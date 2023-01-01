金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌

南天竺三藏金剛智奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南天竺三藏金剛智奉 詔譯

爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩，觀察天宮諸大菩薩、天龍等八部，而從座起，偏袒右肩，白釋迦牟尼佛言：「乃往古昔無量俱胝大劫，為求法故，流轉器世間，多有波旬王等令我多退佛法。唯願薄伽梵聽示現權身說大威神驗真言。」佛言：「欲現何權身？」答曰：「願現大聖藥叉金剛形，過去佛已現、現在佛今現、未來佛當現。我今非過去、非現在、非未來，現我自心三昧忿怒，而守護佛法、愍念有情。」佛言：「善哉！大聖欲護持佛法、愍念有情。仁者善可現權說大靈驗真言，我與仁加持護念，俱共說真言。」慈護持者即時未起座，現三面六臂大威忿怒為毒形，以七珍瓔珞莊身。其身長大無量，遍身火焰燃，如劫焰烟威猛，顧視四方如獸王象勇猛。誦真言先，持行者捧止羽為鈴拳當乳上，以觀羽作劍縛置膝上，以止羽共第一噁字反拳縮引，共第二鑁噁返觀羽羽，即二手如鳳威粕米勢，共第三噁下止上觀拍節出聲，共第四感引二羽磨轉，共五發吒互止觀上下三返以拳纏身，置頂左三轉成辟除，右三轉成結界。後以印各押四合，瞋目怒口，甚怖畏體，誦明真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩，觀察天宮諸大菩薩、天龍等八部，而從座起，偏袒右肩，白釋迦牟尼佛言：「乃往古昔無量俱胝大劫，為求法故，流轉器世間，多有波旬王等令我多退佛法。唯願薄伽梵聽示現權身說大威神驗真言。」佛言：「欲現何權身？」答曰：「願現大聖藥叉金剛形，過去佛已現、現在佛今現、未來佛當現。我今非過去、非現在、非未來，現我自心三昧忿怒，而守護佛法、愍念有情。」佛言：「善哉！大聖欲護持佛法、愍念有情。仁者善可現權說大靈驗真言，我與仁加持護念，俱共說真言。」慈護持者即時未起座，現三面六臂大威忿怒為毒形，以七珍瓔珞莊身。其身長大無量，遍身火焰燃，如劫焰烟威猛，顧視四方如獸王象勇猛。誦真言先，持行者捧止羽為鈴拳當乳上，以觀羽作劍縛置膝上，以止羽共第一噁字反拳縮引，共第二鑁噁返觀羽羽，即二手如鳳威粕米勢，共第三噁下止上觀拍節出聲，共第四感引二羽磨轉，共五發吒互止觀上下三返以拳纏身，置頂左三轉成辟除，右三轉成結界。後以印各押四合，瞋目怒口，甚怖畏體，誦明真言曰：

「曩莫三滿多沒馱南(引)(一) 阿冐迦(引)也(二) 尾曩(引)也(三) 噁(入)(四) 毘只迦(引)也縛日羅菴(平引)(五) 設咄嚧(二合)鑁噁(引)(六) 達磨薩嚩(引)吒迦爾(若以反)尾伽哩嚀(引)尾伽哩嚀(引)(七) 設咄嚧(二合)吽(引平)噁(入)(八) 訖哩(二合)訖哩(二合)(九) 伽𩕳(八) 伽𩕳(入引)(九) 伽伽𩕳(引)(十) 感(入)(十一) 嗚祖(主於反)摩羅𩕳(引)設咄嚧吽(引)(十三) 跋折羅跋折羅(十三) 多伽𩕳(引)也(十四) 多伽𩕳(引)也(十五) 娑發吒(二合)(十六) 娑發吒(二合)(十七) 吽發吒(引二合)(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱南(引)(一) 阿冐迦(引)也(二) 尾曩(引)也(三) 噁(入)(四) 毘只迦(引)也縛日羅菴(平引)(五) 設咄嚧(二合)鑁噁(引)(六) 達磨薩嚩(引)吒迦爾(若以反)尾伽哩嚀(引)尾伽哩嚀(引)(七) 設咄嚧(二合)吽(引平)噁(入)(八) 訖哩(二合)訖哩(二合)(九) 伽𩕳(八) 伽𩕳(入引)(九) 伽伽𩕳(引)(十) 感(入)(十一) 嗚祖(主於反)摩羅𩕳(引)設咄嚧吽(引)(十三) 跋折羅跋折羅(十三) 多伽𩕳(引)也(十四) 多伽𩕳(引)也(十五) 娑發吒(二合)(十六) 娑發吒(二合)(十七) 吽發吒(引二合)(十八)」

爾時佛說此真言，三千大千世界六種震動，摩醯首羅等大自在力王眾所居宮殿，皆悉散動不得安穩，悉雲集來頂戴藥叉金剛：「唯願大力尊哀愍，令得我無畏安樂威德。」藥叉王白佛言：「此等魔王等所憂惱，如何願何為？」佛言：「猶暫令可愍此等得樂。」即許此等已。即時魔王白忿怒王言：「我俱共加神力，守護佛法。」各退散。「若有惡人怨結於善人起擾惱，法師應當畫神驗忿怒王像，隨意大少，作三角壇，向人所居方，作惡心誦上大靈驗真言，每日三時二十一遍。滿三日已，惡人死亡，眷屬無殘留。若欲甦生，取蓮花根擣末，以大悲三昧真言，一日一夜不飲食，滿一百八遍，即惡人及眷屬甦，於佛法起歸敬。二羽合拳屈進力，作谷口撥之，心起大悲。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛說此真言，三千大千世界六種震動，摩醯首羅等大自在力王眾所居宮殿，皆悉散動不得安穩，悉雲集來頂戴藥叉金剛：「唯願大力尊哀愍，令得我無畏安樂威德。」藥叉王白佛言：「此等魔王等所憂惱，如何願何為？」佛言：「猶暫令可愍此等得樂。」即許此等已。即時魔王白忿怒王言：「我俱共加神力，守護佛法。」各退散。「若有惡人怨結於善人起擾惱，法師應當畫神驗忿怒王像，隨意大少，作三角壇，向人所居方，作惡心誦上大靈驗真言，每日三時二十一遍。滿三日已，惡人死亡，眷屬無殘留。若欲甦生，取蓮花根擣末，以大悲三昧真言，一日一夜不飲食，滿一百八遍，即惡人及眷屬甦，於佛法起歸敬。二羽合拳屈進力，作谷口撥之，心起大悲。真言曰：

「曩莫三曼多沒馱南(引)伽𠳿婆羅(二合)設咄嚧嗚𤙖(引平)莎嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多沒馱南(引)伽𠳿婆羅(二合)設咄嚧嗚𤙖(引平)莎嚩(二合)賀」

「欲得佛法大靈驗，先像前作四肘方壇，壇中安白銅大器，盛滿香水。從月一日迄十五日，燒香散花致誠禮敬，誦大靈驗真言，晝夜無間不嘗睡眠，全堅固精進。且不安居不安立留，十五日間無斷絕，而滿十萬遍。藥叉王自現身加持持誦者，即念憐愍有情故，示現妙形像，二世菩提何非成就。即隨喜怖畏，被此忿怒尊加持。時設諸惡人惡魔惡禽獸，乃至厭禱蠱術魑魅魍魎惡鬼神等，起惡心欲惱害行人，遠近來向行人住處，則路中自所殺害。此神驗卅里外圍繞，令無諸障礙。又金剛藥叉為施調伏故，說大威怒王根本大心真言(是呪印甚祕密故，非表儀軌，即在別卷。親近阿闍梨，承事可習學，甚密故)。誦此呪時，一切魔王鬼眾不得安穩，怖懼之事如大靈驗真言無異。呪印別。若欲行此呪，如聖不動尊念誦儀軌。而作法先右膝著地，至心歸命一切佛菩薩，懺悔無始生死罪障，隨喜一切諸佛菩薩所集善根，勸請一切如來聖眾，發菩提心供養諸佛。即勸請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲得佛法大靈驗，先像前作四肘方壇，壇中安白銅大器，盛滿香水。從月一日迄十五日，燒香散花致誠禮敬，誦大靈驗真言，晝夜無間不嘗睡眠，全堅固精進。且不安居不安立留，十五日間無斷絕，而滿十萬遍。藥叉王自現身加持持誦者，即念憐愍有情故，示現妙形像，二世菩提何非成就。即隨喜怖畏，被此忿怒尊加持。時設諸惡人惡魔惡禽獸，乃至厭禱蠱術魑魅魍魎惡鬼神等，起惡心欲惱害行人，遠近來向行人住處，則路中自所殺害。此神驗卅里外圍繞，令無諸障礙。又金剛藥叉為施調伏故，說大威怒王根本大心真言(是呪印甚祕密故，非表儀軌，即在別卷。親近阿闍梨，承事可習學，甚密故)。誦此呪時，一切魔王鬼眾不得安穩，怖懼之事如大靈驗真言無異。呪印別。若欲行此呪，如聖不動尊念誦儀軌。而作法先右膝著地，至心歸命一切佛菩薩，懺悔無始生死罪障，隨喜一切諸佛菩薩所集善根，勸請一切如來聖眾，發菩提心供養諸佛。即勸請真言曰：

「唵(一) 嚩日囉(二合)藥叉(二合)也多多那伽梨那(二) 尾𮑱吒(引)吽吽莎嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩日囉(二合)藥叉(二合)也多多那伽梨那(二) 尾𮑱吒(引)吽吽莎嚩(二合)賀(引)」

「澡像真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「澡像真言曰：

「唵吽娑婆嚕儞也(二合)唅」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽娑婆嚕儞也(二合)唅」

「閼伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閼伽真言曰：

「唵阿頗羅(二合)底𩕳(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿頗羅(二合)底𩕳(引)吽」

「奉座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉座真言曰：

「唵尾迦尼左羅尼(二) 噁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾迦尼左羅尼(二) 噁(入)」

「著衣瓔珞真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「著衣瓔珞真言曰：

「唵矩尼矩尼薩矩尼(引)也伊(牟)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵矩尼矩尼薩矩尼(引)也伊(牟)」

「獻香花燈塗真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻香花燈塗真言曰：

「唵摩尼(引)娜伽伽娜三摩三摩矩囐提噁莎嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩尼(引)娜伽伽娜三摩三摩矩囐提噁莎嚩(二合)賀」

「讚嘆藥叉金剛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「讚嘆藥叉金剛曰：

「嚩日囉(二合)噯咄羅藥乞叉嚩日囉(二合)底哩𩕳尾𮑱梨(二合)賀𩕳(引上)嚩日囉(二合)摩訶藥乞叉(上)藥乞叉(上)婆𩕳伽𩕳也(引平)噁(短)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)噯咄羅藥乞叉嚩日囉(二合)底哩𩕳尾𮑱梨(二合)賀𩕳(引上)嚩日囉(二合)摩訶藥乞叉(上)藥乞叉(上)婆𩕳伽𩕳也(引平)噁(短)」

「生歡喜悅意，可誦此讚嘆偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生歡喜悅意，可誦此讚嘆偈：

「善哉善哉噁藥叉， 憐愍有情我等類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉噁藥叉， 憐愍有情我等類，

無倫比像化含靈， 何者寧為何惱法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無倫比像化含靈， 何者寧為何惱法？」

「加持數珠真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持數珠真言曰：

「唵縛日囉豎尼」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵縛日囉豎尼」

「奉送真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉送真言曰：

「唵尾訖灑(二合)耶吽噁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾訖灑(二合)耶吽噁(入)」

「上所說十種供養讚嘆等真言，皆持用三股金剛杵。二羽中受鈷，當心誦一一真言，各應想流出威德。執持金剛鈷真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上所說十種供養讚嘆等真言，皆持用三股金剛杵。二羽中受鈷，當心誦一一真言，各應想流出威德。執持金剛鈷真言曰：

「唵(一) 參㕹縛日羅(二合)醯𩕳尾吠縛日羅(二合)噁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 參㕹縛日羅(二合)醯𩕳尾吠縛日羅(二合)噁」

「若欲一切障難解脫，合丸藥二兩，各把左右掌，踞著者而誦大靈驗真言七遍加持著者，塗背後，一時解脫一切障難、一切口舌橫死短命等。若又欲急殺惡人，畫人像姓名，置調伏壇。最初角削竹釘穿立腹中，誦大靈驗真言，以嚗噁卒怒心呪一百八遍，一遍一打便斃。又欲急縛惡人令歸佛道，以惡心誦大呪三遍，取黑石共後發吒，羽內迴之，自然被縛。又欲解免者，誦大慈三昧明三遍，便得本心，即言：『自今已後歸依佛道，更不生起邪見不善心。』又欲好女自得及令他得，松皮書好女姓名繫像前，誦大慈三昧真言七遍，啟白威怒王。如是每日三時繫念白啟，威怒王慈愍故，自乘好女意，不令生他心，自從宮宅出跉來。愛著夫人，更無他念。寧他妻非他夫、夫厭妻妻厭夫，一心一向，歸後夫婦妻俱常發菩提心，恒教化夫人矣。又欲得官位，像前至心燒香，設種種供養。三日三夜乃至七日七夜間，可誦大慈三昧真言祈願，所願無一不成。則作增益法自成就，唯修行法時，隨念向望方，細示方如護摩壇作法已。欲出道場，誦此真言，發遣聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲一切障難解脫，合丸藥二兩，各把左右掌，踞著者而誦大靈驗真言七遍加持著者，塗背後，一時解脫一切障難、一切口舌橫死短命等。若又欲急殺惡人，畫人像姓名，置調伏壇。最初角削竹釘穿立腹中，誦大靈驗真言，以嚗噁卒怒心呪一百八遍，一遍一打便斃。又欲急縛惡人令歸佛道，以惡心誦大呪三遍，取黑石共後發吒，羽內迴之，自然被縛。又欲解免者，誦大慈三昧明三遍，便得本心，即言：『自今已後歸依佛道，更不生起邪見不善心。』又欲好女自得及令他得，松皮書好女姓名繫像前，誦大慈三昧真言七遍，啟白威怒王。如是每日三時繫念白啟，威怒王慈愍故，自乘好女意，不令生他心，自從宮宅出跉來。愛著夫人，更無他念。寧他妻非他夫、夫厭妻妻厭夫，一心一向，歸後夫婦妻俱常發菩提心，恒教化夫人矣。又欲得官位，像前至心燒香，設種種供養。三日三夜乃至七日七夜間，可誦大慈三昧真言祈願，所願無一不成。則作增益法自成就，唯修行法時，隨念向望方，細示方如護摩壇作法已。欲出道場，誦此真言，發遣聖眾。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)底那底他也(二合)毘吽吽噁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)藥乞叉(二合)底那底他也(二合)毘吽吽噁」

「說此等種雜威德瞋怒法時，一切魔怨調伏加衛護，願護持佛法。是故行者修習時，慎莫起惡心數損他。有智人善悟是祕道，輒亂不得誦呪，唯除耎和忍辱人年滿四十而得自順順他。智者若幼稚人行好習誦時不得解脫道，隨自損損他深過。行者多應有慈悲利益一切有情界。出堂任意而轉讀大乘，住不退轉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此等種雜威德瞋怒法時，一切魔怨調伏加衛護，願護持佛法。是故行者修習時，慎莫起惡心數損他。有智人善悟是祕道，輒亂不得誦呪，唯除耎和忍辱人年滿四十而得自順順他。智者若幼稚人行好習誦時不得解脫道，隨自損損他深過。行者多應有慈悲利益一切有情界。出堂任意而轉讀大乘，住不退轉地。」