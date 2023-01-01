聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

「我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像，於三月十五日塗壇，隨力供養。取沈香搵酥蜜酪，晝夜擲火中護摩，一誦真言一擲爐中。若道場中幡花搖動，持誦者當知即有効驗。即於晨朝供養三寶，七日內獲得財寶豐饒，所求榮官皆得稱意，及得金銀珠玉七寶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說作先行法。於舍利塔前安本尊像，於三月十五日塗壇，隨力供養。取沈香搵酥蜜酪，晝夜擲火中護摩，一誦真言一擲爐中。若道場中幡花搖動，持誦者當知即有効驗。即於晨朝供養三寶，七日內獲得財寶豐饒，所求榮官皆得稱意，及得金銀珠玉七寶等。

「又法欲令空中出火者，視望空誦真言二十一遍，意念，即空中火出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令空中出火者，視望空誦真言二十一遍，意念，即空中火出。

「又法欲令天雨者，觀虛空誦真言二十一遍，即降甘雨。取雨水獻佛，已後所作皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令天雨者，觀虛空誦真言二十一遍，即降甘雨。取雨水獻佛，已後所作皆得成就。

「又法欲得空中雨花者，觀虛空誦真言二十一遍，即於空中雨種種花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得空中雨花者，觀虛空誦真言二十一遍，即於空中雨種種花。

「又法欲令若男若女歡喜者，以安息香作丸，誦真言二十一遍，一遍一稱彼名投火中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令若男若女歡喜者，以安息香作丸，誦真言二十一遍，一遍一稱彼名投火中，即得歡喜。

「又法加持菖蒲二十一遍，口中含，共人論議皆即得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持菖蒲二十一遍，口中含，共人論議皆即得勝。

「又法若毘那夜迦來相逼惱作障難者，纔憶念真言，一切皆得消散。若常念誦不間，注意於彼障者并親族眷屬，皆自滅壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若毘那夜迦來相逼惱作障難者，纔憶念真言，一切皆得消散。若常念誦不間，注意於彼障者并親族眷屬，皆自滅壞。

「又法得先行成就者，應畫聖金剛童子像，或於素上或於板上畫之。其像作忿怒形，以蛇為瓔珞，腰絛臂釧，二自瞋怒。黑月八日起首，行者應飲乳或食大麥，誦真言十萬遍，即先行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法得先行成就者，應畫聖金剛童子像，或於素上或於板上畫之。其像作忿怒形，以蛇為瓔珞，腰絛臂釧，二自瞋怒。黑月八日起首，行者應飲乳或食大麥，誦真言十萬遍，即先行成就。

「又法從黑月一日起首，對此像前每日三時誦真言，時別一千八遍，燒安息香丸護摩，至於月盡所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法從黑月一日起首，對此像前每日三時誦真言，時別一千八遍，燒安息香丸護摩，至於月盡所求皆得。

「又法對此像前，以蓮華搵酥蜜酪，誦真言一千遍，一遍一擲火中護摩，即獲伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對此像前，以蓮華搵酥蜜酪，誦真言一千遍，一遍一擲火中護摩，即獲伏藏。

「又法迦腩摩花搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一遍一投火中，一切有情皆得歡喜順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法迦腩摩花搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一遍一投火中，一切有情皆得歡喜順伏。

「又法欲衣服者，於趣海河入水立至胸，取有蘂花誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣裳十副。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲衣服者，於趣海河入水立至胸，取有蘂花誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣裳十副。

「又法對像前，取蘇摩那花搵酥蜜酪護摩。於七日中日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲於火中，一切人恭敬，得為邑主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前，取蘇摩那花搵酥蜜酪護摩。於七日中日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲於火中，一切人恭敬，得為邑主。

「又法欲得摧伏設咄嚕者，取人骨以為橛，作彼人形或畫或揑，加持一百八遍，釘於心上，即得摧伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得摧伏設咄嚕者，取人骨以為橛，作彼人形或畫或揑，加持一百八遍，釘於心上，即得摧伏。

「又法欲摧彼設咄嚕令麼囉者，取燒屍殘木作橛，磨紫檀香以塗橛上，取屍林中帛纏橛，釘彼設咄嚕如前形頭上，彼設咄嚕即母馱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲摧彼設咄嚕令麼囉者，取燒屍殘木作橛，磨紫檀香以塗橛上，取屍林中帛纏橛，釘彼設咄嚕如前形頭上，彼設咄嚕即母馱。

「又法欲令設咄嚕國界疲病起者，取老烏翅搵嚕地囉，於三角爐中誦真言七千遍。滿七日已，彼盡疫病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令設咄嚕國界疲病起者，取老烏翅搵嚕地囉，於三角爐中誦真言七千遍。滿七日已，彼盡疫病

。「我今復說畫像法。或於白㲲或於素上或板上，不應用皮膠，畫師應潔淨受八戒。畫聖金剛童子像作忿怒形，虎皮為裙，右手把金剛杵、左手作施願。持誦人對此像，於舍利塔前作先行法已，以香花供養此像，前應作方爐作增益法。取沈香木可長大指節，搵酥合油，七日日三時，每時誦真言一百八遍，一遍一擲火中護摩。滿七日已，得持明仙安怛但那，足離於地行疾如風，所聞永不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。「我今復說畫像法。或於白㲲或於素上或板上，不應用皮膠，畫師應潔淨受八戒。畫聖金剛童子像作忿怒形，虎皮為裙，右手把金剛杵、左手作施願。持誦人對此像，於舍利塔前作先行法已，以香花供養此像，前應作方爐作增益法。取沈香木可長大指節，搵酥合油，七日日三時，每時誦真言一百八遍，一遍一擲火中護摩。滿七日已，得持明仙安怛但那，足離於地行疾如風，所聞永不忘。

「又法欲得成就藥丸者，取羯抳迦羅華蘂、龍花𧄜、白檀香，此等細擣熟研。又取象脂(其象年滿二十，額上自有文，烈即有脂流，異種相者)，取此脂和上件藥為丸。和此藥時取鬼宿日，令童女沐浴著新淨衣，擣篩香藥及丸作七丸，丸如梧桐子。陰乾丸藥法(以大指頭指撚藥，其指融臘塗。又取竹漠怗臘上，意不欲有指文印藥上。若有指文，藥無靈驗)其藥丸，取生沈香木作合子，盛對像前結淨，三時念誦，乃至合子中作佉吒佉吒聲，即取一丸藥供養本尊、一丸奉師、一丸供養先成就者，又取一丸分與助伴，餘者三丸以熟金銀薄重重裹之，於口中含，即得安怛但那，滅影藏形。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得成就藥丸者，取羯抳迦羅華蘂、龍花𧄜、白檀香，此等細擣熟研。又取象脂(其象年滿二十，額上自有文，烈即有脂流，異種相者)，取此脂和上件藥為丸。和此藥時取鬼宿日，令童女沐浴著新淨衣，擣篩香藥及丸作七丸，丸如梧桐子。陰乾丸藥法(以大指頭指撚藥，其指融臘塗。又取竹漠怗臘上，意不欲有指文印藥上。若有指文，藥無靈驗)其藥丸，取生沈香木作合子，盛對像前結淨，三時念誦，乃至合子中作佉吒佉吒聲，即取一丸藥供養本尊、一丸奉師、一丸供養先成就者，又取一丸分與助伴，餘者三丸以熟金銀薄重重裹之，於口中含，即得安怛但那，滅影藏形。

「又法欲破他敵者，取花置死人身上，然後收取燒屍殘木，燃火護摩七日。取月黑分或中夜或日中，每時誦真言一百八遍。對三角爐前，面向南坐，稱彼將帥名，用前花以真言加持，一遍一擲火中，彼軍即破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲破他敵者，取花置死人身上，然後收取燒屍殘木，燃火護摩七日。取月黑分或中夜或日中，每時誦真言一百八遍。對三角爐前，面向南坐，稱彼將帥名，用前花以真言加持，一遍一擲火中，彼軍即破。

「又法欲令淨行婆羅門歡喜者，取俱嬾拏迦花，常稱彼人名，七日內作護摩，誦真言投花火中，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令淨行婆羅門歡喜者，取俱嬾拏迦花，常稱彼人名，七日內作護摩，誦真言投花火中，即得歡喜。

「又法欲得庶人歡喜者，取有香花投火中護摩，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得庶人歡喜者，取有香花投火中護摩，即得歡喜。

「又法令田農人歡喜者，取水生花護摩，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令田農人歡喜者，取水生花護摩，即得歡喜。

「又法於舍利塔前，取牛黃加持一百八遍用點額，所行履處一切見者皆敬愛歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於舍利塔前，取牛黃加持一百八遍用點額，所行履處一切見者皆敬愛歡喜。

「又法取骨屢草嫰苗搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切災難悉皆殄滅，及增壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取骨屢草嫰苗搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切災難悉皆殄滅，及增壽命。

「又法先已降伏者，欲息彼苦，三時以乳護摩，彼苦則得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法先已降伏者，欲息彼苦，三時以乳護摩，彼苦則得消除。

「又法欲求聞持不忘日誦萬言者，對聖迦抳金剛童子像種種供養，於銀器中盛酥，取酥法如下當明。念誦乃至三相現，隨上中下，皆得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求聞持不忘日誦萬言者，對聖迦抳金剛童子像種種供養，於銀器中盛酥，取酥法如下當明。念誦乃至三相現，隨上中下，皆得聞持不忘。

「又法欲得雄黃成就延壽者，持誦人飲乳食大麥，誦真言十萬遍。對摩醯首羅像前，取雄黃盛於熟銅器中，以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋，兼施八方天供養粥，誠心念誦。或有伴或無伴，應護自身結甲冑印，念誦乃至三相見。若光相，壽命一萬歲(上中下如前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得雄黃成就延壽者，持誦人飲乳食大麥，誦真言十萬遍。對摩醯首羅像前，取雄黃盛於熟銅器中，以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋，兼施八方天供養粥，誠心念誦。或有伴或無伴，應護自身結甲冑印，念誦乃至三相見。若光相，壽命一萬歲(上中下如前)。

「又法欲得敬重者，以鐵作輪或三戟叉，於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養。置壇中，以右手按上，無間斷念誦，乃至質致質致聲，當知成就。手把叉或輪，一切天人即皆順伏，敬重彼人如佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得敬重者，以鐵作輪或三戟叉，於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養。置壇中，以右手按上，無間斷念誦，乃至質致質致聲，當知成就。手把叉或輪，一切天人即皆順伏，敬重彼人如佛無異。

「又取河兩岸土揑作頭指形壇中，以金剛杵按上念誦，乃至金剛杵及指來近身，當知此指成就。從此已後手把此指，欲鉤召龍天八部、若男若女、畜生及禽獸等，真言句中稱彼類等名，迅疾如風即至行者所，使令所作皆得順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取河兩岸土揑作頭指形壇中，以金剛杵按上念誦，乃至金剛杵及指來近身，當知此指成就。從此已後手把此指，欲鉤召龍天八部、若男若女、畜生及禽獸等，真言句中稱彼類等名，迅疾如風即至行者所，使令所作皆得順伏。

「又法若成就牛黃延壽法者，對金剛童子像前塗壇供養，於熟銅器中置牛黃，念誦乃至光出手把，即壽命五千年(上中等可知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若成就牛黃延壽法者，對金剛童子像前塗壇供養，於熟銅器中置牛黃，念誦乃至光出手把，即壽命五千年(上中等可知)。

「又法取七箇蚯蚓糞泥，加持塗圓壇。坐於圓壇上念誦，乃至空中有天妙藥下來。纔執此藥，身如金剛手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取七箇蚯蚓糞泥，加持塗圓壇。坐於圓壇上念誦，乃至空中有天妙藥下來。纔執此藥，身如金剛手菩薩。

「又法欲成就蓮華法者，取紫檀木雕作開敷蓮花，於舍利塔像前念誦，乃至光現則得變為持明仙最為尊貴，若所至持明仙所居住洞之處，一切天龍八部皆得隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲成就蓮華法者，取紫檀木雕作開敷蓮花，於舍利塔像前念誦，乃至光現則得變為持明仙最為尊貴，若所至持明仙所居住洞之處，一切天龍八部皆得隨順。

「又法被毒蟲所囓鬼魅病等，或瘧或被毒藥所中，取水加持七遍，灑彼或飲即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被毒蟲所囓鬼魅病等，或瘧或被毒藥所中，取水加持七遍，灑彼或飲即得除愈。

「又法欲得縛撲問事，一日一夜不食念誦，其法即成。或童子或童女，令澡浴著新淨衣，塗拭圓壇令坐，縛問過未來事皆悉得知。持誦者當須淨信敬重三寶，金剛手菩薩愍念一切有情，欲令安樂利益故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得縛撲問事，一日一夜不食念誦，其法即成。或童子或童女，令澡浴著新淨衣，塗拭圓壇令坐，縛問過未來事皆悉得知。持誦者當須淨信敬重三寶，金剛手菩薩愍念一切有情，欲令安樂利益故說。

「此經蘇悉地大明王教中第六品一品是。此法南天竺國境苾芻訶哩拔摩，於此法中持誦得大効驗成就。此法設令犯四重五無間罪，現生持誦無成就分者，由入曼荼羅受灌頂念誦，現生則得一切成就，何況餘淨住具戒行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此經蘇悉地大明王教中第六品一品是。此法南天竺國境苾芻訶哩拔摩，於此法中持誦得大効驗成就。此法設令犯四重五無間罪，現生持誦無成就分者，由入曼荼羅受灌頂念誦，現生則得一切成就，何況餘淨住具戒行者。

「又法設先持誦未有功効者，但臨時念誦即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法設先持誦未有功効者，但臨時念誦即得成就。

「又法取牛黃末加持一千八遍用點額，一切人見皆悉歡喜。若在軍陣，刀箭皆不著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取牛黃末加持一千八遍用點額，一切人見皆悉歡喜。若在軍陣，刀箭皆不著身。

「又法取齒木搵油嚼揩齒，當即獲美食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取齒木搵油嚼揩齒，當即獲美食。

「又法晨朝取水一掬，加持七遍飲之，不求飲食飲食自至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法晨朝取水一掬，加持七遍飲之，不求飲食飲食自至。

「又法左手把袈裟角，加持二十一遍，共人論議皆悉得勝，辭辯無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法左手把袈裟角，加持二十一遍，共人論議皆悉得勝，辭辯無礙。

「又法經過賊境，一心念誦，即不被劫奪傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法經過賊境，一心念誦，即不被劫奪傷害。

「又法取佉陀羅木護摩，除一切鬼魅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取佉陀羅木護摩，除一切鬼魅。

「又法取佉陀羅木灰，散彼持誦人，即彼人持誦無効。若欲解時，心誦真言一遍即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取佉陀羅木灰，散彼持誦人，即彼人持誦無効。若欲解時，心誦真言一遍即解。

「又法婦人難產者，取酥一兩加持二十一遍令服，即得易產不受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法婦人難產者，取酥一兩加持二十一遍令服，即得易產不受諸苦。

「又法欲令惡人歡喜者，取蠟揑作彼人形，安於脾上加持一千八遍，暴惡忿怒人皆得敬順歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令惡人歡喜者，取蠟揑作彼人形，安於脾上加持一千八遍，暴惡忿怒人皆得敬順歡喜。

「又法對本尊像前，獻白花一千八枚，即一切恭敬順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對本尊像前，獻白花一千八枚，即一切恭敬順伏。

「又法欲令男女恭敬者，於男女前誦真言一千八遍，即恭敬順伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令男女恭敬者，於男女前誦真言一千八遍，即恭敬順伏。

「又法持誦者或飲乳或食大麥，取蚯蚓糞揑作和修吉龍王形。持誦者坐彼王上念誦，若動搖當知法成就。龍王每日能供十二人食，亦能說過去未來事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法持誦者或飲乳或食大麥，取蚯蚓糞揑作和修吉龍王形。持誦者坐彼王上念誦，若動搖當知法成就。龍王每日能供十二人食，亦能說過去未來事。

「又法持誦者飲乳或食大麥，對像前誦真言百千遍，即獲財寶無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法持誦者飲乳或食大麥，對像前誦真言百千遍，即獲財寶無限。

「又法從一月乞食以自存濟，至於白月十四日夜，對此像前廣設供養念誦，乃至像動即得安怛但那，安怛但那成就中最為尊上，心念百味飲食則得，壽命五千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法從一月乞食以自存濟，至於白月十四日夜，對此像前廣設供養念誦，乃至像動即得安怛但那，安怛但那成就中最為尊上，心念百味飲食則得，壽命五千歲。

「又法持誦者入恒河立水至胸，誦真言十萬遍。然後於恒河洲中印沙塔加持，即將本尊像置河岸側，以酥蜜酪相和護摩，一切龍即來降伏，所處分事皆得成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法持誦者入恒河立水至胸，誦真言十萬遍。然後於恒河洲中印沙塔加持，即將本尊像置河岸側，以酥蜜酪相和護摩，一切龍即來降伏，所處分事皆得成辦。

「又法於獨樹下印緣起偈塔，誦真言滿十萬遍已，令剋鏤匠受八戒，取菩提樹木作三戟叉，加持十萬遍，以種種香塗上。以右手持叉，晝夜念誦，其戟叉出焰，則變身成摩醯首羅天，即能調伏難調伏者，無能沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於獨樹下印緣起偈塔，誦真言滿十萬遍已，令剋鏤匠受八戒，取菩提樹木作三戟叉，加持十萬遍，以種種香塗上。以右手持叉，晝夜念誦，其戟叉出焰，則變身成摩醯首羅天，即能調伏難調伏者，無能沮壞。

「又法乘船入海，誦真言十萬遍，海龍王即來現身，所求皆得。海龍王獻行者摩尼寶珠，纔受已便為持明仙，即飛騰虛空，一切持明仙中為最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法乘船入海，誦真言十萬遍，海龍王即來現身，所求皆得。海龍王獻行者摩尼寶珠，纔受已便為持明仙，即飛騰虛空，一切持明仙中為最尊。

「又法令金銅匠受八戒，取熟銅作賢瓶。於中置少分穀麥等一切種子，及諸靈藥及金銀七寶等少分。塗拭漫荼羅，每日三時供養，置瓶於壇中。於神通月取月一日起首念誦至十五日，無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現，則手持閼伽供養聖眾敬謝，即取瓶置於淨處，所須物內手入瓶中，所須一切財寶車乘衣服世間受用玩具，隨所意求皆悉獲得。瓶中所出得物，先供養本尊。其瓶須誦真言加持防護，不爾恐諸魔來盜竊瓶將去。應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令金銅匠受八戒，取熟銅作賢瓶。於中置少分穀麥等一切種子，及諸靈藥及金銀七寶等少分。塗拭漫荼羅，每日三時供養，置瓶於壇中。於神通月取月一日起首念誦至十五日，無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現，則手持閼伽供養聖眾敬謝，即取瓶置於淨處，所須物內手入瓶中，所須一切財寶車乘衣服世間受用玩具，隨所意求皆悉獲得。瓶中所出得物，先供養本尊。其瓶須誦真言加持防護，不爾恐諸魔來盜竊瓶將去。應知。

「又法於入海河入水立至胸，誦真言十萬遍，然後印塔或泥或沙，則於像前廣設供養，用水精作如意寶或用泥作，安於右掌中，結跏趺坐念誦，乃至放光，即成如意寶，得為持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於入海河入水立至胸，誦真言十萬遍，然後印塔或泥或沙，則於像前廣設供養，用水精作如意寶或用泥作，安於右掌中，結跏趺坐念誦，乃至放光，即成如意寶，得為持明仙。

「又法於舍利塔前安像，於神通月十五日，像前依法廣供養然燈，右手持寶幢，幢上繫帛繒垂下，念誦乃至放光，則得如意幢成就，為持明仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於舍利塔前安像，於神通月十五日，像前依法廣供養然燈，右手持寶幢，幢上繫帛繒垂下，念誦乃至放光，則得如意幢成就，為持明仙。

「又法於神通月十五日，對像前廣供養，取般若波羅蜜經夾，以香泥塗夾，以花鬘纏供養，置於左手，結跏趺坐，念誦乃至放光，則得通達一切佛法無礙解辯，為持明仙遍遊六趣，廣能利樂無邊有情，至無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於神通月十五日，對像前廣供養，取般若波羅蜜經夾，以香泥塗夾，以花鬘纏供養，置於左手，結跏趺坐，念誦乃至放光，則得通達一切佛法無礙解辯，為持明仙遍遊六趣，廣能利樂無邊有情，至無上菩提。

「又法飲乳食大麥，於大海岸獨樹下，七日三時，時別誦真言一千八遍。大海中所有寶悉皆踊出，恣意取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法飲乳食大麥，於大海岸獨樹下，七日三時，時別誦真言一千八遍。大海中所有寶悉皆踊出，恣意取之。

「又法食菉豆，於山上誦真言一千八遍，則見山中一切金，恣意取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法食菉豆，於山上誦真言一千八遍，則見山中一切金，恣意取之。

「又法加持酥一千八遍，與無子息女人喫，即有男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持酥一千八遍，與無子息女人喫，即有男女。

「又法取醍醐加持一百八遍塗身，入火不燒、入水不溺。若當念誦，不被一切毒藥所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取醍醐加持一百八遍塗身，入火不燒、入水不溺。若當念誦，不被一切毒藥所中。

「又法念誦者應作先行法，於黑月八日十四日廣大供養本尊，即僧次請眾僧供養。以雄黃於道場中地上畫百葉蓮花，中坐念誦，乃至地裂踊出蓮花。於蓮花葉上有十六持明仙現，即共彼仙圍遶飛騰虛空。持誦者成就已，但所見人，彼人亦得飛騰。或有人若遇見成持誦成就者，亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿，壽命中劫。若命終後，即得往生淨妙佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法念誦者應作先行法，於黑月八日十四日廣大供養本尊，即僧次請眾僧供養。以雄黃於道場中地上畫百葉蓮花，中坐念誦，乃至地裂踊出蓮花。於蓮花葉上有十六持明仙現，即共彼仙圍遶飛騰虛空。持誦者成就已，但所見人，彼人亦得飛騰。或有人若遇見成持誦成就者，亦得飛騰虛空。即此蓮華變成寶莊嚴宮殿，壽命中劫。若命終後，即得往生淨妙佛國。

「又法加持水一千八遍，用溉灌枯樹，即生枝葉花果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持水一千八遍，用溉灌枯樹，即生枝葉花果。

「又法於枯涸河中念誦，水則盈滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於枯涸河中念誦，水則盈滿。

「又法被河水漂溺，設令解浮，困乏無力，念誦真言則得淺處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法被河水漂溺，設令解浮，困乏無力，念誦真言則得淺處。

「又法欲得彼人敬者，取白芥子誦真言一千八遍護摩。取淨土揑作彼人形安像前，念誦真言一千八遍，一遍一稱彼名，即得敬順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得彼人敬者，取白芥子誦真言一千八遍護摩。取淨土揑作彼人形安像前，念誦真言一千八遍，一遍一稱彼名，即得敬順。

「又法欲求寺主歡喜者，對像前燒遏迦木護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲，即得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求寺主歡喜者，對像前燒遏迦木護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲，即得歡喜。

「又法欲得作寺主者，對像前取骨屢草嫰苗搵酥護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，則得如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得作寺主者，對像前取骨屢草嫰苗搵酥護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，則得如願。

「又法願得僧大眾歡喜者，對像前獻花一千八枚，一誦真言一獻，即得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法願得僧大眾歡喜者，對像前獻花一千八枚，一誦真言一獻，即得。

「又法常能持誦，皆獲財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法常能持誦，皆獲財寶。

「又法取安息香一千八丸用護摩，得一千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取安息香一千八丸用護摩，得一千兩。

「又法對像前，以薰陸香護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前，以薰陸香護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得伏藏。

「又法欲得怨家歡喜者，對像前以白芥子護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切怨家降伏歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得怨家歡喜者，對像前以白芥子護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切怨家降伏歡喜。

「又法取紫鑛護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切人恭敬歸伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取紫鑛護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切人恭敬歸伏。

「又法取粳米護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一千貫錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取粳米護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一千貫錢。

「又法從白月一日，一日一夜不食，於趣海河入水立至胸，取蘇摩那花十萬枚，誦真言一遍加持一花供養擲水中，獲金百兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法從白月一日，一日一夜不食，於趣海河入水立至胸，取蘇摩那花十萬枚，誦真言一遍加持一花供養擲水中，獲金百兩。

「又法加持油一千八遍塗，刀箭傷瘡即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持油一千八遍塗，刀箭傷瘡即差。

「又法取土塊加持七遍擲於水中，水中磨竭魚及黿鼉龜鼈皆被噤口，不能傷人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取土塊加持七遍擲於水中，水中磨竭魚及黿鼉龜鼈皆被噤口，不能傷人。

「又法於白月十三日至十五日，三日不食念誦。然後入河中水至臍，獻花一十八枚，誦真言一遍擲一花於水中，即得一副衣，價直千金錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於白月十三日至十五日，三日不食念誦。然後入河中水至臍，獻花一十八枚，誦真言一遍擲一花於水中，即得一副衣，價直千金錢。

「又法月蝕時，於舍利塔前取相思子曝乾擣為末，和酥蜜作丸，置熟銅器中。取菩提葉七枚覆蓋器如前，念誦乃至光相現，分藥供養，如前取服，即得聞持不忘日誦萬言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法月蝕時，於舍利塔前取相思子曝乾擣為末，和酥蜜作丸，置熟銅器中。取菩提葉七枚覆蓋器如前，念誦乃至光相現，分藥供養，如前取服，即得聞持不忘日誦萬言。

「又法以此聖迦抳忿怒金剛童子真言加持，一切疾病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以此聖迦抳忿怒金剛童子真言加持，一切疾病皆得除愈。

「又法遍身疼痛或寒熱病，若一日二日三日四日或恒常患，加持油麻油一百八遍或二十一遍，用塗即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法遍身疼痛或寒熱病，若一日二日三日四日或恒常患，加持油麻油一百八遍或二十一遍，用塗即得除愈。

「又法鬼瘧、毘舍遮瘧、部多諸鬼魅瘧，以真言加持白縷結索，帶之即差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法鬼瘧、毘舍遮瘧、部多諸鬼魅瘧，以真言加持白縷結索，帶之即差。

「又法婦人難產，加持油麻油二十一遍，塗臍下腰胯，即得易產，不受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法婦人難產，加持油麻油二十一遍，塗臍下腰胯，即得易產，不受諸苦。

「又法欲入軍陣鬪戰，書此真言於樺皮上或絹素上，加持一千八遍繫於右臂，所向無敵有大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲入軍陣鬪戰，書此真言於樺皮上或絹素上，加持一千八遍繫於右臂，所向無敵有大威德。

「又法於根本像前一日一夜不食，於趣海河側飲乳或食大麥，於水中取開敷蓮華十萬莖，誦真言一遍擲一花於水中，即得大伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於根本像前一日一夜不食，於趣海河側飲乳或食大麥，於水中取開敷蓮華十萬莖，誦真言一遍擲一花於水中，即得大伏藏。

「又法於有舍利塔前安本尊像，取佉陀羅木然火，取蓮華三萬莖，誦真言一遍一擲於火中，滿已則見本尊現前，即獻閼伽供養，所願皆滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於有舍利塔前安本尊像，取佉陀羅木然火，取蓮華三萬莖，誦真言一遍一擲於火中，滿已則見本尊現前，即獻閼伽供養，所願皆滿。

「又法取沈香水對本尊像前，取犢牛糞和酥蜜酪護摩，誦真言七千遍，則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪，誦真言二萬遍，如前護摩，其牛必來，取其乳供得千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取沈香水對本尊像前，取犢牛糞和酥蜜酪護摩，誦真言七千遍，則有一黃牛來。又取犢子糞和酥蜜酪，誦真言二萬遍，如前護摩，其牛必來，取其乳供得千人。

「又法對滿賢大將前，取蘇摩那花，日燒八千，乃至六箇月滿已，即得金錢一千貫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對滿賢大將前，取蘇摩那花，日燒八千，乃至六箇月滿已，即得金錢一千貫。

「又法供養聖金剛童子像，從月一日至十五日，每日漸加供養物。從月一日依僧次，初請七僧供養，日加一僧。至十五日滿已，其像出語告言：『汝今成就。』從是已後對像念誦，所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法供養聖金剛童子像，從月一日至十五日，每日漸加供養物。從月一日依僧次，初請七僧供養，日加一僧。至十五日滿已，其像出語告言：『汝今成就。』從是已後對像念誦，所求皆得成就。

「又法欲除身上疾病、令福德增長者，令童女澡浴著新淨衣，右合五色線作結，加持一百八遍繫右臂上，即疾病消除、福德增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲除身上疾病、令福德增長者，令童女澡浴著新淨衣，右合五色線作結，加持一百八遍繫右臂上，即疾病消除、福德增長。

「又法於趣海河水中取黑油麻，以三指頭撮誦真言，一遍一擲一撮於水中，滿八千遍即得穀麥豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於趣海河水中取黑油麻，以三指頭撮誦真言，一遍一擲一撮於水中，滿八千遍即得穀麥豐饒。

「又法每日取有香氣花一百八枚，誦真言一遍一獻本尊，滿已則獲大福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法每日取有香氣花一百八枚，誦真言一遍一獻本尊，滿已則獲大福德。

「又法每日取牛膝搵酥蜜酪七日護摩，每時誦真言一百八遍，一遍一擲火中，滿七日已則獲莊園一所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法每日取牛膝搵酥蜜酪七日護摩，每時誦真言一百八遍，一遍一擲火中，滿七日已則獲莊園一所。

「又法取百合莖然火，取菖蒲一千八段搵酥護摩，一誦真言一擲火中。取灰於額上點，即得安怛但那。如一遍不成就，至第二第三必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取百合莖然火，取菖蒲一千八段搵酥護摩，一誦真言一擲火中。取灰於額上點，即得安怛但那。如一遍不成就，至第二第三必得成就。

「又法欲令輔相敬愛者，對像前以白芥子，七日護摩，日三時，每時誦真言一百八遍，以三指撮少許，一遍一擲火中，即隨順奉命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令輔相敬愛者，對像前以白芥子，七日護摩，日三時，每時誦真言一百八遍，以三指撮少許，一遍一擲火中，即隨順奉命。

「又法於菩提樹下(夜合樹亦得)供養聖者像，取牛膝草搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一稱真言一擲火中，即得象馬驢騾牛水牛等自來，隨順驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於菩提樹下(夜合樹亦得)供養聖者像，取牛膝草搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一稱真言一擲火中，即得象馬驢騾牛水牛等自來，隨順驅使。

「又法春三月黑分受八戒，於舍利塔前塗壇香華供養，日日僧次請僧齋。取瓦瓶底不黑者四枚滿盛水，持種種香、種種藥少分置於瓶中，一一瓶誦真言加持一千八遍。至四月黑分八日，早朝烏未鳴時令男女沐浴，對本尊像前取屍林燒屍火及殘木，取迴香華護摩，誦真言十萬遍，一誦真言一擲火中，即得家中飲食無有窮盡，應廣惠施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法春三月黑分受八戒，於舍利塔前塗壇香華供養，日日僧次請僧齋。取瓦瓶底不黑者四枚滿盛水，持種種香、種種藥少分置於瓶中，一一瓶誦真言加持一千八遍。至四月黑分八日，早朝烏未鳴時令男女沐浴，對本尊像前取屍林燒屍火及殘木，取迴香華護摩，誦真言十萬遍，一誦真言一擲火中，即得家中飲食無有窮盡，應廣惠施。

「又法若被囚禁枷鎖，纔誦真言即得枷鎖解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被囚禁枷鎖，纔誦真言即得枷鎖解脫。

「又法於神通月，對根本像前，飲乳食大麥。從十三日至十五日，三日不間斷念誦，聖者即來，燈焰增盛，地動像動，出聲告行者言：『汝今成就。』從此已後對像前念誦，所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於神通月，對根本像前，飲乳食大麥。從十三日至十五日，三日不間斷念誦，聖者即來，燈焰增盛，地動像動，出聲告行者言：『汝今成就。』從此已後對像前念誦，所求皆得成就。

「又法應作先行法，六箇月念誦。然後於舍利塔前安像，又更六箇月念誦。念誦滿已，即得五千金錢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法應作先行法，六箇月念誦。然後於舍利塔前安像，又更六箇月念誦。念誦滿已，即得五千金錢。

「又法於有舍利塔前誦真言十萬遍，所作重罪應墮惡道皆得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於有舍利塔前誦真言十萬遍，所作重罪應墮惡道皆得消滅。

「又法每日烏未鳴時，取胡椒七顆加持二十一遍自食，即得聞持，日誦一百五千偈，乃至終身永不廢忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法每日烏未鳴時，取胡椒七顆加持二十一遍自食，即得聞持，日誦一百五千偈，乃至終身永不廢忘。

「又法取毘梨勒木搵酥蜜酪，對像前護摩，誦真言十萬遍。十萬遍滿已，於中夜即得金錢一百，取半，應供養三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取毘梨勒木搵酥蜜酪，對像前護摩，誦真言十萬遍。十萬遍滿已，於中夜即得金錢一百，取半，應供養三寶。

「又法欲自他增益者，乳木搵酥蜜酪護摩三日，日三時，時一千八遍。誦真言一遍一擲火中，所求榮官財產、聰慧增壽悉皆獲得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲自他增益者，乳木搵酥蜜酪護摩三日，日三時，時一千八遍。誦真言一遍一擲火中，所求榮官財產、聰慧增壽悉皆獲得。

「又法於恒河兩岸遠人間擣帛杵聲處，取土作方七肘壇，於壇上畫千葉蓮華，於蓮華上以如來一磔手(凡人一肘量)取五種金(金銀銅錫鐵)相和，銷為一輪，置於花上，用種種花供養。壇四邊然酥燈七盞，四方置四瓶滿盛香水，瓶中置七寶少許，瓶上安俱緣果。應燒薰陸香、沈香、室利吠瑟吒迦香、安息香，應施四方天食，東方施粳米酪飯、南方施水和粳米飯、西方施粳米粆糖飯、北方施乳粳米粥。對此壇前以波羅奢木然火，取牛膝草一千段搵酥護摩。先誦真言加持七遍，然後一遍一擲火中，牛膝滿已其輪放光，手持此輪即得飛騰虛空，一切持明仙見皆悉順伏承事如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於恒河兩岸遠人間擣帛杵聲處，取土作方七肘壇，於壇上畫千葉蓮華，於蓮華上以如來一磔手(凡人一肘量)取五種金(金銀銅錫鐵)相和，銷為一輪，置於花上，用種種花供養。壇四邊然酥燈七盞，四方置四瓶滿盛香水，瓶中置七寶少許，瓶上安俱緣果。應燒薰陸香、沈香、室利吠瑟吒迦香、安息香，應施四方天食，東方施粳米酪飯、南方施水和粳米飯、西方施粳米粆糖飯、北方施乳粳米粥。對此壇前以波羅奢木然火，取牛膝草一千段搵酥護摩。先誦真言加持七遍，然後一遍一擲火中，牛膝滿已其輪放光，手持此輪即得飛騰虛空，一切持明仙見皆悉順伏承事如佛。

「又法於白月十五日月蝕時，行者受八戒，對舍利塔一日一夜不食，取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇，大小如一牛皮許，取黃乳牛犢母子同色者，令童女搆乳酪抨酥，取酥七兩置於金銀器中，以左手持酥，以右手無名指攪酥誦真言。若暖飲之，得聞持不忘日誦萬言，一誦已後乃至終身更不廢忘。若得煙相，一切人見者愛敬尊重。光相現者，則得安怛但那成就(分酥供養及自食，如前應知)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於白月十五日月蝕時，行者受八戒，對舍利塔一日一夜不食，取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇，大小如一牛皮許，取黃乳牛犢母子同色者，令童女搆乳酪抨酥，取酥七兩置於金銀器中，以左手持酥，以右手無名指攪酥誦真言。若暖飲之，得聞持不忘日誦萬言，一誦已後乃至終身更不廢忘。若得煙相，一切人見者愛敬尊重。光相現者，則得安怛但那成就(分酥供養及自食，如前應知)。

「又法取天門冬護摩，誦真言一千八遍已，然後取灰置於四瓶中滿盛水，一一瓶加持一千八遍。所有患鬼魅癩癎被厭禱者，先令澡浴著新淨衣，於淨處塗一圓壇，上安一床子令患者坐，取前加持水瓶，持誦者誦真言不間斷，頂上及身澆之，所有病患災難並得除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取天門冬護摩，誦真言一千八遍已，然後取灰置於四瓶中滿盛水，一一瓶加持一千八遍。所有患鬼魅癩癎被厭禱者，先令澡浴著新淨衣，於淨處塗一圓壇，上安一床子令患者坐，取前加持水瓶，持誦者誦真言不間斷，頂上及身澆之，所有病患災難並得除差。

「又法取無能勝花一千八枚護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，入軍陣鬪戰皆得大勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取無能勝花一千八枚護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，入軍陣鬪戰皆得大勝。

「又法令童女合線，誦真言加持，結繫於左臂上，不被毒蟲毒藥所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令童女合線，誦真言加持，結繫於左臂上，不被毒蟲毒藥所中。

「又法若於城邑聚落有疫病流行，於中夜塗一小壇，供養白食，取乳木柴然火，取酥護摩，誦真言一千八遍，一誦一稱國王名投酥火中，疫病遠離國界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若於城邑聚落有疫病流行，於中夜塗一小壇，供養白食，取乳木柴然火，取酥護摩，誦真言一千八遍，一誦一稱國王名投酥火中，疫病遠離國界。

「又法欲降伏鳩盤茶鬼，取冬瓜蔓藤長十指截一千八莖，搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，其鬼即皆降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏鳩盤茶鬼，取冬瓜蔓藤長十指截一千八莖，搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，其鬼即皆降伏。

「又法欲調伏餓鬼者，取油麻末護摩，誦真言一千八遍，一遍以三指撮一擲火中，即得降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲調伏餓鬼者，取油麻末護摩，誦真言一千八遍，一遍以三指撮一擲火中，即得降伏。

「又法欲調伏毘舍遮鬼，取塚間破帛護摩，誦真言一千八遍，一遍擲一片子投火中，即得降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲調伏毘舍遮鬼，取塚間破帛護摩，誦真言一千八遍，一遍擲一片子投火中，即得降伏。

「又法欲得降伏藥叉者，取尼拘陀樹木長十指截，搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一誦一擲火中，即得降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得降伏藥叉者，取尼拘陀樹木長十指截，搵酥蜜酪護摩，誦真言一千八遍，一誦一擲火中，即得降伏。

「又法欲得降伏癲癎鬼、吸人精氣病鬼，取黑羊毛護摩，誦真言一千八遍，取一撮擲於火中，彼鬼伏已病者除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得降伏癲癎鬼、吸人精氣病鬼，取黑羊毛護摩，誦真言一千八遍，取一撮擲於火中，彼鬼伏已病者除愈。

「又法欲降伏摩醯首羅者，取安息香作一千八丸，搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏，驅使能成辦一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏摩醯首羅者，取安息香作一千八丸，搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏，驅使能成辦一切事。

「又法取雄黃一兩，若買隨彼索價稱口與錢。用婆羅門皂莢木(亦云蜜桐樹木)柴然火，燒雄黃如火色已，却收取置熟銅器中，以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同色者，令童女搆乳臥酪抨酥。取酥蜜酪各別盛器中供養本尊，收取雄黃盛於熟銅合子中。候月蝕時，從十三日至十五日三日斷食，對舍利塔前面向北坐，取菩提葉七枚，四枚敷合下、三枚覆合上，無間斷念誦。若暖相現，取點額，一切人見悉皆歡喜。若煙相現，則安怛但那成就。若光相現，則飛騰虛空。如是依前法求成就雌黃、牛黃、安膳那法皆得。唯牛黃法少異於此。牛黃法取白月十五日，於荷葉中裹牛黃，安於二手中合掌，無間念誦加持，乃至三相現，所獲果報如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取雄黃一兩，若買隨彼索價稱口與錢。用婆羅門皂莢木(亦云蜜桐樹木)柴然火，燒雄黃如火色已，却收取置熟銅器中，以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同色者，令童女搆乳臥酪抨酥。取酥蜜酪各別盛器中供養本尊，收取雄黃盛於熟銅合子中。候月蝕時，從十三日至十五日三日斷食，對舍利塔前面向北坐，取菩提葉七枚，四枚敷合下、三枚覆合上，無間斷念誦。若暖相現，取點額，一切人見悉皆歡喜。若煙相現，則安怛但那成就。若光相現，則飛騰虛空。如是依前法求成就雌黃、牛黃、安膳那法皆得。唯牛黃法少異於此。牛黃法取白月十五日，於荷葉中裹牛黃，安於二手中合掌，無間念誦加持，乃至三相現，所獲果報如前。

「又法以五金作蓮華，取欝金香、牛黃、龍惱香研作末，取天雨水和為七丸，置於舍利塔前安像念誦。以右手按藥，乃至放光，則飛騰虛空為持明仙，壽命一萬歲。若以真言加持頭冠臂釧瓔珞腰絛，皆得成就如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以五金作蓮華，取欝金香、牛黃、龍惱香研作末，取天雨水和為七丸，置於舍利塔前安像念誦。以右手按藥，乃至放光，則飛騰虛空為持明仙，壽命一萬歲。若以真言加持頭冠臂釧瓔珞腰絛，皆得成就如前。

「又法於有舍利塔前安本尊像，若俗人應受八戒，於像前廣設供養，以遏迦木然火，取佉陀羅木長十指，兩頭搵酥，從白月十四日起手護摩，至十五日，每日用佉陀羅木一千八段，誦真言一千八遍，一遍一擲火中。設令破戒壞行，所為所作尚得成就，何況清淨具戒行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於有舍利塔前安本尊像，若俗人應受八戒，於像前廣設供養，以遏迦木然火，取佉陀羅木長十指，兩頭搵酥，從白月十四日起手護摩，至十五日，每日用佉陀羅木一千八段，誦真言一千八遍，一遍一擲火中。設令破戒壞行，所為所作尚得成就，何況清淨具戒行者。

「又法取犢子瞿摩夷護摩七日，每夜一時誦真言一千八遍，一遍取瞿摩夷少許一擲火中，即得牛一百頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取犢子瞿摩夷護摩七日，每夜一時誦真言一千八遍，一遍取瞿摩夷少許一擲火中，即得牛一百頭。

「又法取佉陀羅木搵酥蜜酪護摩三日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即獲得伏藏。若廣設供養，其伏藏用之無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取佉陀羅木搵酥蜜酪護摩三日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即獲得伏藏。若廣設供養，其伏藏用之無盡。

「又法入河中立水至胸，取蓮華搵檀香(其檀香磨如泥)，誦真言百千遍，一遍一擲水中，所得伏藏積如蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法入河中立水至胸，取蓮華搵檀香(其檀香磨如泥)，誦真言百千遍，一遍一擲水中，所得伏藏積如蓮華。

「又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日，日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得財寶豐饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日，日三時，每時誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得財寶豐饒。

「又法取烏油麻稻穀花相和，對像前護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得家中飲食無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取烏油麻稻穀花相和，對像前護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得家中飲食無盡。

「又法欲得降伏一切龍者，取種種花護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切龍降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得降伏一切龍者，取種種花護摩三日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切龍降伏。

「又法欲得降伏藥叉者，對像前取安息香丸護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切藥叉降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得降伏藥叉者，對像前取安息香丸護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得一切藥叉降伏。

「又法欲召藥叉女者，取無憂木准前藥叉護摩法，即召得藥叉女來恭敬承事，所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲召藥叉女者，取無憂木准前藥叉護摩法，即召得藥叉女來恭敬承事，所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給。

「又法對於根本像前，取沈香木搵酥護摩三七日，日三時，每時一千八遍，一誦真言一擲火中，即得一切諸天歡喜助護，災難消滅福德增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對於根本像前，取沈香木搵酥護摩三七日，日三時，每時一千八遍，一誦真言一擲火中，即得一切諸天歡喜助護，災難消滅福德增長。

「又法若被囚禁，夜時澡浴著新淨衣服，誦真言一千八遍，囚禁者即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被囚禁，夜時澡浴著新淨衣服，誦真言一千八遍，囚禁者即得解脫。

「又法若被人瞋怒欲相損害者，取油麻滓及糠油麻護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得彼人歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若被人瞋怒欲相損害者，取油麻滓及糠油麻護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得彼人歡喜。

「又法取骨屢草嫰苗護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得衣服無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取骨屢草嫰苗護摩七夜，夜別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得衣服無量。

「又法誦真言加持菖蒲一千八遍，繫於臂上，於他人邊出言所求皆得稱意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法誦真言加持菖蒲一千八遍，繫於臂上，於他人邊出言所求皆得稱意。

「又法若常念誦，於怨敵得勝，不被侵陵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若常念誦，於怨敵得勝，不被侵陵。

「又法燒安息香十萬丸，無間斷念誦護摩，即得錢十萬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法燒安息香十萬丸，無間斷念誦護摩，即得錢十萬。

「又法對像前廣設供養，右旋敷菩提葉，安劍於葉上念誦，乃至放光，即獻閼伽供養本尊，以右手執劍，得三相現，即共千人并諸眷屬同時飛騰虛空至本尊宮殿。若遊諸持明仙宮，彼皆不能沮壞，與諸眷屬壽命同得一百萬歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前廣設供養，右旋敷菩提葉，安劍於葉上念誦，乃至放光，即獻閼伽供養本尊，以右手執劍，得三相現，即共千人并諸眷屬同時飛騰虛空至本尊宮殿。若遊諸持明仙宮，彼皆不能沮壞，與諸眷屬壽命同得一百萬歲。

「又法取菖蒲護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取菖蒲護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得財寶。

「又法取旗幡以真言加持一百八遍，以香華并酪七椀供養旗幡及獻閼伽，即持此旗引軍前，彼軍見旗幡彼軍自破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取旗幡以真言加持一百八遍，以香華并酪七椀供養旗幡及獻閼伽，即持此旗引軍前，彼軍見旗幡彼軍自破。

「又法若城邑被奪，應對像前取黃色花七日護摩，日日於像前誦真言一千八遍，一遍一擲火中。先有城邑被他敵所奪，即皆却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若城邑被奪，應對像前取黃色花七日護摩，日日於像前誦真言一千八遍，一遍一擲火中。先有城邑被他敵所奪，即皆却得。

「又法應作先行法，取白芥子七日七夜護摩，一月內其宅中雨寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法應作先行法，取白芥子七日七夜護摩，一月內其宅中雨寶。

「又法以吉祥木然火，對像前護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得伏藏或得富饒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以吉祥木然火，對像前護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得伏藏或得富饒。

「又法對像前廣設供養，取迴香花搵酥護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即得財寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前廣設供養，取迴香花搵酥護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即得財寶。

「又法於舍利塔前安像，取青蓮華十萬莖護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即得一所莊園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於舍利塔前安像，取青蓮華十萬莖護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即得一所莊園。

「又法對像前香花供養，持誦者飲乳食大麥，取蓮華一千八莖搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，得金千兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前香花供養，持誦者飲乳食大麥，取蓮華一千八莖搵酥護摩，誦真言一千八遍，一遍一擲火中，得金千兩。

「又法對像前取赤蓮華十萬莖護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，心所願求悉皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前取赤蓮華十萬莖護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，心所願求悉皆得之。

「又法欲求官者，取白花一萬枚搵酥護摩，誦真言一萬遍，一遍一擲火中，即得官祿高遷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求官者，取白花一萬枚搵酥護摩，誦真言一萬遍，一遍一擲火中，即得官祿高遷。

「又法取鐵末護摩，誦真言一萬遍，一遍取一撮投火中，即獲金錢一千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取鐵末護摩，誦真言一萬遍，一遍取一撮投火中，即獲金錢一千。

「又法取欝金香搵香油護摩，誦真言十萬遍，每一遍取少許投火中，能滿一切勝願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取欝金香搵香油護摩，誦真言十萬遍，每一遍取少許投火中，能滿一切勝願。

「又法取一切香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，被隣國所奪城邑即皆却得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取一切香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，被隣國所奪城邑即皆却得。

「又法取龍腦香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即獲金錢一千枚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取龍腦香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即獲金錢一千枚。

「又法取沈水香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，日誦萬言，耳所曾聞經典乃至終身不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取沈水香護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，日誦萬言，耳所曾聞經典乃至終身不忘。

「又法取小庸樹木搵香油護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，一切疾病皆悉除差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取小庸樹木搵香油護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，一切疾病皆悉除差。

「又法取苦練子搵香油，誦真言十萬遍，一切囚閉被禁縛人皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取苦練子搵香油，誦真言十萬遍，一切囚閉被禁縛人皆得解脫。

「又法取黃乳牛犢子與母同色者，搆乳成酪抨酥於金器中盛，誦真言加持十萬遍即喫，得聞持不忘日誦萬言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取黃乳牛犢子與母同色者，搆乳成酪抨酥於金器中盛，誦真言加持十萬遍即喫，得聞持不忘日誦萬言。

「又法若見怨家，心誦真言，彼起慈心，不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若見怨家，心誦真言，彼起慈心，不能為害。

「又法患一切疾病，誦真言加持楊枝，拂即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法患一切疾病，誦真言加持楊枝，拂即除愈。

「又法取白檀香搵油護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即獲金錢一千枚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取白檀香搵油護摩，誦真言十萬遍，一遍一擲火中，即獲金錢一千枚。

「又法取五色線結索，以真言加持七遍繫臂，一切鬼魅悉皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取五色線結索，以真言加持七遍繫臂，一切鬼魅悉皆遠離。

「又法加持淨灰七遍，遶壇散之，即成結界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持淨灰七遍，遶壇散之，即成結界。

「又法結界者，誦真言一百八遍，加持土塊右旋擲大軍四邊，即成大威德界，彼惡賊不能相近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法結界者，誦真言一百八遍，加持土塊右旋擲大軍四邊，即成大威德界，彼惡賊不能相近。

「又法婦人不收男女者，月經後取母子同色牛乳，誦真言一百八遍加持，令彼女人禮拜諸佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥，加持一百八遍然後食，即生福德具相之男。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法婦人不收男女者，月經後取母子同色牛乳，誦真言一百八遍加持，令彼女人禮拜諸佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥，加持一百八遍然後食，即生福德具相之男。

「又法應作先行法，於像前香花供養，取沈香可如大拇指節，搵酥合油護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得持明仙安怛但那成就，足離地疾行，日行千里，及得聞持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法應作先行法，於像前香花供養，取沈香可如大拇指節，搵酥合油護摩七日，日三時，時別誦真言一千八遍，一遍一擲火中，即得持明仙安怛但那成就，足離地疾行，日行千里，及得聞持不忘。

「又法於趣海河，行者入水中立至胸，先須具齋戒，取有蘂花一千八枚，誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣十副。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於趣海河，行者入水中立至胸，先須具齋戒，取有蘂花一千八枚，誦真言一千八遍，一遍一擲水中，即得衣十副。」