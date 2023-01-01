俱力迦羅龍王儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱力迦羅龍王儀軌

金剛智三藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛智三藏

為此具最上利根人現身也，或為繫持念行者必可現形，是為大日如來因位三毒煩惱行相而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此具最上利根人現身也，或為繫持念行者必可現形，是為大日如來因位三毒煩惱行相而已。

爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等，為我行者現忿怒龍王身，畏彼之三毒煩惱，永離三途輪迴苦業。此故可說我祕密呪。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等，為我行者現忿怒龍王身，畏彼之三毒煩惱，永離三途輪迴苦業。此故可說我祕密呪。真言曰：

oṃsaraaaṃhaṃmāṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃsaraaaṃhaṃmāṃ◇

次俱力迦羅龍王現身印真言。二手作忿怒，奉舉二肩。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次俱力迦羅龍王現身印真言。二手作忿怒，奉舉二肩。真言曰：

ahaṃsahūṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ahaṃsahūṃ◇

次俱迦龍王不動明王真言印。二手金剛合掌，二火二空開散，二小指入掌中。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次俱迦龍王不動明王真言印。二手金剛合掌，二火二空開散，二小指入掌中。真言：

hāṃaḥhā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 hāṃaḥhā◇

心中心印。內縛，二水二火開散。心中心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中心印。內縛，二水二火開散。心中心真言曰：

haḥtrāvrahoḥśaamāṃtaihāṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 haḥtrāvrahoḥśaamāṃtaihāṃ◇

不動如來大日如來龍王現身根本真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動如來大日如來龍王現身根本真言：

oṃtrāvalamaṃsaṃā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃtrāvalamaṃsaṃā◇

誦此真言，必現身往生十方淨土。若拜尊容，至阿耨菩提終不墮三惡趣。此龍王火光三昧神通也。火天者，此彼四智所語故。火天聖者火光三昧赫奕光明，皆此火天身能。可念此龍王不思議神力。只有此法觀本生法，變大日成不動，變不動成劍之上相a字返成龍王。左右無名小指掌內相叉，二中指直立相跓，以二食指跓中指背上節，以二大指小曲各柱二食指內中節來去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言，必現身往生十方淨土。若拜尊容，至阿耨菩提終不墮三惡趣。此龍王火光三昧神通也。火天者，此彼四智所語故。火天聖者火光三昧赫奕光明，皆此火天身能。可念此龍王不思議神力。只有此法觀本生法，變大日成不動，變不動成劍之上相a字返成龍王。左右無名小指掌內相叉，二中指直立相跓，以二食指跓中指背上節，以二大指小曲各柱二食指內中節來去。

曩莫三滿多勃馱南俱里迦耶迦羅惹銘伽扇儞曳娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三滿多勃馱南俱里迦耶迦羅惹銘伽扇儞曳娑婆訶

次俱力迦羅龍王密修真言印。內縛二中指，二大指開散(此密印也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次俱力迦羅龍王密修真言印。內縛二中指，二大指開散(此密印也)。

namaḥsamantahūṃhāṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namaḥsamantahūṃhāṃ◇

次俱力迦羅變身印真言(大日如來也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次俱力迦羅變身印真言(大日如來也)。

二手合掌，二風二空端相著，二水開立。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手合掌，二風二空端相著，二水開立。真言曰：

asamahrīḥoṃhūṃhā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 asamahrīḥoṃhūṃhā◇

次金剛體身真言印： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金剛體身真言印：

唵唅吽嚩日囉麼曳縛日羅hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵唅吽嚩日囉麼曳縛日羅hūṃ

次海三昧印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次海三昧印真言：

唵縛曰赦hāṃakrīhāhūṃ◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵縛曰赦hāṃakrīhāhūṃ◇

次常住火光三昧印真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次常住火光三昧印真言曰：

唵拔折羅赦悍aṃḷsaṃhā◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵拔折羅赦悍aṃḷsaṃhā◇

若行者恒繫此俱力迦龍王念，自然成護摩火光三昧，四臂明王皆此龍王用力。常布行人身上阿字，有其中劍遍含五字a，遍體成無動尊金剛身。如是觀已，誦一字真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行者恒繫此俱力迦龍王念，自然成護摩火光三昧，四臂明王皆此龍王用力。常布行人身上阿字，有其中劍遍含五字a，遍體成無動尊金剛身。如是觀已，誦一字真言：

那莫三曼多嚩日羅赦憾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那莫三曼多嚩日羅赦憾

次金迦羅印真言(釋迦此也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次金迦羅印真言(釋迦此也)。

印二手金剛合掌，二中指二大指入掌中即成。真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印二手金剛合掌，二中指二大指入掌中即成。真言：

唵金迦羅那嚩日羅hāṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵金迦羅那嚩日羅hāṃ

次誓陀迦印真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誓陀迦印真言。

二手內縛，二地二風開散小曲相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二手內縛，二地二風開散小曲相成。

唵嚩日囉赦吽栖陀迦野娑婆賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日囉赦吽栖陀迦野娑婆賀

次蓮花吉祥印真言(觀音是也部主)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次蓮花吉祥印真言(觀音是也部主)。

二羽合掌，二水二風內相叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽合掌，二水二風內相叉。

曩莫三曼多縛日羅赦吽吽憾曳陀羅野莎𭇎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多縛日羅赦吽吽憾曳陀羅野莎𭇎

此四使者加不動成五使者，大日如來五智成身此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此四使者加不動成五使者，大日如來五智成身此也。