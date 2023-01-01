聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
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大興善寺翻經院述
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金剛手言：一切眾生意想不同，或順或逆，是故如來現慈怒身，隨作利益。解云：諸佛大悲愍眾生故，即於順者以順而勸，若於逆者以逆而制也。一佛住忿怒三昧，時十方諸佛同共入忿怒瞋三昧，豈毘盧遮那於無相中示現明王，時諸佛菩薩更不現忿怒身哉？是故四方如來現教令身降伏眾魔。雖然猶不親隨逐，所以本誓不同，或降三世菩薩降伏天魔及三世貪瞋癡；或軍荼利菩薩調伏常隨魔謂毘那夜迦，及人魔或焰魔特迦，降伏龍魔及諸怨敵或金剛夜叉，調伏鬼魔及無智者。如是種種不可具說。不動明王恒隨行者，若天、若毘那夜迦、若龍、若鬼所作障礙，一時消滅。然諸佛菩薩若同住一三昧者，可有隨不動弘誓之使者。爰有三藏不空能達明道，即披見祕藏要文，有不動明王一字心密語，即以八字而嚴一字。其八字者即歸命句也，hāṃ唅字為本尊。若爾，寧上八字無其形哉。所以者何？na那maḥ莫等八字，一一皆歸敬於hāṃ唅之一字，是故從其八字出生歸敬使者，圍繞於hāṃ唅之本尊，所以有八大童子：一慧光菩薩(金剛云：迴光即以慧如光照迴一切故)。二慧喜菩薩(金剛云：慧喜即迴慧為喜)；三阿耨達菩薩；四指德菩薩；五烏俱婆誐；六清淨比丘；七矜羯羅；八制吒迦。是等使者，四智、四波羅蜜，為親隨順大日教令故，顯現此形圍繞聖無動尊也。各別真言中顯示其義。解云：東方金剛部，即菩提心門，以日光為喻。所以出生使者名慧光。南方寶部，即福德門，所以出生使者名慧喜，以福智二嚴為喜故。西方蓮華部，即智慧門，所以出現使者名阿耨達。此云無熱，表蓮華生池水而清淨無垢故。北方羯磨部，即精進門，所以出生使者名指德也。今此部指前三部德，即依精進能得果故，所以名指德(已上四智)。金剛波羅蜜即菩提心行，所以出現使者名烏俱婆誐，此云超越住世也。寶波羅蜜福德心行，所以出生使者名清淨比丘，表比丘能守護法寶故。法波羅蜜慈悲心行，所以出現使者名矜羯羅，此云隨順。業波羅蜜即方便心行，所以出生使者名制多迦，此云息災也。菩薩方便現瞋形故也。八童子所依，說已竟。
金剛手言：一切眾生意想不同，或順或逆，是故如來現慈怒身，隨作利益。解云：諸佛大悲愍眾生故，即於順者以順而勸，若於逆者以逆而制也。一佛住忿怒三昧，時十方諸佛同共入忿怒瞋三昧，豈毘盧遮那於無相中示現明王，時諸佛菩薩更不現忿怒身哉？是故四方如來現教令身降伏眾魔。雖然猶不親隨逐，所以本誓不同，或降三世菩薩降伏天魔及三世貪瞋癡；或軍荼利菩薩調伏常隨魔謂毘那夜迦，及人魔或焰魔特迦，降伏龍魔及諸怨敵或金剛夜叉，調伏鬼魔及無智者。如是種種不可具說。不動明王恒隨行者，若天、若毘那夜迦、若龍、若鬼所作障礙，一時消滅。然諸佛菩薩若同住一三昧者，可有隨不動弘誓之使者。爰有三藏不空能達明道，即披見祕藏要文，有不動明王一字心密語，即以八字而嚴一字。其八字者即歸命句也，hāṃ唅字為本尊。若爾，寧上八字無其形哉。所以者何？na那maḥ莫等八字，一一皆歸敬於hāṃ唅之一字，是故從其八字出生歸敬使者，圍繞於hāṃ唅之本尊，所以有八大童子：一慧光菩薩(金剛云：迴光即以慧如光照迴一切故)。二慧喜菩薩(金剛云：慧喜即迴慧為喜)；三阿耨達菩薩；四指德菩薩；五烏俱婆誐；六清淨比丘；七矜羯羅；八制吒迦。是等使者，四智、四波羅蜜，為親隨順大日教令故，顯現此形圍繞聖無動尊也。各別真言中顯示其義。解云：東方金剛部，即菩提心門，以日光為喻。所以出生使者名慧光。南方寶部，即福德門，所以出生使者名慧喜，以福智二嚴為喜故。西方蓮華部，即智慧門，所以出現使者名阿耨達。此云無熱，表蓮華生池水而清淨無垢故。北方羯磨部，即精進門，所以出生使者名指德也。今此部指前三部德，即依精進能得果故，所以名指德(已上四智)。金剛波羅蜜即菩提心行，所以出現使者名烏俱婆誐，此云超越住世也。寶波羅蜜福德心行，所以出生使者名清淨比丘，表比丘能守護法寶故。法波羅蜜慈悲心行，所以出現使者名矜羯羅，此云隨順。業波羅蜜即方便心行，所以出生使者名制多迦，此云息災也。菩薩方便現瞋形故也。八童子所依，說已竟。
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若行者欲得現當悉地者，行法之中稱彼各名，請乞救護及結印誦呪，即成一切世間殊勝悉地。
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慧光童子菩薩真言曰(即金剛合掌，忍願合如針)：
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「oṃ va jra ma te jvā la bo dhi ci tta na (歸命本尊)」
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慧喜菩薩真言曰(金合，忍願如寶形)：
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「oṃ ra tna ma te sa dhu ma hā ma ṇi maḥ
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阿耨達菩薩真言曰(金合，忍願如蓮葉)：
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「oṃ pa dma sa rva dā ha pra śa mi na ma hā dha rmma saṃ
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指德童子菩薩真言曰(金合，忍願入掌中面相合)：
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「oṃ ka rmma ma hā vai rya pa ri pū ra ka maṃ
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烏俱婆誐童子真言曰(金剛合掌)：
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「oṃ va jra sa tva u ku bha ga ma hā sau khya ta
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清淨比丘使者真言曰(梵夾印)：
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「oṃ ma ṇi vi śau dha dha rmma ku ru ra kṣa dha rmma va
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矜羯囉童子真言曰(蓮華合掌)：
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「oṃ dha rmma hāṃ ka ra ti ṣṭa jra
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制多迦童子真言曰(外縛五股印)：
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oṃ ka rmma ci ṭa ka hūṃ hūṃ pha ṭ ṇaṃ
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次本尊真言曰(通用經中印)：「oṃ a ca la ca ṇḍa hāṃ
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次說像法。
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行者點取一清淨靜處，勿令見人及與非人。即行者與工人共清淨著新淨衣，取白㲲或淨版或淨衣，令畫本尊與八大童子(本尊通用經中像)。
行者點取一清淨靜處，勿令見人及與非人。即行者與工人共清淨著新淨衣，取白㲲或淨版或淨衣，令畫本尊與八大童子(本尊通用經中像)。
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慧光之形，少忿怒，著天冠，身白黃色，右手持五智杵、左手蓮上置月輪，袈裟瓔珞種種莊嚴。
慧光之形，少忿怒，著天冠，身白黃色，右手持五智杵、左手蓮上置月輪，袈裟瓔珞種種莊嚴。
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次慧喜菩薩，形似慈面，現微笑相，色如紅蓮，左手持摩尼、右手持三股鉤。
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阿耨達菩薩形如梵王，色如真金，頂戴金翅鳥，左手執蓮華、右手持獨股杵，而乘龍王。
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指德菩薩，形如夜叉，色如虛空，而有三目，著甲冑，左手持輪、右手三叉鉾。
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烏俱婆誐，戴五股冠，現暴惡相，身如金色，右手執縛日囉、左手作拳印。
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清淨比丘，剃除首髮而著法袈裟，於左肩結垂，左手執梵夾、右手當心持五股杵。右肩現露，於腰纏赤裳，其面貌非若非老，目如青蓮，其口上牙於下顯出。
清淨比丘，剃除首髮而著法袈裟，於左肩結垂，左手執梵夾、右手當心持五股杵。右肩現露，於腰纏赤裳，其面貌非若非老，目如青蓮，其口上牙於下顯出。
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次矜羯囉，形如十五歲童，著蓮華冠，身白肉色，二手合掌，其二大指與頭指間橫插一股杵，天衣袈裟微妙嚴飾。
次矜羯囉，形如十五歲童，著蓮華冠，身白肉色，二手合掌，其二大指與頭指間橫插一股杵，天衣袈裟微妙嚴飾。
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次制吒迦，亦如童子，色如紅蓮，頭結五髻(一結頂上之中、一結額上、二結頭左右、一結頂後，表五方五智)，左手嚩日囉、右手執金剛棒。瞋心惡性之者，故不著袈裟，以天衣纏其頸肩。畫像法，說已竟。
次制吒迦，亦如童子，色如紅蓮，頭結五髻(一結頂上之中、一結額上、二結頭左右、一結頂後，表五方五智)，左手嚩日囉、右手執金剛棒。瞋心惡性之者，故不著袈裟，以天衣纏其頸肩。畫像法，說已竟。
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次說供養法。
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行者欲陳供養者，先須發菩提心。云何菩提心？謂發救眾生之心。思惟眾生苦惱，起拔濟心也。如是發心時，不動明王及八大童子為不請師，從自心出護持行者，應當供養。住於山林寂靜之處，燒香散花持念真言。如是行時，使者現身隨意奉仕。先須禮四方如來，發大誓願。
行者欲陳供養者，先須發菩提心。云何菩提心？謂發救眾生之心。思惟眾生苦惱，起拔濟心也。如是發心時，不動明王及八大童子為不請師，從自心出護持行者，應當供養。住於山林寂靜之處，燒香散花持念真言。如是行時，使者現身隨意奉仕。先須禮四方如來，發大誓願。
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即禮東方作是念言：「眾生無邊誓願度。」是大圓鏡智願也，即菩提心門。菩提心即度眾生心，故發此願作禮者，乃至成佛常得金剛薩埵加持，令菩提心圓滿。
即禮東方作是念言：「眾生無邊誓願度。」是大圓鏡智願也，即菩提心門。菩提心即度眾生心，故發此願作禮者，乃至成佛常得金剛薩埵加持，令菩提心圓滿。
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次禮南方作是念言：「福智無邊誓願集。」是平等性智之因也，即福智門，以福智二種資糧利益眾生故。若發此願作此禮者，乃至成佛地地中常得虛空藏菩薩授與灌頂，福智圓滿。
次禮南方作是念言：「福智無邊誓願集。」是平等性智之因也，即福智門，以福智二種資糧利益眾生故。若發此願作此禮者，乃至成佛地地中常得虛空藏菩薩授與灌頂，福智圓滿。
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次禮西方作是念言：「法門無邊誓願學。」是願妙觀察智之因也，即智慧門，為大法王故。作是願禮者，乃至成佛當得觀自在菩薩加持，智慧圓滿。
次禮西方作是念言：「法門無邊誓願學。」是願妙觀察智之因也，即智慧門，為大法王故。作是願禮者，乃至成佛當得觀自在菩薩加持，智慧圓滿。
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次禮北方而作是念言：「如來無邊誓願仕。」是成所作智之因也，即作業門，於諸佛前作諸事業故。若作是願禮者，乃至成佛當得金剛業菩薩加持，於一切佛世界成就廣大供養業。
次禮北方而作是念言：「如來無邊誓願仕。」是成所作智之因也，即作業門，於諸佛前作諸事業故。若作是願禮者，乃至成佛當得金剛業菩薩加持，於一切佛世界成就廣大供養業。
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次禮毘盧遮那如來而作是言：「無上菩提誓願證。」是法界體性智之因也，證大日普賢位，周遍法界更利眾生故發此願。時十方諸佛同時證明：「讚言善哉。」是故一切菩薩聖眾皆共守護，不久當得被無上道。總願既說，餘諸別願隨意應陳，乃至以此善根迴向自他平等利益。兼不食不淨之物，心無憂愁不起貪瞋癡等煩惱，不樂世樂深修禪定。如是行者是世大樂，是眾生師，三摩地現前，速證無上正等菩提。
次禮毘盧遮那如來而作是言：「無上菩提誓願證。」是法界體性智之因也，證大日普賢位，周遍法界更利眾生故發此願。時十方諸佛同時證明：「讚言善哉。」是故一切菩薩聖眾皆共守護，不久當得被無上道。總願既說，餘諸別願隨意應陳，乃至以此善根迴向自他平等利益。兼不食不淨之物，心無憂愁不起貪瞋癡等煩惱，不樂世樂深修禪定。如是行者是世大樂，是眾生師，三摩地現前，速證無上正等菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
聖無動尊一字出生八大童子祕要法品
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享保二十龍飛乙卯清明念八日，竊點師傳刊行焉，而無異本可以校者，則以其未正冠書之，以備後人之取捨。冀為訂之。
享保二十龍飛乙卯清明念八日，竊點師傳刊行焉，而無異本可以校者，則以其未正冠書之，以備後人之取捨。冀為訂之。
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日域豐山長谷輪下桑門無等識
日域豐山長谷輪下桑門無等識
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