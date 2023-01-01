底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言：「我今為汝說無量力神通無動使者，甚能利益成就一切事業。先洗心防患除諸亂想制心一處，先頂禮一切諸佛菩薩，懺悔等令三業清淨，然後作一切事業。若妄念闕法，師即犯三昧耶。應每日三時誦此明，即滅前所犯諸罪障。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言：「我今為汝說無量力神通無動使者，甚能利益成就一切事業。先洗心防患除諸亂想制心一處，先頂禮一切諸佛菩薩，懺悔等令三業清淨，然後作一切事業。若妄念闕法，師即犯三昧耶。應每日三時誦此明，即滅前所犯諸罪障。明曰：

「曩莫薩底哩耶(四合)地尾(二合)迦喃(一) 薩嚩怛陀(引)孽多喃(二) 唵(三) 微囉喃(四) 摩訶斫羯囉(二合)嚩日哩(二合)薩多薩多(五) 娑羅帝娑囉娑囉帝(六) 怛囉異異尾陀摩儞(八) 三畔闍儞(九) 多囉摩底悉馱蘖㘑野(十一) 怛囕(二合)焰娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩底哩耶(四合)地尾(二合)迦喃(一) 薩嚩怛陀(引)孽多喃(二) 唵(三) 微囉喃(四) 摩訶斫羯囉(二合)嚩日哩(二合)薩多薩多(五) 娑羅帝娑囉娑囉帝(六) 怛囉異異尾陀摩儞(八) 三畔闍儞(九) 多囉摩底悉馱蘖㘑野(十一) 怛囕(二合)焰娑嚩(二合引)訶」

「若欲便易去，當誦次明七遍，以杵印護身五處，額、兩肩、心、喉，頂上散之。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲便易去，當誦次明七遍，以杵印護身五處，額、兩肩、心、喉，頂上散之。明曰：

「唵阿者邏迦曩戰拏娑馱耶吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者邏迦曩戰拏娑馱耶吽泮吒」

「便易了，當洗淨。出已，洗手漱口。即往精舍，准前禮佛懺悔已，然清淨心合掌，以二大指按於額上，定意誦三昧耶。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便易了，當洗淨。出已，洗手漱口。即往精舍，准前禮佛懺悔已，然清淨心合掌，以二大指按於額上，定意誦三昧耶。明曰：

「曩莫薩嚩母地薩怛嚩(二合)喃曩莫蘇悉悌娑達儞阿蘖㘑迦嚕嬭嚕囉禰多異阿皤曳阿底莽㘑曩莽素覩(二合)婆莽悉悌馱耶計鼻喻(二合)莽賀訖哩(二合)閉弊娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩母地薩怛嚩(二合)喃曩莫蘇悉悌娑達儞阿蘖㘑迦嚕嬭嚕囉禰多異阿皤曳阿底莽㘑曩莽素覩(二合)婆莽悉悌馱耶計鼻喻(二合)莽賀訖哩(二合)閉弊娑嚩(二合)訶」

「次以安隱明印護身，二小指內相叉於大指虎口中出，並竪二中指，二無名指於中指背，以二頭指各握無名指，竪二大指中指即成。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次以安隱明印護身，二小指內相叉於大指虎口中出，並竪二中指，二無名指於中指背，以二頭指各握無名指，竪二大指中指即成。明曰：

「曩莫三滿多沒馱喃唵賀囉賀囉莽賀彌儞多吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多沒馱喃唵賀囉賀囉莽賀彌儞多吽泮吒」

「行者次應淨其業障，洗除身心無始垢穢，使得清淨。洗有二種，一內、二外，內為於諸有情上起慈悲喜捨四無量心清淨無我等觀，外者即以水洗令得清淨。即結三昧耶印，誦三昧明。次即以杵印明除其垢穢。右手捻頭指甲上，餘三指散竪如金剛杵。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者次應淨其業障，洗除身心無始垢穢，使得清淨。洗有二種，一內、二外，內為於諸有情上起慈悲喜捨四無量心清淨無我等觀，外者即以水洗令得清淨。即結三昧耶印，誦三昧明。次即以杵印明除其垢穢。右手捻頭指甲上，餘三指散竪如金剛杵。明曰：

「唵阿者羅迦曩戰茶娑馱野吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿者羅迦曩戰茶娑馱野吽泮吒」

「次說加持水土令清淨。用先洗腰已下及浴衣，并洗手漱口等。其印先合掌，屈二大指入掌中，攬水右轉，即土等亦爾。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說加持水土令清淨。用先洗腰已下及浴衣，并洗手漱口等。其印先合掌，屈二大指入掌中，攬水右轉，即土等亦爾。明曰：

「曩臭三滿多嚩日囉(二合)拏(去聲)怛囉(二合)吒阿母伽戰拏莽賀嚕沙(上)拏娑頗(二合)吒野吽吽怛囉(二合)娑野怛囉(二合)娑野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩臭三滿多嚩日囉(二合)拏(去聲)怛囉(二合)吒阿母伽戰拏莽賀嚕沙(上)拏娑頗(二合)吒野吽吽怛囉(二合)娑野怛囉(二合)娑野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」

「內外洗己身心清淨。行者次應結界，即以右手中已下三指握大指為拳，直竪頭指，以印右轉即成結界，左轉成解界亦成辟除。明曰便成十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「內外洗己身心清淨。行者次應結界，即以右手中已下三指握大指為拳，直竪頭指，以印右轉即成結界，左轉成解界亦成辟除。明曰便成十方界。

「唵吽莽賀四摩畔馱儞滿馱滿馱嚩日囉(二合)唵日唎(二合)尼吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽莽賀四摩畔馱儞滿馱滿馱嚩日囉(二合)唵日唎(二合)尼吽泮吒」

「次結被甲印，先合掌各屈頭指，無名指入掌中，即搩開竪大小中指等，如三股金剛杵，是名無能勝金剛甲印。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結被甲印，先合掌各屈頭指，無名指入掌中，即搩開竪大小中指等，如三股金剛杵，是名無能勝金剛甲印。明曰：

「唵吽嚩日囉(二合)莽曳嚩日囉(二合)迦嚩制斛(引)嚩日囉(二合)吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽嚩日囉(二合)莽曳嚩日囉(二合)迦嚩制斛(引)嚩日囉(二合)吽泮吒」

「以印印五處成被甲已，然後隨意洗浴訖。次作灌頂印，以左右無名指小指相叉入掌中便結為拳，二中指直竪頭相柱，二頭指各押中指甲，二大指亦各捻無名指，即成灌頂印。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以印印五處成被甲已，然後隨意洗浴訖。次作灌頂印，以左右無名指小指相叉入掌中便結為拳，二中指直竪頭相柱，二頭指各押中指甲，二大指亦各捻無名指，即成灌頂印。明曰：

「曩莫悉底哩(二合)野地吠(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多南紇唎(二合)設馱曩避也(二合)囉濕彌(二合)鼻曬罽鼻詵者怛母(二合)努悌皤嚩邏嚩底(二合)末囉(二合)者隷娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩(二合)野地吠(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多南紇唎(二合)設馱曩避也(二合)囉濕彌(二合)鼻曬罽鼻詵者怛母(二合)努悌皤嚩邏嚩底(二合)末囉(二合)者隷娑嚩(二合引)訶(引)」

「次又以甲印護身、洗浴、著衣時，誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次又以甲印護身、洗浴、著衣時，誦此明曰：

「唵吽娑(二合)吒野娑呬吽洛乞叉(二合)𤚥泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽娑(二合)吒野娑呬吽洛乞叉(二合)𤚥泮吒」

「次結金剛座印，以此印明加持住處，便成不可壞金剛地，即於此地想有金剛座。其印平舒兩手仰掌向上，以右手押左手，誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛座印，以此印明加持住處，便成不可壞金剛地，即於此地想有金剛座。其印平舒兩手仰掌向上，以右手押左手，誦此明曰：

「唵吽嚩日囉(二合)娑(引)儞鑁吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽嚩日囉(二合)娑(引)儞鑁吽泮吒」

「即以如來所生印，於此金剛座布列安置諸佛聖眾，以印加持。其印仰左右手指內相叉結為拳，散竪二小指，誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以如來所生印，於此金剛座布列安置諸佛聖眾，以印加持。其印仰左右手指內相叉結為拳，散竪二小指，誦此明曰：

「曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩(二合)南阿(引)莽邏尾迦囉(二合)多帝爾儞阿囉逝娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩(二合)南阿(引)莽邏尾迦囉(二合)多帝爾儞阿囉逝娑嚩(二合引)訶(引)」

「布置聖眾已，用如來所生印，想閼伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等。若能常作此法供養念誦，速得成就。復觀不動尊住於本位中，用前灌頂明印奉獻，即誦本明三七遍已，頂禮諸聖眾。即應用前結界印，左轉解所結界。又結三昧耶印已，即當定意起往精舍如常禮懺。至道場已，取杵印身五處除垢，如前結界加持本尊，然後安坐。又以如來所生印獻閼伽，誦本尊明三七遍，如前灌頂法供養本尊。即安坐自定身心，然後結牆等界。先結牆界，其印側二手，竪二小指側相拄，屈二無名指中指入掌中，曲二頭指於中指側如鈎，二大指屈押頭指下節。以印頂上右三轉，即成不可壞金剛牆。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布置聖眾已，用如來所生印，想閼伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等。若能常作此法供養念誦，速得成就。復觀不動尊住於本位中，用前灌頂明印奉獻，即誦本明三七遍已，頂禮諸聖眾。即應用前結界印，左轉解所結界。又結三昧耶印已，即當定意起往精舍如常禮懺。至道場已，取杵印身五處除垢，如前結界加持本尊，然後安坐。又以如來所生印獻閼伽，誦本尊明三七遍，如前灌頂法供養本尊。即安坐自定身心，然後結牆等界。先結牆界，其印側二手，竪二小指側相拄，屈二無名指中指入掌中，曲二頭指於中指側如鈎，二大指屈押頭指下節。以印頂上右三轉，即成不可壞金剛牆。明曰：

「唵吽嚩日囉(二合)曼荼隷滿馱滿馱吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽嚩日囉(二合)曼荼隷滿馱滿馱吽泮吒」

「次結金剛網印，先合掌屈二頭指二無名指內相叉右押左，二大指二中指二小指各頭拄，搩開即成。以印於頂上右轉，便成金剛網。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛網印，先合掌屈二頭指二無名指內相叉右押左，二大指二中指二小指各頭拄，搩開即成。以印於頂上右轉，便成金剛網。明曰：

「唵吽嚩日囉(二合)薩囉(二合)步嚩禰慕吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽嚩日囉(二合)薩囉(二合)步嚩禰慕吽泮吒」

「次結金剛火焰界。此火焰明以印加持威德，於金剛牆外四面上下成大火聚光明，一切障不敢前進。其印二手相背，十指叉如火焰。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結金剛火焰界。此火焰明以印加持威德，於金剛牆外四面上下成大火聚光明，一切障不敢前進。其印二手相背，十指叉如火焰。明曰：

「唵吽嚩日囉(二合)惹嚩(二合)隷吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽嚩日囉(二合)惹嚩(二合)隷吽泮吒」

「結界畢已，應加持飲食、香花、燈明等供養。其印合掌十指各微屈令甲相指。以此印置所供養食等上觸之，誦明七遍供養已，即能速滿一切成就。復應以此明印心定坐，想於世界中所有水陸所生諸雜花，及諸上妙花果樹，并諸山大海中珍寶摩尼異香等，如雲集來為供養。即誦妙伽他加持，定中為供養。伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結界畢已，應加持飲食、香花、燈明等供養。其印合掌十指各微屈令甲相指。以此印置所供養食等上觸之，誦明七遍供養已，即能速滿一切成就。復應以此明印心定坐，想於世界中所有水陸所生諸雜花，及諸上妙花果樹，并諸山大海中珍寶摩尼異香等，如雲集來為供養。即誦妙伽他加持，定中為供養。伽他曰：

「以我福德力， 諸佛加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以我福德力， 諸佛加持力，

願此香花雲， 遍滿諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願此香花雲， 遍滿諸佛剎，

供養一切佛， 及諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切佛， 及諸大菩薩。

復應更思惟， 陳其五供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復應更思惟， 陳其五供養，

令福德增長， 滿足悉地願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令福德增長， 滿足悉地願，

能成佛菩提。 先說塗香明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成佛菩提。 先說塗香明，

供養佛功德， 能除行者身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛功德， 能除行者身，

惡毒熱煩惱， 業淨證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡毒熱煩惱， 業淨證菩提。」

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩悉底哩(二合)野那嚩(二合)孽多喃薩嚩怛他(引)孽多南阿三莽彥(引)度怛謎蘇彥(引)度怛謎蘇彥(引)馱嚩底娑頗(二合)囉呬誐誐南莽(引)呼曩曳泥(去)尾薩嚩遏(二合)娑馱彌娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(二合)野那嚩(二合)孽多喃薩嚩怛他(引)孽多南阿三莽彥(引)度怛謎蘇彥(引)度怛謎蘇彥(引)馱嚩底娑頗(二合)囉呬誐誐南莽(引)呼曩曳泥(去)尾薩嚩遏(二合)娑馱彌娑嚩(二合引)訶」

「次說花供養， 福資於行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說花供養， 福資於行者，

三世諸垢穢， 悉淨無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸垢穢， 悉淨無有餘，

佛果當剋證， 皆由此福業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛果當剋證， 皆由此福業。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多南訶(引)嚩路枳多(二合)莽賀布瑟波(二合)嚩磨娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多南訶(引)嚩路枳多(二合)莽賀布瑟波(二合)嚩磨娑嚩(二合引)訶(引)」

「次說焚香福， 能使此加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說焚香福， 能使此加持，

業障煩惱盡。 行者修福業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業障煩惱盡。 行者修福業，

遠聞他方便， 悉來共加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠聞他方便， 悉來共加持。

法身香氣雲， 遍滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身香氣雲， 遍滿十方界，

供養佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛菩薩。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南(引)薩嚩怛他(引)孽多南唵阿孽哩(二合)始棄始棄度莽始棄度莽始棄娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南(引)薩嚩怛他(引)孽多南唵阿孽哩(二合)始棄始棄度莽始棄度莽始棄娑嚩(二合引)訶(引)」

「次說飲食明， 供養佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說飲食明， 供養佛功德，

能使於行者， 速證三脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能使於行者， 速證三脫門，

永離三苦縛， 常資於慧命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離三苦縛， 常資於慧命，

圓滿證三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿證三身。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多(引)南唵嚩隣曩馱思莽賀嚩里娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多(引)南唵嚩隣曩馱思莽賀嚩里娑嚩(二合引)訶」

「次說燈供養， 功德力莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說燈供養， 功德力莊嚴，

能令於行者， 念誦速成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令於行者， 念誦速成就。

如意菩提果， 光明遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意菩提果， 光明遍法界，

能破三界中， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破三界中， 一切諸眾生，

無明業煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明業煩惱。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多(引)南阿孽帝日囉(二合)藍帝儞𮮶儒底始棄娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(三合)野娜嚩(二合)孽多(引)南薩嚩怛他(引)孽多(引)南阿孽帝日囉(二合)藍帝儞𮮶儒底始棄娑嚩(二合引)訶」

「上說五供養， 塗花焚食燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上說五供養， 塗花焚食燈，

其明各八遍， 能令供養物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其明各八遍， 能令供養物。

如雲遍法界， 復應更加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲遍法界， 復應更加持，

令此供養具， 以明加威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此供養具， 以明加威力，

能成真實物， 供養諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成真實物， 供養諸聖眾，

散施諸有情， 皆得實受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散施諸有情， 皆得實受用。

誦此明八遍， 以此加持力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此明八遍， 以此加持力，

滿檀波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿檀波羅蜜。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南薩嚩他欠烏那(二合)誐帝娑頗(二合)囉呬𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南薩嚩他欠烏那(二合)誐帝娑頗(二合)囉呬𤚥誐誐曩劍娑嚩(二合引)訶」

「復應更思惟， 發於真實願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應更思惟， 發於真實願，

即作如是言： 『以我修行福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即作如是言： 『以我修行福，

令此諸妙供， 遍至十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令此諸妙供， 遍至十方界，

一切聖眾前， 願受此微供。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聖眾前， 願受此微供。』

誦明加持之， 便成真實福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦明加持之， 便成真實福。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛囉(二合)南薩嚩怛囉(二合)僧句素彌多鼻惹囉始吠曩麼素覩(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛囉(二合)南薩嚩怛囉(二合)僧句素彌多鼻惹囉始吠曩麼素覩(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引)」

「次應更結不動尊根本印，即誦本明三遍，能令聖者歡喜加持，速得願滿。爾時行者復應更當諦心思惟：『外財所捨恐是輕微，今應更當捨自內財所有身命，供養諸佛菩薩聖眾。』即應發願作如是言：『伏願諸聖眾與我作大護加持，常攝受。』如是三白請，聖眾不違願，便即懺諸罪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應更結不動尊根本印，即誦本明三遍，能令聖者歡喜加持，速得願滿。爾時行者復應更當諦心思惟：『外財所捨恐是輕微，今應更當捨自內財所有身命，供養諸佛菩薩聖眾。』即應發願作如是言：『伏願諸聖眾與我作大護加持，常攝受。』如是三白請，聖眾不違願，便即懺諸罪：

「無始十惡業， 願皆盡銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無始十惡業， 願皆盡銷滅。

復應更迴向： 『今我所修善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復應更迴向： 『今我所修善，

念誦諸功德， 迴與諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦諸功德， 迴與諸有情，

迴向菩提果。』 誦此明加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向菩提果。』 誦此明加持，

令願不虛發， 其明誦八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令願不虛發， 其明誦八遍。

「明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明曰：

「曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南曩謨素覩(二合)帝莽賀嚩日囉呬薩嚩呬蹬迦囉底瑟侘(二合)薩㗚謎(二合)囉麼(二合)怛囉(二合)薩㗚謎(二合)殺達摩拏莽地瑟侘(二合)舒娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南曩謨素覩(二合)帝莽賀嚩日囉呬薩嚩呬蹬迦囉底瑟侘(二合)薩㗚謎(二合)囉麼(二合)怛囉(二合)薩㗚謎(二合)殺達摩拏莽地瑟侘(二合)舒娑嚩(二合引)訶(引)」

「次應更當結前灌頂印，誦明自灌頂已。次結虛空眼印，護自身及護本尊。其印虛心合掌，屈二頭指頭至中指第一節，二大指並竪即成。誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次應更當結前灌頂印，誦明自灌頂已。次結虛空眼印，護自身及護本尊。其印虛心合掌，屈二頭指頭至中指第一節，二大指並竪即成。誦此明曰：

「曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)拏孽帝𮮶薩嚩怛佗(引)孽多𮮶唵誐誐曩者儞誐誐三摩薩嚩覩嚕(二合)誐多底娑囉三婆吠入嚩(二合)囉曩謨阿伽南娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩摩悉底哩(二合)野娜嚩(二合)拏孽帝𮮶薩嚩怛佗(引)孽多𮮶唵誐誐曩者儞誐誐三摩薩嚩覩嚕(二合)誐多底娑囉三婆吠入嚩(二合)囉曩謨阿伽南娑嚩(二合引)訶」

「誦明結印護身訖，即仰開此印，向上如捧狀，便成捧念珠印。即誦此明，用加持念誦速成就。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦明結印護身訖，即仰開此印，向上如捧狀，便成捧念珠印。即誦此明，用加持念誦速成就。明曰：

「曩謨嚩日囉(二合)目契薩嚩怛他(引)櫱帝毘庾(二合)婆誐鑁持嚩(二合)毘藥(二合)怛儞也(二合)他矯唎彥馱唎戰茶里麼蹬祇賓(引)誐里怛他(引)孽多微曳(二合)使多荼底吽入嚩(二合)里多帝逝伊能迦囉焰句嚕(二合)娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨嚩日囉(二合)目契薩嚩怛他(引)櫱帝毘庾(二合)婆誐鑁持嚩(二合)毘藥(二合)怛儞也(二合)他矯唎彥馱唎戰茶里麼蹬祇賓(引)誐里怛他(引)孽多微曳(二合)使多荼底吽入嚩(二合)里多帝逝伊能迦囉焰句嚕(二合)娑嚩(二合)訶」

「次結法界生印自加持，令諸障不生。其印以左右頭指二無名指屈入於掌中面相鉤，竪二大指二中指二相頭相拄開。以印按左臂，次右，至頂上散。每按處，誦此明一遍。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結法界生印自加持，令諸障不生。其印以左右頭指二無名指屈入於掌中面相鉤，竪二大指二中指二相頭相拄開。以印按左臂，次右，至頂上散。每按處，誦此明一遍。明曰：

「曩莫薩嚩沒馱胃地薩怛嚩(二合)南阿(引)薩嚩他薩嚩怛囉(二合)路計娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱胃地薩怛嚩(二合)南阿(引)薩嚩他薩嚩怛囉(二合)路計娑嚩(二合引)訶(引)」

「次即更當結前虛空眼印，誦明七遍(亦名部心)。誦已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空，本尊聖眾親對在己目前。安心定意兩手執持念珠，當心徐念誦，乃至疲極遍數任意。每日三時念誦不令間斷，遍數至極下少不得下於一百八遍。念誦數訖已，即誦虛空眼明加持，結護念珠置於本處。次即却結根印，誦百字明加持自身，令速成就。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次即更當結前虛空眼印，誦明七遍(亦名部心)。誦已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空，本尊聖眾親對在己目前。安心定意兩手執持念珠，當心徐念誦，乃至疲極遍數任意。每日三時念誦不令間斷，遍數至極下少不得下於一百八遍。念誦數訖已，即誦虛空眼明加持，結護念珠置於本處。次即却結根印，誦百字明加持自身，令速成就。明曰：

「唵阿三麼三麼三曼多覩娜多(去)怛嚩必底(二合)舍薩儞賀囉賀囉娑麼(二合)囉拏娑麼(二合)拏微餓多沒馱達摩帝娑羅娑羅。三麼嚩囉荷囉荷囉怛囉(二合)野怛囉(二合)野伽那伽那摩賀末攞𠸪乞叉(二合)儞入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉那娑伽㘑娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿三麼三麼三曼多覩娜多(去)怛嚩必底(二合)舍薩儞賀囉賀囉娑麼(二合)囉拏娑麼(二合)拏微餓多沒馱達摩帝娑羅娑羅。三麼嚩囉荷囉荷囉怛囉(二合)野怛囉(二合)野伽那伽那摩賀末攞𠸪乞叉(二合)儞入嚩(二合)囉入嚩(二合)囉那娑伽㘑娑嚩(二合)訶(引)」

「誦百字加持已，復當想前所觀本尊諸佛聖眾歷然，攝受於我，在己目前，即應更陳前諸種種廣大供養。空中所見一切聖眾供養畢已，復應更當至心迴向發願。作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦百字加持已，復當想前所觀本尊諸佛聖眾歷然，攝受於我，在己目前，即應更陳前諸種種廣大供養。空中所見一切聖眾供養畢已，復應更當至心迴向發願。作如是言：

「『願我所修行， 一切諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願我所修行， 一切諸善業，

念誦加持力， 迴施諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念誦加持力， 迴施諸有情，

出離三界苦， 速證於菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離三界苦， 速證於菩提。』

迴向發願已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向發願已。

「即應結前所結諸界印，左轉即便解已。復結前灌頂印，竪二小指頭相拄，即誦燈焰如來明，以印左轉之，一切諸聖眾各歸本淨土。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即應結前所結諸界印，左轉即便解已。復結前灌頂印，竪二小指頭相拄，即誦燈焰如來明，以印左轉之，一切諸聖眾各歸本淨土。明曰：

「曩莫悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努誐多南唵紇哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫悉底哩(三合)野娜嚩(二合)努誐多南唵紇哩(二合)」

「次結前三昧耶，頂禮諸聖眾，起出於道場，轉讀摩訶衍花嚴等經典，任意自經行。行者若自喫飯食及諸藥物，當即以此明加持食，誦明八遍然後取喫，障者不能為害。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結前三昧耶，頂禮諸聖眾，起出於道場，轉讀摩訶衍花嚴等經典，任意自經行。行者若自喫飯食及諸藥物，當即以此明加持食，誦明八遍然後取喫，障者不能為害。明曰：

「曩麼薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(引)唵嚩(引)藍娜泥帝儒莽利儞娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(二合)南(引)唵嚩(引)藍娜泥帝儒莽利儞娑嚩(二合引)訶」

「行者若能常修行供養，應每日喫飯食荼藥等，皆留少殘置一別器中。即結聖者本劍印加持食上，誦明七遍，送置淨處，至心供養之。其印右手作金剛拳，直並申頭二指大指無名指甲側，加持上。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者若能常修行供養，應每日喫飯食荼藥等，皆留少殘置一別器中。即結聖者本劍印加持食上，誦明七遍，送置淨處，至心供養之。其印右手作金剛拳，直並申頭二指大指無名指甲側，加持上。明曰：

「曩莫三滿多嚩日囉(二合)拏(去)怛囉(二合)吒阿目伽戰拏摩訶嚕殺拏娑頗(二合)吒野吽怛囉(二合)麼野怛囉(二合)麼野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三滿多嚩日囉(二合)拏(去)怛囉(二合)吒阿目伽戰拏摩訶嚕殺拏娑頗(二合)吒野吽怛囉(二合)麼野怛囉(二合)麼野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」

「所用飲食，供養聖者。此尊本願：『大悲捨身奉侍一切持誦者，身如奴僕，現無一目相，受此殘食供養。行者若每食之時心不忘者，我當晝夜常隨擁護，不令諸魔毘那夜迦作諸障難，令不隨意，速滿成就。』行者若夜分寢息時，即當先結淨室莊嚴印。先彎左手背持按心上，後彎右手，於右手上掌相合，舉印置頂上，便分開二手順身下摩。當誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所用飲食，供養聖者。此尊本願：『大悲捨身奉侍一切持誦者，身如奴僕，現無一目相，受此殘食供養。行者若每食之時心不忘者，我當晝夜常隨擁護，不令諸魔毘那夜迦作諸障難，令不隨意，速滿成就。』行者若夜分寢息時，即當先結淨室莊嚴印。先彎左手背持按心上，後彎右手，於右手上掌相合，舉印置頂上，便分開二手順身下摩。當誦此明曰：

「曩麼悉底哩(二合)野娜嚩(二合)努誐多南薩嚩怛他(引)孽多南摩賀三麼(引)野孽帝三麼孽囉(二合)麼麼他孽囉(二合)麼怛囉路計計達麼馱嚩(二合)店多僧伽諦娑嚩(二合引)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼悉底哩(二合)野娜嚩(二合)努誐多南薩嚩怛他(引)孽多南摩賀三麼(引)野孽帝三麼孽囉(二合)麼麼他孽囉(二合)麼怛囉路計計達麼馱嚩(二合)店多僧伽諦娑嚩(二合引)訶」

「淨加持已，即合掌長舒兩臂於頂上，向東方面著地，亦舒二足，至心作禮。禮時觀想一切諸佛菩薩各在本剎，作是念言：『我今捨此身為奴僕，供養奉侍一切佛。唯願攝受，哀愍於我，作最上成就。』如是三白已，然後隨意寢息，常念明相作速起意。又不動尊法品云：佛言不動使者能利益成就一切事業，行者若欲修行作諸法者，先行法誦十萬遍已，即於月八日或十五日一日一夜大作供養。於像前以苦練一千八枚和酥燒，一誦取一枚燒滿一千八遍已，後所作法皆得成就。行者所有言說，人皆敬重無敢違者。若欲縛撲問事策使崩摧，任意皆應。又於月蝕日，取未著地牛糞塗曼荼羅，隨其大小。於其壇上散種種雜花，壇中置大般若經夾。取純色牘子母牛酥一匝置熟銅椀中，取佉陀羅木如齒木大長十二指攪之，於道場前如持念誦不限遍數，令三相現。蝕畢即止。又於山峯上塗壇，斷食念誦滿十萬遍，即見地中一切諸伏藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨加持已，即合掌長舒兩臂於頂上，向東方面著地，亦舒二足，至心作禮。禮時觀想一切諸佛菩薩各在本剎，作是念言：『我今捨此身為奴僕，供養奉侍一切佛。唯願攝受，哀愍於我，作最上成就。』如是三白已，然後隨意寢息，常念明相作速起意。又不動尊法品云：佛言不動使者能利益成就一切事業，行者若欲修行作諸法者，先行法誦十萬遍已，即於月八日或十五日一日一夜大作供養。於像前以苦練一千八枚和酥燒，一誦取一枚燒滿一千八遍已，後所作法皆得成就。行者所有言說，人皆敬重無敢違者。若欲縛撲問事策使崩摧，任意皆應。又於月蝕日，取未著地牛糞塗曼荼羅，隨其大小。於其壇上散種種雜花，壇中置大般若經夾。取純色牘子母牛酥一匝置熟銅椀中，取佉陀羅木如齒木大長十二指攪之，於道場前如持念誦不限遍數，令三相現。蝕畢即止。又於山峯上塗壇，斷食念誦滿十萬遍，即見地中一切諸伏藏。

「又法取乳續續投火中，護摩念誦滿一千遍，能除疫病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取乳續續投火中，護摩念誦滿一千遍，能除疫病。

「又取俱屢草和酥乳蜜等，沃火中燒十萬遍，能除大疫病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取俱屢草和酥乳蜜等，沃火中燒十萬遍，能除大疫病。

「又法取蓮華和酥酪蜜，沃火中燒誦十萬遍，蓮華吉祥天女等能與滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取蓮華和酥酪蜜，沃火中燒誦十萬遍，蓮華吉祥天女等能與滿願。

「又臨河海口入水至胸，誦三十萬遍，得尾沙耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又臨河海口入水至胸，誦三十萬遍，得尾沙耶。

「又取雜花擲火中燒，隨花色得衣。燒五穀子，得穀米隨意受用。又取尾羅嚩(二合)木，擲火中燒念誦十萬遍，即得囉闍王愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取雜花擲火中燒，隨花色得衣。燒五穀子，得穀米隨意受用。又取尾羅嚩(二合)木，擲火中燒念誦十萬遍，即得囉闍王愛敬。

「又取必哩商隅木擲火中燒，能令一切人敬愛。燒齒木，即得無量僕從。燒大麥，即為長者。已上念誦，各滿十萬遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取必哩商隅木擲火中燒，能令一切人敬愛。燒齒木，即得無量僕從。燒大麥，即為長者。已上念誦，各滿十萬遍。

「次說畫不動尊像法。以好淨㲲畫不動尊，著赤土色裙，左垂辮髮髻，眼斜視，左手執劍、右手執索，坐寶蓮華，蹙眉面瞋相，作降三世狀。如是畫已，將此像於河海岸上如法塗壇安像。行者亦著赤色衣，心不染著，寂靜安心乞食為活。即於像前念誦五十萬遍已，即於夜中取詹末一萬段，一誦一擲一擲火中燒之。滿已即不動尊自現其身，滿行者願，所作皆得成就。行者自身為如來使者，證三摩地共諸菩薩同位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說畫不動尊像法。以好淨㲲畫不動尊，著赤土色裙，左垂辮髮髻，眼斜視，左手執劍、右手執索，坐寶蓮華，蹙眉面瞋相，作降三世狀。如是畫已，將此像於河海岸上如法塗壇安像。行者亦著赤色衣，心不染著，寂靜安心乞食為活。即於像前念誦五十萬遍已，即於夜中取詹末一萬段，一誦一擲一擲火中燒之。滿已即不動尊自現其身，滿行者願，所作皆得成就。行者自身為如來使者，證三摩地共諸菩薩同位。

「又欲得降伏一切惡人者，取尸陀林帛畫不動尊，以自己血淡作像色。像置西向，行者東面坐念誦。每日三時洗浴著濕衣，於像前誦滿十萬遍已，即一切所作皆隨成就。仍每日施一切鬼神食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又欲得降伏一切惡人者，取尸陀林帛畫不動尊，以自己血淡作像色。像置西向，行者東面坐念誦。每日三時洗浴著濕衣，於像前誦滿十萬遍已，即一切所作皆隨成就。仍每日施一切鬼神食。

「又法黑月八日夜，於寒林中取母耶摩奴沙，坐其上念誦滿一萬遍。彼摩奴沙即動耳，必不得怕，彼便開口出大開敷蓮華，即便把取，能令己身如十六童子，髮如蓮環，昇空遊於梵天，得大明王主。又於像前每日三時念誦，隨力供養燒沈水香，如是供養滿於六月，至心不斷，即得尾沙耶至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法黑月八日夜，於寒林中取母耶摩奴沙，坐其上念誦滿一萬遍。彼摩奴沙即動耳，必不得怕，彼便開口出大開敷蓮華，即便把取，能令己身如十六童子，髮如蓮環，昇空遊於梵天，得大明王主。又於像前每日三時念誦，隨力供養燒沈水香，如是供養滿於六月，至心不斷，即得尾沙耶至。

「又法欲令他軍陣破散者，加持自軍旌一十遍，執出在軍前，彼軍陣破散退走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他軍陣破散者，加持自軍旌一十遍，執出在軍前，彼軍陣破散退走。

「又法欲禁他軍陣眾令不動者，於自旌上畫不動尊，四面四臂，身作黃色，上下出牙，作大忿怒瞋怖畏狀，遍身火光作天兵勢。行者以旌示彼軍眾，復想聖者以羂索縛彼兵眾，即彼軍眾盡不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲禁他軍陣眾令不動者，於自旌上畫不動尊，四面四臂，身作黃色，上下出牙，作大忿怒瞋怖畏狀，遍身火光作天兵勢。行者以旌示彼軍眾，復想聖者以羂索縛彼兵眾，即彼軍眾盡不能動。

「又法欲令他軍眾自鬪諍退散者，取老鵶鴟梟鴿毛，誦明加持擲火中燒滿一千遍，彼軍眾即自相鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他軍眾自鬪諍退散者，取老鵶鴟梟鴿毛，誦明加持擲火中燒滿一千遍，彼軍眾即自相鬪諍。

「又法欲令捨覩嚕終亡者，取稻糠誦明加持擲火中燒。又想彼捨覩嚕被使者以索縛，將向南方，悶苦吐血而終。彼等族類，皆不得痊，一無存在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令捨覩嚕終亡者，取稻糠誦明加持擲火中燒。又想彼捨覩嚕被使者以索縛，將向南方，悶苦吐血而終。彼等族類，皆不得痊，一無存在。

「又法欲令他軍主終亡者，取鹽土、蠟、苦練葉和擣為埿，作彼形狀置於地上，誦明加持斫斷，彼即終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他軍主終亡者，取鹽土、蠟、苦練葉和擣為埿，作彼形狀置於地上，誦明加持斫斷，彼即終。

「又法欲令他軍貧窮絕糧者，取稻穀加持，彼即貧矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他軍貧窮絕糧者，取稻穀加持，彼即貧矣。

「又法欲令他軍降伏來者，即結不動尊眼印，作瞋怒聲稱吽字，想聖者使諸鬼神捉縛將來，彼即自降。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令他軍降伏來者，即結不動尊眼印，作瞋怒聲稱吽字，想聖者使諸鬼神捉縛將來，彼即自降。

「又法欲令大愛樂者，以七鹽作彼形狀，段段斷之，念誦滿七日，彼即愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令大愛樂者，以七鹽作彼形狀，段段斷之，念誦滿七日，彼即愛樂。

「又取俱蘇摩花燒誦明十萬遍，得藥叉女來，於三事中所求皆得。又取曼陀羅花，稱彼人名加持，即令荒亂。又取鹽加持燒，即得天女來，所使隨意。又加持安悉香燒，即得王臣憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又取俱蘇摩花燒誦明十萬遍，得藥叉女來，於三事中所求皆得。又取曼陀羅花，稱彼人名加持，即令荒亂。又取鹽加持燒，即得天女來，所使隨意。又加持安悉香燒，即得王臣憶念。

「又說畫像法。中畫釋迦牟尼佛，左畫曼殊童子，右畫執金剛菩薩，作微笑面，手執金剛杵。於執金剛下畫不動尊，種種莊嚴。即於像前誦五十萬遍，然後作一切事業皆得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又說畫像法。中畫釋迦牟尼佛，左畫曼殊童子，右畫執金剛菩薩，作微笑面，手執金剛杵。於執金剛下畫不動尊，種種莊嚴。即於像前誦五十萬遍，然後作一切事業皆得隨意。

「又法取燒屍，灰誦明七遍與彼人，即得愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取燒屍，灰誦明七遍與彼人，即得愛樂。

「又法取牛黃加持七遍，點己額上，能令眾人所見皆生敬重，毘那夜迦不能損害，熾盛成就。又於己身上布明梵字，彼羅剎眾諸作障者百由巡內皆悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法取牛黃加持七遍，點己額上，能令眾人所見皆生敬重，毘那夜迦不能損害，熾盛成就。又於己身上布明梵字，彼羅剎眾諸作障者百由巡內皆悉退散。

「又法若人被蛇蛟，經六月不差，誦明加持，於其臂上畫劍契，立差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若人被蛇蛟，經六月不差，誦明加持，於其臂上畫劍契，立差。

「又法畫律迦大蛇纏劍上，劍圍遶畫火焰，誦明加持滿一千遍。以示病者，即自下語。若誦加持病者一百八遍，即常蒙聖者擁護。若每日加持殘食，置淨處供養使者，常如願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法畫律迦大蛇纏劍上，劍圍遶畫火焰，誦明加持滿一千遍。以示病者，即自下語。若誦加持病者一百八遍，即常蒙聖者擁護。若每日加持殘食，置淨處供養使者，常如願。

「又法若惡雨雨，行者瞋怒心大聲稱吽字，惡雲退散。又取棘刺和羅視迦油加持擲火中燒，能止大雨。亦令行者成大結護，亦成就一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若惡雨雨，行者瞋怒心大聲稱吽字，惡雲退散。又取棘刺和羅視迦油加持擲火中燒，能止大雨。亦令行者成大結護，亦成就一切事業。

「又法畫不動尊著赤土色衣，左垂辮髮，眼斜視，童子形，右手執金剛杵當心、左手執寶棒，眼微赤，坐蓮花上，瞋怒相，遍身火焰。於像前結所愛樂印念誦，一切皆得成就。依前念誦，昇空隱形一切愛樂事，皆隨意成就。若無畫像，獨處閑靜或於寺中，或在山窟離雜鬧處，求一切事法皆亦成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法畫不動尊著赤土色衣，左垂辮髮，眼斜視，童子形，右手執金剛杵當心、左手執寶棒，眼微赤，坐蓮花上，瞋怒相，遍身火焰。於像前結所愛樂印念誦，一切皆得成就。依前念誦，昇空隱形一切愛樂事，皆隨意成就。若無畫像，獨處閑靜或於寺中，或在山窟離雜鬧處，求一切事法皆亦成就。

「又法加持瘧病，令自縛下語。又加持鏡，於中聖者現，問事皆語。又取一童子或童女，令淨洗浴著鮮淨衣置道場中，召請聖者入道場加持被此童子，問一切事皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法加持瘧病，令自縛下語。又加持鏡，於中聖者現，問事皆語。又取一童子或童女，令淨洗浴著鮮淨衣置道場中，召請聖者入道場加持被此童子，問一切事皆得。

「又法若欲成就繫迦囉法者，於白月一日日中時，於像前著種種香花供養，不歇誦明一百八遍，想念壇中一切諸佛菩薩攝受。每日如是念誦滿一月，又取苦練木香，又取遏迦木以酥塗上，和白芥子加持擲火中燒，從戌至子乃至寅時。繫迦囉即來語行者言：『使我作何事？』行者攝受，已後常隨行者意所使，隨順供給所須飲食齒木淨水等，常在左右。乃至使往上天取天女，亦即將來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲成就繫迦囉法者，於白月一日日中時，於像前著種種香花供養，不歇誦明一百八遍，想念壇中一切諸佛菩薩攝受。每日如是念誦滿一月，又取苦練木香，又取遏迦木以酥塗上，和白芥子加持擲火中燒，從戌至子乃至寅時。繫迦囉即來語行者言：『使我作何事？』行者攝受，已後常隨行者意所使，隨順供給所須飲食齒木淨水等，常在左右。乃至使往上天取天女，亦即將來。

「又更說根本印明等。其根本印，以二中指內相叉為鉤，二頭指側相拄，二大指各捻自無名指甲上。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又更說根本印明等。其根本印，以二中指內相叉為鉤，二頭指側相拄，二大指各捻自無名指甲上。明曰：

「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏(去)吽尾吉哩(二合)多尾迦囉麼賀畢㘑(二合)多已瑟侘(二合)契怒始瑟侘(二合)賀囉案怛囉(二合)麼囉馱囉者咄囉目佉入嚩(二合)邏比路囉墮計舍吽嚩日囉(二合)孽囉(二合)吽泮吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏(去)吽尾吉哩(二合)多尾迦囉麼賀畢㘑(二合)多已瑟侘(二合)契怒始瑟侘(二合)賀囉案怛囉(二合)麼囉馱囉者咄囉目佉入嚩(二合)邏比路囉墮計舍吽嚩日囉(二合)孽囉(二合)吽泮吒(半音)」

「次說心印。以二小指二無名指內相叉，二中指竪頭相拄，二頭指於中指復曲如鉤，二大指並捻中指中節。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說心印。以二小指二無名指內相叉，二中指竪頭相拄，二頭指於中指復曲如鉤，二大指並捻中指中節。明曰：

「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏怛囉(二合)吒阿母伽戰拏摩賀嚕殺拏娑頗(二合)吒野吽怛囉(二合)麼野怛囉(二合)麼野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏怛囉(二合)吒阿母伽戰拏摩賀嚕殺拏娑頗(二合)吒野吽怛囉(二合)麼野怛囉(二合)麼野吽怛囉(二合)吒唅𤚥」

「次說劍印。左手大指捻無名指小指甲，直頭中二指，右手頭中二指入左掌中，握以為拳，右無名小二指大指捻其甲上。又云左頭指屈，捻大指如環。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說劍印。左手大指捻無名指小指甲，直頭中二指，右手頭中二指入左掌中，握以為拳，右無名小二指大指捻其甲上。又云左頭指屈，捻大指如環。明曰：

「唵娜者邏加拏沒馱制吒迦吽吽佉呬佉呬伊能魚哩(二合)呬𤚥賀唎尾沙索鉢多(二合)惡紇哩(二合)賀泮吒阿哩野(二合)者邏阿孽車緊旨囉夜思伊(引)能迦(引)哩野(二合)句嚕曩麼娑嚩(二合)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娜者邏加拏沒馱制吒迦吽吽佉呬佉呬伊能魚哩(二合)呬𤚥賀唎尾沙索鉢多(二合)惡紇哩(二合)賀泮吒阿哩野(二合)者邏阿孽車緊旨囉夜思伊(引)能迦(引)哩野(二合)句嚕曩麼娑嚩(二合)訶(引)」

「次說金剛杵印。以右手大指捻頭指甲如環，散開餘三指，亦名成就一切事業印。明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說金剛杵印。以右手大指捻頭指甲如環，散開餘三指，亦名成就一切事業印。明曰：

「曩莫三曼多嚩日囉(二合引)拏唵婀者邏迦(引)者嚕娑(引)馱野吽𠰢吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三曼多嚩日囉(二合引)拏唵婀者邏迦(引)者嚕娑(引)馱野吽𠰢吒」

「次說寶山印。以兩手十指內相叉，合結為拳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說寶山印。以兩手十指內相叉，合結為拳。

「次說頭印。左手以四指握大指為拳，置頭上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說頭印。左手以四指握大指為拳，置頭上。

「次說垂辮髮髮印。以二無名指內相叉，竪二中指頭側合，二頭指各捻中指甲上，二大指入無名指小指間甲相背合，二小指合而竪，以印置頭在角上即成。又用此印，翻頭向內到垂置額上，便成聖者眼印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說垂辮髮髮印。以二無名指內相叉，竪二中指頭側合，二頭指各捻中指甲上，二大指入無名指小指間甲相背合，二小指合而竪，以印置頭在角上即成。又用此印，翻頭向內到垂置額上，便成聖者眼印。

「次說口印。以二小指內相交，以二無名指握之，二中指側相拄，二頭指各捻中指甲，二大指向外並直竪置口上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說口印。以二小指內相交，以二無名指握之，二中指側相拄，二頭指各捻中指甲，二大指向外並直竪置口上。

「次說甲印。合印合掌，二頭指二無名指背相著，二大指二中指二小指合而搩開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說甲印。合印合掌，二頭指二無名指背相著，二大指二中指二小指合而搩開。

「次說師子奮迅印。先合，以無名二指屈入掌中背相著，二頭指於中指後屈如鉤，二大指二小指各並直向外申。即起作頻申無熱，遶壇行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說師子奮迅印。先合，以無名二指屈入掌中背相著，二頭指於中指後屈如鉤，二大指二小指各並直向外申。即起作頻申無熱，遶壇行道。

「次說火焰印。右手大指屈押中指，餘三指直竪頭拄右掌心，右手五指散開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說火焰印。右手大指屈押中指，餘三指直竪頭拄右掌心，右手五指散開。

「次說制火焰印。二手各為拳，二大指於頭指間出頭，拳相合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說制火焰印。二手各為拳，二大指於頭指間出頭，拳相合。

「次說商佉印。以二小指內相交，二中指二無名指頭相拄，左頭指直申附中指背，右頭指屈捻中指上節，二大指各捻無名指。從寶山以下諸印，取本部中所愛樂明加持用之，必驗成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說商佉印。以二小指內相交，二中指二無名指頭相拄，左頭指直申附中指背，右頭指屈捻中指上節，二大指各捻無名指。從寶山以下諸印，取本部中所愛樂明加持用之，必驗成就。

「次說索印。二手各作金剛拳，各竪頭指，右頭指內入左掌中握之，竪印當心，誦加持明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說索印。二手各作金剛拳，各竪頭指，右頭指內入左掌中握之，竪印當心，誦加持明曰：

「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏阿波舍伴闍曩吽泮吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼三曼多嚩日囉(二合)拏阿波舍伴闍曩吽泮吒」