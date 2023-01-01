青色大金剛藥叉辟鬼魔法(亦名辟鬼殊法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青色大金剛藥叉辟鬼魔法(亦名辟鬼殊法)

鮫龍洞阿闍梨位空蜝述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鮫龍洞阿闍梨位空蜝述

□根本印。二手合掌，以二受指屈入掌中二節相背，以右想指柱左行端，以左想指柱右行端，少如輪形。隨其印處，摧滅一切魔鬼□害真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □根本印。二手合掌，以二受指屈入掌中二節相背，以右想指柱左行端，以左想指柱右行端，少如輪形。隨其印處，摧滅一切魔鬼□害真言：

□□□□□□發吒吒(二) 曩伽毘□□□□□□□□□□□□那耶發吒□□□婆薩羅那發吒(五) 胡𡃖摩訶尼那耶發吒(六) 俱槃荼□瑳陀那耶發吒(七) 筏利多(二合)毘舍遮那耶發吒(八) 藥乞叉毘舍遮那耶發吒(九) 弩史耶摩薩頗馱囉□□□□□□□□□□□□吒(二合)也吽(十二) 吽發吒吒吒(十三) 阿鉢□底訶多婆囉(十四) 帝哩(二合)盧迦(十五) 婆蠅迦□(十六) □□(二合)荼□□□□□□曳(十七) 羅質攘波耶底(十八) 吽發吒吒吒(十九) 娑嚩(二合)賀(亦名身呪) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□□□發吒吒(二) 曩伽毘□□□□□□□□□□□□那耶發吒□□□婆薩羅那發吒(五) 胡𡃖摩訶尼那耶發吒(六) 俱槃荼□瑳陀那耶發吒(七) 筏利多(二合)毘舍遮那耶發吒(八) 藥乞叉毘舍遮那耶發吒(九) 弩史耶摩薩頗馱囉□□□□□□□□□□□□吒(二合)也吽(十二) 吽發吒吒吒(十三) 阿鉢□底訶多婆囉(十四) 帝哩(二合)盧迦(十五) 婆蠅迦□(十六) □□(二合)荼□□□□□□曳(十七) 羅質攘波耶底(十八) 吽發吒吒吒(十九) 娑嚩(二合)賀(亦名身呪)

若有人欲辟除傳屍病鬼難者，應知其病相。病相者，其人身心熱惱，漸漸□瘦，或□□飲食、或時睡眠多、□□□□□□或時□□□□□□□□□□□□□苦，有□□□不能具述。復此鬼病漸漸展轉處處流行，所謂傳夫妻子孫及兄弟姊妹等。是故時人號曰傳屍鬼□，天下名醫不能療治。佛法澆薄時，國王大臣后妃婇女國中僧尼為此□所侵害，上品為癩兒、中品為傳死、下品為狂亂，是故父母忌親□妻子等奇恩義。此傳屍病鬼亦名天魔羅難室陀鬼。總持集經言：其鬼病狀相似風𮨰，亦如狂人□□□□□□病□狀一一如此。若四十九日內不療治□□之必死。治此病時，誦前大身呪三七□□以右手把白芥子，誦前身呪三七反，散□其病人頭面，其鬼身碎裂，如火所□告或把□□人。誦前身呪三七反，打□□□□□□□枝誦前身呪三七□□□□□□□□□□□□□其□即愈。□□□若應炙其病人，炙有九處：一者頂十字中，二者風門穴中，三者𮧊鏡，四者心臟，五者丹田，六者左風市，七者右風市，八者左彭矯穴，九者右彭矯穴。不炙矯穴，其人趺壞生穴□(□加𮧊背□□□□)□大頂十字時，誦aṃkhaṃ吽發吒五七反，具百光遍照王功德蘊相。次炙風門，持誦hahā吽發吒五七反。次□炙𮧊鏡時，誦aāaṃaḥ吽發吒五七反。次炙心臟時，誦rarāraṃraḥ吽發吒五七反。次炙丹田時，誦hūṃaḥhrīḥ吽發吒五七反。次炙左右風市時，誦hahāhaṃhaḥ吽發吒。次炙左右彭矯穴時，誦vavāvaṃvaḥ吽發吒五七反。已上以前根本印加持，其炙處是炙□鬼、兜□□鬼障難之處。若炙𮧊□□□□□□身呪各□反，以□申□□□□□□□□□□□□其驗□加預皆□□沈香、白檀香等入銅器中，誦前身呪三七反加持其香，□入芮草、楊柳、柘榴湯中，應浴洗其病人炙處，傳屍病止息。受持□印法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有人欲辟除傳屍病鬼難者，應知其病相。病相者，其人身心熱惱，漸漸□瘦，或□□飲食、或時睡眠多、□□□□□□或時□□□□□□□□□□□□□苦，有□□□不能具述。復此鬼病漸漸展轉處處流行，所謂傳夫妻子孫及兄弟姊妹等。是故時人號曰傳屍鬼□，天下名醫不能療治。佛法澆薄時，國王大臣后妃婇女國中僧尼為此□所侵害，上品為癩兒、中品為傳死、下品為狂亂，是故父母忌親□妻子等奇恩義。此傳屍病鬼亦名天魔羅難室陀鬼。總持集經言：其鬼病狀相似風𮨰，亦如狂人□□□□□□病□狀一一如此。若四十九日內不療治□□之必死。治此病時，誦前大身呪三七□□以右手把白芥子，誦前身呪三七反，散□其病人頭面，其鬼身碎裂，如火所□告或把□□人。誦前身呪三七反，打□□□□□□□枝誦前身呪三七□□□□□□□□□□□□□其□即愈。□□□若應炙其病人，炙有九處：一者頂十字中，二者風門穴中，三者𮧊鏡，四者心臟，五者丹田，六者左風市，七者右風市，八者左彭矯穴，九者右彭矯穴。不炙矯穴，其人趺壞生穴□(□加𮧊背□□□□)□大頂十字時，誦aṃkhaṃ吽發吒五七反，具百光遍照王功德蘊相。次炙風門，持誦hahā吽發吒五七反。次□炙𮧊鏡時，誦aāaṃaḥ吽發吒五七反。次炙心臟時，誦rarāraṃraḥ吽發吒五七反。次炙丹田時，誦hūṃaḥhrīḥ吽發吒五七反。次炙左右風市時，誦hahāhaṃhaḥ吽發吒。次炙左右彭矯穴時，誦vavāvaṃvaḥ吽發吒五七反。已上以前根本印加持，其炙處是炙□鬼、兜□□鬼障難之處。若炙𮧊□□□□□□身呪各□反，以□申□□□□□□□□□□□□其驗□加預皆□□沈香、白檀香等入銅器中，誦前身呪三七反加持其香，□入芮草、楊柳、柘榴湯中，應浴洗其病人炙處，傳屍病止息。受持□印法。

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者著新淨衣，住靜室□□戒情□□上求菩提、下化眾生，願每日三時各誦前身呪。三七日已，繞檀行道，誦呪加持炙湯其病人。行者常以孔雀明王根本印真言護持□□□除一切鬼神障難(消滅惡夢雜夢□等)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者著新淨衣，住靜室□□戒情□□上求菩提、下化眾生，願每日三時各誦前身呪。三七日已，繞檀行道，誦呪加持炙湯其病人。行者常以孔雀明王根本印真言護持□□□除一切鬼神障難(消滅惡夢雜夢□等)。

召請青色大金剛藥叉印。二手合掌，二色指入掌中背相似二識□□□甲上，亦以二行指著二相背上開□右行，招本尊五度，亦成五藥叉請印。誦前身呪五反，必起請來集。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 召請青色大金剛藥叉印。二手合掌，二色指入掌中背相似二識□□□甲上，亦以二行指著二相背上開□右行，招本尊五度，亦成五藥叉請印。誦前身呪五反，必起請來集。真言：

□□□□□□訶噌吽(三) 烏呼嗚呼(四) □□□□□□□□□□□□□□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□□□訶噌吽(三) 烏呼嗚呼(四) □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□自□內造□。□□□中安置二尊。二尊者，一者六目二輪聖無動明王、二者青色大金剛藥叉。此二尊前安熾盛□日輪，日輪之中畫三尊像。三尊者，一者□光遍照王釋迦金輪佛、二者藥□□光佛、三者聖如意輪王菩薩。此□□□佛部、金剛部、蓮花部□位如下圖。次造三鬼像入銅鐃器油中，誦聖無動□界真言一百八反，煮三鬼像，然□□□爐中護摩二十□。夜若猶□驗者，三七日修之(云云)。此時三鬼□□其形，其灰中有a字，a字變□□□寂靜聖無動尊，是名三鬼還住□覺無動真如(大界如大日金輪法)。若有諸王勤□此法□□無病長壽、國土安穩豐□□□□□□□法者，其高驗無量□□□□□□□□□□□□□□道病□此□□明王誦一千八百反，□呪即時現其色身加持行者。若欲□除鬼魅病難者，向此青色金剛□七百反，亦為其人現鬼魅身加護□者。若欲除滅時氣天行病者，□□枝打其病人，即得除滅。略說小□善願，具如總持集經所說。□□此辟鬼殊法，祕中極祕密法。常似火□界十五印加持護念(有大日金輪灌頂法中，故不戴之) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□□□□□□□□□□自□內造□。□□□中安置二尊。二尊者，一者六目二輪聖無動明王、二者青色大金剛藥叉。此二尊前安熾盛□日輪，日輪之中畫三尊像。三尊者，一者□光遍照王釋迦金輪佛、二者藥□□光佛、三者聖如意輪王菩薩。此□□□佛部、金剛部、蓮花部□位如下圖。次造三鬼像入銅鐃器油中，誦聖無動□界真言一百八反，煮三鬼像，然□□□爐中護摩二十□。夜若猶□驗者，三七日修之(云云)。此時三鬼□□其形，其灰中有a字，a字變□□□寂靜聖無動尊，是名三鬼還住□覺無動真如(大界如大日金輪法)。若有諸王勤□此法□□無病長壽、國土安穩豐□□□□□□□法者，其高驗無量□□□□□□□□□□□□□□道病□此□□明王誦一千八百反，□呪即時現其色身加持行者。若欲□除鬼魅病難者，向此青色金剛□七百反，亦為其人現鬼魅身加護□者。若欲除滅時氣天行病者，□□枝打其病人，即得除滅。略說小□善願，具如總持集經所說。□□此辟鬼殊法，祕中極祕密法。常似火□界十五印加持護念(有大日金輪灌頂法中，故不戴之)

□金剛□□□青色，具足三目四臂，面貌大忿怒□□張狗牙上出，三目□忿大恐怖相。頂戴髑髏，首髮逆生□□色，頂纏大蛇。四臂相者，左第一手□如意寶捧、右第一手執羂索，□□□手執大刀、右第二手把金輪。二膊□□□□以髑髏為頸瓔珞，以虎皮為裙。又□左右足各踏一鬼，左右下足鬼形如屍骸。此大金剛藥叉以極大忿怒。四大藥叉又□□眷屬，黃色、赤色藥叉俱持大刀，□色、黑色藥叉執三股刃。此四大藥叉□足爪皆長，利如釰。首各將八萬□□□叉眷屬護持南閻浮提一切眾生。□此曼荼羅已，日月蝕時，俄作一小壇，莊嚴此曼荼羅，隨力所堪辦備飲食□□□□□□□，待日月復滿之時□□□□□□□食之者□□□□□若有行□□□□□得六□□□法更無生□明其壇□者十三□□□一飲食、四淨鏡、四大刀□□、四箭、五色線，是王宮供具。次護□□供具，准普通供儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □金剛□□□青色，具足三目四臂，面貌大忿怒□□張狗牙上出，三目□忿大恐怖相。頂戴髑髏，首髮逆生□□色，頂纏大蛇。四臂相者，左第一手□如意寶捧、右第一手執羂索，□□□手執大刀、右第二手把金輪。二膊□□□□以髑髏為頸瓔珞，以虎皮為裙。又□左右足各踏一鬼，左右下足鬼形如屍骸。此大金剛藥叉以極大忿怒。四大藥叉又□□眷屬，黃色、赤色藥叉俱持大刀，□色、黑色藥叉執三股刃。此四大藥叉□足爪皆長，利如釰。首各將八萬□□□叉眷屬護持南閻浮提一切眾生。□此曼荼羅已，日月蝕時，俄作一小壇，莊嚴此曼荼羅，隨力所堪辦備飲食□□□□□□□，待日月復滿之時□□□□□□□食之者□□□□□若有行□□□□□得六□□□法更無生□明其壇□者十三□□□一飲食、四淨鏡、四大刀□□、四箭、五色線，是王宮供具。次護□□供具，准普通供儀。

□息災敬愛官位福祿降伏等一切□□，一一成就速疾證得故。末世愚夫□□歸此法，翻經三藏深祕不傳，大日金□灌頂以後傳受此文讚歎四句曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □息災敬愛官位福祿降伏等一切□□，一一成就速疾證得故。末世愚夫□□歸此法，翻經三藏深祕不傳，大日金□灌頂以後傳受此文讚歎四句曰：

□□訶嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)羅闍曩謨□都帝(一) 阿鉢囉(二合)底訶多野曩謨□□薩嚩摩羅婆野尾目乞□□□率都帝(二) 嚩日囉(二合)入嚩攞布日羅唅曩謨率都帝(四)(低頭禮青色大金剛藥叉明王) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□訶嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)羅闍曩謨□都帝(一) 阿鉢囉(二合)底訶多野曩謨□□薩嚩摩羅婆野尾目乞□□□率都帝(二) 嚩日囉(二合)入嚩攞布日羅唅曩謨率都帝(四)(低頭禮青色大金剛藥叉明王)

□□祕密讚妄莫傳授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□祕密讚妄莫傳授。

□大金剛□□□別時授之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □大金剛□□□別時授之。

以一切□□□□藏有諸財寶，是名悉地□□□□□□□□□□鬼魔□□□□□日為瀉□□□□□示印相如前輪印。但開□識指□□□□□□祕密中蜜，更於二人不□傳授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一切□□□□藏有諸財寶，是名悉地□□□□□□□□□□鬼魔□□□□□日為瀉□□□□□示印相如前輪印。但開□識指□□□□□□祕密中蜜，更於二人不□傳授。

□語言三鬼形者，一者人鬼，如死屍設□□形。二者天鬼，作鵄鳥形，是言天狐□□□。三者地鬼，作地狐形。亦名癲癎鬼。□□中住大勇猛心，誦不動火界呪一百□□□煮三鬼像，則入不動尊火生三摩地，常住此□其意見儀軌文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □語言三鬼形者，一者人鬼，如死屍設□□形。二者天鬼，作鵄鳥形，是言天狐□□□。三者地鬼，作地狐形。亦名癲癎鬼。□□中住大勇猛心，誦不動火界呪一百□□□煮三鬼像，則入不動尊火生三摩地，常住此□其意見儀軌文。

□□觀觀若鬼魔二病，此須深觀行力□□□呪力乃得差耳。若業病者，當內□□□力外須懺悔乃可得差。眾治不□□□善得其意，不可操刀把刃而自□□□□申求長生經云：鼓涺在眼之暗□□□口臭齒落；鼓質在腹中，伐人□□□□藏少氣□忌人好惡敢食眾生鼓□□在足□□□閞挌擾五精踊動不□□□□□□□□神則害□□□□□□長□□□□□□庚□□□一申天帝記人罪□過，絕人生籍，欲令速死，魄入三泉□□時是曰鬼，為人禍害心痛痓怦□□鬼病惱傳子孫及兄弟姊妹等□□□□為傳屍𭼩蝶復連骨□□□□病，亦有一族內死盡莫究其由，近□□漸多重者，不逾數月而死。所以人□□極畏之，父子絕親、夫妻奇義□□□業病，真如本經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□觀觀若鬼魔二病，此須深觀行力□□□呪力乃得差耳。若業病者，當內□□□力外須懺悔乃可得差。眾治不□□□善得其意，不可操刀把刃而自□□□□申求長生經云：鼓涺在眼之暗□□□口臭齒落；鼓質在腹中，伐人□□□□藏少氣□忌人好惡敢食眾生鼓□□在足□□□閞挌擾五精踊動不□□□□□□□□神則害□□□□□□長□□□□□□庚□□□一申天帝記人罪□過，絕人生籍，欲令速死，魄入三泉□□時是曰鬼，為人禍害心痛痓怦□□鬼病惱傳子孫及兄弟姊妹等□□□□為傳屍𭼩蝶復連骨□□□□病，亦有一族內死盡莫究其由，近□□漸多重者，不逾數月而死。所以人□□極畏之，父子絕親、夫妻奇義□□□業病，真如本經文。

□□□□□尸者困也可習之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 □□□□□尸者困也可習之。

【圖：T21p0101_01.gif】 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 【圖：T21p0101_01.gif】

正觀觀亦由行者於坐禪中邪念，利魔現種種衣服飲食七珍雜物即領受，觀□入心成病，此病難治(文)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正觀觀亦由行者於坐禪中邪念，利魔現種種衣服飲食七珍雜物即領受，觀□入心成病，此病難治(文)。

承□□□□月二十六日，以□□房御本書寫□□□□□慶範記之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承□□□□月二十六日，以□□房御本書寫□□□□□慶範記之。

承安二年正月十八日，奉隨乘乘房阿闍梨御房奉傳受了。慶範記之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承安二年正月十八日，奉隨乘乘房阿闍梨御房奉傳受了。慶範記之。

建永二年正月十一日，以月輪房御本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建永二年正月十一日，以月輪房御本。

三井公雲□ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三井公雲□

承久二年七月二十七日，法蓮御房本書寫了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承久二年七月二十七日，法蓮御房本書寫了。

此軌三井流請來祕本也。此奧後人物云加者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此軌三井流請來祕本也。此奧後人物云加者也。