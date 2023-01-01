佛說妙吉祥最勝根本大教經

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

吠多梨印成就句召儀軌分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吠多梨印成就句召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明，名吠多梨祕密心印，能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜。彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持誦，必得成就。此吠多梨印法，焰鬘得迦明王自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次焰鬘得迦明王根本十七字大明，名吠多梨祕密心印，能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜。彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持誦，必得成就。此吠多梨印法，焰鬘得迦明王自說。

以二手指相交，二無名指入掌內，二頭指屈如鉤，二拇指安小指上，復二拇指作顛倒展舒。如是吠多梨印法，真實不虛有大威力。時持明人於賀賀部多曼拏羅中，依法持誦十七字大明，用此吠多梨印，一切所欲能施成就。今說忿怒曼拏羅。如前必隸覩得羯吒曼拏羅，作四方四隅，只闊一肘不得增減，於彼八方各燒其火。曼拏羅四門各安戍攞，於戍攞上各安一必隸多。曼拏羅中間亦安一必隸多，散被頭髮。復安必隷多鬘，如前必隷覩得羯吒曼拏羅儀軌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二手指相交，二無名指入掌內，二頭指屈如鉤，二拇指安小指上，復二拇指作顛倒展舒。如是吠多梨印法，真實不虛有大威力。時持明人於賀賀部多曼拏羅中，依法持誦十七字大明，用此吠多梨印，一切所欲能施成就。今說忿怒曼拏羅。如前必隸覩得羯吒曼拏羅，作四方四隅，只闊一肘不得增減，於彼八方各燒其火。曼拏羅四門各安戍攞，於戍攞上各安一必隸多。曼拏羅中間亦安一必隸多，散被頭髮。復安必隷多鬘，如前必隷覩得羯吒曼拏羅儀軌。

時持明者想十七字大明，在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王，十二臂、六面、六足，遍身熾焰作大惡相。如是想已，誦必隷覩得羯吒大明，以香花供養，然後用摩賀滿娑而為出生，以葷茹為香，別物非儀。時持明人結吠多梨印，以香花供養及出生等。復於曼拏羅外八方燃燈。用尸陀林中木柴，或木簽柴及摩賀帶攞，用佉禰囉木為杓，於曼拏羅南門作護摩七遍。如是作已，復作明王成就法。時持明者但能明善曼拏羅法，雖不持誦精熟亦得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持明者想十七字大明，在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王，十二臂、六面、六足，遍身熾焰作大惡相。如是想已，誦必隷覩得羯吒大明，以香花供養，然後用摩賀滿娑而為出生，以葷茹為香，別物非儀。時持明人結吠多梨印，以香花供養及出生等。復於曼拏羅外八方燃燈。用尸陀林中木柴，或木簽柴及摩賀帶攞，用佉禰囉木為杓，於曼拏羅南門作護摩七遍。如是作已，復作明王成就法。時持明者但能明善曼拏羅法，雖不持誦精熟亦得成就。

時持明者用不損壞者薩埵一箇，安置曼拏羅南門。行人安想吠多梨印，於薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩埵，用赤色及青色香花而伸供養。復結吠多梨印，想焰鬘得迦明王身上五分，作自擁護。時持明人手執利劍作大無畏相，以左足蹋薩埵心，手結期剋印，即誦焰鬘得迦明王大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時持明者用不損壞者薩埵一箇，安置曼拏羅南門。行人安想吠多梨印，於薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩埵，用赤色及青色香花而伸供養。復結吠多梨印，想焰鬘得迦明王身上五分，作自擁護。時持明人手執利劍作大無畏相，以左足蹋薩埵心，手結期剋印，即誦焰鬘得迦明王大明曰：

唵(引)阿(引)骨嚕(二合引)提迦焰鬘怛迦賀曩摩他畔惹吽(引)發吒(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)阿(引)骨嚕(二合引)提迦焰鬘怛迦賀曩摩他畔惹吽(引)發吒(半音)

持明者誦此大明一十七字，直至薩埵身漸振動起立，現大惡相，不住作大惡聲。時持明人以所執利劍，割截自身血肉，用為閼伽獻於薩埵。時彼薩埵知持明者意，受閼伽已，立於部多曼拏羅內現大惡相。此是持誦大明之力，感焰鬘得迦大無畏明王託質現相。持明者見此相已，即結吠多梨印。時明王見此本印，息大惡必隷多相，然後施持明者一切願所欲成就。爾時明王即自隱身，薩埵倒地變黃金身，與彼同伴三人隨意受用。如是成就之法，須是有大德行之人可許作法；若無德行欲作此法，及同伴人俱獲除滅。若有行德，不善印法亦被除滅。若有德行，善知吠多梨心印，是名最上持明阿闍梨，於如來三昧具足成就。時忿怒明王決定現前，能施行人一切所願俱獲成就。復說大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持明者誦此大明一十七字，直至薩埵身漸振動起立，現大惡相，不住作大惡聲。時持明人以所執利劍，割截自身血肉，用為閼伽獻於薩埵。時彼薩埵知持明者意，受閼伽已，立於部多曼拏羅內現大惡相。此是持誦大明之力，感焰鬘得迦大無畏明王託質現相。持明者見此相已，即結吠多梨印。時明王見此本印，息大惡必隷多相，然後施持明者一切願所欲成就。爾時明王即自隱身，薩埵倒地變黃金身，與彼同伴三人隨意受用。如是成就之法，須是有大德行之人可許作法；若無德行欲作此法，及同伴人俱獲除滅。若有行德，不善印法亦被除滅。若有德行，善知吠多梨心印，是名最上持明阿闍梨，於如來三昧具足成就。時忿怒明王決定現前，能施行人一切所願俱獲成就。復說大明曰：

唵(引)曩謨(引)沒馱達哩摩(二合)僧祇毘藥(二合引)(一) 阿(引)(二) 骨嚕(二合引)提(引)迦(三) 焰鬘得迦(四) 賀曩(五) 摩他(六) 畔惹(七) 吽(引)(八) 吠(引)多(引)梨(引)(九) 𠸪乞叉(二合)(十) 𠸪乞叉(二合)𤚥(引)(十一) 怛他(引)誐覩(引)倪也(二合引)鉢野底娑嚩(二合引)賀(引)(十二) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)曩謨(引)沒馱達哩摩(二合)僧祇毘藥(二合引)(一) 阿(引)(二) 骨嚕(二合引)提(引)迦(三) 焰鬘得迦(四) 賀曩(五) 摩他(六) 畔惹(七) 吽(引)(八) 吠(引)多(引)梨(引)(九) 𠸪乞叉(二合)(十) 𠸪乞叉(二合)𤚥(引)(十一) 怛他(引)誐覩(引)倪也(二合引)鉢野底娑嚩(二合引)賀(引)(十二)

此是如來三昧吠多梨大明印勅。持明者於曼拏羅內結吠多梨印，誦此大明，爾時明王決定現前。行人作大無畏相，所欲之事隨意成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是如來三昧吠多梨大明印勅。持明者於曼拏羅內結吠多梨印，誦此大明，爾時明王決定現前。行人作大無畏相，所欲之事隨意成就。

復次大明吠多梨印法，亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內。行人復依前法，或於焰鬘得迦明王前、或曼拏羅中、或功德像前、或尸陀林內、或空閑舍中隨自意樂，如是依法持誦一洛叉令法精熟已，依吠多梨印三昧。於空舍內用屍灰，作賀賀部多曼拏羅。彼空舍內若有他人暫住其中，見此賀賀部多曼拏羅，於七日內必得破壞。依必隷覩得羯吒曼拏羅儀則次第作供養，從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印、依本三昧，於黑月八日，持明者安定而坐持誦大明至日出時，即得成就能滿一切願。此是最上大明句，忿怒明王親說，能作一切事。乃至寶杖印作法亦然。如是所說吠多梨印，是中等成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次大明吠多梨印法，亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內。行人復依前法，或於焰鬘得迦明王前、或曼拏羅中、或功德像前、或尸陀林內、或空閑舍中隨自意樂，如是依法持誦一洛叉令法精熟已，依吠多梨印三昧。於空舍內用屍灰，作賀賀部多曼拏羅。彼空舍內若有他人暫住其中，見此賀賀部多曼拏羅，於七日內必得破壞。依必隷覩得羯吒曼拏羅儀則次第作供養，從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印、依本三昧，於黑月八日，持明者安定而坐持誦大明至日出時，即得成就能滿一切願。此是最上大明句，忿怒明王親說，能作一切事。乃至寶杖印作法亦然。如是所說吠多梨印，是中等成就法。

復次為貧苦眾生說第三成就法。如是依法次第，隨行人所樂之處，畫殊妙必隷覩得羯吒曼拏羅，於其中間安吠多梨印。及想忿怒大明字，作善相歡喜，即結吠多梨印作供養，誦十字祕密明或十字已上。最勝求成就者當誦此大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次為貧苦眾生說第三成就法。如是依法次第，隨行人所樂之處，畫殊妙必隷覩得羯吒曼拏羅，於其中間安吠多梨印。及想忿怒大明字，作善相歡喜，即結吠多梨印作供養，誦十字祕密明或十字已上。最勝求成就者當誦此大明曰：

唵(引)阿(引)吽(引)覩吠(引)多(引)梨𠸪叉𠸪叉𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(引)阿(引)吽(引)覩吠(引)多(引)梨𠸪叉𠸪叉𤚥(引)娑嚩(二合引)賀(引)

此是吠多梨本心大明，依法持誦十𠸪叉，所在處所隨意作法皆得成就。此祕密明功能廣大，能作一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是吠多梨本心大明，依法持誦十𠸪叉，所在處所隨意作法皆得成就。此祕密明功能廣大，能作一切事。

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法，所有禁縛魑魅、敬愛、調伏、殺設咄嚕、發遣、鬪諍、息災、增益、句召、幻化等，依儀所作必得成就。時持明者依法次第，先須持誦精熟，然後作此吠多梨法，必得成就。又此儀軌有其多種，今此成就法，用孔雀尾一百莖，令童女合線，繫孔雀尾為拂，以新好佉禰囉木為其拂柄，柄安一塔，於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔中。於月蝕夜往河岸上，作必隷覩得羯吒曼拏羅。持明者顧視月黑處，即誦大明至月蝕退時，以左手執拂，魔不能障，令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰。若拂有溫暖，此是成壞之相，皆是明王所化。時持明人能為一切眾生作大利益，與諸菩薩而無有異。若見煙焰，彼人得如意通，能隱沒自身亦能變身，如天女相不老不死，證得持明天大吉祥神通騰空自在，常得夜叉女恭敬圍繞，於一切持明天中最上第一，能作一切事，亦是明王威力所化。時持明人若見他軍欲來殺害，以拂揮搖，他軍即止而不能行。乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼神，搖拂之間悉能禁止不能為害。若以背拂，復得如常，隱於功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法，所有禁縛魑魅、敬愛、調伏、殺設咄嚕、發遣、鬪諍、息災、增益、句召、幻化等，依儀所作必得成就。時持明者依法次第，先須持誦精熟，然後作此吠多梨法，必得成就。又此儀軌有其多種，今此成就法，用孔雀尾一百莖，令童女合線，繫孔雀尾為拂，以新好佉禰囉木為其拂柄，柄安一塔，於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔中。於月蝕夜往河岸上，作必隷覩得羯吒曼拏羅。持明者顧視月黑處，即誦大明至月蝕退時，以左手執拂，魔不能障，令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰。若拂有溫暖，此是成壞之相，皆是明王所化。時持明人能為一切眾生作大利益，與諸菩薩而無有異。若見煙焰，彼人得如意通，能隱沒自身亦能變身，如天女相不老不死，證得持明天大吉祥神通騰空自在，常得夜叉女恭敬圍繞，於一切持明天中最上第一，能作一切事，亦是明王威力所化。時持明人若見他軍欲來殺害，以拂揮搖，他軍即止而不能行。乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼神，搖拂之間悉能禁止不能為害。若以背拂，復得如常，隱於功用。

復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法。持明者用摩賀嚩舍安髑髏內，至日月蝕時，取此摩賀嚩舍為油，以赤馬藥為燈芯，用旃陀羅舍中火燃燈，以髑髏收此燈煙，加持一晝夜。復加持一銅箸子已，以箸搵藥點於自眼，左右顧視，能見障外一切色境，如彼天眼而無有異。以水洗眼，即得如常。此名最上眼藥成就法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法。持明者用摩賀嚩舍安髑髏內，至日月蝕時，取此摩賀嚩舍為油，以赤馬藥為燈芯，用旃陀羅舍中火燃燈，以髑髏收此燈煙，加持一晝夜。復加持一銅箸子已，以箸搵藥點於自眼，左右顧視，能見障外一切色境，如彼天眼而無有異。以水洗眼，即得如常。此名最上眼藥成就法。

復說魑魅成就法。用阿哩迦藥、根曼陀羅藥、根遏稅摩囕藥、木香、謨賀曩藥根、摩賀儞攞藥、根設囉半亢藥、必隷多萎花囉惹捺多藥，如是藥等，復用悉帝哩布嚕沙等而行虞呬也事。於黑月八日，令童子研前藥為粖，後用悉帝哩囉惹搵前藥粖，或搵佉囉㘑多，然後於黑月八日，用屍灰畫必隷覩得羯吒曼拏羅，加持前藥八千遍，即得成就。此藥能令一切人及鬼神作於魑魅。若於鬪諍劫害及火難王怖之難，能於自身而作擁護。若以藥塗彼身，至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅。若過河㵎等，即無本力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說魑魅成就法。用阿哩迦藥、根曼陀羅藥、根遏稅摩囕藥、木香、謨賀曩藥根、摩賀儞攞藥、根設囉半亢藥、必隷多萎花囉惹捺多藥，如是藥等，復用悉帝哩布嚕沙等而行虞呬也事。於黑月八日，令童子研前藥為粖，後用悉帝哩囉惹搵前藥粖，或搵佉囉㘑多，然後於黑月八日，用屍灰畫必隷覩得羯吒曼拏羅，加持前藥八千遍，即得成就。此藥能令一切人及鬼神作於魑魅。若於鬪諍劫害及火難王怖之難，能於自身而作擁護。若以藥塗彼身，至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅。若過河㵎等，即無本力。

復說能令一切部多等悉皆入悟、能說種種事成就法。用虎皮及儞哩謨迦冒囉誐毒藥欝金、謨賀曩藥根並搗，羅為粖，用羖羊母怛囉合和作丸如豌豆大，作七丸或八丸，用恭俱摩香搵或搵兔血。如是搵已，以藥丸安在髑髏內。於黑月八日夜，加持彼藥八百遍已，上別用一器物，以恭俱摩香塗之，取前藥安此器內，復持誦八千遍。此藥法則決定成就，有大威力。然後行人以藥打者，剎那之間令彼入悟，說種種事如彼眼見。彼入悟已，却收前藥入本器內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說能令一切部多等悉皆入悟、能說種種事成就法。用虎皮及儞哩謨迦冒囉誐毒藥欝金、謨賀曩藥根並搗，羅為粖，用羖羊母怛囉合和作丸如豌豆大，作七丸或八丸，用恭俱摩香搵或搵兔血。如是搵已，以藥丸安在髑髏內。於黑月八日夜，加持彼藥八百遍已，上別用一器物，以恭俱摩香塗之，取前藥安此器內，復持誦八千遍。此藥法則決定成就，有大威力。然後行人以藥打者，剎那之間令彼入悟，說種種事如彼眼見。彼入悟已，却收前藥入本器內。

復說最上敬愛成就法。時持明人須自適悅，然後用𠸪訖多根奢囉半佉藥、囉惹捺多涅哩波藥、烏勃㘓多藥葉及蜂翅，如是藥等，令一童女擣篩為粖。用已哩多搵彼藥粖，安蓮華內。於黑月八日執持此藥，誦大明一千遍，必得成就，能令囉惹心生敬愛。持明者以少許藥密入他食，他人食已而生敬愛。或以藥粖糝彼衣上，亦得敬愛。乃至帝釋天主，亦可令彼生其敬愛。如是此藥不能至彼食中及衣服者，或以土木彫塑彼形，用於前藥同以擣羅，盛一器內，而復加持至七晝夜，彼人自來敬愛歡喜，即獻財帛珍寶等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說最上敬愛成就法。時持明人須自適悅，然後用𠸪訖多根奢囉半佉藥、囉惹捺多涅哩波藥、烏勃㘓多藥葉及蜂翅，如是藥等，令一童女擣篩為粖。用已哩多搵彼藥粖，安蓮華內。於黑月八日執持此藥，誦大明一千遍，必得成就，能令囉惹心生敬愛。持明者以少許藥密入他食，他人食已而生敬愛。或以藥粖糝彼衣上，亦得敬愛。乃至帝釋天主，亦可令彼生其敬愛。如是此藥不能至彼食中及衣服者，或以土木彫塑彼形，用於前藥同以擣羅，盛一器內，而復加持至七晝夜，彼人自來敬愛歡喜，即獻財帛珍寶等。

復次調伏設咄嚕法。用孔雀尾、摩呬建祖迦藥、馬毛、水牛毛、曼陀羅子、阿私摩囉花及蓽茇，如是藥各等分，并用囉惹薩同研，然後無丸。持明者於夜分中，依法加持八千遍已，復用馬毛、猫兒毛同處燒煙，以煙熏藥。若欲調伏設咄嚕，用藥一丸復杵為粖，糝彼頭上，即得調伏。此法是焰鬘得迦明王親說，調伏法中此法最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次調伏設咄嚕法。用孔雀尾、摩呬建祖迦藥、馬毛、水牛毛、曼陀羅子、阿私摩囉花及蓽茇，如是藥各等分，并用囉惹薩同研，然後無丸。持明者於夜分中，依法加持八千遍已，復用馬毛、猫兒毛同處燒煙，以煙熏藥。若欲調伏設咄嚕，用藥一丸復杵為粖，糝彼頭上，即得調伏。此法是焰鬘得迦明王親說，調伏法中此法最上。

復次殺設咄嚕最勝法。持明者依法相應必獲成就，但在志誠無復疑惑。如有破滅三寶、損減正法、五逆殺害，如是惡人可用此法而以調伏，非此之類不許作法。彼持明者發菩提心，作大利益許作此法。此是如來三昧，利益有情斷除眾惡，守護三寶救度四生，依法受持，乃至龍宮亦能成就。若人心懷嫉妬、不識良善、隨意損他，欲作此法，乃至夢中莫能成就。若彼行人身心清淨崇賢重善，具大慈悲廣行救濟，導引眾生歸正覺路，即許作此成就之法。彼持明者取破壞三寶人足下土，取得土已發忿怒心，用水牛母怛囉和為泥作彼形像，以屍灰塗彼形像，用炭棘糠骨等填塞彼像心腹之內，乃至耳鼻口眼悉皆填滿，於彼像身逆書發吒字。時持明者以左足蹋彼形像，結吠多梨印，稱設咄嚕名，誦大明八千遍，彼諸惡人設咄嚕等速自除滅。若作此法害他持三昧等者，作法者自得破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次殺設咄嚕最勝法。持明者依法相應必獲成就，但在志誠無復疑惑。如有破滅三寶、損減正法、五逆殺害，如是惡人可用此法而以調伏，非此之類不許作法。彼持明者發菩提心，作大利益許作此法。此是如來三昧，利益有情斷除眾惡，守護三寶救度四生，依法受持，乃至龍宮亦能成就。若人心懷嫉妬、不識良善、隨意損他，欲作此法，乃至夢中莫能成就。若彼行人身心清淨崇賢重善，具大慈悲廣行救濟，導引眾生歸正覺路，即許作此成就之法。彼持明者取破壞三寶人足下土，取得土已發忿怒心，用水牛母怛囉和為泥作彼形像，以屍灰塗彼形像，用炭棘糠骨等填塞彼像心腹之內，乃至耳鼻口眼悉皆填滿，於彼像身逆書發吒字。時持明者以左足蹋彼形像，結吠多梨印，稱設咄嚕名，誦大明八千遍，彼諸惡人設咄嚕等速自除滅。若作此法害他持三昧等者，作法者自得破壞。

復說發遣設咄嚕法。當用佉禰囉木作橛長八指，以橛搵芥子油。搵已塗於屍灰，用自死烏皮裹彼橛上，以赤色線繫之。時持明者於夜分中，向彼橛前結吠多梨印，稱彼人名，即誦發遣大明八千遍，然將此橛釘埋彼人門前，彼設咄嚕自速而去。此發遣儀威力最勝，乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離，何況惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說發遣設咄嚕法。當用佉禰囉木作橛長八指，以橛搵芥子油。搵已塗於屍灰，用自死烏皮裹彼橛上，以赤色線繫之。時持明者於夜分中，向彼橛前結吠多梨印，稱彼人名，即誦發遣大明八千遍，然將此橛釘埋彼人門前，彼設咄嚕自速而去。此發遣儀威力最勝，乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離，何況惡人。

復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍皆得磨滅法。持明者當用猪血及跋攞怛迦藥，如是等藥擣篩為粖，用涅哩嚩舍合和已，結吠多梨印，誦大明八千遍，以此藥為香，於爐內燒。所有破壞三寶造惡之人，聞斯香氣互相鬪諍，種種捶打直至身終。及彼妻子眷屬，鬪諍命終亦復如是。乃至州城聚落及彼他軍，聞斯香氣破壞亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍皆得磨滅法。持明者當用猪血及跋攞怛迦藥，如是等藥擣篩為粖，用涅哩嚩舍合和已，結吠多梨印，誦大明八千遍，以此藥為香，於爐內燒。所有破壞三寶造惡之人，聞斯香氣互相鬪諍，種種捶打直至身終。及彼妻子眷屬，鬪諍命終亦復如是。乃至州城聚落及彼他軍，聞斯香氣破壞亦然。

復次幻化之法。持明者用屍灰兔血合和一處，同入一髑髏內，然後作曼拏羅，如必隷覩得羯吒曼拏羅內，安吠多梨印，而作廣大供養。於曼拏羅南門，隨力用酥及前屍灰作護摩，誦大明八千遍，作護摩亦八千遍。如是作已，至明旦時見護摩爐如乾闥婆城，即用爐內灰塗白色花上，以花擲於空中，能現諸佛並在樓閣之內。若塗黃花擲於空中，能現千數大阿羅漢。或塗赤色花擲於空中，能現諸天天人。或塗青色花擲於空中，能現夜叉、囉叉娑乃至必隷多、拏枳尼、恭畔拏等。一切能現，隨行人意。復用淨水加持七遍灑於虛空，所現幻法悉皆止息。復用烏翅七隻作拂，以骨為柄，用屍灰塗柄，望空搖拂，隨意觀想所欲之事，隨心化現一切皆成。或現人過江河大海，或現高大樓閣墮下人物，或現龍王宮殿，或現眾人聚會，或現軍馬交戰，如是種種之事俱獲成就。若欲止息，以左手執拂，悉皆不現。如是幻法明王自說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次幻化之法。持明者用屍灰兔血合和一處，同入一髑髏內，然後作曼拏羅，如必隷覩得羯吒曼拏羅內，安吠多梨印，而作廣大供養。於曼拏羅南門，隨力用酥及前屍灰作護摩，誦大明八千遍，作護摩亦八千遍。如是作已，至明旦時見護摩爐如乾闥婆城，即用爐內灰塗白色花上，以花擲於空中，能現諸佛並在樓閣之內。若塗黃花擲於空中，能現千數大阿羅漢。或塗赤色花擲於空中，能現諸天天人。或塗青色花擲於空中，能現夜叉、囉叉娑乃至必隷多、拏枳尼、恭畔拏等。一切能現，隨行人意。復用淨水加持七遍灑於虛空，所現幻法悉皆止息。復用烏翅七隻作拂，以骨為柄，用屍灰塗柄，望空搖拂，隨意觀想所欲之事，隨心化現一切皆成。或現人過江河大海，或現高大樓閣墮下人物，或現龍王宮殿，或現眾人聚會，或現軍馬交戰，如是種種之事俱獲成就。若欲止息，以左手執拂，悉皆不現。如是幻法明王自說。

復次息災法。或為自身或為他人，用白色妙花，以白檀為塗香塗於白花，依法結吠多梨印，誦大明一千八遍加持已，行人於貫海流者江河，即往河中，用前白花每朵加持一百八遍即擲河中。如是作法，大惡災難速得消除，乃至國界州縣隍城聚落、王臣黎庶一切災難，依法持誦悉得消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次息災法。或為自身或為他人，用白色妙花，以白檀為塗香塗於白花，依法結吠多梨印，誦大明一千八遍加持已，行人於貫海流者江河，即往河中，用前白花每朵加持一百八遍即擲河中。如是作法，大惡災難速得消除，乃至國界州縣隍城聚落、王臣黎庶一切災難，依法持誦悉得消除。

復次增益法。持明者於舍利塔前，周匝排列香花作大供養。或為自身或為他人，或男或女等，一一稱名某甲等。求增益事，即結吠多梨印，持誦大明一阿庾多。此儀是佛所說，無不成就。持明者於彼塔前，作四方曼拏羅，八方燃燈，散種種妙花及獻飲食，焚安悉香，發菩提心，諦信清淨作禮諸佛。面向舍利塔，每日三時造佛塔像，速得息災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次增益法。持明者於舍利塔前，周匝排列香花作大供養。或為自身或為他人，或男或女等，一一稱名某甲等。求增益事，即結吠多梨印，持誦大明一阿庾多。此儀是佛所說，無不成就。持明者於彼塔前，作四方曼拏羅，八方燃燈，散種種妙花及獻飲食，焚安悉香，發菩提心，諦信清淨作禮諸佛。面向舍利塔，每日三時造佛塔像，速得息災。

復次增益法。持明者不得為自身，發慈悲意普為一切有情，令離諸苦如母愛子，利生亦然。持明者用牛黃及己身囉訖多合和如塗香，盛髑髏內。於月初蝕時，加持此藥直至蝕盡，以手捧藥復誦大明，至月蝕退盡之時，行人以此藥少許點於眉間，每見國王大臣皆生敬愛，乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次增益法。持明者不得為自身，發慈悲意普為一切有情，令離諸苦如母愛子，利生亦然。持明者用牛黃及己身囉訖多合和如塗香，盛髑髏內。於月初蝕時，加持此藥直至蝕盡，以手捧藥復誦大明，至月蝕退盡之時，行人以此藥少許點於眉間，每見國王大臣皆生敬愛，乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰。

復次句召法，是妙吉祥化身忿怒明王親說。時持明者當用自死童女頭髮合髮為索，於黑月八日安髑髏中，然後日日持誦大明。至月蝕日，往閻牟曩河岸潔淨之處，作必隷覩得羯吒曼拏羅，獻大供養，作吠多梨印，持誦大明，以種種飲食為諸鬼神出生，至髮羂索震動起立，法必成就。時持明人執此羂索，句召諸天及帝釋等，剎那中間速來現前，隨行人語所欲之事一切成就。又彼行人以持誦力復得五通，所有夜叉女、乾闥哩嚩女及天女等，以索句召剎那即來，行人所欲無不隨意。如欲歡樂，女即同歡，不得樂著。凡女身體不淨多諸穢惡，持明者宜應遠離。若句召諸天及夜叉、囉叉娑等，即來現前周匝圍繞，復將行人往諸天界及本住處，所求皆得。或要宮殿樓閣、種種聖藥及無數百千劫樹，一一皆得而自受用。彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數，永離飢餓疾病及愛別離等苦惱之難。若羂索震動起立，是法成之相。彼索不動，其法未成，亦能作得世間所欲之事，豈況成就耶。或句召男或句召女，即舒開羂索稱彼人名，持誦大明數滿百遍，復誦紇哩字，彼即速來，譬如飛鳥無暫停住。乃至囉惹并諸眷屬，及一切諸趣有情，財帛金寶象馬車乘花果等物，若見若聞行人句召，悉皆來至，隨意受用。若彼行人依此大明三昧而以句召，在百由旬外亦令速來，勿生疑惑。如是羂索成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次句召法，是妙吉祥化身忿怒明王親說。時持明者當用自死童女頭髮合髮為索，於黑月八日安髑髏中，然後日日持誦大明。至月蝕日，往閻牟曩河岸潔淨之處，作必隷覩得羯吒曼拏羅，獻大供養，作吠多梨印，持誦大明，以種種飲食為諸鬼神出生，至髮羂索震動起立，法必成就。時持明人執此羂索，句召諸天及帝釋等，剎那中間速來現前，隨行人語所欲之事一切成就。又彼行人以持誦力復得五通，所有夜叉女、乾闥哩嚩女及天女等，以索句召剎那即來，行人所欲無不隨意。如欲歡樂，女即同歡，不得樂著。凡女身體不淨多諸穢惡，持明者宜應遠離。若句召諸天及夜叉、囉叉娑等，即來現前周匝圍繞，復將行人往諸天界及本住處，所求皆得。或要宮殿樓閣、種種聖藥及無數百千劫樹，一一皆得而自受用。彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數，永離飢餓疾病及愛別離等苦惱之難。若羂索震動起立，是法成之相。彼索不動，其法未成，亦能作得世間所欲之事，豈況成就耶。或句召男或句召女，即舒開羂索稱彼人名，持誦大明數滿百遍，復誦紇哩字，彼即速來，譬如飛鳥無暫停住。乃至囉惹并諸眷屬，及一切諸趣有情，財帛金寶象馬車乘花果等物，若見若聞行人句召，悉皆來至，隨意受用。若彼行人依此大明三昧而以句召，在百由旬外亦令速來，勿生疑惑。如是羂索成就之法。

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌，於持明者能施成就，此是妙吉祥所化忿怒明王親說。而此大明有大威力，或誦七字至十字已上，天人聞者俱獲安樂。彼持明者依法次第，先誦大明六洛叉而得精熟，然後作於㡧像，復誦大明三洛叉。依此儀軌起首持誦，隨意所求無不成就。此焰鬘得迦大無畏明王，能除一切魔、能施一切願、能除一切災。時持明者沐浴潔淨、齊整三衣，發志誠心，日日依仗明王，恭敬供養，作自擁護，然後想微妙字在於心中。復想此字變成蓮華，想自身坐於蓮華之上。想於吽字，次想唵字在於頭上，想阿字在於眼上。如是觀想為自擁護，然後持誦大明或七字至十字已上。或入軍陣，結本部印，想心大明、想頭大明、想頂大明、想身大明，而為甲冑想，二手大明化成器仗。依大明三昧，結焰鬘得迦明王吠多梨本印，想在本心，右手結寶杖印，作大惡相。時持明者發淨信心，以種種上妙香華及諸珍果供養必隷覩得羯吒、曼拏羅中功德㡧像等，能施一切願，所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌，於持明者能施成就，此是妙吉祥所化忿怒明王親說。而此大明有大威力，或誦七字至十字已上，天人聞者俱獲安樂。彼持明者依法次第，先誦大明六洛叉而得精熟，然後作於㡧像，復誦大明三洛叉。依此儀軌起首持誦，隨意所求無不成就。此焰鬘得迦大無畏明王，能除一切魔、能施一切願、能除一切災。時持明者沐浴潔淨、齊整三衣，發志誠心，日日依仗明王，恭敬供養，作自擁護，然後想微妙字在於心中。復想此字變成蓮華，想自身坐於蓮華之上。想於吽字，次想唵字在於頭上，想阿字在於眼上。如是觀想為自擁護，然後持誦大明或七字至十字已上。或入軍陣，結本部印，想心大明、想頭大明、想頂大明、想身大明，而為甲冑想，二手大明化成器仗。依大明三昧，結焰鬘得迦明王吠多梨本印，想在本心，右手結寶杖印，作大惡相。時持明者發淨信心，以種種上妙香華及諸珍果供養必隷覩得羯吒、曼拏羅中功德㡧像等，能施一切願，所求成就。

復次造像儀軌，能施一切願。持明者先持誦精熟，然後造像。凡所造像，或用金、銀、鍮石、生銅、熟銅，乃至瑠璃、玻瓈及一切珍寶等。所成之像，皆得成就廣大功德福報之事。若持明者求囉惹位，當造金像，身高八指，必得成就。若求富貴，當造銀像，身高十指。欲除疾病，當作生銅像，身高十六指。若欲所求隨意，當作熟銅像，身高二十指。若除冤結及求富貴，當作鍮石像，身高二十二指。若欲能施一切所欲之事，當作瑠璃像，身高十六指。若欲身心精進及息災、增益，當作玻瓈像，身高十二指。若欲成就劍法及入阿蘇囉窟，當作眾寶像，身高八指。如是尊像，如法用心，巧妙裝嚴諸相具足，依法供養，一切所求無不成就。如前金銀等所造明王聖像，手執本部器仗，乘於必隷多，身有六面，大惡顧視，十二臂、六足，身戴三頭。必隷多以為鬘飾，著虎皮衣，復掛絡腋，立如左舞勢。如是儀軌，依法所求一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次造像儀軌，能施一切願。持明者先持誦精熟，然後造像。凡所造像，或用金、銀、鍮石、生銅、熟銅，乃至瑠璃、玻瓈及一切珍寶等。所成之像，皆得成就廣大功德福報之事。若持明者求囉惹位，當造金像，身高八指，必得成就。若求富貴，當造銀像，身高十指。欲除疾病，當作生銅像，身高十六指。若欲所求隨意，當作熟銅像，身高二十指。若除冤結及求富貴，當作鍮石像，身高二十二指。若欲能施一切所欲之事，當作瑠璃像，身高十六指。若欲身心精進及息災、增益，當作玻瓈像，身高十二指。若欲成就劍法及入阿蘇囉窟，當作眾寶像，身高八指。如是尊像，如法用心，巧妙裝嚴諸相具足，依法供養，一切所求無不成就。如前金銀等所造明王聖像，手執本部器仗，乘於必隷多，身有六面，大惡顧視，十二臂、六足，身戴三頭。必隷多以為鬘飾，著虎皮衣，復掛絡腋，立如左舞勢。如是儀軌，依法所求一切成就。

復次以木為明王聖像，依法儀軌，亦能滿於一切所欲之願。若造明王聖像，通用一切諸木。若以白檀木及松木造像最上，身高十二指，能施一切願。若用白阿哩迦木根造像，身高十六指，所求皆得。若高十四指，必獲富貴安樂。若用無憂樹木造像，身高五指，能作敬愛。若用松木作像，身高六指，能句召，降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛。若以龍華樹木造像，身高七指，能除疾病及滅冤惡。若用人髑髏造像，身高十二指，持明者不須法事精熟，但一向供養，能成就一切事。是名造像之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次以木為明王聖像，依法儀軌，亦能滿於一切所欲之願。若造明王聖像，通用一切諸木。若以白檀木及松木造像最上，身高十二指，能施一切願。若用白阿哩迦木根造像，身高十六指，所求皆得。若高十四指，必獲富貴安樂。若用無憂樹木造像，身高五指，能作敬愛。若用松木作像，身高六指，能句召，降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛。若以龍華樹木造像，身高七指，能除疾病及滅冤惡。若用人髑髏造像，身高十二指，持明者不須法事精熟，但一向供養，能成就一切事。是名造像之法。

復次畫㡧像法。時持明者收亡人衣，以水洗淨已，用作㡧像，長一肘。以亡人頭髮為筆，不得以五色畫之，唯用兔血及赤土畫於㡧像。中心畫焰鬘得迦明王，作大惡怖畏相，足蹋必隷多，立如左舞勢。六面各三目，頭髮竪立，眉麁目廣，俱作赤黃色。六足，十二臂：右第一手作施願印、第二手執三叉、第三手執劍、第四手執鉞斧、第五手執寶杖、第六手執鉤，左第一手作期剋印、第二手執槍、第三手執覩摩囉、第四手執寶棒、第五手執髑髏、第六手執羂索。以虎皮為衣，口出利牙。於明王左右復畫心印明。於明王右邊畫寶杖心印明，身作大惡相，頭髮竪立，作赤黃色，手結寶杖印以為器仗，立如左舞勢，亦作期剋印，面帶顰眉。於明王左邊畫吠多梨心印明，遍身熾焰有大威力，瞻視明王，面有三目，顰眉，頭髮竪立，腹形廣大，手執三叉作期剋印，奉佛教勅降伏諸魔，難調者能調。如是畫已，安置於寂靜深密之處，以香華飲食日日供養。依此寶杖心印及吠多梨心印儀軌作法，必得成就。此心印㡧像作曼拏羅時，持明者展開供養，隨意所求無不滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次畫㡧像法。時持明者收亡人衣，以水洗淨已，用作㡧像，長一肘。以亡人頭髮為筆，不得以五色畫之，唯用兔血及赤土畫於㡧像。中心畫焰鬘得迦明王，作大惡怖畏相，足蹋必隷多，立如左舞勢。六面各三目，頭髮竪立，眉麁目廣，俱作赤黃色。六足，十二臂：右第一手作施願印、第二手執三叉、第三手執劍、第四手執鉞斧、第五手執寶杖、第六手執鉤，左第一手作期剋印、第二手執槍、第三手執覩摩囉、第四手執寶棒、第五手執髑髏、第六手執羂索。以虎皮為衣，口出利牙。於明王左右復畫心印明。於明王右邊畫寶杖心印明，身作大惡相，頭髮竪立，作赤黃色，手結寶杖印以為器仗，立如左舞勢，亦作期剋印，面帶顰眉。於明王左邊畫吠多梨心印明，遍身熾焰有大威力，瞻視明王，面有三目，顰眉，頭髮竪立，腹形廣大，手執三叉作期剋印，奉佛教勅降伏諸魔，難調者能調。如是畫已，安置於寂靜深密之處，以香華飲食日日供養。依此寶杖心印及吠多梨心印儀軌作法，必得成就。此心印㡧像作曼拏羅時，持明者展開供養，隨意所求無不滿願。

復次焰鬘得迦明王㡧像法。持明者當用必隷多衣，以水淨洗而作㡧像，廣闊一肘，用上好色畫焰鬘得迦明王如青雲色。如是畫已，於深靜之處懸掛㡧像，及安置諸佛賢聖如法供養。持明者坐吉祥草而作能持，瞻仰㡧像，手執金剛子數珠，專志持誦大明三洛叉。如身心勞惓，暫時止息，然後復誦至三洛叉。滿已往山頂上，復誦大明，勤修苦行，必得成就。依儀所說中品及下品成就法，若不勤修苦行，必不成就。彼持明人修苦行時，作尊那菩薩無畏想，持鉢食已，修牟尼行，止息諸根，然後持不損破者佉禰囉木棒，經行嶮道離諸危難。時持明者作忿怒明王無畏行，誦焰鬘得迦大明滿六箇月，得最上成就。如是長時受持忿怒明王無畏行，能殺諸魔。或作法持誦之時，若有魔境現前作種種相，不得怖畏。或現天女端嚴之相，勿共言語；心不散亂，發菩提意，持忿怒大明，彼諸魔等自然破壞滅沒不現。是名最上成就所求如意，持明之人一心受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次焰鬘得迦明王㡧像法。持明者當用必隷多衣，以水淨洗而作㡧像，廣闊一肘，用上好色畫焰鬘得迦明王如青雲色。如是畫已，於深靜之處懸掛㡧像，及安置諸佛賢聖如法供養。持明者坐吉祥草而作能持，瞻仰㡧像，手執金剛子數珠，專志持誦大明三洛叉。如身心勞惓，暫時止息，然後復誦至三洛叉。滿已往山頂上，復誦大明，勤修苦行，必得成就。依儀所說中品及下品成就法，若不勤修苦行，必不成就。彼持明人修苦行時，作尊那菩薩無畏想，持鉢食已，修牟尼行，止息諸根，然後持不損破者佉禰囉木棒，經行嶮道離諸危難。時持明者作忿怒明王無畏行，誦焰鬘得迦大明滿六箇月，得最上成就。如是長時受持忿怒明王無畏行，能殺諸魔。或作法持誦之時，若有魔境現前作種種相，不得怖畏。或現天女端嚴之相，勿共言語；心不散亂，發菩提意，持忿怒大明，彼諸魔等自然破壞滅沒不現。是名最上成就所求如意，持明之人一心受持。