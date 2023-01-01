聖無動尊一字出生八大童子祕要法品

金剛手言：一切眾生意想不同，或順或逆，是故如來現慈怒身，隨作利益。解云：諸佛大悲愍眾生故，即於順者以順而勸，若於逆者以逆而制也。一佛住忿怒三昧，時十方諸佛同共入忿怒瞋三昧，豈毘盧遮那於無相中示現明王，時諸佛菩薩更不現忿怒身哉？是故四方如來現教令身降伏眾魔。雖然猶不親隨逐，所以本誓不同，或降三世菩薩降伏天魔及三世貪瞋癡；或軍荼利菩薩調伏常隨魔謂毘那夜迦，及人魔或焰魔特迦，降伏龍魔及諸怨敵或金剛夜叉，調伏鬼魔及無智者。如是種種不可具說。不動明王恒隨行者，若天、若毘那夜迦、若龍、若鬼所作障礙，一時消滅。然諸佛菩薩若同住一三昧者，可有隨不動弘誓之使者。爰有三藏不空能達明道，即披見祕藏要文，有不動明王一字心密語，即以八字而嚴一字。其八字者即歸命句也，hāṃ唅字為本尊。若爾，寧上八字無其形哉。所以者何？na那maḥ莫等八字，一一皆歸敬於hāṃ唅之一字，是故從其八字出生歸敬使者，圍繞於hāṃ唅之本尊，所以有八大童子：一慧光菩薩(金剛云：迴光即以慧如光照迴一切故)。二慧喜菩薩(金剛云：慧喜即迴慧為喜)；三阿耨達菩薩；四指德菩薩；五烏俱婆誐；六清淨比丘；七矜羯羅；八制吒迦。是等使者，四智、四波羅蜜，為親隨順大日教令故，顯現此形圍繞聖無動尊也。各別真言中顯示其義。解云：東方金剛部，即菩提心門，以日光為喻。所以出生使者名慧光。南方寶部，即福德門，所以出生使者名慧喜，以福智二嚴為喜故。西方蓮華部，即智慧門，所以出現使者名阿耨達。此云無熱，表蓮華生池水而清淨無垢故。北方羯磨部，即精進門，所以出生使者名指德也。今此部指前三部德，即依精進能得果故，所以名指德(已上四智)。金剛波羅蜜即菩提心行，所以出現使者名烏俱婆誐，此云超越住世也。寶波羅蜜福德心行，所以出生使者名清淨比丘，表比丘能守護法寶故。法波羅蜜慈悲心行，所以出現使者名矜羯羅，此云隨順。業波羅蜜即方便心行，所以出生使者名制多迦，此云息災也。菩薩方便現瞋形故也。八童子所依，說已竟。

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