大威力烏樞瑟摩明王經

大威力烏樞瑟摩明王經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威力烏樞瑟摩明王經卷中

北天竺三藏阿質達霰譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北天竺三藏阿質達霰譯

「若粳米和牛蘇，進火中十萬遍，生有相之子。若杉木脂和酥，進火中十萬遍，增七寶財。若以飲食香華供養像，像前地上畫人或王，行者形心上坐，誦十萬遍，彼并族貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若粳米和牛蘇，進火中十萬遍，生有相之子。若杉木脂和酥，進火中十萬遍，增七寶財。若以飲食香華供養像，像前地上畫人或王，行者形心上坐，誦十萬遍，彼并族貴敬。

「若白芥子、欝金華和，進迦赦若火中，日三時，時一千八，滿七日，王族貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若白芥子、欝金華和，進迦赦若火中，日三時，時一千八，滿七日，王族貴敬。

「若麼沙、末芥子油和，塐為囉形，從初夜割進鉢囉奢薪火中令盡，彼貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若麼沙、末芥子油和，塐為囉形，從初夜割進鉢囉奢薪火中令盡，彼貴敬。

「若烏油麻、粳米和煮，又以烏麻油和，進火中，日三時，時一千八，滿七日，首陀貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若烏油麻、粳米和煮，又以烏麻油和，進火中，日三時，時一千八，滿七日，首陀貴敬。

「若烏麻柤進火中一千八，迦那貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若烏麻柤進火中一千八，迦那貴敬。

「若粳米粉成捨覩嚕，取脂俱吒枝為橛，加持一千八遍釘口，不能語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若粳米粉成捨覩嚕，取脂俱吒枝為橛，加持一千八遍釘口，不能語。

「若寒林炭盡梵羅剎，誦一萬，令捨覩嚕麼羅寧。若解彼呪法者，以香華飲食供養像，像面向北，人對之，芥子、毒藥、血和，進味達迦多薪火中一千八，彼當失驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林炭盡梵羅剎，誦一萬，令捨覩嚕麼羅寧。若解彼呪法者，以香華飲食供養像，像面向北，人對之，芥子、毒藥、血和，進味達迦多薪火中一千八，彼當失驗。

「復次羯磨壇，先對像面東念誦畢，便作此壇，於大河海側或大寒林中或高山上，如法摩地訖，准前畫院，開一門，正方八肘，當中畫大威力烏芻瑟麼明王。於右畫若稜多者哩嚀明王，怒形斜目。右於左畫阿吒吒僧伽明王。入門門右角內畫大自在天王并妃，又於門左角內畫那羅延天王，四臂皆執器杖。又於北方畫伽那，一角內金剛杵。西方赤索，一角阿跛邏攞龍王印(畫一小階，階上畫一蛇頭，蒙出項以來)，南方一口黑色劍。壇內諸尊並坐，以心密言加持灰，於壇外正方作梵界道，以飲食香華供養。凡入壇物，皆以心密言加持之。取雄黃以石研成粉，牛乳和為丸，五布阿說他葉於壇中，以藥丸置上。行者以忿怒形加持之，焰起，取一丸施與諸天，以一丸施與先成持明者，以一丸施給侍者，餘丸研塗額上、喉及心，成天明仙，身生瓔珞，其髮右旋婉轉紺色，異常貌，同諸天，壽一千歲。若煙生，王諸隱形仙。若熱，能令一切眾生喜見柔伏，供給財寶，壽年百歲。若三相不現，塗額，眾人貴敬。若以雌黃或牛黃代雄黃，亦得驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次羯磨壇，先對像面東念誦畢，便作此壇，於大河海側或大寒林中或高山上，如法摩地訖，准前畫院，開一門，正方八肘，當中畫大威力烏芻瑟麼明王。於右畫若稜多者哩嚀明王，怒形斜目。右於左畫阿吒吒僧伽明王。入門門右角內畫大自在天王并妃，又於門左角內畫那羅延天王，四臂皆執器杖。又於北方畫伽那，一角內金剛杵。西方赤索，一角阿跛邏攞龍王印(畫一小階，階上畫一蛇頭，蒙出項以來)，南方一口黑色劍。壇內諸尊並坐，以心密言加持灰，於壇外正方作梵界道，以飲食香華供養。凡入壇物，皆以心密言加持之。取雄黃以石研成粉，牛乳和為丸，五布阿說他葉於壇中，以藥丸置上。行者以忿怒形加持之，焰起，取一丸施與諸天，以一丸施與先成持明者，以一丸施給侍者，餘丸研塗額上、喉及心，成天明仙，身生瓔珞，其髮右旋婉轉紺色，異常貌，同諸天，壽一千歲。若煙生，王諸隱形仙。若熱，能令一切眾生喜見柔伏，供給財寶，壽年百歲。若三相不現，塗額，眾人貴敬。若以雌黃或牛黃代雄黃，亦得驗。

「若黃丹和己身血，置淨髑髏中，安前壇上加持，焰起，取少塗額，王一切天仙，餘相准前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黃丹和己身血，置淨髑髏中，安前壇上加持，焰起，取少塗額，王一切天仙，餘相准前。

「若沐浴衣。邏結差囉細曩緤熏香，壇中坐持明，身上焰或起煙、生熱等，功力准前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若沐浴衣。邏結差囉細曩緤熏香，壇中坐持明，身上焰或起煙、生熱等，功力准前。

「若取紅蓮鬚、龍華鬚末之，酥蜜和之，金椀盛置壇中加持，焰起，藥成甘露，服之成自在天，身壽遠劫，不復飢渴；煙生，藏形；熱，總持不忘，壽千歲無病，一切眾生貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取紅蓮鬚、龍華鬚末之，酥蜜和之，金椀盛置壇中加持，焰起，藥成甘露，服之成自在天，身壽遠劫，不復飢渴；煙生，藏形；熱，總持不忘，壽千歲無病，一切眾生貴敬。

「若月蝕時立壇，赤銅椀盛羖羊乳加持之，焰起，服之，王一切天仙，壽如日月。焰不起，壽一百歲，得大勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕時立壇，赤銅椀盛羖羊乳加持之，焰起，服之，王一切天仙，壽如日月。焰不起，壽一百歲，得大勝。

「若補沙鐵作三股叉，或佉馱囉木長十二指作，行者澡浴、遍體塗灰、禁語，加持叉三十萬。候月蝕以置壇中加持，焰起，持叉，身成大自在天王，面有三目，威力亦等；煙生之，王諸隱形仙；熱，有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若補沙鐵作三股叉，或佉馱囉木長十二指作，行者澡浴、遍體塗灰、禁語，加持叉三十萬。候月蝕以置壇中加持，焰起，持叉，身成大自在天王，面有三目，威力亦等；煙生之，王諸隱形仙；熱，有大威力。

「若補沙鐵作杵長十六指，以紫檀遍塗之。黑月八日或十四日，月蝕時立前壇，於道路取少淨草布中，置杵於草上，取黃牛酥一加持一澆杵上，滿一千八，諸鬼神及毘那夜迦并阿吒吒訶僧見，勿畏，結那拏印持明，彼皆退散。然執之加持，焰起，持之，得帝釋位，具足千目，王三十三天，阿脩羅眾皆來頂禮，納其女子，力伏魔王；煙生，王隱形仙；熱，壽百年，天龍順伏。若作三金輪，大寒林中立前壇，准前置輪，澆酥一千八，壇中右手執輪加持，焰起，成諸仙輪王，威力倍勝首羅及帝釋，神仙歸仰，命終生阿拏迦嚩典宮。若佉馱囉木作劍，以三金鍱裹三處，山頂布前壇，以右手持之加持之，加持令劍作青色，便住立其地。先布少淨灰，以劍頭當灰中拄之，一切隱身諸仙並現，作禮旋遶而去。取其灰少少分布與人，彼得灰者皆成天仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若補沙鐵作杵長十六指，以紫檀遍塗之。黑月八日或十四日，月蝕時立前壇，於道路取少淨草布中，置杵於草上，取黃牛酥一加持一澆杵上，滿一千八，諸鬼神及毘那夜迦并阿吒吒訶僧見，勿畏，結那拏印持明，彼皆退散。然執之加持，焰起，持之，得帝釋位，具足千目，王三十三天，阿脩羅眾皆來頂禮，納其女子，力伏魔王；煙生，王隱形仙；熱，壽百年，天龍順伏。若作三金輪，大寒林中立前壇，准前置輪，澆酥一千八，壇中右手執輪加持，焰起，成諸仙輪王，威力倍勝首羅及帝釋，神仙歸仰，命終生阿拏迦嚩典宮。若佉馱囉木作劍，以三金鍱裹三處，山頂布前壇，以右手持之加持之，加持令劍作青色，便住立其地。先布少淨灰，以劍頭當灰中拄之，一切隱身諸仙並現，作禮旋遶而去。取其灰少少分布與人，彼得灰者皆成天仙。

「若佉馱羅木作伽那，以赤色華鬘掛於伽那上，准前置執加持，焰起，成毘沙門天王大力夜叉之主，無量鬼神而為給侍，便往阿拏嚩典宮，壽一大劫。若素嚕(二合)但(引)戰曩末，以麼囉(二合)頷銘(二合花及葉掌中和末，候乾和擣，津又泮滿一千遍)和之(又擣為末)，以金椀盛之，又以金椀蓋之，准前澆酥滿千，乃置椀於掌中加持，焰起，末塗目中，飛騰自在，諸天圍遶給侍，壽遠劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佉馱羅木作伽那，以赤色華鬘掛於伽那上，准前置執加持，焰起，成毘沙門天王大力夜叉之主，無量鬼神而為給侍，便往阿拏嚩典宮，壽一大劫。若素嚕(二合)但(引)戰曩末，以麼囉(二合)頷銘(二合花及葉掌中和末，候乾和擣，津又泮滿一千遍)和之(又擣為末)，以金椀盛之，又以金椀蓋之，准前澆酥滿千，乃置椀於掌中加持，焰起，末塗目中，飛騰自在，諸天圍遶給侍，壽遠劫。

「復次阿毘遮嚕迦法。大寒林中立壇，以心密言加持己血一遍灑其地，候乾又灑清水，又以寒林灰塗之。寒林灰界壇院，三角三肘開北門，門外畫羅剎，髮上竪怒形，以人骨莊嚴之。右手掌一髑髏盛血，作向口飲勢，壇心晝娜拏印，焰起。三角各畫佉吒望伽及毘舍遮眾，以犬肉祀。羅剎、毘舍遮前置酒。行者裸形被髮，以頭中無名三指塗己血於額、兩肩、心、喉，大怒心左遶壇行一匝立，稱烏芻瑟麼名，更灑己血於壇，以華鬘遶壇院一匝。粳米飯和血置髑髏中，安壇中。人骨和髮為焚香。又一髑髏滿盛血，赤華鬘纏之。又以三髑髏壇前支纏華者煎之。行者蹲踞坐，持人脛骨攪血，仍咬牙嚙齒大怒形持密言。血中焰起，有無量聲喧空，必不損人，慎勿怖。其阿吒吒訶僧及諸鬼神身皆焰起，以種種惡形來現，云：『須何願？』隨意乞之。若國家有大陣敵或惡人毀除三寶，令繫之，皆大喪敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿毘遮嚕迦法。大寒林中立壇，以心密言加持己血一遍灑其地，候乾又灑清水，又以寒林灰塗之。寒林灰界壇院，三角三肘開北門，門外畫羅剎，髮上竪怒形，以人骨莊嚴之。右手掌一髑髏盛血，作向口飲勢，壇心晝娜拏印，焰起。三角各畫佉吒望伽及毘舍遮眾，以犬肉祀。羅剎、毘舍遮前置酒。行者裸形被髮，以頭中無名三指塗己血於額、兩肩、心、喉，大怒心左遶壇行一匝立，稱烏芻瑟麼名，更灑己血於壇，以華鬘遶壇院一匝。粳米飯和血置髑髏中，安壇中。人骨和髮為焚香。又一髑髏滿盛血，赤華鬘纏之。又以三髑髏壇前支纏華者煎之。行者蹲踞坐，持人脛骨攪血，仍咬牙嚙齒大怒形持密言。血中焰起，有無量聲喧空，必不損人，慎勿怖。其阿吒吒訶僧及諸鬼神身皆焰起，以種種惡形來現，云：『須何願？』隨意乞之。若國家有大陣敵或惡人毀除三寶，令繫之，皆大喪敗。

「若不擇時日依前作三角壇，唯除華鬘纏髑髏并支者，以建吒迦(唐言棘也)薪作火壇，髑髏末、毒藥末和血，進火中一千八，捨覩嚕摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不擇時日依前作三角壇，唯除華鬘纏髑髏并支者，以建吒迦(唐言棘也)薪作火壇，髑髏末、毒藥末和血，進火中一千八，捨覩嚕摩囉寧。

「復次寒林衣應肘量者，寒林中或路上作壇，以血灑之，壇北布之，以己血畫之。髮上竪怒形，四臂，一手掌髑髏、第二手娜拏、第三手人頭、第四手杵，衣虎皮褌。黑月八日大寒林中布像，以黑飲食赤花供養。行者蹲踞坐，以灰畫捨覩嚕。血和芥子置一髑髏中。行者於捨覩嚕上蹲踞坐，以建吒迦薪棘也作火壇，進血芥子於中晝夜，非支麼囉寧。三夜作一家，七夜作七族，一月夜尾曬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次寒林衣應肘量者，寒林中或路上作壇，以血灑之，壇北布之，以己血畫之。髮上竪怒形，四臂，一手掌髑髏、第二手娜拏、第三手人頭、第四手杵，衣虎皮褌。黑月八日大寒林中布像，以黑飲食赤花供養。行者蹲踞坐，以灰畫捨覩嚕。血和芥子置一髑髏中。行者於捨覩嚕上蹲踞坐，以建吒迦薪棘也作火壇，進血芥子於中晝夜，非支麼囉寧。三夜作一家，七夜作七族，一月夜尾曬也。

「若墓田或殯宮布之，蹲踞坐，進鹽和血於建吒迦火中一千八，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若墓田或殯宮布之，蹲踞坐，進鹽和血於建吒迦火中一千八，摩囉寧。

「若布像，像前以灰或炭或稻糠灰畫彼形，心上坐，進血和灰於寒林殘薪火中晝夜，家摩囉寧惹七夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布像，像前以灰或炭或稻糠灰畫彼形，心上坐，進血和灰於寒林殘薪火中晝夜，家摩囉寧惹七夜。

「若寒林中布像，取其炭末和水作捨覩嚕。佉馱羅木橛長兩握塗血，於釘花仡哩娜，乃坐橛上持明一千八，日三時，滿三日，摩羅寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中布像，取其炭末和水作捨覩嚕。佉馱羅木橛長兩握塗血，於釘花仡哩娜，乃坐橛上持明一千八，日三時，滿三日，摩羅寧。

「若行者內衣於血中披之，水立至臍，持明血乾，披亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行者內衣於血中披之，水立至臍，持明血乾，披亦然。

「若寒林中布像，犬肉、芥子油和、進火中一千八、經十五日、摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中布像，犬肉、芥子油和、進火中一千八、經十五日、摩囉寧。

「復次扇底迦壇。於淨室或河岸作，方四肘，准前壇樣圖之。當中畫金剛部母，右畫金剛拳明妃，左畫金剛鎖明妃。部母前一角內大威力烏芻瑟麼明王，一角內金剛手菩薩。四角內及壇心皆布阿樞迦葉，葉上各安一水瓶，以香花飲食供養。用鉢羅奢薪作火壇，進酥稱麼雞明滿一千八，又進牛乳，每遍稱烏芻瑟麼莎嚩訶一千八，官事散，病愈矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次扇底迦壇。於淨室或河岸作，方四肘，准前壇樣圖之。當中畫金剛部母，右畫金剛拳明妃，左畫金剛鎖明妃。部母前一角內大威力烏芻瑟麼明王，一角內金剛手菩薩。四角內及壇心皆布阿樞迦葉，葉上各安一水瓶，以香花飲食供養。用鉢羅奢薪作火壇，進酥稱麼雞明滿一千八，又進牛乳，每遍稱烏芻瑟麼莎嚩訶一千八，官事散，病愈矣。

「若准前七日作，國內疫差。若壇前油麻油酪蜜酥和進前火中，日一千八，七日病差事散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若准前七日作，國內疫差。若壇前油麻油酪蜜酥和進前火中，日一千八，七日病差事散。

「若依前立壇布像，取像內牛乳中，出之又布，進牛酥於前薪火中一千八。瓶盛少香水加持七遍，將瓶就彼病人處以灑彼面，云：『願汝即差。』其瓶滿盛清水置壇中，持一千八，令浴之，差矣。若烏曇跛羅木作匙，先三誦三策酥，乃進阿說他薪火中。次一誦一進，稱彼病者名，一千八，差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前立壇布像，取像內牛乳中，出之又布，進牛酥於前薪火中一千八。瓶盛少香水加持七遍，將瓶就彼病人處以灑彼面，云：『願汝即差。』其瓶滿盛清水置壇中，持一千八，令浴之，差矣。若烏曇跛羅木作匙，先三誦三策酥，乃進阿說他薪火中。次一誦一進，稱彼病者名，一千八，差矣。

「若加持粳米飯和乳與食，經七日差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持粳米飯和乳與食，經七日差矣。

「若依前布壇像，截烏曇跛羅枝一內乳，進審銘薪火中一千八，經七日彼差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前布壇像，截烏曇跛羅枝一內乳，進審銘薪火中一千八，經七日彼差。

「若布像，取油麻油酥蜜酪和，進審銘薪火中，一日一千八，經七日摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若布像，取油麻油酥蜜酪和，進審銘薪火中，一日一千八，經七日摩囉寧。

「若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉寧。

「若內像於乳或酥布之，進乳審銘火中，又加持香水灑彼面，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若內像於乳或酥布之，進乳審銘火中，又加持香水灑彼面，差。

「若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像，以粳米飯和酪或酥乳蜜和，進阿說他火中，日三時，時一千八，滿七日致富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像，以粳米飯和酪或酥乳蜜和，進阿說他火中，日三時，時一千八，滿七日致富。

「若佛殿或神廟中，依前供養像，進龍腦香於穀木火中，日三時，時一百八，滿七日，七寶六畜增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若佛殿或神廟中，依前供養像，進龍腦香於穀木火中，日三時，時一百八，滿七日，七寶六畜增長。

「復次以白檀香木刻本尊長六指，行者頂戴水中立至項，盡日持密言，家內行疫鬼死。三日作，城內疫差鬼去。七日作，境內差鬼去。若以阿說他木與前壇像作座，以牛糞於路上作壇，安像供養。然牛酥燈，像面向西，行者面東坐草團上，捧白檀香水以奉請，密言加持七遍，迎本尊降入像中。惹底華(一名蘇末那)一內乳中，進火中晝夜，當莊內疫差。七夜作，國內差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以白檀香木刻本尊長六指，行者頂戴水中立至項，盡日持密言，家內行疫鬼死。三日作，城內疫差鬼去。七日作，境內差鬼去。若以阿說他木與前壇像作座，以牛糞於路上作壇，安像供養。然牛酥燈，像面向西，行者面東坐草團上，捧白檀香水以奉請，密言加持七遍，迎本尊降入像中。惹底華(一名蘇末那)一內乳中，進火中晝夜，當莊內疫差。七夜作，國內差。

「復次以欝金畫本尊，行者受八戒持齋，頂戴像，設幡花燒香供養，引之右遶莊一匝，疫差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次以欝金畫本尊，行者受八戒持齋，頂戴像，設幡花燒香供養，引之右遶莊一匝，疫差。

「復次按俱咤木或阿說他木刻本尊，於四衢路以香花飲食供養。人髮并骨末之，進按俱咤火中，日三時，時一百八遍，當莊疫差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次按俱咤木或阿說他木刻本尊，於四衢路以香花飲食供養。人髮并骨末之，進按俱咤火中，日三時，時一百八遍，當莊疫差。

「復次補沙宿直日(唐云鬼宿)，飲食香花供養。阿說他樹用取其北引根，牛五淨和少清水，持莖草揩洗之。或鬼宿直日市紫檀木，依前洗之。日日初摩一方壇，置木及所刻像刀斧等於中，以根本密言加持紫壇木，香水七遍洗之。行者八戒十善，壇西進酥於火中七遍，結根本及娜拏印，令匠於壇中速刻本尊，左手持杵、右執娜拏，怒形右視如立勢，如立根本印。行者在側持明勿絕。令白月畢，以檀香水浴之，以飲食香花供養，以彩色嚴之。像額間點赤或黃，至來月一日開目立壇，以飲食安悉香花供養三寶。其日於壇像前起首，持明十萬。乃候月蝕立壇布像，像面西，飲食紫檀香花供養之，燒安悉香、結娜拏印加持之。印焰起入行者頂，持明王有聲，見用。若或河側供養本像，作佛手一磔量(佛手一磔今人之三磔，以二尺四寸准也)，制帝十萬，誦密言三十萬遍。乃以黑月八日或十四日供養加持，焰起，為明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次補沙宿直日(唐云鬼宿)，飲食香花供養。阿說他樹用取其北引根，牛五淨和少清水，持莖草揩洗之。或鬼宿直日市紫檀木，依前洗之。日日初摩一方壇，置木及所刻像刀斧等於中，以根本密言加持紫壇木，香水七遍洗之。行者八戒十善，壇西進酥於火中七遍，結根本及娜拏印，令匠於壇中速刻本尊，左手持杵、右執娜拏，怒形右視如立勢，如立根本印。行者在側持明勿絕。令白月畢，以檀香水浴之，以飲食香花供養，以彩色嚴之。像額間點赤或黃，至來月一日開目立壇，以飲食安悉香花供養三寶。其日於壇像前起首，持明十萬。乃候月蝕立壇布像，像面西，飲食紫檀香花供養之，燒安悉香、結娜拏印加持之。印焰起入行者頂，持明王有聲，見用。若或河側供養本像，作佛手一磔量(佛手一磔今人之三磔，以二尺四寸准也)，制帝十萬，誦密言三十萬遍。乃以黑月八日或十四日供養加持，焰起，為明王。

「復次黑月八日，依儀供養，按俱咤樹取其根，本尊右手舒五指以掌拓心，左手持杵，左足踏毘那夜迦，右足踏娜拏，令娜拏一頭押毘那夜迦。取按俱咤花和芥子油，進按俱咤火中，晝夜令滿一萬遍，夜半作大聲現。候至午，佉馱羅木和芥子油中，進按俱咤火中一千八，滿七日，毘那夜迦死。若進乳於火中一千八，寂災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次黑月八日，依儀供養，按俱咤樹取其根，本尊右手舒五指以掌拓心，左手持杵，左足踏毘那夜迦，右足踏娜拏，令娜拏一頭押毘那夜迦。取按俱咤花和芥子油，進按俱咤火中，晝夜令滿一萬遍，夜半作大聲現。候至午，佉馱羅木和芥子油中，進按俱咤火中一千八，滿七日，毘那夜迦死。若進乳於火中一千八，寂災。

「若以蟻墳土作毘那夜迦形，應肘量。大寒林中立壇，置形於佉馱羅木長十指，和毒藥及血，進佉馱羅木火中，滿萬遍。夜半形作大聲，得其悉地。後作毘那夜迦法皆成就，不被惱亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以蟻墳土作毘那夜迦形，應肘量。大寒林中立壇，置形於佉馱羅木長十指，和毒藥及血，進佉馱羅木火中，滿萬遍。夜半形作大聲，得其悉地。後作毘那夜迦法皆成就，不被惱亂。

「復次於應肘量緤上畫大威力明王，左上手掌髑髏、下手竪頭指擬勢，右上手持那拏、下手執杵。像前畫一毘那夜迦䠒跪合掌，左足下踏一毘那夜迦。立壇布像，以赤花飲食紫檀香供養。取一內進苦練火，當乃諸惡鬼神以種種形見，作吒訶吒訶聲，慎勿懼。毘那夜迦啟言：『有何事喚我？』勿與語，得毘那夜迦悉地，後無畏難。若被毘那夜迦作障難者，像前誦一千八，難止。若水立至項，結娜拏印誦一千八，彼眾退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於應肘量緤上畫大威力明王，左上手掌髑髏、下手竪頭指擬勢，右上手持那拏、下手執杵。像前畫一毘那夜迦䠒跪合掌，左足下踏一毘那夜迦。立壇布像，以赤花飲食紫檀香供養。取一內進苦練火，當乃諸惡鬼神以種種形見，作吒訶吒訶聲，慎勿懼。毘那夜迦啟言：『有何事喚我？』勿與語，得毘那夜迦悉地，後無畏難。若被毘那夜迦作障難者，像前誦一千八，難止。若水立至項，結娜拏印誦一千八，彼眾退散。

「若取五穀及新菓并名香置一瓶中，滿盛清水，以菴羅葉塞口。牛糞摩壇，置瓶於中，加持一百八遍。若毘那夜迦為病、或遭鬼魅、或年十六已下人諸鬼神所中者，浴差。婦人過月不生，浴之即產。薄福之人浴之，罪滅致富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取五穀及新菓并名香置一瓶中，滿盛清水，以菴羅葉塞口。牛糞摩壇，置瓶於中，加持一百八遍。若毘那夜迦為病、或遭鬼魅、或年十六已下人諸鬼神所中者，浴差。婦人過月不生，浴之即產。薄福之人浴之，罪滅致富。

「若加持菖蒲根一千八，口含，訴訟得理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持菖蒲根一千八，口含，訴訟得理。

「若進阿鉢羅指多花火中，滿一萬，辟兵。若誦密言七遍，以頂上少髮作一結，辟兵。若童女合緤花作七結，繫臂，不為諸毒所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進阿鉢羅指多花火中，滿一萬，辟兵。若誦密言七遍，以頂上少髮作一結，辟兵。若童女合緤花作七結，繫臂，不為諸毒所中。

「若鬼魅所中，加持水灑其面，結娜拏印持明，差矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鬼魅所中，加持水灑其面，結娜拏印持明，差矣。

「若治毒，加持清水灑彼面，差。或加持苦練葉七遍掃彼身，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若治毒，加持清水灑彼面，差。或加持苦練葉七遍掃彼身，差。

「若為諸龍所傷者，加持清水一百八，令服之，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為諸龍所傷者，加持清水一百八，令服之，差。

「若惡瘡丁瘡，加持土七遍，和水塗之，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若惡瘡丁瘡，加持土七遍，和水塗之，差。

「若遇怨敵，結娜拏印，明一百八，彼發善心相向。若止惡官，亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若遇怨敵，結娜拏印，明一百八，彼發善心相向。若止惡官，亦爾。

「若為人抵犯者，結娜拏印，彼不能語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為人抵犯者，結娜拏印，彼不能語。

「若恆憶念此密言者，本尊隨逐，眾魔不近，止盜賊水火、辟五兵、延年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若恆憶念此密言者，本尊隨逐，眾魔不近，止盜賊水火、辟五兵、延年。

「若欲食，先加持之七遍服之，辟眾毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲食，先加持之七遍服之，辟眾毒。

「若人患心狂或為人厭令爾者，結娜拏印，彼耳邊誦七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人患心狂或為人厭令爾者，結娜拏印，彼耳邊誦七遍。

「若療前狂病，以二瓦椀相合，結娜拏印，彼耳邊誦七遍，撲破其椀，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若療前狂病，以二瓦椀相合，結娜拏印，彼耳邊誦七遍，撲破其椀，差。

「若療痃癖，加持烏麻油七遍塗腹，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若療痃癖，加持烏麻油七遍塗腹，差。

「若加持淨水散於十方，一誦一結練線滿七，繫臂，自護護他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持淨水散於十方，一誦一結練線滿七，繫臂，自護護他。

「若自經穢，但誦之，解矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若自經穢，但誦之，解矣。

「若加持右大母指七遍，以其印額誦一遍，次右肩、次左肩、次心、次喉，成護身，辟師子虎狼及諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持右大母指七遍，以其印額誦一遍，次右肩、次左肩、次心、次喉，成護身，辟師子虎狼及諸怖畏。

「若晨朝沐浴，以華供養本尊，誦一百八，辟兵災橫，見歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若晨朝沐浴，以華供養本尊，誦一百八，辟兵災橫，見歡喜。

「若有官事或怖畏，依前供養持明，止矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有官事或怖畏，依前供養持明，止矣。

「若國家大兵敵者，布像，內阿波末哩迦(牛膝)子酥蜜酪中，進阿波末哩迦薪火中，滿萬，敵退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若國家大兵敵者，布像，內阿波末哩迦(牛膝)子酥蜜酪中，進阿波末哩迦薪火中，滿萬，敵退。

「若療藥毒，牛糞作壇布像，截佉馱羅木二十一枚，加持七遍，點芥子油進火中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若療藥毒，牛糞作壇布像，截佉馱羅木二十一枚，加持七遍，點芥子油進火中。

「若中鬼魅，加持一瓶清水，一百八，令浴，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若中鬼魅，加持一瓶清水，一百八，令浴，差。

「若被禁繫，持密言，枷鎖解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若被禁繫，持密言，枷鎖解脫。

「若療癩，加持紫檀香一千八，塗之，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若療癩，加持紫檀香一千八，塗之，差。

「若菖蒲根末和蜜，加持一千八，服之，療冷癥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菖蒲根末和蜜，加持一千八，服之，療冷癥。

「若患瘧，加持恒山花一千八，令頂戴，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患瘧，加持恒山花一千八，令頂戴，差。

「若患癩癎或及惡風者，進萎花於佉馱羅木火中一千八，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患癩癎或及惡風者，進萎花於佉馱羅木火中一千八，差。

「若令童子沐浴、塗紫檀香、衣以新衣瓔珞。牛糞塗壇，遍散赤花，令頭戴赤花鬘。加持赤花七遍，令捧而掩目，焚安悉香，結娜拏印加持，本尊降問事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若令童子沐浴、塗紫檀香、衣以新衣瓔珞。牛糞塗壇，遍散赤花，令頭戴赤花鬘。加持赤花七遍，令捧而掩目，焚安悉香，結娜拏印加持，本尊降問事。

「若步多鬼中者，素囉娑藥和香燒，結娜拏印加持，彼被縛赦之，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若步多鬼中者，素囉娑藥和香燒，結娜拏印加持，彼被縛赦之，差。

「若芥子末塑彼形，割進火中，令形支，七日，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若芥子末塑彼形，割進火中，令形支，七日，摩囉寧。

「若寒林灰於髑髏上畫彼人，寒林柴火炙之，持明如火，七日內摩羅寧，諸術不解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林灰於髑髏上畫彼人，寒林柴火炙之，持明如火，七日內摩羅寧，諸術不解。

「若寒林炭和水塑彼形，或以其炭畫之，以釘釘口，加持二十一遍或一百八，不能語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林炭和水塑彼形，或以其炭畫之，以釘釘口，加持二十一遍或一百八，不能語。

「若依前塑畫，口上燒苦練火，心上坐，毒藥、血、鹽、芥子和進火中一百八，同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前塑畫，口上燒苦練火，心上坐，毒藥、血、鹽、芥子和進火中一百八，同前。

「若准前塑畫，頭上坐，心上燒火，摩羅寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若准前塑畫，頭上坐，心上燒火，摩羅寧。

「若依前塑畫，釘心，脚上坐，澆水於釘上滿一百八，水病摩羅寧。若去釘，加持乳一百八與之浴，復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前塑畫，釘心，脚上坐，澆水於釘上滿一百八，水病摩羅寧。若去釘，加持乳一百八與之浴，復。

「若加持素尾爛戰(此藥青色似鐵生)末一百八，塗目，見者貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持素尾爛戰(此藥青色似鐵生)末一百八，塗目，見者貴敬。

「若加持清水一百八洗面，謁王貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持清水一百八洗面，謁王貴敬。

「若加持清水一百八洗面，訴訟得理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持清水一百八洗面，訴訟得理。

「若蛇皮進苦練根火中，或佉馱囉木火中，日三時亦一千八，滿七日，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若蛇皮進苦練根火中，或佉馱囉木火中，日三時亦一千八，滿七日，摩囉寧。

「若於淨室或四衢路中或寒林中，日午截鵶翅進摩訶迦羅火中一千八，如鵶飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於淨室或四衢路中或寒林中，日午截鵶翅進摩訶迦羅火中一千八，如鵶飛。

「若進乳於火中一千八，復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進乳於火中一千八，復。

「若離合，三日絕食，午時進蛇肋骨於迦赦惹火中，一千八，滿七日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離合，三日絕食，午時進蛇肋骨於迦赦惹火中，一千八，滿七日。

「若已血、毒藥，夜半進寒林薪火中一千八，經七夜，摩囉寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若已血、毒藥，夜半進寒林薪火中一千八，經七夜，摩囉寧。

「若誦部母密言，進酥火中一千八。又誦根本密言，進牛乳於火中一千八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦部母密言，進酥火中一千八。又誦根本密言，進牛乳於火中一千八。

「若先三日不食，大自在天王廟中(有名相處)布像，先廣設供養，便眠，夢本尊告諸某處有伏藏，可取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若先三日不食，大自在天王廟中(有名相處)布像，先廣設供養，便眠，夢本尊告諸某處有伏藏，可取之。

「若黑月八日夜半，淨室或寒林中，血和毒藥，一內摩咄囉子，進摩咄囉火中一千八，滿七夜，烏嗟娜曩。若進酥於火中一千八，復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日夜半，淨室或寒林中，血和毒藥，一內摩咄囉子，進摩咄囉火中一千八，滿七夜，烏嗟娜曩。若進酥於火中一千八，復。

「復次像前先誦十萬遍，三日勿食，第四日二時入水中立至喉，結娜拏印、或打車棒印、或杵印、或羂索印、或劍印，持明王至夜半，出於岸側，以莽度迦薪(唐云甘草)充火壇，先以莽度迦木刻其印，一內木印於酥蜜中燒之，至止後以印印山山碎、印海海竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次像前先誦十萬遍，三日勿食，第四日二時入水中立至喉，結娜拏印、或打車棒印、或杵印、或羂索印、或劍印，持明王至夜半，出於岸側，以莽度迦薪(唐云甘草)充火壇，先以莽度迦木刻其印，一內木印於酥蜜中燒之，至止後以印印山山碎、印海海竭。

「若蛇咬，印之，彼求哀赦之，瘥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若蛇咬，印之，彼求哀赦之，瘥。

「若印人，彼被縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若印人，彼被縛。

「若印枷鎖，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若印枷鎖，即得解脫。

「若印毒藥，服之無苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若印毒藥，服之無苦。

「若欲作一切法，以印助之，速驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲作一切法，以印助之，速驗。

「若惡人相向，作瞋心印之，彼吐血或失心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若惡人相向，作瞋心印之，彼吐血或失心。

「若患鬼魅及風癎，加持黃芥子七遍打面，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患鬼魅及風癎，加持黃芥子七遍打面，差。

「若進虎爪火中七遍，不被虎傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進虎爪火中七遍，不被虎傷。

「若加持苦練根一千八繫臂，無一切畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持苦練根一千八繫臂，無一切畏。

「若加持摩訶迦羅根一千八，置門頰上，一切鬼病不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持摩訶迦羅根一千八，置門頰上，一切鬼病不入。

「若加持頂上少髮作一結，一切處無怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持頂上少髮作一結，一切處無怖畏。

「若絕食一日，黑月八日或十四日，制底立壇，安像供養。於金剛部母前燒安悉香，誦一千八，便敷草根，吉凶具告。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食一日，黑月八日或十四日，制底立壇，安像供養。於金剛部母前燒安悉香，誦一千八，便敷草根，吉凶具告。

「復次止雨，以紫檀作壇，布像，香花飲食供養，持明，止矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次止雨，以紫檀作壇，布像，香花飲食供養，持明，止矣。

「若惡雨雪雷雹，結杵或娜拏印，持明，止矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若惡雨雪雷雹，結杵或娜拏印，持明，止矣。

「若祈雨，黑月十四日，大河側以蟻墳土塐龍，籠葉、芥子油和遍傅之。以足加龍首，結娜拏印加持之，盡日止雨足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若祈雨，黑月十四日，大河側以蟻墳土塐龍，籠葉、芥子油和遍傅之。以足加龍首，結娜拏印加持之，盡日止雨足。

「若以牛皮，白月五日寒林炭末和水傅皮，白上作龍，籠前一日三時，時一千八，進苦練葉於火中，經七日雨足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以牛皮，白月五日寒林炭末和水傅皮，白上作龍，籠前一日三時，時一千八，進苦練葉於火中，經七日雨足。

「若前法不驗者，寒林中以其炭畫作四肘方壇，開南門。於中畫大威力明王，前畫三五頭龍，龍皆首北。次南畫一池，池中青蓮華。次池南又三五箇龍，龍亦首北。四角內各畫一池，池內青蓮華并三兩箇。龍門內畫一龍，七首首北。以毒藥末和血，內緤花子於中，進火中滿一千八，諸龍以蛇形而現，宛轉于地，語令急下雨。加持水七遍灑龍，赦去，雨足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若前法不驗者，寒林中以其炭畫作四肘方壇，開南門。於中畫大威力明王，前畫三五頭龍，龍皆首北。次南畫一池，池中青蓮華。次池南又三五箇龍，龍亦首北。四角內各畫一池，池內青蓮華并三兩箇。龍門內畫一龍，七首首北。以毒藥末和血，內緤花子於中，進火中滿一千八，諸龍以蛇形而現，宛轉于地，語令急下雨。加持水七遍灑龍，赦去，雨足。

「若誦金剛部母密言一千八，白月七日於制帝布根本像，以飲食香花供養，芥子和酥進火中一千八，罪障清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦金剛部母密言一千八，白月七日於制帝布根本像，以飲食香花供養，芥子和酥進火中一千八，罪障清淨。

「若以穢處土和水成彼形，行者每小遺，其上一遺，加持一百八，滿七日，彼貧賤。若勃哩孕迦花、摩勒迦末及清水置瓶中，勃哩孕迦葉塞口，加持一千八今浴，復。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以穢處土和水成彼形，行者每小遺，其上一遺，加持一百八，滿七日，彼貧賤。若勃哩孕迦花、摩勒迦末及清水置瓶中，勃哩孕迦葉塞口，加持一千八今浴，復。

「若加持花或菓一千八贈人，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持花或菓一千八贈人，貴敬。

「復次應肘量緤畫夜叉女，勿用膠，美白淨色，瓔珞鐺釧天衣嚴飾，右手施願、左手執阿樞迦葉。布此像於阿樞迦樹下，面北立壇，以惹底花或勃哩孕迦花并飲食供養，心密言加持香燒之。行者面南，草團或花葉上坐，加持阿樞迦花一遍擲像上，滿七日。以第七日夜半，於像前一內阿樞迦花酥蜜酪中，進阿樞火中一千八，現，獻紫檀閼伽，如願(母打額，姊妹打喉，婁打心)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次應肘量緤畫夜叉女，勿用膠，美白淨色，瓔珞鐺釧天衣嚴飾，右手施願、左手執阿樞迦葉。布此像於阿樞迦樹下，面北立壇，以惹底花或勃哩孕迦花并飲食供養，心密言加持香燒之。行者面南，草團或花葉上坐，加持阿樞迦花一遍擲像上，滿七日。以第七日夜半，於像前一內阿樞迦花酥蜜酪中，進阿樞火中一千八，現，獻紫檀閼伽，如願(母打額，姊妹打喉，婁打心)。

「若一日不食，黑月八日或十四日午時，寒林中芥子末成彼呪師所尊形，遍塗毒藥於刀子刃，加持一千八遍，稱彼尊名，因截形為兩段，彼失驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一日不食，黑月八日或十四日午時，寒林中芥子末成彼呪師所尊形，遍塗毒藥於刀子刃，加持一千八遍，稱彼尊名，因截形為兩段，彼失驗。

「若准前成形，加持乳一千八，俗之如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若准前成形，加持乳一千八，俗之如故。

「若寒林中以生酥成彼尊形，加持五釘各一百八，稱彼尊名，於額及兩肩、喉、心各釘一釘，彼失驗。去釘，如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中以生酥成彼尊形，加持五釘各一百八，稱彼尊名，於額及兩肩、喉、心各釘一釘，彼失驗。去釘，如故。

「若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形，又以一瓦椀蓋之，取黑羊毛線纏椀，加持一千八遍，彼呪師身如被縛，失驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形，又以一瓦椀蓋之，取黑羊毛線纏椀，加持一千八遍，彼呪師身如被縛，失驗。

「若有諸呪師能為大神通者，寒林中寒林炭和毒藥末之，進其薪火中一千八遍，稱彼名，失驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸呪師能為大神通者，寒林中寒林炭和毒藥末之，進其薪火中一千八遍，稱彼名，失驗。

「若誦金剛部母密言，進酥於火中一百八，稱彼名，如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦金剛部母密言，進酥於火中一百八，稱彼名，如故。

「若先三日不食，寒林中或淨室或四衢中，紫檀香青木香末和水塐迦那，以寒林炭和毒藥，充火炙形加持一百八，相親彼。障患癩，依前加持水瓶令浴，差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若先三日不食，寒林中或淨室或四衢中，紫檀香青木香末和水塐迦那，以寒林炭和毒藥，充火炙形加持一百八，相親彼。障患癩，依前加持水瓶令浴，差。

「若旗旛上寫密言，持之入陣，辟兵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若旗旛上寫密言，持之入陣，辟兵。

「若以樺皮寫密言，置髻中入陣，刀箭及身猶如散花，有何患也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以樺皮寫密言，置髻中入陣，刀箭及身猶如散花，有何患也。

「若紫礦末和水，一內勃羅得迦子於中，進竹火中一千八，諸呪師欽伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若紫礦末和水，一內勃羅得迦子於中，進竹火中一千八，諸呪師欽伏。

「若以人骨代勃羅得迦緤，准前行者，身安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以人骨代勃羅得迦緤，准前行者，身安寧。

「若紙或樹皮寫密言，頭戴，辟兵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若紙或樹皮寫密言，頭戴，辟兵。

「若加持土塊一百八，擲於水中然涉之，水性之屬不能傷人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持土塊一百八，擲於水中然涉之，水性之屬不能傷人。

「若加持緤花線一百八，次誦一結，滿七，繫臂，路行辟劫盜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持緤花線一百八，次誦一結，滿七，繫臂，路行辟劫盜。

「若以木刻金剛杵一千八，先一日不食，進火中令盡，一切金剛部法成驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以木刻金剛杵一千八，先一日不食，進火中令盡，一切金剛部法成驗。

「若霹靂木刻作三股杵，有大雪雷雹降，右手持杵，降山或他境，雪等移往其處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若霹靂木刻作三股杵，有大雪雷雹降，右手持杵，降山或他境，雪等移往其處。

「若以摩咄羅莖刻杵，立壇置中，人髮供養之。取一樹菓一千八顆，以其樹充薪，進菓令盡，炬瑟吒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以摩咄羅莖刻杵，立壇置中，人髮供養之。取一樹菓一千八顆，以其樹充薪，進菓令盡，炬瑟吒。

「若以猫糞代，進摩咄羅花於草麻火中一千八，去白佃風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以猫糞代，進摩咄羅花於草麻火中一千八，去白佃風。

「若鹵土酪和置鎗，用摩娜那薪火煮之，去鎗，進粥於鎗，下火中一千八，留殘粥，後取少分和食，與之同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若鹵土酪和置鎗，用摩娜那薪火煮之，去鎗，進粥於鎗，下火中一千八，留殘粥，後取少分和食，與之同前。