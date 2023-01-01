穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門

穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷

北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能勝將譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北天竺國三藏沙門阿質達霰唐言無能勝將譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在拘尸那國力士生處跋提河邊娑羅雙樹間。爾時如來臨入涅槃，是時有無量百千萬眾天龍八部人非人等，啼泣向佛四面哽咽悲惱而住。爾時復有諸天大眾、釋提桓因等皆來供養，唯有䗍髻梵王將諸天女，依於四面圍繞而坐，前後天女千萬億眾共相娛樂，聞如來入般涅槃而不來覲省。時諸大眾為言：「今日如來臨般涅槃，是彼梵王何不來耶？其王必有我慢之心而不來至此。我等徒眾驅使小呪仙往彼令取。」作是語已，策百千眾呪仙到於彼處，乃見種種不淨而為城塹。其仙見已，各犯呪而死。時諸大眾怪未曾有。復策無量金剛，亦令持呪而去，乃至七日無人取得。大眾見是事倍復悲哀。爾時大眾同聲而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在拘尸那國力士生處跋提河邊娑羅雙樹間。爾時如來臨入涅槃，是時有無量百千萬眾天龍八部人非人等，啼泣向佛四面哽咽悲惱而住。爾時復有諸天大眾、釋提桓因等皆來供養，唯有䗍髻梵王將諸天女，依於四面圍繞而坐，前後天女千萬億眾共相娛樂，聞如來入般涅槃而不來覲省。時諸大眾為言：「今日如來臨般涅槃，是彼梵王何不來耶？其王必有我慢之心而不來至此。我等徒眾驅使小呪仙往彼令取。」作是語已，策百千眾呪仙到於彼處，乃見種種不淨而為城塹。其仙見已，各犯呪而死。時諸大眾怪未曾有。復策無量金剛，亦令持呪而去，乃至七日無人取得。大眾見是事倍復悲哀。爾時大眾同聲而說偈言：

「苦哉大聖尊， 入真何太速？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苦哉大聖尊， 入真何太速？

諸天猶決定， 天人追喚得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天猶決定， 天人追喚得。

痛哉天中天， 入真如火滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 痛哉天中天， 入真如火滅。」

時諸大眾說此偈已，倍復哽咽悲啼嘷哭。是時如來愍諸大眾，即以大遍知神力，隨左心化出不壞金剛。即於眾中從座而起，白大眾言：「我有大神呪，能取彼梵王。」作是語已，即於大眾之中顯大神通，變此三千大千世界六返震動，天宮、龍宮、諸鬼神宮皆悉崩摧。即自騰身至梵王所，以指指之，其彼醜穢物變為大地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾說此偈已，倍復哽咽悲啼嘷哭。是時如來愍諸大眾，即以大遍知神力，隨左心化出不壞金剛。即於眾中從座而起，白大眾言：「我有大神呪，能取彼梵王。」作是語已，即於大眾之中顯大神通，變此三千大千世界六返震動，天宮、龍宮、諸鬼神宮皆悉崩摧。即自騰身至梵王所，以指指之，其彼醜穢物變為大地。

爾時金剛至彼報言：「汝大愚癡！我如來欲入涅槃，汝何不去？」即以金剛不壞之力微以指之，梵王發心至如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛至彼報言：「汝大愚癡！我如來欲入涅槃，汝何不去？」即以金剛不壞之力微以指之，梵王發心至如來所。

爾時大眾讚言：「大力士！汝能有是神力，取彼梵王來至於此。」時金剛即報言：「若有世間眾生，被諸天惡魔一切外道所惱亂者，但誦我呪十萬遍，我自現身令一切有情隨意滿足，永離貧窮常令安樂。其呪如是。先發此大願：『南無我本師釋迦牟尼佛。於如來滅後受持此呪，誓度群生，令佛法不滅久住於世。』」說是願已，即說大圓滿陀羅尼神呪穢跡真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾讚言：「大力士！汝能有是神力，取彼梵王來至於此。」時金剛即報言：「若有世間眾生，被諸天惡魔一切外道所惱亂者，但誦我呪十萬遍，我自現身令一切有情隨意滿足，永離貧窮常令安樂。其呪如是。先發此大願：『南無我本師釋迦牟尼佛。於如來滅後受持此呪，誓度群生，令佛法不滅久住於世。』」說是願已，即說大圓滿陀羅尼神呪穢跡真言曰：

「唵𠲽咶啒㖀摩訶鉢囉(二合)𭉆那𠵨(三音)吻汁吻(四音)微咭微摩那栖(六音)嗚深慕(七音)啒㖀𤙖𤙖泮泮泮娑訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵𠲽咶啒㖀摩訶鉢囉(二合)𭉆那𠵨(三音)吻汁吻(四音)微咭微摩那栖(六音)嗚深慕(七音)啒㖀𤙖𤙖泮泮泮娑訶」

時彼金剛說此呪已，復作是言：「我於如來滅後常誦此呪。若有眾生請願受持此呪者，我常為給使者，令所求如願。我今於如來前說此神呪，唯願如來於真中照知我等。世尊！若有眾生多被諸惡鬼神之所惱亂，此呪者皆不能為害，永離苦難。世尊！若有善男子善女人欲救療萬病者，誦上呪四十萬遍，見有病者治之有驗。無問淨與不淨，隨意驅使，我當隨從滿一切願。若欲令枯樹生枝葉者，取白膠香一大兩塗樹心，楊枝呪樹一百遍，日三時，至滿三日即生華果。若欲令枯泉出水者，淨灰圍之，即井華水三斗置泉水中，於寅時呪一百八遍，水如車輪涌出。若欲令枯山生草木，取鑌鐵刀一口，於四方圍山，呪三千遍，七日滿則生。若欲令野獸歸伏者，取安悉香燒，向有獸住處呪一千遍，其獸至夜間並集持法人門首，歸降如人間六畜相似，隨意驅使永不相捨。若令夜叉自來歸降者，取桃枝十翦齊截，取水一石煎取五斗，澇桃柳枝出，以丁香三大兩、乳頭香三大兩、白膠香三大兩，後和柳水煎取五斗，即置一破盆中。取一桃枝長三尺，攪水誦呪一百遍，一切夜叉羅剎皆來現，共行法人語，請求與人先為侍者。若令諸惡鬼神毒蛇蝎猛獸等毒以滅者，取淨灰圍所居穴孔，並自出來，當微出聲呪之一百遍，其蛇等一切蠱獸各滅毒心不敢傷人，速得解脫。若令惡狗不傷人者，取食一摶呪七遍與食，永不傷人復不出聲。若令惡人來降伏者，書前人姓名，置呪人脚下，呪之百遍，心念彼人，其人立至，降伏捨怨憎之心。若欲人相憎者，書彼二人名號，於自足下，呪二百一十八遍，其人等便相離背不相愛敬。若有相憎人令相愛敬者，即書取彼名姓，於自足下，呪一百八遍，其人便相愛重永不相捨。若有未安樂之人令安樂者，取前人名字書足下，呪三百遍，當為彼人發大誓願。我於彼時即自送，辯才無滯，隨行者意所須之者並悉施與。若持呪人求種種珍寶摩尼如意珠等者，但至心誦呪自限多少，我即自送，滿其所願。若欲治人病者，作頓病印。先以左手頭指中指押索文，印呪之一百遍，以印頓病人七下立差。若病人臨欲死者，先於禁五路印然後治之，即不死印目。如是先准印，以無名指屈向掌中，竪小指，呪之百遍，其患速除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼金剛說此呪已，復作是言：「我於如來滅後常誦此呪。若有眾生請願受持此呪者，我常為給使者，令所求如願。我今於如來前說此神呪，唯願如來於真中照知我等。世尊！若有眾生多被諸惡鬼神之所惱亂，此呪者皆不能為害，永離苦難。世尊！若有善男子善女人欲救療萬病者，誦上呪四十萬遍，見有病者治之有驗。無問淨與不淨，隨意驅使，我當隨從滿一切願。若欲令枯樹生枝葉者，取白膠香一大兩塗樹心，楊枝呪樹一百遍，日三時，至滿三日即生華果。若欲令枯泉出水者，淨灰圍之，即井華水三斗置泉水中，於寅時呪一百八遍，水如車輪涌出。若欲令枯山生草木，取鑌鐵刀一口，於四方圍山，呪三千遍，七日滿則生。若欲令野獸歸伏者，取安悉香燒，向有獸住處呪一千遍，其獸至夜間並集持法人門首，歸降如人間六畜相似，隨意驅使永不相捨。若令夜叉自來歸降者，取桃枝十翦齊截，取水一石煎取五斗，澇桃柳枝出，以丁香三大兩、乳頭香三大兩、白膠香三大兩，後和柳水煎取五斗，即置一破盆中。取一桃枝長三尺，攪水誦呪一百遍，一切夜叉羅剎皆來現，共行法人語，請求與人先為侍者。若令諸惡鬼神毒蛇蝎猛獸等毒以滅者，取淨灰圍所居穴孔，並自出來，當微出聲呪之一百遍，其蛇等一切蠱獸各滅毒心不敢傷人，速得解脫。若令惡狗不傷人者，取食一摶呪七遍與食，永不傷人復不出聲。若令惡人來降伏者，書前人姓名，置呪人脚下，呪之百遍，心念彼人，其人立至，降伏捨怨憎之心。若欲人相憎者，書彼二人名號，於自足下，呪二百一十八遍，其人等便相離背不相愛敬。若有相憎人令相愛敬者，即書取彼名姓，於自足下，呪一百八遍，其人便相愛重永不相捨。若有未安樂之人令安樂者，取前人名字書足下，呪三百遍，當為彼人發大誓願。我於彼時即自送，辯才無滯，隨行者意所須之者並悉施與。若持呪人求種種珍寶摩尼如意珠等者，但至心誦呪自限多少，我即自送，滿其所願。若欲治人病者，作頓病印。先以左手頭指中指押索文，印呪之一百遍，以印頓病人七下立差。若病人臨欲死者，先於禁五路印然後治之，即不死印目。如是先准印，以無名指屈向掌中，竪小指，呪之百遍，其患速除。

「若治邪病者，但於病患人頭邊燒安悉香誦之，呪立除之。若蟲毒病者，書患人名字紙上呪之即差。治精魅病者，亦如法。若治伏連病者，書患人姓名及作病鬼姓名，埋患人床下呪之，其鬼遠奉名字自出現身，便令彼鬼看三世之事，一一具說向人，其病速差。若有患時氣病者，呪師見之即差。若欲令行病鬼王不入界者，於十齋日誦我此呪一千八遍，能除萬里病患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治邪病者，但於病患人頭邊燒安悉香誦之，呪立除之。若蟲毒病者，書患人名字紙上呪之即差。治精魅病者，亦如法。若治伏連病者，書患人姓名及作病鬼姓名，埋患人床下呪之，其鬼遠奉名字自出現身，便令彼鬼看三世之事，一一具說向人，其病速差。若有患時氣病者，呪師見之即差。若欲令行病鬼王不入界者，於十齋日誦我此呪一千八遍，能除萬里病患。」