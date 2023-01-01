大威力烏樞瑟摩明王經

大威力烏樞瑟摩明王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威力烏樞瑟摩明王經卷下

大唐北天竺國三藏阿質達霰譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北天竺國三藏阿質達霰譯

心密言事法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心密言事法

「復次求心密言成驗法，行者不拘淨穢、食與不食，持滿十萬，當得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次求心密言成驗法，行者不拘淨穢、食與不食，持滿十萬，當得悉地。

「若取線一加持一結一千八遍，戴之，自護護他。若加持黃芥子或灰或水，散十方，辟魔。若加持頂上髮作髻，所至之處皆獲勝利。若加持衣角七遍作一結，訴訟得理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取線一加持一結一千八遍，戴之，自護護他。若加持黃芥子或灰或水，散十方，辟魔。若加持頂上髮作髻，所至之處皆獲勝利。若加持衣角七遍作一結，訴訟得理。

「若遭囚閉枷鎖，心誦真言即得解脫。若良田土及灰，以蜜和之加持塗，一切瘡生肌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遭囚閉枷鎖，心誦真言即得解脫。若良田土及灰，以蜜和之加持塗，一切瘡生肌。

「若梵羅剎中人至困者，結心印持明，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若梵羅剎中人至困者，結心印持明，差。

「若旃陀羅家灰滿盛鉢中，毒藥末和水加持，灑灰上，置地加持之，旋轉捕盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若旃陀羅家灰滿盛鉢中，毒藥末和水加持，灑灰上，置地加持之，旋轉捕盜。

「若黑月八日，魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜叉面。執人骨橛，加持一千八遍，稱彼名。擣紅藍花汁塗橛，用釘入地，烏蹉娜曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日，魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜叉面。執人骨橛，加持一千八遍，稱彼名。擣紅藍花汁塗橛，用釘入地，烏蹉娜曩。

「若加持鵶脛骨一百八遍，釘彼門下，如鵶飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持鵶脛骨一百八遍，釘彼門下，如鵶飛。

「若絕食三日，黑月八日或十四日，寒林中以其灰布彼形，佉馱羅木橛五枚，各加持一百八遍，釘額、喉、心及兩肩，摩囉寧。不者，以一橛釘支節，少沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食三日，黑月八日或十四日，寒林中以其灰布彼形，佉馱羅木橛五枚，各加持一百八遍，釘額、喉、心及兩肩，摩囉寧。不者，以一橛釘支節，少沙。

「若離合，黑月八日日方午或夜半，進寒林灰於苦練樹皮火中一千八遍。若夜半，蛇脫皮、鼠狼肉一內芥子油中，進摩阿迦羅火中，經七夜，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離合，黑月八日日方午或夜半，進寒林灰於苦練樹皮火中一千八遍。若夜半，蛇脫皮、鼠狼肉一內芥子油中，進摩阿迦羅火中，經七夜，尾娜末沙曩。

「若離合，進俱奢得鷄果於勃羅得迦火中，一日三時，時一千八遍，至滿七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離合，進俱奢得鷄果於勃羅得迦火中，一日三時，時一千八遍，至滿七日。

「若寒林中或淨室中，進勃羅得迦果於氷拏迦火中，一千八遍，辟大力鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中或淨室中，進勃羅得迦果於氷拏迦火中，一千八遍，辟大力鬼神。

「若勃羅得迦子、青木香和油麻油，進勃羅得迦火中一千八遍，至滿七日，矩瑟吒。加持紫檀香一千八遍，塗之，復。若灰、鹽、毒藥末和，進火中一千八遍，痃辟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若勃羅得迦子、青木香和油麻油，進勃羅得迦火中一千八遍，至滿七日，矩瑟吒。加持紫檀香一千八遍，塗之，復。若灰、鹽、毒藥末和，進火中一千八遍，痃辟。

「若一日不食，黑月八日寒林灰和魚膽作人形，割進佉馱羅火中，夜半，起貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一日不食，黑月八日寒林灰和魚膽作人形，割進佉馱羅火中，夜半，起貴敬。

「若三日不食，黑月十四日寒林立壇，以香赤華赤飲食供養，以己血於髑髏上畫迦那，寒林炭火炙之，仍加持一千八遍，自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三日不食，黑月十四日寒林立壇，以香赤華赤飲食供養，以己血於髑髏上畫迦那，寒林炭火炙之，仍加持一千八遍，自至。

「若夜半進稻穀末於火中一千八遍，烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若夜半進稻穀末於火中一千八遍，烏柘吒曩。

「若寒林中花鬘蛇皮和進火中一千八遍，入嚩囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中花鬘蛇皮和進火中一千八遍，入嚩囉。

「若進胡椒於火中一千八遍，悉多哩貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進胡椒於火中一千八遍，悉多哩貴敬。

「若微赦迦及摩那果內芥子油中，黑月八日寒林中進其火中，日以三時，時一千八遍，至滿七日，彼即貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若微赦迦及摩那果內芥子油中，黑月八日寒林中進其火中，日以三時，時一千八遍，至滿七日，彼即貴敬。

「若夜半被髮，苦練葉并子和牛尿進火中一千八遍，三遍烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若夜半被髮，苦練葉并子和牛尿進火中一千八遍，三遍烏柘吒曩。

「若黑月八日，寒林灰塑人形，本尊前割，進佉馱囉火中，即至。加持果七遍贈之，轉貴敬矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日，寒林灰塑人形，本尊前割，進佉馱囉火中，即至。加持果七遍贈之，轉貴敬矣。

「若麼沙、己血和鹽，進經用齒木火中一千八遍，囉拏貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若麼沙、己血和鹽，進經用齒木火中一千八遍，囉拏貴敬。

「若每晨誦一千八遍，常得安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若每晨誦一千八遍，常得安寧。

「若芥子、鹽、血和，進經用齒木火中一千八遍，囉拏貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若芥子、鹽、血和，進經用齒木火中一千八遍，囉拏貴敬。

「若午時薰胡翅和芥子油，進苦練木火中一千八遍，烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若午時薰胡翅和芥子油，進苦練木火中一千八遍，烏柘吒曩。

「若寒林中禁語，誦十萬遍訖。三日不食，白月八日或九日，以人左肋骨，用紅藍花汁畫彼形，寒林火炙之加持，彼自空而來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中禁語，誦十萬遍訖。三日不食，白月八日或九日，以人左肋骨，用紅藍花汁畫彼形，寒林火炙之加持，彼自空而來。

「若淨室或寒林，已指甲、蛇皮、薰胡毛和作香，燒供養跛吒寫，誦經七日，烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若淨室或寒林，已指甲、蛇皮、薰胡毛和作香，燒供養跛吒寫，誦經七日，烏柘吒曩。

「若水中立至膝或腰，一內薰胡毛於人脂中，日時三，千八遍，經一七日，烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若水中立至膝或腰，一內薰胡毛於人脂中，日時三，千八遍，經一七日，烏柘吒曩。

「若芥子脂遍己身塗之，以芥子末拭取成彼形，寒林中割進其火中，經一七日，矩瑟吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若芥子脂遍己身塗之，以芥子末拭取成彼形，寒林中割進其火中，經一七日，矩瑟吒。

「若鉢羅奢子及麼娜子和，進火中一百八遍，矩瑟吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鉢羅奢子及麼娜子和，進火中一百八遍，矩瑟吒。

「若得莽囉葉嚩囉伽得嚩稱，及咄嚕瑟劍(蘇合香也)為末，和芥子油，進火中一千八遍，令眾人貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得莽囉葉嚩囉伽得嚩稱，及咄嚕瑟劍(蘇合香也)為末，和芥子油，進火中一千八遍，令眾人貴敬。

「若於寒林中以紫檀作壇供養，行者坐髑髏上，犬肉和芥子油，進寒林火中一千八遍，毘舍遮眾見隱，及長生藥一切所索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於寒林中以紫檀作壇供養，行者坐髑髏上，犬肉和芥子油，進寒林火中一千八遍，毘舍遮眾見隱，及長生藥一切所索。

「若寒林灰和犬脂成形，一髑髏中著犬脂置形頭上，行者坐髑髏上，進屍髮於火中一千八遍，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林灰和犬脂成形，一髑髏中著犬脂置形頭上，行者坐髑髏上，進屍髮於火中一千八遍，摩囉寧。

「若一切大怖畏逼身，憶念此密言，止之。若日誦一千八遍者，辟官事及大力鬼神、虎狼師子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切大怖畏逼身，憶念此密言，止之。若日誦一千八遍者，辟官事及大力鬼神、虎狼師子。

「若路行，日誦一百八遍，免劫盜。若遭官事，誦一萬遍，枷鎖解脫，長吏相容。若被囚禁，但誦此密言，即得解脫。若疫病，以粳米飯和酥，進火中一千八遍，止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若路行，日誦一百八遍，免劫盜。若遭官事，誦一萬遍，枷鎖解脫，長吏相容。若被囚禁，但誦此密言，即得解脫。若疫病，以粳米飯和酥，進火中一千八遍，止。

「若加持牛黃一千八遍，塗額，見者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持牛黃一千八遍，塗額，見者貴敬。

「若進安悉香火中十萬遍，羅剎貴敬，所求皆遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進安悉香火中十萬遍，羅剎貴敬，所求皆遂。

「若安悉香和松膠進火中十萬遍，大聖金剛手菩薩隨心所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若安悉香和松膠進火中十萬遍，大聖金剛手菩薩隨心所願。

「若紅蓮華鬚、青木香、酥蜜和，於獨樹下進火中滿十萬遍，大威力明王現其人前，隨心滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若紅蓮華鬚、青木香、酥蜜和，於獨樹下進火中滿十萬遍，大威力明王現其人前，隨心滿願。

「若寒林中犬骨和犬脂，進火中一千八遍，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中犬骨和犬脂，進火中一千八遍，摩囉寧。

「若鵶翅、薰胡翅和，進火中一千八遍，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鵶翅、薰胡翅和，進火中一千八遍，尾娜末沙曩。

「若摩怛曩子和蛇脂，進火中一千八遍，烏蹉娜曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若摩怛曩子和蛇脂，進火中一千八遍，烏蹉娜曩。

「若供養本尊，黃芥子和烏油麻進火中，一日三時，時一千八遍，經一七日，即貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養本尊，黃芥子和烏油麻進火中，一日三時，時一千八遍，經一七日，即貴敬。

「若鹽和芥子進火中，日三時，時一千八遍，經一七日，國王貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹽和芥子進火中，日三時，時一千八遍，經一七日，國王貴敬。

「若髑髏末和寒林灰作形，割進火中，入嚩囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若髑髏末和寒林灰作形，割進火中，入嚩囉。

「若髑髏末、薰胡毛和，進火中，每日一千八遍，經一七日，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若髑髏末、薰胡毛和，進火中，每日一千八遍，經一七日，尾娜末沙曩。

「若髑髏末、欝金香和芥子油，進火中，一千八遍，入嚩囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若髑髏末、欝金香和芥子油，進火中，一千八遍，入嚩囉。

「若鵶肉和雌黃，進火中一千八遍，烏蹉娜曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鵶肉和雌黃，進火中一千八遍，烏蹉娜曩。

「若內鉢囉奢子於滿拏迦脂，進火中一千八遍，矩瑟姹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若內鉢囉奢子於滿拏迦脂，進火中一千八遍，矩瑟姹。

「若獨樹下，進迴香花於烏曇鉢囉火中十萬遍，得金錢一千文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若獨樹下，進迴香花於烏曇鉢囉火中十萬遍，得金錢一千文。

「若以惹底花准前燒，為持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以惹底花准前燒，為持明王。

「若燒萆麻子一千八遍，囉拏貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若燒萆麻子一千八遍，囉拏貴敬。

「若審銘花和酥蜜酪，進火中一千八遍，當家疫散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若審銘花和酥蜜酪，進火中一千八遍，當家疫散。

「若勃哩孕迦花和酥蜜，進火中一千八遍，當家疫散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若勃哩孕迦花和酥蜜，進火中一千八遍，當家疫散。

「若截杉木進火中，成扇底迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截杉木進火中，成扇底迦。

「若進迦羅尾花於大河水中，滿十萬遍，候月蝕時布像，以飲食、迦羅尾花供養，又進其花於水中，月復止。其夜勿睡，至曉後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進迦羅尾花於大河水中，滿十萬遍，候月蝕時布像，以飲食、迦羅尾花供養，又進其花於水中，月復止。其夜勿睡，至曉後。

「有蛇傷，縱已終者，但加持之，再生益壽。若令其蛇轉傷人，不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有蛇傷，縱已終者，但加持之，再生益壽。若令其蛇轉傷人，不得。

「若月蝕時，於本尊前加持麼沙令焰起，若人中毒，以麼沙於病者前掉三兩遍，病差延年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕時，於本尊前加持麼沙令焰起，若人中毒，以麼沙於病者前掉三兩遍，病差延年。

「若鬼瘧時氣等，依前掉麼沙，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鬼瘧時氣等，依前掉麼沙，差。

「若取眾名花和清水置瓶中，加持一千八遍，浴之，增福、破魔、護身，毘那夜迦為障者，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取眾名花和清水置瓶中，加持一千八遍，浴之，增福、破魔、護身，毘那夜迦為障者，差。

「若以紫檀香塗壇，加持童子，本尊降問事。若白芥子以身血相和，進火中，一日三時，時別一千八遍，稱彼名，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以紫檀香塗壇，加持童子，本尊降問事。若白芥子以身血相和，進火中，一日三時，時別一千八遍，稱彼名，貴敬。

「若以鹽作彼形，後右脚稔，進火中，一日三時，時一千一百八遍，滿一七日，王者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以鹽作彼形，後右脚稔，進火中，一日三時，時一千一百八遍，滿一七日，王者貴敬。

「若但稱彼名，一日三時，時一千八遍，滿一七日，欲召帝釋猶尚得至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若但稱彼名，一日三時，時一千八遍，滿一七日，欲召帝釋猶尚得至。

「若鹽和己身血，進火中，一日三時，時一千八遍，遍稱彼名，滿一七日，貴敬。若進油麻於火中，一日三時，時一千八遍，遍稱彼名，滿一七日，貴敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹽和己身血，進火中，一日三時，時一千八遍，遍稱彼名，滿一七日，貴敬。若進油麻於火中，一日三時，時一千八遍，遍稱彼名，滿一七日，貴敬。」

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸眾言：「我此廣大壇法，三世諸佛皆所傳說。我今復陳此法，能利益人天及諸有情。若登其壇，皆成大驗，不擇時日任建立之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸眾言：「我此廣大壇法，三世諸佛皆所傳說。我今復陳此法，能利益人天及諸有情。若登其壇，皆成大驗，不擇時日任建立之。」

爾時天龍八部、人及非人咸皆歎言：「此壇功力量等虛空，難可籌量，無以比喻。唯願慈悲，為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天龍八部、人及非人咸皆歎言：「此壇功力量等虛空，難可籌量，無以比喻。唯願慈悲，為我等說。」

爾時薄伽梵知眾樂聞，告言：「欲立此壇，其阿闍梨相身須清潔、柔和質直、具忍辱行，深信大乘及陀羅尼，戒珠無缺、聰明利智，起慈悲心仍好供養。乃於山林或大海側，或泉或河大池等側，牛欄獨樹或寒林制帝及花林中，若在城隍近東南角或西北隅，如是等處取便而作。以牛五淨和灑其地，或用香水。又以牛尿和糞摩之。其壇四肘或八、十四或二十肘。作四門，西門、北門是往來道。階高四指。四角內畫金剛杵，皆焰起。壇中首東畫佛，當結跏趺，處蓮花座，兩肩及光皆有焰起。左手大指頭指把少袈裟，餘三指微拳，其掌向外，以手近脇，右手揚掌。佛右畫大力烏芻瑟麼明王，四臂：右手佛、下手執娜拏；左上手並舒五指側手近額，微低其頭作禮佛勢，不手赤索。目赤色。次右金剛手菩薩，次右素婆明王。於菩薩左阿蜜哩多軍茶利明王，次金剛劍明妃，次金剛鎖明妃。於素婆明王左磨麼鷄，於金剛手後畫明王等心，心即半月也，所謂計里吉攞明王、娜囉尾拏明王、囉迦當伽明王、嚩日囉尾娜囉明王、嚩日囉嚕娜囉明王、波囉摩纈哩乃耶明王、摩訶戰拏舍者明王。佛左觀自在菩薩、次右波拏囉嚩細寧、次後多囉及毘俱胝明妃菩薩。左馬頭王大怒形、次左大吉祥天女、次左摩訶濕吠帝。遶佛住畫諸大菩薩。西門裏左右各畫一忿怒。南邊者一手執打車棒，北邊者一手杵一手娜拏。東門內北邊青金剛，一手竪擬之。南邊阿吒吒訶索，笑勢。南門內東邊惹瀾多者嚕，西邊波娜寧估廁波。北門內東邊訥馱囉沙，西邊訥惹庾。此門內並是忿怒者。外壇東北角伊舍那天王，以伽那眾圍遶。東方日月天及提頭賴吒并帝釋等。東南隅火天，以苦行仙圍遶。南方閻羅王及那羅延。西南隅寧李帝，羅剎圍遶。西方龍王，以諸龍眾圍遶。西北隅風天，以風天眾圍遶。北方毘沙門天王，以藥叉眾圍遶。於佛前置灌頂瓶。阿闍梨洗手訖，三度抄水向口。又以名香塗手，結請佛印并密言，又請諸尊。以飲食香華供養寧李帝，通用麼娑。壇西以乳木作火壇，阿闍梨先請火天，於火爐中安置訖，乃以蘇蜜酪和油麻，一加持一進火中，供養二十一遍或一百八遍，心念火天於火壇側東南方坐，乃請佛於火爐中坐，進准前物二十一遍或一百八遍。次請佛却歸本位。佛部畢，次供養蓮華部眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵知眾樂聞，告言：「欲立此壇，其阿闍梨相身須清潔、柔和質直、具忍辱行，深信大乘及陀羅尼，戒珠無缺、聰明利智，起慈悲心仍好供養。乃於山林或大海側，或泉或河大池等側，牛欄獨樹或寒林制帝及花林中，若在城隍近東南角或西北隅，如是等處取便而作。以牛五淨和灑其地，或用香水。又以牛尿和糞摩之。其壇四肘或八、十四或二十肘。作四門，西門、北門是往來道。階高四指。四角內畫金剛杵，皆焰起。壇中首東畫佛，當結跏趺，處蓮花座，兩肩及光皆有焰起。左手大指頭指把少袈裟，餘三指微拳，其掌向外，以手近脇，右手揚掌。佛右畫大力烏芻瑟麼明王，四臂：右手佛、下手執娜拏；左上手並舒五指側手近額，微低其頭作禮佛勢，不手赤索。目赤色。次右金剛手菩薩，次右素婆明王。於菩薩左阿蜜哩多軍茶利明王，次金剛劍明妃，次金剛鎖明妃。於素婆明王左磨麼鷄，於金剛手後畫明王等心，心即半月也，所謂計里吉攞明王、娜囉尾拏明王、囉迦當伽明王、嚩日囉尾娜囉明王、嚩日囉嚕娜囉明王、波囉摩纈哩乃耶明王、摩訶戰拏舍者明王。佛左觀自在菩薩、次右波拏囉嚩細寧、次後多囉及毘俱胝明妃菩薩。左馬頭王大怒形、次左大吉祥天女、次左摩訶濕吠帝。遶佛住畫諸大菩薩。西門裏左右各畫一忿怒。南邊者一手執打車棒，北邊者一手杵一手娜拏。東門內北邊青金剛，一手竪擬之。南邊阿吒吒訶索，笑勢。南門內東邊惹瀾多者嚕，西邊波娜寧估廁波。北門內東邊訥馱囉沙，西邊訥惹庾。此門內並是忿怒者。外壇東北角伊舍那天王，以伽那眾圍遶。東方日月天及提頭賴吒并帝釋等。東南隅火天，以苦行仙圍遶。南方閻羅王及那羅延。西南隅寧李帝，羅剎圍遶。西方龍王，以諸龍眾圍遶。西北隅風天，以風天眾圍遶。北方毘沙門天王，以藥叉眾圍遶。於佛前置灌頂瓶。阿闍梨洗手訖，三度抄水向口。又以名香塗手，結請佛印并密言，又請諸尊。以飲食香華供養寧李帝，通用麼娑。壇西以乳木作火壇，阿闍梨先請火天，於火爐中安置訖，乃以蘇蜜酪和油麻，一加持一進火中，供養二十一遍或一百八遍，心念火天於火壇側東南方坐，乃請佛於火爐中坐，進准前物二十一遍或一百八遍。次請佛却歸本位。佛部畢，次供養蓮華部眾。

「一請尊。次金剛部，一一請尊。次大自在天王，次一一諸天，依次而請，燒准前物而供養之。又請火天就爐供養，乃請火天歸其本位。其行者當先洗沐、衣新淨衣、受戒、懺悔、發菩提心，以帛掩目。阿闍梨加持香水灑行者頂，引入西門，令結金剛三昧耶印，置華於印上。阿闍梨誦金剛三昧耶密言七遍，令行者耳聞，便使散花。華所至處，阿闍梨告言：『著某尊。汝與彼尊有緣。』阿闍梨准法，為請行者本尊就火爐，令行者在阿闍梨右跪坐，執其手，令以右手進酥等於火中七遍充供養，阿闍梨奉送本尊歸本位。以行者擬授密言，加持灌頂瓶一百八遍，令行者結本尊印，印頂口誦密言。阿闍梨與灌頂，告言：『灌頂已畢，各依本法而作事業。』乃示之種種印契及諸法要。阿闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德。又以飲食香華供養諸尊，發願懺悔。次依前先請火天，燒准前物供養。次供養佛部二聖眾，次蓮華部，次金剛部，次諸天。乃奉送佛部，次蓮華部，次金剛部，次諸天。阿闍梨舉燭，引諸行者照壇內，示佛菩薩及天等位，乃泥掃之。凡作壇，日未出前畢住。若登此壇，即如入一切灌頂壇訖同功，罪滅福生、辟諸業輪、降伏人天、所作皆驗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一請尊。次金剛部，一一請尊。次大自在天王，次一一諸天，依次而請，燒准前物而供養之。又請火天就爐供養，乃請火天歸其本位。其行者當先洗沐、衣新淨衣、受戒、懺悔、發菩提心，以帛掩目。阿闍梨加持香水灑行者頂，引入西門，令結金剛三昧耶印，置華於印上。阿闍梨誦金剛三昧耶密言七遍，令行者耳聞，便使散花。華所至處，阿闍梨告言：『著某尊。汝與彼尊有緣。』阿闍梨准法，為請行者本尊就火爐，令行者在阿闍梨右跪坐，執其手，令以右手進酥等於火中七遍充供養，阿闍梨奉送本尊歸本位。以行者擬授密言，加持灌頂瓶一百八遍，令行者結本尊印，印頂口誦密言。阿闍梨與灌頂，告言：『灌頂已畢，各依本法而作事業。』乃示之種種印契及諸法要。阿闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德。又以飲食香華供養諸尊，發願懺悔。次依前先請火天，燒准前物供養。次供養佛部二聖眾，次蓮華部，次金剛部，次諸天。乃奉送佛部，次蓮華部，次金剛部，次諸天。阿闍梨舉燭，引諸行者照壇內，示佛菩薩及天等位，乃泥掃之。凡作壇，日未出前畢住。若登此壇，即如入一切灌頂壇訖同功，罪滅福生、辟諸業輪、降伏人天、所作皆驗。」

時薄伽梵說此大威力明尾䮍多銘壇已，一切大眾咸共讚言：「善哉善哉！威德無過。饒益我等故，今說斯要。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此大威力明尾䮍多銘壇已，一切大眾咸共讚言：「善哉善哉！威德無過。饒益我等故，今說斯要。」

復次薄伽梵金剛手說大威力密言相。大威力根本密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次薄伽梵金剛手說大威力密言相。大威力根本密言曰：

「唵(一) 吽吽吽(二) 頗吒(半音，下同)頗吒頗吒(三) 鄔仡囉(二合)戍攞播寧(四) 𤙖𤙖𤙖(五) 頗吒頗吒頗吒(六) 擾羝寧囉曩(二合一) 娜(七) 𤙖𤙖𤙖(八) 頗吒頗吒頗吒(九) 沙嚩(二合引)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 吽吽吽(二) 頗吒(半音，下同)頗吒頗吒(三) 鄔仡囉(二合)戍攞播寧(四) 𤙖𤙖𤙖(五) 頗吒頗吒頗吒(六) 擾羝寧囉曩(二合一) 娜(七) 𤙖𤙖𤙖(八) 頗吒頗吒頗吒(九) 沙嚩(二合引)訶(十)」

「心密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心密言曰：

「唵(一) 𤙖(二) 頗吒(吒字半音與頗字合呼，諸准此)頗吒頗吒(吒半音呼)(三) 鄔仡囉(二合)戍攞播寧(四) 𤙖𤙖𤙖(五) 頗吒頗吒頗吒(吒半音呼)(六) 唵(七) 優羝寧囉曩(二合)娜(八) 𤙖𤙖𤙖(九) 頗吒(吒半音呼，下同)頗吒頗吒(十) 唵唵唵(十一) 摩訶麼攞(十二) 娑嚩(二合引)訶(引)(十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 𤙖(二) 頗吒(吒字半音與頗字合呼，諸准此)頗吒頗吒(吒半音呼)(三) 鄔仡囉(二合)戍攞播寧(四) 𤙖𤙖𤙖(五) 頗吒頗吒頗吒(吒半音呼)(六) 唵(七) 優羝寧囉曩(二合)娜(八) 𤙖𤙖𤙖(九) 頗吒(吒半音呼，下同)頗吒頗吒(十) 唵唵唵(十一) 摩訶麼攞(十二) 娑嚩(二合引)訶(引)(十三)」

「此密言凡五唵、七𤙖、九頗吒，梵文十七字，娑嚩訶不入數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此密言凡五唵、七𤙖、九頗吒，梵文十七字，娑嚩訶不入數。

「復陳教法，能作一切事。以三金作蓮華，往山頂加持三十萬遍，當得悉地。手持其悉地蓮華，身成大威力。若作輪或杵或三股叉或加那，准前加持七十萬遍，能遊四天下。加持一百萬遍，遊三十三天。二百萬遍，成持明輪王，夜摩、兜率及與諸天皆大順伏。能作一切事法，有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復陳教法，能作一切事。以三金作蓮華，往山頂加持三十萬遍，當得悉地。手持其悉地蓮華，身成大威力。若作輪或杵或三股叉或加那，准前加持七十萬遍，能遊四天下。加持一百萬遍，遊三十三天。二百萬遍，成持明輪王，夜摩、兜率及與諸天皆大順伏。能作一切事法，有大威力。

「復次畫像。市緤勿經截割者，不用皮膠。於中畫像佛，處師子座，手說法相。其右金剛手，左持杵、右問法相，通身青色。佛左威力，一手執拂、其次施願。於下畫行者，右執香爐、左持華籠，瞻仰大威力。於此像前，每日誦二十一遍，經六箇月，遂成先行，悉地所願皆遂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫像。市緤勿經截割者，不用皮膠。於中畫像佛，處師子座，手說法相。其右金剛手，左持杵、右問法相，通身青色。佛左威力，一手執拂、其次施願。於下畫行者，右執香爐、左持華籠，瞻仰大威力。於此像前，每日誦二十一遍，經六箇月，遂成先行，悉地所願皆遂。

「復次薄伽梵金剛手無比勇健前密言相，所謂頭頂、甲冑、頂、髻、坐等。奉請密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次薄伽梵金剛手無比勇健前密言相，所謂頭頂、甲冑、頂、髻、坐等。奉請密言曰：

「歸命三寶及金剛手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命三寶及金剛手。

「唵(一) 縛日囉(二合)俱路(二合)馱(二) 摩訶戰拏(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(五) 曀係曳(二合)呬(六)(若除曀係曳呬安𭒯車𭒯車，成奉送密言) 薄伽嚩(引)(七) 訶曩訶曩(八) 娜訶娜訶(九) 跛者跛者(十) 尾馱望(二合)娑也(十一) 苨嚩乃殿(覩見反)娜囉(二合)(十二) 布爾多(十三) 薩嚩(引)多麼(二合)耳多(十四) 薩嚩(引)多麼(二合)惹(十五) 蘇(上)嚕蘇(上)嚕(十六) 矩嚕矩嚕(十七) 母嚕母嚕(十八) 屈嚩屈嚩(十九) 摩訶屈嚩摩訶屈嚩(二十) 矩曩知矩曩知(二十一) 曩知曩知(二十二) 賜儞賜儞(二十三) 吉儞吉儞(二十四) 佉佉(二十五) 佉(去)奚佉(去)奚(二十六) 區(上)囉區(上)囉(二十七) 覩吒覩吒(二十八) 訶曩訶曩(二十九) 步多跛帝(三十) 阿蘇(上)囉補囉(三十一) 尾馱望(二合)娑曩迦囉(三十二) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(三十三) 摩訶麼攞(三十四) 馱麼馱麼(三十五) 迦羅迦羅(三十六) 矩嚕矩嚕(三十七) 𤙖頗吒(三十八) 蘇(上)嚕蘇嚕(三十九) 𤙖頗吒(四十) 訶曩訶曩(四十一) 𤙖頗吒(四十二) 娜訶娜訶(四十三) 𤙖頗吒(四十四) 跛者跛者(四十五) 𤙖頗吒(四十六) 纈哩(二合)(四十七) 𤙖𤙖𤙖(四十八) 頗吒(四十九) 娑嚩(二合引)訶(引)(五十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 縛日囉(二合)俱路(二合)馱(二) 摩訶戰拏(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(五) 曀係曳(二合)呬(六)(若除曀係曳呬安𭒯車𭒯車，成奉送密言) 薄伽嚩(引)(七) 訶曩訶曩(八) 娜訶娜訶(九) 跛者跛者(十) 尾馱望(二合)娑也(十一) 苨嚩乃殿(覩見反)娜囉(二合)(十二) 布爾多(十三) 薩嚩(引)多麼(二合)耳多(十四) 薩嚩(引)多麼(二合)惹(十五) 蘇(上)嚕蘇(上)嚕(十六) 矩嚕矩嚕(十七) 母嚕母嚕(十八) 屈嚩屈嚩(十九) 摩訶屈嚩摩訶屈嚩(二十) 矩曩知矩曩知(二十一) 曩知曩知(二十二) 賜儞賜儞(二十三) 吉儞吉儞(二十四) 佉佉(二十五) 佉(去)奚佉(去)奚(二十六) 區(上)囉區(上)囉(二十七) 覩吒覩吒(二十八) 訶曩訶曩(二十九) 步多跛帝(三十) 阿蘇(上)囉補囉(三十一) 尾馱望(二合)娑曩迦囉(三十二) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(三十三) 摩訶麼攞(三十四) 馱麼馱麼(三十五) 迦羅迦羅(三十六) 矩嚕矩嚕(三十七) 𤙖頗吒(三十八) 蘇(上)嚕蘇嚕(三十九) 𤙖頗吒(四十) 訶曩訶曩(四十一) 𤙖頗吒(四十二) 娜訶娜訶(四十三) 𤙖頗吒(四十四) 跛者跛者(四十五) 𤙖頗吒(四十六) 纈哩(二合)(四十七) 𤙖𤙖𤙖(四十八) 頗吒(四十九) 娑嚩(二合引)訶(引)(五十)」

「心密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心密言曰：

「歸命畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命畢。

「唵(一) 嚩日囉(二合)俱路(二合)馱(二) 摩訶麼攞(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(五) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(六) 吽(七) 頗吒(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)俱路(二合)馱(二) 摩訶麼攞(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(五) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(六) 吽(七) 頗吒(八)」

「甲冑密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甲冑密言曰：

「唵(一) 薩望伽髯(二) 摩訶帝髯(三) 嚩日囉(二合)舍寧(四) 嚩日囉(二合)播舍(五) 麼那鉢尾蛇(六) 薩嚩弩瑟鹻(二合)(七) 娑擔(二合)娑擔(二合)(八) 婆也婆也(九) 𤙖(十) 頗吒(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩望伽髯(二) 摩訶帝髯(三) 嚩日囉(二合)舍寧(四) 嚩日囉(二合)播舍(五) 麼那鉢尾蛇(六) 薩嚩弩瑟鹻(二合)(七) 娑擔(二合)娑擔(二合)(八) 婆也婆也(九) 𤙖(十) 頗吒(十一)」

「器仗密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「器仗密言曰：

「唵(一) 蘇(上)嚕蘇(上)嚕(二) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(三) 訶曩訶曩(四) 吽(五) 頗吒(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 蘇(上)嚕蘇(上)嚕(二) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(三) 訶曩訶曩(四) 吽(五) 頗吒(六)」

「頂髻密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻密言曰：

「唵(一) 始哩始囉(二) 摩里寧(三) 始儞(四) 始儞始儞(五) 始儞(六) 𤙖(七) 頗吒(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 始哩始囉(二) 摩里寧(三) 始儞(四) 始儞始儞(五) 始儞(六) 𤙖(七) 頗吒(八)」

「頂密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂密言曰：

「唵(一) 入嚩(二合)攞(二) 入嚩(二合)攞(三) 薩嚩努瑟鹻(二合)(四) 婆擔(合)波也(五) 娑擔(二合)婆也(六) 努囉柘羅(七) 努瑟鹻(二合)(八) 寧嚩囉也(九) 囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)(十) 滿(引)(十一) 馺嚩(二合)訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 入嚩(二合)攞(二) 入嚩(二合)攞(三) 薩嚩努瑟鹻(二合)(四) 婆擔(合)波也(五) 娑擔(二合)婆也(六) 努囉柘羅(七) 努瑟鹻(二合)(八) 寧嚩囉也(九) 囉訖叉(二合)囉訖叉(二合)(十) 滿(引)(十一) 馺嚩(二合)訶(十二)」

「坐密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「坐密言曰：

「歸命畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命畢。

「唵(一) 娜難(上)多尾惹也(二) 摩訶戰拏(三) 𤙖(四) 頗吒(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娜難(上)多尾惹也(二) 摩訶戰拏(三) 𤙖(四) 頗吒(五)」

「心中心根本明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中心根本明曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(二) 摩訶摩攞(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(二合)(五) 尾馱望(二合)娑也(二合)(六) 惹智攞濫耄娜囉(七) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(八) 𤙖(九) 頗吒(十) 唵(十一) 地哩迦(迦字半音，以上三字合呼之)(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(二) 摩訶摩攞(三) 訶曩娜訶跛者(四) 尾馱望(二合)娑也(二合)(五) 尾馱望(二合)娑也(二合)(六) 惹智攞濫耄娜囉(七) 烏樞瑟麼(二合)俱路(二合)馱(八) 𤙖(九) 頗吒(十) 唵(十一) 地哩迦(迦字半音，以上三字合呼之)(十二)

「復次薄伽梵無量廣大力難踰越契相。薄伽梵根本印，先以手背相著乃交指，小指及大指自相合如針，大開掌。根本印，二大指雙招之。奉送印，改請印大指向外彈。剪刀印，先並二手，屈小指，以大指押甲上如環，乃二環乃相拘握之，頭中指並舒，右中指押左頭指側，如剪刀股形。徐動其股右轉三遍，并誦密言成結界，若左轉三匝成解界，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次薄伽梵無量廣大力難踰越契相。薄伽梵根本印，先以手背相著乃交指，小指及大指自相合如針，大開掌。根本印，二大指雙招之。奉送印，改請印大指向外彈。剪刀印，先並二手，屈小指，以大指押甲上如環，乃二環乃相拘握之，頭中指並舒，右中指押左頭指側，如剪刀股形。徐動其股右轉三遍，并誦密言成結界，若左轉三匝成解界，用大心真言。

「制止印，右手作拳，直竪大指。若有忿怒者，誦密言以印降之，彼被制止。用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「制止印，右手作拳，直竪大指。若有忿怒者，誦密言以印降之，彼被制止。用大心真言。

「棒印，二手各以大指押中名小甲成環，二環極力相握，舒頭指如針，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「棒印，二手各以大指押中名小甲成環，二環極力相握，舒頭指如針，用大心真言。

「頭印，次前棒印，舒二頭指屈中節，乃以頭相拄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭印，次前棒印，舒二頭指屈中節，乃以頭相拄。

「頂印，如前頭印，舒開二頭指，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂印，如前頭印，舒開二頭指，用大心真言。

「甲印，准前頂印，各屈頭指，用印五處，即同被甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甲印，准前頂印，各屈頭指，用印五處，即同被甲。

「牆院印，次前甲印，舒二頭指，即同以牆院遶。鉤印，次前牆院印，各屈二頭指如鉤，徐招之。此印能呼召二足四類，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牆院印，次前甲印，舒二頭指，即同以牆院遶。鉤印，次前牆院印，各屈二頭指如鉤，徐招之。此印能呼召二足四類，用大心真言。

「驚怖印，如鉤印，乃舒左中指。一切鬼魅悉皆驚恐，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「驚怖印，如鉤印，乃舒左中指。一切鬼魅悉皆驚恐，用大心真言。

「頂髻印，次前驚怖印，二頭指相交入掌，二中指微屈第一節頭相拄。此印持誦時用之，能除難調伏者，用心中心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂髻印，次前驚怖印，二頭指相交入掌，二中指微屈第一節頭相拄。此印持誦時用之，能除難調伏者，用心中心真言。

「普焰印，外交指，以小指相合如針，微屈大指各捻頭指甲側，微舉餘指如焰形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普焰印，外交指，以小指相合如針，微屈大指各捻頭指甲側，微舉餘指如焰形。

「杵印，雙手內相交為拳，舒左中指，右頭指如針，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「杵印，雙手內相交為拳，舒左中指，右頭指如針，用大心真言。

「打車棒印，右手掘大指為拳，徐步右轉，以左足頓地，向左亞身忿怒顧視，一切卒忤退散，阿修羅關鍵開闢，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「打車棒印，右手掘大指為拳，徐步右轉，以左足頓地，向左亞身忿怒顧視，一切卒忤退散，阿修羅關鍵開闢，用大心真言。

「重杵印，外交指合掌，頭名指各為股，散舒大小指如五股重杵形。置頂即同灌頂，亦令貴敬，亦能攝召。亦可舉印於頂，以水灌之，能滿一切欲，用大心真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重杵印，外交指合掌，頭名指各為股，散舒大小指如五股重杵形。置頂即同灌頂，亦令貴敬，亦能攝召。亦可舉印於頂，以水灌之，能滿一切欲，用大心真言。

「羂索印，右手左拳，以大指與頭指相捻如環，以左手握右腕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羂索印，右手左拳，以大指與頭指相捻如環，以左手握右腕。

「鉞斧印，舒二手五指，覆左掌仰右掌，以右小指拘左小指，其無名中指亦然，乃轉腕向合拳，左大指入右虎口中，以右大指押左大指側，正立以右足頓地，向右亞身，辟一切卒忤，開阿脩羅關鍵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉞斧印，舒二手五指，覆左掌仰右掌，以右小指拘左小指，其無名中指亦然，乃轉腕向合拳，左大指入右虎口中，以右大指押左大指側，正立以右足頓地，向右亞身，辟一切卒忤，開阿脩羅關鍵。

「復次畫像法。用應肘量緤，畫大威力明王，通身黑色，焰起，忿怒形。左目碧色，髮黃色上竪，咬下脣，狗牙上出。衣虎皮褌，蛇為瓔珞。四臂：左上手持杵、下羂索，右上手並屈竪頭指擬勢、下手施願。眉間顰蹙，其目可怖。置象，黑月八日或十四日，以赤華飲食供養。置雄黃等藥加持，取三種驗，功力同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫像法。用應肘量緤，畫大威力明王，通身黑色，焰起，忿怒形。左目碧色，髮黃色上竪，咬下脣，狗牙上出。衣虎皮褌，蛇為瓔珞。四臂：左上手持杵、下羂索，右上手並屈竪頭指擬勢、下手施願。眉間顰蹙，其目可怖。置象，黑月八日或十四日，以赤華飲食供養。置雄黃等藥加持，取三種驗，功力同前。

「若於山頂布像，誦十萬遍。後有業輪，稱吽字，止矣。關鎖開解，摧山竭海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於山頂布像，誦十萬遍。後有業輪，稱吽字，止矣。關鎖開解，摧山竭海。

「若於吉祥門首布像，芥子和己血，進火中一千八遍，脩羅女出，執行者入其宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於吉祥門首布像，芥子和己血，進火中一千八遍，脩羅女出，執行者入其宮。

「若以牛五淨洗麼沙，月蝕勿看月，口含持明，復止。麼沙生牙，後以擲人，相敬。不生牙，擲人，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以牛五淨洗麼沙，月蝕勿看月，口含持明，復止。麼沙生牙，後以擲人，相敬。不生牙，擲人，尾娜末沙曩。

「若黑狗舌搗安悉香和丸，以三金緤裹之，勃羅得迦木(天漆此漆通)合子盛之，黑月八日或十四日，持金剛像前加持一千八遍，藥有佉吒聲後，口含，藏形，壽千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑狗舌搗安悉香和丸，以三金緤裹之，勃羅得迦木(天漆此漆通)合子盛之，黑月八日或十四日，持金剛像前加持一千八遍，藥有佉吒聲後，口含，藏形，壽千歲。

「若油麻素悉多哩形，從左足割進火中令盡，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若油麻素悉多哩形，從左足割進火中令盡，貴敬。

「若鹽為彼形，從右脚割進火中，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹽為彼形，從右脚割進火中，貴敬。

「若加持華或果或香贈人，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持華或果或香贈人，貴敬。

「若加持眼藥一千八遍塗目，見者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持眼藥一千八遍塗目，見者貴敬。

「若進遏伽華於火中一千八遍，日三時，滿七日，能召夜叉女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進遏伽華於火中一千八遍，日三時，滿七日，能召夜叉女。

「復次素皤明王密言門及諸法要密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次素皤明王密言門及諸法要密言曰：

「曩慕囉 怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 曩慕室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳(二) 摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多(上)曳(三) 唵(四) 素(蘇嚕反，下同)婆(上)(五) 儞素婆(上)(六) 仡哩(二合)恨拏(二合)(七) 𤙖(八) 仡哩(二合)恨拏(二合引)播也(九) 𤙖(十) 阿曩也(十一) 縠(十二) 薄誐鑁(十三) 尾儞也(二合)邏惹(十四) 𤙖(十五) 頗吒(十六) 娑嚩(二合引)訶(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩慕囉 怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 曩慕室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏曳(二) 摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多(上)曳(三) 唵(四) 素(蘇嚕反，下同)婆(上)(五) 儞素婆(上)(六) 仡哩(二合)恨拏(二合)(七) 𤙖(八) 仡哩(二合)恨拏(二合引)播也(九) 𤙖(十) 阿曩也(十一) 縠(十二) 薄誐鑁(十三) 尾儞也(二合)邏惹(十四) 𤙖(十五) 頗吒(十六) 娑嚩(二合引)訶(十七)」

「若人於此密言求成驗者，依求大威力明悉地法用功，當獲成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人於此密言求成驗者，依求大威力明悉地法用功，當獲成驗。

「若人為鬼神所忤，行者到彼，當即自差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人為鬼神所忤，行者到彼，當即自差。

「若加持灰、黃芥子或清水二十一遍，可以護身。若取十一塊土，各加持二十一遍，擲十方餘一，成護身。路行作此法者，盜賊不劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持灰、黃芥子或清水二十一遍，可以護身。若取十一塊土，各加持二十一遍，擲十方餘一，成護身。路行作此法者，盜賊不劫。

「若加持緤線作結，滿二十一，帶之護身。小男女為鬼魅所中，作此法差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持緤線作結，滿二十一，帶之護身。小男女為鬼魅所中，作此法差。

「若七色種子、名香和水盛瓶中，加持一百八遍，浴之增福，眾人樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若七色種子、名香和水盛瓶中，加持一百八遍，浴之增福，眾人樂見。

「若療鬼魅，立方壇，以香水灑之，燒安悉香，坐病人加持之。又加持水七遍灑彼面，彼大叫，彼撲。如不語，又灑之，語矣。如誑，即蟻墳土塑病者形，加持七遍，以杵擊形首，實說。若言不捨此人，即小五金之類和作刀子，從形脚段段割令盡，空中血下，鬼死病差。或進鹽於火中一百八遍，稱病者名，鬼死病差。或苦練木截進火中一百八遍，鬼死病愈。或芥子油和芥子，進火中一百八遍，鬼族滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若療鬼魅，立方壇，以香水灑之，燒安悉香，坐病人加持之。又加持水七遍灑彼面，彼大叫，彼撲。如不語，又灑之，語矣。如誑，即蟻墳土塑病者形，加持七遍，以杵擊形首，實說。若言不捨此人，即小五金之類和作刀子，從形脚段段割令盡，空中血下，鬼死病差。或進鹽於火中一百八遍，稱病者名，鬼死病差。或苦練木截進火中一百八遍，鬼死病愈。或芥子油和芥子，進火中一百八遍，鬼族滅。

「若七色種子和進火中，每日三時，時二十五遍，加那貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若七色種子和進火中，每日三時，時二十五遍，加那貴敬。

「若加持迦羅尾莖七遍，擊伏藏七下，寶自涌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持迦羅尾莖七遍，擊伏藏七下，寶自涌出。

「若人門上，骨或泥作杵，以辟惡及業輪者，准前莖擊之，杵成微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人門上，骨或泥作杵，以辟惡及業輪者，准前莖擊之，杵成微塵。

「若一切怖畏逼身，誦一千八遍，止矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一切怖畏逼身，誦一千八遍，止矣。

「若遏伽華和酥密酪進火中，每日三時，時一百八遍，王及大臣貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遏伽華和酥密酪進火中，每日三時，時一百八遍，王及大臣貴敬。

「若進苦練葉於火中一百八遍，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進苦練葉於火中一百八遍，尾娜末沙曩。

「若油麻、稻穀華、酥蜜酪和，進火中一百八遍，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若油麻、稻穀華、酥蜜酪和，進火中一百八遍，貴敬。

「若除油麻，餘依前，一切迦那見者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若除油麻，餘依前，一切迦那見者貴敬。

「若大敵來伐此國者，阿嚕奚得迦杖截，內酥蜜酪中，進火中一千八遍，兵敵退散。若一一依前，稱己名，夜半起，論訟得理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大敵來伐此國者，阿嚕奚得迦杖截，內酥蜜酪中，進火中一千八遍，兵敵退散。若一一依前，稱己名，夜半起，論訟得理。

「若進麼蹉於火中一百八遍，尾娜末沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進麼蹉於火中一百八遍，尾娜末沙曩。

「若進鼠狼薰胡毛於火中一百八遍，離合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進鼠狼薰胡毛於火中一百八遍，離合。

「若進猴毛於稻穀𥢶火中一百八遍，家鬪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進猴毛於稻穀𥢶火中一百八遍，家鬪。

「若鵶毛、野猪或鹿毛和，進火中一百八遍，美女失容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鵶毛、野猪或鹿毛和，進火中一百八遍，美女失容。

「若三日不食，步多木合子盛白芥子，寒林中掌而加持，芥子涌出土落地者。不涌出，別貯之。後以涌者擲打人，縛撲。以不涌者，擊之如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三日不食，步多木合子盛白芥子，寒林中掌而加持，芥子涌出土落地者。不涌出，別貯之。後以涌者擲打人，縛撲。以不涌者，擊之如故。

「若進阿囉嚕迦華或灰於火中一百八遍，摩囉寧。若童子合緤線，一加持一結一百八結，縛彼呪師悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進阿囉嚕迦華或灰於火中一百八遍，摩囉寧。若童子合緤線，一加持一結一百八結，縛彼呪師悉地。

「若依前線作十一結，又一加持稱彼名一截，滿十一段，彼七生不成悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前線作十一結，又一加持稱彼名一截，滿十一段，彼七生不成悉地。

「若一日不食，旋覆華、餉迦華、白胡椒和末之，制帝前加持二十一遍，和蜜服之，得大聰明利智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一日不食，旋覆華、餉迦華、白胡椒和末之，制帝前加持二十一遍，和蜜服之，得大聰明利智。

「若先亡日不食，於制帝供養，乃淨室中獨坐，誦一百遍，先亡來現如生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若先亡日不食，於制帝供養，乃淨室中獨坐，誦一百遍，先亡來現如生。

「若三日不食，於制帝布金剛手像，誦一百八遍，夜靜草上首東而睡，金剛手見種種身，滿願，眾人貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三日不食，於制帝布金剛手像，誦一百八遍，夜靜草上首東而睡，金剛手見種種身，滿願，眾人貴敬。

「若加持菖蒲根二十一遍口含，論訟得理。若迦羅尾羅末敷華和酥蜜酪進火中，每日三時，時一百八遍，經七日，得好婚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持菖蒲根二十一遍口含，論訟得理。若迦羅尾羅末敷華和酥蜜酪進火中，每日三時，時一百八遍，經七日，得好婚。

「若安悉香和酥蜜酪進火中一百八遍，當家飲食穀麥無竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若安悉香和酥蜜酪進火中一百八遍，當家飲食穀麥無竭。

「若大河中立水至腰，進華於火中，象其華色得衣一事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大河中立水至腰，進華於火中，象其華色得衣一事。

「若欲知三世未然，心念而睡，本尊夢中為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲知三世未然，心念而睡，本尊夢中為說。

「若孕過月，加持水一百八遍令服，產矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若孕過月，加持水一百八遍令服，產矣。

「若蟻墳土塑杵，摩訶麼娑二十一臠，臠一加持燒熏杵，烏蹉娜曩。以炒稻穀華酥蜜酪和進火中一百八遍，復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若蟻墳土塑杵，摩訶麼娑二十一臠，臠一加持燒熏杵，烏蹉娜曩。以炒稻穀華酥蜜酪和進火中一百八遍，復。

「若進寒林灰於火中，稱毘那夜迦名一百八遍，夜迦死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進寒林灰於火中，稱毘那夜迦名一百八遍，夜迦死。

「若截審銘枝進火中一百八遍，增福得財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截審銘枝進火中一百八遍，增福得財。

「若截勃羅得迦枝進火中一百八遍，大富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截勃羅得迦枝進火中一百八遍，大富。

「若患熱，進紅蓮華鬚於火中一百八遍，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患熱，進紅蓮華鬚於火中一百八遍，差。

「若龍作病，以龍華鬚進火中一百八遍，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若龍作病，以龍華鬚進火中一百八遍，差。

「若有呪師被奪却悉地者，畫彼尊於金剛手像前，室中以香華供養一日夜，得本驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有呪師被奪却悉地者，畫彼尊於金剛手像前，室中以香華供養一日夜，得本驗。

「若加持華一百八遍，依前供養，同上。若遭霜雹雨雪，心念此密言，止矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持華一百八遍，依前供養，同上。若遭霜雹雨雪，心念此密言，止矣。

「若加持素嚕(二合)但(引)戰曩末一百八遍塗目中，隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持素嚕(二合)但(引)戰曩末一百八遍塗目中，隱。

「若月蝕，加持酥或劍或雄黃，復止。又加持一百八遍貯之，憶食即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕，加持酥或劍或雄黃，復止。又加持一百八遍貯之，憶食即至。

「若酥蜜酪、油麻油相和，內惹底華，進火中，每日三時，時一百八遍，滿七日，人天夜叉或阿脩羅女呼名即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥蜜酪、油麻油相和，內惹底華，進火中，每日三時，時一百八遍，滿七日，人天夜叉或阿脩羅女呼名即至。

「若三金杵於山頂加持三十萬遍，持之大威力。若六十萬遍，遊四天下。一百萬遍，遊於諸天。二百萬遍，為持明輪王。六百萬遍，進本尊宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三金杵於山頂加持三十萬遍，持之大威力。若六十萬遍，遊四天下。一百萬遍，遊於諸天。二百萬遍，為持明輪王。六百萬遍，進本尊宮。

「若誦此密言，作諸家事法皆驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦此密言，作諸家事法皆驗。

「復次以應肘量緤畫佛像，處師子座，手作說法相。以觀自在及金剛手為侍者。金剛手通身青色，右持杵、左作問法相。對此像前，每日三時，時誦二十一遍，滿六箇月，得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以應肘量緤畫佛像，處師子座，手作說法相。以觀自在及金剛手為侍者。金剛手通身青色，右持杵、左作問法相。對此像前，每日三時，時誦二十一遍，滿六箇月，得成就。

「復次烏芻瑟麼明王教法，不拘淨穢，恒示忿怒相，誦滿三十萬遍，得驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次烏芻瑟麼明王教法，不拘淨穢，恒示忿怒相，誦滿三十萬遍，得驗。

「若進炒稻穀華於火中一千八遍，王及大臣貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進炒稻穀華於火中一千八遍，王及大臣貴敬。

「若進芥子於羅惹火中(唐云皂莢)一千八遍，彼人貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進芥子於羅惹火中(唐云皂莢)一千八遍，彼人貴敬。

「若將帥足下土，左手持進火中一千八遍，大將大師并軍人貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若將帥足下土，左手持進火中一千八遍，大將大師并軍人貴敬。

「若鹽塑彼形，左手持刀割進火中一千八遍，人天貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹽塑彼形，左手持刀割進火中一千八遍，人天貴敬。

「若粳米末撚彼形，割一百八段進火中，一切迦那貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若粳米末撚彼形，割一百八段進火中，一切迦那貴敬。

「若胡椒、蓽茇末進寒林火或旃陀羅家火中一千八遍、囉拏貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若胡椒、蓽茇末進寒林火或旃陀羅家火中一千八遍、囉拏貴敬。

「若進婦人萎華鬘火中一千八遍，一切迦那貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進婦人萎華鬘火中一千八遍，一切迦那貴敬。

「若加持牛黃或雄黃一千八遍塗身，惡人貴敬，入陣辟兵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持牛黃或雄黃一千八遍塗身，惡人貴敬，入陣辟兵。

「若制帝前置素嚕但戰曩或牛黃於阿說他葉上，加持一千八遍塗目中，見者貴敬，所至勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若制帝前置素嚕但戰曩或牛黃於阿說他葉上，加持一千八遍塗目中，見者貴敬，所至勝利。

「若大麥、龍華鬚和進火中一千八遍，丈夫貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大麥、龍華鬚和進火中一千八遍，丈夫貴敬。

「復次不拘淨穢誦三十萬，烏油麻和酥進火中一千八遍，得驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次不拘淨穢誦三十萬，烏油麻和酥進火中一千八遍，得驗。

「若鹽塑彼形，從右足割進火中令盡，丈夫貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹽塑彼形，從右足割進火中令盡，丈夫貴敬。

「若芥子和其油，進火中一千八遍，國王大臣貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若芥子和其油，進火中一千八遍，國王大臣貴敬。

「若加持華果或香七遍贈人，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持華果或香七遍贈人，貴敬。

「若加持眼藥塗之，見者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持眼藥塗之，見者貴敬。

「若進苦練葉於火中一千八遍，烏柘吒曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進苦練葉於火中一千八遍，烏柘吒曩。

「若進油麻於火中一千八遍，尾娜末沙曩。若寒林灰伴水進火中一千八遍，烏蹉娜曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進油麻於火中一千八遍，尾娜末沙曩。若寒林灰伴水進火中一千八遍，烏蹉娜曩。

「若截俱吒迦和油進火中一千八遍，烏蹉娜曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截俱吒迦和油進火中一千八遍，烏蹉娜曩。

「若水濕衣披之而日中立，持密言，衣乾步沙曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若水濕衣披之而日中立，持密言，衣乾步沙曩。

「若自在天王廟中以手覆石陵，加持明，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若自在天王廟中以手覆石陵，加持明，摩囉寧。

「若於聖金剛手菩薩前持密言，仍彈指勿絕，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於聖金剛手菩薩前持密言，仍彈指勿絕，摩囉寧。

「若怨敵相向，先誦密言乃稱吽或頗吒，彼失心或碎首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若怨敵相向，先誦密言乃稱吽或頗吒，彼失心或碎首。

「若芥子、毒藥及血進火中一千八遍，烏柘吒曩，或尾娜末沙曩，或烏嗟曩，或小曩或摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若芥子、毒藥及血進火中一千八遍，烏柘吒曩，或尾娜末沙曩，或烏嗟曩，或小曩或摩囉寧。

「若安悉香末和黑狗舌為丸，三金鍱裹，勃羅得迦木染木是合子盛之。黑月八日或十四日，金剛像前加持一千八遍，藥有佉吒佉吒聲，口含藏形，壽千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若安悉香末和黑狗舌為丸，三金鍱裹，勃羅得迦木染木是合子盛之。黑月八日或十四日，金剛像前加持一千八遍，藥有佉吒佉吒聲，口含藏形，壽千歲。

「若於山頂誦十萬遍，復有一切枷鎖及業輪，但稱𤙖或頗吒皆開止之，亦摧山裂地竭海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於山頂誦十萬遍，復有一切枷鎖及業輪，但稱𤙖或頗吒皆開止之，亦摧山裂地竭海。

「若吉祥門首，己身血、芥子和進火中一千八遍，阿修羅女出，執行者手同入其宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若吉祥門首，己身血、芥子和進火中一千八遍，阿修羅女出，執行者手同入其宮。

「若加持素嚕但戰曩一千八遍，置瓦椀中，以一瓦椀蓋之，進酥於椀上，月復止。塗目藏形，壽千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持素嚕但戰曩一千八遍，置瓦椀中，以一瓦椀蓋之，進酥於椀上，月復止。塗目藏形，壽千歲。

「若誦一萬遍，彼如僮僕，欲令摩囉寧亦隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦一萬遍，彼如僮僕，欲令摩囉寧亦隨意。

「復次密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次密言曰：

「曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 唵(二) 嚩日囉(二合)俱路(二合)馱(三) 摩訶麼攞(四) 訶曩娜訶跛者(五) 尾馱望(二合)娑也(六) 烏芻瑟麼(二合)俱路(二合)馱(七) 𤙖(八) 頗吒(吒半音呼之)(九) 娑嚩(二合)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 唵(二) 嚩日囉(二合)俱路(二合)馱(三) 摩訶麼攞(四) 訶曩娜訶跛者(五) 尾馱望(二合)娑也(六) 烏芻瑟麼(二合)俱路(二合)馱(七) 𤙖(八) 頗吒(吒半音呼之)(九) 娑嚩(二合)訶(十)」

「復次畫像法。用應肘量緤，畫大威力明王，通身黑色，露出狗牙，髮黃上衝，忿怒，舉身焰起，左持杵，右擲拏。黑月八日或十四日布像，以赤華赤食飲供養。加持雄黃新緤披神線(天竺淨行以緤線循環合為繩，麁如三指，名神線，絡膊之)，或木屧杵輪鉞斧劍等類，若焰起，成就持明仙；煙生，藏形；變熱，當善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫像法。用應肘量緤，畫大威力明王，通身黑色，露出狗牙，髮黃上衝，忿怒，舉身焰起，左持杵，右擲拏。黑月八日或十四日布像，以赤華赤食飲供養。加持雄黃新緤披神線(天竺淨行以緤線循環合為繩，麁如三指，名神線，絡膊之)，或木屧杵輪鉞斧劍等類，若焰起，成就持明仙；煙生，藏形；變熱，當善行。

「復次大威力明王守護密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大威力明王守護密言曰：

「曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 曩慕室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏裔(二) 摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多(上)裔(三) 怛儞也(二合)他(引)(四) 唵(五) 嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(六) 摩訶麼攞(七) 訶曩娜訶跛者麼他(八) 尾吉羅拏尾馱望(二合)娑也(九) 烏芻瑟麼(二合)俱路(二合)馱(十) 𤙖(十一) 𤙖(十二) 𤙖(十三) 頗吒(十四) 頗吒(十五) 頗吒(十六) 馺嚩(二合引)訶(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩慕囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也(一) 曩慕室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏裔(二) 摩訶藥乞叉(二合)細曩(引)跛多(上)裔(三) 怛儞也(二合)他(引)(四) 唵(五) 嚩日囉(二合)俱𡀔(二合)馱(六) 摩訶麼攞(七) 訶曩娜訶跛者麼他(八) 尾吉羅拏尾馱望(二合)娑也(九) 烏芻瑟麼(二合)俱路(二合)馱(十) 𤙖(十一) 𤙖(十二) 𤙖(十三) 頗吒(十四) 頗吒(十五) 頗吒(十六) 馺嚩(二合引)訶(十七)」

若以淨器盛牛乳，加持一華一擲於中，滿二十一遍，成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以淨器盛牛乳，加持一華一擲於中，滿二十一遍，成驗。

「復次觀門法。以指拄額，想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次觀門法。以指拄額，想：

「oṃ唵字在中，作赤色。次拄心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ唵字在中，作赤色。次拄心。

「hūṃ吽字在中，作青色。後拄足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ吽字在中，作青色。後拄足。

「pha發ṭ吒字在中，作潔白色。想己身同本尊，誦守護密言二十一遍，隨意至處為界，成護持，魔眾不近。欲眠為之，夢想清淨。此三字觀門，亦通諸金剛部念誦時用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「pha發ṭ吒字在中，作潔白色。想己身同本尊，誦守護密言二十一遍，隨意至處為界，成護持，魔眾不近。欲眠為之，夢想清淨。此三字觀門，亦通諸金剛部念誦時用。」