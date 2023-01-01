佛說妙吉祥最勝根本大教經
宋 法賢譯3卷CBETA T1217大于一万字 3 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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焰鬘得迦明王本法儀軌分第八
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復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處，一心正意觀想功德已，用好香華如法供養，於此像前求為囉惹。復用白檀沈香塗功德身，以奔拏哩迦華、烏怛鉢羅華、𭨚波迦華、摩利迦花、安悉香、酥隨力作供養，及誦大明至六箇月，決定成就囉惹之位。設未成就，亦為地主，復得金錢一洛叉，永世受用。
復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處，一心正意觀想功德已，用好香華如法供養，於此像前求為囉惹。復用白檀沈香塗功德身，以奔拏哩迦華、烏怛鉢羅華、𭨚波迦華、摩利迦花、安悉香、酥隨力作供養，及誦大明至六箇月，決定成就囉惹之位。設未成就，亦為地主，復得金錢一洛叉，永世受用。
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復次求富貴成就法，用白檀香、沈香、恭俱摩香塗前功德像。復用華鬘、白色華、乳香、安悉香如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛叉，誦大明一洛叉加持彼華。如是依法，得大富貴。
復次求富貴成就法，用白檀香、沈香、恭俱摩香塗前功德像。復用華鬘、白色華、乳香、安悉香如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛叉，誦大明一洛叉加持彼華。如是依法，得大富貴。
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復次除病法，用赤檀香塗前功德像，燒松木香，以上妙華種種飲食如法供養，及誦大明。所為自身病苦或為他人，悉得消除。若持明者各用本法，如前供養、持誦大明滿六箇月，能施一切願。所有息災、增長、敬愛、句召、調伏、發遣、殺冤等，及求財寶種種之物，悉皆成就。
復次除病法，用赤檀香塗前功德像，燒松木香，以上妙華種種飲食如法供養，及誦大明。所為自身病苦或為他人，悉得消除。若持明者各用本法，如前供養、持誦大明滿六箇月，能施一切願。所有息災、增長、敬愛、句召、調伏、發遣、殺冤等，及求財寶種種之物，悉皆成就。
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復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法，用華鐵作三叉長三十指，修製如法鋒刃明利。持明者往山頂上，展前㡧像，用屍灰作必隷覩得迦吒曼拏羅已，如法供養，復用摩蹉滿娑為諸護世出生。至黑月八日，以赤檀塗彼三叉，安置曼拏羅內，復用上妙香華種種供養已，持明者手執三叉，面向㡧像而坐，即誦三叉甘露大明一百八遍已，復於淨處燃燈持誦。隨力作護摩一千遍已，手執三叉作無畏堅固相，端身而坐。復誦大明加持三叉，至三叉竪立出大光明如日黑曜。現此祥瑞時，一切持明天恭敬供養，所執三叉隨行人意皆得成就。若三叉暖熱，得隱身法。若出煙焰，天人、阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖。
復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法，用華鐵作三叉長三十指，修製如法鋒刃明利。持明者往山頂上，展前㡧像，用屍灰作必隷覩得迦吒曼拏羅已，如法供養，復用摩蹉滿娑為諸護世出生。至黑月八日，以赤檀塗彼三叉，安置曼拏羅內，復用上妙香華種種供養已，持明者手執三叉，面向㡧像而坐，即誦三叉甘露大明一百八遍已，復於淨處燃燈持誦。隨力作護摩一千遍已，手執三叉作無畏堅固相，端身而坐。復誦大明加持三叉，至三叉竪立出大光明如日黑曜。現此祥瑞時，一切持明天恭敬供養，所執三叉隨行人意皆得成就。若三叉暖熱，得隱身法。若出煙焰，天人、阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖。
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復次成就法。持明者用花鐵作劍長三十二指，巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上，如前依法作大供養，及隨力作護摩。以手執劍持誦大明，至劍出光明，行人得持明天；劍有煙焰，得隱身法；劍若煖熱，得降龍法，壽命一百歲。若法得成，能殺魔冤、能破軍陣、能殺千人。於法生疑，定不成就。
復次成就法。持明者用花鐵作劍長三十二指，巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上，如前依法作大供養，及隨力作護摩。以手執劍持誦大明，至劍出光明，行人得持明天；劍有煙焰，得隱身法；劍若煖熱，得降龍法，壽命一百歲。若法得成，能殺魔冤、能破軍陣、能殺千人。於法生疑，定不成就。
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復次寶杖成就法。用俱尾捺囉木或佉禰囕木作一杖，如焰鬘天長四十二指。持明者執此杖往屍陀林，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩。研赤檀塗於杖，用花鬘纏於杖身，即誦大明加持。至杖動搖，現明王忿怒相，乘水牛，髮青如螺相，身作青雲色，富貴圓滿，有大神通，威德無畏，出大惡聲。若有天人等不依明王教者，杖自殺之。
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復次鉞斧成就法。用花鐵作鉞斧長六指，柄長十六指，如前作法，必得成就。
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復次鉤成就法。用花鐵作鉤長四指，柄長一十八指。於黑月十四日夜，以香花飲食如法供養已，往山頂上，以黃芥子隨力作護摩。以手執鉤持誦大明，至鉤出光明乃至起立，能降伏諸天如為僕從。或鉤出煙焰，持明者有大威力，壽命三俱胝歲，隨意變化一切自在，諸持明天及夜叉等俱來供養，具足一切快樂。鉤若暖熱，即誦大明獲大吉祥，能召帝釋、天、龍、夜叉、緊那囉、必隷多、吠多拏天女、巘達哩嚩女，及諸鬼神、種種聖藥等悉來現前，依佛教勅隨行人意。乃至普遍世間、天人宮殿園林池沼，一切富樂之事無不成就。
復次鉤成就法。用花鐵作鉤長四指，柄長一十八指。於黑月十四日夜，以香花飲食如法供養已，往山頂上，以黃芥子隨力作護摩。以手執鉤持誦大明，至鉤出光明乃至起立，能降伏諸天如為僕從。或鉤出煙焰，持明者有大威力，壽命三俱胝歲，隨意變化一切自在，諸持明天及夜叉等俱來供養，具足一切快樂。鉤若暖熱，即誦大明獲大吉祥，能召帝釋、天、龍、夜叉、緊那囉、必隷多、吠多拏天女、巘達哩嚩女，及諸鬼神、種種聖藥等悉來現前，依佛教勅隨行人意。乃至普遍世間、天人宮殿園林池沼，一切富樂之事無不成就。
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若持明者於寂靜處，持誦大明加持於鉤，設不成就，亦能句召船車花果樹木，乃至八百由旬外所有童女剎那之間句召現前。
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復次髑髏成就法。前說三叉鉤劍鉞斧杖等，並用右手執捉持誦。今說髑髏，須用左手執捉加持。持明者用木作一髑髏，廣闊二十指，修事圓滿，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩已，然後以左手執於髑髏，以右手覆之，即誦大明，至髑髏出現光明，得上品成就，為三界主；若出煙焰，得隱身法；若髑髏暖熱，所求隨意。若法不成，以此髑髏安木床上，用以帛蓋覆已，觀想種種上味飲食滿彼髑髏，復誦大明八千遍已，日日以上妙飲食貯滿髑髏，經宿加持已，取彼飲食，此名甘露食。若人食者，除諸病苦，獲大安樂。若行人自食，身心適悅，永無病苦。
復次髑髏成就法。前說三叉鉤劍鉞斧杖等，並用右手執捉持誦。今說髑髏，須用左手執捉加持。持明者用木作一髑髏，廣闊二十指，修事圓滿，以香花飲食等如法供養，及隨力作護摩已，然後以左手執於髑髏，以右手覆之，即誦大明，至髑髏出現光明，得上品成就，為三界主；若出煙焰，得隱身法；若髑髏暖熱，所求隨意。若法不成，以此髑髏安木床上，用以帛蓋覆已，觀想種種上味飲食滿彼髑髏，復誦大明八千遍已，日日以上妙飲食貯滿髑髏，經宿加持已，取彼飲食，此名甘露食。若人食者，除諸病苦，獲大安樂。若行人自食，身心適悅，永無病苦。
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復次槍成就法。用花鐵作一槍長三十二指，於儞摩曩誐河岸清淨之處，依前三等儀軌作法，必得成就。
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復次作覩摩囉成就法。用花鐵作一覩摩囉，鋒刃快利。持明者隨力作護摩已，用赤檀塗之，往山頂上。夜分中如前作法，必得成就。
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復次期剋印成就法。持明者至月蝕夜，安定端坐，左手作期剋印，右手作祕密持誦，至印出光明，得為持明天；印出煙焰，得隱身法；印若暖熱，得為地主。設印法未成，亦能作種種成就之事。
復次期剋印成就法。持明者至月蝕夜，安定端坐，左手作期剋印，右手作祕密持誦，至印出光明，得為持明天；印出煙焰，得隱身法；印若暖熱，得為地主。設印法未成，亦能作種種成就之事。
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復次降伏設咄嚕法。持明者結前期剋印，作忿怒顧視之間，即彼迷悶倒地。若欲救彼，即以右手摩觸彼身，速得如常。如是此印，能止他軍、能降毒龍、能摧山嶽、能破大石及樹木等，能隨行人施一切願。
復次降伏設咄嚕法。持明者結前期剋印，作忿怒顧視之間，即彼迷悶倒地。若欲救彼，即以右手摩觸彼身，速得如常。如是此印，能止他軍、能降毒龍、能摧山嶽、能破大石及樹木等，能隨行人施一切願。
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復次羂索成就法。用自死人頭髮合作一索，如前依法必得成就。
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復次寶棒成就法。用吉祥木作一棒長二十六指，修事華妙，以金裹棒，頭身陷鉢捺摩囉誐摩泥。持明者往深山上，隨力作護摩。於夜分依法持誦，至棒出光明，得上品成就法；若有煙焰及暖熱，所獲成就如前無異。
復次寶棒成就法。用吉祥木作一棒長二十六指，修事華妙，以金裹棒，頭身陷鉢捺摩囉誐摩泥。持明者往深山上，隨力作護摩。於夜分依法持誦，至棒出光明，得上品成就法；若有煙焰及暖熱，所獲成就如前無異。
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復次聖劍成就法。用卒亡者人屍一箇，洗浴令淨，以香花飲食如法供養已。持明者於尸陀林中，作必隷覩得羯吒曼拏羅，於南門外復散香花於其花上。以屍頭南而臥，持明者手持摩賀嚩娑油，用蘇嚕嚩盛油灌於屍口，依法作護摩一百遍，即誦大明至屍口出舌，持明者以刀截舌，舌離屍口即自變為三十二口聖劍，剎那之間得持明天，延壽七劫，於持明天中最為第一。或持明者如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，如法供養已，以卒亡屍洗浴令淨，如前臥於曼拏羅南門外。持明者坐於亡屍心上，誦大明七字至十字一千八百遍已，屍自起立。即獻閼伽，用左手摩娑屍頂，口有藥出如雄黃色或如火色。時持明者速收彼藥用塗屍身，屍自變化為黃金身，成為聖藥。以此聖藥給與同伴人，經剎那間得持明天，神通自在而為第一。持明者所得聖藥分為三分：一分供養三寶、一分施同伴、一分自己受用，得如意通，所求皆得。
復次聖劍成就法。用卒亡者人屍一箇，洗浴令淨，以香花飲食如法供養已。持明者於尸陀林中，作必隷覩得羯吒曼拏羅，於南門外復散香花於其花上。以屍頭南而臥，持明者手持摩賀嚩娑油，用蘇嚕嚩盛油灌於屍口，依法作護摩一百遍，即誦大明至屍口出舌，持明者以刀截舌，舌離屍口即自變為三十二口聖劍，剎那之間得持明天，延壽七劫，於持明天中最為第一。或持明者如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，如法供養已，以卒亡屍洗浴令淨，如前臥於曼拏羅南門外。持明者坐於亡屍心上，誦大明七字至十字一千八百遍已，屍自起立。即獻閼伽，用左手摩娑屍頂，口有藥出如雄黃色或如火色。時持明者速收彼藥用塗屍身，屍自變化為黃金身，成為聖藥。以此聖藥給與同伴人，經剎那間得持明天，神通自在而為第一。持明者所得聖藥分為三分：一分供養三寶、一分施同伴、一分自己受用，得如意通，所求皆得。
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復次眼藥成就法。持明者受持齋戒滿三晝夜，然後往尸陀林中，如前儀軌作曼拏羅，用香花飲食如法供養。作自擁護已，用屍灰塗自身，與同伴知法人以眼藥安於必隷多頭上，以亡人衣覆之。用左手按於藥上，即誦大明至藥出光明，持明者得持明天；若出煙焰，得隱身法；若暖熱，能殺一切魔亦能還命。設不成就，亦能降伏一切世間，令生敬愛之事。
復次眼藥成就法。持明者受持齋戒滿三晝夜，然後往尸陀林中，如前儀軌作曼拏羅，用香花飲食如法供養。作自擁護已，用屍灰塗自身，與同伴知法人以眼藥安於必隷多頭上，以亡人衣覆之。用左手按於藥上，即誦大明至藥出光明，持明者得持明天；若出煙焰，得隱身法；若暖熱，能殺一切魔亦能還命。設不成就，亦能降伏一切世間，令生敬愛之事。
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復次眼藥成就法。當用牛黃、黃丹、雌黃、雄黃如是等物，依前眼藥儀軌志心作法，皆得成就。
復次眼藥成就法。當用牛黃、黃丹、雌黃、雄黃如是等物，依前眼藥儀軌志心作法，皆得成就。
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復次屍衣成就法。持明者於尸陀林作曼拏羅已，用香花飲食如法供養。於夜分中持明者身著屍衣，持誦大明，至衣出光明，得大神通，如彼明王隨意變現；若出煙焰，得隱身法；衣若暖熱，得世間神通，有大威勢，主一天下，壽命百歲，無病安樂。設不成就，亦能降伏世間，見者承事如彼僕從。
復次屍衣成就法。持明者於尸陀林作曼拏羅已，用香花飲食如法供養。於夜分中持明者身著屍衣，持誦大明，至衣出光明，得大神通，如彼明王隨意變現；若出煙焰，得隱身法；衣若暖熱，得世間神通，有大威勢，主一天下，壽命百歲，無病安樂。設不成就，亦能降伏世間，見者承事如彼僕從。
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復次降伏夜叉女成就法。持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已，裸形被髮。於黑月八日，用上味飲食充滿一鉢，復以鉢食先作七摶，每摶各誦大明七遍加持彼食，及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名。持明者以彼摶食獻夜叉女已，鉢內餘食復作七摶，如前加持七遍，持明人自食。彼夜叉女速來現前，即獻花座閼伽水及香花飲食如法供養。夜叉女言：「善哉善哉！呼我何作？如有所為我即隨意。」若要為母，給與雄黃聖藥等。欲為姊妹，供給花果甘露飲食及聖藥等。欲為同伴，即現宮殿樓閣等。欲為妻子，即現端正之相。乃至百由旬外所有女人，剎那之間速得現前，受於快樂。
復次降伏夜叉女成就法。持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已，裸形被髮。於黑月八日，用上味飲食充滿一鉢，復以鉢食先作七摶，每摶各誦大明七遍加持彼食，及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名。持明者以彼摶食獻夜叉女已，鉢內餘食復作七摶，如前加持七遍，持明人自食。彼夜叉女速來現前，即獻花座閼伽水及香花飲食如法供養。夜叉女言：「善哉善哉！呼我何作？如有所為我即隨意。」若要為母，給與雄黃聖藥等。欲為姊妹，供給花果甘露飲食及聖藥等。欲為同伴，即現宮殿樓閣等。欲為妻子，即現端正之相。乃至百由旬外所有女人，剎那之間速得現前，受於快樂。
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復次必捨左女成就法。持明者於大樹下作曼拏羅，以香花飲食如法供養已。時持明者裸形被髮，用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千遍，誦大明八千遍已，迦囕枳禰必捨左女即來現前作大惡相。不得怖畏，即獻閼伽。彼女復現端嚴之相，具大威力，能與行人作一切事。彼女所欲，行人依之。若違彼意，即被殺。
復次必捨左女成就法。持明者於大樹下作曼拏羅，以香花飲食如法供養已。時持明者裸形被髮，用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千遍，誦大明八千遍已，迦囕枳禰必捨左女即來現前作大惡相。不得怖畏，即獻閼伽。彼女復現端嚴之相，具大威力，能與行人作一切事。彼女所欲，行人依之。若違彼意，即被殺。
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復次龍女成就法。持明者往蓮花池側，如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，以香花飲食獻大供養已，用烏曇摩木柴燃火。及龍花為粖，於夜分作護摩八千遍，龍女即來，現怖畏相，行人所求皆得成就。
復次龍女成就法。持明者往蓮花池側，如前作必隷覩得羯吒曼拏羅，以香花飲食獻大供養已，用烏曇摩木柴燃火。及龍花為粖，於夜分作護摩八千遍，龍女即來，現怖畏相，行人所求皆得成就。
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復次阿蘇囉女成就法。持明者往阿蘇囉窟門前，如前作曼拏羅，以香花飲食如法供養。用必隷虞木燃火，以恭俱摩香搵白芥子，即誦大明作護摩八千遍已。時阿蘇囉女眾出於窟門，引彼行人入於窟內，施大富貴得大快樂。
復次阿蘇囉女成就法。持明者往阿蘇囉窟門前，如前作曼拏羅，以香花飲食如法供養。用必隷虞木燃火，以恭俱摩香搵白芥子，即誦大明作護摩八千遍已。時阿蘇囉女眾出於窟門，引彼行人入於窟內，施大富貴得大快樂。
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復次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉，如前作法為自擁護已，以左手執刀、右手執肉，於夜分往尸陀林中，作無畏相高聲唱言：「我今賣肉。」心念焰鬘得迦大明。時彼林中所有大惡夜叉、羅剎鬼神等，聞高聲賣肉悉皆出現，具大威力，作種種大惡相。彼持明者不得怖畏，即告彼言：「汝等善來。止息惡相而化善相。」夜叉言曰：「高聲賣肉，欲求何事？」行人言曰：「我有所願，欲求眼藥及聖藥等。」如是言時心須猛利，勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已，一切所求皆得成就。
復次尸陀林夜叉等成就法。持明者先收自死人肉，如前作法為自擁護已，以左手執刀、右手執肉，於夜分往尸陀林中，作無畏相高聲唱言：「我今賣肉。」心念焰鬘得迦大明。時彼林中所有大惡夜叉、羅剎鬼神等，聞高聲賣肉悉皆出現，具大威力，作種種大惡相。彼持明者不得怖畏，即告彼言：「汝等善來。止息惡相而化善相。」夜叉言曰：「高聲賣肉，欲求何事？」行人言曰：「我有所願，欲求眼藥及聖藥等。」如是言時心須猛利，勿生疑惑。彼夜叉等即收其肉已，一切所求皆得成就。
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復次禁止兵亂成就法。用死人衣一事染為青色長十六指，用竹為柄長一肘，作一吠惹衍帝。於尸陀林中依法作曼拏羅已，持明者於夜分時安定而坐，即誦吠惹衍帝至明旦。行人執吠惹衍帝往冤軍處，彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人，槍劍器仗全不能用，乃至象馬四兵禁止亦然。
復次禁止兵亂成就法。用死人衣一事染為青色長十六指，用竹為柄長一肘，作一吠惹衍帝。於尸陀林中依法作曼拏羅已，持明者於夜分時安定而坐，即誦吠惹衍帝至明旦。行人執吠惹衍帝往冤軍處，彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人，槍劍器仗全不能用，乃至象馬四兵禁止亦然。
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復次禁兵法。持明者於夜分往尸陀林中燒人處，裸形被髮右繞燒屍，用左手收屍灰一合，手內拳之還歸本舍，不得左右迴顧，或別空舍亦得。即誦大明至明旦，復用新器盛於屍灰，專心護持，不得放於地上。以此屍灰隨風颺起，彼諸軍馬吹灰至身，悉皆禁止如彼癡人，刀槍弓箭皆不能用。
復次禁兵法。持明者於夜分往尸陀林中燒人處，裸形被髮右繞燒屍，用左手收屍灰一合，手內拳之還歸本舍，不得左右迴顧，或別空舍亦得。即誦大明至明旦，復用新器盛於屍灰，專心護持，不得放於地上。以此屍灰隨風颺起，彼諸軍馬吹灰至身，悉皆禁止如彼癡人，刀槍弓箭皆不能用。
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復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼拏羅，以香花飲食如法供養，用摩賀嚩舍為油燃燈，以髑髏覆燈收烟安別器內。夜誦大明至明旦時，用此燈煙點眼已，一切諸人見者歡喜，供給承事如僕從等。
復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼拏羅，以香花飲食如法供養，用摩賀嚩舍為油燃燈，以髑髏覆燈收烟安別器內。夜誦大明至明旦時，用此燈煙點眼已，一切諸人見者歡喜，供給承事如僕從等。
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復次皚哩迦成就法。持誦者用皚哩迦，安於死人口內，將往空舍中，即誦大明加持皚哩迦。至明旦時現種種魔惡之相，行人勿得怖畏，以紅色衣裹皚哩迦藥，以香花供養。如欲降伏，以皚哩迦藥書前人名，即得速來，侍從供給一切隨順。
復次皚哩迦成就法。持誦者用皚哩迦，安於死人口內，將往空舍中，即誦大明加持皚哩迦。至明旦時現種種魔惡之相，行人勿得怖畏，以紅色衣裹皚哩迦藥，以香花供養。如欲降伏，以皚哩迦藥書前人名，即得速來，侍從供給一切隨順。
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復次金丸成就法。持明者作一金丸，或見舁出死人以丸安彼口中，至尸陀林內獨自加持已用火焚屍，然後以左手執金丸，加持至明旦得法成就。若欲用時，以左手拳執金丸，舒其頭指用指觸者皆自降伏，如為僕從隨行人意。
復次金丸成就法。持明者作一金丸，或見舁出死人以丸安彼口中，至尸陀林內獨自加持已用火焚屍，然後以左手執金丸，加持至明旦得法成就。若欲用時，以左手拳執金丸，舒其頭指用指觸者皆自降伏，如為僕從隨行人意。
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復次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物，盛白芥子日日持誦，加持芥子至太陰直日。依法作曼拏羅，以香花飲食作廣大供養已，依前加持至芥子作聲及破裂，法方成就。持明者所欲破裂大地、震動大地、摧倒山嶽、枯竭江河、涌沸大海忙亂龍宮、禁止天火，乃至求雨止雨及一切所為之事，但擲芥子皆得成就。如是之法能施一切願，唯自了知。如前所說二心印法，設不修行亦得成就。此焰鬘得迦明王儀軌，真實不虛威力廣大，但依法供養日日持誦，不在修前無為行，但發菩提心一切所求無不成就。
復次芥子成就法。持明者用吉祥木作一器物，盛白芥子日日持誦，加持芥子至太陰直日。依法作曼拏羅，以香花飲食作廣大供養已，依前加持至芥子作聲及破裂，法方成就。持明者所欲破裂大地、震動大地、摧倒山嶽、枯竭江河、涌沸大海忙亂龍宮、禁止天火，乃至求雨止雨及一切所為之事，但擲芥子皆得成就。如是之法能施一切願，唯自了知。如前所說二心印法，設不修行亦得成就。此焰鬘得迦明王儀軌，真實不虛威力廣大，但依法供養日日持誦，不在修前無為行，但發菩提心一切所求無不成就。
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焰鬘得迦明王最上儀軌分第九
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復次成就最上儀軌明王自說，不修眾行依法持誦皆得成就。持明者受持七字至十字大明，如前依法畫於㡧像如法供養，即誦大明八洛叉畢，以香花飲食供養三寶及彼明王，定獲成就。持明者乃至思念部多、宿曜及諸毒惡鬼神等，所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同學、持明者及吉善之人，作意中間速得自害。若有毀謗三寶、十惡、五逆，如是之人可用此法降伏彼等。乃至龍蛇所蠚及水火等一切諸難，思念明王，所作悉皆能除。
復次成就最上儀軌明王自說，不修眾行依法持誦皆得成就。持明者受持七字至十字大明，如前依法畫於㡧像如法供養，即誦大明八洛叉畢，以香花飲食供養三寶及彼明王，定獲成就。持明者乃至思念部多、宿曜及諸毒惡鬼神等，所求所欲皆得成就。行人不得以此法教害同學、持明者及吉善之人，作意中間速得自害。若有毀謗三寶、十惡、五逆，如是之人可用此法降伏彼等。乃至龍蛇所蠚及水火等一切諸難，思念明王，所作悉皆能除。
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復次童子入悟成就法。持明者揀一諸相具足端嚴童子，令洗浴清淨莊束嚴飾，飲五淨水，經宿受持齋戒。至明旦時復令洗浴，以妙香塗身著衣嚴飾已，令童子面東坐吉祥草，而作供養。然後以花搵白檀香，令童子二手捧花。即燒沈香，持明者速誦大明，依法令童子入悟。童子應時入悟，行叉問曰：「知見何事？」童子即說過去未來現在之事真實不虛，或說世間之事可作不可作，及持誦法功力未成，令復誦大明速得增長。如是說已，持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香花，即誦佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地，法得成就。持明者喚起童子，復令洗浴已，與其飲食及種種財物等還送本處。然後持明者依此儀軌，所作成就。
復次童子入悟成就法。持明者揀一諸相具足端嚴童子，令洗浴清淨莊束嚴飾，飲五淨水，經宿受持齋戒。至明旦時復令洗浴，以妙香塗身著衣嚴飾已，令童子面東坐吉祥草，而作供養。然後以花搵白檀香，令童子二手捧花。即燒沈香，持明者速誦大明，依法令童子入悟。童子應時入悟，行叉問曰：「知見何事？」童子即說過去未來現在之事真實不虛，或說世間之事可作不可作，及持誦法功力未成，令復誦大明速得增長。如是說已，持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香花，即誦佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地，法得成就。持明者喚起童子，復令洗浴已，與其飲食及種種財物等還送本處。然後持明者依此儀軌，所作成就。
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復次求囉惹敬愛成就法。如前所作㡧像前，用屍灰畫彼囉惹形像。持明者坐彼形像，一心持誦大明一阿庾多，當稱彼名某甲生於敬愛。復誦莎賀字，如是常誦大明稱彼名字，即得敬愛如僕從等，供給所須及財物等。如前誦一阿庾多，令婆羅門亦生敬愛。若誦六洛叉，得叉怛哩及吠舍等而生敬愛。如前誦一阿庾多，及童女等生於敬愛。
復次求囉惹敬愛成就法。如前所作㡧像前，用屍灰畫彼囉惹形像。持明者坐彼形像，一心持誦大明一阿庾多，當稱彼名某甲生於敬愛。復誦莎賀字，如是常誦大明稱彼名字，即得敬愛如僕從等，供給所須及財物等。如前誦一阿庾多，令婆羅門亦生敬愛。若誦六洛叉，得叉怛哩及吠舍等而生敬愛。如前誦一阿庾多，及童女等生於敬愛。
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復次令設咄嚕愛別離成就法。持明者畫彼二設咄嚕形相並，行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上，即誦焰鬘得迦大明，稱彼二名某甲某甲速作別離，如是依法即得別離。
復次令設咄嚕愛別離成就法。持明者畫彼二設咄嚕形相並，行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上，即誦焰鬘得迦大明，稱彼二名某甲某甲速作別離，如是依法即得別離。
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復次調伏成就法。所有五逆十惡損害他人及謗三寶者，持明者誦發吒字一千遍已，復誦忿怒大明，即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名，以佉儞囉木為橛，加持八百遍，用橛釘於畫像心中，即稱彼名，持誦大明一阿庾多，後句誦吽發吒字，彼等惡人速得除滅。復取木橛，還復如故。彼持明者作於此法，不得以己私讐損害他人，須發菩提心利樂有情，興隆三寶守護正法。若有造業惡人，即作此法。若不依法損惱好人，反過及己速得惡報。如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言，若彼行人作此儀軌，發菩提心守護三寶，救濟有情宣通法教，必得增長智慧、斷諸障染，超越輪迴獲大無畏，於無上道不久成就。時持明者如實了知依法修行，利樂世間斷除煩惱，作此儀軌必得成就。
復次調伏成就法。所有五逆十惡損害他人及謗三寶者，持明者誦發吒字一千遍已，復誦忿怒大明，即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名，以佉儞囉木為橛，加持八百遍，用橛釘於畫像心中，即稱彼名，持誦大明一阿庾多，後句誦吽發吒字，彼等惡人速得除滅。復取木橛，還復如故。彼持明者作於此法，不得以己私讐損害他人，須發菩提心利樂有情，興隆三寶守護正法。若有造業惡人，即作此法。若不依法損惱好人，反過及己速得惡報。如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言，若彼行人作此儀軌，發菩提心守護三寶，救濟有情宣通法教，必得增長智慧、斷諸障染，超越輪迴獲大無畏，於無上道不久成就。時持明者如實了知依法修行，利樂世間斷除煩惱，作此儀軌必得成就。
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復次發遣設咄嚕成就法。持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已，行人坐於蓮花對彼像前，持誦大明一阿庾多，稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼。
復次發遣設咄嚕成就法。持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已，行人坐於蓮花對彼像前，持誦大明一阿庾多，稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼。
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復次調伏設咄嚕成就法。亦用屍灰畫彼設咄嚕形，行人以左足蹋彼像心面，向日持誦大明，剎那之間彼得熱病。持明者復為作息災法，速令如故。不為作息災，經七日內受大苦惱即得命終。如是等法，彼諸惡人如降伏已，起慈愍心復為息災除彼煩惱，行人所作必得成就。
復次調伏設咄嚕成就法。亦用屍灰畫彼設咄嚕形，行人以左足蹋彼像心面，向日持誦大明，剎那之間彼得熱病。持明者復為作息災法，速令如故。不為作息災，經七日內受大苦惱即得命終。如是等法，彼諸惡人如降伏已，起慈愍心復為息災除彼煩惱，行人所作必得成就。
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復次息災增益法。持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅，如法供養、恭敬禮拜、依法持誦，發菩提心，普令一切眾生恭敬信受歸命三寶，乃至自所作善、焚修禮誦、傳通法教、行眾三昧、香花供養最上功德，迴施一切苦惱有情令得安樂。如是堅固身心決定，深入所緣一切法藏，廣為眾生息災除患增益福壽，是人不久成無上覺，於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就。
復次息災增益法。持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅，如法供養、恭敬禮拜、依法持誦，發菩提心，普令一切眾生恭敬信受歸命三寶，乃至自所作善、焚修禮誦、傳通法教、行眾三昧、香花供養最上功德，迴施一切苦惱有情令得安樂。如是堅固身心決定，深入所緣一切法藏，廣為眾生息災除患增益福壽，是人不久成無上覺，於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就。
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持明者作此法時，對尊像等前恭敬作禮安定而坐，即誦大明稱自名我某甲、為他某甲等作息災增益法，所求成就。如是復誦大明一千遍，即得息災增善福業。若為國王城隍聚落息災，誦大明二千遍。若為象馬牛羊等息災，誦大明一千遍。若為一切眾情息災，誦大明一阿庾多，皆得成就。
持明者作此法時，對尊像等前恭敬作禮安定而坐，即誦大明稱自名我某甲、為他某甲等作息災增益法，所求成就。如是復誦大明一千遍，即得息災增善福業。若為國王城隍聚落息災，誦大明二千遍。若為象馬牛羊等息災，誦大明一千遍。若為一切眾情息災，誦大明一阿庾多，皆得成就。
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復次增益成就法。持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳，用殊妙花搵白檀香加持一千遍，擲花乳器內。持明者稱名我某甲、為他某甲求增益事，所願成就。
復次增益成就法。持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳，用殊妙花搵白檀香加持一千遍，擲花乳器內。持明者稱名我某甲、為他某甲求增益事，所願成就。
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復次求富貴成就法。持明者先以慈心行利他行，如前儀軌作大供養，燒沈香用好花搵白檀香，日日供養持誦，即得大富。或持明者依前儀軌，誦曩莫莎賀字一阿庾多已，往海岸或入殑伽河中，水至臍輪，用白蓮花搵白檀香，誦大明加持彼花，擲於河內滿一洛叉，得大富貴。或用紅蓮華搵赤檀香，如前作法擲於河內，得無盡寶藏。
復次求富貴成就法。持明者先以慈心行利他行，如前儀軌作大供養，燒沈香用好花搵白檀香，日日供養持誦，即得大富。或持明者依前儀軌，誦曩莫莎賀字一阿庾多已，往海岸或入殑伽河中，水至臍輪，用白蓮花搵白檀香，誦大明加持彼花，擲於河內滿一洛叉，得大富貴。或用紅蓮華搵赤檀香，如前作法擲於河內，得無盡寶藏。
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或持明者用阿底目羯多迦花，如前作法擲於河內滿一洛叉，即得金錢一洛叉。或如前依法擲花三洛叉，亦能降伏諸夜叉女，隨行人意作一切成就。
或持明者用阿底目羯多迦花，如前作法擲於河內滿一洛叉，即得金錢一洛叉。或如前依法擲花三洛叉，亦能降伏諸夜叉女，隨行人意作一切成就。
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或持明者如前依法，用上好惹帝迦花搵白檀香，擲於河內滿一洛叉，於大地之內所求皆得。
或持明者如前依法，用上好惹帝迦花搵白檀香，擲於河內滿一洛叉，於大地之內所求皆得。
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復次成就，用三種蜜搵白蓮華，依法作護摩已，得彼福天來現本身，施一切願。
復次成就，用三種蜜搵白蓮華，依法作護摩已，得彼福天來現本身，施一切願。
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復次成就法，用酥蜜燃火作護摩七晝夜，獲七大聚落。
復次成就法，用酥蜜燃火作護摩七晝夜，獲七大聚落。
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復次成就法，用五穀及酥作護摩一洛叉，得無盡財寶能作一切事。
復次成就法，用五穀及酥作護摩一洛叉，得無盡財寶能作一切事。
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復次成就法，用吉祥果子作護摩一洛叉，於天上人間得大利養。
復次成就法，用吉祥果子作護摩一洛叉，於天上人間得大利養。
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復次成就法，用努哩嚩青草搵牛乳，即誦大明及誦莎賀字，得壽命延長。
復次成就法，用努哩嚩青草搵牛乳，即誦大明及誦莎賀字，得壽命延長。
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復次成就法，用鉢攞捨木燃火，以酥作護摩，如是日日作法，能增壽命及增智慧、明記不忘，有大勢力眾所稱讚。若用一切飲食作於護摩，亦得有大勢力名譽流布眾人稱讚，一切所欲皆得成就。
復次成就法，用鉢攞捨木燃火，以酥作護摩，如是日日作法，能增壽命及增智慧、明記不忘，有大勢力眾所稱讚。若用一切飲食作於護摩，亦得有大勢力名譽流布眾人稱讚，一切所欲皆得成就。
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妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十
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爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字，令持明者於寂靜處，依法持誦作無畏行，所欲之事皆得成就。今說一吽字大明，持明者依法持誦作無畏行，所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心，具大威勢功德難思，能與行人為吉祥事。若先持十洛叉，一一如前七字依法持誦，一切所求皆得成就。
爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字，令持明者於寂靜處，依法持誦作無畏行，所欲之事皆得成就。今說一吽字大明，持明者依法持誦作無畏行，所求之法必得成就。今此吽字是焰鬘得迦明王微妙心，具大威勢功德難思，能與行人為吉祥事。若先持十洛叉，一一如前七字依法持誦，一切所求皆得成就。
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復次唵字，於明王㡧像前依法持誦，必得成就。
復次唵字，於明王㡧像前依法持誦，必得成就。
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復次㡧像，當用匹帛可長一肘，以水洗淨已，塗上妙香，用上好顏色畫焰鬘得迦明王，身作青雲色，面作大惡忿怒相，面有三目作赤黃色，頭髮竪立亦赤黃色，髑髏莊嚴，虎皮為衣，遍身熾焰一切圓滿，乘水牛，二手二足，右手執杖、左手作期剋印，前畫種種供養。如是畫已，持明者先以香華飲食一心供養，然後往一石巖之內展彼㡧像，頭面作禮，於彼像前安定端坐志心持誦，至㡧像動搖或作笑容或出光明，現此祥瑞之時獲真實成就。時持明者具大吉祥能作一切事，破壞山嶽、枯竭江河大海、發遣冤魔、句召龍天，如是一切所為皆得隨意。彼持明者雖得成就最上勝法，常為眾生作大利益，廣度群生傳流法教，其心平等遠離愛憎，精進修行所獲功德普施有情俱令解脫。如是行人不久當成無上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌，一切如來同共宣說，是故行人及諸眾生聞此儀軌無復疑惑，依法受持一切所求皆得成就。
復次㡧像，當用匹帛可長一肘，以水洗淨已，塗上妙香，用上好顏色畫焰鬘得迦明王，身作青雲色，面作大惡忿怒相，面有三目作赤黃色，頭髮竪立亦赤黃色，髑髏莊嚴，虎皮為衣，遍身熾焰一切圓滿，乘水牛，二手二足，右手執杖、左手作期剋印，前畫種種供養。如是畫已，持明者先以香華飲食一心供養，然後往一石巖之內展彼㡧像，頭面作禮，於彼像前安定端坐志心持誦，至㡧像動搖或作笑容或出光明，現此祥瑞之時獲真實成就。時持明者具大吉祥能作一切事，破壞山嶽、枯竭江河大海、發遣冤魔、句召龍天，如是一切所為皆得隨意。彼持明者雖得成就最上勝法，常為眾生作大利益，廣度群生傳流法教，其心平等遠離愛憎，精進修行所獲功德普施有情俱令解脫。如是行人不久當成無上佛道。如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌，一切如來同共宣說，是故行人及諸眾生聞此儀軌無復疑惑，依法受持一切所求皆得成就。
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佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下
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