賀娑囉(二合引)地鉢諦囉(引)惹沒度(引)婆誐鑁(引)達哩摩(二合)娑嚩(二合)弭囉(引)惹曩摩娑覩(二合)半左(引)覩迦(引)野隷隷娑嚩(二合引)賀(引)設囉(二合)憾弭(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)娑嚩(二合)哩(引)布攞抳(二合)布囉拏(二合)摩褥(引)囉替(引)阿致(引)嚩致(引)站計(引)吒囕計(引)迦囉迦唧(引)尾孕(二合)努摩賀(引)尾孕(二合)努阿鼻娑(引)嚕摩賀(引)鼻娑(引)嚕𭉷護沒護護護蘇補瑟卑(二合)蘇嚩(引)悉悉哆(引)囕抳(引)曩(引)囉泥(引)儞弭(引)儞弭(引)祖囉拏(二合)迦(引)隷摩賀(引)祖囉拏(二合)迦(引)隷祖囉拏(二合)迦(引)隷閉哆難諦摩迦囉難諦伊賀摩(引)曩細(引)尾賀摩(引)曩細(引)伊賀賀努尾賀賀努嚩護波哩嚩(引)哩倪哩波哩嚩(引)哩(引)阿難哆波哩嚩(引)哩(引)怛賴(二合引)路枳野(二合)波哩嚩(引)哩(引)覽弭(引)鉢囉(二合)覽弭(引)迦覽弭(引)迦羅世(引)迦羅戍那哩迦羅戍隷必諦(二合)弭隷(引)尾隷(引)唧隷薩哩嚩(二合)路(引)迦(引)挽哩哆(二合)儞曳(引)娑嚩(二合)賀(引)薩哩嚩(合)路(引)迦尾挽馱儞曳(引)娑嚩(二合)賀迦(引)羅作羯哩(二合)作羯囉(二合)挽哩諦(二合)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合引)呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(二合引)賀(引)阿曩曳(引)阿曩野摩諦(引)部諦(引)部旦(引)諦(引)計愈哩(引)三滿哆婆捺哩(二合引)那弭(引)左囉尼呬隷呬隷娑嚩(二合引)賀(引)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(入)設娑哆(二合引)賀娑哆(二合引)倪哩(二合引)拏馱囉抳演(二合)娑必哩(三合)世(引)哆必哩(二合)體尾焰(二合引)左誐哆(入)攝那薩哩嚩(二合)摩(引)囉波囉(引)惹藥吒建諦(引)吒迦嚩囕諦(引)仡哩(二合)恨𧹞(二合)諦(引)仡哩(二合)恨拏(二合)嚩囕諦(引)尸囕諦(引)尸囉嚩囕諦(引)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)但囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合)呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(二合引)賀阿仡哩(二合引)阿仡哩(二合引)薩怛曳(二合引)薩怛曳(二合引)呬隷呬隷馱儞(引)摩儞(引)難勅罽(二合)那𧹞勅罽(二合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (引)惹嚩蘇枳囉(引)惹沒囉(二合)憾摩(二合)娑賀娑囉(二合引)地鉢諦囉(引)惹沒度(引)婆誐鑁(引)達哩摩(二合)娑嚩(二合)弭囉(引)惹曩摩娑覩(二合)半左(引)覩迦(引)野隷隷娑嚩(二合引)賀(引)設囉(二合)憾弭(二合引)沒囉(二合)憾摩(二合)娑嚩(二合)哩(引)布攞抳(二合)布囉拏(二合)摩褥(引)囉替(引)阿致(引)嚩致(引)站計(引)吒囕計(引)迦囉迦唧(引)尾孕(二合)努摩賀(引)尾孕(二合)努阿鼻娑(引)嚕摩賀(引)鼻娑(引)嚕𭉷護沒護護護蘇補瑟卑(二合)蘇嚩(引)悉悉哆(引)囕抳(引)曩(引)囉泥(引)儞弭(引)儞弭(引)祖囉拏(二合)迦(引)隷摩賀(引)祖囉拏(二合)迦(引)隷祖囉拏(二合)迦(引)隷閉哆難諦摩迦囉難諦伊賀摩(引)曩細(引)尾賀摩(引)曩細(引)伊賀賀努尾賀賀努嚩護波哩嚩(引)哩倪哩波哩嚩(引)哩(引)阿難哆波哩嚩(引)哩(引)怛賴(二合引)路枳野(二合)波哩嚩(引)哩(引)覽弭(引)鉢囉(二合)覽弭(引)迦覽弭(引)迦羅世(引)迦羅戍那哩迦羅戍隷必諦(二合)弭隷(引)尾隷(引)唧隷薩哩嚩(二合)路(引)迦(引)挽哩哆(二合)儞曳(引)娑嚩(二合)賀(引)薩哩嚩(合)路(引)迦尾挽馱儞曳(引)娑嚩(二合)賀迦(引)羅作羯哩(二合)作羯囉(二合)挽哩諦(二合)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合引)呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(二合引)賀(引)阿曩曳(引)阿曩野摩諦(引)部諦(引)部旦(引)諦(引)計愈哩(引)三滿哆婆捺哩(二合引)那弭(引)左囉尼呬隷呬隷娑嚩(二合引)賀(引)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(入)設娑哆(二合引)賀娑哆(二合引)倪哩(二合引)拏馱囉抳演(二合)娑必哩(三合)世(引)哆必哩(二合)體尾焰(二合引)左誐哆(入)攝那薩哩嚩(二合)摩(引)囉波囉(引)惹藥吒建諦(引)吒迦嚩囕諦(引)仡哩(二合)恨𧹞(二合)諦(引)仡哩(二合)恨拏(二合)嚩囕諦(引)尸囕諦(引)尸囉嚩囕諦(引)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)但囕惹哩(引)拏摩摩達哩麼(二合)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫薩哩嚩(二合)呬旦儞嚩(引)囉野娑嚩(二合引)賀阿仡哩(二合引)阿仡哩(二合引)薩怛曳(二合引)薩怛曳(二合引)呬隷呬隷馱儞(引)摩儞(引)難勅罽(二合)那𧹞勅罽(二合

引)俱租嚕母祖嚕娑嚩(二合引)賀(引)作芻孕(二合)普(入)摩賀(引)作芻孕(二合)普(入)蘇嚕(二合)怛囕(二合)普(入)摩賀(引)蘇嚕(二合)怛囕(二合)普(入)伽囉(二合引)𧹞普(入)摩賀(引)伽囉(二合引)𧹞普(入)𡁠賀鑁(二合引)普(入)摩賀(引)𡁠賀鑁(二合)普(入)迦(引)焰普(入)摩賀(引)迦焰普(入)仡哩(二合)那焰普(入)摩賀(引)仡哩(二合引)那焰普(入)印捺哩(二合引)囉(引)惹泥(引)嚩(引)喃(引)普(入)蘇(引)謨(引)囉(引)惹曩乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞(引)普(入)嚩嚕尼句(二合)囉(引)惹曩(引)誐(引)喃(引)普(入)野謨(引)囉(引)惹必哩(二合)哆俱瑟滿(二合引)拏迦(引)喃(引)普(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引)俱租嚕母祖嚕娑嚩(二合引)賀(引)作芻孕(二合)普(入)摩賀(引)作芻孕(二合)普(入)蘇嚕(二合)怛囕(二合)普(入)摩賀(引)蘇嚕(二合)怛囕(二合)普(入)伽囉(二合引)𧹞普(入)摩賀(引)伽囉(二合引)𧹞普(入)𡁠賀鑁(二合引)普(入)摩賀(引)𡁠賀鑁(二合)普(入)迦(引)焰普(入)摩賀(引)迦焰普(入)仡哩(二合)那焰普(入)摩賀(引)仡哩(二合引)那焰普(入)印捺哩(二合引)囉(引)惹泥(引)嚩(引)喃(引)普(入)蘇(引)謨(引)囉(引)惹曩乞叉(二合)怛囉(二合)𧹞(引)普(入)嚩嚕尼句(二合)囉(引)惹曩(引)誐(引)喃(引)普(入)野謨(引)囉(引)惹必哩(二合)哆俱瑟滿(二合引)拏迦(引)喃(引)普(入)」

爾時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已，理事究竟意願圓滿成大悲師。爾時說此陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已，理事究竟意願圓滿成大悲師。爾時說此陀羅尼：

「怛儞野(二合)他(引)度布度布度嚕度嚕度母度母伊嚕唧(引)伊嚕唧(引)伊嚕唧(引)尾嚕唧(引)尾嚕唧(引)尾嚕唧(引)曀嚕布嚕詵(引)迦(引)羅賓誐隷(引)曩吒曩吒哩(引)覩嚕覩哩(引)呬呬呬呬泥(引)嚩嚩哩(引)泥(引)嚩嚩哩(引)虞度左哩虞度左哩(引)怛尼儞阿賀弭賀弭(引)佉誐左哩(引)計哩計唧計哩計唧部哆仡哩(二合引)摩摩末瑟婆(引)弭達哩弭(二合引)達哩弭(二合引)達哩弭(二合引)那細(引)那細(引)那細(引)那細(引)那細(引)達哩達哩度哩度哩賀曩弭賀弭(引)嚩囕嚩哩(引)嚩囉野普左囉普左哩(引)左囉普難那儞曳(引)俱嚕俱唧(引)迦抳(引)迦抳(引)誐曩嚩囉抳(引)護護護護俱嚕君抳俱嚕娑伴(二合)泥(引)乞史(二合)哩尼伽囉細(引)摩囉細(引)虞(引)哩巘馱(引)哩贊拏(引)隷摩鄧詣咎虞隷布忙(二合)羯細沒囉(二合)憾摩(二合引)抳曩吒儞(引)怛哩(二合)拏設野尼(引)怛哩(二合)布囉乞史(二合)哩尼娑嚩(二合引)賀(引)怛哩(二合)拏尾那(引)囉尼悉馱(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀怛儞野(二合)他(引)呬隷(引)呬隷(引)曩致寫曩吒尾布曩惹囕(二合)鼻諦(引)印捺哩(二合引)野弭(引)嚩嚕抳(引)蘇摩訶(引)泥諦(引)娑嚩(二合)賀(引)野覩(引)毘愈(二合)訥誐(二合)哆蘇哩野(二合)夜怛囉(二合)蘇哩喻(二合引)毘愈(二合)訥誐(二合)哆(入)贊捺囉(二合)蘇哩要(二合引)曩摩細(引)諦(引)怛致(引)普告(二合)囉怛曩(二合)波哩嚩(二合)覩(引入)沒囉(二合)憾摩(二合)拏(引)謨呬旦作芻(入)作芻𭌇捺哩(二合)曳(引)拏謨(引)呬旦阿蘇哩(引)謨(引)呬旦作芻(入)作芻部帶(引)娑覩(二合)謨(引)呬旦囉(引)乞叉(二合)賽(引)謨(引)呬旦作芻(入)作芻(入)悉泰(引)室左(二合)謨(引)呬旦怛 怛囉(二合)滿怛囉(二合)播那(引)儞悉馱(引)波囉摩那(引)嚕拏(入引)迦(引)具(引)哩那(二合)波那散喻訖哆(二合引)具(引)囉末達野(二合引)怛娑(二合)母達哩(二合)哆(引)娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬尾(引)諦囕阿(引)呬尾諦囕阿(引)呬供俱囕散野地難挽𭉷隷(引)祖隷(引)旦詣(引)旦詣(引)旦詣(引)哆弭(引)哆弭(引)哆弭(引)昝婆儞昝婆儞謨(引)賀儞謨(引)賀儞謨(引)賀夜(引)弭薩哩嚩(二合)設怛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)度布度布度嚕度嚕度母度母伊嚕唧(引)伊嚕唧(引)伊嚕唧(引)尾嚕唧(引)尾嚕唧(引)尾嚕唧(引)曀嚕布嚕詵(引)迦(引)羅賓誐隷(引)曩吒曩吒哩(引)覩嚕覩哩(引)呬呬呬呬泥(引)嚩嚩哩(引)泥(引)嚩嚩哩(引)虞度左哩虞度左哩(引)怛尼儞阿賀弭賀弭(引)佉誐左哩(引)計哩計唧計哩計唧部哆仡哩(二合引)摩摩末瑟婆(引)弭達哩弭(二合引)達哩弭(二合引)達哩弭(二合引)那細(引)那細(引)那細(引)那細(引)那細(引)達哩達哩度哩度哩賀曩弭賀弭(引)嚩囕嚩哩(引)嚩囉野普左囉普左哩(引)左囉普難那儞曳(引)俱嚕俱唧(引)迦抳(引)迦抳(引)誐曩嚩囉抳(引)護護護護俱嚕君抳俱嚕娑伴(二合)泥(引)乞史(二合)哩尼伽囉細(引)摩囉細(引)虞(引)哩巘馱(引)哩贊拏(引)隷摩鄧詣咎虞隷布忙(二合)羯細沒囉(二合)憾摩(二合引)抳曩吒儞(引)怛哩(二合)拏設野尼(引)怛哩(二合)布囉乞史(二合)哩尼娑嚩(二合引)賀(引)怛哩(二合)拏尾那(引)囉尼悉馱(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀怛儞野(二合)他(引)呬隷(引)呬隷(引)曩致寫曩吒尾布曩惹囕(二合)鼻諦(引)印捺哩(二合引)野弭(引)嚩嚕抳(引)蘇摩訶(引)泥諦(引)娑嚩(二合)賀(引)野覩(引)毘愈(二合)訥誐(二合)哆蘇哩野(二合)夜怛囉(二合)蘇哩喻(二合引)毘愈(二合)訥誐(二合)哆(入)贊捺囉(二合)蘇哩要(二合引)曩摩細(引)諦(引)怛致(引)普告(二合)囉怛曩(二合)波哩嚩(二合)覩(引入)沒囉(二合)憾摩(二合)拏(引)謨呬旦作芻(入)作芻𭌇捺哩(二合)曳(引)拏謨(引)呬旦阿蘇哩(引)謨(引)呬旦作芻(入)作芻部帶(引)娑覩(二合)謨(引)呬旦囉(引)乞叉(二合)賽(引)謨(引)呬旦作芻(入)作芻(入)悉泰(引)室左(二合)謨(引)呬旦怛 怛囉(二合)滿怛囉(二合)播那(引)儞悉馱(引)波囉摩那(引)嚕拏(入引)迦(引)具(引)哩那(二合)波那散喻訖哆(二合引)具(引)囉末達野(二合引)怛娑(二合)母達哩(二合)哆(引)娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬娑滿阿(引)呬尾(引)諦囕阿(引)呬尾諦囕阿(引)呬供俱囕散野地難挽𭉷隷(引)祖隷(引)旦詣(引)旦詣(引)旦詣(引)哆弭(引)哆弭(引)哆弭(引)昝婆儞昝婆儞謨(引)賀儞謨(引)賀儞謨(引)賀夜(引)弭薩哩嚩(二合)設怛

嚕(二合)𧹞作芻娑嚩(二合)賀部囉(二合)摩野(引)弭三部囉(二合)摩野(引)弭薩哩嚩(二合)設怛嚕(二合)𧹞(引)作芻娑嚩(二合引)賀(引)泥(引)扇(引)哆囉誐覩(引)嚩(引)悉體(二合)覩(引)嚩沒囉(二合)惹覩(引)嚩捨野(引)努(引)嚩(引)惹仡囉(二合)覩(引)嚩(引)蘇鉢覩(二合)嚩(引)滿覩(引)嚩(引)阿鉢囉(二合)滿覩(引)嚩(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合)悉體(二合)覩(引)曩(引)捨野(引)弭尾曩(引)捨野(引)弭婆囉(二合引)摩野(引)弭三婆囉(二合引)摩野(引)弭薩哩嚩(二合)設怛嚕(二合)𧹞(引)作芻(入)娑嚩(二合引)賀(引)曳(引)曩薩諦野(二合引)曩薩諦野(二合引)嚩左儞(引)曩婆誐嚩哆(引)摩(引)囕摩(引)囉末覽摩(引)囉波哩沙(二合)難左儞哩𡁠怛野(二合)阿耨哆囉三摩野(二合)三𭥗(引)地囉諦誐哆(引)諦(引)曩薩諦野(二合)曩薩怛野(二合)嚩左儞(引)曩悉殿覩弭滿怛囉(二合)播那(引)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)儞野(二合)薩波哩嚩(引)囉寫娑嚩(二合)賀(引)阿濕尾(二合引)阿濕尾(二合引)諦(引)嫰鼻(引)嫰鼻摩諦(引)計(引)喻哩(引)三滿哆婆捺哩(二合引)那弭(引)那摩計(引)普囉抳(二合引)布囉拏(二合)嚩諦左哩(引)左囉尼羅隷隷呬(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚕(二合)𧹞作芻娑嚩(二合)賀部囉(二合)摩野(引)弭三部囉(二合)摩野(引)弭薩哩嚩(二合)設怛嚕(二合)𧹞(引)作芻娑嚩(二合引)賀(引)泥(引)扇(引)哆囉誐覩(引)嚩(引)悉體(二合)覩(引)嚩沒囉(二合)惹覩(引)嚩捨野(引)努(引)嚩(引)惹仡囉(二合)覩(引)嚩(引)蘇鉢覩(二合)嚩(引)滿覩(引)嚩(引)阿鉢囉(二合)滿覩(引)嚩(引)薩哩嚩(二合)怛囉(二合)悉體(二合)覩(引)曩(引)捨野(引)弭尾曩(引)捨野(引)弭婆囉(二合引)摩野(引)弭三婆囉(二合引)摩野(引)弭薩哩嚩(二合)設怛嚕(二合)𧹞(引)作芻(入)娑嚩(二合引)賀(引)曳(引)曩薩諦野(二合引)曩薩諦野(二合引)嚩左儞(引)曩婆誐嚩哆(引)摩(引)囕摩(引)囉末覽摩(引)囉波哩沙(二合)難左儞哩𡁠怛野(二合)阿耨哆囉三摩野(二合)三𭥗(引)地囉諦誐哆(引)諦(引)曩薩諦野(二合)曩薩怛野(二合)嚩左儞(引)曩悉殿覩弭滿怛囉(二合)播那(引)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)儞野(二合)薩波哩嚩(引)囉寫娑嚩(二合)賀(引)阿濕尾(二合引)阿濕尾(二合引)諦(引)嫰鼻(引)嫰鼻摩諦(引)計(引)喻哩(引)三滿哆婆捺哩(二合引)那弭(引)那摩計(引)普囉抳(二合引)布囉拏(二合)嚩諦左哩(引)左囉尼羅隷隷呬(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「以此大明神力，令梵天之眾及沙門、婆羅門，一切世間天、人、阿修羅眾，永不見於諸魔境界。又此真言能作救護，饒益有情、息除災患、消眾毒藥，令得安樂。若有人非人眾，天子、天眾及天女眾，阿修羅阿修羅眾及阿修羅女眾，乾闥婆、乾闥婆眾及乾闥婆女眾，龍及龍眾及龍女眾，藥叉、藥叉眾及藥叉女眾，羅剎、羅剎眾及羅剎女眾，毘舍遮、毘舍遮眾及毘舍遮女眾，部多部、多眾及部多女眾。羯吒布單那、羯吒布單曩眾及羯吒布單曩女眾，車夜，車夜眾及車夜女眾，烏麼那，烏麼那眾及烏麼那女眾，阿鉢娑麼(二合引)囉、阿鉢娑麼(二合引)囉眾及阿鉢娑麼(二合引)囉女眾，烏娑多(二合引)囉、烏娑多(二合引)囉眾及烏娑多(二合引)囉女眾，仡囉(二合)賀、仡囉(二合)賀眾及仡囉(二合)賀女眾，迦軀哩那(二合)、迦軀哩那(二合)眾及迦軀哩那(二合)女眾，復有起屍鬼、黑鬼、祖囉拏(二合)瑜虞吠哆尼所(二合)嚩、毒藥鬼、丁瘡病鬼、漏瘡病鬼、癩病鬼、噎病鬼、吐病鬼、顛倒鬼、迷癡鬼，惡心者、瞋心者，彼等諸鬼所著所魅之時，皆不能為害，終不得其便。此大明力，火不能燒、水不能漂、毒不能害、刀杖弓箭而不能傷、凶惡賊盜不能怖畏、橫病不侵、命不中夭、壽年永遠。一切眾生見者和順，一切有情見者愛樂、名譽遠聞，假使冤家亦如兄弟。如前所說種種利益皆令獲得。」即說明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此大明神力，令梵天之眾及沙門、婆羅門，一切世間天、人、阿修羅眾，永不見於諸魔境界。又此真言能作救護，饒益有情、息除災患、消眾毒藥，令得安樂。若有人非人眾，天子、天眾及天女眾，阿修羅阿修羅眾及阿修羅女眾，乾闥婆、乾闥婆眾及乾闥婆女眾，龍及龍眾及龍女眾，藥叉、藥叉眾及藥叉女眾，羅剎、羅剎眾及羅剎女眾，毘舍遮、毘舍遮眾及毘舍遮女眾，部多部、多眾及部多女眾。羯吒布單那、羯吒布單曩眾及羯吒布單曩女眾，車夜，車夜眾及車夜女眾，烏麼那，烏麼那眾及烏麼那女眾，阿鉢娑麼(二合引)囉、阿鉢娑麼(二合引)囉眾及阿鉢娑麼(二合引)囉女眾，烏娑多(二合引)囉、烏娑多(二合引)囉眾及烏娑多(二合引)囉女眾，仡囉(二合)賀、仡囉(二合)賀眾及仡囉(二合)賀女眾，迦軀哩那(二合)、迦軀哩那(二合)眾及迦軀哩那(二合)女眾，復有起屍鬼、黑鬼、祖囉拏(二合)瑜虞吠哆尼所(二合)嚩、毒藥鬼、丁瘡病鬼、漏瘡病鬼、癩病鬼、噎病鬼、吐病鬼、顛倒鬼、迷癡鬼，惡心者、瞋心者，彼等諸鬼所著所魅之時，皆不能為害，終不得其便。此大明力，火不能燒、水不能漂、毒不能害、刀杖弓箭而不能傷、凶惡賊盜不能怖畏、橫病不侵、命不中夭、壽年永遠。一切眾生見者和順，一切有情見者愛樂、名譽遠聞，假使冤家亦如兄弟。如前所說種種利益皆令獲得。」即說明曰：

「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱達哩摩(二合)僧契(引)毘藥(二合)悉馱野(二合)哆(引)摩波囉(引)𡁠哆(引)尾儞野(二合)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫阿曩囉他(二合引)鉢囉(二合)底嚩(引)哩焰(二合)檐(引)阿哩體(二合)數左散捺哩(二合)設孕(二合)檐(引)娑嚩(二合)悉諦野(三合)娑覩(二合)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫悉馱尾儞野(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩哩嚩(二合)沒馱達哩摩(二合)僧契(引)毘藥(二合)悉馱野(二合)哆(引)摩波囉(引)𡁠哆(引)尾儞野(二合)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫阿曩囉他(二合引)鉢囉(二合)底嚩(引)哩焰(二合)檐(引)阿哩體(二合)數左散捺哩(二合)設孕(二合)檐(引)娑嚩(二合)悉諦野(三合)娑覩(二合)摩摩達哩麼(二合引)迦囉細(引)曩寫薩波哩嚩(引)囉寫悉馱尾儞野(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」