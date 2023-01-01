佛說大輪金剛總持陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大輪金剛總持陀羅尼經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，復有菩薩摩訶薩三萬六千而為上首。爾時世尊臨般涅槃後，佛法欲滅時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部前後圍遶共會說法。當爾之時有執金剛神問其法要：「世尊般涅槃後，總持法門云何受持？」佛告執金剛神：「善哉善哉！汝等金剛能為末劫眾生問此利益之事。善思念之，吾當為汝分別解說利益之事，當說法要。」佛告執金剛神：「夫欲受持總持法門者，及誦經典、坐禪種種善法，第一清淨；第二常決定志誠；第三精勤不退；第四報佛慈恩；第五發弘大誓，日夜精確報師僧父母恩；第六報菩薩恩；第七報金剛恩；第八報三十三天恩；第九報四大天王恩；第十報持呪仙人恩。」佛告執金剛神言：「我滅度後末法之時，眾生薄福三災競起，吾毒鬼神諸天魔等，南閻浮提振旦國中，諸惡鬼神及諸八萬四千天魔，一一魔有五千眷屬，南閻浮提殺害眾生無量無數。汝等金剛今於此會聞祕密之法。汝等金剛聞持呪方法，速先誦大輪金剛陀羅尼神呪。汝不持此法門者，一切諸呪縱令有驗，猶有行偽盜法之罪。滅度之後當落地獄，受罪苦已當落畜生道，行偽獲罪如是。若有善男子善女人及無量天仙、金剛菩薩、無量藥叉、一切鬼神等，善聽，吾當為汝說灌頂神呪，誦二十一遍能成一切呪法，善事速得成就。其呪乃是過去十方一切諸佛之因此陀羅尼悉皆成佛，一切菩薩悉至佛道，一切金剛皆得不壞之身，一切仙人悉得成就。誦此呪者能成一切印法、一切壇法。當入曼荼羅大壇、不用事壇，若作事壇種種災起，天難地難、王難賊難、水難火難、一切夜叉羅剎之難、天龍鬼神難、諸魔一切人難。誦是呪七日七夜清淨燒香，於尊像前誦此呪，懺悔三業，一切諸罪並得消滅，一切鬼神皆悉歡喜，身上所有一切諸病皆得除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱，復有菩薩摩訶薩三萬六千而為上首。爾時世尊臨般涅槃後，佛法欲滅時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部前後圍遶共會說法。當爾之時有執金剛神問其法要：「世尊般涅槃後，總持法門云何受持？」佛告執金剛神：「善哉善哉！汝等金剛能為末劫眾生問此利益之事。善思念之，吾當為汝分別解說利益之事，當說法要。」佛告執金剛神：「夫欲受持總持法門者，及誦經典、坐禪種種善法，第一清淨；第二常決定志誠；第三精勤不退；第四報佛慈恩；第五發弘大誓，日夜精確報師僧父母恩；第六報菩薩恩；第七報金剛恩；第八報三十三天恩；第九報四大天王恩；第十報持呪仙人恩。」佛告執金剛神言：「我滅度後末法之時，眾生薄福三災競起，吾毒鬼神諸天魔等，南閻浮提振旦國中，諸惡鬼神及諸八萬四千天魔，一一魔有五千眷屬，南閻浮提殺害眾生無量無數。汝等金剛今於此會聞祕密之法。汝等金剛聞持呪方法，速先誦大輪金剛陀羅尼神呪。汝不持此法門者，一切諸呪縱令有驗，猶有行偽盜法之罪。滅度之後當落地獄，受罪苦已當落畜生道，行偽獲罪如是。若有善男子善女人及無量天仙、金剛菩薩、無量藥叉、一切鬼神等，善聽，吾當為汝說灌頂神呪，誦二十一遍能成一切呪法，善事速得成就。其呪乃是過去十方一切諸佛之因此陀羅尼悉皆成佛，一切菩薩悉至佛道，一切金剛皆得不壞之身，一切仙人悉得成就。誦此呪者能成一切印法、一切壇法。當入曼荼羅大壇、不用事壇，若作事壇種種災起，天難地難、王難賊難、水難火難、一切夜叉羅剎之難、天龍鬼神難、諸魔一切人難。誦是呪七日七夜清淨燒香，於尊像前誦此呪，懺悔三業，一切諸罪並得消滅，一切鬼神皆悉歡喜，身上所有一切諸病皆得除愈。」

爾時佛告執金剛神、無量天仙、阿難比丘：「汝等善聽，汝持金剛呪，我為汝於金剛天中結壇。汝持菩薩呪，我為汝於菩薩天中結壇。汝持天呪，我為汝於天中結壇。汝持龍天呪，我為汝於龍宮中結壇。汝持二十八部鬼神呪，我為汝於鬼神天中結壇。汝持夜叉羅剎呪，我為汝於夜叉羅剎天中結壇。」佛告執金剛神：「當說呪之時，山河石壁一切六種震動，一切須彌山諸天鬼神皆悉不安，一切龍王皆大奔走，雲雨三十三悉不安。」爾時世尊即說身呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告執金剛神、無量天仙、阿難比丘：「汝等善聽，汝持金剛呪，我為汝於金剛天中結壇。汝持菩薩呪，我為汝於菩薩天中結壇。汝持天呪，我為汝於天中結壇。汝持龍天呪，我為汝於龍宮中結壇。汝持二十八部鬼神呪，我為汝於鬼神天中結壇。汝持夜叉羅剎呪，我為汝於夜叉羅剎天中結壇。」佛告執金剛神：「當說呪之時，山河石壁一切六種震動，一切須彌山諸天鬼神皆悉不安，一切龍王皆大奔走，雲雨三十三悉不安。」爾時世尊即說身呪曰：

「那謨娑哆梨耶(一) 地婆伽喃(二) 怛他羯哆南(三) 鳴𤙖(二合)(四) 毘羅時毘羅時(五) 摩訶斫迦羅(六) 薩哆薩跢(七) 莎羅帝莎羅帝(八) 哆羅曳哆羅曳(九) 毘陀摩儞(十) 三盤禪儞(十一) 怛羅末儞(十二) 悉陀羯梨怛焰(十三) 娑訶(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨娑哆梨耶(一) 地婆伽喃(二) 怛他羯哆南(三) 鳴𤙖(二合)(四) 毘羅時毘羅時(五) 摩訶斫迦羅(六) 薩哆薩跢(七) 莎羅帝莎羅帝(八) 哆羅曳哆羅曳(九) 毘陀摩儞(十) 三盤禪儞(十一) 怛羅末儞(十二) 悉陀羯梨怛焰(十三) 娑訶(十四)」

「大輪金剛陀羅尼心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大輪金剛陀羅尼心真言曰：

「南無悉咥哩(二合)耶(一) 墜尾伽南(二) 怛他伽多南(三) 唵(四) 尾羅時尾羅時(五) 摩訶斫羯羅(六) 伐折梨(七) 伐折羅(八) 薩跢薩跢(九) 娑羅帝娑羅帝(十) 怛羅曳怛羅曳(十一) 毘馱末儞(十二) 三盤誓儞(十三) 多羅末底(十四) 悉陀阿羯哩底(丁以反)(十五) 哩焰莎訶(心呪)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無悉咥哩(二合)耶(一) 墜尾伽南(二) 怛他伽多南(三) 唵(四) 尾羅時尾羅時(五) 摩訶斫羯羅(六) 伐折梨(七) 伐折羅(八) 薩跢薩跢(九) 娑羅帝娑羅帝(十) 怛羅曳怛羅曳(十一) 毘馱末儞(十二) 三盤誓儞(十三) 多羅末底(十四) 悉陀阿羯哩底(丁以反)(十五) 哩焰莎訶(心呪)」

爾時世尊說此呪已，告執金剛神及持呪仙人、比丘比丘尼等：「先須著新淨衣，燒香供養樓至金剛，誦呪七日七夜。唯燒香及淨水，誦呪滿十萬遍，成就一切呪法。以後通用一切印。夫欲持一切呪皆得成就，若能常誦呪，命終之後速至佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已，告執金剛神及持呪仙人、比丘比丘尼等：「先須著新淨衣，燒香供養樓至金剛，誦呪七日七夜。唯燒香及淨水，誦呪滿十萬遍，成就一切呪法。以後通用一切印。夫欲持一切呪皆得成就，若能常誦呪，命終之後速至佛地。」

爾時金剛藏菩薩摩訶薩等，聞佛說持大輪金剛陀羅尼祕密之藏：「我等金剛藏菩薩摩訶薩，各將百千恒河沙等金剛，一一金剛各有百萬恒河沙眷屬，一一各將百千恒河沙等藏神，一一藏神又各將四天天，皆下珍寶及金剛山獻佛，願我等金剛藏菩薩摩訶薩悉至佛地。我等眷屬日夜歡喜，令我受持。又燒香末香塗香、幡花寶蓋、百味飲食奉上世尊，供養過去未來現在十方三世諸佛。我等金剛藏菩薩摩訶薩，亦為末法眾生受持呪。若有善男子善女人及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持此大輪金剛陀羅尼，於尊像前澡浴著新淨衣，燒香著三盤食供養，具說：『我等從無始世界已來，流浪生死不知劫數，毀謗聲聞人、緣覺人、辟支佛人、佛乘人，毀謗獨覺人、阿羅漢、謗大乘菩薩、毀行正法人、污泥伽藍、污泥寺塔、污泥經書、破戒行、殺盜婬三業不善、出佛身血、殺阿羅漢，常行顛倒持正為邪，十惡不孝殺父害母，一切種種造惡不知頭數，今於此尊像前發露懺悔。』七日七夜三時誦一百八遍陀羅尼神呪，用澡灌三枚盛滿淨水插揚柳枝，作三盤食及酥蜜酪飵茶湯蜜藕種種菓子，於尊像前穿一地火爐似蓮花開敷，用赤土摩拭四面，方呪炭十斤，用樹王木炭輪薑子木是也不用別炭，又用薰陸香三大兩、安悉香二大兩、白檀香二大兩、青木香二大兩、酥半升、蜜半升，剉斫斬剪件五種香猶如巨類大，於一銅器中用銅匙和合，誦呪一百八遍，呪此酥蜜香等呪一百八遍。其像面向東，行者面向西䠒跪合掌作供養印，如開敷蓮花相。二大指相並怒向後，二小指合怒向前，六指由如捧鉢(此名供養印)。弟子某甲等，厶州厶縣厶鄉厶里，自稱姓名。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，稱本僧尼名本寺名。啟白十方三世一切諸佛、過去一切賢聖冥官業道：『弟子厶甲等，厶年厶月八日五更初，懺悔披心露瞻，請十方三世一切諸佛、過去一切諸佛、現在一切諸佛、當來彌勒尊佛，及十二部經修多羅藏，諸大菩薩、一切賢聖僧、一切金剛、三十三天、四天王、帝釋天王、曹地府、日天、月天、星宿天、善惡童子、護戒善神證知弟子發露懺悔，所有罪障悉令消滅。弟子從無始世界已來，輪迴六道流浪生死，不識善惡未識佛時，佛邊造罪，常行偷盜、飲酒、食肉、兩舌、惡口、種種鬪亂，不知頭數，殺生無數、邪行無數、妄語無數。今日今時發露懺悔，一懺已後更不重作。願弟子厶甲等，今於十方諸佛前具說罪禍，破齋夜食、常行邪行，生六道餓鬼、畜生、邊夷下賤，常行不善之處。今日今時發露懺悔，一懺已後復不更重作。』若善男子善女人，從月八日至十五日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛藏菩薩摩訶薩等，聞佛說持大輪金剛陀羅尼祕密之藏：「我等金剛藏菩薩摩訶薩，各將百千恒河沙等金剛，一一金剛各有百萬恒河沙眷屬，一一各將百千恒河沙等藏神，一一藏神又各將四天天，皆下珍寶及金剛山獻佛，願我等金剛藏菩薩摩訶薩悉至佛地。我等眷屬日夜歡喜，令我受持。又燒香末香塗香、幡花寶蓋、百味飲食奉上世尊，供養過去未來現在十方三世諸佛。我等金剛藏菩薩摩訶薩，亦為末法眾生受持呪。若有善男子善女人及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷受持此大輪金剛陀羅尼，於尊像前澡浴著新淨衣，燒香著三盤食供養，具說：『我等從無始世界已來，流浪生死不知劫數，毀謗聲聞人、緣覺人、辟支佛人、佛乘人，毀謗獨覺人、阿羅漢、謗大乘菩薩、毀行正法人、污泥伽藍、污泥寺塔、污泥經書、破戒行、殺盜婬三業不善、出佛身血、殺阿羅漢，常行顛倒持正為邪，十惡不孝殺父害母，一切種種造惡不知頭數，今於此尊像前發露懺悔。』七日七夜三時誦一百八遍陀羅尼神呪，用澡灌三枚盛滿淨水插揚柳枝，作三盤食及酥蜜酪飵茶湯蜜藕種種菓子，於尊像前穿一地火爐似蓮花開敷，用赤土摩拭四面，方呪炭十斤，用樹王木炭輪薑子木是也不用別炭，又用薰陸香三大兩、安悉香二大兩、白檀香二大兩、青木香二大兩、酥半升、蜜半升，剉斫斬剪件五種香猶如巨類大，於一銅器中用銅匙和合，誦呪一百八遍，呪此酥蜜香等呪一百八遍。其像面向東，行者面向西䠒跪合掌作供養印，如開敷蓮花相。二大指相並怒向後，二小指合怒向前，六指由如捧鉢(此名供養印)。弟子某甲等，厶州厶縣厶鄉厶里，自稱姓名。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，稱本僧尼名本寺名。啟白十方三世一切諸佛、過去一切賢聖冥官業道：『弟子厶甲等，厶年厶月八日五更初，懺悔披心露瞻，請十方三世一切諸佛、過去一切諸佛、現在一切諸佛、當來彌勒尊佛，及十二部經修多羅藏，諸大菩薩、一切賢聖僧、一切金剛、三十三天、四天王、帝釋天王、曹地府、日天、月天、星宿天、善惡童子、護戒善神證知弟子發露懺悔，所有罪障悉令消滅。弟子從無始世界已來，輪迴六道流浪生死，不識善惡未識佛時，佛邊造罪，常行偷盜、飲酒、食肉、兩舌、惡口、種種鬪亂，不知頭數，殺生無數、邪行無數、妄語無數。今日今時發露懺悔，一懺已後更不重作。願弟子厶甲等，今於十方諸佛前具說罪禍，破齋夜食、常行邪行，生六道餓鬼、畜生、邊夷下賤，常行不善之處。今日今時發露懺悔，一懺已後復不更重作。』若善男子善女人，從月八日至十五日

，每日供養皆須新食，其七日內誦呪滿十萬遍，有境界。若是上根人，得見夢一切諸佛賢聖摩頂受記，即受佛藥以後，即證菩薩金剛地位，逐佛而去。若是中根境界，七日之內準前供養，風雨靉靆，夢見金剛賢聖。若見下根眾生，准前七日供養，不見賢聖，七日之內不風雨、幡花不動，此人前世造作十惡五逆業，與法無緣，倍功懺悔，一日一夜六時懺悔，我等即須服香念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，每日供養皆須新食，其七日內誦呪滿十萬遍，有境界。若是上根人，得見夢一切諸佛賢聖摩頂受記，即受佛藥以後，即證菩薩金剛地位，逐佛而去。若是中根境界，七日之內準前供養，風雨靉靆，夢見金剛賢聖。若見下根眾生，准前七日供養，不見賢聖，七日之內不風雨、幡花不動，此人前世造作十惡五逆業，與法無緣，倍功懺悔，一日一夜六時懺悔，我等即須服香念誦。

「南無佛陀耶 南無達磨耶 南無僧伽耶 南無十二部經 南無金剛藏菩薩 南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩摩訶薩 南無大勢至菩薩摩訶薩 千手千眼觀世音薩摩訶薩 十一面觀世音菩薩摩訶薩 救脫菩薩摩訶薩 定自在王菩薩摩訶薩 地藏菩薩摩訶薩 藥王菩薩摩訶薩 藥上菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛陀耶 南無達磨耶 南無僧伽耶 南無十二部經 南無金剛藏菩薩 南無文殊師利菩薩摩訶薩 南無觀世音菩薩摩訶薩 南無大勢至菩薩摩訶薩 千手千眼觀世音薩摩訶薩 十一面觀世音菩薩摩訶薩 救脫菩薩摩訶薩 定自在王菩薩摩訶薩 地藏菩薩摩訶薩 藥王菩薩摩訶薩 藥上菩薩摩訶薩 彌勒菩薩摩訶薩」

是諸菩薩等，各將恒河沙眷屬前後圍遶，而白佛言：「世尊！我菩薩眷屬各將末香塗香、幡花寶蓋供養十方諸佛，為末法眾生，修學大輪陀羅尼，資助善福善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等修學經典及祕密修多羅法門持呪者及下根眾生速證因果，我等諸菩薩眾亦令印可，十方諸佛摩頂受記。誦此陀羅尼者，是過去無量諸佛根本法門，誦此呪者，能除一切罪障，根本之罪悉令消滅。若下根眾生從正月一日，於尊像前誦此神呪十萬遍，則入道場懸四大天王幡四口，四方各各置金剛幡十二口、菩薩幡八口，當陽鋪置盧舍那像，於前種種供養，用三面銅盤，盤內著種種飲食。用銅垸盛粳米乳酥飯，六垸一盤，著垸飯銅匙佛筯羹𩟯種種供養。於像前畫地為壇，方圓四尺，香泥塗上，上書五色一如本方各五寸。於中間圓色向上新盤五枚，滿盛香水插楊枝柳枝。其壇南面穿地火爐，方圓一尺五寸，於一尺內如蓮華形，用赤泥摩拭其內。准前五種香及酥蜜等，用銅器沙羅盛酥蜜及香相和一處，用一新銅匙，呪此香一百八遍。其壇安五盞燈，雜綵一尺五寸。每月一日一夜誦呪一百八遍，准前供養，七日二十一迴換食。七日已來境界，亦無風雨、鬼神不現。金剛菩薩不現者，罪根深重。取前五種香和合搗，蜜和為丸，誦呪一千八遍，即服此香，每朝空腹服二十丸，用井華水下。每欲喫藥，呪水二十一遍。又呪香水沐浴身體，著新淨衣，誦呪供養四十九遍，其內障悉得除滅。此下根眾生從無始已來，用三寶物佛法僧物，常行偷盜婬他，一切賢聖受罪無數。『厶年厶月厶日弟子厶甲，今於尊像前、金剛菩薩、聖僧前發露懺悔。諸佛現前，天龍八部一切鬼神供給驅使，諸大菩薩恒為伴侶。』持呪者每日一食齋粳米乳酪飯，得身力強健，去處通達眾人恭敬，所出言語人皆信受，一切財寶日夜增長。苦行此陀羅尼祕密法藏，常生信敬，於一清淨空房念誦，日夜精懃莫作雜行，一心受持，盡此一身更不受胞胎四生，常與諸大菩薩俱會一處。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，受持讀誦、為他人解說，獲福無量。此經是末法時眾生福田，無量百千陀羅尼之法門得入，亦是一切經藏。善男子善女人受持讀誦淨於尊像前脚底臥胝，即見境界，一切經藏及一切藏神、金剛菩薩、師僧父母及一切尊像。此人從會外來，見此相已，閉口勿向人說，若向人說，戒行俱破。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，讀誦經典祕密總持法門，三種梵行，口誦經典不說惡言、心不懷惡、身無五欲染著，不得與五種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等，各將恒河沙眷屬前後圍遶，而白佛言：「世尊！我菩薩眷屬各將末香塗香、幡花寶蓋供養十方諸佛，為末法眾生，修學大輪陀羅尼，資助善福善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等修學經典及祕密修多羅法門持呪者及下根眾生速證因果，我等諸菩薩眾亦令印可，十方諸佛摩頂受記。誦此陀羅尼者，是過去無量諸佛根本法門，誦此呪者，能除一切罪障，根本之罪悉令消滅。若下根眾生從正月一日，於尊像前誦此神呪十萬遍，則入道場懸四大天王幡四口，四方各各置金剛幡十二口、菩薩幡八口，當陽鋪置盧舍那像，於前種種供養，用三面銅盤，盤內著種種飲食。用銅垸盛粳米乳酥飯，六垸一盤，著垸飯銅匙佛筯羹𩟯種種供養。於像前畫地為壇，方圓四尺，香泥塗上，上書五色一如本方各五寸。於中間圓色向上新盤五枚，滿盛香水插楊枝柳枝。其壇南面穿地火爐，方圓一尺五寸，於一尺內如蓮華形，用赤泥摩拭其內。准前五種香及酥蜜等，用銅器沙羅盛酥蜜及香相和一處，用一新銅匙，呪此香一百八遍。其壇安五盞燈，雜綵一尺五寸。每月一日一夜誦呪一百八遍，准前供養，七日二十一迴換食。七日已來境界，亦無風雨、鬼神不現。金剛菩薩不現者，罪根深重。取前五種香和合搗，蜜和為丸，誦呪一千八遍，即服此香，每朝空腹服二十丸，用井華水下。每欲喫藥，呪水二十一遍。又呪香水沐浴身體，著新淨衣，誦呪供養四十九遍，其內障悉得除滅。此下根眾生從無始已來，用三寶物佛法僧物，常行偷盜婬他，一切賢聖受罪無數。『厶年厶月厶日弟子厶甲，今於尊像前、金剛菩薩、聖僧前發露懺悔。諸佛現前，天龍八部一切鬼神供給驅使，諸大菩薩恒為伴侶。』持呪者每日一食齋粳米乳酪飯，得身力強健，去處通達眾人恭敬，所出言語人皆信受，一切財寶日夜增長。苦行此陀羅尼祕密法藏，常生信敬，於一清淨空房念誦，日夜精懃莫作雜行，一心受持，盡此一身更不受胞胎四生，常與諸大菩薩俱會一處。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，受持讀誦、為他人解說，獲福無量。此經是末法時眾生福田，無量百千陀羅尼之法門得入，亦是一切經藏。善男子善女人受持讀誦淨於尊像前脚底臥胝，即見境界，一切經藏及一切藏神、金剛菩薩、師僧父母及一切尊像。此人從會外來，見此相已，閉口勿向人說，若向人說，戒行俱破。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，讀誦經典祕密總持法門，三種梵行，口誦經典不說惡言、心不懷惡、身無五欲染著，不得與五種

氈陀羅女同共居住一處，不得與外道獵師五千徒黨載無數，不得與婬女寡婦同共語言，亦不得沽酒家止宿，亦不得與外道戲論一切經典、鬪亂諍競、誹謗正法及一切利養。若善男子善女人供養尊像，其食不得自喫，戒行俱破。施與貧兒，得福無量。亦不得食在家人出家人殘食，亦不得五辛酒肉家食。若善男子善女人食此食者，受持讀誦戒行俱破，不名受持讀誦，神力俱失，得妄語罪。」說此法時，阿難、比丘比丘尼、四天王、天龍鬼神八部、乾闥婆、伽樓羅、緊那羅、摩睺、優婆塞、優婆夷、五百婆羅門及三十三天、梵王、帝釋、羅伽、人非人等及轉輪聖王，聞佛所說皆大歡喜，悉證無生法忍，即得阿耨多羅三藐三菩提心，悉證佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 氈陀羅女同共居住一處，不得與外道獵師五千徒黨載無數，不得與婬女寡婦同共語言，亦不得沽酒家止宿，亦不得與外道戲論一切經典、鬪亂諍競、誹謗正法及一切利養。若善男子善女人供養尊像，其食不得自喫，戒行俱破。施與貧兒，得福無量。亦不得食在家人出家人殘食，亦不得五辛酒肉家食。若善男子善女人食此食者，受持讀誦戒行俱破，不名受持讀誦，神力俱失，得妄語罪。」說此法時，阿難、比丘比丘尼、四天王、天龍鬼神八部、乾闥婆、伽樓羅、緊那羅、摩睺、優婆塞、優婆夷、五百婆羅門及三十三天、梵王、帝釋、羅伽、人非人等及轉輪聖王，聞佛所說皆大歡喜，悉證無生法忍，即得阿耨多羅三藐三菩提心，悉證佛地。

爾時世尊說畫像法，於過去未來現在十方三世一切諸大菩薩摩訶薩，百千萬眾俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說畫像法，於過去未來現在十方三世一切諸大菩薩摩訶薩，百千萬眾俱來集會。

百千金剛藏王俱來集會，百千二十八部藥叉天王俱來集會，百千香天王俱來集會，百千天藥叉王俱來集會，百千師子天王俱來集會，百千聖僧俱來集會，百千持呪仙人俱來集會，百千帝釋天王俱來集會，百千轉輪聖王俱來集會，百千孔雀天王俱來集會，百千龍天王俱來集會，百千大風天王俱來集會，百千大雷天王俱來集會，百千四大天王俱來集會，百千大雨天王俱來集會，百千金翅鳥王俱來集會，百千白象王俱來集會，百千日天王俱來集會，百千月天王俱來集會，百千星宿天王俱來集會，百千阿修羅王俱來集會，百千水天王俱來集會，百千火天王俱來集會，百千焰摩羅王俱來集會，百千大地王俱來集會，百千山神天王俱來集會，百千河神天王俱來集會，百千海神天王俱來集會，百千五穀善神俱來集會，百千舍宅神俱來集會，百千守門戶神俱來集會，百千園林花菓神俱來集會，百千戲食善神俱來集會，百千主七寶善神俱來集會，百千五種淨錢財天王俱來集會，百千修多羅王俱來集會，百千祕密藏天神王俱來集會，百千功德天女俱來集會，百千比丘比丘尼俱來集會，百千優婆塞優婆夷俱來集會，百千乾闥婆迦樓羅緊那羅俱來集會，百千摩睺羅伽人非人等俱來集會，百千仙藥天神王俱來集會，百千上妙四時衣服天王俱來集會，百千恒河沙數甘露天王俱來集會，百千天印大將護念一切眾生俱來集會，百千轉輪聖王俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千金剛藏王俱來集會，百千二十八部藥叉天王俱來集會，百千香天王俱來集會，百千天藥叉王俱來集會，百千師子天王俱來集會，百千聖僧俱來集會，百千持呪仙人俱來集會，百千帝釋天王俱來集會，百千轉輪聖王俱來集會，百千孔雀天王俱來集會，百千龍天王俱來集會，百千大風天王俱來集會，百千大雷天王俱來集會，百千四大天王俱來集會，百千大雨天王俱來集會，百千金翅鳥王俱來集會，百千白象王俱來集會，百千日天王俱來集會，百千月天王俱來集會，百千星宿天王俱來集會，百千阿修羅王俱來集會，百千水天王俱來集會，百千火天王俱來集會，百千焰摩羅王俱來集會，百千大地王俱來集會，百千山神天王俱來集會，百千河神天王俱來集會，百千海神天王俱來集會，百千五穀善神俱來集會，百千舍宅神俱來集會，百千守門戶神俱來集會，百千園林花菓神俱來集會，百千戲食善神俱來集會，百千主七寶善神俱來集會，百千五種淨錢財天王俱來集會，百千修多羅王俱來集會，百千祕密藏天神王俱來集會，百千功德天女俱來集會，百千比丘比丘尼俱來集會，百千優婆塞優婆夷俱來集會，百千乾闥婆迦樓羅緊那羅俱來集會，百千摩睺羅伽人非人等俱來集會，百千仙藥天神王俱來集會，百千上妙四時衣服天王俱來集會，百千恒河沙數甘露天王俱來集會，百千天印大將護念一切眾生俱來集會，百千轉輪聖王俱來集會。

爾時世尊說此畫像法時，三千大千世界六種震動，是時天雨曼陀羅花，香風四起幢幡自動如天鼓自鳴，十方三世諸佛放大慈光，下至阿鼻地獄，六趣眾生見其光色已，皆悉念佛念法念僧，證無上菩提。結集眾會願聞三世諸佛畫像之法。「取其絹分為四複，各長八尺，用香汁塗絹，不得用膠汁畫像。其畫像人與受八戒，齋清淨食，澡浴著新淨衣。於一淨房燒香，安一澡瓶滿盛香水灌四方，即為結界畔。先畫水池，池向下二叉。其池水中畫蓮華開敷，有不開者向下。水池四邊安劍欄石柱，悉用綵色莊嚴其柱，頂上似開敷蓮華形，其中安金剛珠。其柱一一安金珠，中心作一降橋，亦用綵寶莊嚴。其畫千寶階上畫作五間門屋，其上一如樓形，向上造七門屋，上安鴟尾。其瓦一如碧流離色，向下簷頭，一一口中吐寶花，中懸珠鐸。其七間樓安門及窓，正當中心門安一大金鎖。諸門亦七寶綵畫莊嚴其樓。下當中心門畫作一盧舍那像，一如佛長短形像，左右阿難、伽葉，及觀世音菩薩、大勢至菩薩，悉用七寶莊嚴。左右畫二金剛，純作金色，手執寶杵，威嚴降魔勢。及金剛脚下畫作金山。其左右向下又畫作二金剛，形如紅白色，其金剛頂上安輪蓋，其手皆把杵，彩畫莊嚴。脚下還踏金剛山，端正威嚴，一開、口一笑脣。金剛左右脚下作二師子，舉頭向上作哮吼勢。其盧舍那佛像前，一大金香爐，上安七寶蓋，香烟勿令斷絕。其香爐前畫一開敷蓮華，其花中心化出七寶花盤，其盤中畫作七箇金疊，於其疊中安金銀、琉璃、珊瑚、真珠，安悉香、薰陸香、牛頭旃檀香供養。盤前畫四天王幡四口、金剛幡子十二口、菩薩幡十二口、龍王幡八口。作一行者，地上作一生褥子，於褥上畫作吉祥鳥草，行者䠒跪合掌供養。若善男子善女人、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，各自畫本尊，面貌喜悅，少年形狀，結跏趺坐。畫像法訖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此畫像法時，三千大千世界六種震動，是時天雨曼陀羅花，香風四起幢幡自動如天鼓自鳴，十方三世諸佛放大慈光，下至阿鼻地獄，六趣眾生見其光色已，皆悉念佛念法念僧，證無上菩提。結集眾會願聞三世諸佛畫像之法。「取其絹分為四複，各長八尺，用香汁塗絹，不得用膠汁畫像。其畫像人與受八戒，齋清淨食，澡浴著新淨衣。於一淨房燒香，安一澡瓶滿盛香水灌四方，即為結界畔。先畫水池，池向下二叉。其池水中畫蓮華開敷，有不開者向下。水池四邊安劍欄石柱，悉用綵色莊嚴其柱，頂上似開敷蓮華形，其中安金剛珠。其柱一一安金珠，中心作一降橋，亦用綵寶莊嚴。其畫千寶階上畫作五間門屋，其上一如樓形，向上造七門屋，上安鴟尾。其瓦一如碧流離色，向下簷頭，一一口中吐寶花，中懸珠鐸。其七間樓安門及窓，正當中心門安一大金鎖。諸門亦七寶綵畫莊嚴其樓。下當中心門畫作一盧舍那像，一如佛長短形像，左右阿難、伽葉，及觀世音菩薩、大勢至菩薩，悉用七寶莊嚴。左右畫二金剛，純作金色，手執寶杵，威嚴降魔勢。及金剛脚下畫作金山。其左右向下又畫作二金剛，形如紅白色，其金剛頂上安輪蓋，其手皆把杵，彩畫莊嚴。脚下還踏金剛山，端正威嚴，一開、口一笑脣。金剛左右脚下作二師子，舉頭向上作哮吼勢。其盧舍那佛像前，一大金香爐，上安七寶蓋，香烟勿令斷絕。其香爐前畫一開敷蓮華，其花中心化出七寶花盤，其盤中畫作七箇金疊，於其疊中安金銀、琉璃、珊瑚、真珠，安悉香、薰陸香、牛頭旃檀香供養。盤前畫四天王幡四口、金剛幡子十二口、菩薩幡十二口、龍王幡八口。作一行者，地上作一生褥子，於褥上畫作吉祥鳥草，行者䠒跪合掌供養。若善男子善女人、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，各自畫本尊，面貌喜悅，少年形狀，結跏趺坐。畫像法訖。」

爾時世尊說作一切印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說作一切印法。

法身印第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身印第一

「起立，脚作丁字立，直兩手向上合掌臂，二中指開，八指相合中節，屈二腕令向上，上頂上。此是護身印，誦呪一百八遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，脚作丁字立，直兩手向上合掌臂，二中指開，八指相合中節，屈二腕令向上，上頂上。此是護身印，誦呪一百八遍。」

降伏一切諸鬼神天魔印第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切諸鬼神天魔印第二

「八指相合，其二中指為開右押左。作印時，一切諸佛菩薩金剛天等皆悉歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八指相合，其二中指為開右押左。作印時，一切諸佛菩薩金剛天等皆悉歡喜。」

能消滅一切罪障印第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能消滅一切罪障印第三

「八指無名指二小指二頭指及二中指為開，左押右，合二肘，䠒跪誦呪一百八遍或一千八遍。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，所有一切過去未來現在一切罪障，悉皆消滅無餘。作此印時，常得一切諸佛菩薩及天龍八部擁護。作此印己，行者心想以此印身如金剛身，供養其三道。印作時，於尊像前，洗浴著新淨衣、燒香薰手，百味餅果種種供養。其作法人啟請過去未來十方三世一切諸佛、天龍八部、十二部經及修多羅藏，啟告冥官業道：『證知我弟子厶甲等，所有一切過去未來現在一切罪業悉得滅。』其人於此陀羅尼印中得作金剛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八指無名指二小指二頭指及二中指為開，左押右，合二肘，䠒跪誦呪一百八遍或一千八遍。若善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等，所有一切過去未來現在一切罪障，悉皆消滅無餘。作此印時，常得一切諸佛菩薩及天龍八部擁護。作此印己，行者心想以此印身如金剛身，供養其三道。印作時，於尊像前，洗浴著新淨衣、燒香薰手，百味餅果種種供養。其作法人啟請過去未來十方三世一切諸佛、天龍八部、十二部經及修多羅藏，啟告冥官業道：『證知我弟子厶甲等，所有一切過去未來現在一切罪業悉得滅。』其人於此陀羅尼印中得作金剛三昧。」

摧碎一切諸天魔及一切惡鬼神蠱道精魅惡趣等印第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧碎一切諸天魔及一切惡鬼神蠱道精魅惡趣等印第四

「起立，地脚作丁字立，左手向下怒立指，想其手中有器杖出。右手向上，想其手中有杵，降伏一切諸魔神及一切天魔。降伏盡，其人作大瞋威，齒咬下唇、怒目動眉。其杵印，掌中拳八指監文，其大母指屈節捻頭指中節，於心中想自頂上有火輪，現起忿瞋，想一切天魔、一切惡鬼、蠱道魅鬼獸等類一時俱死。向上看天，虛空中一切飛鳥、飛天夜叉、一切雜類等一時俱死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起立，地脚作丁字立，左手向下怒立指，想其手中有器杖出。右手向上，想其手中有杵，降伏一切諸魔神及一切天魔。降伏盡，其人作大瞋威，齒咬下唇、怒目動眉。其杵印，掌中拳八指監文，其大母指屈節捻頭指中節，於心中想自頂上有火輪，現起忿瞋，想一切天魔、一切惡鬼、蠱道魅鬼獸等類一時俱死。向上看天，虛空中一切飛鳥、飛天夜叉、一切雜類等一時俱死。」

降伏一切天魔鬼神斬頭印第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切天魔鬼神斬頭印第五

「並兩脚作丁字立，左手把右手腕不低前拳，名曰金剛鉞斧印。作此印時，一切天魔鬼神悉皆斬頭一時死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「並兩脚作丁字立，左手把右手腕不低前拳，名曰金剛鉞斧印。作此印時，一切天魔鬼神悉皆斬頭一時死。」

金剛刀印第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛刀印第六

「右手屈無名指小指於掌中，以大母指押二指甲上，舒頭指中指，高舉手，名曰金剛刀印。指想此刀化作百千萬刀，諸鬼神一切精魅一時俱起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「右手屈無名指小指於掌中，以大母指押二指甲上，舒頭指中指，高舉手，名曰金剛刀印。指想此刀化作百千萬刀，諸鬼神一切精魅一時俱起。」

金剛火輪印第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛火輪印第七

「二大母指二中指並相合，其二頭指及二無名指相叉入掌中左押右相鉤，合二手腕怒上向下殺怒，猶如百千火輪。其作法人於佛前結跏趺坐，其二肘於兩膝上。心想其火輪有十二輻，一一輻中復有百千火兵，一一火兵化作百千火兵，各各驅使無量火神。若有諸魔鬼神及一切雜類鬼魅恒沙眷屬惱亂眾生者，其火輪悉能降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二大母指二中指並相合，其二頭指及二無名指相叉入掌中左押右相鉤，合二手腕怒上向下殺怒，猶如百千火輪。其作法人於佛前結跏趺坐，其二肘於兩膝上。心想其火輪有十二輻，一一輻中復有百千火兵，一一火兵化作百千火兵，各各驅使無量火神。若有諸魔鬼神及一切雜類鬼魅恒沙眷屬惱亂眾生者，其火輪悉能降伏。」

金剛藏王降伏魔印第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏王降伏魔印第八

「結跏趺坐，左右二手頭指中指無名指三指舒左右掌中，右手三指向上舒左手掌中，左右相押，其右手大指押左手小指，右手小指押左手大指，名曰大降天魔印。其印有二名，一如舊印，左手向下右手向上相叉；準前相叉，名曰降伏一切魔印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結跏趺坐，左右二手頭指中指無名指三指舒左右掌中，右手三指向上舒左手掌中，左右相押，其右手大指押左手小指，右手小指押左手大指，名曰大降天魔印。其印有二名，一如舊印，左手向下右手向上相叉；準前相叉，名曰降伏一切魔印。」

爾時如來與過去未來現在十方三世一切諸佛、菩薩、金剛、諸天龍八部、百千萬恒河沙諸佛，於菩提道場說此印時，復有三十六種魔王天魔虛空魔及十二魔王，領八萬四千魔兵以為眷屬。復有五百天魔波旬，各領恒河沙眷屬及無量惡鬼神兵，食噉眾生血肉一切精魅蠱道，更將魔師興雲致雨，非時下霜雹損一切苗稼。復將貯器伏，於天下行病殺害眾生，恒將為業無慈悲心。復有雜類鬼神吸人精氣，無量無邊有形無形、有手無手有足無足，不言而來、來而作言者，與怒目心將諸器伏。復有鳥頭天魔、鼠頭天魔、猪頭天魔、鷄頭天魔、兔頭天魔、牛頭天魔，其一切天魔等，捨一切器仗弓弩鉾楯輪蓋一切衣甲，投於如來前，乞命作如是言：「我等魔眾歸依，如來莫損於我。我於一切佛法中而常擁護。若有持誦經典者，無有一切災難，令其善法日夜增長，一切災難悉滅無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來與過去未來現在十方三世一切諸佛、菩薩、金剛、諸天龍八部、百千萬恒河沙諸佛，於菩提道場說此印時，復有三十六種魔王天魔虛空魔及十二魔王，領八萬四千魔兵以為眷屬。復有五百天魔波旬，各領恒河沙眷屬及無量惡鬼神兵，食噉眾生血肉一切精魅蠱道，更將魔師興雲致雨，非時下霜雹損一切苗稼。復將貯器伏，於天下行病殺害眾生，恒將為業無慈悲心。復有雜類鬼神吸人精氣，無量無邊有形無形、有手無手有足無足，不言而來、來而作言者，與怒目心將諸器伏。復有鳥頭天魔、鼠頭天魔、猪頭天魔、鷄頭天魔、兔頭天魔、牛頭天魔，其一切天魔等，捨一切器仗弓弩鉾楯輪蓋一切衣甲，投於如來前，乞命作如是言：「我等魔眾歸依，如來莫損於我。我於一切佛法中而常擁護。若有持誦經典者，無有一切災難，令其善法日夜增長，一切災難悉滅無餘。」

爾時世尊告諸魔言：「汝等復能發菩提心，即得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人於如來滅後受持此陀羅尼者，此人即得證金剛藏菩薩之位，常得一切諸佛所加護，一切菩薩恒為伴侶。若善男子等乏少資糧，常令豐足。誦此呪者身如甘露，色力熾盛。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等破戒者，所有一切罪並令除滅。若善男子善女人誦此陀羅尼，日夜增長精勤思惟，一切眾生枷鎖苦離，迴施冥官業道、一切鬼神，及阿鼻大地獄受罪眾生，悉令解脫。若有眾生前世造一切惡業，今得人身，種種疾病蠱道精魅顛癎狂走，及一切災悔鳥鳴寒熱惡病，連年累月不差者，若誦此陀羅尼一千八遍，一切災病悉皆除差。若薄福眾生短命者，誦此陀羅尼經四十九遍，即得增壽。若有產生難者，當誦此陀羅尼經典四十九遍，災難消滅平復如故。若患瘧病一日二日三日四日五日乃至七日半月，或經一月或復一年不得差者，取井華水澡瓶盛之，於尊像前呪水一千八遍，與此患人三兩合令服之，用前香五丸服之，即得除愈。若是日瘧病者，呪刀一百八遍，畫地作方圓四尺，其患入，洗浴著新淨衣，於中坐，與香服之，誦呪一千八遍，即得除差。若是多年不差瘦損者，臥著誦呪，尊像前畫地，啟告諸佛願今救苦，燒香至心，著百味飲食奉獻供養，即得除差。若是一切精魅魍魎橫鬼蠱道食眾生心者，上下出血不差者，或經年月，即於尊像前，準前燒香酥蜜乳酪穀稻華胡麻相和，火中燒之，誦呪七日七夜，準前供養及服香丸以井華水，即得除差。若人癲痾病者，準前供養燒香飲食菓餅種種，一七日二七日供養，即得除差。若是天行病多月不差者，呪水澡浴并服四五合，即得除差。若人患一切瘡疥及五種加摩羅病者，呪水沐浴四十九日，及服香二十一九，兼於尊像前誦此經典四十九遍，即得除差。若是疥癬不問乾濕，碎雄黃一兩及酥相和，於尊像前誦呪一千八遍，然後行施一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸魔言：「汝等復能發菩提心，即得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人於如來滅後受持此陀羅尼者，此人即得證金剛藏菩薩之位，常得一切諸佛所加護，一切菩薩恒為伴侶。若善男子等乏少資糧，常令豐足。誦此呪者身如甘露，色力熾盛。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、婆羅門等破戒者，所有一切罪並令除滅。若善男子善女人誦此陀羅尼，日夜增長精勤思惟，一切眾生枷鎖苦離，迴施冥官業道、一切鬼神，及阿鼻大地獄受罪眾生，悉令解脫。若有眾生前世造一切惡業，今得人身，種種疾病蠱道精魅顛癎狂走，及一切災悔鳥鳴寒熱惡病，連年累月不差者，若誦此陀羅尼一千八遍，一切災病悉皆除差。若薄福眾生短命者，誦此陀羅尼經四十九遍，即得增壽。若有產生難者，當誦此陀羅尼經典四十九遍，災難消滅平復如故。若患瘧病一日二日三日四日五日乃至七日半月，或經一月或復一年不得差者，取井華水澡瓶盛之，於尊像前呪水一千八遍，與此患人三兩合令服之，用前香五丸服之，即得除愈。若是日瘧病者，呪刀一百八遍，畫地作方圓四尺，其患入，洗浴著新淨衣，於中坐，與香服之，誦呪一千八遍，即得除差。若是多年不差瘦損者，臥著誦呪，尊像前畫地，啟告諸佛願今救苦，燒香至心，著百味飲食奉獻供養，即得除差。若是一切精魅魍魎橫鬼蠱道食眾生心者，上下出血不差者，或經年月，即於尊像前，準前燒香酥蜜乳酪穀稻華胡麻相和，火中燒之，誦呪七日七夜，準前供養及服香丸以井華水，即得除差。若人癲痾病者，準前供養燒香飲食菓餅種種，一七日二七日供養，即得除差。若是天行病多月不差者，呪水澡浴并服四五合，即得除差。若人患一切瘡疥及五種加摩羅病者，呪水沐浴四十九日，及服香二十一九，兼於尊像前誦此經典四十九遍，即得除差。若是疥癬不問乾濕，碎雄黃一兩及酥相和，於尊像前誦呪一千八遍，然後行施一切眾生。」

爾時世尊說此陀羅尼經，付囑金剛藏菩薩摩訶薩等及阿難比丘，天龍八部前後圍繞恭敬禮拜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此陀羅尼經，付囑金剛藏菩薩摩訶薩等及阿難比丘，天龍八部前後圍繞恭敬禮拜，信受奉行。

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唵揭那(去音)曳濕閉(二合)馱(去音)夜莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵揭那(去音)曳濕閉(二合)馱(去音)夜莎訶

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唵(一) 揭那(去音)曳(二) 阿羅(上音)馱(去音)夜莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 揭那(去音)曳(二) 阿羅(上音)馱(去音)夜莎訶

加持黃粉真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持黃粉真言

唵(一) 揭那(去音)曳(二) 卑馱(去)夜(三) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 揭那(去音)曳(二) 卑馱(去)夜(三) 莎訶

加持青粉真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持青粉真言

唵(一) 阿揭那(去)曳(二) 可唎馱(去)曳莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿揭那(去)曳(二) 可唎馱(去)曳莎訶

加持黑粉真言 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持黑粉真言

唵(一) 阿揭那(去)曳君利(二合)瑟那(去)夜莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 阿揭那(去)曳君利(二合)瑟那(去)夜莎訶

歸命陀羅尼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命陀羅尼

所見一切經藏功德，及見一切道場，皆誦此真言七遍，功德不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所見一切經藏功德，及見一切道場，皆誦此真言七遍，功德不可思議。

南摸布哆耶俱羅尼南摸達摩耶哆以抳(二) 喃摸僧訶耶摩帝(三) 達哩𮪕鞞(四) 薩怛哩曩(五) 喃謨(引聲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南摸布哆耶俱羅尼南摸達摩耶哆以抳(二) 喃摸僧訶耶摩帝(三) 達哩𮪕鞞(四) 薩怛哩曩(五) 喃謨(引聲)

大輪印。以左右手相叉入掌中，二大母指亦入掌中，將中印頂戴，以左脚安右脚上，誦呪二十一遍，向下放之而散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪印。以左右手相叉入掌中，二大母指亦入掌中，將中印頂戴，以左脚安右脚上，誦呪二十一遍，向下放之而散。

大輪金剛稽首請偈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪金剛稽首請偈

南天竺三藏金剛智譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺三藏金剛智譯

稽首珠髻大華齒， 力士密跡大輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首珠髻大華齒， 力士密跡大輪王，

烏芻沙摩不動尊， 火頭結界軍荼利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 烏芻沙摩不動尊， 火頭結界軍荼利。

或嗔或喚作威怒， 移山轉海須臾間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或嗔或喚作威怒， 移山轉海須臾間，

降伏羅剎眾毒心， 聞說真言皆怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏羅剎眾毒心， 聞說真言皆怖畏。

摧滅十惡化含靈， 超入如來功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅十惡化含靈， 超入如來功德海，

為護弟子持誦者， 發心讚請應聲期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護弟子持誦者， 發心讚請應聲期。

願大金剛清淨眾， 跋折羅杵自隨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願大金剛清淨眾， 跋折羅杵自隨心，

於此道場禮念處， 周匝圍繞作結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此道場禮念處， 周匝圍繞作結界。

于時寬延二己巳年秋七月穀旦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時寬延二己巳年秋七月穀旦

vajrayana無等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 vajrayana無等