說矩里迦(唐作尊勅)龍王像法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說矩里迦(唐作尊勅)龍王像法

其形如蛇，作雷電之勢，身金色，繫如意寶，三昧焰起，四足蹴蹹之形。背張竪七金剛利針，額生一支玉角，纏繞劍上畫阿字，兼用觀心一一分明。若作人相者，面目喜怒，遍身甲冑，猶如毘嚕博叉王。左托腰把索、右臂屈肘向上執劍，頂上置龍王蟠，立金剛山。別本云：迦里龍王，如天神熙怡之相，頭上畫出七頭龍，胡跪仰視如來，合捧寶蓮華。阿字變成此龍使者，此字是重菩提種子，凡持誦者皆有此心，希求無上菩提故。劍上觀此字，從此生一切法也，即菩提心也。行點者成就福智故。大空者是成菩提也。涅槃點者是除遣義，諸垢入涅槃也。重字猶如大龍王有大威德，興雲致雨一切自在故。阿字亦復如是，如來作事皆從此字出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其形如蛇，作雷電之勢，身金色，繫如意寶，三昧焰起，四足蹴蹹之形。背張竪七金剛利針，額生一支玉角，纏繞劍上畫阿字，兼用觀心一一分明。若作人相者，面目喜怒，遍身甲冑，猶如毘嚕博叉王。左托腰把索、右臂屈肘向上執劍，頂上置龍王蟠，立金剛山。別本云：迦里龍王，如天神熙怡之相，頭上畫出七頭龍，胡跪仰視如來，合捧寶蓮華。阿字變成此龍使者，此字是重菩提種子，凡持誦者皆有此心，希求無上菩提故。劍上觀此字，從此生一切法也，即菩提心也。行點者成就福智故。大空者是成菩提也。涅槃點者是除遣義，諸垢入涅槃也。重字猶如大龍王有大威德，興雲致雨一切自在故。阿字亦復如是，如來作事皆從此字出生。

次龍王法身印真言。左右無名小指掌內相叉，二中指直竪相拄，以二食指拄中指背上節，以二大指少曲各拄二食指內中節頭來去。在肘樣如後。真言曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次龍王法身印真言。左右無名小指掌內相叉，二中指直竪相拄，以二食指拄中指背上節，以二大指少曲各拄二食指內中節頭來去。在肘樣如後。真言曰。

「曩莫三漫多勃馱喃唵(一) 布祇(二) 步醯布伽跛底吽莎訶(上音)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三漫多勃馱喃唵(一) 布祇(二) 步醯布伽跛底吽莎訶(上音)(四)」

一切龍王法身印。以右羽頭在左內，以右後四指少曲，母指博頭指少曲之，左手返曲向右手上亦如是，兩手相向狀如蛇口，以二手四指開令來去。真言(如前)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切龍王法身印。以右羽頭在左內，以右後四指少曲，母指博頭指少曲之，左手返曲向右手上亦如是，兩手相向狀如蛇口，以二手四指開令來去。真言(如前)。

次華座印。二手八指似曲不曲皆向上竪，二小指相去二寸，二無二中各相去二寸，二頭指去四寸，並竪大指，二指相著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次華座印。二手八指似曲不曲皆向上竪，二小指相去二寸，二無二中各相去二寸，二頭指去四寸，並竪大指，二指相著。

次牙印。屈右肘向上，屈無名小指在掌，中指直竪，屈頭指側著中指節，以大指捻頭指側。若作壇供養時節，作此印誦真言，用前喚入壇中，即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨，當具作壇供養，即得降雨，三五七八九一寸等(云云)。法具在別文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次牙印。屈右肘向上，屈無名小指在掌，中指直竪，屈頭指側著中指節，以大指捻頭指側。若作壇供養時節，作此印誦真言，用前喚入壇中，即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨，當具作壇供養，即得降雨，三五七八九一寸等(云云)。法具在別文。

次根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次根本真言曰：

「曩莫三滿多勃馱喃俱迦耶迦囉若銘伽扇儞曳娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多勃馱喃俱迦耶迦囉若銘伽扇儞曳娑嚩(二合)訶」

用前印，若有病患者，當結龍王身印加持。即執劍，上上運心，觀想婀字變成金色龍，忿怒光曜之貌，令觀病人，即得除差。若有蘖㗚訶魅魂之著、誐㗚行疫病鬼之持，位在南方，及瘧病種種苦惱事，當作一肘水壇，四角置瓶，口插生華用綵華；亦得四方置四器，盛滿香水。諸供具物布列莊嚴，即勸請龍王安住壇上。壇中方置劍，啟白事由，禮拜供養，誦真言加持百八遍，執刀加被病人，即得消滅。即發遣，誦破壇明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用前印，若有病患者，當結龍王身印加持。即執劍，上上運心，觀想婀字變成金色龍，忿怒光曜之貌，令觀病人，即得除差。若有蘖㗚訶魅魂之著、誐㗚行疫病鬼之持，位在南方，及瘧病種種苦惱事，當作一肘水壇，四角置瓶，口插生華用綵華；亦得四方置四器，盛滿香水。諸供具物布列莊嚴，即勸請龍王安住壇上。壇中方置劍，啟白事由，禮拜供養，誦真言加持百八遍，執刀加被病人，即得消滅。即發遣，誦破壇明。

次觀風輪破壇了，不獲令久住，是法祕中祕也，莫專輒傳。俱哩迦龍者，諸龍之中王。具出文殊師利法等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀風輪破壇了，不獲令久住，是法祕中祕也，莫專輒傳。俱哩迦龍者，諸龍之中王。具出文殊師利法等。