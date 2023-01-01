曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法
唐 一行撰1卷CBETA T1219少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
曼殊室利焰曼德迦萬愛祕術如意法
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一行撰譯
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夫真言教源，自護摩法無上也。此之中祕密教，愛法也。為求末世眾生敬愛，說一印真言，能利眾生故。先說像，其身六面、六臂、六足，乘水牛。所謂六面，頂上三面，中面菩薩形柔軟也，其面頂有阿彌陀佛。又六臂，所謂左一鉾、二輪索、三弓，右一劍、二寶杖、三箭，以彼弓鑄勢也。又六足，左三足立輪，右三足上彼輪下有木牛，牛四足立花座。復像背有火焰，如虹，又如吠瑠璃。其火中當，像右足下有寅神，次第十二神，但未申對面。復次壇水圓壇，其壇中置輪可修行，增益、敬愛、息災、調伏皆可置。其所口傳，又當身口傳。
夫真言教源，自護摩法無上也。此之中祕密教，愛法也。為求末世眾生敬愛，說一印真言，能利眾生故。先說像，其身六面、六臂、六足，乘水牛。所謂六面，頂上三面，中面菩薩形柔軟也，其面頂有阿彌陀佛。又六臂，所謂左一鉾、二輪索、三弓，右一劍、二寶杖、三箭，以彼弓鑄勢也。又六足，左三足立輪，右三足上彼輪下有木牛，牛四足立花座。復像背有火焰，如虹，又如吠瑠璃。其火中當，像右足下有寅神，次第十二神，但未申對面。復次壇水圓壇，其壇中置輪可修行，增益、敬愛、息災、調伏皆可置。其所口傳，又當身口傳。
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復次說一印口傳。呪曰：
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唵瑟底哩迦羅嚕婆吽欠娑呵
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以是印呪向佛，成普禮，及次第觀念。
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復說曼陀羅法。內院明王，明王背有法形文殊。外院東方召請童子，其形如童子，髻上生，登以弓矢。東南方計設尼童子，如上形，左拳，右把三角鉾，左拳置腰。南方救護慧童子，如上形，左投輪，右施無畏右足上。西南方烏波計設尼童子，如上形，二手花鉢。西方光綱童子，左拳置腰，右捧孔雀尾。西北方地慧童子，右手把三𦙶，如金剛藏王。北方無垢光童子，如上形，左拳置腰，右索上。東北方不思議童子，左拳置腰，右劍地上物打勢也。一一身五色立輪，輪下一一有師子。如是說法。成就說法。高山頂造淨室，四十九日無言，斷火，如法百萬遍滿足，然後法成就獲得。
復說曼陀羅法。內院明王，明王背有法形文殊。外院東方召請童子，其形如童子，髻上生，登以弓矢。東南方計設尼童子，如上形，左拳，右把三角鉾，左拳置腰。南方救護慧童子，如上形，左投輪，右施無畏右足上。西南方烏波計設尼童子，如上形，二手花鉢。西方光綱童子，左拳置腰，右捧孔雀尾。西北方地慧童子，右手把三𦙶，如金剛藏王。北方無垢光童子，如上形，左拳置腰，右索上。東北方不思議童子，左拳置腰，右劍地上物打勢也。一一身五色立輪，輪下一一有師子。如是說法。成就說法。高山頂造淨室，四十九日無言，斷火，如法百萬遍滿足，然後法成就獲得。
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復次法成就說符。
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【圖：T21p0097_01.gif】
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加法 口傳 地符
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【圖：T21p0097_02.gif】
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天符
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如是說已，末世眾生信受奉行。
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焰摩德迦萬愛法一卷
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保元二年七月二十三日於勸修寺西明院住房 一校了
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僧智海
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