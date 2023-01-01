金剛童子持念經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛童子持念經

淨三業真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨三業真言：

「唵秫弟(引)䅶戍(引)馱曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵秫弟(引)䅶戍(引)馱曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

二羽蓮花合掌，誦前真言七遍，加持身心三業，妄念諸過悉皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽蓮花合掌，誦前真言七遍，加持身心三業，妄念諸過悉皆清淨。

次結普禮一切如來印。右膝著地，二羽左覆右，仰背相著，以二信二惠反相叉安於頂上。口誦彼真言，身住此儀相，心想自身滿於法界，二佛菩薩前有己身至誠作禮。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普禮一切如來印。右膝著地，二羽左覆右，仰背相著，以二信二惠反相叉安於頂上。口誦彼真言，身住此儀相，心想自身滿於法界，二佛菩薩前有己身至誠作禮。真言：

「唵嚩日囉(二合)尾(微次反短聲)多(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)尾(微次反短聲)多(半音)」

如是以三業齊運，禮觀一切聖眾及曼茶羅本尊像已，即結加趺坐或半加坐，澄定身心，結佛部三昧耶印。二羽芙蓉合掌，開手如掬物勢，以二定輔於二念上節文側，二惠捻二定下第一文即成。即念佛部三昧耶真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是以三業齊運，禮觀一切聖眾及曼茶羅本尊像已，即結加趺坐或半加坐，澄定身心，結佛部三昧耶印。二羽芙蓉合掌，開手如掬物勢，以二定輔於二念上節文側，二惠捻二定下第一文即成。即念佛部三昧耶真言：

「唵怛他(去引)𧃯姤(引)𠺶婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵怛他(去引)𧃯姤(引)𠺶婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)賀(引)」

以印安於頂上，誦真言三遍，想印如佛形像。次結蓮花部三昧耶印。二羽如前合掌微開，中間二進二念二定六指微曲，頭相去各一寸許，二信二惠各并竪，如開敷蓮花形。誦真言三遍，舉印安於頂右右耳之上，想如觀自在菩薩。蓮花三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印安於頂上，誦真言三遍，想印如佛形像。次結蓮花部三昧耶印。二羽如前合掌微開，中間二進二念二定六指微曲，頭相去各一寸許，二信二惠各并竪，如開敷蓮花形。誦真言三遍，舉印安於頂右右耳之上，想如觀自在菩薩。蓮花三昧耶真言曰：

「唵鉢納謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵鉢納謨(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)賀(引)」

次結金剛部三昧耶印。如前遍禮印安於心上，誦真言三遍，舉印安於頂左左耳之上，想如金剛藏菩薩。金剛部三昧耶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部三昧耶印。如前遍禮印安於心上，誦真言三遍，舉印安於頂左左耳之上，想如金剛藏菩薩。金剛部三昧耶真言曰：

「唵嚩曰嚧(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩曰嚧(二合引)納婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

以結護身印。二羽右押左，內相叉直竪，二念頭相柱，二定微曲於二念背不令相著，如三股杵形，二惠并竪，掌中押二進二信上即成。本經中或用根本印亦得，今取蘇悉地經中通法真言即不[阿-可+文]。護身真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以結護身印。二羽右押左，內相叉直竪，二念頭相柱，二定微曲於二念背不令相著，如三股杵形，二惠并竪，掌中押二進二信上即成。本經中或用根本印亦得，今取蘇悉地經中通法真言即不[阿-可+文]。護身真言：

「唵薩嚩訥瑟吒(二合)嚩餉羯囉迦抳矩嚕(二合引)馱囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩訥瑟吒(二合)嚩餉羯囉迦抳矩嚕(二合引)馱囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

由結此印誦前真言，加持自身五處，先印額、次右肩、左肩、心、喉，是為五處。以真言威力加持自身，即成被金剛甲冑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印誦前真言，加持自身五處，先印額、次右肩、左肩、心、喉，是為五處。以真言威力加持自身，即成被金剛甲冑。

次結辟除諸障繫縛毘那夜迦印。二羽十度內相叉以，屈二惠入掌甲相背，各捻二念指面，急握拳。心想毘那夜迦，作障難者皆被五繫縛之。辟除真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結辟除諸障繫縛毘那夜迦印。二羽十度內相叉以，屈二惠入掌甲相背，各捻二念指面，急握拳。心想毘那夜迦，作障難者皆被五繫縛之。辟除真言曰：

「唵度曩尾度曩怛羅(二合)娑野戍(引)灑野薩嚩尾曩(引)野迦(引)南(引)吽(引)撥(普未反，下同此)吒(半)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵度曩尾度曩怛羅(二合)娑野戍(引)灑野薩嚩尾曩(引)野迦(引)南(引)吽(引)撥(普未反，下同此)吒(半)娑嚩(二合引)賀(引)」

次結被金剛甲冑印，即前印以二定直竪頭相柱，以二惠各捻二定下第一文即成。以印如前加持自身五處，遍身自然被金剛鎧甲，光明赫奕。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結被金剛甲冑印，即前印以二定直竪頭相柱，以二惠各捻二定下第一文即成。以印如前加持自身五處，遍身自然被金剛鎧甲，光明赫奕。真言曰：

「唵紇哩(二合)迦抳野麼娜賀吽(引)撥吒(半音)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇哩(二合)迦抳野麼娜賀吽(引)撥吒(半音)娑嚩(二合)賀」

次結金剛牆印。即前甲冑印，開二定頭相去一寸許，開掌如牆形即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛牆印。即前甲冑印，開二定頭相去一寸許，開掌如牆形即成。真言曰：

「唵紇哩(二合)迦抳諾賀諾賀鉢左鉢左吽撥吒(半音)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇哩(二合)迦抳諾賀諾賀鉢左鉢左吽撥吒(半音)娑嚩(二合引)賀」

以印頂上空中右旋三匝，兼誦真言三遍。以此加持威神力故，周匝四方隨心遠近結成金剛牆。界界光明照曜，一切諸魔不敢輔近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以印頂上空中右旋三匝，兼誦真言三遍。以此加持威神力故，周匝四方隨心遠近結成金剛牆。界界光明照曜，一切諸魔不敢輔近。

次結迎請聖尊印。二羽內相叉直竪，二定頭柱，以二惠向身招之。請尊真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結迎請聖尊印。二羽內相叉直竪，二定頭柱，以二惠向身招之。請尊真言曰：

「唵度𩕳婆(去)誐鑁(武點)迦𩕳短嚕(二合引)馱翳𮠴(引)呬吽(引)撥吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵度𩕳婆(去)誐鑁(武點)迦𩕳短嚕(二合引)馱翳𮠴(引)呬吽(引)撥吒(半音)」

不改此印，便誦後真言，迎請聖尊者眷屬。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不改此印，便誦後真言，迎請聖尊者眷屬。真言：

「唵娑跛哩嚩(引)囉麼(鼻音反)嚩賀野婆(去)誐鑁(武敢反)迦𩕳矩嚕(二合)馱三(去)麼耶麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娑跛哩嚩(引)囉麼(鼻音反)嚩賀野婆(去)誐鑁(武敢反)迦𩕳矩嚕(二合)馱三(去)麼耶麼努娑麼(二合)囉娑嚩(二合)賀(引)」

次結都明王忿怒軍吒利印，辟除諸魔，恐隨聖眾潛隱在其中。以明王威神，搜棟發遣作障難者，唯留聖者及自眷屬。其印以二信右押左內相交，以二進雙屈並押二信交上，以二念直竪頭柱，以二定各微曲於二念背後不相著如三股金剛杵形，二惠並竪押二進上即成。隨誦真言，以印空中左旋三匝，辟除姦魔棟擇發遣。便即右旋三匝，結成金剛光明堅固大界，一切凡聖不合越此界故。違越者化三昧耶決定不安，眾聖陰罰違越，眾聖言誓故也。即誦軍吒利真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結都明王忿怒軍吒利印，辟除諸魔，恐隨聖眾潛隱在其中。以明王威神，搜棟發遣作障難者，唯留聖者及自眷屬。其印以二信右押左內相交，以二進雙屈並押二信交上，以二念直竪頭柱，以二定各微曲於二念背後不相著如三股金剛杵形，二惠並竪押二進上即成。隨誦真言，以印空中左旋三匝，辟除姦魔棟擇發遣。便即右旋三匝，結成金剛光明堅固大界，一切凡聖不合越此界故。違越者化三昧耶決定不安，眾聖陰罰違越，眾聖言誓故也。即誦軍吒利真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野娜莫室戰(二合)嚩日囉(二合)播(引)緊(奴雅反)曳摩賀藥叉細(引)曩(引)鉢多(上)曳唵阿密㗚(二合)多軍䋈(上)里却却佉(去引)呬佉(上同)呬(聲異反，上同)底瑟咤(二合)底瑟姹(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩𧃯惹𧃯惹尾颯普(二合引)吒野尾颯普(二合)吒野薩嚩尾近曩(二合)尾曩(引)野迦摩賀誐䋈(鼻)鉢底爾(引)尾𮧊(多懶反)得迦囉(引)野吽撥吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野娜莫室戰(二合)嚩日囉(二合)播(引)緊(奴雅反)曳摩賀藥叉細(引)曩(引)鉢多(上)曳唵阿密㗚(二合)多軍䋈(上)里却却佉(去引)呬佉(上同)呬(聲異反，上同)底瑟咤(二合)底瑟姹(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩𧃯惹𧃯惹尾颯普(二合引)吒野尾颯普(二合)吒野薩嚩尾近曩(二合)尾曩(引)野迦摩賀誐䋈(鼻)鉢底爾(引)尾𮧊(多懶反)得迦囉(引)野吽撥吒(半音)」

便結上方金剛網印。即前牆印，以二惠開散直竪即成。以印頂上右旋三匝，誦真言三遍，即成金剛網遍覆其上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便結上方金剛網印。即前牆印，以二惠開散直竪即成。以印頂上右旋三匝，誦真言三遍，即成金剛網遍覆其上。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)半惹囉吽(引)撥吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)半惹囉吽(引)撥吒(半音)」

次獻閼伽香水浴聖尊印。用前迎請印，以二惠各捻二定根下第一文，以印當心平舒如羸盃形，舉印當額奉獻。若有香水器，即以此印按之，加持三遍或一遍，然後捧而獻之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻閼伽香水浴聖尊印。用前迎請印，以二惠各捻二定根下第一文，以印當心平舒如羸盃形，舉印當額奉獻。若有香水器，即以此印按之，加持三遍或一遍，然後捧而獻之。真言曰：

「唵嚩曰嚕(二合)娜迦吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩曰嚕(二合)娜迦吽(引)」

次結寶山印。以獨股杵印，𮙏上節令平如上頂形，以二惠並竪押掌中諸度上即成。誦寶山真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結寶山印。以獨股杵印，𮙏上節令平如上頂形，以二惠並竪押掌中諸度上即成。誦寶山真言曰：

「唵阿左羅吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿左羅吽(引)」

次獻蓮花座印。即以前閼伽印，二惠頭向外開竪相去半寸許如蓮花形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻蓮花座印。即以前閼伽印，二惠頭向外開竪相去半寸許如蓮花形。真言曰：

「唵嚩日羅(二合)尾囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)尾囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

次獻五供養，先結塗香印。即前獨股杵印，以二惠微屈捻二定下第一文，相去一寸許即成。塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻五供養，先結塗香印。即前獨股杵印，以二惠微屈捻二定下第一文，相去一寸許即成。塗香真言曰：

「唵迦抳矩嚕(二合引)馱(一) 薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕迦囉(二合)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(三) 薩嚩彥𮣺(引)𩕳娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳矩嚕(二合引)馱(一) 薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕迦囉(二合)囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(三) 薩嚩彥𮣺(引)𩕳娑嚩(二合引)賀(引)」

次結獻花印。即前獨股杵印，出右惠即成。誦獻花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻花印。即前獨股杵印，出右惠即成。誦獻花真言曰：

「唵迦抳補澁波(二合)母納婆(二合)嚩吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳補澁波(二合)母納婆(二合)嚩吽(引)」

次結燒香印。即前獨股印，出左惠即成。誦燒香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燒香印。即前獨股印，出左惠即成。誦燒香真言曰：

「唵迦抳矩嚕(二合)馱塢𮓌囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(二合)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)度(引)奔娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳矩嚕(二合)馱塢𮓌囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(二合)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)度(引)奔娑嚩(二合引)賀」

次結獻食印。準前獨𦙶杵印，出二惠及二信頭相柱，餘四度內相叉作拳即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻食印。準前獨𦙶杵印，出二惠及二信頭相柱，餘四度內相叉作拳即成。真言曰：

「唵迦抳吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

次結燈明印。即前獨股杵印，二惠向身並竪即成。誦燈明真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燈明印。即前獨股杵印，二惠向身並竪即成。誦燈明真言曰：

「唵迦抳儞波儞簸野吽(引)撥吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳儞波儞簸野吽(引)撥吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」

次結普供養印。二手合掌右押左叉交上一節即是。想從此印流出種種供養雲海，化成七寶宮殿樓閣、衣服飲食、上好天樂充滿法界，供養一切聖眾。今略舉一二，若廣說者一如《花嚴經》中所說供養。即誦是供真言三遍或七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結普供養印。二手合掌右押左叉交上一節即是。想從此印流出種種供養雲海，化成七寶宮殿樓閣、衣服飲食、上好天樂充滿法界，供養一切聖眾。今略舉一二，若廣說者一如《花嚴經》中所說供養。即誦是供真言三遍或七遍。真言曰：

「唵阿(上)謨(引)伽麼抳鉢納麼(二合)入嚩(二合)羅鉢囉(二合)𮧬多(上)耶吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(上)謨(引)伽麼抳鉢納麼(二合)入嚩(二合)羅鉢囉(二合)𮧬多(上)耶吽(引)」

暨如上諸供養已，以右手輪擲金剛杵，誦本真言，於眾聖前心想如對至尊，作踏舞之勢，倣像金剛薩埵於如來前擲弄其杵，因便加持自身五處。左手執取金剛鈴，於額前三度搖振，表以天樂音聲供養聖眾令其悅喜。亦誦本真言，心住薩埵妙三昧地(此上用鈴杵二真言及印，由來師受密傳不戴於文。凡智有限，或傳之不盡，或領受學者不明，置有多種、先後著錯不同。今故書之，以草前𦿔)。修行者又慮恐承事供養之中或有忘誤疎、遺犯三昧耶禁，或有多生宿業罪障由未消除，誦金剛部百字真言以補前潛滅除諸過，得身心清淨與法相應。百字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暨如上諸供養已，以右手輪擲金剛杵，誦本真言，於眾聖前心想如對至尊，作踏舞之勢，倣像金剛薩埵於如來前擲弄其杵，因便加持自身五處。左手執取金剛鈴，於額前三度搖振，表以天樂音聲供養聖眾令其悅喜。亦誦本真言，心住薩埵妙三昧地(此上用鈴杵二真言及印，由來師受密傳不戴於文。凡智有限，或傳之不盡，或領受學者不明，置有多種、先後著錯不同。今故書之，以草前𦿔)。修行者又慮恐承事供養之中或有忘誤疎、遺犯三昧耶禁，或有多生宿業罪障由未消除，誦金剛部百字真言以補前潛滅除諸過，得身心清淨與法相應。百字真言曰：

「唵嚩日囉(二合)薩多嚩(二合)(一) 三(去)摩野麼(鼻努鼻)播(引)攞(勒可反)野(二) 嚩日囉(二合)薩多嚩(二合)(三) 怛㕹(二合引)努(鼻引)跛底瑟姹(二合)(四) 揑哩(二合)濯(引)銘婆(去)嚩(五) 素姤(引)數(沙句反引)銘婆(去)嚩(六) 阿努(鼻)囉訖姤(二合引)銘娑嚩(七) 素布(引)數(引准前)銘婆嚩(八) 薩嚩悉地淫(二合)銘鉢囉(二合)曳(延結反)蹉(倉𭇎反)(九) 薩嚩羯磨素左銘(十) 郎多室哩(二合)藥矩嚕(十一) 吽(十二)(引) 賀賀賀賀斛(引)(十三) 娑誐鑁(武敢反)薩嚩怛他𮓌多(十四) 嚩日囉(二合)麼(鼻音引)𭤶(引)悶左(十五) 嚩曰哩(二合引)婆嚩(十六) 摩賀(引)三(去)麼耶薩多嚩(二合)惡(引)(十七)(𭇎各反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)薩多嚩(二合)(一) 三(去)摩野麼(鼻努鼻)播(引)攞(勒可反)野(二) 嚩日囉(二合)薩多嚩(二合)(三) 怛㕹(二合引)努(鼻引)跛底瑟姹(二合)(四) 揑哩(二合)濯(引)銘婆(去)嚩(五) 素姤(引)數(沙句反引)銘婆(去)嚩(六) 阿努(鼻)囉訖姤(二合引)銘娑嚩(七) 素布(引)數(引准前)銘婆嚩(八) 薩嚩悉地淫(二合)銘鉢囉(二合)曳(延結反)蹉(倉𭇎反)(九) 薩嚩羯磨素左銘(十) 郎多室哩(二合)藥矩嚕(十一) 吽(十二)(引) 賀賀賀賀斛(引)(十三) 娑誐鑁(武敢反)薩嚩怛他𮓌多(十四) 嚩日囉(二合)麼(鼻音引)𭤶(引)悶左(十五) 嚩曰哩(二合引)婆嚩(十六) 摩賀(引)三(去)麼耶薩多嚩(二合)惡(引)(十七)(𭇎各反)」

其印二手右押左外相叉作拳，直竪二中指相合，此名三昧耶印。由結此印加身四處，心、額、喉、頂，及誦百字真言，能除無始已來一切重罪，破四重禁、五無間業罪、謗方等經如是等罪悉皆消滅，何況誤失小過而不清淨。即結本尊印。二手合掌，以二無名左安前居下、右安後居上押左名指背，交指於二中指背後，以二頭指各鉤取二名指頭，二中指並竪合，二大指亦並竪捻二中指中節，二小指合竪即成。誦根本真言，以印加身四處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其印二手右押左外相叉作拳，直竪二中指相合，此名三昧耶印。由結此印加身四處，心、額、喉、頂，及誦百字真言，能除無始已來一切重罪，破四重禁、五無間業罪、謗方等經如是等罪悉皆消滅，何況誤失小過而不清淨。即結本尊印。二手合掌，以二無名左安前居下、右安後居上押左名指背，交指於二中指背後，以二頭指各鉤取二名指頭，二中指並竪合，二大指亦並竪捻二中指中節，二小指合竪即成。誦根本真言，以印加身四處。真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二) 怛(二合)野(引)野曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(鼻)曳摩賀(引)藥叉(二合)細曩鉢多(上)曳怛儞也(二合)他(去引)唵加抳度𩕳吽撥吒(半音)娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二) 怛(二合)野(引)野曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(鼻)曳摩賀(引)藥叉(二合)細曩鉢多(上)曳怛儞也(二合)他(去引)唵加抳度𩕳吽撥吒(半音)娑嚩(二合)賀」

又結第二根本印。即前最初護身印，是亦名獨股杵印，此與多羅菩薩印同。第二根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又結第二根本印。即前最初護身印，是亦名獨股杵印，此與多羅菩薩印同。第二根本真言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)夜(引)野娜莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(鼻)曳摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢多(上)曳(引)怛他也(二合)他唵度曩尾度曩(引)迦抳矩嚕(二合引)馱薩嚩演怛囉(二合)抳吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)夜(引)野娜莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(鼻)曳摩賀(引)藥叉細(引)曩(引)鉢多(上)曳(引)怛他也(二合)他唵度曩尾度曩(引)迦抳矩嚕(二合引)馱薩嚩演怛囉(二合)抳吽(引)」

次結頭印。即前獨股杵印，以二大指各鉤二無名指頭，於掌中捻其上節內即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結頭印。即前獨股杵印，以二大指各鉤二無名指頭，於掌中捻其上節內即成。真言曰：

「唵吽(引)吽(引)麼麼撥吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽(引)吽(引)麼麼撥吒」

次結頂印。即前獨股杵印，以二大指直竪相柱即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結頂印。即前獨股杵印，以二大指直竪相柱即成。真言曰：

「唵紇哩(二合)(一) 戰拏迦抳(二) 諾賀鉢左(三) 吽(引)撥吒娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇哩(二合)(一) 戰拏迦抳(二) 諾賀鉢左(三) 吽(引)撥吒娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

次結心印。即前根本印，安於心上，以心真言加持一遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結心印。即前根本印，安於心上，以心真言加持一遍。真言曰：

「唵迦𩕳吽撥吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦𩕳吽撥吒」

次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。真言曰：

「唵迦抳度麼(鼻)吽撥吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦抳度麼(鼻)吽撥吒(半音)」

二手當心持珠念誦，身端正坐儼然苦思，心住本尊威德妙觀，即與畫像如鏡照形，不一不異、淨無瑕穢。外想威光，心住慈悲妙觀，愍念六道諸類四生輪迴不息，我今發猛利勇信之心，至誠誦念神妙章句，心住本尊瑜伽觀智。今我身心既得清淨，迴此功德神力加被遍用法界，普濟有情。蒙此加持，皆如我身外。若依本經，更有十五餘道真言及以印契，總合誦習令便精熟，待至事相應時棟取用之，以備臨事急難補其不足，亦非常用。具在大經中說，此不重敘。臨事若要，自撿取用之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手當心持珠念誦，身端正坐儼然苦思，心住本尊威德妙觀，即與畫像如鏡照形，不一不異、淨無瑕穢。外想威光，心住慈悲妙觀，愍念六道諸類四生輪迴不息，我今發猛利勇信之心，至誠誦念神妙章句，心住本尊瑜伽觀智。今我身心既得清淨，迴此功德神力加被遍用法界，普濟有情。蒙此加持，皆如我身外。若依本經，更有十五餘道真言及以印契，總合誦習令便精熟，待至事相應時棟取用之，以備臨事急難補其不足，亦非常用。具在大經中說，此不重敘。臨事若要，自撿取用之。

大忿怒金剛童子念誦供養儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大忿怒金剛童子念誦供養儀軌

曆應三年七月之比，借他筆寫之，為令法久住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曆應三年七月之比，借他筆寫之，為令法久住也。