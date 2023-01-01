佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經
佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經
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如是我聞：
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一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩白佛言：「俱利伽羅大龍，以何因緣吞飲利劍及以四足被繞？」佛告寶幢陀羅尼菩薩言：「昔色究竟天魔醯首羅知勝城，無動明王與外道論，共致種種神變成智。時無動明王變成智火之劍。時有九十五種外道，其首人名智達，又成智火劍。時無動明王智火大劍，變成俱利伽羅大龍有四支：降三世、軍陀利、琰魔都伽、金剛夜叉等四大明王也。頸王有蓮名智火含字俱利伽羅，高十萬由旬也，從口出氣如二萬億雷一時鳴。聞之，外道魔王捨惡疑邪執。」佛說陀羅尼曰：
一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩白佛言：「俱利伽羅大龍，以何因緣吞飲利劍及以四足被繞？」佛告寶幢陀羅尼菩薩言：「昔色究竟天魔醯首羅知勝城，無動明王與外道論，共致種種神變成智。時無動明王變成智火之劍。時有九十五種外道，其首人名智達，又成智火劍。時無動明王智火大劍，變成俱利伽羅大龍有四支：降三世、軍陀利、琰魔都伽、金剛夜叉等四大明王也。頸王有蓮名智火含字俱利伽羅，高十萬由旬也，從口出氣如二萬億雷一時鳴。聞之，外道魔王捨惡疑邪執。」佛說陀羅尼曰：
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「曩謨悉底(二合)悉底(二合)蘇悉底(下同)悉底伽羅羅耶俱琰參摩摩悉利(二合)阿闍麼悉底娑婆呵」
「曩謨悉底(二合)悉底(二合)蘇悉底(下同)悉底伽羅羅耶俱琰參摩摩悉利(二合)阿闍麼悉底娑婆呵」
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「此呪威力除一切不詳、降伏諸魔王。若有人靈氣惱，書姓名，以此呪誦三七遍，靈鬼忽然之閒得焚燒。斷五辛酒肉，不染婦女穢執，一心誦此呪，一切所求決定得圓滿。不時樹令開華，四海成山、妙高山王成海，此呪威力、此呪功德也。焚氷如油、凹心樹如水，一切皆隨心，猶如跋伽梵。」故重說偈曰：
「此呪威力除一切不詳、降伏諸魔王。若有人靈氣惱，書姓名，以此呪誦三七遍，靈鬼忽然之閒得焚燒。斷五辛酒肉，不染婦女穢執，一心誦此呪，一切所求決定得圓滿。不時樹令開華，四海成山、妙高山王成海，此呪威力、此呪功德也。焚氷如油、凹心樹如水，一切皆隨心，猶如跋伽梵。」故重說偈曰：
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「奉仕修行者， 猶如跋伽梵，
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得三摩地上， 與菩薩同位。
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俱利伽羅龍， 稱念彼名字，
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現除怖魔障， 後生安樂國。」
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佛說此經，一切惡魔王、九十五種大龍王，大歡喜，信受奉行。
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俱利伽羅龍王陀羅尼經(終)
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