佛說無能勝大明王陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無能勝大明王陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時世尊告舍利子、阿難陀等：「我今宣說無能勝大明王陀羅尼，為彼人天作利樂故。若有吠多拏及步多等，於此大明王起根本業作諸障難，乃至藥叉、羅剎娑起暴惡業欲破此明王者，無能破壞。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利子、阿難陀等：「我今宣說無能勝大明王陀羅尼，為彼人天作利樂故。若有吠多拏及步多等，於此大明王起根本業作諸障難，乃至藥叉、羅剎娑起暴惡業欲破此明王者，無能破壞。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 賀娑儞(引)(二) 尾賀娑儞(引)(三) 護魯祖魯魯(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 賀娑儞(引)(二) 尾賀娑儞(引)(三) 護魯祖魯魯(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「若有聰慧之人，於此明王心不疑慮、尊重受持者，彼人於囉惹門或在師子中、在道路時或非道路心常憶念，乃至魔王處及遇彼冤家，以此明王常自擁護，無諸恐怖。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有聰慧之人，於此明王心不疑慮、尊重受持者，彼人於囉惹門或在師子中、在道路時或非道路心常憶念，乃至魔王處及遇彼冤家，以此明王常自擁護，無諸恐怖。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 度弭(引)(二) 度度弭(引)(三) 度麼(引)嚩諦(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 度弭(引)(二) 度度弭(引)(三) 度麼(引)嚩諦(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「若有女人專注受持，復能書寫戴於頂上者，彼人所有財物恒常豐盈、無有耗散，一切眷屬皆得安樂。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人專注受持，復能書寫戴於頂上者，彼人所有財物恒常豐盈、無有耗散，一切眷屬皆得安樂。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 惹嚩惹嚩(二) 惹嚩儞(引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 惹嚩惹嚩(二) 惹嚩儞(引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「若有女人身懷其孕，久久不生受諸苦惱，受持此明皆得易生。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人身懷其孕，久久不生受諸苦惱，受持此明皆得易生。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 迦捨迦捨(二) 尾迦捨(三) 摩賀(引)迦捨(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 迦捨迦捨(二) 尾迦捨(三) 摩賀(引)迦捨(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「若或有人於軍陣中互相殺時，此無能勝而為擁護咸得安住。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若或有人於軍陣中互相殺時，此無能勝而為擁護咸得安住。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 吒吒跓(摘故反)(二) 致跓(准上切)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 吒吒跓(摘故反)(二) 致跓(准上切)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「若或有人於迷醉時或睡夢中，乃至行住之時，彼步多眾無能嬈亂，恒得安樂。又復有人以慇重心恒常受持諷誦宣說此無能勝，於晝夜中而為擁護，一心聽聞。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若或有人於迷醉時或睡夢中，乃至行住之時，彼步多眾無能嬈亂，恒得安樂。又復有人以慇重心恒常受持諷誦宣說此無能勝，於晝夜中而為擁護，一心聽聞。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 賀囉(二) 賀囉囉(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 賀囉(二) 賀囉囉(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「我今宣說彼惡魔羅恃其力勢，現種種色相而來相持。菩薩見已，止住其軍，同彼兄弟而說此言：『我千俱胝劫為求菩提，捨自身命及以男女，乃至財寶而無悋惜。發大誓願修此精進難行苦行，為有情故起利他行，慈心悲愍覬得圓滿。』彼惡魔羅見此事已來為我障，菩薩是時憶念此無能勝大明王陀羅尼，以彼明力令彼魔羅及大軍眾悉皆退散。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今宣說彼惡魔羅恃其力勢，現種種色相而來相持。菩薩見已，止住其軍，同彼兄弟而說此言：『我千俱胝劫為求菩提，捨自身命及以男女，乃至財寶而無悋惜。發大誓願修此精進難行苦行，為有情故起利他行，慈心悲愍覬得圓滿。』彼惡魔羅見此事已來為我障，菩薩是時憶念此無能勝大明王陀羅尼，以彼明力令彼魔羅及大軍眾悉皆退散。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 伊底弭底(二) 底羅弭羅(三) 弭底弭隷(引)儞(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 伊底弭底(二) 底羅弭羅(三) 弭底弭隷(引)儞(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「於是明王現女人相來菩薩前，合掌頂上而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是明王現女人相來菩薩前，合掌頂上而說頌曰：

「『大智慧宣說， 如大光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大智慧宣說， 如大光普照，

而我於今日， 降伏魔羅軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而我於今日， 降伏魔羅軍。

如汝過去求， 無上正等覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝過去求， 無上正等覺，

乃得大無畏， 魔羅軍降伏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃得大無畏， 魔羅軍降伏。』

「我今以彼明力，破壞魔羅及大軍眾并諸眷屬。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今以彼明力，破壞魔羅及大軍眾并諸眷屬。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 迦嚩置(引)(二) 迦嚩吒(三) 謨隷(引)(四) 曩俱羅(五) 俱賀羅(六) 麼(引)隷(引)儞(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 迦嚩置(引)(二) 迦嚩吒(三) 謨隷(引)(四) 曩俱羅(五) 俱賀羅(六) 麼(引)隷(引)儞(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

爾時世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說頌曰：

「如來正等覺， 令一切世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來正等覺， 令一切世間，

得無上果者， 毒藥不能害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上果者， 毒藥不能害，

器杖不能傷， 火亦不能燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器杖不能傷， 火亦不能燒，

至於眠睡中， 常不見惡夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於眠睡中， 常不見惡夢。

若為王繫縛， 及在賊手中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為王繫縛， 及在賊手中，

或山崖巇嶮， 乃至於江河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或山崖巇嶮， 乃至於江河，

一切恐怖難， 悉皆得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恐怖難， 悉皆得解脫，

眾罪及苦惱， 解脫而安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾罪及苦惱， 解脫而安隱。

明力及慧力， 而為大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明力及慧力， 而為大威德，

凡所作事業， 能速得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所作事業， 能速得成就。」

即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 素㘑(引)(二) 素素㘑(引)(三) 嚩囉(四) 嚩嚩囉(五) 摩曩婆嚩(引)(六) 娑摩囉(引)(七) 護隷(引)(八) 娑嚩(二合引)賀(引)(九) 摩隷(引)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 素㘑(引)(二) 素素㘑(引)(三) 嚩囉(四) 嚩嚩囉(五) 摩曩婆嚩(引)(六) 娑摩囉(引)(七) 護隷(引)(八) 娑嚩(二合引)賀(引)(九) 摩隷(引)(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」

佛言：「我先求菩提時作六牙白象時，為彼獵師而作遮護：『斯若真實，願諸有情一切苦惱皆得除盡。』我於過去之世為海中龜時，身備割截心無嗔恨：『斯若真實，願諸有情所有疾病皆悉除滅。』」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我先求菩提時作六牙白象時，為彼獵師而作遮護：『斯若真實，願諸有情一切苦惱皆得除盡。』我於過去之世為海中龜時，身備割截心無嗔恨：『斯若真實，願諸有情所有疾病皆悉除滅。』」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 呬隷弭隸儞(二) 度嚕(二合)鑁跛能(去)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 呬隷弭隸儞(二) 度嚕(二合)鑁跛能(去)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

佛言：「我過去世求菩提時，施於有情種種安樂。我昔為雉，被獵師所獲，所要施與，起慈心觀不生嗔恨。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我過去世求菩提時，施於有情種種安樂。我昔為雉，被獵師所獲，所要施與，起慈心觀不生嗔恨。」即說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引)(一) 鼻哩(二) 度度度儞(三) 摩賀(引)曩諦(引)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五) 度度度儞(引)(六) 呬致弭致(七) 鼻致哩(八) 娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)(一) 鼻哩(二) 度度度儞(三) 摩賀(引)曩諦(引)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五) 度度度儞(引)(六) 呬致弭致(七) 鼻致哩(八) 娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

佛言：「我為忍辱仙人時，修忍辱波羅蜜多觀，心不煩惱，觀察一切有情由如赤子，我身出血而變成乳。我為求菩提一切施時，彼婆羅門來於我前而乞其頭，以頭施之，乃以髮索繫縛於樹。我於是時起慈悲心，不生嗔恨，觀婆羅門由如赤子，乃至妻妾皆悉施與。我不求五慾樂、不求王自在、不求天富貴，真實為彼降伏魔羅及以眷屬，乃至調伏一切冤家得最上位。為破彼故說大明大力，而能出生過去行菩提行；為降伏魔羅，我今復說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為忍辱仙人時，修忍辱波羅蜜多觀，心不煩惱，觀察一切有情由如赤子，我身出血而變成乳。我為求菩提一切施時，彼婆羅門來於我前而乞其頭，以頭施之，乃以髮索繫縛於樹。我於是時起慈悲心，不生嗔恨，觀婆羅門由如赤子，乃至妻妾皆悉施與。我不求五慾樂、不求王自在、不求天富貴，真實為彼降伏魔羅及以眷屬，乃至調伏一切冤家得最上位。為破彼故說大明大力，而能出生過去行菩提行；為降伏魔羅，我今復說。」即說呪曰：

「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 企企𩕳(二) 尾麼那𩕳(三) 尾度度度寧(上)(四) 麼賀(引)曩底(丁曳反)囉拏(二合)嚩底(五) 麼賀(引)嚩(引)囉他(二合)嚩底(六) 醯醯醯(七) 弭弭禮(八) 始始抳(九) 始抳始抳(十) 悉哩抳(十一) 弭哩抳(十二) 麼賀(引)弭哩抳(十三) 禮禮𩕳(十四) 弭里抳(十五) 抳娑嚩(二合)羅跛(二合)嚩(引)儞𩕳(十六) 底底𩕳(十七) 蜜底哩抳(十八) 薩(轉舌)嚩迦(引)麼(引)囉他(二合)娑(引上)達𩕳(十九) 設咄嚕(二合)達哩灑(二合)抳(二十) 設嚩達㘑(二十一) 麼賀(引)達㘑(二十二) 儞(泥翳反)跛多(二合)達㘑(二十三) 乞芻(二合)嚕(引上)跛謎(二十四) 娑賀娑囉(二合)馱(引)㘑(二十五) 尾麼禮(二十六) 烏仡囉(二合)底(丁曳反)乞瑟膩(三合)(二十七) 麼賀哆閉(二十八) 設咄嚕(二合)𭊥(引)佩孕迦(引)哩(二十九) 布爾(仁除反)哆(上)底哩(二合)數路(去引)計數(三十) 儞(泥逸反)底焰(二合)路(去引)計數尾戍嚕(二合)哆(上引)(三十一) 悉馱(引)佐底哩(二合)數(三十三) 路(去引)計瑟嚩(二合)𩕳(泥逸反)爾哆(上)(三十四) 沒囉(二合)憾麼(二合)難拏數(二合)跛謎(三十五) 悉弟設訖底(二合)(三十六) 塞建(二合)馱寫也(二合)尾戍嚕(二合)帝(三十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(去聲引)(一) 企企𩕳(二) 尾麼那𩕳(三) 尾度度度寧(上)(四) 麼賀(引)曩底(丁曳反)囉拏(二合)嚩底(五) 麼賀(引)嚩(引)囉他(二合)嚩底(六) 醯醯醯(七) 弭弭禮(八) 始始抳(九) 始抳始抳(十) 悉哩抳(十一) 弭哩抳(十二) 麼賀(引)弭哩抳(十三) 禮禮𩕳(十四) 弭里抳(十五) 抳娑嚩(二合)羅跛(二合)嚩(引)儞𩕳(十六) 底底𩕳(十七) 蜜底哩抳(十八) 薩(轉舌)嚩迦(引)麼(引)囉他(二合)娑(引上)達𩕳(十九) 設咄嚕(二合)達哩灑(二合)抳(二十) 設嚩達㘑(二十一) 麼賀(引)達㘑(二十二) 儞(泥翳反)跛多(二合)達㘑(二十三) 乞芻(二合)嚕(引上)跛謎(二十四) 娑賀娑囉(二合)馱(引)㘑(二十五) 尾麼禮(二十六) 烏仡囉(二合)底(丁曳反)乞瑟膩(三合)(二十七) 麼賀哆閉(二十八) 設咄嚕(二合)𭊥(引)佩孕迦(引)哩(二十九) 布爾(仁除反)哆(上)底哩(二合)數路(去引)計數(三十) 儞(泥逸反)底焰(二合)路(去引)計數尾戍嚕(二合)哆(上引)(三十一) 悉馱(引)佐底哩(二合)數(三十三) 路(去引)計瑟嚩(二合)𩕳(泥逸反)爾哆(上)(三十四) 沒囉(二合)憾麼(二合)難拏數(二合)跛謎(三十五) 悉弟設訖底(二合)(三十六) 塞建(二合)馱寫也(二合)尾戍嚕(二合)帝(三十七)」

「我為汝說彼大明力威德。精進天與阿蘇羅兩陣相持時，天憶念此無能勝，彼自降伏。汝天精進與一切阿蘇羅相持，汝天壽命千年，伺其方便，彼無能得。若無能勝真實力成就，往於梵天，如是恒常作種種事業，而無能勝彼梵天威德，而供養故。諸佛所說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為汝說彼大明力威德。精進天與阿蘇羅兩陣相持時，天憶念此無能勝，彼自降伏。汝天精進與一切阿蘇羅相持，汝天壽命千年，伺其方便，彼無能得。若無能勝真實力成就，往於梵天，如是恒常作種種事業，而無能勝彼梵天威德，而供養故。諸佛所說。」即說呪曰：

「尾捨(引)禮(一) 尾補禮(二) 底(丁曳反)乞瑟膩(三合)蘇底(准上切)乞瑟膩(三合)(三) 阿仡𩕳(二合)娑(上引)儞哩(二合)勢(四) 阿謨(引去)契阿鉢囉(二合)底賀帝(五) 謎佉嚩(引)喻娑麼(引)怛麼(二合)計(六) 麼賀(引)鉢囉(二合)陛(七) 尾儞喻(二合)𩕳陛(八) 尾儞喻(二合)哆(上)囉(九) 𩕳陛乞灑(二合)抳(十) 阿仡𩕳(二合)鉢囉(二合)陛(十一) 鉢囉(二合)入嚩(二合)栗帝(十二) 嚩(引)喻𮧬(無鉢反)怛參(二合去)鉢囉(二合)麼囉那(二合)寧(上)(十三) 入嚩(二合)栗哆(上)(十四) 入嚩(二合)栗哆嚩(引)喻𮧬(准上切)怛參(二合去)(十五) 鉢囉(二合)麼囉那(二合)寧(上)(十六) 入嚩(二合)栗哆(上引)仡𩕳(二合)(十七) 尾瑟拏(二合)(十八) 尾嚩囉嚩㘑(十九) 阿曩禮阿謨(引去)契(二十) 齲㘑婆訖怛(二合)哆哩乞始(二合)(二十一) 畢佐蘖瑳麼(引)曩(引)野(二十二) 吠半底部(上)哆(上)嚕挽(無漢反)底(二十三) 禰嚩(引)素囉(二十四) 藥乞叉(二合)囉(引)乞叉(二合)娑(二十五) 畢捨(引)佐(引)麼賀(引)疙哩(二十六) 娑(引)誐囉(引)抳(二十七) 鉢囉嚩(二合)哆(上)拶闌(上)底(二十八) 劍半底(二十九) 乞芻(二合)盤(上)底(三十) 秫嚕(二合)怛嚩(二合引)𩕳那(上引)能(上)(三十一) 麼賀(引)末㘄(上)(三十二) 設訖帝(二合)(三十三) 囉設訖帝(二合)囉乞始(二合)抳(三十四) 阿儞也(二合)部(上)哆(上)喃(去引)(三十五) 麼那部(上)哆(上)喃(去引)(三十六) 怛囉(二合引)娑怛囉(二合)娑哆(二合)喃(上引)(三十八) 設囉𭊥禰尾娑(引)攞佐(引)哩抳(四十) 賀哩氷(上)誐攞(引)乞始(二合)(四十一) 囉訖哆(二合)乞始(二合)(四十二) 囉訖哆(二合)[(廿/申)*蔑](無鉢反)娑怛囉(三合)(四十三) 馱(引去)哩抳(四十四) 麼賀(引)㜸囉(二合)[口*枲](四十五) 嚩囉禰(泥翳反)跛哆(二合)(四十六) 帝孺設訖底(二合)塞建(二合)馱(四十七) 嚩路野謎(四十八) 尾曩(引)尸迦(引)謎(四十九) 婆嚩設咄嚕(二合)𭊥娑嚩(二合引)賀(引)(五十) 賀哩賀哩(五十一) 氷誐攞(引)乞始(二合)(五十二) 野娑尾儞喻( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尾捨(引)禮(一) 尾補禮(二) 底(丁曳反)乞瑟膩(三合)蘇底(准上切)乞瑟膩(三合)(三) 阿仡𩕳(二合)娑(上引)儞哩(二合)勢(四) 阿謨(引去)契阿鉢囉(二合)底賀帝(五) 謎佉嚩(引)喻娑麼(引)怛麼(二合)計(六) 麼賀(引)鉢囉(二合)陛(七) 尾儞喻(二合)𩕳陛(八) 尾儞喻(二合)哆(上)囉(九) 𩕳陛乞灑(二合)抳(十) 阿仡𩕳(二合)鉢囉(二合)陛(十一) 鉢囉(二合)入嚩(二合)栗帝(十二) 嚩(引)喻𮧬(無鉢反)怛參(二合去)鉢囉(二合)麼囉那(二合)寧(上)(十三) 入嚩(二合)栗哆(上)(十四) 入嚩(二合)栗哆嚩(引)喻𮧬(准上切)怛參(二合去)(十五) 鉢囉(二合)麼囉那(二合)寧(上)(十六) 入嚩(二合)栗哆(上引)仡𩕳(二合)(十七) 尾瑟拏(二合)(十八) 尾嚩囉嚩㘑(十九) 阿曩禮阿謨(引去)契(二十) 齲㘑婆訖怛(二合)哆哩乞始(二合)(二十一) 畢佐蘖瑳麼(引)曩(引)野(二十二) 吠半底部(上)哆(上)嚕挽(無漢反)底(二十三) 禰嚩(引)素囉(二十四) 藥乞叉(二合)囉(引)乞叉(二合)娑(二十五) 畢捨(引)佐(引)麼賀(引)疙哩(二十六) 娑(引)誐囉(引)抳(二十七) 鉢囉嚩(二合)哆(上)拶闌(上)底(二十八) 劍半底(二十九) 乞芻(二合)盤(上)底(三十) 秫嚕(二合)怛嚩(二合引)𩕳那(上引)能(上)(三十一) 麼賀(引)末㘄(上)(三十二) 設訖帝(二合)(三十三) 囉設訖帝(二合)囉乞始(二合)抳(三十四) 阿儞也(二合)部(上)哆(上)喃(去引)(三十五) 麼那部(上)哆(上)喃(去引)(三十六) 怛囉(二合引)娑怛囉(二合)娑哆(二合)喃(上引)(三十八) 設囉𭊥禰尾娑(引)攞佐(引)哩抳(四十) 賀哩氷(上)誐攞(引)乞始(二合)(四十一) 囉訖哆(二合)乞始(二合)(四十二) 囉訖哆(二合)[(廿/申)*蔑](無鉢反)娑怛囉(三合)(四十三) 馱(引去)哩抳(四十四) 麼賀(引)㜸囉(二合)[口*枲](四十五) 嚩囉禰(泥翳反)跛哆(二合)(四十六) 帝孺設訖底(二合)塞建(二合)馱(四十七) 嚩路野謎(四十八) 尾曩(引)尸迦(引)謎(四十九) 婆嚩設咄嚕(二合)𭊥娑嚩(二合引)賀(引)(五十) 賀哩賀哩(五十一) 氷誐攞(引)乞始(二合)(五十二) 野娑尾儞喻(

二合)哆(上)野(五十三) 鉢囉(二合)尾儞喻(二合)婆曳(五十四) 度麼麼(引)里寧(上)曳(五十五) 吠濕嚩(二合引)曩囉達囉(引)曳(五十六) 阿爾(仁際反)哆野布哩(五十七) 禰嚩那(引上)曩嚩僧(去)㜸囉(二合)賀𭊥野(五十八) 唧致唧致(五十九) 哩致𩕳致(六十) 枳里底里唧𩕳(六十一) 醯醯醯醯醯醯醯醯(六十二) 度嚕尾度嚕(六十三) 唧哩𩕳致計(六十四) 娑囉尾娑(上)囉(六十五) 跛囉嚩攞(六十六) 惹惹惹惹(六十七) 部染(仁昝反)鉢囉(二合)娑(引)哩野(二合)左(上)娑嚩(二合引)賀(引)(六十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合)哆(上)野(五十三) 鉢囉(二合)尾儞喻(二合)婆曳(五十四) 度麼麼(引)里寧(上)曳(五十五) 吠濕嚩(二合引)曩囉達囉(引)曳(五十六) 阿爾(仁際反)哆野布哩(五十七) 禰嚩那(引上)曩嚩僧(去)㜸囉(二合)賀𭊥野(五十八) 唧致唧致(五十九) 哩致𩕳致(六十) 枳里底里唧𩕳(六十一) 醯醯醯醯醯醯醯醯(六十二) 度嚕尾度嚕(六十三) 唧哩𩕳致計(六十四) 娑囉尾娑(上)囉(六十五) 跛囉嚩攞(六十六) 惹惹惹惹(六十七) 部染(仁昝反)鉢囉(二合)娑(引)哩野(二合)左(上)娑嚩(二合引)賀(引)(六十八)」

佛言：「我於後夜時日初出時，為於世間作最上修行圓滿成佛事業，獲得菩提、降伏魔軍、轉於法輪。復有千俱胝淨居天眾來於我前，發甚深意，以柔軟音請轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我於後夜時日初出時，為於世間作最上修行圓滿成佛事業，獲得菩提、降伏魔軍、轉於法輪。復有千俱胝淨居天眾來於我前，發甚深意，以柔軟音請轉法輪。」

佛告舍利子言：「諦聽，舍利子！此無能勝明王利益安樂一切有情。舍利子！昔過去之世，天與阿蘇羅兩相鬪戰。是時天眾退散，阿蘇羅得勝。爾時帝釋天主即以此無能勝陀羅尼書於金葉安旗幟頭，復與相戰。時天眾得勝，阿蘇羅軍尋即退散。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子言：「諦聽，舍利子！此無能勝明王利益安樂一切有情。舍利子！昔過去之世，天與阿蘇羅兩相鬪戰。是時天眾退散，阿蘇羅得勝。爾時帝釋天主即以此無能勝陀羅尼書於金葉安旗幟頭，復與相戰。時天眾得勝，阿蘇羅軍尋即退散。」即說呪曰：

「怛(上)儞也(二合)他(去引)(一) 沒素謎(二) 嚩素迦囉帝(三) 曩(引)虞(上)那哩佐(四) 迦播哩抳(五) 娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛(上)儞也(二合)他(去引)(一) 沒素謎(二) 嚩素迦囉帝(三) 曩(引)虞(上)那哩佐(四) 迦播哩抳(五) 娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

佛告舍利子：「我不見有諸天及魔羅等，乃至人間沙門、婆羅門，并阿蘇羅、一切鬼魅，阿跛薩麼囉、乾闥婆、藥叉、囉乞叉、蘖路荼、緊那羅、尾那夜迦、布旦曩、供盤拏、羯吒布多曩食生者等，於此無能勝大明王無敢違犯。如是大明王陀羅尼，若不見不聞者，乃是過去見在業所障故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「我不見有諸天及魔羅等，乃至人間沙門、婆羅門，并阿蘇羅、一切鬼魅，阿跛薩麼囉、乾闥婆、藥叉、囉乞叉、蘖路荼、緊那羅、尾那夜迦、布旦曩、供盤拏、羯吒布多曩食生者等，於此無能勝大明王無敢違犯。如是大明王陀羅尼，若不見不聞者，乃是過去見在業所障故。」

爾時世尊說是陀羅尼一切成就已，時阿難陀、舍利子、天人、阿蘇羅等，一心受持，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是陀羅尼一切成就已，時阿難陀、舍利子、天人、阿蘇羅等，一心受持，歡喜奉行。