聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手菩薩從坐而起，頂禮佛足，退坐一面，合掌向佛而白佛言：「世尊哀愍加持於我，已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲為未來有情及末法時無福德者，以於前世不修善品作諸罪業，致於今生招感貧匱、逢遇惡人、鬪諍言訟、殺害有情，亦為未來有諸國王正法治國，生清淨信尊敬三寶，為隣國小王侵擾國界不遵正法，或有外道不信因果、毀謗三寶滅壞佛教，有如是等種種有情，今於佛前為彼等類說此息災、增益、敬愛、降伏等法，令知佛法有大威德神通自在，知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者，見有眾生常懷惡心，欲破佛法興師害善，大悲愍念作降伏法，而令彼人不遂惡業，亦遮未來墮三惡趣，是故說此無比大德聖迦抳忿怒金剛童子儀軌之法。修此法者，當於有舍利塔前，或於河岸清流水側，或於空閑及以天廟或於山間，於如是處，或時飲乳食菜或復乞食，專誦真言滿六十萬遍，即先行法皆得成就，有大効驗，或能縛撲問事皆如，摧諸鬼魅，滅除邪見、毀謗正法、壞國之人、闡提等類，真言威力悉能令彼發於善心。毒蟲青藥不能傷害，又復不為餘部諸持誦者能破此法。若持誦者設有不能依此法則，或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏，破阿修羅關鍵，枯竭江河迴止流水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩從坐而起，頂禮佛足，退坐一面，合掌向佛而白佛言：「世尊哀愍加持於我，已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我今欲為未來有情及末法時無福德者，以於前世不修善品作諸罪業，致於今生招感貧匱、逢遇惡人、鬪諍言訟、殺害有情，亦為未來有諸國王正法治國，生清淨信尊敬三寶，為隣國小王侵擾國界不遵正法，或有外道不信因果、毀謗三寶滅壞佛教，有如是等種種有情，今於佛前為彼等類說此息災、增益、敬愛、降伏等法，令知佛法有大威德神通自在，知諸菩薩具一切智。或復有諸修真言行者，見有眾生常懷惡心，欲破佛法興師害善，大悲愍念作降伏法，而令彼人不遂惡業，亦遮未來墮三惡趣，是故說此無比大德聖迦抳忿怒金剛童子儀軌之法。修此法者，當於有舍利塔前，或於河岸清流水側，或於空閑及以天廟或於山間，於如是處，或時飲乳食菜或復乞食，專誦真言滿六十萬遍，即先行法皆得成就，有大効驗，或能縛撲問事皆如，摧諸鬼魅，滅除邪見、毀謗正法、壞國之人、闡提等類，真言威力悉能令彼發於善心。毒蟲青藥不能傷害，又復不為餘部諸持誦者能破此法。若持誦者設有不能依此法則，或增或減亦得滿足。又能開諸伏藏，破阿修羅關鍵，枯竭江河迴止流水。

「又先行法，取自身嚕地羅及牛黃蘇相和，然千盞燈供養聖者金剛童子。供養已，空中有聲作如是言：『汝法已成。』便可即取閼伽香水當額奉獻。從此已後，願有一切所求之事無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又先行法，取自身嚕地羅及牛黃蘇相和，然千盞燈供養聖者金剛童子。供養已，空中有聲作如是言：『汝法已成。』便可即取閼伽香水當額奉獻。從此已後，願有一切所求之事無不成就。

「又若欲往阿修羅宮受妙樂者，當往阿修羅窟門，以茅草作鉤，誦金剛童子真言七遍加持茅鉤，於門邊空中右旋轉，專誦真言勿令間斷，當於窟中生大火聚。彼中修羅男女等皆被燒然，哭泣惶怖作呵呵聲，一一阿修羅女皆當出現身，告持誦者言：『唯願尊者入我窟中恣意遊戲。』得入已後，住經一劫受天妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又若欲往阿修羅宮受妙樂者，當往阿修羅窟門，以茅草作鉤，誦金剛童子真言七遍加持茅鉤，於門邊空中右旋轉，專誦真言勿令間斷，當於窟中生大火聚。彼中修羅男女等皆被燒然，哭泣惶怖作呵呵聲，一一阿修羅女皆當出現身，告持誦者言：『唯願尊者入我窟中恣意遊戲。』得入已後，住經一劫受天妙樂。

「又法欲取伏藏，不應簡擇宿曜日時、不即齋戒，於彼伏藏邊當翹一足立誦真言，右旋顧視遍於四方即成結界(作大壇時亦用此法)，專心翹足立誦真言一百八遍，其伏藏中守伏藏者若作障難，即便被燒成一火聚，哭泣來至持誦者前䠒跪降伏。持誦者即告彼言：『汝等開此伏藏，藏中所有皆悉與我。』彼等即開與持誦者。若彼等慳惜不與，即作是言：『梵王、那羅延、摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏，汝等應速與我此物。若不然者，忿怒聖者金剛童子滅汝家族。』彼等若聞如此語已，皆悉順伏，即作是言：『尊者恣意往取物，我無所悋。』即告彼言：『汝等可自開藏與我。』彼則開藏恭敬持與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲取伏藏，不應簡擇宿曜日時、不即齋戒，於彼伏藏邊當翹一足立誦真言，右旋顧視遍於四方即成結界(作大壇時亦用此法)，專心翹足立誦真言一百八遍，其伏藏中守伏藏者若作障難，即便被燒成一火聚，哭泣來至持誦者前䠒跪降伏。持誦者即告彼言：『汝等開此伏藏，藏中所有皆悉與我。』彼等即開與持誦者。若彼等慳惜不與，即作是言：『梵王、那羅延、摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏，汝等應速與我此物。若不然者，忿怒聖者金剛童子滅汝家族。』彼等若聞如此語已，皆悉順伏，即作是言：『尊者恣意往取物，我無所悋。』即告彼言：『汝等可自開藏與我。』彼則開藏恭敬持與。

「又法取雌黃或雄黃、牛黃、安膳那眼藥，置於金銀或熟銅器中，對有舍利塔前，以香塗一方壇，置聖金剛童子像於壇中，以種種香花飲食閼伽依教迎請而供養之。對此壇前專誦真言八千遍加持前藥，即得三相而現，所謂暖相、煙相、光相。若暖相現，用點額上或塗眼中，凡一切人見者親附心生歡喜。若煙相現，如前用之，即得安怛但那成就。若見光相現，亦如前，即得飛騰虛空自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取雌黃或雄黃、牛黃、安膳那眼藥，置於金銀或熟銅器中，對有舍利塔前，以香塗一方壇，置聖金剛童子像於壇中，以種種香花飲食閼伽依教迎請而供養之。對此壇前專誦真言八千遍加持前藥，即得三相而現，所謂暖相、煙相、光相。若暖相現，用點額上或塗眼中，凡一切人見者親附心生歡喜。若煙相現，如前用之，即得安怛但那成就。若見光相現，亦如前，即得飛騰虛空自在。

「又法至於恒河或入海之河，於此河側而持誦者，或淨食或不食，誦真言三十萬遍，至於阿修羅窟，結印契誦真言，其阿修羅關鍵自然而破，窟門即開。阿修羅王引入宮中，食天甘露，壽命一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法至於恒河或入海之河，於此河側而持誦者，或淨食或不食，誦真言三十萬遍，至於阿修羅窟，結印契誦真言，其阿修羅關鍵自然而破，窟門即開。阿修羅王引入宮中，食天甘露，壽命一劫。

「又法若於大海岸邊，結印誦此真言擬大海水，其水即減二十五肘。隨其減處，地則乾燥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若於大海岸邊，結印誦此真言擬大海水，其水即減二十五肘。隨其減處，地則乾燥。

「又法於海岸邊，閉目以綿塞其兩耳，結印誦真言一千遍，即見自身至楞伽山頂。又誦千遍，有羅剎王微毘師那示現端嚴身至行者處，任持誦者驅役走使。若不伏驅使，持誦者即想彼羅剎在左足下，舉足踏地，其羅剎王悶絕至死。所住楞伽之城，悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈愍心，於真言句中加娑嚩賀字，其羅剎等即得蘇息，歸伏行者，任令驅使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於海岸邊，閉目以綿塞其兩耳，結印誦真言一千遍，即見自身至楞伽山頂。又誦千遍，有羅剎王微毘師那示現端嚴身至行者處，任持誦者驅役走使。若不伏驅使，持誦者即想彼羅剎在左足下，舉足踏地，其羅剎王悶絕至死。所住楞伽之城，悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈愍心，於真言句中加娑嚩賀字，其羅剎等即得蘇息，歸伏行者，任令驅使。

「又法於俱摩羅天前(乘孔雀天)，不食誦真言三十萬遍，俱摩羅天當即現身於行者前與行者願。行者即取閼伽香水，誦真言加持七遍而以奉獻，作是言：『善來俱摩羅！唯願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就。』俱摩羅言：『願汝成就。』作是語已隱身不現。從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於俱摩羅天前(乘孔雀天)，不食誦真言三十萬遍，俱摩羅天當即現身於行者前與行者願。行者即取閼伽香水，誦真言加持七遍而以奉獻，作是言：『善來俱摩羅！唯願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就。』俱摩羅言：『願汝成就。』作是語已隱身不現。從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就。

「又法至摩醯首羅天廟，不食誦真言十萬遍，心所願求皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法至摩醯首羅天廟，不食誦真言十萬遍，心所願求皆得滿足。

「又法於梵天、那羅延天、摩醯首羅天、帝釋天、俱摩羅天、日天、諸餘天等形像之前，誦真言十萬遍，心所求願悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於梵天、那羅延天、摩醯首羅天、帝釋天、俱摩羅天、日天、諸餘天等形像之前，誦真言十萬遍，心所求願悉皆成就。

「又法於持誦者曾經所入修羅窟前，誦真言十萬遍，先窟中持誦成就者出窟來迎，頂戴引入至修羅宮中。若不來，即至摩醯首羅天廟中，并稱吽字誦真言一千遍，先入修羅宮者則出窟來。第二第三乃至第七人皆出來，作如是言：『我等先入阿修羅王荷擿迦宮殿，皆因受持金剛童子真言得入此宮，情相愛慕結為朋友。我等相共恥辱科罰不迎汝者，我等共汝且不應入阿修羅窟。』即於窟前取所獻摩醯首羅萎花，又取畫摩醯首羅形像，以左足踏其頭上，投萎花於火中作護摩，則吉祥天與修羅女共為眷屬，從窟而出至行者前作如是言：『終相奉事。』所持誦者必不應受，當須作雷震忿怒聲而誦真言。彼等悉皆迷謬狂亂，自脫衣服其身裸露。吉祥天女及修羅女作是言：『我等奉事尊者。』持誦者拍掌三遍，告言：『汝隨順我。』即起慈心，於真言句中加娑嚩賀字，彼等迷悶皆得醒悟。若作此法由不入者，持誦人即閉目誦真言八遍，則聖者金剛童子現身告行者言：『子汝來，汝入修羅窟。』至第二重門，門即自開。若自身入，并諸眷屬等亦皆得入。阿修羅王所有七種宮殿，作此法皆悉得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於持誦者曾經所入修羅窟前，誦真言十萬遍，先窟中持誦成就者出窟來迎，頂戴引入至修羅宮中。若不來，即至摩醯首羅天廟中，并稱吽字誦真言一千遍，先入修羅宮者則出窟來。第二第三乃至第七人皆出來，作如是言：『我等先入阿修羅王荷擿迦宮殿，皆因受持金剛童子真言得入此宮，情相愛慕結為朋友。我等相共恥辱科罰不迎汝者，我等共汝且不應入阿修羅窟。』即於窟前取所獻摩醯首羅萎花，又取畫摩醯首羅形像，以左足踏其頭上，投萎花於火中作護摩，則吉祥天與修羅女共為眷屬，從窟而出至行者前作如是言：『終相奉事。』所持誦者必不應受，當須作雷震忿怒聲而誦真言。彼等悉皆迷謬狂亂，自脫衣服其身裸露。吉祥天女及修羅女作是言：『我等奉事尊者。』持誦者拍掌三遍，告言：『汝隨順我。』即起慈心，於真言句中加娑嚩賀字，彼等迷悶皆得醒悟。若作此法由不入者，持誦人即閉目誦真言八遍，則聖者金剛童子現身告行者言：『子汝來，汝入修羅窟。』至第二重門，門即自開。若自身入，并諸眷屬等亦皆得入。阿修羅王所有七種宮殿，作此法皆悉得入。

「又法欲降伏惡人者，取芥子共鹽相和，護摩誦真言十萬遍，一遍一稱彼名，投芥子及鹽於火中。天、阿修羅等尚被損壞，何況諸餘人類興惡心者而不損壞？雖先未有功業，隨誦隨成，何況常受持者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲降伏惡人者，取芥子共鹽相和，護摩誦真言十萬遍，一遍一稱彼名，投芥子及鹽於火中。天、阿修羅等尚被損壞，何況諸餘人類興惡心者而不損壞？雖先未有功業，隨誦隨成，何況常受持者。

「又法欲變密里得迦為金及珠寶者，取密里得迦以左脚踏頭上，以手印打之，真言句中并吽字，其蜜里得迦即自起。用補沙鐵刀劍斫之，即全身變成金軀。若不爾，持誦者告言：『速吐速吐。』即吐如意寶珠。懸自頸下，所思念事皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲變密里得迦為金及珠寶者，取密里得迦以左脚踏頭上，以手印打之，真言句中并吽字，其蜜里得迦即自起。用補沙鐵刀劍斫之，即全身變成金軀。若不爾，持誦者告言：『速吐速吐。』即吐如意寶珠。懸自頸下，所思念事皆得滿足。

「又法對舍利塔前誦真言六十萬遍，即先行成就。然後以補沙鐵作劍，長六指或八指或十六指或三十二指，或依餘真言教中劍量。劍成之後以五淨洗之，右手把劍於道場中念誦，乃至劍現光焰，持誦者則得變身為持明仙飛騰虛空，名為持劍明仙。或以補沙鐵作金剛杵，量如《蘇婆呼經》說，念誦如前，則變身為毘那夜迦主仙，於諸魔眾而得自在。或以作輪，念誦如前，則為持輪仙，於諸明仙得為主宰。若作鉞斧，念誦如前，亦得變為毘那夜迦主仙。若作斧，念誦如前，則得變為鬼神主仙，於諸鬼神得為主宰。若作刀子，則為天女主仙，於諸天女而得自在。若作羂索，則為龍主仙，於諸龍中而得自在。若作鑠底，則得勇健大力，能敵俱摩羅天。若作佉吒網迦，則得如摩醯首羅天，於三界中而得自在。於前諸法若一法成就，即能成入一切壇場，亦能成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽命一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對舍利塔前誦真言六十萬遍，即先行成就。然後以補沙鐵作劍，長六指或八指或十六指或三十二指，或依餘真言教中劍量。劍成之後以五淨洗之，右手把劍於道場中念誦，乃至劍現光焰，持誦者則得變身為持明仙飛騰虛空，名為持劍明仙。或以補沙鐵作金剛杵，量如《蘇婆呼經》說，念誦如前，則變身為毘那夜迦主仙，於諸魔眾而得自在。或以作輪，念誦如前，則為持輪仙，於諸明仙得為主宰。若作鉞斧，念誦如前，亦得變為毘那夜迦主仙。若作斧，念誦如前，則得變為鬼神主仙，於諸鬼神得為主宰。若作刀子，則為天女主仙，於諸天女而得自在。若作羂索，則為龍主仙，於諸龍中而得自在。若作鑠底，則得勇健大力，能敵俱摩羅天。若作佉吒網迦，則得如摩醯首羅天，於三界中而得自在。於前諸法若一法成就，即能成入一切壇場，亦能成就一切諸法，所有明仙共彼來往，壽命一大劫。

「又法欲天帝釋擁護者，取七蚯蚓糞作彼天形，以右脚踏心上，取毒藥和嚕地羅及白芥子，誦真言一千遍。護摩誦真言，一遍一擲火中，則得天帝釋敬愛，并天眷屬常來擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲天帝釋擁護者，取七蚯蚓糞作彼天形，以右脚踏心上，取毒藥和嚕地羅及白芥子，誦真言一千遍。護摩誦真言，一遍一擲火中，則得天帝釋敬愛，并天眷屬常來擁護。

「又法若花若菓誦真言七遍加持，以將與人，則得歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若花若菓誦真言七遍加持，以將與人，則得歡喜。

「此金剛童子真言對舍利塔前念誦，餘處不應念誦，作法不成。若常念誦不間斷者，一切所求皆得成就。應發菩提心，離慳悋想，常習捨施，遠離無益世間談話，一切勝願皆得現前，不被諸魔之所得便。亦不應與人治病，及治鬼魅，以妨大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此金剛童子真言對舍利塔前念誦，餘處不應念誦，作法不成。若常念誦不間斷者，一切所求皆得成就。應發菩提心，離慳悋想，常習捨施，遠離無益世間談話，一切勝願皆得現前，不被諸魔之所得便。亦不應與人治病，及治鬼魅，以妨大法。」

「我今說聖迦抳忿怒金剛童子真言印契念誦次第法根本印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說聖迦抳忿怒金剛童子真言印契念誦次第法根本印。

「其印相以二中指相背竪，二無名指於中指中節外橫交，二頭指鉤二無名指頭，二大指於中指前中節頭相拄，二小指頭相合，向下竪如針即成。根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其印相以二中指相背竪，二無名指於中指中節外橫交，二頭指鉤二無名指頭，二大指於中指前中節頭相拄，二小指頭相合，向下竪如針即成。根本真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye ta dya thā oṃ ka ṇi dhu ni hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye ta dya thā oṃ ka ṇi dhu ni hūṃ pha ṭ svā hā

「又第二根本真言，開阿修羅宮，用前根本印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又第二根本真言，開阿修羅宮，用前根本印。真言曰：

「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye ta dya thā oṃ dhu na vi dhu na ka ṇi kro dha sa rva yaṃ tra ṇi hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na mo ra tna tra yā ya na maḥ śca ṇḍa va jra pā ṇa ye ma hā ya kṣa se na pa ta ye ta dya thā oṃ dhu na vi dhu na ka ṇi kro dha sa rva yaṃ tra ṇi hūṃ

「次結獨股杵印，二手內相叉作拳，二大指互捻二小指甲上，頭指並竪合即成(用前第一根本真言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獨股杵印，二手內相叉作拳，二大指互捻二小指甲上，頭指並竪合即成(用前第一根本真言)。

「次結護身印。用前根本印，印身五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結護身印。用前根本印，印身五處。真言曰：

「oṃ sa rva du ṣṭa va śaṃ ka ra ka ṇi kro dha ra kṣa ◇ maṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa rva du ṣṭa va śaṃ ka ra ka ṇi kro dha ra kṣa ◇ maṃ svā hā

「次結甲冑印。准前根本印，舒二頭指相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。印身五處。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結甲冑印。准前根本印，舒二頭指相拄，二大指捻二頭指下第一文即成。印身五處。真言曰：

「oṃ hrīḥ ka ṇi ya ma daḥ ha hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hrīḥ ka ṇi ya ma daḥ ha hūṃ pha ṭ svā hā

「次結寶山印。准前獨股杵印，二頭指微屈頭相拄，安於頭上即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結寶山印。准前獨股杵印，二頭指微屈頭相拄，安於頭上即成。真言曰：

「oṃ a ca ra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a ca ra hūṃ

「次結牆界印。准前根本印，直舒二頭指，頭相去一寸許即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結牆界印。准前根本印，直舒二頭指，頭相去一寸許即成。真言曰：

「oṃ hrīḥ ka ṇi daḥ ha daḥ ha pa ca pa ca hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hrīḥ ka ṇi daḥ ha daḥ ha pa ca pa ca hūṃ pha ṭ

「次結網印。准前根本印，二大指向外散開即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結網印。准前根本印，二大指向外散開即成。真言曰：

「oṃ va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra paṃ ja ra hūṃ pha ṭ

「次結縛毘那夜迦印。准前根本印，二頭指二中指屈入掌，二大指各押二中指，於掌中甲相背，合為拳即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結縛毘那夜迦印。准前根本印，二頭指二中指屈入掌，二大指各押二中指，於掌中甲相背，合為拳即成。真言曰：

「oṃ dhu na vi dhu na trā sa ya śā ṣa ya sa rva vi nā ya kā nāṃ hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ dhu na vi dhu na trā sa ya śā ṣa ya sa rva vi nā ya kā nāṃ hūṃ svā hā

「次結迎請聖者印。准前根本印，以二大指向身招即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結迎請聖者印。准前根本印，以二大指向身招即成。真言曰：

「oṃ dhu ni pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ dhu ni pha ṭ

「次結請聖者眷屬印。用前迎請印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結請聖者眷屬印。用前迎請印。真言曰：

「oṃ sa pa ri vā ra mā vā ha ya bhā ga vaṃ ka ṇi kro dha sa ma ya ma nu sma ra svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa pa ri vā ra mā vā ha ya bhā ga vaṃ ka ṇi kro dha sa ma ya ma nu sma ra svā hā

「次結獻閼伽印。准前根本印，二大指捻二頭指下第一文即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻閼伽印。准前根本印，二大指捻二頭指下第一文即成。真言曰：

「oṃ va jro da ka hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jro da ka hūṃ

「次結獻座印。准獨股杵印，二大指捻二頭指下第一文，頭向外出少許即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻座印。准獨股杵印，二大指捻二頭指下第一文，頭向外出少許即成。真言曰：

「oṃ va jra vi rā ta svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra vi rā ta svā hā

「次結獻塗香印。准前獨股杵印，二大指微屈捻頭指下第一文，二大指相去二寸許即成。真言曰。能滿所闕儀軌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻塗香印。准前獨股杵印，二大指微屈捻頭指下第一文，二大指相去二寸許即成。真言曰。能滿所闕儀軌。真言曰：

「oṃ ka ṇi kro dha svā rva sa tvā sa ka ra ra kṣa ra kṣa sa rva gaṃ dhā ni svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi kro dha svā rva sa tvā sa ka ra ra kṣa ra kṣa sa rva gaṃ dhā ni svā hā

」「次結獻花印。准前獨股杵印，出右大指即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」「次結獻花印。准前獨股杵印，出右大指即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi pu ṣpa mu dbha va hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi pu ṣpa mu dbha va hūṃ

「次結燒香印。准前獨股杵印，二大指面相合即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結燒香印。准前獨股杵印，二大指面相合即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi kro dha u gra daṃ ṣṭra tka ṭa vai ra va gra hṇa gra hṇa dhu paṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi kro dha u gra daṃ ṣṭra tka ṭa vai ra va gra hṇa gra hṇa dhu paṃ svā hā

「次結獻食印。准前獨股杵印，出二大指二小指指頭相拄，餘六指內相叉作拳即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結獻食印。准前獨股杵印，出二大指二小指指頭相拄，餘六指內相叉作拳即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi hūṃ hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi hūṃ hūṃ svā hā

次結燈明印。准前獨股杵印，二大指向身並竪即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結燈明印。准前獨股杵印，二大指向身並竪即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi di pa di pa ya hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi di pa di pa ya hūṃ pha ṭ svā hā

「次結頭印。准前根本印，二大指捻二無名指甲上即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頭印。准前根本印，二大指捻二無名指甲上即成。真言曰：

「oṃ hūṃ hūṃ ma ma pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hūṃ hūṃ ma ma pha ṭ

「次結頂印。准前根本印，二頭指直舒頭相拄即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結頂印。准前根本印，二頭指直舒頭相拄即成。真言曰：

「oṃ hrīḥ ca ṇḍa ka ṇi daḥ hā pa ca hūṃ pha ṭ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hrīḥ ca ṇḍa ka ṇi daḥ hā pa ca hūṃ pha ṭ svā hā

「次結前根本印，安於心上，以心真言加持。心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結前根本印，安於心上，以心真言加持。心真言曰：

「oṃ ka ṇi hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi hūṃ pha ṭ

「次結甲冑印。如多羅菩薩印，二頭指微開即成。用前甲冑真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結甲冑印。如多羅菩薩印，二頭指微開即成。用前甲冑真言。

「次結最勝印。二手內相叉作拳，二小指頭相合即成。用前第二根本真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結最勝印。二手內相叉作拳，二小指頭相合即成。用前第二根本真言。

「次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次捧念珠當心，以隨心真言加持七遍。隨心真言曰：

「oṃ ka ṇi dhu ma hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi dhu ma hūṃ pha ṭ

次結奉送聖者印。准前根本印，二大指向外撥即成。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結奉送聖者印。准前根本印，二大指向外撥即成。真言曰：

「oṃ ka ṇi svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ka ṇi svā hā

「我今復說開阿修羅窟門立印。持誦者當迅速踏地行步，喜躍恐悚、頻申蹙眉、鼓其兩頰，二手高舉，曲其十指為師子爪，兩眼向下如師子顧視。時時以兩手作師子爪，更互上下以搭其地如師子行。作阿里荼立舞而旋遶，想自身如本尊。此印一切印中最勝，能摧壞一切阿修羅宮關鍵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今復說開阿修羅窟門立印。持誦者當迅速踏地行步，喜躍恐悚、頻申蹙眉、鼓其兩頰，二手高舉，曲其十指為師子爪，兩眼向下如師子顧視。時時以兩手作師子爪，更互上下以搭其地如師子行。作阿里荼立舞而旋遶，想自身如本尊。此印一切印中最勝，能摧壞一切阿修羅宮關鍵。」

金剛藏菩薩言：「我今說畫金剛童子像法。取不截白㲲擇去毛髮。畫師當須受持八戒。畫菩薩身，種種瓔珞以為莊嚴，身如火色，遍於身上流出火焰。以右手持金剛杵斜舉向上，左手作施願手。脚為阿里荼立，踏盤石上。於施願手下畫持誦者，右膝著地手執香爐。像既成已，當於像前種種供養，燒安息香無間念誦，乃至有成就相現，聞空中聲及聞鈴聲，復有光現光如流星，墜下壇內聲如雷震。即於其處，先所置賢瓶香水用獻閼伽。其像或動或放光，當知持誦者即有功効。已後對此像前念誦，隨所意樂事悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「我今說畫金剛童子像法。取不截白㲲擇去毛髮。畫師當須受持八戒。畫菩薩身，種種瓔珞以為莊嚴，身如火色，遍於身上流出火焰。以右手持金剛杵斜舉向上，左手作施願手。脚為阿里荼立，踏盤石上。於施願手下畫持誦者，右膝著地手執香爐。像既成已，當於像前種種供養，燒安息香無間念誦，乃至有成就相現，聞空中聲及聞鈴聲，復有光現光如流星，墜下壇內聲如雷震。即於其處，先所置賢瓶香水用獻閼伽。其像或動或放光，當知持誦者即有功効。已後對此像前念誦，隨所意樂事悉皆成就。

「又說畫像法。如前取織斷不截白㲲，用牛尿洗，復用香水濯之。於閑靜處或對佛前，或舍利塔或於精室，不應用皮膠和彩色，畫筆色盞並須新者。畫師必須澡浴清淨、著新淨衣、受八齋戒，閉口吞聲勿令吐氣以衝其像。亦不應與彼畫人論其價直，彼此和用以賞功力。其像獨身從海涌出大海中，身如吠璃瑠色，身有六臂，臂膊𦟛序相貌充滿。面有三目，其目赤色。首戴寶冠，狗牙上出，口咬下唇，顰眉威怒。又於海中畫一寶山，像以左足踏於寶山，山上有妙蓮色以承其足。右足在海水中立，沒其半膝。右第一手持底里賞俱金剛杵作擲勢，右第二手持母娑羅棒，謂棒一頭如鐵杵形，右第三手執於鉞斧。左第一手把棒，左第二手如擬勢(作金剛拳舒頭指)，左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡繫，又以一切毒蛇作膊釧臂釧腰、絛瓔珞及耳璫繫髮，又以一大蛇繞腰三匝。身背圓光，火焰圍遶，於火焰外有其雷電以相輔翼，應如是畫。畫成已，持於河岸或逈樹下，或天廟中或於池側。若念誦時，或有伴或獨自，一切皆得。常須乞食，默然不與人語，乃至成就常起慈心，三時發露懺悔諸罪，專自策勵生勇健心不應性弱，常樂捨施。每月須受灌頂護身，於念誦處結方隅界及結曼荼羅界，加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者，獻閼伽及塗香、時花、燒香、飲食、燈燭。對此像前誦真言九十萬遍，作先行法。正誦持時，有惡人來作障難者，以忿怒誦真言而相顧視，彼即瘨癎狂亂。若稱彼名念誦視之，其人身肉片片圮裂，或時致死世醫不救。須臾以右脚大指極按其地誦真言，即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦，如水滅火，即得惺悟。若外賊侵境，稱彼魁帥名念誦者，彼之軍眾盡皆疫病，或彼迸逃竄、或當枯死、或迷睡不覺、或瘨癎瘧病、或遍身痛惱。彼若順伏，慈心念誦，還得如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說畫像法。如前取織斷不截白㲲，用牛尿洗，復用香水濯之。於閑靜處或對佛前，或舍利塔或於精室，不應用皮膠和彩色，畫筆色盞並須新者。畫師必須澡浴清淨、著新淨衣、受八齋戒，閉口吞聲勿令吐氣以衝其像。亦不應與彼畫人論其價直，彼此和用以賞功力。其像獨身從海涌出大海中，身如吠璃瑠色，身有六臂，臂膊𦟛序相貌充滿。面有三目，其目赤色。首戴寶冠，狗牙上出，口咬下唇，顰眉威怒。又於海中畫一寶山，像以左足踏於寶山，山上有妙蓮色以承其足。右足在海水中立，沒其半膝。右第一手持底里賞俱金剛杵作擲勢，右第二手持母娑羅棒，謂棒一頭如鐵杵形，右第三手執於鉞斧。左第一手把棒，左第二手如擬勢(作金剛拳舒頭指)，左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡繫，又以一切毒蛇作膊釧臂釧腰、絛瓔珞及耳璫繫髮，又以一大蛇繞腰三匝。身背圓光，火焰圍遶，於火焰外有其雷電以相輔翼，應如是畫。畫成已，持於河岸或逈樹下，或天廟中或於池側。若念誦時，或有伴或獨自，一切皆得。常須乞食，默然不與人語，乃至成就常起慈心，三時發露懺悔諸罪，專自策勵生勇健心不應性弱，常樂捨施。每月須受灌頂護身，於念誦處結方隅界及結曼荼羅界，加持香水灑身衣服。每日三時迎請聖者，獻閼伽及塗香、時花、燒香、飲食、燈燭。對此像前誦真言九十萬遍，作先行法。正誦持時，有惡人來作障難者，以忿怒誦真言而相顧視，彼即瘨癎狂亂。若稱彼名念誦視之，其人身肉片片圮裂，或時致死世醫不救。須臾以右脚大指極按其地誦真言，即空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦，如水滅火，即得惺悟。若外賊侵境，稱彼魁帥名念誦者，彼之軍眾盡皆疫病，或彼迸逃竄、或當枯死、或迷睡不覺、或瘨癎瘧病、或遍身痛惱。彼若順伏，慈心念誦，還得如故。

「又法欲求成就殊勝果者，於神通月白分，就趣海河側，或印沙印泥為塔，塔中置緣偈(即法身舍利偈)，置像於塔前。念誦行者以水和麨食之，取遏迦木柴(廣州潘隅縣有)搵酥投火護摩，誦真言十萬遍。滿已地動，則轉身飛騰為忉利天主。若遍地有火炬，則為四天王主。若大雲注雨，大地所有伏藏一時踊出。若金色光遍現，則轉依為菩薩，壽命一劫，一切有大威力，無能沮壞。若見一切有情身出光焰，即證悟一切三乘佛法，菩提心成就。若像及塔放光明，得一切持明仙中為王。若遍十方光焰，即見普賢菩薩，所求世間若出世間一切勝願悉皆滿足。此像成就法，不應小人、無智慧者、少悲愍者、無積集福資糧者、不敬師長謗毀此法者、諂誑妄語多口過者、掉舉散亂心不平等者、多事務者、不入漫荼羅不受灌頂者如是等人念誦，則招瘨狂夭壽。金剛手菩薩作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲求成就殊勝果者，於神通月白分，就趣海河側，或印沙印泥為塔，塔中置緣偈(即法身舍利偈)，置像於塔前。念誦行者以水和麨食之，取遏迦木柴(廣州潘隅縣有)搵酥投火護摩，誦真言十萬遍。滿已地動，則轉身飛騰為忉利天主。若遍地有火炬，則為四天王主。若大雲注雨，大地所有伏藏一時踊出。若金色光遍現，則轉依為菩薩，壽命一劫，一切有大威力，無能沮壞。若見一切有情身出光焰，即證悟一切三乘佛法，菩提心成就。若像及塔放光明，得一切持明仙中為王。若遍十方光焰，即見普賢菩薩，所求世間若出世間一切勝願悉皆滿足。此像成就法，不應小人、無智慧者、少悲愍者、無積集福資糧者、不敬師長謗毀此法者、諂誑妄語多口過者、掉舉散亂心不平等者、多事務者、不入漫荼羅不受灌頂者如是等人念誦，則招瘨狂夭壽。金剛手菩薩作如是說。

「又法若隣國侵境、惡臣作亂者，對此像前取人劫波羅擣為末，揑作彼人形，當於塚間或於池側，以像面向北，持誦者面向南坐，於三角壇中安置像，持誦者斷語乞食，忿怒作無悲愍心，以右手作金剛拳，舒小指刺彼人形心上，誦真言無間斷。由此威力，即令彼人得大寒熱病。行者應時即於壇中，忿怒王當即現身如大拇指節，如火聚融金色，周圓流出金剛火焰，以右手頭指作期剋勢，即迅速至於彼處告言：『某甲持誦者使我來令斷汝命。汝今命不存。』彼聞是語，即吐熱嚕地羅，䆿語今命盡。若歸順悔過，持誦者起慈心，速以加持香水灑彼頭上，即離苦惱，復得蘇息。金剛手菩薩如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若隣國侵境、惡臣作亂者，對此像前取人劫波羅擣為末，揑作彼人形，當於塚間或於池側，以像面向北，持誦者面向南坐，於三角壇中安置像，持誦者斷語乞食，忿怒作無悲愍心，以右手作金剛拳，舒小指刺彼人形心上，誦真言無間斷。由此威力，即令彼人得大寒熱病。行者應時即於壇中，忿怒王當即現身如大拇指節，如火聚融金色，周圓流出金剛火焰，以右手頭指作期剋勢，即迅速至於彼處告言：『某甲持誦者使我來令斷汝命。汝今命不存。』彼聞是語，即吐熱嚕地羅，䆿語今命盡。若歸順悔過，持誦者起慈心，速以加持香水灑彼頭上，即離苦惱，復得蘇息。金剛手菩薩如是說。

「又法欲召羅剎為使者，應先入曼荼羅受灌頂，然後作離怖畏恐懼心。持誦者決斷勇健不怯弱，支持身命或乞食，常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺，三時懺悔隨喜勸請發願迴向，所將前像於塚間塗拭，作猛利壇，身著赤衣，以赤花作花鬘莊嚴自身，頭上安人劫波羅，誦真言無限數，常以印甲冑擐身。於猛利壇中畫四印曼荼羅，初念誦時見惡形狗牙出上，或有惡形竪髮出舌，或一足或二足或三足，或兩臂或八臂，或兩頭或三頭或四頭。持誦者或見大風雷雨。第二七日見美貌端嚴女人，衣服瓔珞莊嚴其身，幻惑持誦者。起慈心觀，彼退散隱而不現。第三七日即見毘那夜迦及見羅剎極惡形容，即降伏為使者。若見餘成就，持誦人得悉地者，於彼起少忿怒視彼人，彼所有成就法悉皆退失。彼羅剎等立誓，所為所作一切所驅使處皆悉成辦，而為使者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲召羅剎為使者，應先入曼荼羅受灌頂，然後作離怖畏恐懼心。持誦者決斷勇健不怯弱，支持身命或乞食，常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺，三時懺悔隨喜勸請發願迴向，所將前像於塚間塗拭，作猛利壇，身著赤衣，以赤花作花鬘莊嚴自身，頭上安人劫波羅，誦真言無限數，常以印甲冑擐身。於猛利壇中畫四印曼荼羅，初念誦時見惡形狗牙出上，或有惡形竪髮出舌，或一足或二足或三足，或兩臂或八臂，或兩頭或三頭或四頭。持誦者或見大風雷雨。第二七日見美貌端嚴女人，衣服瓔珞莊嚴其身，幻惑持誦者。起慈心觀，彼退散隱而不現。第三七日即見毘那夜迦及見羅剎極惡形容，即降伏為使者。若見餘成就，持誦人得悉地者，於彼起少忿怒視彼人，彼所有成就法悉皆退失。彼羅剎等立誓，所為所作一切所驅使處皆悉成辦，而為使者。

「又法於故園中或一逈樹下，或池側或山間，或隨所愛樂處，不語或乞食或飲乳或食菜支持身命，三時懺悔，對此像前誦真言八十萬遍，所為所作皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於故園中或一逈樹下，或池側或山間，或隨所愛樂處，不語或乞食或飲乳或食菜支持身命，三時懺悔，對此像前誦真言八十萬遍，所為所作皆得成就。

「又法欲禁止他敵令彼昏迷，所執器仗不能為者，三日不食，應畫四印漫荼羅，或依《吉祥器經》中壇畫法隨力供養。於壇中一髻尊菩薩位處，置竹竿青幡，上取自嚕地羅和毒及白芥子，畫作三股底里商俱金剛杵，杵心畫聖忿怒金剛童子形。於竹竿下地上，以劫波羅末和泥，揑作獨股金剛杵形。作護摩爐，爐中又揑泥作一小獨股金剛杵。取棘刺木燃火，取骨末和毒，一誦真言一稱彼名擲著爐中，對於軍陣前作法，令彼軍眾兩目皆盲不見，一切手中器仗悉皆自落，若於當處不動如杌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲禁止他敵令彼昏迷，所執器仗不能為者，三日不食，應畫四印漫荼羅，或依《吉祥器經》中壇畫法隨力供養。於壇中一髻尊菩薩位處，置竹竿青幡，上取自嚕地羅和毒及白芥子，畫作三股底里商俱金剛杵，杵心畫聖忿怒金剛童子形。於竹竿下地上，以劫波羅末和泥，揑作獨股金剛杵形。作護摩爐，爐中又揑泥作一小獨股金剛杵。取棘刺木燃火，取骨末和毒，一誦真言一稱彼名擲著爐中，對於軍陣前作法，令彼軍眾兩目皆盲不見，一切手中器仗悉皆自落，若於當處不動如杌。

「又法令彼麼羅者，使明醫於自頭上五脈處刺取嚕地羅作護摩，誦真言一遍一稱彼名，一切他敵於須臾頃頑癡如杌，任從捉縛殺害。彼若順伏，即起悲愍心作息災法，取酥和蜜，以龍花蘂搵，稱彼名誦真言一遍一擲火中，彼苦皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法令彼麼羅者，使明醫於自頭上五脈處刺取嚕地羅作護摩，誦真言一遍一稱彼名，一切他敵於須臾頃頑癡如杌，任從捉縛殺害。彼若順伏，即起悲愍心作息災法，取酥和蜜，以龍花蘂搵，稱彼名誦真言一遍一擲火中，彼苦皆息。

「又法欲破他陣。彼軍欲逼且縱相近，近已，如前作四印壇或畫餘壇亦得，竪前青幡，對彼軍前作護摩爐，持誦者裸體被髮結印被甲護身，取摩訶莽娑和毒嚕地囉，日三時念誦，每時一百八遍投火，准前稱彼名。作如是法已，彼等設如梵王、那羅延、摩醯首羅、俱摩羅天等威德自在，七日中間互相諍訟、相鬪殺害、互相間搆，悉皆斷命。二七日間摩滅無餘。念誦時不得語，若欲寢息應臥牛皮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲破他陣。彼軍欲逼且縱相近，近已，如前作四印壇或畫餘壇亦得，竪前青幡，對彼軍前作護摩爐，持誦者裸體被髮結印被甲護身，取摩訶莽娑和毒嚕地囉，日三時念誦，每時一百八遍投火，准前稱彼名。作如是法已，彼等設如梵王、那羅延、摩醯首羅、俱摩羅天等威德自在，七日中間互相諍訟、相鬪殺害、互相間搆，悉皆斷命。二七日間摩滅無餘。念誦時不得語，若欲寢息應臥牛皮。

「又法設不具如前儀軌，對軍陣前念誦，或如常護摩，隨其意樂。依餘部中易得之物作法，彼軍自當退敗。金剛手菩薩作如是說。彼若歸伏，如前作息災法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法設不具如前儀軌，對軍陣前念誦，或如常護摩，隨其意樂。依餘部中易得之物作法，彼軍自當退敗。金剛手菩薩作如是說。彼若歸伏，如前作息災法。

「又法欲驗伏藏，取黃牛酥、蛇皮、蛟魚脂，斷遏伽木取綿，以此等作燈炷，誦真言加持。夜然炷近伏藏處照，隨焰大小即知伏藏大小。若辟除護伏藏神及作障者，取疆石或土塊或芥子或水加持擲於伏藏，藏上障者退散，設有大龍亦皆退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲驗伏藏，取黃牛酥、蛇皮、蛟魚脂，斷遏伽木取綿，以此等作燈炷，誦真言加持。夜然炷近伏藏處照，隨焰大小即知伏藏大小。若辟除護伏藏神及作障者，取疆石或土塊或芥子或水加持擲於伏藏，藏上障者退散，設有大龍亦皆退散。

「又法驅逐惡人令遠去者，取朗伽離藥，誦真言稱彼名加持七遍，埋彼人門閫下，即自遠逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法驅逐惡人令遠去者，取朗伽離藥，誦真言稱彼名加持七遍，埋彼人門閫下，即自遠逝。

「又法以白檀香三指許，剋作金剛童子像，右手把獨股金剛杵、左手施願手，忿怒形，咬下脣，用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木作合盛之，燒蘇合白檀香供養。對合前念誦三萬遍，即成就一千種大事。不擇時日宿直、不限齋戒，不成就人亦得成就。若人有厄難，稱彼人名念誦則得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法以白檀香三指許，剋作金剛童子像，右手把獨股金剛杵、左手施願手，忿怒形，咬下脣，用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木作合盛之，燒蘇合白檀香供養。對合前念誦三萬遍，即成就一千種大事。不擇時日宿直、不限齋戒，不成就人亦得成就。若人有厄難，稱彼人名念誦則得解脫。

「又法食采或飲乳或乞食，念應持禁戒一如比丘，誦真言三十萬遍，所為所作對此像前如前縛撲所問，皆得應驗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法食采或飲乳或乞食，念應持禁戒一如比丘，誦真言三十萬遍，所為所作對此像前如前縛撲所問，皆得應驗。

「又法欲得敬愛者，畫四肘像，不應用皮膠。於像中心畫佛在菩提樹下結跏趺坐，作說法相，比丘眾圍遶。於下右邊畫金剛忿怒菩薩，狗牙上出，口咬下脣，身如青蓮花色，眼赤黃色，眉顰蹙，以種種寶莊嚴身，當額流出長六指金剛童子，形充滿，口有四牙，遍身千光流出，顰眉，以右手頭指作期剋勢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲得敬愛者，畫四肘像，不應用皮膠。於像中心畫佛在菩提樹下結跏趺坐，作說法相，比丘眾圍遶。於下右邊畫金剛忿怒菩薩，狗牙上出，口咬下脣，身如青蓮花色，眼赤黃色，眉顰蹙，以種種寶莊嚴身，當額流出長六指金剛童子，形充滿，口有四牙，遍身千光流出，顰眉，以右手頭指作期剋勢。

「左邊畫持誦者，右膝著地，手執香爐。金剛手菩薩言，我今說所求事。取午膝搵酥投火中護摩，日三時，每時一百八遍，一遍一稱彼名。滿七日，一切有情皆得歡喜。以此儀軌，若油麻投火中護摩，皆得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「左邊畫持誦者，右膝著地，手執香爐。金剛手菩薩言，我今說所求事。取午膝搵酥投火中護摩，日三時，每時一百八遍，一遍一稱彼名。滿七日，一切有情皆得歡喜。以此儀軌，若油麻投火中護摩，皆得敬愛。

「又法至於塚間作彼設咄嚕形，屍林中取死人骨作橛，以赤線纏之，釘彼設咄嚕形心上，彼即母馱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法至於塚間作彼設咄嚕形，屍林中取死人骨作橛，以赤線纏之，釘彼設咄嚕形心上，彼即母馱。

「又法取芥子和毒嚕地囉，日三時，每時誦一百八遍，稱彼名。滿七日已，彼即命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取芥子和毒嚕地囉，日三時，每時誦一百八遍，稱彼名。滿七日已，彼即命終。

「又雄黃法者，如前畫像法，取雄黃置於熱銅器中。持誦者取五淨飲之，身即清淨。置像於舍利塔前，用根本真言淨其精舍、護身、結方隅界。用前眷屬真言，加持塗香、燒香、時花、飲食、燈燭以申供養。或黑月八日或黑月十四日，用四箇菩提葉承雄黃器，用三箇菩提葉覆之。無菩提葉，夜合葉亦得。念誦乃至三相現，所謂煖、煙、光。若煖相見，取塗足，即離地一𮚺，日行千里。若煙相見，則得安怛但那。若光相見，則飛騰虛空，一切無能沮壞。若於路中，所逢象馬車乘自開路避之。行者作法時，應著黃衣，及以黃神線角落，如披袈裟。若求安膳那成就，以青埿染衣服著，或服赤衣，神線亦如是。金剛手菩薩作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又雄黃法者，如前畫像法，取雄黃置於熱銅器中。持誦者取五淨飲之，身即清淨。置像於舍利塔前，用根本真言淨其精舍、護身、結方隅界。用前眷屬真言，加持塗香、燒香、時花、飲食、燈燭以申供養。或黑月八日或黑月十四日，用四箇菩提葉承雄黃器，用三箇菩提葉覆之。無菩提葉，夜合葉亦得。念誦乃至三相現，所謂煖、煙、光。若煖相見，取塗足，即離地一𮚺，日行千里。若煙相見，則得安怛但那。若光相見，則飛騰虛空，一切無能沮壞。若於路中，所逢象馬車乘自開路避之。行者作法時，應著黃衣，及以黃神線角落，如披袈裟。若求安膳那成就，以青埿染衣服著，或服赤衣，神線亦如是。金剛手菩薩作如是說。

「我今說漫荼羅。當用正月九月於黑分，先應令欲念誦者殷重供養師，然後取吉祥木長十二指，誦真言加持一千八遍，為欲念誦者作護摩。護摩已，方引入漫荼羅受灌頂。其以曾作先行法者，應畫漫荼羅，用五色粉撚成四門。門外畫摽，分漫荼羅為三分，中取半分為門。當上門以香粉畫佛世尊坐蓮華座，右邊畫觀自在菩薩住蓮華上，左邊畫金剛手菩薩住蓮華上。當下門畫聖迦抳忿怒金剛童子住蓮華上，遍身光焰。四角應畫二股金剛杵，以蛇纏杵，并有光焰。門門置賢瓶。壇中心置一瓶，滿盛香水，以細繒帛繫瓶頸，各以真言加持一百八遍，變成金剛水，以用灌弟子頂。於此漫荼羅中得此灌頂已，一切悉地皆得現前，由入此漫荼羅及見漫荼羅故。從此已後纔結契念誦，頓集無量功德，所求皆得成就。已說漫荼羅儀軌品竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今說漫荼羅。當用正月九月於黑分，先應令欲念誦者殷重供養師，然後取吉祥木長十二指，誦真言加持一千八遍，為欲念誦者作護摩。護摩已，方引入漫荼羅受灌頂。其以曾作先行法者，應畫漫荼羅，用五色粉撚成四門。門外畫摽，分漫荼羅為三分，中取半分為門。當上門以香粉畫佛世尊坐蓮華座，右邊畫觀自在菩薩住蓮華上，左邊畫金剛手菩薩住蓮華上。當下門畫聖迦抳忿怒金剛童子住蓮華上，遍身光焰。四角應畫二股金剛杵，以蛇纏杵，并有光焰。門門置賢瓶。壇中心置一瓶，滿盛香水，以細繒帛繫瓶頸，各以真言加持一百八遍，變成金剛水，以用灌弟子頂。於此漫荼羅中得此灌頂已，一切悉地皆得現前，由入此漫荼羅及見漫荼羅故。從此已後纔結契念誦，頓集無量功德，所求皆得成就。已說漫荼羅儀軌品竟。」