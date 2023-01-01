降三世忿怒明王念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降三世忿怒明王念誦儀軌

特進試鴻臚鄉大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚鄉大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時諸佛菩薩一切賢聖現世間，利益一切有情。時為非順正法相、損壞國土眾生魔等。阿閦普賢大弘誓甚深故，示現忿怒形相，白佛言：「我在真言，於世間甚所希有。諸如來被聽宣說真言，我等當守護諸佛教法，饒益一切有情。」爾時佛告言：「善哉善哉！忿怒王！汝聽說降伏真言。」則時示現四面八臂極惡大忿怒形相，說真言句頌。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛菩薩一切賢聖現世間，利益一切有情。時為非順正法相、損壞國土眾生魔等。阿閦普賢大弘誓甚深故，示現忿怒形相，白佛言：「我在真言，於世間甚所希有。諸如來被聽宣說真言，我等當守護諸佛教法，饒益一切有情。」爾時佛告言：「善哉善哉！忿怒王！汝聽說降伏真言。」則時示現四面八臂極惡大忿怒形相，說真言句頌。真言曰：

「唵蘇(蘇吽反)婆儞蘇婆吽(短呼，下同)蘖哩(二合)訶拏(二合)蘖哩(二合)訶拏(二合)吽蘖哩(二合)訶拏(二合)波耶吽阿那野斛(引)婆誐𭊃嚩日羅(二合)吽𠰢吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵蘇(蘇吽反)婆儞蘇婆吽(短呼，下同)蘖哩(二合)訶拏(二合)蘖哩(二合)訶拏(二合)吽蘖哩(二合)訶拏(二合)波耶吽阿那野斛(引)婆誐𭊃嚩日羅(二合)吽𠰢吒」

爾時普賢大士等說此真言時，三千大千世界六種震動，所有天魔鬼界於眾生生損害者，皆悉恐怖非得安樂，各走集白忿怒尊言：「唯願愍念，令我無恐懼。」爾時忿怒王皆令得安穩，則尚右足下踏大自在魔王，左足下踏魔婦人，於國土有情皆令得快樂。「誦此真言一遍，則無量無邊魔界，各苦惱熱病故，於行者生障礙者無得便者，變成行者僕從乃到妨難。行者 宜須護三業內外，此亦可辟除結界印身五處。作契儀則可見金剛頂瑜伽教中，更不翻譯。復不須作諸契法印，但威驗皆在。此真言亦無有別呪。若欲修此真言者，面東像前忿怒坐，想我身則為不異本尊威怒王，則淨三業。所謂吽字三遍，亦安法界。則二手堅固縛捧額上，左右三轉亦成辟除結界。次至心合掌，禮拜忿怒尊諸聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢大士等說此真言時，三千大千世界六種震動，所有天魔鬼界於眾生生損害者，皆悉恐怖非得安樂，各走集白忿怒尊言：「唯願愍念，令我無恐懼。」爾時忿怒王皆令得安穩，則尚右足下踏大自在魔王，左足下踏魔婦人，於國土有情皆令得快樂。「誦此真言一遍，則無量無邊魔界，各苦惱熱病故，於行者生障礙者無得便者，變成行者僕從乃到妨難。行者 宜須護三業內外，此亦可辟除結界印身五處。作契儀則可見金剛頂瑜伽教中，更不翻譯。復不須作諸契法印，但威驗皆在。此真言亦無有別呪。若欲修此真言者，面東像前忿怒坐，想我身則為不異本尊威怒王，則淨三業。所謂吽字三遍，亦安法界。則二手堅固縛捧額上，左右三轉亦成辟除結界。次至心合掌，禮拜忿怒尊諸聖眾。

「若欲降伏一切惡人，作三角爐，壇向南，取惡木一遍一燒滿三百二十四遍，惡人自降伏，生歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲降伏一切惡人，作三角爐，壇向南，取惡木一遍一燒滿三百二十四遍，惡人自降伏，生歸依。

「又欲令惡人病疾者，作調伏壇，誦根本真言一千八十遍，燒赤黑二種芥子，一千八十粒一遍一燒，真言句中誦姓名，則洗長病而無死滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲令惡人病疾者，作調伏壇，誦根本真言一千八十遍，燒赤黑二種芥子，一千八十粒一遍一燒，真言句中誦姓名，則洗長病而無死滅。

「若欲除病者，作息災壇向東，燒白米一千粒一呪一燒，真言句中安除病宇則息病，歸伏佛法無有異心，如此枝木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲除病者，作息災壇向東，燒白米一千粒一呪一燒，真言句中安除病宇則息病，歸伏佛法無有異心，如此枝木。

「若欲頓滅惡人，爐中安惡人姓名形，以惡心誦呪一百八遍，以砂打惡人燒之，則死。若欲急甦，對忿怒王，以慈悲心誦一百八遍，不過時甦復無損壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲頓滅惡人，爐中安惡人姓名形，以惡心誦呪一百八遍，以砂打惡人燒之，則死。若欲急甦，對忿怒王，以慈悲心誦一百八遍，不過時甦復無損壞。

「若欲勝軍陣者，取香花木一百八枚，誦真言燒之，即雖魔敵軍即時得勝。亦須五穀、五香，若無者隨在，莫惱不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲勝軍陣者，取香花木一百八枚，誦真言燒之，即雖魔敵軍即時得勝。亦須五穀、五香，若無者隨在，莫惱不得。

「若欲入山林不遭惡禽獸毒虫者，二手掌內把隨節之石呪二七遍，打投行道前，雖禽獸毒虫皆降伏，敢無有害損心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲入山林不遭惡禽獸毒虫者，二手掌內把隨節之石呪二七遍，打投行道前，雖禽獸毒虫皆降伏，敢無有害損心。

「若欲被敬愛國王大臣者，作敬愛壇爐，燒菊根一百八枚，一呪一燒一則敬愛自來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲被敬愛國王大臣者，作敬愛壇爐，燒菊根一百八枚，一呪一燒一則敬愛自來。

「若欲濟助重病人者，對像前呪香水一百八遍，急撮入病者腹懷內，則醒起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲濟助重病人者，對像前呪香水一百八遍，急撮入病者腹懷內，則醒起。

「若欲留癲㾠病者，取龍水則呪一百八遍，洗二眼口舌等，自然消滅無有他病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲留癲㾠病者，取龍水則呪一百八遍，洗二眼口舌等，自然消滅無有他病。

「若欲縛男女令問顯一辭，取柘榴木一丈二尺，加持一萬遍，然後別處。以枝一呪一打，打人二七處，即萬事隨問皆顯語，即想意計被解縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲縛男女令問顯一辭，取柘榴木一丈二尺，加持一萬遍，然後別處。以枝一呪一打，打人二七處，即萬事隨問皆顯語，即想意計被解縛。

「若行者修此法時，七七日間須斷五穀味鹽，一心無餘境，滿真言十萬遍。爾時本尊現形，作大惡怖魔體，試謙行者心。是時慎勿生散發，則法成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若行者修此法時，七七日間須斷五穀味鹽，一心無餘境，滿真言十萬遍。爾時本尊現形，作大惡怖魔體，試謙行者心。是時慎勿生散發，則法成就。」

爾時忿怒王說此真言時，一切天魔惡鬼等皆大降伏，而信受歸依佛道，各作將護者行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時忿怒王說此真言時，一切天魔惡鬼等皆大降伏，而信受歸依佛道，各作將護者行者。

次解結界，禮佛出堂場，任意讀般若等之經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次解結界，禮佛出堂場，任意讀般若等之經。