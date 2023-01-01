聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

「我今說聖迦抳忿怒金剛童子縛撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇，一肘量。取七八歲童男或童女著新淨衣，先令潔淨三日或七日，立於壇中燒安悉香，先加持香七遍然後燒之。又更取花加持七遍，置童子掌中令掩面，然後行者結契誦真言。行者面向東，童子面向西。其印相以二手內相叉作拳，二小指相鉤，以二大指並竪捻如鉤鎖形，安於額牢握，彼童男童女即語。以二大指向外撥，童子即却後遠行。二大指向身招，童子即向前來，即成鉤召。以印左右揮，其童子即隨印左右撲。舉印向上，童子即立。問其吉凶三世之事，一一皆實，所作一切事業速疾成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說聖迦抳忿怒金剛童子縛撲印法。先以瞿摩夷塗一圓壇，一肘量。取七八歲童男或童女著新淨衣，先令潔淨三日或七日，立於壇中燒安悉香，先加持香七遍然後燒之。又更取花加持七遍，置童子掌中令掩面，然後行者結契誦真言。行者面向東，童子面向西。其印相以二手內相叉作拳，二小指相鉤，以二大指並竪捻如鉤鎖形，安於額牢握，彼童男童女即語。以二大指向外撥，童子即却後遠行。二大指向身招，童子即向前來，即成鉤召。以印左右揮，其童子即隨印左右撲。舉印向上，童子即立。問其吉凶三世之事，一一皆實，所作一切事業速疾成就。」

爾時金剛手菩薩以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩以偈頌曰：

「此金剛童子， 從我三昧生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金剛童子， 從我三昧生，

成辦一切事。 忿怒王大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成辦一切事。 忿怒王大力，

即我金剛手， 調伏難調者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即我金剛手， 調伏難調者，

能滅除諸罪。 暴惡諸藥叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅除諸罪。 暴惡諸藥叉，

及諸羅剎眾， 惱害修行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸羅剎眾， 惱害修行者，

令彼速除滅。 忿怒大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼速除滅。 忿怒大威德，

悉除不應疑。 梵王及帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉除不應疑。 梵王及帝釋，

水天諸天王， 及餘威德者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水天諸天王， 及餘威德者，

剎那令滅壞。 修羅王眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那令滅壞。 修羅王眷屬，

自在那羅延， 龍王三界尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在那羅延， 龍王三界尊，

威猛無能制。 受持者應當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威猛無能制。 受持者應當，

入忿怒王定， 威德加金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入忿怒王定， 威德加金剛，

能伏難調者， 悉皆令順伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏難調者， 悉皆令順伏。」

「又法取蓮華或有香氣花護摩，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蓮華或有香氣花護摩，所求皆得。

「又法結印誦吽字真言，即得山岳摧倒，亦能枯竭河水，亦能破阿修羅關鍵。此聖迦抳忿怒金剛童子，有無量威德大神通力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法結印誦吽字真言，即得山岳摧倒，亦能枯竭河水，亦能破阿修羅關鍵。此聖迦抳忿怒金剛童子，有無量威德大神通力。」

爾時金剛手菩薩告大眾言：「此忿怒王善能調伏難調者，為調伏故示諸方便，從於三昧生此菩薩。適纔憶念，一切鬼魅悉皆馳走，一切惡心眾生皆當損壞，一切災禍悉皆除滅。若有人受持此金剛童子菩薩真言者，自然成受三昧耶戒，若求悉地悉得成就，無能沮壞。一切世間人天常應供養，不墮諸惡趣，速證菩薩地，成無上菩提。所說漫荼羅忿怒王大威德者，若有修行應入此漫茶羅受灌頂，此曼茶羅名為聖迦抳忿怒金剛童子壇。」爾時金剛手祕密主說聖迦抳金剛童子修行法。「有纔誦一遍，則能除一切災禍，能禁制象馬水牛虎狼師子惡龍等。加持土塊擲彼身上，則不能為害。被日月五星逼近本命宿者，若能常念誦，不招災禍。若除他人災者，以白芥子和乳，稱彼人名護摩，則得息災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩告大眾言：「此忿怒王善能調伏難調者，為調伏故示諸方便，從於三昧生此菩薩。適纔憶念，一切鬼魅悉皆馳走，一切惡心眾生皆當損壞，一切災禍悉皆除滅。若有人受持此金剛童子菩薩真言者，自然成受三昧耶戒，若求悉地悉得成就，無能沮壞。一切世間人天常應供養，不墮諸惡趣，速證菩薩地，成無上菩提。所說漫荼羅忿怒王大威德者，若有修行應入此漫茶羅受灌頂，此曼茶羅名為聖迦抳忿怒金剛童子壇。」爾時金剛手祕密主說聖迦抳金剛童子修行法。「有纔誦一遍，則能除一切災禍，能禁制象馬水牛虎狼師子惡龍等。加持土塊擲彼身上，則不能為害。被日月五星逼近本命宿者，若能常念誦，不招災禍。若除他人災者，以白芥子和乳，稱彼人名護摩，則得息災。

「又法彼羅剎鬼所持，纔憶念誦真言，即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法彼羅剎鬼所持，纔憶念誦真言，即得解脫。

「又法若為怨家所逼害，當念誦真言，怨家即慈心相向，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若為怨家所逼害，當念誦真言，怨家即慈心相向，不能為害。

「又法若有鬪諍言訟，取蘇摩那花護摩七夜，每夜誦真言一百八遍，一擲火中，鬪諍言訟即得消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有鬪諍言訟，取蘇摩那花護摩七夜，每夜誦真言一百八遍，一擲火中，鬪諍言訟即得消滅。」

爾時金剛手祕密主菩薩加持聖迦抳忿怒金剛童子。「若說漫茶羅，當分地拼線。阿闍梨應淨其地，以五色線拼壇。其壇八肘或十二肘或十六肘，如先所說壇儀軌。則四方四門。於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛，於東邊畫金剛手明王，手持金剛杵。金剛手明王右邊畫金剛於中金剛鉤明妃，左邊畫大抱誐縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等。右邊畫難覩十大忿怒金剛，亦云菩薩，所謂難覩忿怒金剛、水中忿怒金剛、降伏阿波羅羅忿怒金剛、摧天忿怒金剛、恐怖天忿怒金剛、須彌忿怒金剛、頂行忿怒金剛、寶峯忿怒金剛、降三世忿怒金剛、光明熾盛忿怒金剛。北邊青棒等十金剛，所謂青棒金剛、謨持迦羅金剛、劫比羅金剛、大笑金剛、勇健步金剛、舉足步金剛、魔醯首羅步金剛、一霹靂金剛、摧伏金剛、大棒金剛。西邊畫難勝等八大金剛，所謂難勝金剛、忿怒金剛、難持金剛、恐怖金剛、極忿怒金剛、三世金剛、成就金剛、大忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者，於壇內四門，各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩，左邊畫軍吒利金剛。於外四門，右邊畫霹靂忿怒金剛，左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿怒金剛首，應畫天、阿修羅、諸龍及諸魔，作恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天眾，以塗香、時花、燒香、飲食、燈明置壇四邊，供養一切諸菩薩金剛真言明主。各各聖者皆以本真言迎請，迎請已獻閼迦供養，結印通誦諸聖者真言，各各呈本三昧耶印。然後引弟子入壇擲花，隨花著處聖者，便授與本尊真言，即應灌頂。於此大忿怒漫荼羅，所求勝願及破他敵則得滿足。由入此漫荼羅，一切疾病鬼魅一切障難悉皆消滅，於此壇亦能成就一切藥物安怛但那，入阿修羅宮悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手祕密主菩薩加持聖迦抳忿怒金剛童子。「若說漫茶羅，當分地拼線。阿闍梨應淨其地，以五色線拼壇。其壇八肘或十二肘或十六肘，如先所說壇儀軌。則四方四門。於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛，於東邊畫金剛手明王，手持金剛杵。金剛手明王右邊畫金剛於中金剛鉤明妃，左邊畫大抱誐縛底明妃。南邊畫步擲金剛大恐怖眼等。右邊畫難覩十大忿怒金剛，亦云菩薩，所謂難覩忿怒金剛、水中忿怒金剛、降伏阿波羅羅忿怒金剛、摧天忿怒金剛、恐怖天忿怒金剛、須彌忿怒金剛、頂行忿怒金剛、寶峯忿怒金剛、降三世忿怒金剛、光明熾盛忿怒金剛。北邊青棒等十金剛，所謂青棒金剛、謨持迦羅金剛、劫比羅金剛、大笑金剛、勇健步金剛、舉足步金剛、魔醯首羅步金剛、一霹靂金剛、摧伏金剛、大棒金剛。西邊畫難勝等八大金剛，所謂難勝金剛、忿怒金剛、難持金剛、恐怖金剛、極忿怒金剛、三世金剛、成就金剛、大忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者，於壇內四門，各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩，左邊畫軍吒利金剛。於外四門，右邊畫霹靂忿怒金剛，左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿怒金剛首，應畫天、阿修羅、諸龍及諸魔，作恐怖受降伏勢。於壇外界道畫諸天眾，以塗香、時花、燒香、飲食、燈明置壇四邊，供養一切諸菩薩金剛真言明主。各各聖者皆以本真言迎請，迎請已獻閼迦供養，結印通誦諸聖者真言，各各呈本三昧耶印。然後引弟子入壇擲花，隨花著處聖者，便授與本尊真言，即應灌頂。於此大忿怒漫荼羅，所求勝願及破他敵則得滿足。由入此漫荼羅，一切疾病鬼魅一切障難悉皆消滅，於此壇亦能成就一切藥物安怛但那，入阿修羅宮悉皆成就。」

爾時金剛祕密主見未來一切有情，為利益安樂故，略說成辦一切漫茶羅。「以少財寶以少時分，須臾日月持誦者，但清淨住戒，兼助伴清淨修行。或於白月一日或二日，或五日或六日或八日或十四日，或於滿月十五日，取如是等日起首修曼茶羅。或於城內或於城外，或寺中或村邑聚落，於東北方花菓茂盛樹木叢林名花軟草寂靜處，於神通月建立曼荼羅。如瞿呬耶經所說，治地淨地兼分位已，應畫聖迦抳忿怒金剛童子曼荼羅。此曼茶羅能成就一切事有大威德，若修行者具諸律儀，依蘇悉地教主及依最勝經，若求成就不久當得。所有鬼魅作障礙者，修行者纔憶念誦持，以聖金剛童子威德及餘九執聖凡種種相貌，纔稱彼名四散馳走。若見此曼荼羅得灌頂已，則得三昧耶戒，然後從師受得真言印契儀軌，克獲成就。如前所說金剛明王經中法，若有勤勇者，成就無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛祕密主見未來一切有情，為利益安樂故，略說成辦一切漫茶羅。「以少財寶以少時分，須臾日月持誦者，但清淨住戒，兼助伴清淨修行。或於白月一日或二日，或五日或六日或八日或十四日，或於滿月十五日，取如是等日起首修曼茶羅。或於城內或於城外，或寺中或村邑聚落，於東北方花菓茂盛樹木叢林名花軟草寂靜處，於神通月建立曼荼羅。如瞿呬耶經所說，治地淨地兼分位已，應畫聖迦抳忿怒金剛童子曼荼羅。此曼茶羅能成就一切事有大威德，若修行者具諸律儀，依蘇悉地教主及依最勝經，若求成就不久當得。所有鬼魅作障礙者，修行者纔憶念誦持，以聖金剛童子威德及餘九執聖凡種種相貌，纔稱彼名四散馳走。若見此曼荼羅得灌頂已，則得三昧耶戒，然後從師受得真言印契儀軌，克獲成就。如前所說金剛明王經中法，若有勤勇者，成就無疑。

「我已曾說十種金剛女使者成就法，并六十四種小金剛使者法，求成就時亦依前經中儀則。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已曾說十種金剛女使者成就法，并六十四種小金剛使者法，求成就時亦依前經中儀則。」

爾時金剛手祕密主在大眾中坐，告諸大眾言：「於當來世末法之時，有諸有情修行此教者，有懈怠嬾惰不具真言律儀者，或惡龍損害雷震作聲，或有迅疾諸魔變現種種身形惱亂持誦者，及諸布單那鬼吸人精氣鬼，并於天趣之中犯羅剎及諸母天眾等，或在須彌山及諸寶山莊嚴之處，山峯河側巖窟林野，大江池沼大樹大海，大河之間雲霧陂澤，悅意花菓樹下，及興雲降雨山處故園故廟，鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神，多依如上諸處而住，欲作障難伺求人過。若持誦者不依軌法，即為彼魔之所得便。為如是等種種有情故說斯法，令持誦者不為眾魔之所得便。我金剛手菩薩為愍念有情，示現真言王忿怒形。由此真言威力，一切藥叉羅剎天眾見我者皆大怖畏。於一切求成就法中，一切真言忿怒使者眾中，我為最勝王。金剛手菩薩哀愍難調於諸有情作障難者，為調伏彼故說是真言，於三昧中示現此形從額流出。是故一切真言無比，大威德、大忿怒、大怖畏、大名稱，為護王及正法故。我祕密主說聖迦抳金剛童子法，於此教中常作息災、增益、敬愛等法。若有於佛教中起邪見、起瞋毒心滅正法者，應作猛利心作降伏法。若彼降伏受諸苦惱欲令除者，應用乳木作護摩，即得息災。我今又說求悉地時能成辦諸事印，加持所成就物真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手祕密主在大眾中坐，告諸大眾言：「於當來世末法之時，有諸有情修行此教者，有懈怠嬾惰不具真言律儀者，或惡龍損害雷震作聲，或有迅疾諸魔變現種種身形惱亂持誦者，及諸布單那鬼吸人精氣鬼，并於天趣之中犯羅剎及諸母天眾等，或在須彌山及諸寶山莊嚴之處，山峯河側巖窟林野，大江池沼大樹大海，大河之間雲霧陂澤，悅意花菓樹下，及興雲降雨山處故園故廟，鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神，多依如上諸處而住，欲作障難伺求人過。若持誦者不依軌法，即為彼魔之所得便。為如是等種種有情故說斯法，令持誦者不為眾魔之所得便。我金剛手菩薩為愍念有情，示現真言王忿怒形。由此真言威力，一切藥叉羅剎天眾見我者皆大怖畏。於一切求成就法中，一切真言忿怒使者眾中，我為最勝王。金剛手菩薩哀愍難調於諸有情作障難者，為調伏彼故說是真言，於三昧中示現此形從額流出。是故一切真言無比，大威德、大忿怒、大怖畏、大名稱，為護王及正法故。我祕密主說聖迦抳金剛童子法，於此教中常作息災、增益、敬愛等法。若有於佛教中起邪見、起瞋毒心滅正法者，應作猛利心作降伏法。若彼降伏受諸苦惱欲令除者，應用乳木作護摩，即得息災。我今又說求悉地時能成辦諸事印，加持所成就物真言曰：

「oṃ ka ṇi kro dha sa rva sa tva bha yaṃ ka ra ra kṣa rakṣa sa rva dra vya ṇi svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi kro dha sa rva sa tva bha yaṃ ka ra ra kṣa rakṣa sa rva dra vya ṇi svā hā

「澡洗印。准前獨股杵印，二大指並入掌，手腕相著即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「澡洗印。准前獨股杵印，二大指並入掌，手腕相著即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi kro dha sa rva sa tva bha ya pra da sna na ka re si ddhiṃ me pra ye ccha svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi kro dha sa rva sa tva bha ya pra da sna na ka re si ddhiṃ me pra ye ccha svā hā

「道場掃地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「道場掃地真言曰：

「oṃ ka ṇi ma ra ya hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi ma ra ya hūṃ

「求成就時縛難調者印。准前根本印，以二大指於掌中交即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「求成就時縛難調者印。准前根本印，以二大指於掌中交即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi śu ṣa ya sa rva nu ṣṭa va nva ya va nva ya hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi śu ṣa ya sa rva nu ṣṭa va nva ya va nva ya hūṃ pha ṭ

「廣大金剛心印。准前獨股杵印，以二大指掌中相握即成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣大金剛心印。准前獨股杵印，以二大指掌中相握即成。

「廣大金剛隨心印。准前心印，以二大指並竪即成，亦名蓮華金剛印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣大金剛隨心印。准前心印，以二大指並竪即成，亦名蓮華金剛印。

「最勝心印。准前最勝印，屈二小指頭相拄即成。此印若種種障難家中不祥，結此印念誦，即皆消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝心印。准前最勝印，屈二小指頭相拄即成。此印若種種障難家中不祥，結此印念誦，即皆消散。

「最勝隨心印。准前最勝印，舒二無名指及二小指即成。此印能辦一切事。若入阿修羅宮時，亦用此印，有大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝隨心印。准前最勝印，舒二無名指及二小指即成。此印能辦一切事。若入阿修羅宮時，亦用此印，有大威力。

「次說大鉤印。二手內相叉，二頭指屈如鉤即成。此印三界中所有眾生之類皆能召得。若阿修羅女，於七日中聞召即來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說大鉤印。二手內相叉，二頭指屈如鉤即成。此印三界中所有眾生之類皆能召得。若阿修羅女，於七日中聞召即來。

「又說解拏吉儞印。如前獨股印，舒二小指二頭指頭相合，餘六指內相叉，以二大指數數開之，名為解拏吉儞印。非但解拏吉儞，亦能除地居一切鬼魅。法此印應用根本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說解拏吉儞印。如前獨股印，舒二小指二頭指頭相合，餘六指內相叉，以二大指數數開之，名為解拏吉儞印。非但解拏吉儞，亦能除地居一切鬼魅。法此印應用根本真言。

「又說調伏一切龍印。准前獨股杵印，屈大指入掌以甲正相向，想彼龍在大指節間即成。此印能伏一切龍，祈雨止雨。一切諸龍見此印如金翅鳥。若龍女見此印馳散遠去。纔結此印，亦能除一切毒虫所囓。由此印威力不被傷害，若已被傷者即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說調伏一切龍印。准前獨股杵印，屈大指入掌以甲正相向，想彼龍在大指節間即成。此印能伏一切龍，祈雨止雨。一切諸龍見此印如金翅鳥。若龍女見此印馳散遠去。纔結此印，亦能除一切毒虫所囓。由此印威力不被傷害，若已被傷者即得除差。

「又說驅擯一切難調有情印。二手內相叉，以二大指面相合即成。此印有大威力，諸大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐。結此印用根本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說驅擯一切難調有情印。二手內相叉，以二大指面相合即成。此印有大威力，諸大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐。結此印用根本真言。

「常以峯印護自身，牆印護他身，以根本真言心及隨心真言能開山、破修羅關鍵，及驅擯一切惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常以峯印護自身，牆印護他身，以根本真言心及隨心真言能開山、破修羅關鍵，及驅擯一切惡人。

「又法於掌中，以阿落得迦(唐云胭脂)書彼人名，於掌中火炙掌，念誦真言，句中加彼人名，須臾頃彼人被鉤召即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於掌中，以阿落得迦(唐云胭脂)書彼人名，於掌中火炙掌，念誦真言，句中加彼人名，須臾頃彼人被鉤召即至。

「又法若持根本真言滿十萬遍，然後取安息香作十萬丸作護摩，諸藥叉女、毘舍支女皆能召來，生恭敬心任種種驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若持根本真言滿十萬遍，然後取安息香作十萬丸作護摩，諸藥叉女、毘舍支女皆能召來，生恭敬心任種種驅使。

「又法對忿怒像前，取屍林中燒屍灰，揑作彼人鬼形，書彼名於彼形心上，置於忿怒像前，坐劫波羅，燒安息香護摩七夜，每誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即召得諸類鬼神來隨意驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對忿怒像前，取屍林中燒屍灰，揑作彼人鬼形，書彼名於彼形心上，置於忿怒像前，坐劫波羅，燒安息香護摩七夜，每誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即召得諸類鬼神來隨意驅使。

「又法欲驅擯惡人出界者，燒糠護摩三日，日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一投火中，即得出界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲驅擯惡人出界者，燒糠護摩三日，日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一投火中，即得出界。

「又法若有災難及恐怖處，誦真言八千遍，則得災滅離諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若有災難及恐怖處，誦真言八千遍，則得災滅離諸怖畏。

「又法被囚禁杻械枷鎖者，誦真言一千遍，枷鎖自落，皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被囚禁杻械枷鎖者，誦真言一千遍，枷鎖自落，皆得解脫。

「又法對忿怒王像前，以粳米飯和蘇護摩，則得家中飲食無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對忿怒王像前，以粳米飯和蘇護摩，則得家中飲食無盡。

「又法加持牛黃一百八遍，點於額上，一切人見者皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持牛黃一百八遍，點於額上，一切人見者皆歡喜。

「又法取護摩灰點於頂上，入軍陣不被刀杖所傷，於他敵得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取護摩灰點於頂上，入軍陣不被刀杖所傷，於他敵得勝。

「又法結忿怒童子根本印，對像前念誦真言，句中加彼人名，誦一千八遍，則得百由旬外所有一切有情類皆來降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法結忿怒童子根本印，對像前念誦真言，句中加彼人名，誦一千八遍，則得百由旬外所有一切有情類皆來降伏。

「又法穿掘取伏藏時，誦真言一千八遍，護惜伏藏諸障難者一切皆除，伏藏不變，恣意取得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法穿掘取伏藏時，誦真言一千八遍，護惜伏藏諸障難者一切皆除，伏藏不變，恣意取得。

「又法燒諸香護摩，則取七顆毘梨勒燒取灰，又取屍陀林間帛和灰，揑作彼人形，對像前坐彼形上，念誦三日，日三時，每時誦真言一千八遍，所召一切天龍八部鬼神，皆來驅使悉得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法燒諸香護摩，則取七顆毘梨勒燒取灰，又取屍陀林間帛和灰，揑作彼人形，對像前坐彼形上，念誦三日，日三時，每時誦真言一千八遍，所召一切天龍八部鬼神，皆來驅使悉得成辦。

「又法鹽和芥子護摩七夜別誦真言一千八遍，大怨家即降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法鹽和芥子護摩七夜別誦真言一千八遍，大怨家即降伏。

「又法取麻油粳米和酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取麻油粳米和酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，所求皆得。

「又法取嚼棄齒木燃火，取迦囉尾囉花(出嶺南，人呼名俱那衛花)一千八枚搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取嚼棄齒木燃火，取迦囉尾囉花(出嶺南，人呼名俱那衛花)一千八枚搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切降伏。

「又法若城邑聚落有疫病，入水念誦七夜，夜別一千八遍，諸疫病悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若城邑聚落有疫病，入水念誦七夜，夜別一千八遍，諸疫病悉除。

「又法欲得降伏一切摩怒沙，心念誦真言即至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得降伏一切摩怒沙，心念誦真言即至。

「又法被一切毒藥所中，加持水七遍令飲，即得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被一切毒藥所中，加持水七遍令飲，即得除差。

「又法若求財寶，著新淨衣對像前，香埿塗一小壇，燒安悉香，誦真言一萬遍，則得財寶如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若求財寶，著新淨衣對像前，香埿塗一小壇，燒安悉香，誦真言一萬遍，則得財寶如意。

「又法對像前，以瞿摩夷塗壇，誦真言，則設咄嚕摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前，以瞿摩夷塗壇，誦真言，則設咄嚕摧伏。

「又法加持劍七遍，斫於厭禱處地，彼法則破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持劍七遍，斫於厭禱處地，彼法則破。

「又法求豐財，安像於趣海河側，對像前取蓮華搵酥蜜酪護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲水中，則得豐財如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法求豐財，安像於趣海河側，對像前取蓮華搵酥蜜酪護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲水中，則得豐財如意。

「又法對像前專注意誦真言三十萬遍，即見聖者，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前專注意誦真言三十萬遍，即見聖者，所求皆得。

「又法天久霖雨，加持白芥子一百八遍，一遍一擲上散虛空，霖雨即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法天久霖雨，加持白芥子一百八遍，一遍一擲上散虛空，霖雨即止。

「又法取一男子死屍未損壞者，於屍陀林中或四衢道，先與藥瀉以水灌洗，令瀉膓中惡物出已，又以香湯洗身令淨，以香塗遍身，帛繒纏𦜮覆形，花鬘嚴飾。取佉陀羅木作橛，誦真言七遍，加持橛釘於頭邊，以髮繫橛上，即持誦者於屍心上坐，面向東起慈心，勇銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持誦者手持小鐵杓，酌鐵末寫屍口中，不間斷念誦，其死屍即出舌。以利刀截取舌，右手把，變成劍，色如青蓮，則兼諸眷屬飛騰虛空，為持明仙王，壽命一大劫，已後命終當生金剛手菩薩宮中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取一男子死屍未損壞者，於屍陀林中或四衢道，先與藥瀉以水灌洗，令瀉膓中惡物出已，又以香湯洗身令淨，以香塗遍身，帛繒纏𦜮覆形，花鬘嚴飾。取佉陀羅木作橛，誦真言七遍，加持橛釘於頭邊，以髮繫橛上，即持誦者於屍心上坐，面向東起慈心，勇銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持誦者手持小鐵杓，酌鐵末寫屍口中，不間斷念誦，其死屍即出舌。以利刀截取舌，右手把，變成劍，色如青蓮，則兼諸眷屬飛騰虛空，為持明仙王，壽命一大劫，已後命終當生金剛手菩薩宮中。

「又法取吉祥木護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切人降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取吉祥木護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切人降伏。

「又法於屍陀林中共鬼交易，賣摩訶莽娑與鬼，取長年藥、安怛那藥、寶劍伏藏、金銀七寶。當作法時，用此金剛童子真言。護自身及助伴，皆得無礙，不被鬼幻惑，所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於屍陀林中共鬼交易，賣摩訶莽娑與鬼，取長年藥、安怛那藥、寶劍伏藏、金銀七寶。當作法時，用此金剛童子真言。護自身及助伴，皆得無礙，不被鬼幻惑，所求皆得成就。

「又法欲破他敵者，將帥已下名，一一皆以真言加持七遍護身，他敵即破。或以真言加持水一千八遍，散灑軍眾，不被傷害得勝，彼敵退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲破他敵者，將帥已下名，一一皆以真言加持七遍護身，他敵即破。或以真言加持水一千八遍，散灑軍眾，不被傷害得勝，彼敵退散。

「又法以四瓷瓶底不黑者，取河流水滿盛，及著少分諸香及諸藥，對像前誦真言加持一百八遍，頂上澆灌。彼人念誦或自或他，久致功夫，由無現驗，被諸魔嬈惱者，及不祥鬼魅所持。由作此灌頂澡洗法故，諸魔鬼等悉皆遠離，福德熾盛速疾成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以四瓷瓶底不黑者，取河流水滿盛，及著少分諸香及諸藥，對像前誦真言加持一百八遍，頂上澆灌。彼人念誦或自或他，久致功夫，由無現驗，被諸魔嬈惱者，及不祥鬼魅所持。由作此灌頂澡洗法故，諸魔鬼等悉皆遠離，福德熾盛速疾成就。

「又法以真言加持香水一千八遍，身上散灑，鬼瘧皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以真言加持香水一千八遍，身上散灑，鬼瘧皆得除愈。

「又法於恒河岸側寂靜處，應作沙塔一千八枚，高如來一搩量。隨力於塔前供養，一一塔前應誦真言一千八遍，則神通自在，得大富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於恒河岸側寂靜處，應作沙塔一千八枚，高如來一搩量。隨力於塔前供養，一一塔前應誦真言一千八遍，則神通自在，得大富貴。

「又法於舍利塔前安像，誦真言一千八遍，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於舍利塔前安像，誦真言一千八遍，所求皆得。

「又法取孔雀尾一莖，誦真言加持一百八遍，若人被毒所中，以孔雀尾拂彼身上，皆得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取孔雀尾一莖，誦真言加持一百八遍，若人被毒所中，以孔雀尾拂彼身上，皆得除差。

「又法取七蚯蚓糞塗小圓壇，於上坐，誦真言一萬遍，即先行法成就(先行者，即真言法成，功效神驗)然後不擇時日宿直，七日念誦，每日誦真言一千八遍，即得金錢一千枚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取七蚯蚓糞塗小圓壇，於上坐，誦真言一萬遍，即先行法成就(先行者，即真言法成，功效神驗)然後不擇時日宿直，七日念誦，每日誦真言一千八遍，即得金錢一千枚。

「又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩，誦真言一千八遍，則所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩，誦真言一千八遍，則所求皆得。

「又法誦真言加持索帶，誦一遍結一結，或灑水則成護身。誦兩遍則成結方隅界，誦三遍護助伴，誦四遍護漫荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法誦真言加持索帶，誦一遍結一結，或灑水則成護身。誦兩遍則成結方隅界，誦三遍護助伴，誦四遍護漫荼羅。

「又法於黑月八日一日一夜不食，取乳牛母子同色者，瞿摩夷未墮地者，和土作童子像。塗一小壇置像於中，其壇上廣設供養。對像誦真言十萬遍，其像頭動或現餘應驗，當知法成，所思念事皆得成就。金剛童子當於夢中，現身示教應作不應作事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於黑月八日一日一夜不食，取乳牛母子同色者，瞿摩夷未墮地者，和土作童子像。塗一小壇置像於中，其壇上廣設供養。對像誦真言十萬遍，其像頭動或現餘應驗，當知法成，所思念事皆得成就。金剛童子當於夢中，現身示教應作不應作事。

「又法取薰陸香護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，即得金錢一百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取薰陸香護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，即得金錢一百。

「又法於黑月八日一日一夜不食，取芥子和酥護摩，誦真言一千八遍，則得一千銀錢，并得一所莊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於黑月八日一日一夜不食，取芥子和酥護摩，誦真言一千八遍，則得一千銀錢，并得一所莊。

「又法取室麗瑟漫得迦木然火，以骨屢草苗護摩，誦真言十萬遍，一誦真言一擲火中，即得牛一千頭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取室麗瑟漫得迦木然火，以骨屢草苗護摩，誦真言十萬遍，一誦真言一擲火中，即得牛一千頭。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故，說普通儀軌。欲為未來末法之時，淨信修行樂大乘者，及懈怠嬾惰不具慧方便者，速集福德智慧修真言行。為護持正法帝王，令加持國界人民豐樂，無諸災禍吉祥福德。是故說此妙真言門。時金剛手菩薩即從眉間出於光明，照觸加持聖迦抳忿怒金剛童子菩薩已，即告伊舍那等梵王、魔醯首羅、諸天等言：「汝應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災、增益、降伏、敬愛，入修羅宮、安怛但那、騰空等成就法。如上等儀，汝等助護，速令成就。此聖迦抳忿怒金剛童子之法，勿生疑惑，如法奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故，說普通儀軌。欲為未來末法之時，淨信修行樂大乘者，及懈怠嬾惰不具慧方便者，速集福德智慧修真言行。為護持正法帝王，令加持國界人民豐樂，無諸災禍吉祥福德。是故說此妙真言門。時金剛手菩薩即從眉間出於光明，照觸加持聖迦抳忿怒金剛童子菩薩已，即告伊舍那等梵王、魔醯首羅、諸天等言：「汝應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息災、增益、降伏、敬愛，入修羅宮、安怛但那、騰空等成就法。如上等儀，汝等助護，速令成就。此聖迦抳忿怒金剛童子之法，勿生疑惑，如法奉行。

「我今說補沙鐵法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說補沙鐵法。

「船釘鐵、鬪戰人身臂釧嚴具等鐵、篸子鐵、連鎖鐵、孩子臂釧鐵、象身上草帶等鐵、象牙衝擊鐵、床釘床子釘鐵、鬪戰刀鐵(曾傷人者)、門釘鐵、努鐵、犁鐵、傘蓋上鐵、藥臼鐵、馬銜鐵、脚鎙鐵、箭鏃鐵、天象等鐵(已上鐵各等分合和，打作金剛杵、輪、鉤、劍、鉞、斧、鉢徵婆等)連鎖長如來一搩量，鉢徵娑長十二指量，杵長(十六指)鉤十二指，輪一搩量(其輪圍遶輪有火焰)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「船釘鐵、鬪戰人身臂釧嚴具等鐵、篸子鐵、連鎖鐵、孩子臂釧鐵、象身上草帶等鐵、象牙衝擊鐵、床釘床子釘鐵、鬪戰刀鐵(曾傷人者)、門釘鐵、努鐵、犁鐵、傘蓋上鐵、藥臼鐵、馬銜鐵、脚鎙鐵、箭鏃鐵、天象等鐵(已上鐵各等分合和，打作金剛杵、輪、鉤、劍、鉞、斧、鉢徵婆等)連鎖長如來一搩量，鉢徵娑長十二指量，杵長(十六指)鉤十二指，輪一搩量(其輪圍遶輪有火焰)。

「雄黃五兩(上品五兩，中品三兩，下品一兩，餘藥准之)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雄黃五兩(上品五兩，中品三兩，下品一兩，餘藥准之)。

「牛黃一兩，雌黃二兩，安膳那三分，(乳研)酥七兩，以五淨研。雄黃、雌黃、(以乳研)牛黃以酥研。酥以香水灑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牛黃一兩，雌黃二兩，安膳那三分，(乳研)酥七兩，以五淨研。雄黃、雌黃、(以乳研)牛黃以酥研。酥以香水灑。」