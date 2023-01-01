播般曩結使波金剛念誦儀

播般曩結使波(唐云步擲)金剛念誦儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 播般曩結使波(唐云步擲)金剛念誦儀

歸命金剛手， 諸佛所依者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命金剛手， 諸佛所依者，

具普賢眾行， 住是本有身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具普賢眾行， 住是本有身，

無始無終寂， 妙用施諸願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始無終寂， 妙用施諸願，

摩王順三毒， 改劫故調柔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩王順三毒， 改劫故調柔，

拯救諸有情， 從凡入佛地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拯救諸有情， 從凡入佛地，

現世皆成就。 今演念誦義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世皆成就。 今演念誦義。

次若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷樂修步擲明王心真言者，當如法治地建立道場。修先行門，面東而坐，所須供養飲食香華隨力當陳，務令清潔。入道場已，遍禮諸佛，一心歸依，願登正覺。然後結跏趺坐或復半跏，以香泥塗手備諸印契。次明三部及護身，知諸教儀，此略不抄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷樂修步擲明王心真言者，當如法治地建立道場。修先行門，面東而坐，所須供養飲食香華隨力當陳，務令清潔。入道場已，遍禮諸佛，一心歸依，願登正覺。然後結跏趺坐或復半跏，以香泥塗手備諸印契。次明三部及護身，知諸教儀，此略不抄。

次乃端身正坐息諸緣慮，當觀己身皆由先世之因成此四大五蘊，於一一求實不得，無常敗壞，速起速滅、即色即空。如是了了決定信解已，其能觀之不可泯滅，成真實智，廓周法界、量等虛空。以大悲故從真起用，乃想己身形如本尊，威儀亦等，不一不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次乃端身正坐息諸緣慮，當觀己身皆由先世之因成此四大五蘊，於一一求實不得，無常敗壞，速起速滅、即色即空。如是了了決定信解已，其能觀之不可泯滅，成真實智，廓周法界、量等虛空。以大悲故從真起用，乃想己身形如本尊，威儀亦等，不一不異。

復結前三昧金剛杵契以印於心，誦心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復結前三昧金剛杵契以印於心，誦心真言曰：

「唵(一) 纈哩(二合)儒𡄦(二合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 纈哩(二合)儒𡄦(二合)(三)」

由此契及真言加持，行者心如本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此契及真言加持，行者心如本尊。

及舉契印頭，誦真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及舉契印頭，誦真言：

「唵(一) 部𡄦(二合)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 部𡄦(二合)(二)」

由此契及真言加持故，猶同本尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此契及真言加持故，猶同本尊。

亦以契印額、右肩、左肩及心、喉，皆誦被甲冑真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以契印額、右肩、左肩及心、喉，皆誦被甲冑真言：

「唵(一) 儒𡄦(二合)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 儒𡄦(二合)(二)」

由此契及真言加持故，即成被金剛甲冑，無能嬈害。由如前觀行及誦真言加持故，行者之身與本尊無異，諸佛受記、龍天歸仰，決定成無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此契及真言加持故，即成被金剛甲冑，無能嬈害。由如前觀行及誦真言加持故，行者之身與本尊無異，諸佛受記、龍天歸仰，決定成無上正等菩提。

金剛橛契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛橛契

契相以右無名指入左無名指小指間，中指入左中指頭指間，左亦如之，餘指並頭相拄，想成火焰金剛杵形，以大指著地，卓而掣之。掣一誦至三而止，隨意大小標心，即成金剛堅固地界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相以右無名指入左無名指小指間，中指入左中指頭指間，左亦如之，餘指並頭相拄，想成火焰金剛杵形，以大指著地，卓而掣之。掣一誦至三而止，隨意大小標心，即成金剛堅固地界。真言曰：

「唵(一) 枳里枳里嚩日羅(二合)(二) 嚩日里部羅(三) 滿馱滿馱(四) 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 枳里枳里嚩日羅(二合)(二) 嚩日里部羅(三) 滿馱滿馱(四) 𤙖泮吒」

由此結契及真言加持故，下至金剛際悉如金剛座，天魔及諸障者不為惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此結契及真言加持故，下至金剛際悉如金剛座，天魔及諸障者不為惱害。

次方隅金剛牆界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次方隅金剛牆界。

契相准前地界，開二大指竪之，側如牆形。右遶身三轉，標心大小，即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘？難調伏者悉不能近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相准前地界，開二大指竪之，側如牆形。右遶身三轉，標心大小，即成金剛堅固之城。諸佛菩薩尚不違越，何況諸餘？難調伏者悉不能近。真言曰：

「唵(一) 沙羅沙羅(二) 嚩日囉鉢囉迦(引)邏(三) 吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 沙羅沙羅(二) 嚩日囉鉢囉迦(引)邏(三) 吽泮吒」

行者次當想於壇中有八葉蓮華，上有師子之座。座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲，普雨雜花、奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作是觀已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者次當想於壇中有八葉蓮華，上有師子之座。座上有七寶樓閣，垂諸瓔珞繒綵幡蓋，寶柱行列垂妙天衣，周布香雲，普雨雜花、奏諸音樂，寶瓶閼伽天妙飲食，摩尼為燈。作是觀已。

結大虛空藏契。契相合掌當心，蹙二頭指如寶形，并舒二大指押頭指根，二中指右押左外相交，互著手皆契成。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結大虛空藏契。契相合掌當心，蹙二頭指如寶形，并舒二大指押頭指根，二中指右押左外相交，互著手皆契成。誦真言曰：

「唵(一) 伽伽那三婆嚩嚩日囉斛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 伽伽那三婆嚩嚩日囉斛」

由結此契及誦真言加持故，所想供養等物真實無異，聖眾受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此契及誦真言加持故，所想供養等物真實無異，聖眾受用。

寶車輅契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶車輅契

契相二手內相叉仰掌，頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想成七寶車輅，金剛賀御乘空而去，至於本尊之宮。誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相二手內相叉仰掌，頭指橫相拄，以二大指各捻頭指根下。想成七寶車輅，金剛賀御乘空而去，至於本尊之宮。誦真言三遍。真言曰：

「唵(一) 都嚕都嚕(二) 吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 都嚕都嚕(二) 吽」

由結此印及真言加持故，七寶車輅至尊宮殿，想大聖本尊及諸眷屬昇輅車。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印及真言加持故，七寶車輅至尊宮殿，想大聖本尊及諸眷屬昇輅車。

請車輅契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請車輅契

契相準前契，互以大指向身撥中指，誦真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相準前契，互以大指向身撥中指，誦真言三遍。真言曰：

「那莫悉底哩野地尾迦南薩嚩怛他蘖多南(二) 唵(二) 嚩日唧擬那野(引)迦囉沙野曀呬裔呬(若奉送，除來句，加去句)薄伽晚(六) 馺嚩訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫悉底哩野地尾迦南薩嚩怛他蘖多南(二) 唵(二) 嚩日唧擬那野(引)迦囉沙野曀呬裔呬(若奉送，除來句，加去句)薄伽晚(六) 馺嚩訶(七)」

由結此契誦真言加持故，聖眾從本宮來，赴於道場，依空而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此契誦真言加持故，聖眾從本宮來，赴於道場，依空而住。

本尊三昧耶降道場契。契相二手內相叉作拳，右大指入掌，左大指向身招之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊三昧耶降道場契。契相二手內相叉作拳，右大指入掌，左大指向身招之。真言曰：

「唵(一) 嚩日囉地哩迦(二) 曀呬裔呬(三)(若奉送，除𪾼呬裔呬，加伽車) 薄伽梵(四) 嚩日囉地哩迦(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉地哩迦(二) 曀呬裔呬(三)(若奉送，除𪾼呬裔呬，加伽車) 薄伽梵(四) 嚩日囉地哩迦(五)」

由此真言契加持故，本尊不違本誓，集於道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此真言契加持故，本尊不違本誓，集於道場。

步擲契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 步擲契

契相先正立，舉右足向左斷空，逐日右轉使頓地，又移左足就右如初立，乃舉左足向右斷空，因向左頓地屈膝，乃舉左手頭指已下成拳，以大指押頭指側，想執三股杵極力展臂向左擬勢。右手大指入掌，以中名指握之，頭指及小指皆舒之，極力垂臂手背向外，死出現嗔目左顧，想餘臂悉如本尊執持，亦菩薩等。每想器拭之手，皆誦器拭真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相先正立，舉右足向左斷空，逐日右轉使頓地，又移左足就右如初立，乃舉左足向右斷空，因向左頓地屈膝，乃舉左手頭指已下成拳，以大指押頭指側，想執三股杵極力展臂向左擬勢。右手大指入掌，以中名指握之，頭指及小指皆舒之，極力垂臂手背向外，死出現嗔目左顧，想餘臂悉如本尊執持，亦菩薩等。每想器拭之手，皆誦器拭真言曰：

「唵虐」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵虐」

又想舉身三威焰由如劫燒，徹至十方一切世界，廣作佛事照觸言悟。一切如來初成道者，願速轉法輪；度眾生者，破其小器；臨涅槃者，勸請久住。次當勸發菩薩之眾，願皆速證無上菩提。於其中間慎無退屈。復當啟發二乘之人，除其小兒令具大乘甚深空慧。凡夫之界威光所及，樊藏識中雜染種子永離三途，具普賢行。傍生餓鬼盡此一形，不復更受。亦想樊諸地獄壞滅無餘，罪人解脫，發菩提心。諸惡魔等，遇者摧伏辟除退散。如是量久利益既畢，想收威焰集於身中，然後出定。次復如如初依法而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又想舉身三威焰由如劫燒，徹至十方一切世界，廣作佛事照觸言悟。一切如來初成道者，願速轉法輪；度眾生者，破其小器；臨涅槃者，勸請久住。次當勸發菩薩之眾，願皆速證無上菩提。於其中間慎無退屈。復當啟發二乘之人，除其小兒令具大乘甚深空慧。凡夫之界威光所及，樊藏識中雜染種子永離三途，具普賢行。傍生餓鬼盡此一形，不復更受。亦想樊諸地獄壞滅無餘，罪人解脫，發菩提心。諸惡魔等，遇者摧伏辟除退散。如是量久利益既畢，想收威焰集於身中，然後出定。次復如如初依法而坐。

上方金剛網契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方金剛網契

契相準前牆契，二大指捻頭指下節，誦真言三迊，頭上右轉三二迊。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相準前牆契，二大指捻頭指下節，誦真言三迊，頭上右轉三二迊。真言曰：

「唵(一) 尾塞普羅(二) 娜𡀩乞叉嚩日囉半惹囉(三) 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 尾塞普羅(二) 娜𡀩乞叉嚩日囉半惹囉(三) 𤙖泮吒」

由此網契真言加持故，當成金剛堅固之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此網契真言加持故，當成金剛堅固之網。

火院密縫旋契。契相左手掩右手背，竪二大指，誦真言三遍，右繞身三匝，想金剛牆外火焰圍繞。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火院密縫旋契。契相左手掩右手背，竪二大指，誦真言三遍，右繞身三匝，想金剛牆外火焰圍繞。真言曰：

「唵(一) 阿娑莽擬儞(二) 𤙖泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿娑莽擬儞(二) 𤙖泮吒」

次捧閼伽器近額，想浴聖眾之足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次捧閼伽器近額，想浴聖眾之足。

普供養契 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普供養契

契相二手合掌右押左，交指初分即成，誦真言三遍。諦想無量無邊塗香雲海、末香雲海、燒香雲海、花鬘雲海、燈明雲海、飲食雲海、衣服雲海，及一切供養等物，皆成清淨廣多供養。普供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契相二手合掌右押左，交指初分即成，誦真言三遍。諦想無量無邊塗香雲海、末香雲海、燒香雲海、花鬘雲海、燈明雲海、飲食雲海、衣服雲海，及一切供養等物，皆成清淨廣多供養。普供養真言曰：

「那莫薩嚩怛他蘖帝彌逾(二合)(一) 尾濕嚩暮契藐(二) 薩嚩他欠(三) 鄔娜伽帝(四) 娑頗羅系𠐧(五) 誐誐曩劍(六) 馺嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那莫薩嚩怛他蘖帝彌逾(二合)(一) 尾濕嚩暮契藐(二) 薩嚩他欠(三) 鄔娜伽帝(四) 娑頗羅系𠐧(五) 誐誐曩劍(六) 馺嚩訶」

本尊心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本尊心真言曰：

「唵(一) 纈𡄦(二合)(二) 尾𡄦(二合)(三) 部𡄦(二合)(四) 素𡄦(二合)(五) 儒𡄦(二合)(六) 虐」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 纈𡄦(二合)(二) 尾𡄦(二合)(三) 部𡄦(二合)(四) 素𡄦(二合)(五) 儒𡄦(二合)(六) 虐」

次復思惟己身與本尊無異，持金剛子珠，誦次前心真言。正念誦時，觀本尊形像，或觀真言所有文字，或觀本尊心上有真言字，或寂靜心相應念誦，不急不緩亦不太小。課限畢己，心欲除息際，仍須良久住本尊觀。復獻閼伽，亦結普供養，運心供養，誦本真言。次結火院密縫契，頭上左轉一匝，即成解界。次結降道場契向外撥之，想聖眾歸宮。次結護身契，準前印五處，各誦本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次復思惟己身與本尊無異，持金剛子珠，誦次前心真言。正念誦時，觀本尊形像，或觀真言所有文字，或觀本尊心上有真言字，或寂靜心相應念誦，不急不緩亦不太小。課限畢己，心欲除息際，仍須良久住本尊觀。復獻閼伽，亦結普供養，運心供養，誦本真言。次結火院密縫契，頭上左轉一匝，即成解界。次結降道場契向外撥之，想聖眾歸宮。次結護身契，準前印五處，各誦本真言。

次誦大輪金剛真言二十一遍，真言(此略不寫，抄如餘本，所謂一種取用)。由誦此真言故，所有違犯軌則之愆悉滅無餘，功不虛棄。其息災、增益、降伏三事法，廣如《蘇悉地經》中所陳，任作成就。當知福祐畫像法。用應肘量𦁛，如儀清淨。圖畫本尊遍身青色，右顧，舒右足、屈左膝，右上手垂下，屈大指入掌，中名指握之，舒餘二指，手背向外。次手持桃垂下。次下舒掌向下，掌中有火焰。次手鐵斧。次玉環。次竪擬指，指上有輪。次拳，大指押頭指側。次羂索。次舒五指，甲長而利仰掌。末手持弓。右近上手三股杵，舒臂向上。次劍。次握圓石。次短柄槌，槌如重輪。次兩隻箭。次杖。次獨股杵。次舒掌，掌仰，頭指大指相捻勢。次寶棒，棒上麁近把處漸細末。舒掌向下，掌有焰鬘，皆散竪，亦色。以龍為冠，鬘瓔珞，手足釧及要縚等。頻眉猛視，利牙出現。赤色方裙，赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地，而四臂，通身青色，迴面向上，求哀請命。舒右手五指側近額，作歸命勢。左手拈地下。二手有一龍，自肘後縛之。髮赤色而散，如有大恐怖之狀，頭近大聖右足。本尊左右有一金剛童子，並通身赤色，形體光碩。右傍者，右手持桃，左執劍向下斫魔王勢，髮向後垂而作赤色。左傍者，左挽弓射魔王頭勢，髮髻似赤紗色。之右字却是左，左字却是右，為隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦大輪金剛真言二十一遍，真言(此略不寫，抄如餘本，所謂一種取用)。由誦此真言故，所有違犯軌則之愆悉滅無餘，功不虛棄。其息災、增益、降伏三事法，廣如《蘇悉地經》中所陳，任作成就。當知福祐畫像法。用應肘量𦁛，如儀清淨。圖畫本尊遍身青色，右顧，舒右足、屈左膝，右上手垂下，屈大指入掌，中名指握之，舒餘二指，手背向外。次手持桃垂下。次下舒掌向下，掌中有火焰。次手鐵斧。次玉環。次竪擬指，指上有輪。次拳，大指押頭指側。次羂索。次舒五指，甲長而利仰掌。末手持弓。右近上手三股杵，舒臂向上。次劍。次握圓石。次短柄槌，槌如重輪。次兩隻箭。次杖。次獨股杵。次舒掌，掌仰，頭指大指相捻勢。次寶棒，棒上麁近把處漸細末。舒掌向下，掌有焰鬘，皆散竪，亦色。以龍為冠，鬘瓔珞，手足釧及要縚等。頻眉猛視，利牙出現。赤色方裙，赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地，而四臂，通身青色，迴面向上，求哀請命。舒右手五指側近額，作歸命勢。左手拈地下。二手有一龍，自肘後縛之。髮赤色而散，如有大恐怖之狀，頭近大聖右足。本尊左右有一金剛童子，並通身赤色，形體光碩。右傍者，右手持桃，左執劍向下斫魔王勢，髮向後垂而作赤色。左傍者，左挽弓射魔王頭勢，髮髻似赤紗色。之右字却是左，左字却是右，為隱。