大威力烏樞瑟摩明王經

大威力烏樞瑟摩明王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威力烏樞瑟摩明王經卷上

大唐北天竺國三藏阿質達霰譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北天竺國三藏阿質達霰譯

敬禮一切佛，復次諸菩薩。爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶，摩醯首羅天王大部多主從座而起，頭面著地，前禮金剛手菩薩摩訶薩足，作是言：「菩薩！唯願演說大威力者、不空無礙教令諸無比力勇健者、金剛菩薩所愛樂者、諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者、夜叉羅剎毘多拏布單那所怖畏者、降怨敵者、辦諸事者、曼荼羅法所祕密者。」時彼眾會同讚摩醯首羅言：「善哉善哉作意！善哉善哉大部多主！為我等類決定勸請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮一切佛，復次諸菩薩。爾時會中無量俱胝明仙之所圍遶，摩醯首羅天王大部多主從座而起，頭面著地，前禮金剛手菩薩摩訶薩足，作是言：「菩薩！唯願演說大威力者、不空無礙教令諸無比力勇健者、金剛菩薩所愛樂者、諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者、夜叉羅剎毘多拏布單那所怖畏者、降怨敵者、辦諸事者、曼荼羅法所祕密者。」時彼眾會同讚摩醯首羅言：「善哉善哉作意！善哉善哉大部多主！為我等類決定勸請。」

爾時金剛手菩薩逶迤抽擲金剛杵已，便下金剛莊嚴蓮華之座，顧彼眾會，即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然後無量百千俱胝所為報障有，皆大振懾，悉見其身為烏樞瑟摩所押伏，命將欲盡如遇劫燒，其意迷悶，俱發聲言：「唯願哀憐，施之無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩逶迤抽擲金剛杵已，便下金剛莊嚴蓮華之座，顧彼眾會，即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然後無量百千俱胝所為報障有，皆大振懾，悉見其身為烏樞瑟摩所押伏，命將欲盡如遇劫燒，其意迷悶，俱發聲言：「唯願哀憐，施之無畏。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地安詳而起，告徒眾言：「大威德者、大光明者、大忿怒者，如汝所言，如是薄伽梵，大威德者、大忿怒、者大光明者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地安詳而起，告徒眾言：「大威德者、大光明者、大忿怒者，如汝所言，如是薄伽梵，大威德者、大忿怒、者大光明者。」

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如師子顧，作此瞻視唱如是言：「大部多主！我今說烏樞瑟摩祕密曼荼羅法。若暫聞者，一切事業皆悉成就。不有非時夭橫，但諸惡事皆不及身，毘那夜迦伺不得便，一切眾生之所愛敬，一切怨敵常皆遠離，一切密言皆得成驗，諸金剛法任運當成，一切不祥即得解脫，一切吉慶常當加護。若持此明滿十千遍，即同登壇具足灌頂，如遇明師之所傳授。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。先應具受三歸八戒，發菩提心慈慧悲愍。其立壇地應當擇處，若於山間或在莊居，或於曠野或在寒林，或在淨室或河岸側，或獨樹下或閑宅祠宇，如法治地建曼荼羅，三肘四肘或復八肘亦十六肘。若降伏法三肘三角，作若寂災法四肘或八肘，若增益法及為國王十六肘作。用黑月八日或黑月十四日，以心密言加持清水用灑其地，又以紫檀摩一圓壇，布以祥草上散赤迦囉尼囉花，以塗香眾花散於壇上。加持佉馱囉橛一百八遍，釘入大壇四角及中成結地界，乃作根本遍擲印，誦密言七遍。取紫檀遍塗地，以五色線拼為界道，四角四門運以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛，佛左傍畫金剛手菩薩，持杵，有諸使者及金剛鉤明蛇，捧杵瞻仰菩薩。次右烏樞瑟摩明王，持青難拏(唐言棒)，以夜叉及阿修羅眾并訶利帝母及其愛子等為侍從，皆瞻仰明王。於東北角大自在天王，執三股叉，并妃。東方天帝釋，執金剛杵。東南隅火天，執了戾棒。南方閻羅王，執那拏。西南方寧帝，執劍。西方水天，執赤索。西北方風天，執緋幡。北方毘沙門，執伽那。三面畫毘舍蛇眾。東門內畫三股叉守護。以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等，以綵色纏項。取一口瓶置佛前，安紫檀杵於口上。餘瓶皆以赤花或菓木枝塞口，四角四門各置一瓶。佛前置兩段衣服充供養，金剛聖眾乃至天等亦用衣服，每尊皆置飲食香花。壇外道梵行界道(壇外正方遺灰)，其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊，依法引弟子，誦金剛三昧耶密言，纔令弟子耳聞。散花所至，彼尊有緣，如法灌頂。若登此壇，即同入一切曼荼羅訖，一切天魔毘那夜迦皆悉順伏，命終生阿拏迦嚩典宮(毘沙門天王宮)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩如師子顧，作此瞻視唱如是言：「大部多主！我今說烏樞瑟摩祕密曼荼羅法。若暫聞者，一切事業皆悉成就。不有非時夭橫，但諸惡事皆不及身，毘那夜迦伺不得便，一切眾生之所愛敬，一切怨敵常皆遠離，一切密言皆得成驗，諸金剛法任運當成，一切不祥即得解脫，一切吉慶常當加護。若持此明滿十千遍，即同登壇具足灌頂，如遇明師之所傳授。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。先應具受三歸八戒，發菩提心慈慧悲愍。其立壇地應當擇處，若於山間或在莊居，或於曠野或在寒林，或在淨室或河岸側，或獨樹下或閑宅祠宇，如法治地建曼荼羅，三肘四肘或復八肘亦十六肘。若降伏法三肘三角，作若寂災法四肘或八肘，若增益法及為國王十六肘作。用黑月八日或黑月十四日，以心密言加持清水用灑其地，又以紫檀摩一圓壇，布以祥草上散赤迦囉尼囉花，以塗香眾花散於壇上。加持佉馱囉橛一百八遍，釘入大壇四角及中成結地界，乃作根本遍擲印，誦密言七遍。取紫檀遍塗地，以五色線拼為界道，四角四門運以黃赤綠黑。乃於壇心畫佛，佛左傍畫金剛手菩薩，持杵，有諸使者及金剛鉤明蛇，捧杵瞻仰菩薩。次右烏樞瑟摩明王，持青難拏(唐言棒)，以夜叉及阿修羅眾并訶利帝母及其愛子等為侍從，皆瞻仰明王。於東北角大自在天王，執三股叉，并妃。東方天帝釋，執金剛杵。東南隅火天，執了戾棒。南方閻羅王，執那拏。西南方寧帝，執劍。西方水天，執赤索。西北方風天，執緋幡。北方毘沙門，執伽那。三面畫毘舍蛇眾。東門內畫三股叉守護。以新瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等，以綵色纏項。取一口瓶置佛前，安紫檀杵於口上。餘瓶皆以赤花或菓木枝塞口，四角四門各置一瓶。佛前置兩段衣服充供養，金剛聖眾乃至天等亦用衣服，每尊皆置飲食香花。壇外道梵行界道(壇外正方遺灰)，其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊，依法引弟子，誦金剛三昧耶密言，纔令弟子耳聞。散花所至，彼尊有緣，如法灌頂。若登此壇，即同入一切曼荼羅訖，一切天魔毘那夜迦皆悉順伏，命終生阿拏迦嚩典宮(毘沙門天王宮)。

「復次重說無上祕密曼茶羅。以黑月八日或十四日，可稱讚地而建立之。四肘四門布以五色，或塼灰末。於中畫佛，次右觀自在菩薩，次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩，次左大威力烏樞瑟麼明王大忿怒形。佛前摩麼雞金剛部母。四角置一瓶，佛前一瓶，以不截綵覆之，名勝瓶。外壇東北隅，大自在天王執三股叉并妃，於餘隅畫半杵或杵印，以香花飲食供養。如法引弟子灌頂，所用物充以心密言加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次重說無上祕密曼茶羅。以黑月八日或十四日，可稱讚地而建立之。四肘四門布以五色，或塼灰末。於中畫佛，次右觀自在菩薩，次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩，次左大威力烏樞瑟麼明王大忿怒形。佛前摩麼雞金剛部母。四角置一瓶，佛前一瓶，以不截綵覆之，名勝瓶。外壇東北隅，大自在天王執三股叉并妃，於餘隅畫半杵或杵印，以香花飲食供養。如法引弟子灌頂，所用物充以心密言加持。

「復次契相。根本遍擲印。先正立，極力引左足頓地，向左亞身，右手握大指成拳，申臂令豎。左手為拳約著心，舒頭指如針。眉間嚬蹙，目當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者，阿修羅門所有關鍵亦能摧破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次契相。根本遍擲印。先正立，極力引左足頓地，向左亞身，右手握大指成拳，申臂令豎。左手為拳約著心，舒頭指如針。眉間嚬蹙，目當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者，阿修羅門所有關鍵亦能摧破。

「大忿怒印。並雙手，中名小指等互以面相著，其大指捻其三指甲，便相握成拳，舒頭指合如針。此契能作一切事業，縛撲、請召、辟除、卒忤，又令遠離能殺枯瘁護身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大忿怒印。並雙手，中名小指等互以面相著，其大指捻其三指甲，便相握成拳，舒頭指合如針。此契能作一切事業，縛撲、請召、辟除、卒忤，又令遠離能殺枯瘁護身。

「普焰印。手背相著指頭垂下，名下合掌，乃深交諸指，二小指如針大開掌，二大指互捻頭指甲側。此契能成一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普焰印。手背相著指頭垂下，名下合掌，乃深交諸指，二小指如針大開掌，二大指互捻頭指甲側。此契能成一切事業。

「杵印。雙手內相叉為拳，舒左中及頭指，右中頭指亦然，二中指相合，微屈頭指各近中指傍，大指相並押無名側。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「杵印。雙手內相叉為拳，舒左中及頭指，右中頭指亦然，二中指相合，微屈頭指各近中指傍，大指相並押無名側。

「打車捧印。右手握大指成拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「打車捧印。右手握大指成拳。

「剪刀印。結次前印，舒頭中指如剪刀股，徐動之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剪刀印。結次前印，舒頭中指如剪刀股，徐動之。

「大牆院印。結前棒印，極開二頭指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大牆院印。結前棒印，極開二頭指。

「頂印。結次前大牆院，屈右頭入掌如餘指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂印。結次前大牆院，屈右頭入掌如餘指。

「頭印。如大牆院，屈左頭指入之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭印。如大牆院，屈左頭指入之。

「甲印。准牆院，屈二頭指相拄如環。此印有大威力，能作一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「甲印。准牆院，屈二頭指相拄如環。此印有大威力，能作一切事業。

「復次畫像法。用㲲徑方兩肘，依口酬價。乃以牛糞摩壇，豎緤於內，以赤花飲食供養。因食食良工圖如來像。坐師子座，手作說法相(以左手大指頭指頭相捻，並舒中名小三指，右手亦然。及以左手仰掌，橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭，以掌向外散其三指也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫像法。用㲲徑方兩肘，依口酬價。乃以牛糞摩壇，豎緤於內，以赤花飲食供養。因食食良工圖如來像。坐師子座，手作說法相(以左手大指頭指頭相捻，並舒中名小三指，右手亦然。及以左手仰掌，橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭，以掌向外散其三指也)。

「如來左畫金剛手菩薩，右手執杵、左作問法相(並其五指微屈之，如仰𨫼形，引手向前，掌向如來也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來左畫金剛手菩薩，右手執杵、左作問法相(並其五指微屈之，如仰𨫼形，引手向前，掌向如來也)。

「次左畫大威力烏芻瑟麼明王，大忿怒形，目赤色，通身靘黑色，舉體焰起。而有四臂，右上手執劍，次下羂索；左上打車棒，下三股叉。器仗上並焰起。如來右，金剛部母麼麼雞，多髮美貌，通身靘色，䠒跪合掌恭敬白佛。部母右，行者䠒跪，兩手執香爐供養。其緤勿經打污、無毛髮者，勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒，長齋具大善心，新衣清潔(行者亦爾，勿離其傍，速成為上。後有畫像亦准此也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次左畫大威力烏芻瑟麼明王，大忿怒形，目赤色，通身靘黑色，舉體焰起。而有四臂，右上手執劍，次下羂索；左上打車棒，下三股叉。器仗上並焰起。如來右，金剛部母麼麼雞，多髮美貌，通身靘色，䠒跪合掌恭敬白佛。部母右，行者䠒跪，兩手執香爐供養。其緤勿經打污、無毛髮者，勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒，長齋具大善心，新衣清潔(行者亦爾，勿離其傍，速成為上。後有畫像亦准此也)。

「復次於此像前，面東誦根本密言，乞食禁語兀如枯木，當印制底。如是相續滿六十萬，遂即登山建立前祕密曼茶羅。持劍作大壇，用阿伽嚧(沈香也)充柴，欝金華和白檀香燒之晝夜，成持明仙之首，得一切悉地，有大威力，壽齊日月，命終生阿拏迦囉典宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於此像前，面東誦根本密言，乞食禁語兀如枯木，當印制底。如是相續滿六十萬，遂即登山建立前祕密曼茶羅。持劍作大壇，用阿伽嚧(沈香也)充柴，欝金華和白檀香燒之晝夜，成持明仙之首，得一切悉地，有大威力，壽齊日月，命終生阿拏迦囉典宮。

「若置訶哩多攞(雌黃)或安善那(眼藥)或麼曩始攞(雄黃)或捧。准前作火壇，功力同劍。若乞食於一月內無間念誦，取白月十五日畢，其日布像，敷阿說他葉(廣府有之)於像前，加持三金(金銀赤銅)娜拏七遍，置上加持，持之焰起，劫壽，有大威力，一切阿修羅、一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大順伏。若三金娜拏一月內加持之，日滿，准前加持，焰起持之，劫壽，身等大威力明王。若人以三金杵代娜拏，焰起，身同金剛手菩薩。若以三金輪代杵，焰起，身如日輝，成明仙中輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若置訶哩多攞(雌黃)或安善那(眼藥)或麼曩始攞(雄黃)或捧。准前作火壇，功力同劍。若乞食於一月內無間念誦，取白月十五日畢，其日布像，敷阿說他葉(廣府有之)於像前，加持三金(金銀赤銅)娜拏七遍，置上加持，持之焰起，劫壽，有大威力，一切阿修羅、一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大順伏。若三金娜拏一月內加持之，日滿，准前加持，焰起持之，劫壽，身等大威力明王。若人以三金杵代娜拏，焰起，身同金剛手菩薩。若以三金輪代杵，焰起，身如日輝，成明仙中輪王。

「若又絕食三日，黑月八日布羊躑躅葉，葛塔葉是。於像前補沙鐵鉤長八指，於葉上右手而加持，焰起執之，洞視土地，位同帝釋，遊戲三十三天，天龍鬼神欽伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若又絕食三日，黑月八日布羊躑躅葉，葛塔葉是。於像前補沙鐵鉤長八指，於葉上右手而加持，焰起執之，洞視土地，位同帝釋，遊戲三十三天，天龍鬼神欽伏。

「若絕食一日，黑月八日或十四日，布阿說他樹七葉，於像前置雄黃於上，加持焰起，塗之，持明仙；烟，隱；暖熱，善行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食一日，黑月八日或十四日，布阿說他樹七葉，於像前置雄黃於上，加持焰起，塗之，持明仙；烟，隱；暖熱，善行。

「若於山頂誦十萬遍，天大威力烏芻瑟麼明王現，甚可怖畏，執心勿懼。云：『須何作？』白言：『薄伽梵成就一切事，但乞一願。』持明仙或降阿脩羅或召諸天，皆悉隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於山頂誦十萬遍，天大威力烏芻瑟麼明王現，甚可怖畏，執心勿懼。云：『須何作？』白言：『薄伽梵成就一切事，但乞一願。』持明仙或降阿脩羅或召諸天，皆悉隨意。

「若於吉祥門首布像，誦三十萬遍訖，阿脩羅女自出迎之，可將五百人同入。彼輩作障，身便乾枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於吉祥門首布像，誦三十萬遍訖，阿脩羅女自出迎之，可將五百人同入。彼輩作障，身便乾枯。

「復次畫像法。取兩肘緤彩畫大威力烏芻瑟麼明王，身赤色，怒形，狗牙露出，密目(如狸眼即是)，髮黃色上衝。左持杵，右娜拏。行者食不食淨與否，像前誦三十萬遍，所作皆辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫像法。取兩肘緤彩畫大威力烏芻瑟麼明王，身赤色，怒形，狗牙露出，密目(如狸眼即是)，髮黃色上衝。左持杵，右娜拏。行者食不食淨與否，像前誦三十萬遍，所作皆辦。

「若於吉祥門首面北布像，行者面南，苦練薪作火壇，進毒藥末、芥子、己血，滿一千八，修羅女子身如火燒，獻長生及點化藥。不受藥者，諸女携手同入其宮。先有明者，我當王彼。不畏娜羅延、業輪，壽多劫，尊貴快樂，身有光明，種種神變，命終生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於吉祥門首面北布像，行者面南，苦練薪作火壇，進毒藥末、芥子、己血，滿一千八，修羅女子身如火燒，獻長生及點化藥。不受藥者，諸女携手同入其宮。先有明者，我當王彼。不畏娜羅延、業輪，壽多劫，尊貴快樂，身有光明，種種神變，命終生天。

「若於吉祥門首布像，作火壇燒緤華子一千八，滿三日，乃結根本遍擲印，彼門即開，無障而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於吉祥門首布像，作火壇燒緤華子一千八，滿三日，乃結根本遍擲印，彼門即開，無障而入。

「若有龍水岸布像，作火壇燒鹽滿一千八，龍出受命，隨意驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有龍水岸布像，作火壇燒鹽滿一千八，龍出受命，隨意驅使。

「若先絕食三日，置像審銘柴(唐言苟杞)作火壇，芥子油和芥子燒滿一千八，能召一切人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若先絕食三日，置像審銘柴(唐言苟杞)作火壇，芥子油和芥子燒滿一千八，能召一切人天。

「若以鹽成悉底哩置像，作火壇，片片割進火中，日三時令盡。滿七日，稱名，百由旬內至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以鹽成悉底哩置像，作火壇，片片割進火中，日三時令盡。滿七日，稱名，百由旬內至。

「若以諸天空祠廟中布像，阿說他薪作火壇，苦練葉和芥子油進其中，一千八遍，日三時。經七日，即有天神來現，云：『作何事？』隨意驅使。若先絕食三日，以黑月八日或十四日，於大自在天王前石陵伽南，以右手掩上加持，須臾有大聲者，三天王現受驅使。不現，彼身乾枯。若准前先三日絕食，黑月八日或十四日布像作火壇，進羊躑躅花一千八遍。又執其花加持一遍，擲打夜叉女膝，即相敬。若要長生藥、眼藥、金銀寶玉等，悉皆從命。若以佉馱羅木作三股叉，絕食三日，以日月蝕時，寒林中布像，以香花飲食廣以供養。右手持叉加持之，叉焰起止。後於夜分豎叉於地，七寶堂宇現是人前，天女繽紛充滿其處，云：『欲何所作？』歌舞音樂種種驅使。將曉去叉，如故。若取一屍無瘢痕者，洗浴之，置大河側，首東仰臥。日正午，四面各令一丈夫執刀而立。行者屍心上坐，取雄黃內屍口中加持之。藥若變熱，一切貴敬；煙，隱；光，昇空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以諸天空祠廟中布像，阿說他薪作火壇，苦練葉和芥子油進其中，一千八遍，日三時。經七日，即有天神來現，云：『作何事？』隨意驅使。若先絕食三日，以黑月八日或十四日，於大自在天王前石陵伽南，以右手掩上加持，須臾有大聲者，三天王現受驅使。不現，彼身乾枯。若准前先三日絕食，黑月八日或十四日布像作火壇，進羊躑躅花一千八遍。又執其花加持一遍，擲打夜叉女膝，即相敬。若要長生藥、眼藥、金銀寶玉等，悉皆從命。若以佉馱羅木作三股叉，絕食三日，以日月蝕時，寒林中布像，以香花飲食廣以供養。右手持叉加持之，叉焰起止。後於夜分豎叉於地，七寶堂宇現是人前，天女繽紛充滿其處，云：『欲何所作？』歌舞音樂種種驅使。將曉去叉，如故。若取一屍無瘢痕者，洗浴之，置大河側，首東仰臥。日正午，四面各令一丈夫執刀而立。行者屍心上坐，取雄黃內屍口中加持之。藥若變熱，一切貴敬；煙，隱；光，昇空。

「若絕食三日，黑月八日或十四日，布像廣陳供養。以阿樞迦木合，盛素嚕(二合)但(引)戰曩藥(此是藥名，帶赤黑色，重比金，出天竺。末塗目中，仰視日能奪其光。見日中有者為真耳)，置像前加持之。熱，貴敬；煙生，遁形；焰起，持明仙，身光如日圓滿可愛，壽七千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食三日，黑月八日或十四日，布像廣陳供養。以阿樞迦木合，盛素嚕(二合)但(引)戰曩藥(此是藥名，帶赤黑色，重比金，出天竺。末塗目中，仰視日能奪其光。見日中有者為真耳)，置像前加持之。熱，貴敬；煙生，遁形；焰起，持明仙，身光如日圓滿可愛，壽七千歲。

「若絕食三日，黑月十四日，寒林中取無瘢痕屍，以香湯洗浴之。以頭向東臥著，香花供養。行者裸形被髮屍心上坐，取白淨髑髏滿盛白色芥子，置屍口上加持之。芥子盡隱，執髑髏騰隱自在，為一切騰空隱者之首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食三日，黑月十四日，寒林中取無瘢痕屍，以香湯洗浴之。以頭向東臥著，香花供養。行者裸形被髮屍心上坐，取白淨髑髏滿盛白色芥子，置屍口上加持之。芥子盡隱，執髑髏騰隱自在，為一切騰空隱者之首。

「復次不擇淨穢食與不食，先誦三十萬遍。又以應肘量緤(一肘或二肘或三肘或四五等肘，後言應肘量准此)畫大威力烏芻瑟麼明王，作大怒形，左持杵、右娜拏，左視，龍為瓔珞(龍作蛇形)。明王左畫大寒林及行者，於明王右畫山座。以赤花飲食供養。黑月八日於制帝布像，廣設供養。作大壇，以烏曇波羅充薪，進赤色未開花滿一千八，其日三時，即成驗，能作一切事法，人天貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次不擇淨穢食與不食，先誦三十萬遍。又以應肘量緤(一肘或二肘或三肘或四五等肘，後言應肘量准此)畫大威力烏芻瑟麼明王，作大怒形，左持杵、右娜拏，左視，龍為瓔珞(龍作蛇形)。明王左畫大寒林及行者，於明王右畫山座。以赤花飲食供養。黑月八日於制帝布像，廣設供養。作大壇，以烏曇波羅充薪，進赤色未開花滿一千八，其日三時，即成驗，能作一切事法，人天貴敬。

「若眼藥法，取尾避多迦木(毘梨勒木)合子，盛素嚕(二合)但(引)戰曩，月蝕置像前加持之。得熱、煙、焰生，三種驗功力同前。若取犬舌，以三金鍱裹，月蝕時加持，煙生口含藏形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若眼藥法，取尾避多迦木(毘梨勒木)合子，盛素嚕(二合)但(引)戰曩，月蝕置像前加持之。得熱、煙、焰生，三種驗功力同前。若取犬舌，以三金鍱裹，月蝕時加持，煙生口含藏形。

「若口含嚩極(菖蒲根也)持密言，取三種成驗：熱，得一切總持不忘；煙生，藏形；焰起，作持明仙。若於山頂誦九十萬遍，為持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若口含嚩極(菖蒲根也)持密言，取三種成驗：熱，得一切總持不忘；煙生，藏形；焰起，作持明仙。若於山頂誦九十萬遍，為持明王。

「若乞食禁語誦四十萬遍，絕食一日，黑月十四日於制帝前布像，廣設此供養，并作火壇進安悉香丸一千八，其日三時，作小持明王。若食乞食，安悉香伴紫鑛汁進火中滿十萬遍，見用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若乞食禁語誦四十萬遍，絕食一日，黑月十四日於制帝前布像，廣設此供養，并作火壇進安悉香丸一千八，其日三時，作小持明王。若食乞食，安悉香伴紫鑛汁進火中滿十萬遍，見用。

「若取麼戶保怛哩迦(唐云天門冬根)進火中一千八遍，迦那至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取麼戶保怛哩迦(唐云天門冬根)進火中一千八遍，迦那至。

「若水中立至臍，誦十萬遍，一切伏藏盡現，能開枷鎖、止業輪，起死人、勝冤敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若水中立至臍，誦十萬遍，一切伏藏盡現，能開枷鎖、止業輪，起死人、勝冤敵。

「若月蝕，牛糞作壇布像，以赤銅椀盛赤㸶牛蘇，置中加持。執食之，總持不忘；煙生，長生；焰起，藏形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若月蝕，牛糞作壇布像，以赤銅椀盛赤㸶牛蘇，置中加持。執食之，總持不忘；煙生，長生；焰起，藏形。

「若以烏曇跛囉薪作火壇，芥子、黃芥子、麼沙(天竺云毒藥)以血和之，進火中一千八，伏藏自現。結根本遍擲印，又執佉羅木杵向前降之，寶物涌出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以烏曇跛囉薪作火壇，芥子、黃芥子、麼沙(天竺云毒藥)以血和之，進火中一千八，伏藏自現。結根本遍擲印，又執佉羅木杵向前降之，寶物涌出。

「若絕食，於恒河側誦三十萬，阿脩羅門開。若稱吽字，降山山碎，禁諸江海能令枯竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食，於恒河側誦三十萬，阿脩羅門開。若稱吽字，降山山碎，禁諸江海能令枯竭。

「若絕食，於寒林中誦四十萬遍，梵羅剎及諸鬼神作美貌而現受命。若驅使遲違，稱吽字打地一下，彼當殞絕；稱莎嚩賀再生。大自在天王廟中，絕食誦十萬遍，大自在天王現，以香華供養問訊。從天王乞其一切道術，如意成驗。若於大自在天王妃前，絕食誦十萬遍，妃現，隨心乞願。不現，彼死或乾枯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若絕食，於寒林中誦四十萬遍，梵羅剎及諸鬼神作美貌而現受命。若驅使遲違，稱吽字打地一下，彼當殞絕；稱莎嚩賀再生。大自在天王廟中，絕食誦十萬遍，大自在天王現，以香華供養問訊。從天王乞其一切道術，如意成驗。若於大自在天王妃前，絕食誦十萬遍，妃現，隨心乞願。不現，彼死或乾枯。

「若依前法誦密言，欲令梵天、夜摩、兜率及天帝釋等一切天王現，並得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若依前法誦密言，欲令梵天、夜摩、兜率及天帝釋等一切天王現，並得如意。

「若取一屍，稱吽字，以足加屍首，令聲足齊下。屍當起大叫，持劍斷其首，成黃金。不者，屍叫，告之有捨覩嚕，某甲持始羅來，如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取一屍，稱吽字，以足加屍首，令聲足齊下。屍當起大叫，持劍斷其首，成黃金。不者，屍叫，告之有捨覩嚕，某甲持始羅來，如意。

「若以補沙鐵作劍，月蝕時加持，焰起持之，身同大自在天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以補沙鐵作劍，月蝕時加持，焰起持之，身同大自在天王。

「若補沙鐵作斧，月蝕時加持，焰起持之，為毘舍者王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若補沙鐵作斧，月蝕時加持，焰起持之，為毘舍者王。

「若補沙鐵作刀子，月蝕加持，焰起持之，為明仙王，功用最勝，壽命尤多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若補沙鐵作刀子，月蝕加持，焰起持之，為明仙王，功用最勝，壽命尤多。

「若以蟻墳土塐成形，行者以足加心上，作壇，白芥子、毒藥及血置於左手中，以右手捻燒，經七日，日一千八，王貴敬，族亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以蟻墳土塐成形，行者以足加心上，作壇，白芥子、毒藥及血置於左手中，以右手捻燒，經七日，日一千八，王貴敬，族亦爾。

「若食乞食，誦四十萬遍，一制帝前布像供養，以密栗嚩薪作火壇，并取其果進一萬顆，為持明王，天龍順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若食乞食，誦四十萬遍，一制帝前布像供養，以密栗嚩薪作火壇，并取其果進一萬顆，為持明王，天龍順伏。

「若加持華或菓七遍贈人，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持華或菓七遍贈人，貴敬。

「若一日不食，黑月八日布像，阿說他薪作火壇，進黑油麻一千八，王臣貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若一日不食，黑月八日布像，阿說他薪作火壇，進黑油麻一千八，王臣貴敬。

「若三日絕食，進酥蜜酪、白芥子於火中，一日三時二千八，滿七日，為持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三日絕食，進酥蜜酪、白芥子於火中，一日三時二千八，滿七日，為持明王。

「若燒酥滿一千八，經三日，王貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若燒酥滿一千八，經三日，王貴敬。

「若取舍多華(唐云迴香花)、酪蜜酥相和，進火中一千八，滿七日，即得金錢一百。若燒粳米乳粥一千八，日三，滿月，五穀盈溢用之不竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取舍多華(唐云迴香花)、酪蜜酥相和，進火中一千八，滿七日，即得金錢一百。若燒粳米乳粥一千八，日三，滿月，五穀盈溢用之不竭。

「若紫檀末加酥，內華於中，進火一百八遍，日三，滿七日，迦那至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若紫檀末加酥，內華於中，進火一百八遍，日三，滿七日，迦那至。

「若從黑月一日起布像，遏迦薪作火壇，烏麻油和酥、迦瞻摩樹華，一內一燒一千八，滿七日，得金錢八文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若從黑月一日起布像，遏迦薪作火壇，烏麻油和酥、迦瞻摩樹華，一內一燒一千八，滿七日，得金錢八文。

「若乳和蜜相和以青蓮葉，一內一燒滿三十萬，伏藏盡現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若乳和蜜相和以青蓮葉，一內一燒滿三十萬，伏藏盡現。

「若召人，大寒林中布像，香華供養，紫檀末成彼形，佉馱囉木作火壇，男從右女從左足起，一割一燒令盡。百由旬外，一月而至。若大寒林中布像，紫檀摩壇，水和王蹤下土一把。塐成形，從右足割進火中令盡，敬重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若召人，大寒林中布像，香華供養，紫檀末成彼形，佉馱囉木作火壇，男從右女從左足起，一割一燒令盡。百由旬外，一月而至。若大寒林中布像，紫檀摩壇，水和王蹤下土一把。塐成形，從右足割進火中令盡，敬重。

「若寒林中布像，香華飲食供養，進虞麼娑於火中，滿一千八，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中布像，香華飲食供養，進虞麼娑於火中，滿一千八，貴敬。

「若進阿底目迦多華於火中十萬遍，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進阿底目迦多華於火中十萬遍，貴敬。

「若大寒林中，尾避多迦木作火壇，進麼訶麼娑晝夜，一切毘舍遮眾、梵羅剎等敬重。若捨覩嚕，今梵羅剎為病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大寒林中，尾避多迦木作火壇，進麼訶麼娑晝夜，一切毘舍遮眾、梵羅剎等敬重。若捨覩嚕，今梵羅剎為病。

「若悉馱薪作火壇，初生犢子糞和紫檀末作丸進之，日三時，時一千八。滿二十七日，得牛千頭。若截白檀香內杉木脂進火中，日三時，時一千八，滿二十一日，得大莊五所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若悉馱薪作火壇，初生犢子糞和紫檀末作丸進之，日三時，時一千八。滿二十七日，得牛千頭。若截白檀香內杉木脂進火中，日三時，時一千八，滿二十一日，得大莊五所。

「若截杉木進摩咄囉火中一千八，滿七日，得金錢一千文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截杉木進摩咄囉火中一千八，滿七日，得金錢一千文。

「若食麨及水，布像供養，坐吉祥草，十五日念誦勿間。絕食三日，黑月十四日布像供養，以白芥子油然燈，乃截黑阿迦嚧(唐云沈香)進鉢囉奢薪火中一千八，像形動或目動或作吽聲。若形動，為持明輪王。若名香和牛酥，進火中一千八，得群羊，牛不走失、疫病。若酥蜜相和，又內炒稻穀華於中，進遏迦火中滿十萬，五穀盈溢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若食麨及水，布像供養，坐吉祥草，十五日念誦勿間。絕食三日，黑月十四日布像供養，以白芥子油然燈，乃截黑阿迦嚧(唐云沈香)進鉢囉奢薪火中一千八，像形動或目動或作吽聲。若形動，為持明輪王。若名香和牛酥，進火中一千八，得群羊，牛不走失、疫病。若酥蜜相和，又內炒稻穀華於中，進遏迦火中滿十萬，五穀盈溢。

「若取紅蓮葉進河中流入海者，滿六箇月。次絕食三日，白月八日布像供養，烏麻油和名香，截紫檀木杪進火中晝夜，大吉祥天現。以白檀閼伽供養，天云：『須何願？』白言：『持明輪王。』天從行者口入無礙，即得如意，無有天龍鬼神為怨敵者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取紅蓮葉進河中流入海者，滿六箇月。次絕食三日，白月八日布像供養，烏麻油和名香，截紫檀木杪進火中晝夜，大吉祥天現。以白檀閼伽供養，天云：『須何願？』白言：『持明輪王。』天從行者口入無礙，即得如意，無有天龍鬼神為怨敵者。

「若酥蜜酪相和，一內名華，進遏迦火中一千八，妻妾貞潔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥蜜酪相和，一內名華，進遏迦火中一千八，妻妾貞潔。

「若黑月八日酥蜜相和，內炒稻華於中，進火中一千八，日三時，滿七日，得千戶大莊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日酥蜜相和，內炒稻華於中，進火中一千八，日三時，滿七日，得千戶大莊。

「若供養像，黃芥子和欝金，進嚩吒薪火中，一日三時，時一千八，滿七日，國王貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養像，黃芥子和欝金，進嚩吒薪火中，一日三時，時一千八，滿七日，國王貴敬。

「若供養像，阿底目迦多薪作火壇，進其華於中滿十萬，大臣貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養像，阿底目迦多薪作火壇，進其華於中滿十萬，大臣貴敬。

「若供養像，進夜合華於火中一千八，妃貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若供養像，進夜合華於火中一千八，妃貴敬。

「若取眾名香蜜和作迦那形，充七日，割進火中，日一千八，貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取眾名香蜜和作迦那形，充七日，割進火中，日一千八，貴敬。

「若海鹽和芥子油燒，日三時，時一千八，經一月，族姓人貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若海鹽和芥子油燒，日三時，時一千八，經一月，族姓人貴敬。

「若寒林中坐髑髏上，寒林薪作火壇，進血於中晝夜，茶吉現。以血充閼伽供養之，云：『有何事？』隨意乞大願，天神貴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若寒林中坐髑髏上，寒林薪作火壇，進血於中晝夜，茶吉現。以血充閼伽供養之，云：『有何事？』隨意乞大願，天神貴仰。

「若大寒林中，黑月十四日取裸形屍，肉進火中，從日入至夜半，梵羅剎作忿怒形而為奉教，後日得衣兩事、金錢一百文。若取寒林華鬘進火中一千八，首陀貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若大寒林中，黑月十四日取裸形屍，肉進火中，從日入至夜半，梵羅剎作忿怒形而為奉教，後日得衣兩事、金錢一百文。若取寒林華鬘進火中一千八，首陀貴敬。

「若以蠟作毘舍遮形，割進火中。毘舍遮眾現為奉教，後日得衣服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以蠟作毘舍遮形，割進火中。毘舍遮眾現為奉教，後日得衣服。

「若截阿樞迦(無憂也)抄愔愚多油，進火中，經一月，為持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若截阿樞迦(無憂也)抄愔愚多油，進火中，經一月，為持明王。

「若進薰陸香於阿樞迦火中，日三時，時一千八，經一月，得大莊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進薰陸香於阿樞迦火中，日三時，時一千八，經一月，得大莊。

「若以飲食華供養像，以其華一誦一散像前，滿一百萬遍，為持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以飲食華供養像，以其華一誦一散像前，滿一百萬遍，為持明王。

「若取摩勒迦華飲食供養，散其華十萬，見用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若取摩勒迦華飲食供養，散其華十萬，見用。

「若常持念此密言者，無眾諸衰難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若常持念此密言者，無眾諸衰難。

「若酥、烏麻油，一日三時，時一千八，進火中滿七日，得大莊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥、烏麻油，一日三時，時一千八，進火中滿七日，得大莊。

「若加持佉馱羅木橛一百八釘，入怨人家內，彼善心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若加持佉馱羅木橛一百八釘，入怨人家內，彼善心相向。

「若龍華鬚進佉馱火中，日一千八，經一月，迦那至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若龍華鬚進佉馱火中，日一千八，經一月，迦那至。

「若酥蜜相和，一內迴香華，進阿波末哩迦(唐言牛膝)火中，滿十萬，家內七寶自涌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥蜜相和，一內迴香華，進阿波末哩迦(唐言牛膝)火中，滿十萬，家內七寶自涌。

「若酥蜜酪和阿波末迦子，進屈嚩迦薪火中，滿十萬，王貴敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若酥蜜酪和阿波末迦子，進屈嚩迦薪火中，滿十萬，王貴敬。

「若黑月一日，阿樞迦樹下，庾體迦木敷華，一內酥蜜酪中，進火中滿十萬，得金錢一千文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月一日，阿樞迦樹下，庾體迦木敷華，一內酥蜜酪中，進火中滿十萬，得金錢一千文。

「若制底前布像供養，進俱羅吒迦華於佉馱羅火中，滿七日，大威力烏芻瑟麼現滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若制底前布像供養，進俱羅吒迦華於佉馱羅火中，滿七日，大威力烏芻瑟麼現滿願。

「若進阿杜華於佉馱囉炭火中一千八，七日伏藏現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進阿杜華於佉馱囉炭火中一千八，七日伏藏現。

「若進阿伽悉地華於苦練火中一千八，經七日，得金錢一文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進阿伽悉地華於苦練火中一千八，經七日，得金錢一文。

「若以內摩勒地華酥蜜酪中，進瞻蔔迦火中，經一年，共誦一十萬，得金錢十萬文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以內摩勒地華酥蜜酪中，進瞻蔔迦火中，經一年，共誦一十萬，得金錢十萬文。

「若以泥塐嚩囉呬，紫檀供養，持密言盡夜。彼當長喘，與行者黃金千斤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以泥塐嚩囉呬，紫檀供養，持密言盡夜。彼當長喘，與行者黃金千斤。

「若流入海河立，其水至骻，用阿迦羅充燒香，以名華一熏進水中滿十萬，為大持明王，人天歸命。若截阿說他樹枝，一內酥蜜酪中，燒之十萬遍，為小持明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若流入海河立，其水至骻，用阿迦羅充燒香，以名華一熏進水中滿十萬，為大持明王，人天歸命。若截阿說他樹枝，一內酥蜜酪中，燒之十萬遍，為小持明王。

「若油麻酥蜜酪相和，進火中滿十萬，見用。若截松木，進火中十萬遍，見用。若酥蜜相和，截蜜栗嚩樹根，一內一進火中滿十萬，大富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若油麻酥蜜酪相和，進火中滿十萬，見用。若截松木，進火中十萬遍，見用。若酥蜜相和，截蜜栗嚩樹根，一內一進火中滿十萬，大富。

「若黑月八日供養像華，和欝金華，進火中，一日三時，時一千八，滿七日，大富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日供養像華，和欝金華，進火中，一日三時，時一千八，滿七日，大富。

「若有龍水邊，白月五日布像供養，龍腦香、龍華鬚和進火中滿十萬，其龍貴敬，得寶珠十萬顆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有龍水邊，白月五日布像供養，龍腦香、龍華鬚和進火中滿十萬，其龍貴敬，得寶珠十萬顆。

「若黑月八日，大自在天王廟中，一內阿底目迦多華於酥蜜酪中，進火中，日三時，時一千八，滿七日，得大莊五所。若進訥嚩草(骨路也)，若進火中，滿十萬，長壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若黑月八日，大自在天王廟中，一內阿底目迦多華於酥蜜酪中，進火中，日三時，時一千八，滿七日，得大莊五所。若進訥嚩草(骨路也)，若進火中，滿十萬，長壽。

「若進屈野迦欲敷華於審銘火中滿十萬，王女敬重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若進屈野迦欲敷華於審銘火中滿十萬，王女敬重。

「若粳米和烏油麻柤，進脂俱吒火中一千八，饒奴婢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若粳米和烏油麻柤，進脂俱吒火中一千八，饒奴婢。」