佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經

一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩白佛言：「俱利伽羅大龍，以何因緣吞飲利劍及以四足被繞？」佛告寶幢陀羅尼菩薩言：「昔色究竟天魔醯首羅知勝城，無動明王與外道論，共致種種神變成智。時無動明王變成智火之劍。時有九十五種外道，其首人名智達，又成智火劍。時無動明王智火大劍，變成俱利伽羅大龍有四支：降三世、軍陀利、琰魔都伽、金剛夜叉等四大明王也。頸王有蓮名智火含字俱利伽羅，高十萬由旬也，從口出氣如二萬億雷一時鳴。聞之，外道魔王捨惡疑邪執。」佛說陀羅尼曰：

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