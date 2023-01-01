佛說妙吉祥最勝根本大教經

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處，一心正意觀想功德已，用好香華如法供養，於此像前求為囉惹。復用白檀沈香塗功德身，以奔拏哩迦華、烏怛鉢羅華、𭨚波迦華、摩利迦花、安悉香、酥隨力作供養，及誦大明至六箇月，決定成就囉惹之位。設未成就，亦為地主，復得金錢一洛叉，永世受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處，一心正意觀想功德已，用好香華如法供養，於此像前求為囉惹。復用白檀沈香塗功德身，以奔拏哩迦華、烏怛鉢羅華、𭨚波迦華、摩利迦花、安悉香、酥隨力作供養，及誦大明至六箇月，決定成就囉惹之位。設未成就，亦為地主，復得金錢一洛叉，永世受用。

復次求富貴成就法，用白檀香、沈香、恭俱摩香塗前功德像。復用華鬘、白色華、乳香、安悉香如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛叉，誦大明一洛叉加持彼華。如是依法，得大富貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次求富貴成就法，用白檀香、沈香、恭俱摩香塗前功德像。復用華鬘、白色華、乳香、安悉香如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛叉，誦大明一洛叉加持彼華。如是依法，得大富貴。

復次除病法，用赤檀香塗前功德像，燒松木香，以上妙華種種飲食如法供養，及誦大明。所為自身病苦或為他人，悉得消除。若持明者各用本法，如前供養、持誦大明滿六箇月，能施一切願。所有息災、增長、敬愛、句召、調伏、發遣、殺冤等，及求財寶種種之物，悉皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次除病法，用赤檀香塗前功德像，燒松木香，以上妙華種種飲食如法供養，及誦大明。所為自身病苦或為他人，悉得消除。若持明者各用本法，如前供養、持誦大明滿六箇月，能施一切願。所有息災、增長、敬愛、句召、調伏、發遣、殺冤等，及求財寶種種之物，悉皆成就。

復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法，用華鐵作三叉長三十指，修製如法鋒刃明利。持明者往山頂上，展前㡧像，用屍灰作必隷覩得迦吒曼拏羅已，如法供養，復用摩蹉滿娑為諸護世出生。至黑月八日，以赤檀塗彼三叉，安置曼拏羅內，復用上妙香華種種供養已，持明者手執三叉，面向㡧像而坐，即誦三叉甘露大明一百八遍已，復於淨處燃燈持誦。隨力作護摩一千遍已，手執三叉作無畏堅固相，端身而坐。復誦大明加持三叉，至三叉竪立出大光明如日黑曜。現此祥瑞時，一切持明天恭敬供養，所執三叉隨行人意皆得成就。若三叉暖熱，得隱身法。若出煙焰，天人、阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法，用華鐵作三叉長三十指，修製如法鋒刃明利。持明者往山頂上，展前㡧像，用屍灰作必隷覩得迦吒曼拏羅已，如法供養，復用摩蹉滿娑為諸護世出生。至黑月八日，以赤檀塗彼三叉，安置曼拏羅內，復用上妙香華種種供養已，持明者手執三叉，面向㡧像而坐，即誦三叉甘露大明一百八遍已，復於淨處燃燈持誦。隨力作護摩一千遍已，手執三叉作無畏堅固相，端身而坐。復誦大明加持三叉，至三叉竪立出大光明如日黑曜。現此祥瑞時，一切持明天恭敬供養，所執三叉隨行人意皆得成就。若三叉暖熱，得隱身法。若出煙焰，天人、阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖。

復次成就法。持明者用花鐵作劍長三十二指，巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上，如前依法作大供養，及隨力作護摩。以手執劍持誦大明，至劍出光明，行人得持明天；劍有煙焰，得隱身法；劍若煖熱，得降龍法，壽命一百歲。若法得成，能殺魔冤、能破軍陣、能殺千人。於法生疑，定不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法。持明者用花鐵作劍長三十二指，巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上，如前依法作大供養，及隨力作護摩。以手執劍持誦大明，至劍出光明，行人得持明天；劍有煙焰，得隱身法；劍若煖熱，得降龍法，壽命一百歲。若法得成，能殺魔冤、能破軍陣、能殺千人。於法生疑，定不成就。

復次寶杖成就法。用俱尾捺囉木或佉禰囕木作一杖，如焰鬘天長四十二指。持明者執此杖往屍陀林，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩。研赤檀塗於杖，用花鬘纏於杖身，即誦大明加持。至杖動搖，現明王忿怒相，乘水牛，髮青如螺相，身作青雲色，富貴圓滿，有大神通，威德無畏，出大惡聲。若有天人等不依明王教者，杖自殺之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次寶杖成就法。用俱尾捺囉木或佉禰囕木作一杖，如焰鬘天長四十二指。持明者執此杖往屍陀林，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩。研赤檀塗於杖，用花鬘纏於杖身，即誦大明加持。至杖動搖，現明王忿怒相，乘水牛，髮青如螺相，身作青雲色，富貴圓滿，有大神通，威德無畏，出大惡聲。若有天人等不依明王教者，杖自殺之。

復次鉞斧成就法。用花鐵作鉞斧長六指，柄長十六指，如前作法，必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次鉞斧成就法。用花鐵作鉞斧長六指，柄長十六指，如前作法，必得成就。

復次鉤成就法。用花鐵作鉤長四指，柄長一十八指。於黑月十四日夜，以香花飲食如法供養已，往山頂上，以黃芥子隨力作護摩。以手執鉤持誦大明，至鉤出光明乃至起立，能降伏諸天如為僕從。或鉤出煙焰，持明者有大威力，壽命三俱胝歲，隨意變化一切自在，諸持明天及夜叉等俱來供養，具足一切快樂。鉤若暖熱，即誦大明獲大吉祥，能召帝釋、天、龍、夜叉、緊那囉、必隷多、吠多拏天女、巘達哩嚩女，及諸鬼神、種種聖藥等悉來現前，依佛教勅隨行人意。乃至普遍世間、天人宮殿園林池沼，一切富樂之事無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次鉤成就法。用花鐵作鉤長四指，柄長一十八指。於黑月十四日夜，以香花飲食如法供養已，往山頂上，以黃芥子隨力作護摩。以手執鉤持誦大明，至鉤出光明乃至起立，能降伏諸天如為僕從。或鉤出煙焰，持明者有大威力，壽命三俱胝歲，隨意變化一切自在，諸持明天及夜叉等俱來供養，具足一切快樂。鉤若暖熱，即誦大明獲大吉祥，能召帝釋、天、龍、夜叉、緊那囉、必隷多、吠多拏天女、巘達哩嚩女，及諸鬼神、種種聖藥等悉來現前，依佛教勅隨行人意。乃至普遍世間、天人宮殿園林池沼，一切富樂之事無不成就。

若持明者於寂靜處，持誦大明加持於鉤，設不成就，亦能句召船車花果樹木，乃至八百由旬外所有童女剎那之間句召現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持明者於寂靜處，持誦大明加持於鉤，設不成就，亦能句召船車花果樹木，乃至八百由旬外所有童女剎那之間句召現前。

復次髑髏成就法。前說三叉鉤劍鉞斧杖等，並用右手執捉持誦。今說髑髏，須用左手執捉加持。持明者用木作一髑髏，廣闊二十指，修事圓滿，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩已，然後以左手執於髑髏，以右手覆之，即誦大明，至髑髏出現光明，得上品成就，為三界主；若出煙焰，得隱身法；若髑髏暖熱，所求隨意。若法不成，以此髑髏安木床上，用以帛蓋覆已，觀想種種上味飲食滿彼髑髏，復誦大明八千遍已，日日以上妙飲食貯滿髑髏，經宿加持已，取彼飲食，此名甘露食。若人食者，除諸病苦，獲大安樂。若行人自食，身心適悅，永無病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次髑髏成就法。前說三叉鉤劍鉞斧杖等，並用右手執捉持誦。今說髑髏，須用左手執捉加持。持明者用木作一髑髏，廣闊二十指，修事圓滿，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩已，然後以左手執於髑髏，以右手覆之，即誦大明，至髑髏出現光明，得上品成就，為三界主；若出煙焰，得隱身法；若髑髏暖熱，所求隨意。若法不成，以此髑髏安木床上，用以帛蓋覆已，觀想種種上味飲食滿彼髑髏，復誦大明八千遍已，日日以上妙飲食貯滿髑髏，經宿加持已，取彼飲食，此名甘露食。若人食者，除諸病苦，獲大安樂。若行人自食，身心適悅，永無病苦。

復次槍成就法。用花鐵作一槍長三十二指，於儞摩曩誐河岸清淨之處，依前三等儀軌作法，必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次槍成就法。用花鐵作一槍長三十二指，於儞摩曩誐河岸清淨之處，依前三等儀軌作法，必得成就。

復次作覩摩囉成就法。用花鐵作一覩摩囉，鋒刃快利。持明者隨力作護摩已，用赤檀塗之，往山頂上。夜分中如前作法，必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次作覩摩囉成就法。用花鐵作一覩摩囉，鋒刃快利。持明者隨力作護摩已，用赤檀塗之，往山頂上。夜分中如前作法，必得成就。

復次期剋印成就法。持明者至月蝕夜，安定端坐，左手作期剋印，右手作祕密持誦，至印出光明，得為持明天；印出煙焰，得隱身法；印若暖熱，得為地主。設印法未成，亦能作種種成就之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次期剋印成就法。持明者至月蝕夜，安定端坐，左手作期剋印，右手作祕密持誦，至印出光明，得為持明天；印出煙焰，得隱身法；印若暖熱，得為地主。設印法未成，亦能作種種成就之事。

復次降伏設咄嚕法。持明者結前期剋印，作忿怒顧視之間，即彼迷悶倒地。若欲救彼，即以右手摩觸彼身，速得如常。如是此印，能止他軍、能降毒龍、能摧山嶽、能破大石及樹木等，能隨行人施一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次降伏設咄嚕法。持明者結前期剋印，作忿怒顧視之間，即彼迷悶倒地。若欲救彼，即以右手摩觸彼身，速得如常。如是此印，能止他軍、能降毒龍、能摧山嶽、能破大石及樹木等，能隨行人施一切願。

復次羂索成就法。用自死人頭髮合作一索，如前依法必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次羂索成就法。用自死人頭髮合作一索，如前依法必得成就。

復次寶棒成就法。用吉祥木作一棒長二十六指，修事華妙，以金裹棒，頭身陷鉢捺摩囉誐摩泥。持明者往深山上，隨力作護摩。於夜分依法持誦，至棒出光明，得上品成就法；若有煙焰及暖熱，所獲成就如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次寶棒成就法。用吉祥木作一棒長二十六指，修事華妙，以金裹棒，頭身陷鉢捺摩囉誐摩泥。持明者往深山上，隨力作護摩。於夜分依法持誦，至棒出光明，得上品成就法；若有煙焰及暖熱，所獲成就如前無異。

復次聖劍成就法。用卒亡者人屍一箇，洗浴令淨，以香花飲食如法供養已。持明者於尸陀林中，作必隷覩得羯吒曼拏羅，於南門外復散香花於其花上。以屍頭南而臥，持明者手持摩賀嚩娑油，用蘇嚕嚩盛油灌於屍口，依法作護摩一百遍，即誦大明至屍口出舌，持明者以刀截舌，舌離屍口即自變為三十二口聖劍，剎那之間得持明天，延壽七劫，於持明天中最為第一。或持明者如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，如法供養已，以卒亡屍洗浴令淨，如前臥於曼拏羅南門外。持明者坐於亡屍心上，誦大明七字至十字一千八百遍已，屍自起立。即獻閼伽，用左手摩娑屍頂，口有藥出如雄黃色或如火色。時持明者速收彼藥用塗屍身，屍自變化為黃金身，成為聖藥。以此聖藥給與同伴人，經剎那間得持明天，神通自在而為第一。持明者所得聖藥分為三分：一分供養三寶、一分施同伴、一分自己受用，得如意通，所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次聖劍成就法。用卒亡者人屍一箇，洗浴令淨，以香花飲食如法供養已。持明者於尸陀林中，作必隷覩得羯吒曼拏羅，於南門外復散香花於其花上。以屍頭南而臥，持明者手持摩賀嚩娑油，用蘇嚕嚩盛油灌於屍口，依法作護摩一百遍，即誦大明至屍口出舌，持明者以刀截舌，舌離屍口即自變為三十二口聖劍，剎那之間得持明天，延壽七劫，於持明天中最為第一。或持明者如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，如法供養已，以卒亡屍洗浴令淨，如前臥於曼拏羅南門外。持明者坐於亡屍心上，誦大明七字至十字一千八百遍已，屍自起立。即獻閼伽，用左手摩娑屍頂，口有藥出如雄黃色或如火色。時持明者速收彼藥用塗屍身，屍自變化為黃金身，成為聖藥。以此聖藥給與同伴人，經剎那間得持明天，神通自在而為第一。持明者所得聖藥分為三分：一分供養三寶、一分施同伴、一分自己受用，得如意通，所求皆得。

復次眼藥成就法。持明者受持齋戒滿三晝夜，然後往尸陀林中，如前儀軌作曼拏羅，用香花飲食如法供養。作自擁護已，用屍灰塗自身，與同伴知法人以眼藥安於必隷多頭上，以亡人衣覆之。用左手按於藥上，即誦大明至藥出光明，持明者得持明天；若出煙焰，得隱身法；若暖熱，能殺一切魔亦能還命。設不成就，亦能降伏一切世間，令生敬愛之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次眼藥成就法。持明者受持齋戒滿三晝夜，然後往尸陀林中，如前儀軌作曼拏羅，用香花飲食如法供養。作自擁護已，用屍灰塗自身，與同伴知法人以眼藥安於必隷多頭上，以亡人衣覆之。用左手按於藥上，即誦大明至藥出光明，持明者得持明天；若出煙焰，得隱身法；若暖熱，能殺一切魔亦能還命。設不成就，亦能降伏一切世間，令生敬愛之事。

復次眼藥成就法。當用牛黃、黃丹、雌黃、雄黃如是等物，依前眼藥儀軌志心作法，皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次眼藥成就法。當用牛黃、黃丹、雌黃、雄黃如是等物，依前眼藥儀軌志心作法，皆得成就。

復次屍衣成就法。持明者於尸陀林作曼拏羅已，用香花飲食如法供養。於夜分中持明者身著屍衣，持誦大明，至衣出光明，得大神通，如彼明王隨意變現；若出煙焰，得隱身法；衣若暖熱，得世間神通，有大威勢，主一天下，壽命百歲，無病安樂。設不成就，亦能降伏世間，見者承事如彼僕從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次屍衣成就法。持明者於尸陀林作曼拏羅已，用香花飲食如法供養。於夜分中持明者身著屍衣，持誦大明，至衣出光明，得大神通，如彼明王隨意變現；若出煙焰，得隱身法；衣若暖熱，得世間神通，有大威勢，主一天下，壽命百歲，無病安樂。設不成就，亦能降伏世間，見者承事如彼僕從。

復次降伏夜叉女成就法。持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已，裸形被髮。於黑月八日，用上味飲食充滿一鉢，復以鉢食先作七摶，每摶各誦大明七遍加持彼食，及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名。持明者以彼摶食獻夜叉女已，鉢內餘食復作七摶，如前加持七遍，持明人自食。彼夜叉女速來現前，即獻花座閼伽水及香花飲食如法供養。夜叉女言：「善哉善哉！呼我何作？如有所為我即隨意。」若要為母，給與雄黃聖藥等。欲為姊妹，供給花果甘露飲食及聖藥等。欲為同伴，即現宮殿樓閣等。欲為妻子，即現端正之相。乃至百由旬外所有女人，剎那之間速得現前，受於快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次降伏夜叉女成就法。持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已，裸形被髮。於黑月八日，用上味飲食充滿一鉢，復以鉢食先作七摶，每摶各誦大明七遍加持彼食，及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名。持明者以彼摶食獻夜叉女已，鉢內餘食復作七摶，如前加持七遍，持明人自食。彼夜叉女速來現前，即獻花座閼伽水及香花飲食如法供養。夜叉女言：「善哉善哉！呼我何作？如有所為我即隨意。」若要為母，給與雄黃聖藥等。欲為姊妹，供給花果甘露飲食及聖藥等。欲為同伴，即現宮殿樓閣等。欲為妻子，即現端正之相。乃至百由旬外所有女人，剎那之間速得現前，受於快樂。

復次必捨左女成就法。持明者於大樹下作曼拏羅，以香花飲食如法供養已。時持明者裸形被髮，用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千遍，誦大明八千遍已，迦囕枳禰必捨左女即來現前作大惡相。不得怖畏，即獻閼伽。彼女復現端嚴之相，具大威力，能與行人作一切事。彼女所欲，行人依之。若違彼意，即被殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次必捨左女成就法。持明者於大樹下作曼拏羅，以香花飲食如法供養已。時持明者裸形被髮，用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千遍，誦大明八千遍已，迦囕枳禰必捨左女即來現前作大惡相。不得怖畏，即獻閼伽。彼女復現端嚴之相，具大威力，能與行人作一切事。彼女所欲，行人依之。若違彼意，即被殺。

復次龍女成就法。持明者往蓮花池側，如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，以香花飲食獻大供養已，用烏曇摩木柴燃火。及龍花為粖，於夜分作護摩八千遍，龍女即來，現怖畏相，行人所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次龍女成就法。持明者往蓮花池側，如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，以香花飲食獻大供養已，用烏曇摩木柴燃火。及龍花為粖，於夜分作護摩八千遍，龍女即來，現怖畏相，行人所求皆得成就。

復次阿蘇囉女成就法。持明者往阿蘇囉窟門前，如前作曼拏羅，以香花飲食如法供養。用必隷虞木燃火，以恭俱摩香搵白芥子，即誦大明作護摩八千遍已。時阿蘇囉女眾出於窟門，引彼行人入於窟內，施大富貴得大快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次阿蘇囉女成就法。持明者往阿蘇囉窟門前，如前作曼拏羅，以香花飲食如法供養。用必隷虞木燃火，以恭俱摩香搵白芥子，即誦大明作護摩八千遍已。時阿蘇囉女眾出於窟門，引彼行人入於窟內，施大富貴得大快樂。

復次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉，如前作法為自擁護已，以左手執刀、右手執肉，於夜分往尸陀林中，作無畏相高聲唱言：「我今賣肉。」心念焰鬘得迦大明。時彼林中所有大惡夜叉、羅剎鬼神等，聞高聲賣肉悉皆出現，具大威力，作種種大惡相。彼持明者不得怖畏，即告彼言：「汝等善來。止息惡相而化善相。」夜叉言曰：「高聲賣肉，欲求何事？」行人言曰：「我有所願，欲求眼藥及聖藥等。」如是言時心須猛利，勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已，一切所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉，如前作法為自擁護已，以左手執刀、右手執肉，於夜分往尸陀林中，作無畏相高聲唱言：「我今賣肉。」心念焰鬘得迦大明。時彼林中所有大惡夜叉、羅剎鬼神等，聞高聲賣肉悉皆出現，具大威力，作種種大惡相。彼持明者不得怖畏，即告彼言：「汝等善來。止息惡相而化善相。」夜叉言曰：「高聲賣肉，欲求何事？」行人言曰：「我有所願，欲求眼藥及聖藥等。」如是言時心須猛利，勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已，一切所求皆得成就。

復次禁止兵亂成就法。用死人衣一事染為青色長十六指，用竹為柄長一肘，作一吠惹衍帝。於尸陀林中依法作曼拏羅已，持明者於夜分時安定而坐，即誦吠惹衍帝至明旦。行人執吠惹衍帝往冤軍處，彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人，槍劍器仗全不能用，乃至象馬四兵禁止亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次禁止兵亂成就法。用死人衣一事染為青色長十六指，用竹為柄長一肘，作一吠惹衍帝。於尸陀林中依法作曼拏羅已，持明者於夜分時安定而坐，即誦吠惹衍帝至明旦。行人執吠惹衍帝往冤軍處，彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人，槍劍器仗全不能用，乃至象馬四兵禁止亦然。

復次禁兵法。持明者於夜分往尸陀林中燒人處，裸形被髮右繞燒屍，用左手收屍灰一合，手內拳之還歸本舍，不得左右迴顧，或別空舍亦得。即誦大明至明旦，復用新器盛於屍灰，專心護持，不得放於地上。以此屍灰隨風颺起，彼諸軍馬吹灰至身，悉皆禁止如彼癡人，刀槍弓箭皆不能用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次禁兵法。持明者於夜分往尸陀林中燒人處，裸形被髮右繞燒屍，用左手收屍灰一合，手內拳之還歸本舍，不得左右迴顧，或別空舍亦得。即誦大明至明旦，復用新器盛於屍灰，專心護持，不得放於地上。以此屍灰隨風颺起，彼諸軍馬吹灰至身，悉皆禁止如彼癡人，刀槍弓箭皆不能用。

復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼拏羅，以香花飲食如法供養，用摩賀嚩舍為油燃燈，以髑髏覆燈收烟安別器內。夜誦大明至明旦時，用此燈煙點眼已，一切諸人見者歡喜，供給承事如僕從等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼拏羅，以香花飲食如法供養，用摩賀嚩舍為油燃燈，以髑髏覆燈收烟安別器內。夜誦大明至明旦時，用此燈煙點眼已，一切諸人見者歡喜，供給承事如僕從等。

復次皚哩迦成就法。持誦者用皚哩迦，安於死人口內，將往空舍中，即誦大明加持皚哩迦。至明旦時現種種魔惡之相，行人勿得怖畏，以紅色衣裹皚哩迦藥，以香花供養。如欲降伏，以皚哩迦藥書前人名，即得速來，侍從供給一切隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次皚哩迦成就法。持誦者用皚哩迦，安於死人口內，將往空舍中，即誦大明加持皚哩迦。至明旦時現種種魔惡之相，行人勿得怖畏，以紅色衣裹皚哩迦藥，以香花供養。如欲降伏，以皚哩迦藥書前人名，即得速來，侍從供給一切隨順。

復次金丸成就法。持明者作一金丸，或見舁出死人以丸安彼口中，至尸陀林內獨自加持已用火焚屍，然後以左手執金丸，加持至明旦得法成就。若欲用時，以左手拳執金丸，舒其頭指用指觸者皆自降伏，如為僕從隨行人意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金丸成就法。持明者作一金丸，或見舁出死人以丸安彼口中，至尸陀林內獨自加持已用火焚屍，然後以左手執金丸，加持至明旦得法成就。若欲用時，以左手拳執金丸，舒其頭指用指觸者皆自降伏，如為僕從隨行人意。

復次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物，盛白芥子日日持誦，加持芥子至太陰直日。依法作曼拏羅，以香花飲食作廣大供養已，依前加持至芥子作聲及破裂，法方成就。持明者所欲破裂大地、震動大地、摧倒山嶽、枯竭江河、涌沸大海忙亂龍宮、禁止天火，乃至求雨止雨及一切所為之事，但擲芥子皆得成就。如是之法能施一切願，唯自了知。如前所說二心印法，設不修行亦得成就。此焰鬘得迦明王儀軌，真實不虛威力廣大，但依法供養日日持誦，不在修前無為行，但發菩提心一切所求無不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物，盛白芥子日日持誦，加持芥子至太陰直日。依法作曼拏羅，以香花飲食作廣大供養已，依前加持至芥子作聲及破裂，法方成就。持明者所欲破裂大地、震動大地、摧倒山嶽、枯竭江河、涌沸大海忙亂龍宮、禁止天火，乃至求雨止雨及一切所為之事，但擲芥子皆得成就。如是之法能施一切願，唯自了知。如前所說二心印法，設不修行亦得成就。此焰鬘得迦明王儀軌，真實不虛威力廣大，但依法供養日日持誦，不在修前無為行，但發菩提心一切所求無不成就。

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說，不修眾行依法持誦皆得成就。持明者受持七字至十字大明，如前依法畫於㡧像如法供養，即誦大明八洛叉畢，以香花飲食供養三寶及彼明王，定獲成就。持明者乃至思念部多、宿曜及諸毒惡鬼神等，所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同學、持明者及吉善之人，作意中間速得自害。若有毀謗三寶、十惡、五逆，如是之人可用此法降伏彼等。乃至龍蛇所蠚及水火等一切諸難，思念明王，所作悉皆能除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就最上儀軌明王自說，不修眾行依法持誦皆得成就。持明者受持七字至十字大明，如前依法畫於㡧像如法供養，即誦大明八洛叉畢，以香花飲食供養三寶及彼明王，定獲成就。持明者乃至思念部多、宿曜及諸毒惡鬼神等，所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同學、持明者及吉善之人，作意中間速得自害。若有毀謗三寶、十惡、五逆，如是之人可用此法降伏彼等。乃至龍蛇所蠚及水火等一切諸難，思念明王，所作悉皆能除。

復次童子入悟成就法。持明者揀一諸相具足端嚴童子，令洗浴清淨莊束嚴飾，飲五淨水，經宿受持齋戒。至明旦時復令洗浴，以妙香塗身著衣嚴飾已，令童子面東坐吉祥草，而作供養。然後以花搵白檀香，令童子二手捧花。即燒沈香，持明者速誦大明，依法令童子入悟。童子應時入悟，行叉問曰：「知見何事？」童子即說過去未來現在之事真實不虛，或說世間之事可作不可作，及持誦法功力未成，令復誦大明速得增長。如是說已，持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香花，即誦佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地，法得成就。持明者喚起童子，復令洗浴已，與其飲食及種種財物等還送本處。然後持明者依此儀軌，所作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次童子入悟成就法。持明者揀一諸相具足端嚴童子，令洗浴清淨莊束嚴飾，飲五淨水，經宿受持齋戒。至明旦時復令洗浴，以妙香塗身著衣嚴飾已，令童子面東坐吉祥草，而作供養。然後以花搵白檀香，令童子二手捧花。即燒沈香，持明者速誦大明，依法令童子入悟。童子應時入悟，行叉問曰：「知見何事？」童子即說過去未來現在之事真實不虛，或說世間之事可作不可作，及持誦法功力未成，令復誦大明速得增長。如是說已，持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香花，即誦佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地，法得成就。持明者喚起童子，復令洗浴已，與其飲食及種種財物等還送本處。然後持明者依此儀軌，所作成就。

復次求囉惹敬愛成就法。如前所作㡧像前，用屍灰畫彼囉惹形像。持明者坐彼形像，一心持誦大明一阿庾多，當稱彼名某甲生於敬愛。復誦莎賀字，如是常誦大明稱彼名字，即得敬愛如僕從等，供給所須及財物等。如前誦一阿庾多，令婆羅門亦生敬愛。若誦六洛叉，得叉怛哩及吠舍等而生敬愛。如前誦一阿庾多，及童女等生於敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次求囉惹敬愛成就法。如前所作㡧像前，用屍灰畫彼囉惹形像。持明者坐彼形像，一心持誦大明一阿庾多，當稱彼名某甲生於敬愛。復誦莎賀字，如是常誦大明稱彼名字，即得敬愛如僕從等，供給所須及財物等。如前誦一阿庾多，令婆羅門亦生敬愛。若誦六洛叉，得叉怛哩及吠舍等而生敬愛。如前誦一阿庾多，及童女等生於敬愛。

復次令設咄嚕愛別離成就法。持明者畫彼二設咄嚕形相並，行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上，即誦焰鬘得迦大明，稱彼二名某甲某甲速作別離，如是依法即得別離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次令設咄嚕愛別離成就法。持明者畫彼二設咄嚕形相並，行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上，即誦焰鬘得迦大明，稱彼二名某甲某甲速作別離，如是依法即得別離。

復次調伏成就法。所有五逆十惡損害他人及謗三寶者，持明者誦發吒字一千遍已，復誦忿怒大明，即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名，以佉儞囉木為橛，加持八百遍，用橛釘於畫像心中，即稱彼名，持誦大明一阿庾多，後句誦吽發吒字，彼等惡人速得除滅。復取木橛，還復如故。彼持明者作於此法，不得以己私讐損害他人，須發菩提心利樂有情，興隆三寶守護正法。若有造業惡人，即作此法。若不依法損惱好人，反過及己速得惡報。如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言，若彼行人作此儀軌，發菩提心守護三寶，救濟有情宣通法教，必得增長智慧、斷諸障染，超越輪迴獲大無畏，於無上道不久成就。時持明者如實了知依法修行，利樂世間斷除煩惱，作此儀軌必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次調伏成就法。所有五逆十惡損害他人及謗三寶者，持明者誦發吒字一千遍已，復誦忿怒大明，即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名，以佉儞囉木為橛，加持八百遍，用橛釘於畫像心中，即稱彼名，持誦大明一阿庾多，後句誦吽發吒字，彼等惡人速得除滅。復取木橛，還復如故。彼持明者作於此法，不得以己私讐損害他人，須發菩提心利樂有情，興隆三寶守護正法。若有造業惡人，即作此法。若不依法損惱好人，反過及己速得惡報。如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言，若彼行人作此儀軌，發菩提心守護三寶，救濟有情宣通法教，必得增長智慧、斷諸障染，超越輪迴獲大無畏，於無上道不久成就。時持明者如實了知依法修行，利樂世間斷除煩惱，作此儀軌必得成就。

復次發遣設咄嚕成就法。持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已，行人坐於蓮花對彼像前，持誦大明一阿庾多，稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次發遣設咄嚕成就法。持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已，行人坐於蓮花對彼像前，持誦大明一阿庾多，稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼。

復次調伏設咄嚕成就法。亦用屍灰畫彼設咄嚕形，行人以左足蹋彼像心面，向日持誦大明，剎那之間彼得熱病。持明者復為作息災法，速令如故。不為作息災，經七日內受大苦惱即得命終。如是等法，彼諸惡人如降伏已，起慈愍心復為息災除彼煩惱，行人所作必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次調伏設咄嚕成就法。亦用屍灰畫彼設咄嚕形，行人以左足蹋彼像心面，向日持誦大明，剎那之間彼得熱病。持明者復為作息災法，速令如故。不為作息災，經七日內受大苦惱即得命終。如是等法，彼諸惡人如降伏已，起慈愍心復為息災除彼煩惱，行人所作必得成就。

復次息災增益法。持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅，如法供養、恭敬禮拜、依法持誦，發菩提心，普令一切眾生恭敬信受歸命三寶，乃至自所作善、焚修禮誦、傳通法教、行眾三昧、香花供養最上功德，迴施一切苦惱有情令得安樂。如是堅固身心決定，深入所緣一切法藏，廣為眾生息災除患增益福壽，是人不久成無上覺，於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次息災增益法。持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅，如法供養、恭敬禮拜、依法持誦，發菩提心，普令一切眾生恭敬信受歸命三寶，乃至自所作善、焚修禮誦、傳通法教、行眾三昧、香花供養最上功德，迴施一切苦惱有情令得安樂。如是堅固身心決定，深入所緣一切法藏，廣為眾生息災除患增益福壽，是人不久成無上覺，於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就。

持明者作此法時，對尊像等前恭敬作禮安定而坐，即誦大明稱自名我某甲、為他某甲等作息災增益法，所求成就。如是復誦大明一千遍，即得息災增善福業。若為國王城隍聚落息災，誦大明二千遍。若為象馬牛羊等息災，誦大明一千遍。若為一切眾情息災，誦大明一阿庾多，皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持明者作此法時，對尊像等前恭敬作禮安定而坐，即誦大明稱自名我某甲、為他某甲等作息災增益法，所求成就。如是復誦大明一千遍，即得息災增善福業。若為國王城隍聚落息災，誦大明二千遍。若為象馬牛羊等息災，誦大明一千遍。若為一切眾情息災，誦大明一阿庾多，皆得成就。

復次增益成就法。持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳，用殊妙花搵白檀香加持一千遍，擲花乳器內。持明者稱名我某甲、為他某甲求增益事，所願成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次增益成就法。持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳，用殊妙花搵白檀香加持一千遍，擲花乳器內。持明者稱名我某甲、為他某甲求增益事，所願成就。

復次求富貴成就法。持明者先以慈心行利他行，如前儀軌作大供養，燒沈香用好花搵白檀香，日日供養持誦，即得大富。或持明者依前儀軌，誦曩莫莎賀字一阿庾多已，往海岸或入殑伽河中，水至臍輪，用白蓮花搵白檀香，誦大明加持彼花，擲於河內滿一洛叉，得大富貴。或用紅蓮華搵赤檀香，如前作法擲於河內，得無盡寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次求富貴成就法。持明者先以慈心行利他行，如前儀軌作大供養，燒沈香用好花搵白檀香，日日供養持誦，即得大富。或持明者依前儀軌，誦曩莫莎賀字一阿庾多已，往海岸或入殑伽河中，水至臍輪，用白蓮花搵白檀香，誦大明加持彼花，擲於河內滿一洛叉，得大富貴。或用紅蓮華搵赤檀香，如前作法擲於河內，得無盡寶藏。

或持明者用阿底目羯多迦花，如前作法擲於河內滿一洛叉，即得金錢一洛叉。或如前依法擲花三洛叉，亦能降伏諸夜叉女，隨行人意作一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持明者用阿底目羯多迦花，如前作法擲於河內滿一洛叉，即得金錢一洛叉。或如前依法擲花三洛叉，亦能降伏諸夜叉女，隨行人意作一切成就。

或持明者如前依法，用上好惹帝迦花搵白檀香，擲於河內滿一洛叉，於大地之內所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持明者如前依法，用上好惹帝迦花搵白檀香，擲於河內滿一洛叉，於大地之內所求皆得。

復次成就，用三種蜜搵白蓮華，依法作護摩已，得彼福天來現本身，施一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就，用三種蜜搵白蓮華，依法作護摩已，得彼福天來現本身，施一切願。

復次成就法，用酥蜜燃火作護摩七晝夜，獲七大聚落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法，用酥蜜燃火作護摩七晝夜，獲七大聚落。

復次成就法，用五穀及酥作護摩一洛叉，得無盡財寶能作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法，用五穀及酥作護摩一洛叉，得無盡財寶能作一切事。

復次成就法，用吉祥果子作護摩一洛叉，於天上人間得大利養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法，用吉祥果子作護摩一洛叉，於天上人間得大利養。

復次成就法，用努哩嚩青草搵牛乳，即誦大明及誦莎賀字，得壽命延長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法，用努哩嚩青草搵牛乳，即誦大明及誦莎賀字，得壽命延長。

復次成就法，用鉢攞捨木燃火，以酥作護摩，如是日日作法，能增壽命及增智慧、明記不忘，有大勢力眾所稱讚。若用一切飲食作於護摩，亦得有大勢力名譽流布眾人稱讚，一切所欲皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次成就法，用鉢攞捨木燃火，以酥作護摩，如是日日作法，能增壽命及增智慧、明記不忘，有大勢力眾所稱讚。若用一切飲食作於護摩，亦得有大勢力名譽流布眾人稱讚，一切所欲皆得成就。

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十

爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字，令持明者於寂靜處，依法持誦作無畏行，所欲之事皆得成就。今說一吽字大明，持明者依法持誦作無畏行，所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心，具大威勢功德難思，能與行人為吉祥事。若先持十洛叉，一一如前七字依法持誦，一切所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字，令持明者於寂靜處，依法持誦作無畏行，所欲之事皆得成就。今說一吽字大明，持明者依法持誦作無畏行，所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心，具大威勢功德難思，能與行人為吉祥事。若先持十洛叉，一一如前七字依法持誦，一切所求皆得成就。

復次唵字，於明王㡧像前依法持誦，必得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次唵字，於明王㡧像前依法持誦，必得成就。

復次㡧像，當用匹帛可長一肘，以水洗淨已，塗上妙香，用上好顏色畫焰鬘得迦明王，身作青雲色，面作大惡忿怒相，面有三目作赤黃色，頭髮竪立亦赤黃色，髑髏莊嚴，虎皮為衣，遍身熾焰一切圓滿，乘水牛，二手二足，右手執杖、左手作期剋印，前畫種種供養。如是畫已，持明者先以香華飲食一心供養，然後往一石巖之內展彼㡧像，頭面作禮，於彼像前安定端坐志心持誦，至㡧像動搖或作笑容或出光明，現此祥瑞之時獲真實成就。時持明者具大吉祥能作一切事，破壞山嶽、枯竭江河大海、發遣冤魔、句召龍天，如是一切所為皆得隨意。彼持明者雖得成就最上勝法，常為眾生作大利益，廣度群生傳流法教，其心平等遠離愛憎，精進修行所獲功德普施有情俱令解脫。如是行人不久當成無上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌，一切如來同共宣說，是故行人及諸眾生聞此儀軌無復疑惑，依法受持一切所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次㡧像，當用匹帛可長一肘，以水洗淨已，塗上妙香，用上好顏色畫焰鬘得迦明王，身作青雲色，面作大惡忿怒相，面有三目作赤黃色，頭髮竪立亦赤黃色，髑髏莊嚴，虎皮為衣，遍身熾焰一切圓滿，乘水牛，二手二足，右手執杖、左手作期剋印，前畫種種供養。如是畫已，持明者先以香華飲食一心供養，然後往一石巖之內展彼㡧像，頭面作禮，於彼像前安定端坐志心持誦，至㡧像動搖或作笑容或出光明，現此祥瑞之時獲真實成就。時持明者具大吉祥能作一切事，破壞山嶽、枯竭江河大海、發遣冤魔、句召龍天，如是一切所為皆得隨意。彼持明者雖得成就最上勝法，常為眾生作大利益，廣度群生傳流法教，其心平等遠離愛憎，精進修行所獲功德普施有情俱令解脫。如是行人不久當成無上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌，一切如來同共宣說，是故行人及諸眾生聞此儀軌無復疑惑，依法受持一切所求皆得成就。