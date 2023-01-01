曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法

夫真言教源，自護摩法無上也。此之中祕密教，愛法也。為求末世眾生敬愛，說一印真言，能利眾生故。先說像，其身六面、六臂、六足，乘水牛。所謂六面，頂上三面，中面菩薩形柔軟也，其面頂有阿彌陀佛。又六臂，所謂左一鉾、二輪索、三弓，右一劍、二寶杖、三箭，以彼弓鑄勢也。又六足，左三足立輪，右三足上彼輪下有木牛，牛四足立花座。復像背有火焰，如虹，又如吠瑠璃。其火中當，像右足下有寅神，次第十二神，但未申對面。復次壇水圓壇，其壇中置輪可修行，增益、敬愛、息災、調伏皆可置。其所口傳，又當身口傳。

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