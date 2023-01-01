聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

唐三藏沙門大廣智不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門大廣智不空譯

「我今說縛撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量，取七八歲童男或童女著新淨衣，先令潔淨三日。立於壇中，燒安息香，先加持香七遍然後燒之，又取華加持七遍。置童子當中，令掩面，然後行者結契誦真言。行者面向東，童子面向西。其印以二手內相叉作拳，二小指相鉤，以大指並竪捻如鉤鎖形，安於額。牢掘彼童男，即語。以二大指向外撥，童子即却遠後行；二大指向身招，童子即向前來，即成鉤召。以印左右揮其童子，即隨印左右撲；舉印向上、童子即立。問其吉凶三世之事、一一皆實，所作疾成。」爾時金剛手菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說縛撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量，取七八歲童男或童女著新淨衣，先令潔淨三日。立於壇中，燒安息香，先加持香七遍然後燒之，又取華加持七遍。置童子當中，令掩面，然後行者結契誦真言。行者面向東，童子面向西。其印以二手內相叉作拳，二小指相鉤，以大指並竪捻如鉤鎖形，安於額。牢掘彼童男，即語。以二大指向外撥，童子即却遠後行；二大指向身招，童子即向前來，即成鉤召。以印左右揮其童子，即隨印左右撲；舉印向上、童子即立。問其吉凶三世之事、一一皆實，所作疾成。」爾時金剛手菩薩以偈頌曰：

「此金剛童子， 從我三昧生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金剛童子， 從我三昧生，

成辦一切事。 忿怒王大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成辦一切事。 忿怒王大力，

即我金剛手， 調伏難調者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即我金剛手， 調伏難調者，

能滅除諸罪。 暴惡諸藥叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅除諸罪。 暴惡諸藥叉，

及諸羅剎眾， 惱害修行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸羅剎眾， 惱害修行者，

令彼速除滅。 梵王及帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼速除滅。 梵王及帝釋，

水天諸天王， 及餘威德者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天諸天王， 及餘威德者，

剎那令滅壞。 受持者應當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那令滅壞。 受持者應當，

入忿怒王定， 威德如金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入忿怒王定， 威德如金剛，

能伏難調者， 悉皆令順伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏難調者， 悉皆令順伏。」

「又法取蓮華或有香氣華護摩，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蓮華或有香氣華護摩，所求皆得。

「又結印誦吽字真言，即得山嶽摧倒，亦能枯竭河水，亦能破阿修羅關鍵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又結印誦吽字真言，即得山嶽摧倒，亦能枯竭河水，亦能破阿修羅關鍵。」

爾時金剛手菩薩告大眾言：「此忿怒王有無量威德大神通力，善能調伏難調伏故，示諸方便，從於三昧生此菩薩。適纔憶念，一切鬼魅悉皆馳走，一切惡心眾生皆當損壞，一切災禍悉皆除滅。若有受持此真言者，自然成受三昧耶戒。若求悉地速得成就，無能沮壞。不墮諸惡趣，速證菩薩地，成無上菩提。有纔誦一遍，則能除一切災禍，能禁制虎狼師子惡龍等。加持土塊擲彼身上，則不能為害。若被日月五星逼近本命宿者，能常念誦，不招災禍。若被除他人災者，以白芥子和乳，稱彼名護摩，則息災。若犯羅剎鬼所持，或為怨家所逼害，當念誦真言，即得解脫怨家，慈心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩告大眾言：「此忿怒王有無量威德大神通力，善能調伏難調伏故，示諸方便，從於三昧生此菩薩。適纔憶念，一切鬼魅悉皆馳走，一切惡心眾生皆當損壞，一切災禍悉皆除滅。若有受持此真言者，自然成受三昧耶戒。若求悉地速得成就，無能沮壞。不墮諸惡趣，速證菩薩地，成無上菩提。有纔誦一遍，則能除一切災禍，能禁制虎狼師子惡龍等。加持土塊擲彼身上，則不能為害。若被日月五星逼近本命宿者，能常念誦，不招災禍。若被除他人災者，以白芥子和乳，稱彼名護摩，則息災。若犯羅剎鬼所持，或為怨家所逼害，當念誦真言，即得解脫怨家，慈心相向。

「又若有鬪訟，取蘇摩那華護摩七夜，夜別一百八遍，遍一擲火中，諍訟消滅。若有修行，應入此曼茶羅受灌頂。當分地拼線，阿闍梨應淨其地，以五色線拼壇。壇八肘或十二肘或十六肘，如先說法儀則。四方四門，於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛，手持金剛杵。金剛手明正右邊畫金剛族中金剛鉤明妃，右邊畫大抱誐縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等，右邊畫難覩十大忿怒金剛，所謂難覩忿怒金剛、水中忿怒金剛、降伏忿怒金剛、阿波囉爾忿怒金剛、摧天忿怒金剛、恐怖天忿怒金剛、須彌忿怒金剛、寶峯忿怒金剛、降三世忿怒金剛、光明熾盛忿怒金剛。北邊青棒等十金剛，所謂青棒金剛、謨時迦羅金剛、劫比羅金剛、大笑金剛、勇健步金剛、舉足步金剛、摩醯首羅步金剛、一霹靂金剛、摧伏金剛、大棒金剛。西方畫難勝等八大金剛，所謂難勝金剛、忿怒金剛、難持金剛、恐怖金剛、極忿怒金剛、三世金剛、成就金剛、大忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者，壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩，左邊畫軍吒利金剛。於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛，左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿怒金剛前應畫天、阿修羅、諸龍及諸魔，作恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天眾。以塗香、時華、飲食、燈明置壇四邊，供養一切諸菩薩金剛明王。各各聖者皆以本真言迎請，迎請已獻閼伽供養，結印請諸聖者真言，各各呈本三昧耶印。然後引弟子入壇擲華，隨華著處聖者便授與本尊真言，即應灌頂。於此大忿怒曼茶羅，所求勝願及破他敵則得滿足。由入此曼茶羅，一切疫病鬼魅、一切障難悉皆消滅。於此壇亦能成就一切藥物，安怛但那、入阿修羅宮悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若有鬪訟，取蘇摩那華護摩七夜，夜別一百八遍，遍一擲火中，諍訟消滅。若有修行，應入此曼茶羅受灌頂。當分地拼線，阿闍梨應淨其地，以五色線拼壇。壇八肘或十二肘或十六肘，如先說法儀則。四方四門，於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛，手持金剛杵。金剛手明正右邊畫金剛族中金剛鉤明妃，右邊畫大抱誐縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等，右邊畫難覩十大忿怒金剛，所謂難覩忿怒金剛、水中忿怒金剛、降伏忿怒金剛、阿波囉爾忿怒金剛、摧天忿怒金剛、恐怖天忿怒金剛、須彌忿怒金剛、寶峯忿怒金剛、降三世忿怒金剛、光明熾盛忿怒金剛。北邊青棒等十金剛，所謂青棒金剛、謨時迦羅金剛、劫比羅金剛、大笑金剛、勇健步金剛、舉足步金剛、摩醯首羅步金剛、一霹靂金剛、摧伏金剛、大棒金剛。西方畫難勝等八大金剛，所謂難勝金剛、忿怒金剛、難持金剛、恐怖金剛、極忿怒金剛、三世金剛、成就金剛、大忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者，壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩，左邊畫軍吒利金剛。於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛，左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿怒金剛前應畫天、阿修羅、諸龍及諸魔，作恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天眾。以塗香、時華、飲食、燈明置壇四邊，供養一切諸菩薩金剛明王。各各聖者皆以本真言迎請，迎請已獻閼伽供養，結印請諸聖者真言，各各呈本三昧耶印。然後引弟子入壇擲華，隨華著處聖者便授與本尊真言，即應灌頂。於此大忿怒曼茶羅，所求勝願及破他敵則得滿足。由入此曼茶羅，一切疫病鬼魅、一切障難悉皆消滅。於此壇亦能成就一切藥物，安怛但那、入阿修羅宮悉皆成就。」

爾時金剛祕密主見未來一切有情，為利益安樂故，略說成辦一切曼茶羅。「以少財寶以少時分，持誦者但清淨住戒，兼助伴清淨修行，或於白月一日或二日、或五日或八日、或十四日或於滿月十五日，取如是等日起首修曼茶羅。或於城內或於城外、或寺中或村邑聚落，於東北方華果茂盛叢林名華軟草寂靜處，於神通月建立曼茶羅，如《瞿呬邪經》所說，治地淨地兼分位已，應畫聖金剛童子曼茶羅。此壇能成就一切大事有威德。若修行具諸律儀，依《蘇悉地教王》及依《最勝經》，不久成就。所有鬼魅作障礙者，及餘九執聖凡種種相貌，纔稱彼名四散馳走。若見此曼茶羅得灌頂已，則得三昧耶戒，然後從師受真言印契儀軌，克獲成就。如前所說金剛王經中法，若有勤勇者，成就無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛祕密主見未來一切有情，為利益安樂故，略說成辦一切曼茶羅。「以少財寶以少時分，持誦者但清淨住戒，兼助伴清淨修行，或於白月一日或二日、或五日或八日、或十四日或於滿月十五日，取如是等日起首修曼茶羅。或於城內或於城外、或寺中或村邑聚落，於東北方華果茂盛叢林名華軟草寂靜處，於神通月建立曼茶羅，如《瞿呬邪經》所說，治地淨地兼分位已，應畫聖金剛童子曼茶羅。此壇能成就一切大事有威德。若修行具諸律儀，依《蘇悉地教王》及依《最勝經》，不久成就。所有鬼魅作障礙者，及餘九執聖凡種種相貌，纔稱彼名四散馳走。若見此曼茶羅得灌頂已，則得三昧耶戒，然後從師受真言印契儀軌，克獲成就。如前所說金剛王經中法，若有勤勇者，成就無疑。」

爾時金剛祕密主告諸天眾言：「末法之時修此教者，有懈怠不具真言律儀者，或惡龍雷震諸魔變現種種身形惱亂持誦者，及諸布單那鬼吸人精氣鬼并天趣之中犯羅剎及諸天母眾等，或在須彌山及諸寶山莊嚴之處、山河峯側巖窟林野、大江沼大樹大河大海之間、雲霧陂澤悅意華果樹下及興雲降雨山處、故園故廟，一切鬼神多依如上諸處住，好作障難伺求人過。若不依軌法，即為彼魔得便。為如是等種種有情故，說斯法令持誦者，不為眾魔之所得便。我金剛手菩薩為愍念有情，示現真言王忿怒形。由此真言威力，一切藥叉羅剎天眾見我者皆大怖畏。於求一切成就法中、一切真言忿怒眾中，我為最勝王。哀愍難調於諸有情作障難者，為調伏彼故，說是真言；於三昧中示現此形，從額流出。是故一切真言無比大威德、大忿怒、大怖畏、大名稱，為護王及正法故。我祕密主說金剛童子法，於此教中當作息災、增益、敬愛等。若有於佛教起邪見瞋毒心滅正法者，應作猛利心作降伏法。若彼降伏，受諸苦惱欲令除者，應用乳木作護摩，即得息災。我今又說求悉地時能成辦諸事印，加持所成就物。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛祕密主告諸天眾言：「末法之時修此教者，有懈怠不具真言律儀者，或惡龍雷震諸魔變現種種身形惱亂持誦者，及諸布單那鬼吸人精氣鬼并天趣之中犯羅剎及諸天母眾等，或在須彌山及諸寶山莊嚴之處、山河峯側巖窟林野、大江沼大樹大河大海之間、雲霧陂澤悅意華果樹下及興雲降雨山處、故園故廟，一切鬼神多依如上諸處住，好作障難伺求人過。若不依軌法，即為彼魔得便。為如是等種種有情故，說斯法令持誦者，不為眾魔之所得便。我金剛手菩薩為愍念有情，示現真言王忿怒形。由此真言威力，一切藥叉羅剎天眾見我者皆大怖畏。於求一切成就法中、一切真言忿怒眾中，我為最勝王。哀愍難調於諸有情作障難者，為調伏彼故，說是真言；於三昧中示現此形，從額流出。是故一切真言無比大威德、大忿怒、大怖畏、大名稱，為護王及正法故。我祕密主說金剛童子法，於此教中當作息災、增益、敬愛等。若有於佛教起邪見瞋毒心滅正法者，應作猛利心作降伏法。若彼降伏，受諸苦惱欲令除者，應用乳木作護摩，即得息災。我今又說求悉地時能成辦諸事印，加持所成就物。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕羯囉(三) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(四) 薩嚩捺囉(二合)尾野(二合引)抳娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 薩嚩薩怛嚩(二合)婆(去)孕羯囉(三) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)(四) 薩嚩捺囉(二合)尾野(二合引)抳娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「澡洗印。准前獨股杵印，二大指並入掌，手腕相著即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「澡洗印。准前獨股杵印，二大指並入掌，手腕相著即成。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合)囉拽蹉娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合)囉拽蹉娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「道場掃地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道場掃地真言曰：

「迦抳麼(引)囉野(二) 吽(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦抳麼(引)囉野(二) 吽(引)(三)」

「求成就時縛難調者，準前根本印，以大指於掌中交。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求成就時縛難調者，準前根本印，以大指於掌中交。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳戍(引)灑野(二) 薩縛努瑟鵮(二合引)(三) 滿馱野滿馱野(四) 吽(五) 癹吒(半音)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳戍(引)灑野(二) 薩縛努瑟鵮(二合引)(三) 滿馱野滿馱野(四) 吽(五) 癹吒(半音)(六)」

「廣大金剛心印。準前獨股杵印，以二大指掌中相抳。廣大金剛隨心印，準前心印，以二大指並竪，亦名蓮華金剛印。最勝心印，準前最勝印，屈二小指頭相拄。若種種障難家中不祥，結此印念誦即皆消滅。最勝隨心印。準前最勝印，舒二名指。此印能成辦一切事，若入修羅宮亦用此印，有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣大金剛心印。準前獨股杵印，以二大指掌中相抳。廣大金剛隨心印，準前心印，以二大指並竪，亦名蓮華金剛印。最勝心印，準前最勝印，屈二小指頭相拄。若種種障難家中不祥，結此印念誦即皆消滅。最勝隨心印。準前最勝印，舒二名指。此印能成辦一切事，若入修羅宮亦用此印，有大威力。

「次說大鉤印。二手內相叉，二頭指屈如鉤。此印三界中所有眾生之類皆能召得。若召阿修羅女，於七日中即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說大鉤印。二手內相叉，二頭指屈如鉤。此印三界中所有眾生之類皆能召得。若召阿修羅女，於七日中即來。

「又說解拏吉儞印。如前獨股印，舒二小指二頭指頭相合，餘六指內相叉，以二大指數數開之。非但解拏吉儞，亦能除地居一切鬼魅法，此即用根本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說解拏吉儞印。如前獨股印，舒二小指二頭指頭相合，餘六指內相叉，以二大指數數開之。非但解拏吉儞，亦能除地居一切鬼魅法，此即用根本真言。

「又說調伏一切龍印。準前獨股杵印，屈大指入掌以甲正相向，想彼龍在大指節間。此印能伏一切龍，祈雨止雨。一切諸龍見此印，馳散遠去。亦能除一切毒蟲所囓，由此印威力不被諸毒傷害，若已被傷者即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說調伏一切龍印。準前獨股杵印，屈大指入掌以甲正相向，想彼龍在大指節間。此印能伏一切龍，祈雨止雨。一切諸龍見此印，馳散遠去。亦能除一切毒蟲所囓，由此印威力不被諸毒傷害，若已被傷者即差。

「又說驅擯一切難調有情印。二手內相叉，以二大指四相合。此印有大威力，諸大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐，用根本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說驅擯一切難調有情印。二手內相叉，以二大指四相合。此印有大威力，諸大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐，用根本真言。

「又法以阿落得迦胭脂書彼人名於掌中，用火炙掌，念誦真言，句中加彼人名，須臾即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以阿落得迦胭脂書彼人名於掌中，用火炙掌，念誦真言，句中加彼人名，須臾即至。

「又持根本真言十萬遍，然後取安息香作十萬丸護摩。諸藥叉女、毘金遮女皆能召來，種種驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又持根本真言十萬遍，然後取安息香作十萬丸護摩。諸藥叉女、毘金遮女皆能召來，種種驅使。

「又法若有災難及恐怖處，誦真言八千遍，則得災滅離怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有災難及恐怖處，誦真言八千遍，則得災滅離怖畏。

「又對忿怒王像前，以粳米飯和酥護摩，則得家中飲食無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又對忿怒王像前，以粳米飯和酥護摩，則得家中飲食無盡。

「又法取護摩灰點於頂上，入軍陣不被刀杖所傷，於他敵得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取護摩灰點於頂上，入軍陣不被刀杖所傷，於他敵得勝。

「又法若城邑聚落有疫病，可入水念誦七夜，夜別一千八遍，諸疫病悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若城邑聚落有疫病，可入水念誦七夜，夜別一千八遍，諸疫病悉除。

「又法若求財寶，著新淨衣對像前，香泥塗一小壇，燒安息香，誦真言一萬遍，則得如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求財寶，著新淨衣對像前，香泥塗一小壇，燒安息香，誦真言一萬遍，則得如意。

「又法對像前，專注意誦真言三十萬遍，即見聖者，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前，專注意誦真言三十萬遍，即見聖者，所求皆得。

「又天久霖雨，加持白芥子一百八遍，遍別一擲，上散虛空，即雨止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又天久霖雨，加持白芥子一百八遍，遍別一擲，上散虛空，即雨止。

「又法取一男子死屍未損壞者，於屍陀林或四衢道，先與藥瀉、以水灌洗，令瀉腹中惡物出已。又以香湯洗身令淨，以香塗遍身，帛繒纏胯覆形，華鬘嚴飾。取佉陀羅木誦真言七遍，加持佉陀木橛釘於頭邊，以髮繫橛上。持誦者於屍心上坐，面向東，起慈心勇銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持誦者手持小鐵杓，酌鐵末瀉屍口中，不間斷念誦，其屍即出舌。以利刀截取舌，右手把變成劍，色如青蓮，則兼諸眷屬飛騰虛空，為持明王，壽命一大劫，當生金剛手菩薩宮中。又法於屍陀林中共鬼交易，賣摩訶莽娑與鬼，取長年藥、怛但那藥、寶劍伏藏、金銀七寶。當作法時，用此真言護自身及助伴，皆得無礙，不被鬼幻惑，所求皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取一男子死屍未損壞者，於屍陀林或四衢道，先與藥瀉、以水灌洗，令瀉腹中惡物出已。又以香湯洗身令淨，以香塗遍身，帛繒纏胯覆形，華鬘嚴飾。取佉陀羅木誦真言七遍，加持佉陀木橛釘於頭邊，以髮繫橛上。持誦者於屍心上坐，面向東，起慈心勇銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持誦者手持小鐵杓，酌鐵末瀉屍口中，不間斷念誦，其屍即出舌。以利刀截取舌，右手把變成劍，色如青蓮，則兼諸眷屬飛騰虛空，為持明王，壽命一大劫，當生金剛手菩薩宮中。又法於屍陀林中共鬼交易，賣摩訶莽娑與鬼，取長年藥、怛但那藥、寶劍伏藏、金銀七寶。當作法時，用此真言護自身及助伴，皆得無礙，不被鬼幻惑，所求皆成就。

「又法欲破他敵者，將帥已下一一皆以真言加持七遍護身，他敵即破。或以真言加持水一千八遍，散灑軍眾，不被傷害，得脫彼敵退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲破他敵者，將帥已下一一皆以真言加持七遍護身，他敵即破。或以真言加持水一千八遍，散灑軍眾，不被傷害，得脫彼敵退散。

「又法以四瓷瓶底不黑者，取河流水滿盛，及著少分諸香及諸藥，對像前加持一百八遍，頂上澆灌。彼人念誦久致功夫猶無現驗，被諸魔嬈惱者不祥鬼魅所持，由作此灌頂洗浴法故，諸魔魅等悉皆遠離，福德熾盛速疾成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以四瓷瓶底不黑者，取河流水滿盛，及著少分諸香及諸藥，對像前加持一百八遍，頂上澆灌。彼人念誦久致功夫猶無現驗，被諸魔嬈惱者不祥鬼魅所持，由作此灌頂洗浴法故，諸魔魅等悉皆遠離，福德熾盛速疾成就。

「又法加持香水一千八遍，身上散灑，鬼瘧皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持香水一千八遍，身上散灑，鬼瘧皆除。

「又法取孔雀尾一莖加持一百八遍，拂彼身上，彼人被毒所中皆除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取孔雀尾一莖加持一百八遍，拂彼身上，彼人被毒所中皆除差。

「又法取蚯蚓糞塗小圓壇，於上坐誦真言一萬遍，即先行法成就(先行者，即真言法成功，德効神驗)。然後不擇時日宿直，七日日誦真言一千八遍，即得金錢一千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蚯蚓糞塗小圓壇，於上坐誦真言一萬遍，即先行法成就(先行者，即真言法成功，德効神驗)。然後不擇時日宿直，七日日誦真言一千八遍，即得金錢一千。

「又誦真言加持索帶或灑水，則成護身。誦兩遍則成結方隅界，誦真言三遍護助伴，四遍護曼茶羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又誦真言加持索帶或灑水，則成護身。誦兩遍則成結方隅界，誦真言三遍護助伴，四遍護曼茶羅。

「又法於黑月八日，一日一夜不食，取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者，和上作童子像，塗一小壇，置像於中。其壇上廣設供養，對像誦真言十萬遍，其像動頭、現餘應驗，當知所思念事皆得成就。金剛童子夢中現身，示教應作不動作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於黑月八日，一日一夜不食，取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者，和上作童子像，塗一小壇，置像於中。其壇上廣設供養，對像誦真言十萬遍，其像動頭、現餘應驗，當知所思念事皆得成就。金剛童子夢中現身，示教應作不動作事。

「又法於黑月八日，一日一夜不食，取芥子和酥護摩一千八遍，則得一千金錢并得莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於黑月八日，一日一夜不食，取芥子和酥護摩一千八遍，則得一千金錢并得莊嚴。

「又法取室麗瑟曼得迦木然火，以骨屢草苗護摩十萬，即得牛一千頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取室麗瑟曼得迦木然火，以骨屢草苗護摩十萬，即得牛一千頭。」

爾時金剛手菩薩為利益安樂諸有情故，說普通儀軌。欲為未來末法之時，淨信修行樂大乘者，及懈怠嬾惰不具慧方便者，速集福德智慧修真言行；為護持正法帝王，令加持國界人民豐樂，無諸災禍吉祥福德，是故說此妙真言門。時金剛手菩薩即從眉間出於光明，照燭加持等。「應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災騰空等成就法。如上等儀汝等助護，速令成就此法。勿生疑惑，如法奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩為利益安樂諸有情故，說普通儀軌。欲為未來末法之時，淨信修行樂大乘者，及懈怠嬾惰不具慧方便者，速集福德智慧修真言行；為護持正法帝王，令加持國界人民豐樂，無諸災禍吉祥福德，是故說此妙真言門。時金剛手菩薩即從眉間出於光明，照燭加持等。「應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災騰空等成就法。如上等儀汝等助護，速令成就此法。勿生疑惑，如法奉行。」