聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

唐三藏沙門大廣智不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門大廣智不空譯

「我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像，於三月十五日塗壇隨力供養，取沈香搵酥蜜酪，晝夜擲火中護摩，一誦一擲爐中。若道場中旛華搖動，當知有効驗，即於晨朝供養三寶。七日獲得財寶榮官皆得稱意，及得珠玉七寶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像，於三月十五日塗壇隨力供養，取沈香搵酥蜜酪，晝夜擲火中護摩，一誦一擲爐中。若道場中旛華搖動，當知有効驗，即於晨朝供養三寶。七日獲得財寶榮官皆得稱意，及得珠玉七寶等。

「又欲令空中出火者，視望空誦真言二十一遍，意念即空中火出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲令空中出火者，視望空誦真言二十一遍，意念即空中火出。

「又欲雨者，觀虛空誦二十一遍，即降甘雨。取雨水獻佛已，後所作皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲雨者，觀虛空誦二十一遍，即降甘雨。取雨水獻佛已，後所作皆成。

「又欲空中雨華者，觀虛空誦二十一遍，即於空中雨種種華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲空中雨華者，觀虛空誦二十一遍，即於空中雨種種華。

「又欲令若男若女歡喜者，以安息香作丸誦二十一遍，一稱彼名投火中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲令若男若女歡喜者，以安息香作丸誦二十一遍，一稱彼名投火中，即得歡喜。

「又加持菖蒲二十一遍口中含，共人論議皆得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又加持菖蒲二十一遍口中含，共人論議皆得勝。

「又若毘那夜迦相逼惱作障難者，纔憶念真言，一切皆消散。若常念誦不間，注意於彼障者并親族，皆自滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若毘那夜迦相逼惱作障難者，纔憶念真言，一切皆消散。若常念誦不間，注意於彼障者并親族，皆自滅壞。

「又法從黑月一日起首，對像前每日三時念誦真言，時別一千八遍，燒安息香丸護摩至月末，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法從黑月一日起首，對像前每日三時念誦真言，時別一千八遍，燒安息香丸護摩至月末，所求皆得。

「又對像前以蓮華搵酥蜜酪，誦真言一千遍，一擲火中護摩，即獲伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又對像前以蓮華搵酥蜜酪，誦真言一千遍，一擲火中護摩，即獲伏藏。

「又求衣服者，於趣海河入水立至胸，取有蘂華誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣裳十副。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又求衣服者，於趣海河入水立至胸，取有蘂華誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣裳十副。

「又法迦腩摩華搵酥蜜酪護摩，真言一千八遍，一遍一投火中，一切有情皆得歡喜順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法迦腩摩華搵酥蜜酪護摩，真言一千八遍，一遍一投火中，一切有情皆得歡喜順伏。

「又法對像前，取蘇摩那華搵酥蜜酪護摩，於七日中日三時，時別誦真言一千八遍，遍遍一擲火中，一切人恭敬，得為邑主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前，取蘇摩那華搵酥蜜酪護摩，於七日中日三時，時別誦真言一千八遍，遍遍一擲火中，一切人恭敬，得為邑主。

「又欲摧伏設咄嚕者，取人骨為橛，作彼人形或畫或揑，加持一百八遍，釘於心上，即得摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲摧伏設咄嚕者，取人骨為橛，作彼人形或畫或揑，加持一百八遍，釘於心上，即得摧伏。

「又欲摧彼設咄嚕令麼囉者，取燒屍殘木作橛，磨紫檀香以塗橛上，取屍林中帛纏橛，釘彼設咄嚕如前形頭上，彼設咄嚕即母馱。今復說畫聖金剛童子像。忿形虎皮裾，右手把金剛杵、左手作施頭。對像於舍利塔前作先行法已，以香華供養此像。像前作方爐，作增益法取沈香可長大指節，搵酥合油，七日日三時，時誦真言一百八遍，一擲火中護摩。滿七日已，得持明仙安怛但那，足離於地行疾如風，所聞永不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲摧彼設咄嚕令麼囉者，取燒屍殘木作橛，磨紫檀香以塗橛上，取屍林中帛纏橛，釘彼設咄嚕如前形頭上，彼設咄嚕即母馱。今復說畫聖金剛童子像。忿形虎皮裾，右手把金剛杵、左手作施頭。對像於舍利塔前作先行法已，以香華供養此像。像前作方爐，作增益法取沈香可長大指節，搵酥合油，七日日三時，時誦真言一百八遍，一擲火中護摩。滿七日已，得持明仙安怛但那，足離於地行疾如風，所聞永不忘。

「又欲成就藥者，取羯抳迦羅華蘂、龍華水、白檀香，此等細擣熟研。又取象脂(其象年二十，額上自有文裂，即有流脂，異種極香)，取此脂和上件藥為丸。和藥時取鬼宿日，令童女沐浴著新淨衣，擣篩香藥，及作七丸，丸如梧子，陰乾。丸藥法(以大指頭指撚藥丸，指融塗上。又取竹膜貼蠟上，意不欲上有指文印藥上。若有指文，藥無靈驗也)，其藥丸取生沈香作合子盛，對像前結淨，三時念誦。乃至合子中作佉吒佉吒聲，即取一丸供養本尊、一丸奉請、一丸供養先成就者，又一丸分與助伴，餘三丸以熟金銀薄重重裹之，於口中含，即得安怛但那，滅影藏形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲成就藥者，取羯抳迦羅華蘂、龍華水、白檀香，此等細擣熟研。又取象脂(其象年二十，額上自有文裂，即有流脂，異種極香)，取此脂和上件藥為丸。和藥時取鬼宿日，令童女沐浴著新淨衣，擣篩香藥，及作七丸，丸如梧子，陰乾。丸藥法(以大指頭指撚藥丸，指融塗上。又取竹膜貼蠟上，意不欲上有指文印藥上。若有指文，藥無靈驗也)，其藥丸取生沈香作合子盛，對像前結淨，三時念誦。乃至合子中作佉吒佉吒聲，即取一丸供養本尊、一丸奉請、一丸供養先成就者，又一丸分與助伴，餘三丸以熟金銀薄重重裹之，於口中含，即得安怛但那，滅影藏形。

「又欲破他敵者，取華置死人身上，然後收取燒屍殘木然火，護摩七日。取月黑分或中夜或日中，每時一百八遍。對三角爐前，面向南坐，稱彼將帥名，用前華加持一遍一擲火中，彼軍即破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲破他敵者，取華置死人身上，然後收取燒屍殘木然火，護摩七日。取月黑分或中夜或日中，每時一百八遍。對三角爐前，面向南坐，稱彼將帥名，用前華加持一遍一擲火中，彼軍即破。

「又欲令淨行婆羅門歡喜者，取俱嬾拏迦華，常稱彼名，七日內作護摩，誦真言投華火中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲令淨行婆羅門歡喜者，取俱嬾拏迦華，常稱彼名，七日內作護摩，誦真言投華火中，即得歡喜。

「又於舍利塔前，取牛黃加持一百八遍，用點額，所行履處一切見者皆敬愛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於舍利塔前，取牛黃加持一百八遍，用點額，所行履處一切見者皆敬愛歡喜。

「又取骨屢草嬾苗搵酥護摩一千八遍，一遍一擲火中，即得一切災難悉皆殄滅，及增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取骨屢草嬾苗搵酥護摩一千八遍，一遍一擲火中，即得一切災難悉皆殄滅，及增壽命。

「又法先已降伏者，欲息彼苦，三時以乳護摩，彼苦則得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法先已降伏者，欲息彼苦，三時以乳護摩，彼苦則得消除。

「又欲求聞持不忘、日誦萬言者，對聖迦柅金剛像前種種供養，於銀器中盛酥。取酪法如下當明。念誦乃至相現，皆得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲求聞持不忘、日誦萬言者，對聖迦柅金剛像前種種供養，於銀器中盛酥。取酪法如下當明。念誦乃至相現，皆得聞持不忘。

「又欲得延壽者，飲乳食大麥，誦真言十萬遍，對摩醯首羅像前，取雄黃盛熟銅器中，以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋，兼施八方天供養粥，誠心念誦。或有伴無伴，應護自身結甲冑印，念誦乃至三相現。若光相，壽命萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲得延壽者，飲乳食大麥，誦真言十萬遍，對摩醯首羅像前，取雄黃盛熟銅器中，以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋，兼施八方天供養粥，誠心念誦。或有伴無伴，應護自身結甲冑印，念誦乃至三相現。若光相，壽命萬歲。

「又欲得敬重者，以鐵作輪或三戟叉，於舍利塔前安金剛手菩薩像，廣大供養。置壇中，右手按上，無間斷念誦，乃至質質致致聲，當知成就。手把叉或輪，一切天人即皆順伏，敬重彼人如佛。又取河兩岸土揑作頭指形安壇中，以金剛杵按上念誦，乃至金剛杵及指來近身，當知成已。後手把此指，欲鉤召天龍八部，若男若女及畜生禽獸等，真言句中稱彼等名，迅疾如風即至，行者所使所作皆得順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲得敬重者，以鐵作輪或三戟叉，於舍利塔前安金剛手菩薩像，廣大供養。置壇中，右手按上，無間斷念誦，乃至質質致致聲，當知成就。手把叉或輪，一切天人即皆順伏，敬重彼人如佛。又取河兩岸土揑作頭指形安壇中，以金剛杵按上念誦，乃至金剛杵及指來近身，當知成已。後手把此指，欲鉤召天龍八部，若男若女及畜生禽獸等，真言句中稱彼等名，迅疾如風即至，行者所使所作皆得順伏。

「又延壽法。對像塗壇供養，於熟銅器中置牛黃，念誦乃至光出，手把即壽五千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又延壽法。對像塗壇供養，於熟銅器中置牛黃，念誦乃至光出，手把即壽五千年。

「又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇，壇上坐念誦，乃至空中有天妙藥下來，纔執此藥身如金剛手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇，壇上坐念誦，乃至空中有天妙藥下來，纔執此藥身如金剛手菩薩。

「又欲成就華法者，取紫檀木雕作開敷蓮華，於舍利塔像前念誦，乃至光現則變為持明仙，最為尊貴。若至持明仙住洞之處，一切天龍八部皆得隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲成就華法者，取紫檀木雕作開敷蓮華，於舍利塔像前念誦，乃至光現則變為持明仙，最為尊貴。若至持明仙住洞之處，一切天龍八部皆得隨順。

「又法被毒蟲所嚙、鬼魅所病，或瘧或被毒藥所中，取水加持七遍，灑彼或飲即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被毒蟲所嚙、鬼魅所病，或瘧或被毒藥所中，取水加持七遍，灑彼或飲即得除愈。

「又欲縛撲問字，一日一夜不食念誦，其法即成。或童子童女令澡浴著新淨衣，塗拭泥圓壇令坐，縛問過去未來事皆知之。此法設令犯四重五無間罪，現生無成就分者，由入曼茶羅受灌頂已，後念誦現生得一切成就，況具戒行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲縛撲問字，一日一夜不食念誦，其法即成。或童子童女令澡浴著新淨衣，塗拭泥圓壇令坐，縛問過去未來事皆知之。此法設令犯四重五無間罪，現生無成就分者，由入曼茶羅受灌頂已，後念誦現生得一切成就，況具戒行者。

「又取牛黃末加持一千八遍，用點額頭，一切人皆見歡喜。若在軍陣，刀箭不著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取牛黃末加持一千八遍，用點額頭，一切人皆見歡喜。若在軍陣，刀箭不著身。

「又法晨朝取水一掬，加持七遍飲之，食飲不求自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法晨朝取水一掬，加持七遍飲之，食飲不求自至。

「又把袈裟角加持二十一遍，共人論議皆得勝辭無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又把袈裟角加持二十一遍，共人論議皆得勝辭無礙。

「又法經過賊境，一心念誦即不被劫奪傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法經過賊境，一心念誦即不被劫奪傷害。

「又法佉陀羅木灰散彼持誦人，彼即持誦無効。若欲解時，心誦真言一遍即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法佉陀羅木灰散彼持誦人，彼即持誦無効。若欲解時，心誦真言一遍即解。

「又婦人產生，取酥一兩加持二十一遍令服，即易產不受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又婦人產生，取酥一兩加持二十一遍令服，即易產不受諸苦。

「又欲令惡人歡喜者，取蠟揑作彼人形，安於髀上，加持一千八遍，暴惡忿怒人皆得敬順歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲令惡人歡喜者，取蠟揑作彼人形，安於髀上，加持一千八遍，暴惡忿怒人皆得敬順歡喜。

「又對本尊像前，獻白華一千八枚，即一切恭敬順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又對本尊像前，獻白華一千八枚，即一切恭敬順伏。

「又持誦者飲乳或食大麥，取蚯蚓揑作和修吉龍王形，坐彼王上念誦。若動搖，當知法成。龍王每日供十二人食，亦說過未來事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又持誦者飲乳或食大麥，取蚯蚓揑作和修吉龍王形，坐彼王上念誦。若動搖，當知法成。龍王每日供十二人食，亦說過未來事。

「又法從月一日乞食以自存，至白月十四日一夜，對像前廣設供養念誦，乃至像動，即得安怛但那，安怛但那成就中最為尊上。心念百味飲食，則得壽五千年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法從月一日乞食以自存，至白月十四日一夜，對像前廣設供養念誦，乃至像動，即得安怛但那，安怛但那成就中最為尊上。心念百味飲食，則得壽五千年。

「又法入恒河立水至胸，誦真言十萬遍。然後於恒河洲中印沙塔加持，即將本尊像置河岸側，酥蜜酪相和護摩。一切龍即來降伏，所處分事皆得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法入恒河立水至胸，誦真言十萬遍。然後於恒河洲中印沙塔加持，即將本尊像置河岸側，酥蜜酪相和護摩。一切龍即來降伏，所處分事皆得成辦。

「又法乘船入海，誦真言十萬遍，海龍王即來現身，所求皆得。龍獻行者摩尼寶珠，受已便為持明仙，即飛騰虛空，一切持明仙中為最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法乘船入海，誦真言十萬遍，海龍王即來現身，所求皆得。龍獻行者摩尼寶珠，受已便為持明仙，即飛騰虛空，一切持明仙中為最尊。

「又法令金銅匠受八戒，取熟銅作賢瓶。於中置少分穀麥等一切種子，及諸靈藥、金銀七寶等少分，塗拭曼茶羅，每日三時供養，置瓶於壇中。神通月取一日起首，念誦至十五日，無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現，則持閼伽供養聖眾敬謝，即取瓶置於淨處，所須之物內手入瓶中，所須一切財寶、車乘、衣服玩具，隨所意求皆悉獲得。瓶中所出物，先供養本尊。其瓶須加持防護，不爾恐諸魔盜竊瓶將去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令金銅匠受八戒，取熟銅作賢瓶。於中置少分穀麥等一切種子，及諸靈藥、金銀七寶等少分，塗拭曼茶羅，每日三時供養，置瓶於壇中。神通月取一日起首，念誦至十五日，無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現，則持閼伽供養聖眾敬謝，即取瓶置於淨處，所須之物內手入瓶中，所須一切財寶、車乘、衣服玩具，隨所意求皆悉獲得。瓶中所出物，先供養本尊。其瓶須加持防護，不爾恐諸魔盜竊瓶將去。

「又法於入海河水立至胸，誦真言十萬遍，然後印塔或泥或沙，則於像前廣設供養，用水精作如意寶或用泥作，安右掌中，結跏念誦乃至放光，即成如意寶，得為持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於入海河水立至胸，誦真言十萬遍，然後印塔或泥或沙，則於像前廣設供養，用水精作如意寶或用泥作，安右掌中，結跏念誦乃至放光，即成如意寶，得為持明仙。

「又法於舍利塔前安像，於神通月十五日，像前依法廣供養然燈，右手持寶幢，幢上繫白繒垂下，念誦乃至放光，即得如意幢，為持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於舍利塔前安像，於神通月十五日，像前依法廣供養然燈，右手持寶幢，幢上繫白繒垂下，念誦乃至放光，即得如意幢，為持明仙。

「又法於神通月十五日，對像前廣供養，取般若波羅蜜經夾，以香泥塗夾，以華鬘纏供養，置於左手，跏趺坐念誦乃至放光，則通達一切佛法無礙解辯，為持明仙，遍遊六趣廣利無邊有情至無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於神通月十五日，對像前廣供養，取般若波羅蜜經夾，以香泥塗夾，以華鬘纏供養，置於左手，跏趺坐念誦乃至放光，則通達一切佛法無礙解辯，為持明仙，遍遊六趣廣利無邊有情至無上菩提。

「又法飲乳食大麥，於大海岸獨樹下，一日三時，時別誦真言一千遍，大海中所有珍寶悉皆踊出，恣意取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法飲乳食大麥，於大海岸獨樹下，一日三時，時別誦真言一千遍，大海中所有珍寶悉皆踊出，恣意取之。

「又法食菉豆，於山上誦真言一千八遍，則見山中一切金，恣意取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法食菉豆，於山上誦真言一千八遍，則見山中一切金，恣意取之。

「又法加持酥一千八遍，與無子息女人喫，即有男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持酥一千八遍，與無子息女人喫，即有男女。

「又法取醍醐加持一百八遍塗身，入火不燒、入水不溺。若當念誦，不被一切毒藥所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取醍醐加持一百八遍塗身，入火不燒、入水不溺。若當念誦，不被一切毒藥所中。

「又法作先行法。於黑月八日十四日，廣大供養本尊，即請僧次供養。以雄黃於道場中地上畫百葉蓮華，中坐念誦，乃至地裂踊出蓮華，於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛空。有人若遇見成就者，亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿，壽命中劫，命終得生淨妙佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法作先行法。於黑月八日十四日，廣大供養本尊，即請僧次供養。以雄黃於道場中地上畫百葉蓮華，中坐念誦，乃至地裂踊出蓮華，於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛空。有人若遇見成就者，亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿，壽命中劫，命終得生淨妙佛國。

「又加持水一千八遍，用溉枯樹即生華果。又於枯涸河中念誦，水則盈滿。又被水漂溺，設令解浮，困乏無力，念誦真言則得淺處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又加持水一千八遍，用溉枯樹即生華果。又於枯涸河中念誦，水則盈滿。又被水漂溺，設令解浮，困乏無力，念誦真言則得淺處。

「又願得僧大眾生歡喜者，對像前獻華一千八枚，一誦真言獻一華，則得。又法取安息香丸用護摩，得金千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願得僧大眾生歡喜者，對像前獻華一千八枚，一誦真言獻一華，則得。又法取安息香丸用護摩，得金千兩。

「又法對像前以薰陸香護摩七夜，別誦真言一千八遍，遍別一擲火中，即得伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前以薰陸香護摩七夜，別誦真言一千八遍，遍別一擲火中，即得伏藏。

「又欲怨家歡喜者，對像前以白芥子護摩七日，日三時，時別誦一千八遍，遍別一擲火中，即一切怨家降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲怨家歡喜者，對像前以白芥子護摩七日，日三時，時別誦一千八遍，遍別一擲火中，即一切怨家降伏。

「又法加持油一千八遍，塗刀箭傷，瘡即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持油一千八遍，塗刀箭傷，瘡即差。

「又取土塊加持七遍擲於水中，水中磨竭、黿鼈等皆口噤，不能傷人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取土塊加持七遍擲於水中，水中磨竭、黿鼈等皆口噤，不能傷人。

「又法以此真言加持，一切疾病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以此真言加持，一切疾病皆得除愈。

「又法遍身疼痛或寒熱病，一日二日三日或常患，加持油麻油一百八遍或二十一遍，用塗身即愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法遍身疼痛或寒熱病，一日二日三日或常患，加持油麻油一百八遍或二十一遍，用塗身即愈。

「又法毘舍遮瘧、部多諸鬼魅瘧，以真言加持白縷結索，帶之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法毘舍遮瘧、部多諸鬼魅瘧，以真言加持白縷結索，帶之即差。

「又法取沈香木，對本尊像前，取犢糞和酥蜜酪護摩七千遍，則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪，二萬遍如前護摩，其牛必來，取其乳供得千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取沈香木，對本尊像前，取犢糞和酥蜜酪護摩七千遍，則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪，二萬遍如前護摩，其牛必來，取其乳供得千人。

「又對滿賢大將前，取蘇摩那華日燒八千，乃至六月，即得金錢千貫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又對滿賢大將前，取蘇摩那華日燒八千，乃至六月，即得金錢千貫。

「又法供養像，從月一日至十五日，每日漸加一僧，初請七僧，日滿已其像出語告言：『汝今成就。』已後對像念誦，所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法供養像，從月一日至十五日，每日漸加一僧，初請七僧，日滿已其像出語告言：『汝今成就。』已後對像念誦，所求皆得成就。

「又法令童女澡浴著新淨衣，右合五色線，加持一百八遍，繫右臂上，即除疾病、福德增長。又於趣海河水中，取黑油麻以三指頭撮，誦真言一遍一擲一撮於水中，滿八千遍即得穀麥豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令童女澡浴著新淨衣，右合五色線，加持一百八遍，繫右臂上，即除疾病、福德增長。又於趣海河水中，取黑油麻以三指頭撮，誦真言一遍一擲一撮於水中，滿八千遍即得穀麥豐饒。

「又每日取有香氣華一百八枚，誦真言加持一遍一獻本尊，獲大福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又每日取有香氣華一百八枚，誦真言加持一遍一獻本尊，獲大福。

「又法取百合莖然火，取菖蒲一千八段，搵酥護摩一誦真言一擲火中，取灰於額上點，即得安怛但那。如一遍不成，至第二第三必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取百合莖然火，取菖蒲一千八段，搵酥護摩一誦真言一擲火中，取灰於額上點，即得安怛但那。如一遍不成，至第二第三必得成就。

「又於菩提樹下(夜合樹亦得)供養聖者像，取牛膝草搵酥蜜酪護摩一千八遍，即得象驢騾牛水牛等自來，隨順驅使。又春三月黑分受八戒，於舍利塔前塗檀，香華供養，日日請僧次齋。取瓦瓶底不黑者四枚，滿盛水，持種種香、種種藥少分置於瓶中，一一瓶誦真言加持。黑分八日早朝烏未鳴時，令男女沐浴，對本尊像前取屍林燒屍火及殘木，取茴香華護摩，誦真言十萬遍一擲火中，即得飲食無有窮盡，廣應惠施供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於菩提樹下(夜合樹亦得)供養聖者像，取牛膝草搵酥蜜酪護摩一千八遍，即得象驢騾牛水牛等自來，隨順驅使。又春三月黑分受八戒，於舍利塔前塗檀，香華供養，日日請僧次齋。取瓦瓶底不黑者四枚，滿盛水，持種種香、種種藥少分置於瓶中，一一瓶誦真言加持。黑分八日早朝烏未鳴時，令男女沐浴，對本尊像前取屍林燒屍火及殘木，取茴香華護摩，誦真言十萬遍一擲火中，即得飲食無有窮盡，廣應惠施供養。

「又法若被囚禁枷鎖，纔誦真言即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被囚禁枷鎖，纔誦真言即得解脫。

「又於神通月對本尊像前，飲乳食大麥，從十三至十五日不間斷念誦，聖者即來。燈焰增盛、地動像動，出聲告行者言：『汝今成就。』已後對像念誦所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於神通月對本尊像前，飲乳食大麥，從十三至十五日不間斷念誦，聖者即來。燈焰增盛、地動像動，出聲告行者言：『汝今成就。』已後對像念誦所求皆得。

「又法於有舍利塔前誦真言十萬遍，所作重罪應墮惡道皆得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於有舍利塔前誦真言十萬遍，所作重罪應墮惡道皆得消滅。

「又法每日烏未鳴時，取胡椒七顆加持二十一遍自吞之，即得聞持。日誦一百五十遍，遍別一擲火中，所求榮官財產、聰慧增壽悉皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法每日烏未鳴時，取胡椒七顆加持二十一遍自吞之，即得聞持。日誦一百五十遍，遍別一擲火中，所求榮官財產、聰慧增壽悉皆獲得。

「又法於河兩岸遠人問擣帛杵聲處，取土作方七肘壇，於壇上畫千葉蓮華。於蓮華上以如來一磔手(凡人一肘量)，取五種金(金銀銅鐵錫)相和銷為一輪置於華上，用種種華供養。壇四邊然酥燈七盞，四方置四瓶盛香水，瓶中置七寶少許，瓶上安俱緣果，應燒薰陸香、沈香、室利吠瑟吒迦香、安息香。應施四方天食，東方施粳米酪飯、南方施水和粳米飯、西方施粳米砂糖飯、北方施乳粳米粥。對此壇前，以波羅奢木然火，取牛膝草一千段搵酥護摩，先加持七遍，然後一遍一擲火中牛膝。滿以其輪放光，手持此輪即得飛騰虛空，一切持明仙皆悉順伏敬事如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於河兩岸遠人問擣帛杵聲處，取土作方七肘壇，於壇上畫千葉蓮華。於蓮華上以如來一磔手(凡人一肘量)，取五種金(金銀銅鐵錫)相和銷為一輪置於華上，用種種華供養。壇四邊然酥燈七盞，四方置四瓶盛香水，瓶中置七寶少許，瓶上安俱緣果，應燒薰陸香、沈香、室利吠瑟吒迦香、安息香。應施四方天食，東方施粳米酪飯、南方施水和粳米飯、西方施粳米砂糖飯、北方施乳粳米粥。對此壇前，以波羅奢木然火，取牛膝草一千段搵酥護摩，先加持七遍，然後一遍一擲火中牛膝。滿以其輪放光，手持此輪即得飛騰虛空，一切持明仙皆悉順伏敬事如佛。

「又於白月十五日月蝕時，行者受八戒，對舍利塔前一日一夜不食，取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇，大小如一牛皮許大。取黃乳牛犢子母同色者，令童女𤛓乳酪抨酥。取酥七兩置於金銀器中，以左手持酥，以右手無名指攪酥，誦真言加持。若煖飲之，得聞持不忘，日誦萬言，一誦之後終身不忘。若得烟相，一切人見者愛敬尊重。光相現者，安怛但那(分酥供養及日蝕，如前法中)。又若城邑聚落有疾病流行，於中夜塗一小壇，供養白食，取乳木柴然火，取酥護摩一千八遍，遍別一稱國王名，投酥火中，疾病遠離國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於白月十五日月蝕時，行者受八戒，對舍利塔前一日一夜不食，取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇，大小如一牛皮許大。取黃乳牛犢子母同色者，令童女𤛓乳酪抨酥。取酥七兩置於金銀器中，以左手持酥，以右手無名指攪酥，誦真言加持。若煖飲之，得聞持不忘，日誦萬言，一誦之後終身不忘。若得烟相，一切人見者愛敬尊重。光相現者，安怛但那(分酥供養及日蝕，如前法中)。又若城邑聚落有疾病流行，於中夜塗一小壇，供養白食，取乳木柴然火，取酥護摩一千八遍，遍別一稱國王名，投酥火中，疾病遠離國界。

「又欲降伏藥叉者，取尼拘陀樹木長十指截，搵酥蜜酪護摩一千八遍即伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲降伏藥叉者，取尼拘陀樹木長十指截，搵酥蜜酪護摩一千八遍即伏。

「又欲伏癲癎鬼吸人精氣鬼，取黑羊毛護摩一千八遍，彼鬼服已病者除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲伏癲癎鬼吸人精氣鬼，取黑羊毛護摩一千八遍，彼鬼服已病者除愈。

「又欲降伏摩醯首羅者，取安息香作一千八丸，搵酥護摩一千八遍，一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏，能成辦一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲降伏摩醯首羅者，取安息香作一千八丸，搵酥護摩一千八遍，一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏，能成辦一切事。

「又法取雄黃一兩，隨索價。用婆羅皂夾木(亦云蜜相木)柴然火，燒雄黃如火色已，欲收取置熟銅器中，以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同色者，令童女𤛓乳臥酪抨酥。取酪蜜酪，各別器中盛，供養本尊。收取雄黃，盛於熟銅合子中。候月蝕時，從十三日至十五日三日斷食，對舍利塔前面向北坐，取菩提葉七枚，四枚敷合下、三枚覆合上，無間斷念誦。若暖相現，取點額，一切人見皆悉歡喜，若烟相現，則安怛但那成就。若光相現，則飛騰虛空。如是依前法，求成就雌黃、牛黃、安膳那法皆得，唯牛黃法少異於此。牛黃法，取月十五日，於荷葉中裹牛黃，安於二手中合掌，無間念誦加持，乃至三相現，所獲果報如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取雄黃一兩，隨索價。用婆羅皂夾木(亦云蜜相木)柴然火，燒雄黃如火色已，欲收取置熟銅器中，以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同色者，令童女𤛓乳臥酪抨酥。取酪蜜酪，各別器中盛，供養本尊。收取雄黃，盛於熟銅合子中。候月蝕時，從十三日至十五日三日斷食，對舍利塔前面向北坐，取菩提葉七枚，四枚敷合下、三枚覆合上，無間斷念誦。若暖相現，取點額，一切人見皆悉歡喜，若烟相現，則安怛但那成就。若光相現，則飛騰虛空。如是依前法，求成就雌黃、牛黃、安膳那法皆得，唯牛黃法少異於此。牛黃法，取月十五日，於荷葉中裹牛黃，安於二手中合掌，無間念誦加持，乃至三相現，所獲果報如前。

「又法以五金作蓮華，取欝金香、牛黃、龍腦香研作末，取天雨水和為七丸，於舍利塔前安像念誦，以右手按藥乃至放光，則飛騰虛空為持明仙，壽命一萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以五金作蓮華，取欝金香、牛黃、龍腦香研作末，取天雨水和為七丸，於舍利塔前安像念誦，以右手按藥乃至放光，則飛騰虛空為持明仙，壽命一萬歲。

「若以真言加持頭冠臂釧腰絛，皆得成就如前。設令破戒壞行，所為所作尚得成就，何況具戒行者。又取犢子瞿摩夷護摩七日，每夜一時誦真言一千八遍，一遍取瞿摩夷少許一擲火中，得牛一百頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以真言加持頭冠臂釧腰絛，皆得成就如前。設令破戒壞行，所為所作尚得成就，何況具戒行者。又取犢子瞿摩夷護摩七日，每夜一時誦真言一千八遍，一遍取瞿摩夷少許一擲火中，得牛一百頭。

「又法入河中立水至胸，取蓮華搵檀香(香摩如泥)誦一百千遍，遍別一擲水中，所得伏藏積如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法入河中立水至胸，取蓮華搵檀香(香摩如泥)誦一百千遍，遍別一擲水中，所得伏藏積如蓮華。

「又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日，日三時一千八遍，即得財寶豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日，日三時一千八遍，即得財寶豐饒。

「又法取烏油麻、稻穀華相和，對像前護摩三日，日三時，時別一千八遍，遍別一擲火中，即得家中飲食無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取烏油麻、稻穀華相和，對像前護摩三日，日三時，時別一千八遍，遍別一擲火中，即得家中飲食無盡。

「又欲得降伏一切龍王者，取種種華護摩三日，日三時，時別一千八遍，即得一切龍降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲得降伏一切龍王者，取種種華護摩三日，日三時，時別一千八遍，即得一切龍降伏。

「又欲降伏藥叉者，對像前取安息香丸護摩七日，日三時，時別一千八遍，即得一切藥叉降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲降伏藥叉者，對像前取安息香丸護摩七日，日三時，時別一千八遍，即得一切藥叉降伏。

「又法欲召藥叉女者，取無憂木，準前藥叉護摩法，即得藥叉女來恭敬承事，所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲召藥叉女者，取無憂木，準前藥叉護摩法，即得藥叉女來恭敬承事，所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給。

「又法對根本像前取沈香木搵酥護摩三七日，日三時，時別一千八遍，即得一切諸天歡喜助護，災難消滅、福德增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對根本像前取沈香木搵酥護摩三七日，日三時，時別一千八遍，即得一切諸天歡喜助護，災難消滅、福德增長。

「又法若被囚禁，夜時澡浴著新淨衣服，誦真言一千八遍，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被囚禁，夜時澡浴著新淨衣服，誦真言一千八遍，即得解脫。

「又法若被人瞋怒欲相損害者，取油麻護摩一千八遍，即彼人歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被人瞋怒欲相損害者，取油麻護摩一千八遍，即彼人歡喜。

「又法誦真言加持菖蒲一千八遍，繫於臂上，於他人邊出言所求皆得稱意。又常念誦，於諸怨敵得勝，不被侵陵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法誦真言加持菖蒲一千八遍，繫於臂上，於他人邊出言所求皆得稱意。又常念誦，於諸怨敵得勝，不被侵陵。

「又法取旗旛以真言一百八遍，以香華并酪七椀供養旗旛及獻閼伽，即持此旗引軍前，彼軍見旗自破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取旗旛以真言一百八遍，以香華并酪七椀供養旗旛及獻閼伽，即持此旗引軍前，彼軍見旗自破。

「又法若城邑被奪，應對像前取黃色華七日護摩，日日像前誦真言一千八遍，一遍一擲火中，先有城邑被他所奪即皆却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若城邑被奪，應對像前取黃色華七日護摩，日日像前誦真言一千八遍，一遍一擲火中，先有城邑被他所奪即皆却得。

「又法作先行法，取白芥子七日七夜護摩，一月內其宅中雨寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法作先行法，取白芥子七日七夜護摩，一月內其宅中雨寶。

「又法對像前香華供養，飲乳食大麥，取蓮華莖搵酥護摩一千八遍，得金千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前香華供養，飲乳食大麥，取蓮華莖搵酥護摩一千八遍，得金千兩。

「又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬遍，心所願求悉皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬遍，心所願求悉皆得之。

「又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬遍，即得官祿高遷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬遍，即得官祿高遷。

「又取白檀香搵油護摩十萬遍，即獲金錢一千枚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取白檀香搵油護摩十萬遍，即獲金錢一千枚。

「又法取沈水香護摩十萬遍，遍別一擲火中，日誦萬言，耳所曾聞經典乃至終身不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取沈水香護摩十萬遍，遍別一擲火中，日誦萬言，耳所曾聞經典乃至終身不忘。

「又法取黃乳牛子母同色者，𤛓乳成酪抨酥，於金器中盛，誦真言加持十萬遍即喫，得聞持不忘日誦萬言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取黃乳牛子母同色者，𤛓乳成酪抨酥，於金器中盛，誦真言加持十萬遍即喫，得聞持不忘日誦萬言。

「又法取棟子搵香油護摩十萬遍，一切囚閉被禁縛人皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取棟子搵香油護摩十萬遍，一切囚閉被禁縛人皆得解脫。

「又法若見怨家，心誦真言，彼起慈心，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若見怨家，心誦真言，彼起慈心，不能為害。

「又法一切疾病，誦真言加持楊枝拂彼，即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法一切疾病，誦真言加持楊枝拂彼，即除愈。

「又法取五色線結索加持七遍繫臂，一切鬼魅悉皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取五色線結索加持七遍繫臂，一切鬼魅悉皆遠離。

「又法加持淨灰七遍，遶壇散之，即成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持淨灰七遍，遶壇散之，即成結界。

「又法婦人不收男女者，月經後取母子同色牛乳加持一百八遍，令彼女人禮佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥加持一百八遍與服，即生福德具相之男。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法婦人不收男女者，月經後取母子同色牛乳加持一百八遍，令彼女人禮佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥加持一百八遍與服，即生福德具相之男。

「又法作先行法，像前香華供養，取沈香可如大拇指節，搵酥合油護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，遍別一擲火中，即得持明仙安怛但那成就，足離地疾行及得聞持不忘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法作先行法，像前香華供養，取沈香可如大拇指節，搵酥合油護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，遍別一擲火中，即得持明仙安怛但那成就，足離地疾行及得聞持不忘。」