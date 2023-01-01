文殊師利耶曼德迦呪法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利耶曼德迦呪法

爾時世尊於王舍城內住竹林間，共文殊師利論說往昔值燃燈佛得授記因。爾時有大金剛藥叉將，於會眾中即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊今共文殊師利所說法，往昔因中之事，世尊因地多久劫中修嗔怒王呪法？今且略說，於最後得佛名曰善惠，值定光如來授記，號為釋迦牟尼佛。却後於娑婆世界出現成佛之時，願我於此界土現大威力，降伏一切剛強要人故。定光佛即知我意，我今為當來世眾生，佛滅度後佛法滅時，大怖畏時惡世時，一切聲聞緣覺隱皆不見時，為護佛法故、為世界安住故、為止一切惡人故、治罰壞佛法者、為方便成就眾生故、為圓滿不思議菩薩行故、為不思議眾生業障除故，為後世眾生，佛法滅時，若此夜曼德迦嗔怒王呪法能如法受持者，此人決定即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於王舍城內住竹林間，共文殊師利論說往昔值燃燈佛得授記因。爾時有大金剛藥叉將，於會眾中即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛而白佛言：「世尊今共文殊師利所說法，往昔因中之事，世尊因地多久劫中修嗔怒王呪法？今且略說，於最後得佛名曰善惠，值定光如來授記，號為釋迦牟尼佛。却後於娑婆世界出現成佛之時，願我於此界土現大威力，降伏一切剛強要人故。定光佛即知我意，我今為當來世眾生，佛滅度後佛法滅時，大怖畏時惡世時，一切聲聞緣覺隱皆不見時，為護佛法故、為世界安住故、為止一切惡人故、治罰壞佛法者、為方便成就眾生故、為圓滿不思議菩薩行故、為不思議眾生業障除故，為後世眾生，佛法滅時，若此夜曼德迦嗔怒王呪法能如法受持者，此人決定即得成就。

「爾時為治罰惡阿闍羅、為欲治罰不慈悲惡人者，元不為好人，唯治壞法人者，不為思欲向己者，為護佛法故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時為治罰惡阿闍羅、為欲治罰不慈悲惡人者，元不為好人，唯治壞法人者，不為思欲向己者，為護佛法故說。」

爾時金剛說此法時，佛默然入佛變化三昧。時文殊師利童子亦皆默然不言。大地六種震動，一切大眾及諸天人悉皆怕怖，龍王、陀那鬼、神母、執鬼等，及一切惡人、布單那及者阿闍羅等，悉生怕怖歸依法王：「惟願世尊及文殊師利童子救護我等，慈愍故。此呪甚大可畏，燒煮困苦、迷悶躃地不知東西。」爾時文殊師利童子大聲告言：「汝等天龍八部、人及非人，勿生恐怖。我今於此欲立大教，一一依我教跡普行用之者，□大慈心，憶念釋迦牟尼如來兩足之尊化身耶曼德迦嗔怒王，若入奮迅三昧，十地菩薩上聖神通威光悉皆滅盡，何況汝等諸天龍八部人非人等一切吉祥者。若聞我大瞋怒王說大神呪，恐怖迷悶不知東西。佛所說呪皆憶佛頂呪，及毘盧遮那帝珠羅一字輪呪、社臾揭多毘，社臾烏瑟尼沙等呪，觀音菩薩呪，毘利俱胝、多羅、半拏羅、婆悉儞、摩訶稅尾多、耶輸跋底、訶耶揭利婆呪王等，是心名呪，最為第一。若能誦一字頂輪王呪，如上呪中最為第一，所有天龍八部人非人等任誦一遍，即耶曼德迦不能惱亂。汝今所說摩摩雞、商伽羅、悉佉囉、跋折羅、俱盧陀、母瑟底尼、羅禪荼等呪，金剛眷屬憶念，亦得擁護。常香王菩薩呪、普賢菩薩呪等，憶念亦得擁護及不怖畏。摩尼跋陀羅呪、聲聞辟支佛，亦須憶念供養，亦無恐怖。瑟利訶破羅天乃王無色等天離欲心者，憶念亦得無怖。常憶念供養三寶、常信佛法，如是之人終身無病，耶曼德迦不能為害此等諸人。能受持者，莫生退心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛說此法時，佛默然入佛變化三昧。時文殊師利童子亦皆默然不言。大地六種震動，一切大眾及諸天人悉皆怕怖，龍王、陀那鬼、神母、執鬼等，及一切惡人、布單那及者阿闍羅等，悉生怕怖歸依法王：「惟願世尊及文殊師利童子救護我等，慈愍故。此呪甚大可畏，燒煮困苦、迷悶躃地不知東西。」爾時文殊師利童子大聲告言：「汝等天龍八部、人及非人，勿生恐怖。我今於此欲立大教，一一依我教跡普行用之者，□大慈心，憶念釋迦牟尼如來兩足之尊化身耶曼德迦嗔怒王，若入奮迅三昧，十地菩薩上聖神通威光悉皆滅盡，何況汝等諸天龍八部人非人等一切吉祥者。若聞我大瞋怒王說大神呪，恐怖迷悶不知東西。佛所說呪皆憶佛頂呪，及毘盧遮那帝珠羅一字輪呪、社臾揭多毘，社臾烏瑟尼沙等呪，觀音菩薩呪，毘利俱胝、多羅、半拏羅、婆悉儞、摩訶稅尾多、耶輸跋底、訶耶揭利婆呪王等，是心名呪，最為第一。若能誦一字頂輪王呪，如上呪中最為第一，所有天龍八部人非人等任誦一遍，即耶曼德迦不能惱亂。汝今所說摩摩雞、商伽羅、悉佉囉、跋折羅、俱盧陀、母瑟底尼、羅禪荼等呪，金剛眷屬憶念，亦得擁護。常香王菩薩呪、普賢菩薩呪等，憶念亦得擁護及不怖畏。摩尼跋陀羅呪、聲聞辟支佛，亦須憶念供養，亦無恐怖。瑟利訶破羅天乃王無色等天離欲心者，憶念亦得無怖。常憶念供養三寶、常信佛法，如是之人終身無病，耶曼德迦不能為害此等諸人。能受持者，莫生退心。

「畫像法。若有惡人滅佛法者，不論吉凶日亦不著星宿直，或黑月十四日或八日，取屍陀林中死人衣，或得婆羅門衣更甚良，取血染之，於後更洗曬乾。請一畫人令畫其像，其像自畫最為第一，容顏甚迅令人畏懼。於屍陀林中畫之，於三日內須畫了。黑月十五日取死人脂為燈，呪師面向南、像面向北，誦呪結界。呪師坐劫波作法，即於初夜念怨家惡人熱悶，第二更著虐心悶不知東西，第三更即畢拯之地。若呪師歡喜迴心，即得除差。若呪師不迴慈悲向惡人病困之處，其人唯加餘人浪論，此人身體枯乾死，并宅舍並皆破散。作法如是：其□像六面、六手、六脚，黑色腰細劫彼瓔珞。其面貌嗔怒奮迅，其髮直竪如火炎掣其向上，眼赤如血，虎皮縵𦜮，手執捧及種種器仗，而有三眼。其身烟色或黑雲色，作可畏相，身騎水牛，能令一切眾怖畏。畫此像時，用血和為綵色赤，牛脂人脂內却波頂骨中調和綵色，取死人髮為筆。畫像畢以，廣設供養。以紫檀木摩壇以，用赤花以為供養。取死人脂為燈，死人肉為香，一日三時供養。畫像了，首𮠪其功直，勿令畫人置怨，必須多與財物，於後呪師持呪，速得成就畢得圓滿。若不如法結果護□身作法持呪者，畢被損殺，及六親等滅門死盡。若得如法作以，即得擁護。常如法持者，然後所欲諸處作法悉得成就。若作法人只為滅佛法者作之，即得消滅無有餘殘。若為己小事，持不可作，現世速招橫報，後世招地獄果。欲得燒火法者，安像淨處，像面向北，其像前作一地火爐，大小任意，燒乾木棘針皂莿柴，誦耶曼德迦呪，請火天用閻羅王印。如是先以及燒滿一千八遍，皆須嗔心念惡人名，即得成就作法。第一更男女死，第二更婦死及眷屬等皆亦滅盡，第三更彼惡人死。更自身誦呪欲滅怨家著皆得滅門，夜半誦呪國土皆亦滅盡，或天上下火燒其國土、或多雨不晴、或外國他□罰彼國土、或飢餓劫起、或天霹靂殺人、或國疾病起、或阿闍羅身枯乾死、或鬼神傍宮室舍日夜惱亂睡眠不安，羅剎、夜叉、蟲狼虎豹終日不息常恒惱亂怕怖非分，大自在天、梵王、帝釋及世間不能作護救得之處。若誦呪師嗔心不息，無不人能救得前頭者。若誦呪晝夜不□口常念誦，誦呪不忘，滅得閻浮提等人。黑月十四日，安像於屍陀林中、安阿闌若處、或安逈獨樹下、或安石窟、或安空舍、或安大廟舍中、或安海岸上、或安獨住無人，於中安像。安像訖，任作法，得法不思議。此耶曼德迦嗔怒王呪法亦不思議，成就誦呪者亦不可思議，一切諸菩薩等亦不能護得耶曼德迦治罰惡人者，何況魔醯首羅等能護者，況一切聲聞緣覺亦不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畫像法。若有惡人滅佛法者，不論吉凶日亦不著星宿直，或黑月十四日或八日，取屍陀林中死人衣，或得婆羅門衣更甚良，取血染之，於後更洗曬乾。請一畫人令畫其像，其像自畫最為第一，容顏甚迅令人畏懼。於屍陀林中畫之，於三日內須畫了。黑月十五日取死人脂為燈，呪師面向南、像面向北，誦呪結界。呪師坐劫波作法，即於初夜念怨家惡人熱悶，第二更著虐心悶不知東西，第三更即畢拯之地。若呪師歡喜迴心，即得除差。若呪師不迴慈悲向惡人病困之處，其人唯加餘人浪論，此人身體枯乾死，并宅舍並皆破散。作法如是：其□像六面、六手、六脚，黑色腰細劫彼瓔珞。其面貌嗔怒奮迅，其髮直竪如火炎掣其向上，眼赤如血，虎皮縵𦜮，手執捧及種種器仗，而有三眼。其身烟色或黑雲色，作可畏相，身騎水牛，能令一切眾怖畏。畫此像時，用血和為綵色赤，牛脂人脂內却波頂骨中調和綵色，取死人髮為筆。畫像畢以，廣設供養。以紫檀木摩壇以，用赤花以為供養。取死人脂為燈，死人肉為香，一日三時供養。畫像了，首𮠪其功直，勿令畫人置怨，必須多與財物，於後呪師持呪，速得成就畢得圓滿。若不如法結果護□身作法持呪者，畢被損殺，及六親等滅門死盡。若得如法作以，即得擁護。常如法持者，然後所欲諸處作法悉得成就。若作法人只為滅佛法者作之，即得消滅無有餘殘。若為己小事，持不可作，現世速招橫報，後世招地獄果。欲得燒火法者，安像淨處，像面向北，其像前作一地火爐，大小任意，燒乾木棘針皂莿柴，誦耶曼德迦呪，請火天用閻羅王印。如是先以及燒滿一千八遍，皆須嗔心念惡人名，即得成就作法。第一更男女死，第二更婦死及眷屬等皆亦滅盡，第三更彼惡人死。更自身誦呪欲滅怨家著皆得滅門，夜半誦呪國土皆亦滅盡，或天上下火燒其國土、或多雨不晴、或外國他□罰彼國土、或飢餓劫起、或天霹靂殺人、或國疾病起、或阿闍羅身枯乾死、或鬼神傍宮室舍日夜惱亂睡眠不安，羅剎、夜叉、蟲狼虎豹終日不息常恒惱亂怕怖非分，大自在天、梵王、帝釋及世間不能作護救得之處。若誦呪師嗔心不息，無不人能救得前頭者。若誦呪晝夜不□口常念誦，誦呪不忘，滅得閻浮提等人。黑月十四日，安像於屍陀林中、安阿闌若處、或安逈獨樹下、或安石窟、或安空舍、或安大廟舍中、或安海岸上、或安獨住無人，於中安像。安像訖，任作法，得法不思議。此耶曼德迦嗔怒王呪法亦不思議，成就誦呪者亦不可思議，一切諸菩薩等亦不能護得耶曼德迦治罰惡人者，何況魔醯首羅等能護者，況一切聲聞緣覺亦不

能奪□□曼德迦呪治罰惡人。若者呪師若嗔不迴，無有解脫。若者要須本呪師慈心向之，即得離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能奪□□曼德迦呪治罰惡人。若者呪師若嗔不迴，無有解脫。若者要須本呪師慈心向之，即得離苦。

「又法取苦練葉、白芥子、油、毒藥、人血、人肉、鹽、胡[木*(尤-尢+升)]、畢鉢、乾薑、芥子、䖥盃作末，酸棗子汁並酒、海鹽、那咄根、俱舍底計根、卑麻根、耶婆叉羅、大麥灰、江藍花、摩陀那根、䔉䓗波羅舍，如上藥皆等分，於像前一呪一燒滿一千八遍，能除怨家及眷屬。此藥法初夜作之，若到作法國土飢餓疫病起，及夜叉羅剎滿世界，火交起、雹子下殺，國邑村坊皆悉壞盡罰，本國種種皆悉不吉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取苦練葉、白芥子、油、毒藥、人血、人肉、鹽、胡[木*(尤-尢+升)]、畢鉢、乾薑、芥子、䖥盃作末，酸棗子汁並酒、海鹽、那咄根、俱舍底計根、卑麻根、耶婆叉羅、大麥灰、江藍花、摩陀那根、䔉䓗波羅舍，如上藥皆等分，於像前一呪一燒滿一千八遍，能除怨家及眷屬。此藥法初夜作之，若到作法國土飢餓疫病起，及夜叉羅剎滿世界，火交起、雹子下殺，國邑村坊皆悉壞盡罰，本國種種皆悉不吉。

「又法取那咄根，一呪一燒滿一千八遍，惡人顛誑。又取三辛，還同如上呪一千八遍，即令惡人身心熱惱不知為計。又取酸思子，同上呪一千八遍，即令前人身體戰寒，或兩日或七日七夜，前人即當枯報。欲作火法，先作𮢮印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取那咄根，一呪一燒滿一千八遍，惡人顛誑。又取三辛，還同如上呪一千八遍，即令惡人身心熱惱不知為計。又取酸思子，同上呪一千八遍，即令前人身體戰寒，或兩日或七日七夜，前人即當枯報。欲作火法，先作𮢮印。

「又法若人所屬天或所屬星，取屍陀林炭畫作星天神形，脚下書前人名，安畫像前。呪師以脚踏頭，嗔怒誦其呪，前人即得種種病或死，若不死其病重。或惡鬼神著，及眷屬亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人所屬天或所屬星，取屍陀林炭畫作星天神形，脚下書前人名，安畫像前。呪師以脚踏頭，嗔怒誦其呪，前人即得種種病或死，若不死其病重。或惡鬼神著，及眷屬亦然。」

爾時耶曼德迦金剛於大眾中說以，頂禮佛足，默然而住。更復為眾生利益故，重說諸夜叉女呪法及成就法。為貪欲者、為求財寶者說、不能依佛教者、不解觀行者、不解生禪者、無始以來輪轉生死不能厭離者說。若見法性達道理者，不願此法。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時耶曼德迦金剛於大眾中說以，頂禮佛足，默然而住。更復為眾生利益故，重說諸夜叉女呪法及成就法。為貪欲者、為求財寶者說、不能依佛教者、不解觀行者、不解生禪者、無始以來輪轉生死不能厭離者說。若見法性達道理者，不願此法。即說呪曰：

「唵(一) 以唎瑟帝利(二) 摩訶那伽儞(三) 吽泮(四) 莎嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 以唎瑟帝利(二) 摩訶那伽儞(三) 吽泮(四) 莎嚩訶」

「此法呪，每夜半以後常起誦呪，不限遍數。滿一月日以，更不睡眠至明，滿一月以後，夜叉羅剎女即到來，即為妻，所求即得圓滿，日日送二十五枚金錢，亦與長年仙藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法呪，每夜半以後常起誦呪，不限遍數。滿一月日以，更不睡眠至明，滿一月以後，夜叉羅剎女即到來，即為妻，所求即得圓滿，日日送二十五枚金錢，亦與長年仙藥。

「爾時無量百千夜叉羅剎夜叉女法悉得成就。但誦耶曼德迦呪，於像前作法，所須見神鬼願者皆悉集來、索者速得滿足。」爾時金剛菩薩頂禮佛足，於佛邊即說耶曼德迦呪，為治罰惡人調伏眾生故。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時無量百千夜叉羅剎夜叉女法悉得成就。但誦耶曼德迦呪，於像前作法，所須見神鬼願者皆悉集來、索者速得滿足。」爾時金剛菩薩頂禮佛足，於佛邊即說耶曼德迦呪，為治罰惡人調伏眾生故。即說呪曰：

「那牟娑曼多勃馱喃(一) 阿婆縛娑縛(二合)婆(去)縛沒我多(去)喃(二) 那牟鉢囉(二合)底伽勃陀(去)哩耶始囉縛迦(去)喃(三) 那牟薩嚩菩提薩埵(去)喃(四) 陀舍菩迷鉢囉(二合)布瑟耶帝舍囉菩提薩埵(去)喃(五) 摩訶菩提薩埵(去)喃怛地他(七) 唵(八) 佉佉(九) 佉佉醯醯突瑟吒(二合)薩埵陀摩迦(十一) 阿私姥娑羅(十二) 鉢羅(二) 輸波舍訶娑哆遮(十三) 覩盧菩闍(十四) 遮覩嚧姥佉(十五) 殺者囉拏(十六) 伽伽伽車車(十七) 摩訶比近那迦訶迦德毘訖唎哆那娜(十八) 薩婆菩哆婆孕迦囉(十九) 阿吒吒訶娑那地儞(二十) 毘耶迦羅(二十一) 摩摩儞摩娑那部多(二十二) 俱嚕俱嚕(二十三) 薩婆竭摩吽(二合)(二十四) 瞋陀瞋陀(二十五) 薩婆曼怛囉吽(二合)(二十六) 頻陀頻陀頻陀(二十七) 鉢囉(二合)姥馱囉吽(二合)(二十八) 阿迦哩沙耶阿哩迦沙耶(二十九) 薩婆菩陀吽(三十) 儞唎麼陀儞唎麼陀(三十一) 薩婆突瑟吒(三十二) 薩怛鑁(三十三) 鉢囉鞞舍耶(三十四) 曼荼羅末第(三十五) 陪以縛娑哆餌尾且哆羯囉(三十六) 俱嚕俱嚕(三十七) 麼麼迦哩近(三十八) 陀呵陀陀呵陀(三十九) 跋者跋者(四十) 摩尾覽婆摩尾覽婆(四十一) 娑麼耶(四十二) 麼怒娑麼囉(四十三) 吽吽(四十四) 娑娑泮吒(四十四) 娑普吒耶娑普吒耶(四十六) 薩婆捨幡唎布囉迦(四十七) 翳呬曳醯(四十八) 婆伽畔(四十九) 緊者囉夜私麼麼(五十) 薩末嘌攤娑(去)陀耶(五十一) 沙訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那牟娑曼多勃馱喃(一) 阿婆縛娑縛(二合)婆(去)縛沒我多(去)喃(二) 那牟鉢囉(二合)底伽勃陀(去)哩耶始囉縛迦(去)喃(三) 那牟薩嚩菩提薩埵(去)喃(四) 陀舍菩迷鉢囉(二合)布瑟耶帝舍囉菩提薩埵(去)喃(五) 摩訶菩提薩埵(去)喃怛地他(七) 唵(八) 佉佉(九) 佉佉醯醯突瑟吒(二合)薩埵陀摩迦(十一) 阿私姥娑羅(十二) 鉢羅(二) 輸波舍訶娑哆遮(十三) 覩盧菩闍(十四) 遮覩嚧姥佉(十五) 殺者囉拏(十六) 伽伽伽車車(十七) 摩訶比近那迦訶迦德毘訖唎哆那娜(十八) 薩婆菩哆婆孕迦囉(十九) 阿吒吒訶娑那地儞(二十) 毘耶迦羅(二十一) 摩摩儞摩娑那部多(二十二) 俱嚕俱嚕(二十三) 薩婆竭摩吽(二合)(二十四) 瞋陀瞋陀(二十五) 薩婆曼怛囉吽(二合)(二十六) 頻陀頻陀頻陀(二十七) 鉢囉(二合)姥馱囉吽(二合)(二十八) 阿迦哩沙耶阿哩迦沙耶(二十九) 薩婆菩陀吽(三十) 儞唎麼陀儞唎麼陀(三十一) 薩婆突瑟吒(三十二) 薩怛鑁(三十三) 鉢囉鞞舍耶(三十四) 曼荼羅末第(三十五) 陪以縛娑哆餌尾且哆羯囉(三十六) 俱嚕俱嚕(三十七) 麼麼迦哩近(三十八) 陀呵陀陀呵陀(三十九) 跋者跋者(四十) 摩尾覽婆摩尾覽婆(四十一) 娑麼耶(四十二) 麼怒娑麼囉(四十三) 吽吽(四十四) 娑娑泮吒(四十四) 娑普吒耶娑普吒耶(四十六) 薩婆捨幡唎布囉迦(四十七) 翳呬曳醯(四十八) 婆伽畔(四十九) 緊者囉夜私麼麼(五十) 薩末嘌攤娑(去)陀耶(五十一) 沙訶」

爾時大金剛告諸天言：「此瞋怒王耶曼德迦呪王，能攝閻羅王種種治罰調伏，亦能攝一切呪及諸天仙呪，及呪惡人非道理者，亦能攝十地菩薩呪、世間呪神爾時無量功力。此夜曼德迦嗔怒王，一切呪法所說功能成就。持此嗔怒王人，但誦此呪，亦能使得餘一切呪神等。此耶曼德迦嗔怒王呪，但專誦念即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大金剛告諸天言：「此瞋怒王耶曼德迦呪王，能攝閻羅王種種治罰調伏，亦能攝一切呪及諸天仙呪，及呪惡人非道理者，亦能攝十地菩薩呪、世間呪神爾時無量功力。此夜曼德迦嗔怒王，一切呪法所說功能成就。持此嗔怒王人，但誦此呪，亦能使得餘一切呪神等。此耶曼德迦嗔怒王呪，但專誦念即得成就。

「那牟薩婆勃陀步地娑哆嚩喃(一) 阿鉢囉帝訶多舍娑那喃(二) 唵(三) 迦羅迦羅(四) 俱嚕俱嚕(五) 麼麼地里焰(二合)(六) 囁婆囁婆(七) 薩婆尾佉那(八) 諾訶諾訶(九) 薩婆拔折囉(二合)(十) 毘那夜迦吽(十一) 冐囉馱吒迦貳尾咀哆迦羅(十二) 摩訶微訖哩(二合)哆嚕比那(十三) 跋者跋者(十四) 薩婆突瑟吒吽(二合)(十五) 摩訶伽那鉢底(十六) 視尾且哆羯囉(十七) 畔馱畔馱(十八) 薩婆揭囉恨(十九) 沙木佉(二十) 沙步遮(二十一) 沙者拏(二十二) 嚕囉那忙那野(二十三) 𭤶瑟弩忙那野(二十四) 末囉呵莽泥延泥縛那曩野(二十五) 麼尾覽婆麼尾覽婆(二十六) 囉呼囉呼(二十七) 曼荼囉末地(二十八) 鉢囉毘社耶(二十九) 娑麼耶(三十) 麼怒娑麼囉(三十一) 吽吽吽吽吽吽(三十二) 娑泮吒娑泮吒(三十三) 莎縛訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那牟薩婆勃陀步地娑哆嚩喃(一) 阿鉢囉帝訶多舍娑那喃(二) 唵(三) 迦羅迦羅(四) 俱嚕俱嚕(五) 麼麼地里焰(二合)(六) 囁婆囁婆(七) 薩婆尾佉那(八) 諾訶諾訶(九) 薩婆拔折囉(二合)(十) 毘那夜迦吽(十一) 冐囉馱吒迦貳尾咀哆迦羅(十二) 摩訶微訖哩(二合)哆嚕比那(十三) 跋者跋者(十四) 薩婆突瑟吒吽(二合)(十五) 摩訶伽那鉢底(十六) 視尾且哆羯囉(十七) 畔馱畔馱(十八) 薩婆揭囉恨(十九) 沙木佉(二十) 沙步遮(二十一) 沙者拏(二十二) 嚕囉那忙那野(二十三) 𭤶瑟弩忙那野(二十四) 末囉呵莽泥延泥縛那曩野(二十五) 麼尾覽婆麼尾覽婆(二十六) 囉呼囉呼(二十七) 曼荼囉末地(二十八) 鉢囉毘社耶(二十九) 娑麼耶(三十) 麼怒娑麼囉(三十一) 吽吽吽吽吽吽(三十二) 娑泮吒娑泮吒(三十三) 莎縛訶」

(文殊師利根本呪，此法中常須用結界護身) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (文殊師利根本呪，此法中常須用結界護身)

爾時大嗔怒金剛四面顧視，觀其大眾，更欲說嗔怒法，告言：「汝等諸天眾及所有鬼神等依止法界住者，欲作法時，先作𮢮印護身，速成證驗。即作火法，令一切鬼神魔等悉皆降伏不敢為害。作法之時，先取嗔怒畫像，於自在天廟中安置，取毒藥、赤芥子、脂、血和之，苦練葉供養畫像。取死人腸肚橫向，呪師自身取死人劫波。呪師誦呪時，左手拓前件劫波，右手頭奚刻自在天。呪師嗔怒想前件惡人欺陵己身及他人者、或富貴高心惡朋黨者、可畏者、足財寶者、大臣宰貴等人，即作前件法，閉門露形坐之。若俗人師，披頭左脚踏自在天，能誦呪，自在天身自然兩段。空中及出雄吼聲，呪師嗔勿怕之，牢自安心。即當日羅闍等被虎鬼著、或惡鬼羅剎等著，更誦呪乃至惡人皆悉捨命。若夜誦呪，家內眷屬等悉皆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大嗔怒金剛四面顧視，觀其大眾，更欲說嗔怒法，告言：「汝等諸天眾及所有鬼神等依止法界住者，欲作法時，先作𮢮印護身，速成證驗。即作火法，令一切鬼神魔等悉皆降伏不敢為害。作法之時，先取嗔怒畫像，於自在天廟中安置，取毒藥、赤芥子、脂、血和之，苦練葉供養畫像。取死人腸肚橫向，呪師自身取死人劫波。呪師誦呪時，左手拓前件劫波，右手頭奚刻自在天。呪師嗔怒想前件惡人欺陵己身及他人者、或富貴高心惡朋黨者、可畏者、足財寶者、大臣宰貴等人，即作前件法，閉門露形坐之。若俗人師，披頭左脚踏自在天，能誦呪，自在天身自然兩段。空中及出雄吼聲，呪師嗔勿怕之，牢自安心。即當日羅闍等被虎鬼著、或惡鬼羅剎等著，更誦呪乃至惡人皆悉捨命。若夜誦呪，家內眷屬等悉皆。

「又法盡日向自在天廟處，一夜不食。黑月十四日取屍陀林木燃火，取赤芥子和血及毒藥等，一呪一燒，即空中有大聲出，時一切餓鬼悉集現呪師前，必不得畏懼。呪師報前件餓鬼言：『為我滅怨家惡人。』鬼等報呪師言：『必為如願。』即隱不現。惡人百千里不訜遠近，一切怨家等鬼皆悉為滅盡，一念頃悉皆得除差，及種族皆悉離散。如是等法無量作者皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法盡日向自在天廟處，一夜不食。黑月十四日取屍陀林木燃火，取赤芥子和血及毒藥等，一呪一燒，即空中有大聲出，時一切餓鬼悉集現呪師前，必不得畏懼。呪師報前件餓鬼言：『為我滅怨家惡人。』鬼等報呪師言：『必為如願。』即隱不現。惡人百千里不訜遠近，一切怨家等鬼皆悉為滅盡，一念頃悉皆得除差，及種族皆悉離散。如是等法無量作者皆悉成就。

「又法空宅舍清淨之處，著淨衣服，於中取白疊子，一呪一燒滿一千八遍。兩手掬取前件疊子灰，即淨衣中裹。取兩瓦椀，各合一團灰著，即誦呪作法護身，即將兩裹灰向死陀林中。黑月八日或十四日，呪師面向南，安兩瓦椀灰，安前頭著。呪師赤體披頭露形足嗔怒，誦呪一萬遍，即得成就。其中鬼神索前頭灰者，必不得與之。若鬼神強奪灰者，即憶念耶曼德迦一字呪。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法空宅舍清淨之處，著淨衣服，於中取白疊子，一呪一燒滿一千八遍。兩手掬取前件疊子灰，即淨衣中裹。取兩瓦椀，各合一團灰著，即誦呪作法護身，即將兩裹灰向死陀林中。黑月八日或十四日，呪師面向南，安兩瓦椀灰，安前頭著。呪師赤體披頭露形足嗔怒，誦呪一萬遍，即得成就。其中鬼神索前頭灰者，必不得與之。若鬼神強奪灰者，即憶念耶曼德迦一字呪。呪曰：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

「作是聲，鬼神悉皆散滅，一切障礙悉皆淨盡。若把其灰，即記左右，必不得迷忘，皆題記左右。呪師勿得放逸，誦呪必須護身。到天明日出，即洗浴著淨衣，即還歸舍。到舍以然後右手所把藥以將護身。一切鬼人及四足者，一切眾生天龍藥叉等，即將此灰散於天龍鬼神人等上，即得降伏。左手所把灰，散上丈夫婦人，即得降伏。右手所把灰前件人，即令前人陰萎不起，由如黃門。若散人陰上，即不能行欲事。若散女人產門上，不能共丈夫行其欲事，產門閉塞。如本夫主行欲，其產門自開，餘者不可須開。爾時丈夫行事亦然。共人問自許，夫婦即得。若將此灰散一切男女，無問貴賤者此灰者，皆得降伏隨意所作。若婦人著此灰者，其產門以開降伏，隨意所作。若婦人著此灰而強行欲者，其婦人產門中蛆出，產門爛臭如死人氣，其婦人一月即便捨化。丈夫陰根還同婦人受苦一種，於後捨化。又此灰，呪師心生愛樂□得。若呪師隨方所有惡人及所求處，即將此灰隨其風道以手散灰，即得如意。若自作，遣人亦得。若坐臥之處，床敷机上一切莊嚴具，衣被氈褥所有一切，及屏障舍屋四壁等，呪師將灰散著此上，一切怨家皆得惡病，或身上虱出極嚙人、或壁虱出咬人身洪爛不得安穩，數日受苦，於後即到死地。一切醫師及天下藥不能療得此人苦痛，一切諸天呪力亦不能除，除我呪者餘皆不可救。若呪師迴心欲故，草麻、青蓮花、白檀香㨶以為末細研，以冷水和，塗藥前病人從頭至足，用文殊師利根本呪印，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是聲，鬼神悉皆散滅，一切障礙悉皆淨盡。若把其灰，即記左右，必不得迷忘，皆題記左右。呪師勿得放逸，誦呪必須護身。到天明日出，即洗浴著淨衣，即還歸舍。到舍以然後右手所把藥以將護身。一切鬼人及四足者，一切眾生天龍藥叉等，即將此灰散於天龍鬼神人等上，即得降伏。左手所把灰，散上丈夫婦人，即得降伏。右手所把灰前件人，即令前人陰萎不起，由如黃門。若散人陰上，即不能行欲事。若散女人產門上，不能共丈夫行其欲事，產門閉塞。如本夫主行欲，其產門自開，餘者不可須開。爾時丈夫行事亦然。共人問自許，夫婦即得。若將此灰散一切男女，無問貴賤者此灰者，皆得降伏隨意所作。若婦人著此灰者，其產門以開降伏，隨意所作。若婦人著此灰而強行欲者，其婦人產門中蛆出，產門爛臭如死人氣，其婦人一月即便捨化。丈夫陰根還同婦人受苦一種，於後捨化。又此灰，呪師心生愛樂□得。若呪師隨方所有惡人及所求處，即將此灰隨其風道以手散灰，即得如意。若自作，遣人亦得。若坐臥之處，床敷机上一切莊嚴具，衣被氈褥所有一切，及屏障舍屋四壁等，呪師將灰散著此上，一切怨家皆得惡病，或身上虱出極嚙人、或壁虱出咬人身洪爛不得安穩，數日受苦，於後即到死地。一切醫師及天下藥不能療得此人苦痛，一切諸天呪力亦不能除，除我呪者餘皆不可救。若呪師迴心欲故，草麻、青蓮花、白檀香㨶以為末細研，以冷水和，塗藥前病人從頭至足，用文殊師利根本呪印，即得除愈。

「又法若心中思惟前無用女婦，以前件灰隨風散之，即得惡病，產門及以嬭房悉皆洪爛落盡。丈夫亦然，□陰根髮鬚及以嬭房爛盡。如是等法即無量能作惡事，若呪師自作前得，使又亦得。若愛怜者，不應作此法。若心不怜者，即作此法，勿令人知。呪師心思著如是病，即得此病。若觸頭頭痛，觸口口即生瘡，觸心心痛，觸脚脚痛。痛及氣疼，乃至遣死瘦損壞。及攝來向前遣調伏，若遠者亦攝來調伏。若嶮難處行心怖畏處，即將灰逐風散之。又以兩手把灰散於城墻門樓，此及人家墻皆悉崩倒或火起燒之。及以兵長等，逢此灰亦皆星散滅，或惡痛疫起，或城中人開門自逃散出。或他逼切罪，將灰逐風散，彼其軍得大勢病，或得虐等。其法能作種種惡，起心所作悉得如意，自家即得擁護，及同伴等亦得擁護。如上所說法欲除之者，即取夜曼德迦嗔怒畫像安壇中，取乳粥一椀，一呪一燒滿一千八遍，一切怨家等還復依舊無痛。以次即是所夜叉女羅剎女陵行之人。又耶曼德迦金剛大嗔怒王說心呪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若心中思惟前無用女婦，以前件灰隨風散之，即得惡病，產門及以嬭房悉皆洪爛落盡。丈夫亦然，□陰根髮鬚及以嬭房爛盡。如是等法即無量能作惡事，若呪師自作前得，使又亦得。若愛怜者，不應作此法。若心不怜者，即作此法，勿令人知。呪師心思著如是病，即得此病。若觸頭頭痛，觸口口即生瘡，觸心心痛，觸脚脚痛。痛及氣疼，乃至遣死瘦損壞。及攝來向前遣調伏，若遠者亦攝來調伏。若嶮難處行心怖畏處，即將灰逐風散之。又以兩手把灰散於城墻門樓，此及人家墻皆悉崩倒或火起燒之。及以兵長等，逢此灰亦皆星散滅，或惡痛疫起，或城中人開門自逃散出。或他逼切罪，將灰逐風散，彼其軍得大勢病，或得虐等。其法能作種種惡，起心所作悉得如意，自家即得擁護，及同伴等亦得擁護。如上所說法欲除之者，即取夜曼德迦嗔怒畫像安壇中，取乳粥一椀，一呪一燒滿一千八遍，一切怨家等還復依舊無痛。以次即是所夜叉女羅剎女陵行之人。又耶曼德迦金剛大嗔怒王說心呪法。

「唵(一) 仡里(二合)瑟窒哩(二合)𭤶訖里哆那娜(二) 薩麼設咄嚕那捨耶(三) 薩擔婆耶(四) 泮泮泮(五) 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 仡里(二合)瑟窒哩(二合)𭤶訖里哆那娜(二) 薩麼設咄嚕那捨耶(三) 薩擔婆耶(四) 泮泮泮(五) 莎訶」

「是心呪常誦勿令斷絕。每日發願言：『令突瑟吒種種作害者。』即令彼破□壞散滅無餘(同前用稍印)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是心呪常誦勿令斷絕。每日發願言：『令突瑟吒種種作害者。』即令彼破□壞散滅無餘(同前用稍印)。

「又小心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又小心呪曰：

「唵窒哩(二合)迦羅嚕波(二) 吽(三) 欠莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵窒哩(二合)迦羅嚕波(二) 吽(三) 欠莎訶」

是小心呪，亦同前𮢮印。復令時別誦一千八十遍，即得法成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是小心呪，亦同前𮢮印。復令時別誦一千八十遍，即得法成。

「又說最上一字心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說最上一字心呪曰：

「是一字心呪，亦用前鎙印。是呪能令諸佛所讚，亦能除一切惡邪見人等，復能調伏一切鬼神□□成就一切善事。每日常誦是呪一千八十遍，即速成就。是耶曼德迦呪，不論時，即但有難事即作之，凡作皆用黑月作之，或午時半夜作之，並得隨意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是一字心呪，亦用前鎙印。是呪能令諸佛所讚，亦能除一切惡邪見人等，復能調伏一切鬼神□□成就一切善事。每日常誦是呪一千八十遍，即速成就。是耶曼德迦呪，不論時，即但有難事即作之，凡作皆用黑月作之，或午時半夜作之，並得隨意

「又說心呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說心呪曰：

「唵帝利路迦嚧波吽欠莎訶(此呪大威力有能成一切事)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵帝利路迦嚧波吽欠莎訶(此呪大威力有能成一切事)」

耶曼德迦金剛以說印部諸印及護身縛一切印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶曼德迦金剛以說印部諸印及護身縛一切印。

「先以左手無名指自向虎口出，右手亦然。以二小指相叉向名指孔中拾虎口外，竪二中指頭相跓，二頭指屈著中指上節文，二大指直竪中指中節文，是縛一切印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先以左手無名指自向虎口出，右手亦然。以二小指相叉向名指孔中拾虎口外，竪二中指頭相跓，二頭指屈著中指上節文，二大指直竪中指中節文，是縛一切印。

「召印，准前印，二頭指點下，是名召印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「召印，准前印，二頭指點下，是名召印。

「大叉印，准前印，開二頭指直竪去中指半寸，是名大叉印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大叉印，准前印，開二頭指直竪去中指半寸，是名大叉印。

「供養印，以左手中指苾於名指後，以大指捻名指上文，頭指少指少曲，右手頭指釣左頭指，右中指釣左小指，右無名指頭指曲入掌中大指押少指甲上，是名香爐印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養印，以左手中指苾於名指後，以大指捻名指上文，頭指少指少曲，右手頭指釣左頭指，右中指釣左小指，右無名指頭指曲入掌中大指押少指甲上，是名香爐印。

「互相陵印，二手相叉，五指屈在掌中，竪右大指左大指押無名指□節，是名互相陵觸印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「互相陵印，二手相叉，五指屈在掌中，竪右大指左大指押無名指□節，是名互相陵觸印。

「鎙印，准前互相陵印，唯竪二中指相著，是名鎙印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鎙印，准前互相陵印，唯竪二中指相著，是名鎙印。

「調伏一切惡人印，准前，右大指屈入掌中，是名調伏一切惡人印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調伏一切惡人印，准前，右大指屈入掌中，是名調伏一切惡人印。

「捧印，准前，改二大母指直竪，是名捧印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捧印，准前，改二大母指直竪，是名捧印。

「鐵箭印，治罰一切怨家用。准前捧印，二大指少開，是名鐵箭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鐵箭印，治罰一切怨家用。准前捧印，二大指少開，是名鐵箭印。

「牙印，又二手相合，五指直竪，屈二無名指掌中以著大母指第二節，中指頭各近二小指一然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牙印，又二手相合，五指直竪，屈二無名指掌中以著大母指第二節，中指頭各近二小指一然。

「擲依印，又二手掌並合，五指直竪，當於胸前陵迴此印，向右邊作勢，向左□掣之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「擲依印，又二手掌並合，五指直竪，當於胸前陵迴此印，向右邊作勢，向左□掣之。」