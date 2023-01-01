俱力迦羅龍王儀軌
唐 金剛智譯1卷CBETA T1208少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
俱力迦羅龍王儀軌
俱力迦羅龍王儀軌
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
金剛智三藏
金剛智三藏
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
為此具最上利根人現身也，或為繫持念行者必可現形，是為大日如來因位三毒煩惱行相而已。
為此具最上利根人現身也，或為繫持念行者必可現形，是為大日如來因位三毒煩惱行相而已。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等，為我行者現忿怒龍王身，畏彼之三毒煩惱，永離三途輪迴苦業。此故可說我祕密呪。真言曰：
爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等，為我行者現忿怒龍王身，畏彼之三毒煩惱，永離三途輪迴苦業。此故可說我祕密呪。真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
oṃsaraaaṃhaṃmāṃ◇
oṃsaraaaṃhaṃmāṃ◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次俱力迦羅龍王現身印真言。二手作忿怒，奉舉二肩。真言曰：
次俱力迦羅龍王現身印真言。二手作忿怒，奉舉二肩。真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
ahaṃsahūṃ◇
ahaṃsahūṃ◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次俱迦龍王不動明王真言印。二手金剛合掌，二火二空開散，二小指入掌中。真言：
次俱迦龍王不動明王真言印。二手金剛合掌，二火二空開散，二小指入掌中。真言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
hāṃaḥhā◇
hāṃaḥhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
心中心印。內縛，二水二火開散。心中心真言曰：
心中心印。內縛，二水二火開散。心中心真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
haḥtrāvrahoḥśaamāṃtaihāṃ◇
haḥtrāvrahoḥśaamāṃtaihāṃ◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不動如來大日如來龍王現身根本真言：
不動如來大日如來龍王現身根本真言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
oṃtrāvalamaṃsaṃā◇
oṃtrāvalamaṃsaṃā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
誦此真言，必現身往生十方淨土。若拜尊容，至阿耨菩提終不墮三惡趣。此龍王火光三昧神通也。火天者，此彼四智所語故。火天聖者火光三昧赫奕光明，皆此火天身能。可念此龍王不思議神力。只有此法觀本生法，變大日成不動，變不動成劍之上相a字返成龍王。左右無名小指掌內相叉，二中指直立相跓，以二食指跓中指背上節，以二大指小曲各柱二食指內中節來去。
誦此真言，必現身往生十方淨土。若拜尊容，至阿耨菩提終不墮三惡趣。此龍王火光三昧神通也。火天者，此彼四智所語故。火天聖者火光三昧赫奕光明，皆此火天身能。可念此龍王不思議神力。只有此法觀本生法，變大日成不動，變不動成劍之上相a字返成龍王。左右無名小指掌內相叉，二中指直立相跓，以二食指跓中指背上節，以二大指小曲各柱二食指內中節來去。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
曩莫三滿多勃馱南俱里迦耶迦羅惹銘伽扇儞曳娑婆訶
曩莫三滿多勃馱南俱里迦耶迦羅惹銘伽扇儞曳娑婆訶
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次俱力迦羅龍王密修真言印。內縛二中指，二大指開散(此密印也)。
次俱力迦羅龍王密修真言印。內縛二中指，二大指開散(此密印也)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
namaḥsamantahūṃhāṃ◇
namaḥsamantahūṃhāṃ◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次俱力迦羅變身印真言(大日如來也)。
次俱力迦羅變身印真言(大日如來也)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二手合掌，二風二空端相著，二水開立。真言曰：
二手合掌，二風二空端相著，二水開立。真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
asamahrīḥoṃhūṃhā◇
asamahrīḥoṃhūṃhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次金剛體身真言印：
次金剛體身真言印：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唵唅吽嚩日囉麼曳縛日羅hūṃ
唵唅吽嚩日囉麼曳縛日羅hūṃ
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次海三昧印真言：
次海三昧印真言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唵縛曰赦hāṃakrīhāhūṃ◇
唵縛曰赦hāṃakrīhāhūṃ◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次常住火光三昧印真言曰：
次常住火光三昧印真言曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唵拔折羅赦悍aṃḷsaṃhā◇
唵拔折羅赦悍aṃḷsaṃhā◇
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若行者恒繫此俱力迦龍王念，自然成護摩火光三昧，四臂明王皆此龍王用力。常布行人身上阿字，有其中劍遍含五字a，遍體成無動尊金剛身。如是觀已，誦一字真言：
若行者恒繫此俱力迦龍王念，自然成護摩火光三昧，四臂明王皆此龍王用力。常布行人身上阿字，有其中劍遍含五字a，遍體成無動尊金剛身。如是觀已，誦一字真言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
那莫三曼多嚩日羅赦憾
那莫三曼多嚩日羅赦憾
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次金迦羅印真言(釋迦此也)。
次金迦羅印真言(釋迦此也)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
印二手金剛合掌，二中指二大指入掌中即成。真言：
印二手金剛合掌，二中指二大指入掌中即成。真言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唵金迦羅那嚩日羅hāṃ
唵金迦羅那嚩日羅hāṃ
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次誓陀迦印真言。
次誓陀迦印真言。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二手內縛，二地二風開散小曲相成。
二手內縛，二地二風開散小曲相成。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唵嚩日囉赦吽栖陀迦野娑婆賀
唵嚩日囉赦吽栖陀迦野娑婆賀
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
次蓮花吉祥印真言(觀音是也部主)。
次蓮花吉祥印真言(觀音是也部主)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
二羽合掌，二水二風內相叉。
二羽合掌，二水二風內相叉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
曩莫三曼多縛日羅赦吽吽憾曳陀羅野莎𭇎
曩莫三曼多縛日羅赦吽吽憾曳陀羅野莎𭇎
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此四使者加不動成五使者，大日如來五智成身此也。
此四使者加不動成五使者，大日如來五智成身此也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
俱力迦羅儀軌
俱力迦羅儀軌
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话