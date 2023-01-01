聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩、天龍八部，告文殊師利言：「過去十阿僧祇俱胝如來，皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心，說文殊師利真言教法，欲令佛法久住世間，加持國王護持國界，以十善法化導有情。今正是時，汝當宣說。」聖閻曼德威怒王，身乘青水牛，持種種器仗，以髑髏為瓔珞頭冠，虎皮為裙，其身長大無量由旬，遍身火焰洞然如劫燒焰，顧視四方如師子奮迅，說勝根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩、天龍八部，告文殊師利言：「過去十阿僧祇俱胝如來，皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心，說文殊師利真言教法，欲令佛法久住世間，加持國王護持國界，以十善法化導有情。今正是時，汝當宣說。」聖閻曼德威怒王，身乘青水牛，持種種器仗，以髑髏為瓔珞頭冠，虎皮為裙，其身長大無量由旬，遍身火焰洞然如劫燒焰，顧視四方如師子奮迅，說勝根本真言曰：

「曩莫三漫多沒馱(引)南(一) 阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南(二) 唵羯囉羯羅(三) 矩嚕矩嚕(四) 麼麼迦哩閻(五) 伴惹伴惹(六) 薩嚩尾覲南(二合引)(七) 諾賀諾賀(八) 薩嚩嚩日囉(二合)尾曩野建(九) 暮囉馱(二合)吒迦(十) 爾尾旦多迦囉(十一) 摩訶尾訖哩(二合)多嚕比儜(十二) 鉢左鉢左(十三) 薩嚩訥瑟鵮(二合)(十四) 摩賀誐那鉢底(十五) 爾尾旦多迦囉(十六) 滿馱滿馱(十七) 薩嚩孽囉(二合)憾(十八) 殺目佉(十九) 殺步惹(二十) 殺左囉拏(二十一) 嚕捺囉(二合)麼曩野(二十二) 尾瑟怒(二合)麼曩野(二十三) 沒囉(二合)紇麼(二合)撚泥嚩那曩野(二十四) 摩尾覽嚩麼尾覽嚩(二十五) 囉戶囉戶(二十六) 曼拏攞末弟(二十七) 鉢囉(二合)吠舍野(二十八) 三麼野麼怒娑麼(二合)囉(二十九) 吽吽吽吽吽吽娑頗(二合)吒娑頗(二合)吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三漫多沒馱(引)南(一) 阿鉢囉(二合)底賀多舍娑那南(二) 唵羯囉羯羅(三) 矩嚕矩嚕(四) 麼麼迦哩閻(五) 伴惹伴惹(六) 薩嚩尾覲南(二合引)(七) 諾賀諾賀(八) 薩嚩嚩日囉(二合)尾曩野建(九) 暮囉馱(二合)吒迦(十) 爾尾旦多迦囉(十一) 摩訶尾訖哩(二合)多嚕比儜(十二) 鉢左鉢左(十三) 薩嚩訥瑟鵮(二合)(十四) 摩賀誐那鉢底(十五) 爾尾旦多迦囉(十六) 滿馱滿馱(十七) 薩嚩孽囉(二合)憾(十八) 殺目佉(十九) 殺步惹(二十) 殺左囉拏(二十一) 嚕捺囉(二合)麼曩野(二十二) 尾瑟怒(二合)麼曩野(二十三) 沒囉(二合)紇麼(二合)撚泥嚩那曩野(二十四) 摩尾覽嚩麼尾覽嚩(二十五) 囉戶囉戶(二十六) 曼拏攞末弟(二十七) 鉢囉(二合)吠舍野(二十八) 三麼野麼怒娑麼(二合)囉(二十九) 吽吽吽吽吽吽娑頗(二合)吒娑頗(二合)吒娑嚩(二合引)賀」

纔誦此真言，三千大千世界六種震動，所有天魔、毘那夜迦於世間作障者，所居宮殿皆大震動，恐怖不安，皆來雲集頂禮大威德尊白言：「唯願哀愍，令我無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔誦此真言，三千大千世界六種震動，所有天魔、毘那夜迦於世間作障者，所居宮殿皆大震動，恐怖不安，皆來雲集頂禮大威德尊白言：「唯願哀愍，令我無畏。」

爾時威怒王白佛言：「我今所說真言，十地菩薩聞此真言，不隨順教法者尚能銷融，況餘諸天龍八部作障難者。先誦此真言滿一萬遍，則能作種種猛利調伏法。若有惡人怨家於善人起惡意相危害者，應當鑄一金銅威怒王像，其像隨意大小，於一淨室作三角壇，安像壇中。壇底畫彼人形或書姓名，像面向北，持誦者身著黑衣，面向南坐，結槊印，忿怒勵聲日三時念誦一七日，其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時威怒王白佛言：「我今所說真言，十地菩薩聞此真言，不隨順教法者尚能銷融，況餘諸天龍八部作障難者。先誦此真言滿一萬遍，則能作種種猛利調伏法。若有惡人怨家於善人起惡意相危害者，應當鑄一金銅威怒王像，其像隨意大小，於一淨室作三角壇，安像壇中。壇底畫彼人形或書姓名，像面向北，持誦者身著黑衣，面向南坐，結槊印，忿怒勵聲日三時念誦一七日，其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅。

「又法畫彼設都嚧於貝葉上或樺皮上。畫了結槊印，按彼心上誦真言加持一百八遍，然後置像坐下，取熒惑日午時作法。又每日於中夜，以槊印按彼像心上，誦真言二十一遍，想彼設覩嚧在像底，并營從眷屬皆衰喪。又法先畫三角壇，壇中畫設覩嚧形，取佉陀羅木作橛可長四寸，橛頭如獨股形，以真言加持一百八遍真言，句中安彼人名，於此句下加之，便釘彼心上。一月於像前三時念誦，時別一百八遍，隨力供養焚安悉香。滿一月已，設覩嚧即坐臥不安遠走而去，久後身患至死。持誦者起悲愍，為作息災護摩法，彼則如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法畫彼設都嚧於貝葉上或樺皮上。畫了結槊印，按彼心上誦真言加持一百八遍，然後置像坐下，取熒惑日午時作法。又每日於中夜，以槊印按彼像心上，誦真言二十一遍，想彼設覩嚧在像底，并營從眷屬皆衰喪。又法先畫三角壇，壇中畫設覩嚧形，取佉陀羅木作橛可長四寸，橛頭如獨股形，以真言加持一百八遍真言，句中安彼人名，於此句下加之，便釘彼心上。一月於像前三時念誦，時別一百八遍，隨力供養焚安悉香。滿一月已，設覩嚧即坐臥不安遠走而去，久後身患至死。持誦者起悲愍，為作息災護摩法，彼則如故。

「次說大心真言法。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說大心真言法。真言曰：

「唵紇哩(二合)瑟置哩(二合引)尾訖哩(二合)多娜曩吽薩嚩設咄論(二合)曩捨野塞擔(二合)婆野薩擔(二合)婆野娑頗(二合)吒(半音)娑頗(二合)吒(半音)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵紇哩(二合)瑟置哩(二合引)尾訖哩(二合)多娜曩吽薩嚩設咄論(二合)曩捨野塞擔(二合)婆野薩擔(二合)婆野娑頗(二合)吒(半音)娑頗(二合)吒(半音)娑嚩(二合引)賀」

「對大聖像前作三角壇，誦此真言一萬遍，功行即成。然後取黑泥，揑作設覩嚧形仰臥，於腹中著驢糞。又取驢骨作橛五枚，長六寸，一一橛各誦真言一百八遍，以二橛釘左右二肩、二橛釘兩髀、一釘心上。面南坐，燒安悉香，誦真言一萬遍，其捨覩嚧即患病吐血而死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對大聖像前作三角壇，誦此真言一萬遍，功行即成。然後取黑泥，揑作設覩嚧形仰臥，於腹中著驢糞。又取驢骨作橛五枚，長六寸，一一橛各誦真言一百八遍，以二橛釘左右二肩、二橛釘兩髀、一釘心上。面南坐，燒安悉香，誦真言一萬遍，其捨覩嚧即患病吐血而死。

「又法對像前作三角火壇，護摩七夜，以棘刺柴然火，取苦練葉書二相愛人名，以葉相背，用蛇皮裹，以鼠狼毛為繩纏葉上，用一百八枚，於真言句中稱彼人名，誦真言一遍一擲火中，彼二人即互相憎嫌不和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法對像前作三角火壇，護摩七夜，以棘刺柴然火，取苦練葉書二相愛人名，以葉相背，用蛇皮裹，以鼠狼毛為繩纏葉上，用一百八枚，於真言句中稱彼人名，誦真言一遍一擲火中，彼二人即互相憎嫌不和。

「又法欲令惡人遠法，取烏翅一百八枚，搵芥子油於三角爐中燒，棘刺柴然火，護摩一夜。於真言句中稱彼人名，一遍一擲火中，其人不自由，即便遠方去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令惡人遠法，取烏翅一百八枚，搵芥子油於三角爐中燒，棘刺柴然火，護摩一夜。於真言句中稱彼人名，一遍一擲火中，其人不自由，即便遠方去。

「又法欲於軍陣得勝者，取茅草葉一百八枚，長十二指，搵油麻油三角爐中燒，棘刺柴然火，護摩七夜，誦真言一百八遍。於真言句中稱彼將帥名，一遍一擲火中，即得彼軍陣破得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲於軍陣得勝者，取茅草葉一百八枚，長十二指，搵油麻油三角爐中燒，棘刺柴然火，護摩七夜，誦真言一百八遍。於真言句中稱彼將帥名，一遍一擲火中，即得彼軍陣破得勝。

「又法取鐵末六兩，誦真言句中稱彼人名，然後取一撮以真言加持，一遍一擲三角爐中，護摩七夜，彼設覩嚧即自衰喪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取鐵末六兩，誦真言句中稱彼人名，然後取一撮以真言加持，一遍一擲三角爐中，護摩七夜，彼設覩嚧即自衰喪。

「又法取佉陀羅木橛長四指，於三角壇中以燒屍灰畫捨覩嚧形，誦真言加持一百八遍，釘捨覩嚧心上，想自身為大威德忿怒尊，以左脚踏捨覩嚧心上，誦真言一千遍，真言句中稱彼人名，其人即滅亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取佉陀羅木橛長四指，於三角壇中以燒屍灰畫捨覩嚧形，誦真言加持一百八遍，釘捨覩嚧心上，想自身為大威德忿怒尊，以左脚踏捨覩嚧心上，誦真言一千遍，真言句中稱彼人名，其人即滅亡。

「次說心中心法。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說心中心法。真言曰：

「唵瑟致唎(二合引)迦攞嚕跛吽欠娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵瑟致唎(二合引)迦攞嚕跛吽欠娑嚩(二合引)賀」

「念誦作此法時，誦此心真言印身五處，護身及辟除結界用。若能每日誦一千遍，一切惡人怨家不得其便，令彼作惡法不成，呪詛𥜒禱悉皆破壞。若見惡夢，誦七遍，惡夢不應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦作此法時，誦此心真言印身五處，護身及辟除結界用。若能每日誦一千遍，一切惡人怨家不得其便，令彼作惡法不成，呪詛𥜒禱悉皆破壞。若見惡夢，誦七遍，惡夢不應。

「又法結心中心印，遙揮設覩嚕方，其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時，起大悲心，遙想彼國界人眾互起慈心，相向如父如母如男如女，誦真言一萬遍即得災息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法結心中心印，遙揮設覩嚕方，其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時，起大悲心，遙想彼國界人眾互起慈心，相向如父如母如男如女，誦真言一萬遍即得災息。

「次結根本印法。二手內相叉作拳，二中指直竪頭相合即成。此印有大威力、有大神驗，纔結此印誦真言，其人等同大威德忿怒明王身無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結根本印法。二手內相叉作拳，二中指直竪頭相合即成。此印有大威力、有大神驗，纔結此印誦真言，其人等同大威德忿怒明王身無有異。

「次說心印法。如前根本印，舒二頭指屈如三戟叉即成。結此印誦真言，所作事法皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說心印法。如前根本印，舒二頭指屈如三戟叉即成。結此印誦真言，所作事法皆得成就。

「次說心中心印。如前心印，直竪二頭指即成。結此印誦真言，能成辦一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說心中心印。如前心印，直竪二頭指即成。結此印誦真言，能成辦一切事。

「又法若欲摧他敵者，應當建三角壇，於中畫大威德明王，身作玄雲色，遍身生火焰，執持諸色器仗，身安三字，謂頂安唵字、口安噁字、心安吽字。成就尊身已，於其像下置諸捨覩嚕并安名字。對此像前，應當布於自身一同壇中像法威驗並皆如是。即結印誦前大心真言一千八十遍，於真言句義中捨覩嚕下稱彼名字，令彼群黨自然退散，或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身並青黑色，六足，六首，六臂，所以淨六趣，滿六度，成六通。次誦三字明，隨處一一布真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲摧他敵者，應當建三角壇，於中畫大威德明王，身作玄雲色，遍身生火焰，執持諸色器仗，身安三字，謂頂安唵字、口安噁字、心安吽字。成就尊身已，於其像下置諸捨覩嚕并安名字。對此像前，應當布於自身一同壇中像法威驗並皆如是。即結印誦前大心真言一千八十遍，於真言句義中捨覩嚕下稱彼名字，令彼群黨自然退散，或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身並青黑色，六足，六首，六臂，所以淨六趣，滿六度，成六通。次誦三字明，隨處一一布真言曰：

「唵噁吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵噁吽」

「作此加持成就身已，即誦大威德明王讚： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作此加持成就身已，即誦大威德明王讚：

「曩謨(引)嚩囉娜嚩日囉(二合)蘖囉(二合)(一) 曼儒具灑摩賀(引)麼攞(二) 娑賀娑囉(二合)吠遇尾惹異(三) 尾覲曩(二合)囉瑟吒囉(二合)跛末娜迦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)嚩囉娜嚩日囉(二合)蘖囉(二合)(一) 曼儒具灑摩賀(引)麼攞(二) 娑賀娑囉(二合)吠遇尾惹異(三) 尾覲曩(二合)囉瑟吒囉(二合)跛末娜迦」

「次說二十三種供養，能令所作之法速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說二十三種供養，能令所作之法速得成就。

「次隨心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次隨心真言曰：

「唵瑟置哩(二合)迦攞嚕跢吽欠薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵瑟置哩(二合)迦攞嚕跢吽欠薩嚩(二合引)賀(引)」

「次心頂口心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次心頂口心真言曰：

「唵噁吽(初結印念誦，先想三字，青色即成本尊，是六足六首六臂，所以淨六趣滿六度成六通)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵噁吽(初結印念誦，先想三字，青色即成本尊，是六足六首六臂，所以淨六趣滿六度成六通)」

「聖閻曼德迦忿怒王念誦法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖閻曼德迦忿怒王念誦法：

「次說二十三種供養。先攝頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說二十三種供養。先攝頌曰：

「初從掃地誦， 請召次閼伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初從掃地誦， 請召次閼伽，

獻座澡浴鈴， 衣塗香焚花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獻座澡浴鈴， 衣塗香焚花，

加持五色粉， 圍壇誦真言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持五色粉， 圍壇誦真言，

次誦寶幢幡， 寶軒寶樓閣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦寶幢幡， 寶軒寶樓閣，

扇及寶嚴等， 燈真言獻食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 扇及寶嚴等， 燈真言獻食，

及獻念誦數， 奉送佛最後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及獻念誦數， 奉送佛最後。

誦畢依畫像， 次第皆如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦畢依畫像， 次第皆如是，

此偈智者祕， 持誦者自知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈智者祕， 持誦者自知。

此是真言曰， 計數二十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是真言曰， 計數二十三。

今從掃地起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今從掃地起。

掃地真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掃地真言曰：

「唵(一) 儞(寧逸反)麼他儞(准上)麼他(二) 薩嚩步旦(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 儞(寧逸反)麼他儞(准上)麼他(二) 薩嚩步旦(引)」

「請召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請召真言曰：

「唵(一) 殺目佉(二) 殺步惹(三) 殺左囉拏(四) 阿徒牟娑攞(五) 跛囉戍播捨訶娑多(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 殺目佉(二) 殺步惹(三) 殺左囉拏(四) 阿徒牟娑攞(五) 跛囉戍播捨訶娑多(二合)」

「閼伽真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閼伽真言曰：

「唵摩訶尾覲曩(二合)伽(引)多迦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵摩訶尾覲曩(二合)伽(引)多迦」

「獻座真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻座真言曰：

「唵吽吽蜜(微一反，下同)頗(二合)吒(半音)蜜頗(二合)吒(半音，上同)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽吽蜜(微一反，下同)頗(二合)吒(半音)蜜頗(二合)吒(半音，上同)」

「澡浴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「澡浴真言曰：

「唵薩嚩步多婆野吒迦(二合)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩步多婆野吒迦(二合)囉」

「金剛鈴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛鈴真言曰：

「唵阿吒吒訶娑曩(引)儞寧」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿吒吒訶娑曩(引)儞寧」

「獻衣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻衣真言曰：

「唵尾夜(二合)伽囉(二合)左麼儞嚩娑曩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾夜(二合)伽囉(二合)左麼儞嚩娑曩」

「塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塗香真言曰：

「唵矩嚕矩嚕薩嚩羯麼抳」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵矩嚕矩嚕薩嚩羯麼抳」

「焚香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「焚香真言曰：

「唵親(上)娜親娜薩嚩滿怛囉(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵親(上)娜親娜薩嚩滿怛囉(二合)」

「花真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「花真言曰：

「唵頻娜頻娜跛囉(二合引)母捺囕(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵頻娜頻娜跛囉(二合引)母捺囕(二合)」

「加持五色粉圍壇真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「加持五色粉圍壇真言曰：

「唵薩嚩訥瑟鵮(二合)鉢囉(二合引)吠捨野鉢囉(二合)吠捨野曼茶羅末弟」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩訥瑟鵮(二合)鉢囉(二合引)吠捨野鉢囉(二合)吠捨野曼茶羅末弟」

「寶帳真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶帳真言曰：

「唵麼(引)尾覽嚩麼(引)尾覽嚩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼(引)尾覽嚩麼(引)尾覽嚩」

「幢旛真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幢旛真言曰：

「唵吠嚩娑嚩(二合引)多貳尾旦(引)多迦囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吠嚩娑嚩(二合引)多貳尾旦(引)多迦囉」

「幡真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「幡真言曰：

「唵矩嚕矩嚕麼麼迦(引)哩焰(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵矩嚕矩嚕麼麼迦(引)哩焰(二合)」

「寶軒冕真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶軒冕真言曰：

「唵薩嚩舍跛哩布囉迦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩舍跛哩布囉迦」

「寶樓閣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶樓閣真言曰：

「唵三麼耶麼努娑麼(二合)囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三麼耶麼努娑麼(二合)囉」

「扇真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「扇真言曰：

「唵塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野」

「莊嚴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莊嚴真言曰：

「唵阿(引)羯囉灑野阿(引)羯囉灑野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(引)羯囉灑野阿(引)羯囉灑野」

「燈真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燈真言曰：

「唵娜訶娜訶鉢左鉢左」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娜訶娜訶鉢左鉢左」

「獻食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻食真言曰：

「唵佉佉佉(引)呬佉(引)呬訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)曩麼迦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵佉佉佉(引)呬佉(引)呬訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)曩麼迦」

「獻念誦遍數真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獻念誦遍數真言曰：

「唵係係婆誐梵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵係係婆誐梵」

「奉送真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉送真言曰：

「唵緊至囉(引)野徙」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵緊至囉(引)野徙」

「拂真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拂真言曰：

「唵尾訖哩(二合)多曩曩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾訖哩(二合)多曩曩

」「右已上真言，修行者但誦三遍或七遍，則具如上二十三種供養，所求悉地速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」「右已上真言，修行者但誦三遍或七遍，則具如上二十三種供養，所求悉地速得成就。

「又於上二十三種明中，加持五色粉明，應於建立壇已，當用此真言加持其粉以用圍壇。其奉送真言念誦畢已，欲出道場，應誦此明以遣聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於上二十三種明中，加持五色粉明，應於建立壇已，當用此真言加持其粉以用圍壇。其奉送真言念誦畢已，欲出道場，應誦此明以遣聖眾。

「又法欲令聖者疾得降臨、速除障難、滿本願者，准前建立三角火壇，當取安悉香及白芥子與摩努沙嚕地囉，和諸毒藥、赤芥子并油，獨管之葉一百八枚，苦練枝一百八枚，削兩頭尖長十二指，以用搵油，誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令聖者疾得降臨、速除障難、滿本願者，准前建立三角火壇，當取安悉香及白芥子與摩努沙嚕地囉，和諸毒藥、赤芥子并油，獨管之葉一百八枚，苦練枝一百八枚，削兩頭尖長十二指，以用搵油，誦真言曰：

「曩謨三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 阿鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)南(引)怛儞野(二合)他(引)係係摩賀(引)俱嚕(二合引)馱(三) 殺目佉(四) 殺部惹(五) 殺者囉拏(六) 薩嚩尾(引)覲曩(二合)伽(引)多迦(七) 吽吽緊支囉(引)野枲摩賀(引)尾曩(引)野迦(八) 貳尾旦(引)多(上)迦囉(九) 耨娑嚩(二合)跛難(二合)冥曩(引)捨野(十) 攞護攞護三麼野麼弩娑麼(二合)囉(十一) 娑發(二合)吒娑發(二合)吒(吒半音呼之，上同)(十二) 娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿多沒馱(引)喃(引)(一) 阿鉢囉(二合)底賀多舍(引)娑曩(引)南(引)怛儞野(二合)他(引)係係摩賀(引)俱嚕(二合引)馱(三) 殺目佉(四) 殺部惹(五) 殺者囉拏(六) 薩嚩尾(引)覲曩(二合)伽(引)多迦(七) 吽吽緊支囉(引)野枲摩賀(引)尾曩(引)野迦(八) 貳尾旦(引)多(上)迦囉(九) 耨娑嚩(二合)跛難(二合)冥曩(引)捨野(十) 攞護攞護三麼野麼弩娑麼(二合)囉(十一) 娑發(二合)吒娑發(二合)吒(吒半音呼之，上同)(十二) 娑嚩(二合引)訶(引)」

「誦一遍已，及諸香藥一擲火中，盡一百八枚已，所求之願皆得成就。是時聖者不違本誓，疾至道場為作加護。若有惡夢，由加持力皆悉不現，究竟消滅。行者作前諸法念誦畢已，當出道場，起慈悲心勿生怨害，經行任意，轉讀大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦一遍已，及諸香藥一擲火中，盡一百八枚已，所求之願皆得成就。是時聖者不違本誓，疾至道場為作加護。若有惡夢，由加持力皆悉不現，究竟消滅。行者作前諸法念誦畢已，當出道場，起慈悲心勿生怨害，經行任意，轉讀大乘。」