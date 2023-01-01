聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上(出蘇悉地經大明王教中第六品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上(出蘇悉地經大明王教中第六品)

唐三藏沙門大廣智不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時金剛手菩薩從座而起，頂禮佛足，退坐一面，合掌向佛而白佛言：「世尊！世尊哀愍加持於我，已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲為未來有情及末法時無福德者，以於前世不修善品作諸罪業，致於今生招感貧匱、逢遇惡人、鬪諍言訟、殺害有情，亦為未來有諸國王正法治國、生清淨信、尊敬三寶，為隣國小王侵擾國界不遵正法，或有外道不信因果，毀謗三寶滅壞佛教。有如是等種種有情，今於佛前為彼等類，說以息災、增益、愛敬、降伏等法，令知佛法有大威德、神通自在，知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者，見有眾生常懷惡心，欲破佛法興師害善，大悲愍念作降伏法，而令彼人不逐惡業，亦遮未來墮之惡趣。是故說此無比大威德聖迦柅忿怒之法。修此法者，當於有舍利塔前，或於河岸清流水側，或於空閑及天廟山間，於如是處或時飲乳食菜或復乞食，專誦真言滿六十萬遍，即先行法皆得成就，有大効驗，或能縛摧諸鬼魅，滅除邪見毀謗正法，壞國之人闡提等類，真言威力悉能令彼發于善心，毒蟲毒藥不能傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩從座而起，頂禮佛足，退坐一面，合掌向佛而白佛言：「世尊！世尊哀愍加持於我，已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲為未來有情及末法時無福德者，以於前世不修善品作諸罪業，致於今生招感貧匱、逢遇惡人、鬪諍言訟、殺害有情，亦為未來有諸國王正法治國、生清淨信、尊敬三寶，為隣國小王侵擾國界不遵正法，或有外道不信因果，毀謗三寶滅壞佛教。有如是等種種有情，今於佛前為彼等類，說以息災、增益、愛敬、降伏等法，令知佛法有大威德、神通自在，知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者，見有眾生常懷惡心，欲破佛法興師害善，大悲愍念作降伏法，而令彼人不逐惡業，亦遮未來墮之惡趣。是故說此無比大威德聖迦柅忿怒之法。修此法者，當於有舍利塔前，或於河岸清流水側，或於空閑及天廟山間，於如是處或時飲乳食菜或復乞食，專誦真言滿六十萬遍，即先行法皆得成就，有大効驗，或能縛摧諸鬼魅，滅除邪見毀謗正法，壞國之人闡提等類，真言威力悉能令彼發于善心，毒蟲毒藥不能傷害。

「又復不為餘部諸持誦者能破此法。若持誦者設有不能依此法則，或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏、破阿修羅關鍵、枯竭江河迴止流水。又先行法，取自身嚕地囉及牛黃酥相和，然千盞燈，供養聖金剛童子。空中有聲言：『汝法已成。』便可取閼伽香水當額奉獻。從此已後所求之事無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復不為餘部諸持誦者能破此法。若持誦者設有不能依此法則，或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏、破阿修羅關鍵、枯竭江河迴止流水。又先行法，取自身嚕地囉及牛黃酥相和，然千盞燈，供養聖金剛童子。空中有聲言：『汝法已成。』便可取閼伽香水當額奉獻。從此已後所求之事無不成就。

「又往阿修羅窟門，以茅草作鉤，誦真言加持遍茅鉤，於門邊空中右旋轉，專誦真言勿令間斷。窟中生大火聚，彼中修羅男女等皆被燒然，一一皆出，現身告持誦者言：『惟願尊者入我窟中恣意遊戲。』入已住一大劫受天妙樂。又欲取伏藏，不擇日時，於彼伏藏邊翹一足立誦真言，右旋顧視遍於四方，即成結界(作大壇亦準此法)。專心翹足立誦真言一百八遍，守伏藏者若作障難，即被燒成火聚。持誦者即告彼言：『汝等開此伏藏，藏中所有皆悉與我。』若彼不與，即作是言：『梵王、那羅延、摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來，厭汝伏藏，汝等應速與我此物。若不然者，忿怒聖者金剛童子滅汝家族。』彼等聞已皆悉順伏，即告彼言：『汝等可自開藏與我。』彼則開藏，恭敬持與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又往阿修羅窟門，以茅草作鉤，誦真言加持遍茅鉤，於門邊空中右旋轉，專誦真言勿令間斷。窟中生大火聚，彼中修羅男女等皆被燒然，一一皆出，現身告持誦者言：『惟願尊者入我窟中恣意遊戲。』入已住一大劫受天妙樂。又欲取伏藏，不擇日時，於彼伏藏邊翹一足立誦真言，右旋顧視遍於四方，即成結界(作大壇亦準此法)。專心翹足立誦真言一百八遍，守伏藏者若作障難，即被燒成火聚。持誦者即告彼言：『汝等開此伏藏，藏中所有皆悉與我。』若彼不與，即作是言：『梵王、那羅延、摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來，厭汝伏藏，汝等應速與我此物。若不然者，忿怒聖者金剛童子滅汝家族。』彼等聞已皆悉順伏，即告彼言：『汝等可自開藏與我。』彼則開藏，恭敬持與。

「又法取雌黃或雄黃、安膳那眼藥，置金銀或熟銅器中，對有舍利塔前，以香塗一方壇，置聖金剛童子像於壇中，以種種香華飲食閼伽依教迎請而供養之。對此壇前誦真言八千遍加持前藥，若煖相現，用點額上或塗眼中，一切人見者親附心生歡喜；若煙相現，如前用之，即得安怛但那成就；若光相現，亦如前，即得騰空自在。又法至於恒河或入海之河，於此河側而持誦者，或淨食或不食，誦真言三十萬遍，至於阿修羅窟，結印契誦真言，其阿修羅關鍵自然而破窟門即開，阿修羅王引入宮中，食天甘露壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取雌黃或雄黃、安膳那眼藥，置金銀或熟銅器中，對有舍利塔前，以香塗一方壇，置聖金剛童子像於壇中，以種種香華飲食閼伽依教迎請而供養之。對此壇前誦真言八千遍加持前藥，若煖相現，用點額上或塗眼中，一切人見者親附心生歡喜；若煙相現，如前用之，即得安怛但那成就；若光相現，亦如前，即得騰空自在。又法至於恒河或入海之河，於此河側而持誦者，或淨食或不食，誦真言三十萬遍，至於阿修羅窟，結印契誦真言，其阿修羅關鍵自然而破窟門即開，阿修羅王引入宮中，食天甘露壽命一劫。

「又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水，其水即減二十五肘，隨其減處地即乾燥。又於海岸間閉目，以綿塞其兩耳，結印誦真言一千遍，則見自身至楞伽山頂。又誦一千遍，有羅剎王微毘師那示現端嚴身至，任誦者驅役。若不伏使，即想彼羅剎在左足下，舉足踏地，其羅剎王悶絕至死，所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈悲心，於真言句中加娑嚩賀字，其羅剎等即穌息歸伏任驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水，其水即減二十五肘，隨其減處地即乾燥。又於海岸間閉目，以綿塞其兩耳，結印誦真言一千遍，則見自身至楞伽山頂。又誦一千遍，有羅剎王微毘師那示現端嚴身至，任誦者驅役。若不伏使，即想彼羅剎在左足下，舉足踏地，其羅剎王悶絕至死，所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈悲心，於真言句中加娑嚩賀字，其羅剎等即穌息歸伏任驅使。

「又於俱摩羅天前，乘孔雀天不食，誦真言三十萬遍，天當現身與行者願。行者即取閼伽加持七遍以獻，作言：『善來俱摩羅！惟願令我於俱摩羅、摩醯首羅天所說真言皆得成就。』彼言：『願汝成就。』語已不現。從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於俱摩羅天前，乘孔雀天不食，誦真言三十萬遍，天當現身與行者願。行者即取閼伽加持七遍以獻，作言：『善來俱摩羅！惟願令我於俱摩羅、摩醯首羅天所說真言皆得成就。』彼言：『願汝成就。』語已不現。從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就。

「又法至摩醯首羅天廟，不食誦真言十萬遍，心所願求皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法至摩醯首羅天廟，不食誦真言十萬遍，心所願求皆得滿足。

「又於梵天、那羅延天、摩醯首羅天、帝釋天、俱摩羅天、日天、諸餘天等形像之前，誦真言十萬遍，心所求願悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於梵天、那羅延天、摩醯首羅天、帝釋天、俱摩羅天、日天、諸餘天等形像之前，誦真言十萬遍，心所求願悉皆成就。

「又欲降伏惡人者，取芥子共鹽相和護摩，誦真言十萬遍，一遍一稱彼名投於火中，天修羅等尚被損壞，何況諸餘人類興惡心者而不損壞？雖先未有功業，隨誦隨成，何況常受持者。又欲變密里得迦成為金寶者，取密里得迦，以左脚踏頭上，以手印打之，真言中并吽字。其密哩得迦即自起，用補沙鐵刀劍斫之，即全身變成金。若不爾，持誦者告言：『速吐速吐。』即吐如意寶珠。懸自頸下，所思之事皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲降伏惡人者，取芥子共鹽相和護摩，誦真言十萬遍，一遍一稱彼名投於火中，天修羅等尚被損壞，何況諸餘人類興惡心者而不損壞？雖先未有功業，隨誦隨成，何況常受持者。又欲變密里得迦成為金寶者，取密里得迦，以左脚踏頭上，以手印打之，真言中并吽字。其密哩得迦即自起，用補沙鐵刀劍斫之，即全身變成金。若不爾，持誦者告言：『速吐速吐。』即吐如意寶珠。懸自頸下，所思之事皆得滿足。

「又法對舍利塔前誦真言六十萬遍，即先行成就。然以補沙鐵作劍，長六指或八指十六指三十二指量，以五淨洗之。右手把劍於道場中念誦，乃至劍現光焰，得變身為持明仙飛騰虛空，名持劍明仙。或以補沙鐵作金剛杵，量如《蘇婆呼經》說，念誦如前，則變為毘那夜迦主仙，於諸魔眾而得自在。或以作輪，念誦如前，為持輪仙，於諸明仙得為主宰。若作鉞斧，念誦如前，則為鬼神主仙，於諸鬼神得為主宰。若作刀子，為天女主仙，於諸天女而得自在。若作羂索，則為龍主仙，於諸龍中而得自在。若作爍底，則得勇健大力，能敵俱摩羅天。若佉吒網迦，則得如摩醯首羅天，於三界中而得自在。於前諸法，若一法成就，則能成入一切壇場，亦能成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽命一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對舍利塔前誦真言六十萬遍，即先行成就。然以補沙鐵作劍，長六指或八指十六指三十二指量，以五淨洗之。右手把劍於道場中念誦，乃至劍現光焰，得變身為持明仙飛騰虛空，名持劍明仙。或以補沙鐵作金剛杵，量如《蘇婆呼經》說，念誦如前，則變為毘那夜迦主仙，於諸魔眾而得自在。或以作輪，念誦如前，為持輪仙，於諸明仙得為主宰。若作鉞斧，念誦如前，則為鬼神主仙，於諸鬼神得為主宰。若作刀子，為天女主仙，於諸天女而得自在。若作羂索，則為龍主仙，於諸龍中而得自在。若作爍底，則得勇健大力，能敵俱摩羅天。若佉吒網迦，則得如摩醯首羅天，於三界中而得自在。於前諸法，若一法成就，則能成入一切壇場，亦能成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽命一大劫。

「又於曾經所入修羅窟前，誦真言十萬遍，先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中。若下來，即至摩醯首羅天廟中，并稱吽字誦真言一千遍，先入宮者皆出來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於曾經所入修羅窟前，誦真言十萬遍，先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中。若下來，即至摩醯首羅天廟中，并稱吽字誦真言一千遍，先入宮者皆出來。

「又法取所獻摩醯首羅萎華，又取畫摩醯首羅像，以左脚踏其頭上，投萎華作護摩，則吉祥天女與修羅女從窟而出，至行者前作如是言：『終身奉事尊者。』行者拍掌三遍告言：『汝隨順我。』師起慈心，於真言句中加娑嚩賀字，彼皆醒悟。若作此法由不入者，即閉目誦真言，則金剛童子現身告行者言：『汝來入。』并眷屬亦得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取所獻摩醯首羅萎華，又取畫摩醯首羅像，以左脚踏其頭上，投萎華作護摩，則吉祥天女與修羅女從窟而出，至行者前作如是言：『終身奉事尊者。』行者拍掌三遍告言：『汝隨順我。』師起慈心，於真言句中加娑嚩賀字，彼皆醒悟。若作此法由不入者，即閉目誦真言，則金剛童子現身告行者言：『汝來入。』并眷屬亦得入。

「又欲召羅剎使者，先入曼茶羅受灌頂，然則離怖畏心，常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺，三時懺悔隨喜勸請迴向發願。將像於塚間作猛利壇，身著赤衣，赤色華作鬘莊嚴自身，頭上安人劫波羅。誦真言無限，常以甲冑擐身。於猛利壇中畫四印曼茶羅，初念誦時見惡形狗牙上出，或有惡形竪鬘，或一足三足或八臂，或二頭四頭，或見大風雷雨。第二七日見美貌女人嚴身幻惑，起慈心觀，彼退不現。第三七日即見毘那夜伽，及見羅剎極惡形容，即降伏為使者。見餘成就持明人得悉地者，所彼起少忿怒視彼人，彼人所有成就法悉皆退失。彼羅剎等立誓，所為所作一切所驅使處，皆悉成辦而為使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲召羅剎使者，先入曼茶羅受灌頂，然則離怖畏心，常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺，三時懺悔隨喜勸請迴向發願。將像於塚間作猛利壇，身著赤衣，赤色華作鬘莊嚴自身，頭上安人劫波羅。誦真言無限，常以甲冑擐身。於猛利壇中畫四印曼茶羅，初念誦時見惡形狗牙上出，或有惡形竪鬘，或一足三足或八臂，或二頭四頭，或見大風雷雨。第二七日見美貌女人嚴身幻惑，起慈心觀，彼退不現。第三七日即見毘那夜伽，及見羅剎極惡形容，即降伏為使者。見餘成就持明人得悉地者，所彼起少忿怒視彼人，彼人所有成就法悉皆退失。彼羅剎等立誓，所為所作一切所驅使處，皆悉成辦而為使者。

「又法於故園中或向一樹下、或池側或山間，隨所愛樂處，不語，或乞食或飲乳、或食菜或支持身命，三時懺悔，像前誦真言八十萬遍，所為所作皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於故園中或向一樹下、或池側或山間，隨所愛樂處，不語，或乞食或飲乳、或食菜或支持身命，三時懺悔，像前誦真言八十萬遍，所為所作皆得成就。

「又欲止他敵不能為害者，三日不食，應畫四印曼茶羅，隨供養，於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青旛上，取自魯地囉和毒及白芥子，畫作三股底里俱金剛杵，杵心畫忿怒金剛童子形。於竿下地上，以劍波羅末和泥，揑作獨股金剛杵形。作護摩鑪，鑪中又揑作一小獨股金剛杵，棘刺木然火，取骨末和毒，一誦真言一稱彼名擲鑪中。對軍陣前作法，令彼軍眾皆盲，手中器仗自落，或於當處不動如杌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲止他敵不能為害者，三日不食，應畫四印曼茶羅，隨供養，於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青旛上，取自魯地囉和毒及白芥子，畫作三股底里俱金剛杵，杵心畫忿怒金剛童子形。於竿下地上，以劍波羅末和泥，揑作獨股金剛杵形。作護摩鑪，鑪中又揑作一小獨股金剛杵，棘刺木然火，取骨末和毒，一誦真言一稱彼名擲鑪中。對軍陣前作法，令彼軍眾皆盲，手中器仗自落，或於當處不動如杌。

「又法彼軍欲逼，且縱相近，近已如前作四印壇，餘壇亦得，竪前青旛對彼軍前。作護摩鑪，行者裸形被髮結印，被甲護身，取摩訶莽婆和毒及血，日三時念誦各一百八遍，稱彼名投火中。七日中互相殺害、互相間構，悉皆殞命；二七日間磨滅無餘。念誦時不得語，寢息時應臥牛皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法彼軍欲逼，且縱相近，近已如前作四印壇，餘壇亦得，竪前青旛對彼軍前。作護摩鑪，行者裸形被髮結印，被甲護身，取摩訶莽婆和毒及血，日三時念誦各一百八遍，稱彼名投火中。七日中互相殺害、互相間構，悉皆殞命；二七日間磨滅無餘。念誦時不得語，寢息時應臥牛皮。

「又法於自頭上五脈處刺血作護摩，他敵須臾頑癡如杌，任捉殺害。若順伏，即起悲愍心，取酥和蜜，以龍華蘂揑稱彼名，真言一遍一擲火中，彼苦皆息。於前諸法，若一法成就，則能成入一切壇場，亦得成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於自頭上五脈處刺血作護摩，他敵須臾頑癡如杌，任捉殺害。若順伏，即起悲愍心，取酥和蜜，以龍華蘂揑稱彼名，真言一遍一擲火中，彼苦皆息。於前諸法，若一法成就，則能成入一切壇場，亦得成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽一大劫。

「又欲帝釋擁護者，取七蚯蚓糞作彼天形，以右脚踏心上，取毒藥和嚕地囉及白芥子，誦真言一千遍，護摩一遍一擲火中，得天帝敬愛，天眷屬常來擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲帝釋擁護者，取七蚯蚓糞作彼天形，以右脚踏心上，取毒藥和嚕地囉及白芥子，誦真言一千遍，護摩一遍一擲火中，得天帝敬愛，天眷屬常來擁護。

「又若華果真言七遍加持，以將與人，則能歡喜。此金剛童子真言對舍利塔前念誦，餘處不應念誦，作法不成。若常念誦不間斷者，一切所求皆得成就。應發菩提心，離慳悋想，遠離無益世間談話，一切勝願皆得現前，不被諸魔之所得便，不應與人治病及治鬼魅，以妨大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若華果真言七遍加持，以將與人，則能歡喜。此金剛童子真言對舍利塔前念誦，餘處不應念誦，作法不成。若常念誦不間斷者，一切所求皆得成就。應發菩提心，離慳悋想，遠離無益世間談話，一切勝願皆得現前，不被諸魔之所得便，不應與人治病及治鬼魅，以妨大法。」

「真言印契念誦次第法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言印契念誦次第法。

「根本印。以二中指相背竪，二無名指於中指中節外橫交，二頭指鉤二無名指頭，二大指於中指前中節頭相拄，二小指頭相合向下竪如針。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「根本印。以二中指相背竪，二無名指於中指中節外橫交，二頭指鉤二無名指頭，二大指於中指前中節頭相拄，二小指頭相合向下竪如針。真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二) 摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三) 怛儞也(二合)他(去聲引)(四) 唵(五) 迦抳度𩕳(六) 吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(七)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二) 摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三) 怛儞也(二合)他(去聲引)(四) 唵(五) 迦抳度𩕳(六) 吽(引)癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(七)(引)」

「又第二根本真言。開修羅宮用前根本印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又第二根本真言。開修羅宮用前根本印，真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二) 摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三) 怛儞也(二合)他(去聲引)(四) 唵(引)(五) 度曩尾度曩(六) 迦抳矩嚕(二合引)馱(七) 薩嚩演怛囉(二合引)抳吽(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一) 曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏(上聲)曳(二) 摩訶藥乞灑(二合)細曩(引)鉢多(上聲)曳(三) 怛儞也(二合)他(去聲引)(四) 唵(引)(五) 度曩尾度曩(六) 迦抳矩嚕(二合引)馱(七) 薩嚩演怛囉(二合引)抳吽(八)」

「次結獨股杵印。二手內相叉作拳，二大指互捻二小指甲上，頭指並竪合(用前第一根本真言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獨股杵印。二手內相叉作拳，二大指互捻二小指甲上，頭指並竪合(用前第一根本真言)。

「次結護身印。用前根本印印身五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結護身印。用前根本印印身五處。真言曰：

「唵(引)(一) 薩嚩努瑟吒(二合)嚩向(識量切)羯囉(二) 迦抳矩嚕(二合引)馱(三) 囉乞灑(二合)𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩嚩努瑟吒(二合)嚩向(識量切)羯囉(二) 迦抳矩嚕(二合引)馱(三) 囉乞灑(二合)𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「次結甲冑印。准前根本印，舒二頭指相拄，二大指捻二頭指下第一文，印身五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結甲冑印。准前根本印，舒二頭指相拄，二大指捻二頭指下第一文，印身五處。真言曰：

「唵(引)(一) 紇哩(入聲二合引)迦抳野(二) 摩諾賀吽癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 紇哩(入聲二合引)迦抳野(二) 摩諾賀吽癹吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「次結寶山印。准前杵印，二頭指微屈頭相拄，安頭上即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結寶山印。准前杵印，二頭指微屈頭相拄，安頭上即成。真言曰：

「唵(引)(一) 阿佐羅吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿佐羅吽(引)(二)」

「次結牆界印。准前根本印，直舒二頭指，頭相去一寸許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結牆界印。准前根本印，直舒二頭指，頭相去一寸許。真言曰：

「唵(引)(一) 紇哩(二合)迦泥(二) 諾賀諾賀(三) 鉢者鉢者(四) 吽(五) 癹吒(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 紇哩(二合)迦泥(二) 諾賀諾賀(三) 鉢者鉢者(四) 吽(五) 癹吒(六)」

「次結網印。准前根本印，印二大指向外散開。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結網印。准前根本印，印二大指向外散開。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)半惹囉吽癹吒(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)半惹囉吽癹吒(二)」

「次結縛毘那夜迦印。准前根本印，二頭指二中指屈入掌，二大指各押二中指於掌中伸，相背合為拳。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結縛毘那夜迦印。准前根本印，二頭指二中指屈入掌，二大指各押二中指於掌中伸，相背合為拳。真言曰：

「唵(引)(一) 度曩尾度曩怛囉(二合)娑(引)野(二) 戍(引)灑野(三) 薩嚩尾曩(引)野迦(引)南(引)(四) 吽(引)(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 度曩尾度曩怛囉(二合)娑(引)野(二) 戍(引)灑野(三) 薩嚩尾曩(引)野迦(引)南(引)(四) 吽(引)(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」

「次結迎請聖者印。准前根本，以二大指向身招。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結迎請聖者印。准前根本，以二大指向身招。真言曰：

「唵(引)(一) 度𩕳癹吒(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 度𩕳癹吒(二)」

「次結請聖者眷屬。用前印，真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結請聖者眷屬。用前印，真言曰：

「唵(引)(一) 娑跛哩嚩(引)囉(二) 麼(引)嚩(引)賀野婆(去聲)誐鑁(三) 迦抳矩嚕(引)馱(四) 三麼野麼弩(鼻聲)娑摩囉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 娑跛哩嚩(引)囉(二) 麼(引)嚩(引)賀野婆(去聲)誐鑁(三) 迦抳矩嚕(引)馱(四) 三麼野麼弩(鼻聲)娑摩囉娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「次結獻閼伽印。准根本印，二大指捻二頭指下第一文。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻閼伽印。准根本印，二大指捻二頭指下第一文。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日嚕(二合引)娜迦吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日嚕(二合引)娜迦吽(引)(二)」

「次結獻座印。准前獨股杵印，二大指捻二頭指下文，頭向外出少許。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻座印。准前獨股杵印，二大指捻二頭指下文，頭向外出少許。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)尾(引)囉(引)野(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)尾(引)囉(引)野(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

「次結獻塗香印。准前杵印，二大指微屈捻頭指下文，二大指相去二寸許，能滿所闕儀軌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻塗香印。准前杵印，二大指微屈捻頭指下文，二大指相去二寸許，能滿所闕儀軌。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 薩嚩薩怛嚩(二合引)娑(去聲)羯囉(三) 囉乞灑(二合)薩嚩產馱(引)𩕳娑嚩(引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 薩嚩薩怛嚩(二合引)娑(去聲)羯囉(三) 囉乞灑(二合)薩嚩產馱(引)𩕳娑嚩(引)賀(引)(四)」

「次結獻華印。准前杵印，出右指。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻華印。准前杵印，出右指。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳捕澁波(二合)母納婆(二合)嚩吽(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳捕澁波(二合)母納婆(二合)嚩吽(引)(二)」

「次結燒印。准前杵印，二大指面相合。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結燒印。准前杵印，二大指面相合。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 塢孽囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(三合引)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩(三) 孽囉(二合)恨拏(二合)孽囉(二合)恨拏(二合)(四) 度奔娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳矩嚕(二合引)馱(二) 塢孽囉(二合)能(上聲)瑟吒嚕(三合引)得羯(二合)吒佩(引)囉嚩(三) 孽囉(二合)恨拏(二合)孽囉(二合)恨拏(二合)(四) 度奔娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「次結獻食印。准前杵印，出二大指二小指頭相拄，餘六指內相叉作拳。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻食印。准前杵印，出二大指二小指頭相拄，餘六指內相叉作拳。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳(引)(二) 吽吽(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳(引)(二) 吽吽(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「次結燈明印。准前杵印，二大指向身並竪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結燈明印。准前杵印，二大指向身並竪。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳儞(泥以切引)跛儞跛野(二) 吽(三) 癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳儞(泥以切引)跛儞跛野(二) 吽(三) 癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(四)」

「次結頭印。准前根本印，二大指捻二無名指甲上。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頭印。准前根本印，二大指捻二無名指甲上。真言曰：

「唵(引)(一) 吽(引)(二) 麼麼癹吒(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 吽(引)(二) 麼麼癹吒(三)」

「次結頂印。准前根本印，二頭指直舒頭相拄。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頂印。准前根本印，二頭指直舒頭相拄。真言曰：

「唵(引)(一) 紇哩(二合引)(二) 戰拏迦抳(三) 諾賀鉢者(四) 吽(引)(五) 癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 紇哩(二合引)(二) 戰拏迦抳(三) 諾賀鉢者(四) 吽(引)(五) 癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(六)」

「次結前根本印安於心上，以心真言加持。心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結前根本印安於心上，以心真言加持。心真言曰：

「唵(引)(一) 迦𩕳吽癹吒(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦𩕳吽癹吒(二)」

「次結甲冑印。如多羅菩薩印，二頭微開，用前甲冑真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結甲冑印。如多羅菩薩印，二頭微開，用前甲冑真言。

「次結最勝印。二手內相叉作拳，二小指頭相合，用前第二根本真言。次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結最勝印。二手內相叉作拳，二小指頭相合，用前第二根本真言。次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。隨心真言曰：

「唵(引)(一) 迦𩕳度麼(二) 吽(引)(三) 癹吒(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦𩕳度麼(二) 吽(引)(三) 癹吒(四)」

「次結奉送聖者印。准前根本印，二大指向外撥。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結奉送聖者印。准前根本印，二大指向外撥。真言曰：

「唵(引)(一) 迦抳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 迦抳娑嚩(二合引)賀(引)(二)」

「今復說開阿修羅窟門立印。持誦者當迅速踏地，行步喜躍恐悚頻伸，蹙眉鼓其兩頰，二手高舉，曲其十指為師子爪，二目向下如師子顧視。時時以兩手兩師子爪更互上下，以踏其地師子行，作阿里荼立舞而旋遶，想自身如本尊。此印一切印中最勝，能摧一切阿修羅宮關鍵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今復說開阿修羅窟門立印。持誦者當迅速踏地，行步喜躍恐悚頻伸，蹙眉鼓其兩頰，二手高舉，曲其十指為師子爪，二目向下如師子顧視。時時以兩手兩師子爪更互上下，以踏其地師子行，作阿里荼立舞而旋遶，想自身如本尊。此印一切印中最勝，能摧一切阿修羅宮關鍵。」

金剛手菩薩說畫像法。「取不截白㲲，畫又受八戒。畫菩薩身，種種瓔珞以莊嚴，身如火色，遍身流出火焰。以右手持金剛杵，鋒舉向上：左手作施願手。脚為里荼立，踏磐石上。施願手下畫持誦者，右膝著地手執香爐，像成已，當於像前種種供養，燒安息香無間念誦，乃至聞空中聲及聞鈴聲，復有光現光如流星墜下壇內聲如雷震，即獻閼伽。其像或動或放光，當知即有功効。已後對像念誦隨意皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛手菩薩說畫像法。「取不截白㲲，畫又受八戒。畫菩薩身，種種瓔珞以莊嚴，身如火色，遍身流出火焰。以右手持金剛杵，鋒舉向上：左手作施願手。脚為里荼立，踏磐石上。施願手下畫持誦者，右膝著地手執香爐，像成已，當於像前種種供養，燒安息香無間念誦，乃至聞空中聲及聞鈴聲，復有光現光如流星墜下壇內聲如雷震，即獻閼伽。其像或動或放光，當知即有功効。已後對像念誦隨意皆成。

「又法取白㲲用水尿洗，復用香水濯淨。於閑靜處對佛前或舍利塔前，不應用皮膠和彩色，畫筆色盞須新者。畫匠澡浴、著新淨衣、受八齋戒，勿吐氣以衝其像。亦不與畫人論其價直。其像獨身從海涌出，如吠瑠璃色，身有六臂，臂膊𦟛停相貌充滿。面有三目，其目赤色。首戴寶冠，狗牙上出，口齩下脣，顰眉威怒。又於海中畫一寶山，像以左足踏於寶山，山上有妙蓮華以承其足。右足在海水中立，沒其半膝。右第一手持底里賞但金剛杵，作直勢；第二手持母娑羅棒，謂棒一頭如鐵杵形；第三手執鉞斧。左第一手把棒；第二手如擬勢，作金剛拳舒頭指；第三手持劍。以大蛇於身上角絡繫，又以一切毒蛇膊釧臂釧腰條瓔珞及耳璫繫髮，又以一大蛇遶腰三匝。身背圓光火焰圍遶，於火焰外有其雲電以相輔翼。畫已持於河岸，或向樹下或天廟中或於池側。若念誦時，常須乞食，默然不與人語。乃至成就常起慈心，三時發露懺悔，專自策勵生勇健心不應怯弱，常樂捨施。每月受灌頂護身。於念誦處，應結方隅界及結曼茶羅界，加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者，獻閼伽及塗飲食燈燭，對像誦真言九十萬遍，作先行法。正持誦時，有惡人來作障難者，以忿怒誦真言而顧視，彼即癲癎狂亂。若稱彼名念誦視之，其人身肉片片圮裂或致死，世醫不救。須臾以右脚大指極按其地，誦真言，即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦，如水滅火即得惺悟。若外賊侵境，稱魁師師念誦者，彼軍盡皆疫病，或波迸逃竄，或當枯死或癲癎病惱。彼若順伏，當慈念誦，還得如故。又欲求成就殊勝果者，於神通日月白分，就趣海河側印沙印泥為塔，中置緣起偈(即法身舍利偈)，置像於塔前。念誦行者以水和麨食之，取遏迦木搵酥投火護摩十萬遍已，地動，轉身飛騰，為忉利天主。若遍地有火炬，則為四天王主。若大雲注雨大地，所有伏藏一時踊出。若金色光遍現，則為菩薩，壽命一劫，一切有大威力，無能沮壞。若見一切有情身出光焰，即證悟一切三乘佛法，菩提心成就。若像及塔放光，則得一切持明仙中為王。若遍十方光焰，即見普賢菩薩，所求世間出世間一切勝願悉皆滿足。此法不應無智慧少悲愍者、不敬師長多口過者、掉舉散亂多事務者、不入曼茶羅不受灌頂者，如是等人念誦，則招顛狂夭壽。」金剛手菩薩如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取白㲲用水尿洗，復用香水濯淨。於閑靜處對佛前或舍利塔前，不應用皮膠和彩色，畫筆色盞須新者。畫匠澡浴、著新淨衣、受八齋戒，勿吐氣以衝其像。亦不與畫人論其價直。其像獨身從海涌出，如吠瑠璃色，身有六臂，臂膊𦟛停相貌充滿。面有三目，其目赤色。首戴寶冠，狗牙上出，口齩下脣，顰眉威怒。又於海中畫一寶山，像以左足踏於寶山，山上有妙蓮華以承其足。右足在海水中立，沒其半膝。右第一手持底里賞但金剛杵，作直勢；第二手持母娑羅棒，謂棒一頭如鐵杵形；第三手執鉞斧。左第一手把棒；第二手如擬勢，作金剛拳舒頭指；第三手持劍。以大蛇於身上角絡繫，又以一切毒蛇膊釧臂釧腰條瓔珞及耳璫繫髮，又以一大蛇遶腰三匝。身背圓光火焰圍遶，於火焰外有其雲電以相輔翼。畫已持於河岸，或向樹下或天廟中或於池側。若念誦時，常須乞食，默然不與人語。乃至成就常起慈心，三時發露懺悔，專自策勵生勇健心不應怯弱，常樂捨施。每月受灌頂護身。於念誦處，應結方隅界及結曼茶羅界，加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者，獻閼伽及塗飲食燈燭，對像誦真言九十萬遍，作先行法。正持誦時，有惡人來作障難者，以忿怒誦真言而顧視，彼即癲癎狂亂。若稱彼名念誦視之，其人身肉片片圮裂或致死，世醫不救。須臾以右脚大指極按其地，誦真言，即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦，如水滅火即得惺悟。若外賊侵境，稱魁師師念誦者，彼軍盡皆疫病，或波迸逃竄，或當枯死或癲癎病惱。彼若順伏，當慈念誦，還得如故。又欲求成就殊勝果者，於神通日月白分，就趣海河側印沙印泥為塔，中置緣起偈(即法身舍利偈)，置像於塔前。念誦行者以水和麨食之，取遏迦木搵酥投火護摩十萬遍已，地動，轉身飛騰，為忉利天主。若遍地有火炬，則為四天王主。若大雲注雨大地，所有伏藏一時踊出。若金色光遍現，則為菩薩，壽命一劫，一切有大威力，無能沮壞。若見一切有情身出光焰，即證悟一切三乘佛法，菩提心成就。若像及塔放光，則得一切持明仙中為王。若遍十方光焰，即見普賢菩薩，所求世間出世間一切勝願悉皆滿足。此法不應無智慧少悲愍者、不敬師長多口過者、掉舉散亂多事務者、不入曼茶羅不受灌頂者，如是等人念誦，則招顛狂夭壽。」金剛手菩薩如是說。

「又若隣國侵境惡臣作亂者，對像前取人劫波羅搗為末，揑作彼人形。當於塚間或於池側，以像面北，持誦者面南坐，於三角壇中安像，斷語乞食，忿怒作無悲愍心，以右手作金剛拳，舒小指刺彼人形心上，誦真言無間斷。由此威力，令彼得大病。即於壇中忿怒王現身，如大拇指節，如火聚融金色，周圓流出金剛火焰，以右手頭指作期剋勢，即迅速至於彼處，告言：『某甲持誦者使我來令斷汝命。汝命不存。』彼聞是語即吐熱血即命盡。若歸順悔過，應起慈心，速加持香水灑彼頭上，即離苦惱得穌息。若見餘成就人得悉地者，於彼起少忿怒視彼人，彼所有成就法悉皆退失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若隣國侵境惡臣作亂者，對像前取人劫波羅搗為末，揑作彼人形。當於塚間或於池側，以像面北，持誦者面南坐，於三角壇中安像，斷語乞食，忿怒作無悲愍心，以右手作金剛拳，舒小指刺彼人形心上，誦真言無間斷。由此威力，令彼得大病。即於壇中忿怒王現身，如大拇指節，如火聚融金色，周圓流出金剛火焰，以右手頭指作期剋勢，即迅速至於彼處，告言：『某甲持誦者使我來令斷汝命。汝命不存。』彼聞是語即吐熱血即命盡。若歸順悔過，應起慈心，速加持香水灑彼頭上，即離苦惱得穌息。若見餘成就人得悉地者，於彼起少忿怒視彼人，彼所有成就法悉皆退失。

「又法欲驅惡人令遠去者，取朗伽離藥，誦真言稱彼名加持七遍，埋彼人門閫下，即自遠逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲驅惡人令遠去者，取朗伽離藥，誦真言稱彼名加持七遍，埋彼人門閫下，即自遠逝。

「又法以白檀香三指許，剋作金剛童子像，右手把獨股金剛杵、左手施願手，忿怒形，齩下脣，用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木作合盛之，燒蘇合香供養。對合前念誦三萬遍，即成就一千種大小。不擇時日不限齋戒，不成就人亦得成就。若人有厄難，稱彼人名念誦，得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以白檀香三指許，剋作金剛童子像，右手把獨股金剛杵、左手施願手，忿怒形，齩下脣，用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木作合盛之，燒蘇合香供養。對合前念誦三萬遍，即成就一千種大小。不擇時日不限齋戒，不成就人亦得成就。若人有厄難，稱彼人名念誦，得解脫。

「又法食菜或飲乳或乞食念誦，應持禁戒一如比丘，誦三十萬，所為所作對此像前，如前縛撲，所問皆得應驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法食菜或飲乳或乞食念誦，應持禁戒一如比丘，誦三十萬，所為所作對此像前，如前縛撲，所問皆得應驗。

「又雄黃法。如前畫像，取雄黃置熟銅器中。持誦者取五淨飲之，身即清淨。置像於舍利塔前，用根本真言淨其精舍、護身、結方隅界。用前眷屬真言，加持塗香、燒香、時華、飲食、燈燭，以伸供養。或黑月八日十四日，用四角菩提葉承雄黃器，用三箇菩提葉覆之。如無菩提，夜合葉亦得。念誦乃至三相現，若煖相現，取塗足，即離地一尺，日行千里。若煙相現，得安怛但那。若光相現，則飛騰虛空，一切無能沮壞。若於路中所逢象馬車乘，自開路避之。行者作法時，應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟。若求安膳那成就，以青泥染衣服著，或服赤衣神線亦如是。說曼茶羅。用五月九月，於黑分先令念誦者殷重供養師，然後取吉祥木長十二指，加持一千八遍，為欲念誦者作護摩已，方引曼茶羅受灌頂。以其曾作先行法者，應畫曼茶羅。用五色粉撚成四門，門外畫標。分曼茶羅為三分，中取半分為門。當上門以香粉畫佛坐蓮華，右畫觀自在菩薩，左畫金剛手菩薩，並坐蓮華上。當下門畫聖迦柅忿怒金剛童子，住蓮華上，遍身光焰。四角應畫三股金剛杵，以蛇纏杵并有光焰。門門安賢瓶，壇中心置一瓶，滿盛香水以細繒帛繫瓶頸，各加持一百八遍，盛金剛水用灌弟子頂。灌已，一切悉地皆得現前。從此已後纔結契念誦，頓集無量功德，所求皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又雄黃法。如前畫像，取雄黃置熟銅器中。持誦者取五淨飲之，身即清淨。置像於舍利塔前，用根本真言淨其精舍、護身、結方隅界。用前眷屬真言，加持塗香、燒香、時華、飲食、燈燭，以伸供養。或黑月八日十四日，用四角菩提葉承雄黃器，用三箇菩提葉覆之。如無菩提，夜合葉亦得。念誦乃至三相現，若煖相現，取塗足，即離地一尺，日行千里。若煙相現，得安怛但那。若光相現，則飛騰虛空，一切無能沮壞。若於路中所逢象馬車乘，自開路避之。行者作法時，應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟。若求安膳那成就，以青泥染衣服著，或服赤衣神線亦如是。說曼茶羅。用五月九月，於黑分先令念誦者殷重供養師，然後取吉祥木長十二指，加持一千八遍，為欲念誦者作護摩已，方引曼茶羅受灌頂。以其曾作先行法者，應畫曼茶羅。用五色粉撚成四門，門外畫標。分曼茶羅為三分，中取半分為門。當上門以香粉畫佛坐蓮華，右畫觀自在菩薩，左畫金剛手菩薩，並坐蓮華上。當下門畫聖迦柅忿怒金剛童子，住蓮華上，遍身光焰。四角應畫三股金剛杵，以蛇纏杵并有光焰。門門安賢瓶，壇中心置一瓶，滿盛香水以細繒帛繫瓶頸，各加持一百八遍，盛金剛水用灌弟子頂。灌已，一切悉地皆得現前。從此已後纔結契念誦，頓集無量功德，所求皆得成就。」