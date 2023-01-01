佛說文殊師利一百八名梵讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說文殊師利一百八名梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

我今宣說， 文殊師利， 一百八名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今宣說， 文殊師利， 一百八名，

殊勝功德。 一日三時， 受持讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝功德。 一日三時， 受持讀誦，

所求意願， 決定現前。 依法課持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求意願， 決定現前。 依法課持，

身恒清淨， 罪障消除； 或入軍陣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身恒清淨， 罪障消除； 或入軍陣，

諸怖畏中， 文殊現身， 為作守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸怖畏中， 文殊現身， 為作守護。

若常誦念， 速證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常誦念， 速證菩提。

梵讚第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第一

鉢囉(二合)尼鉢怛也(二合)牟儞母里馱曩(三合)(一) 酥鉢囉(二合)三儞曩唧多娑(引)(二) 嚩叉也(二合引)摩也(二合)阿儞也(二合)曩摩(引)儞(三) 三沒泰囉覩嚩囉尼旦(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)尼鉢怛也(二合)牟儞母里馱曩(三合)(一) 酥鉢囉(二合)三儞曩唧多娑(引)(二) 嚩叉也(二合引)摩也(二合)阿儞也(二合)曩摩(引)儞(三) 三沒泰囉覩嚩囉尼旦(四)

梵讚第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第二

酥魯布魯波馱里左(一) 薩里嚩魯布賀也(二合)凍多囉(二) 薩里嚩(二合)洛叉拏三布囉拏(二合)(三) 曼祖室里(二合)隴多摩室里(二合)野(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酥魯布魯波馱里左(一) 薩里嚩魯布賀也(二合)凍多囉(二) 薩里嚩(二合)洛叉拏三布囉拏(二合)(三) 曼祖室里(二合)隴多摩室里(二合)野(四)

梵讚第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第三

阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一) 阿進怛瑜(二合引)部多尾羯囉(二合)莫(二) 阿進怛也(二合)薩里嚩(二合)達里摩(二合引)拏(三) 阿進怛瑜(二合引)摩(引)曩娑薩怛(二合)他(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一) 阿進怛瑜(二合引)部多尾羯囉(二合)莫(二) 阿進怛也(二合)薩里嚩(二合)達里摩(二合引)拏(三) 阿進怛瑜(二合引)摩(引)曩娑薩怛(二合)他(引)(四)

梵讚第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第四

戍儞也(二合)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一) 戍儞也(二合)達里摩(二合)娑滿地多(二) 戍儞也(二合)摩地母訖底(二合)室左(二合)(三) 戍儞也(二合)怛里(二合)婆嚩禰(引)捨迦(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戍儞也(二合)多(引)婆(引)尾多(引)怛摩(二合)喃(一) 戍儞也(二合)達里摩(二合)娑滿地多(二) 戍儞也(二合)摩地母訖底(二合)室左(二合)(三) 戍儞也(二合)怛里(二合)婆嚩禰(引)捨迦(四)

梵讚第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第五

薩里嚩(二合)倪也(二合)薩里嚩(二合)捺里世(二合)左(一) 薩里嚩(二合)部彌鉢底里尾(二合)部(二) 曼祖室里(二合)嚩舍嚩里底(二合)左(三) 鉢納摩(二合)訖叉(二合)鉢納摩(二合)三婆嚩(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩里嚩(二合)倪也(二合)薩里嚩(二合)捺里世(二合)左(一) 薩里嚩(二合)部彌鉢底里尾(二合)部(二) 曼祖室里(二合)嚩舍嚩里底(二合)左(三) 鉢納摩(二合)訖叉(二合)鉢納摩(二合)三婆嚩(四)

梵讚第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第六

鉢納摩(二合)緊惹敢(切)迦嚩囉拏(二合)室左(二合)(一) 鉢納摩(二合)波里焰(二合)迦摩(引)娑曩(二) 儞路怛波(二合)羅馱囉布多(三) 波尾怛囉(二合)設(引)多摩(引)娑曩(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢納摩(二合)緊惹敢(切)迦嚩囉拏(二合)室左(二合)(一) 鉢納摩(二合)波里焰(二合)迦摩(引)娑曩(二) 儞路怛波(二合)羅馱囉布多(三) 波尾怛囉(二合)設(引)多摩(引)娑曩(四)

梵讚第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第七

鉢囉(二合)怛也(二合)迦沒度(引)沒馱娑怛鑁(三合)(一) 阿禰沒度(引)儞嚕左也(二合)帝(引)(二) 乙里(二合)弟𤚥(引)麼尸多鉢囉(二合)鉢多(二合)(三) 室贊(二合)覩薩怛瑜(二合)波那舍迦(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)怛也(二合)迦沒度(引)沒馱娑怛鑁(三合)(一) 阿禰沒度(引)儞嚕左也(二合)帝(引)(二) 乙里(二合)弟𤚥(引)麼尸多鉢囉(二合)鉢多(二合)(三) 室贊(二合)覩薩怛瑜(二合)波那舍迦(四)

梵讚第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第八

路迦播(引)羅娑賀娑囉(二合)乞叉(二合)(一) 伊濕嚩(二合)囉娑怛鑁(三合)鉢囉(二合)惹鉢帝(引)(二) 尸嚩娑怛鑁(三合)薩里嚩(二合)部多(引)喃(引)(三) 娑怛鑁(二合)尾都虞拏娑誐囉(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 路迦播(引)羅娑賀娑囉(二合)乞叉(二合)(一) 伊濕嚩(二合)囉娑怛鑁(三合)鉢囉(二合)惹鉢帝(引)(二) 尸嚩娑怛鑁(三合)薩里嚩(二合)部多(引)喃(引)(三) 娑怛鑁(二合)尾都虞拏娑誐囉(四)

梵讚第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第九

乙里(二合)史娑怛鑁(三合)奔尼也(二合)室里(二合引)瑟跓(二合)左(一) 濟瑟跓(二合)惹底娑摩(二合)囉娑怛(二合)他(引)(二) 尾曩野俱(引)尾儞(引)多(引)左(三) 𠰒曩補怛嚕(二合引)𠰒曩怛摩(二合)惹(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乙里(二合)史娑怛鑁(三合)奔尼也(二合)室里(二合引)瑟跓(二合)左(一) 濟瑟跓(二合)惹底娑摩(二合)囉娑怛(二合)他(引)(二) 尾曩野俱(引)尾儞(引)多(引)左(三) 𠰒曩補怛嚕(二合引)𠰒曩怛摩(二合)惹(四)

梵讚第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十

婆(引)覩娑賀娑囉(二合)囉濕彌(二合)娑怛鑁(三合)(一) 酥(引)摩娑怛鑁(三合)左物里(二合)賀娑鉢(二合)底(二) 馱曩努(引)嚩魯拏室載(二合)嚩(三) 娑怛鑁(三合)尾瑟拏(二合)娑怛鑁(三合)摩呬濕嚩(二合)囉(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆(引)覩娑賀娑囉(二合)囉濕彌(二合)娑怛鑁(三合)(一) 酥(引)摩娑怛鑁(三合)左物里(二合)賀娑鉢(二合)底(二) 馱曩努(引)嚩魯拏室載(二合)嚩(三) 娑怛鑁(三合)尾瑟拏(二合)娑怛鑁(三合)摩呬濕嚩(二合)囉(四)

梵讚第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十一

阿難覩(引)曩誐囉(引)惹娑怛鑁(三合)(一) 娑建(二合)度細(引)曩(引)鉢底娑多(二合)他(引)(二) 吠摩唧怛囉(二合)酥里捺囉(二合)娑怛鑁(三合)(三) 婆(引)摩設訖囉(二合)多那娑怛(二合)他(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難覩(引)曩誐囉(引)惹娑怛鑁(三合)(一) 娑建(二合)度細(引)曩(引)鉢底娑多(二合)他(引)(二) 吠摩唧怛囉(二合)酥里捺囉(二合)娑怛鑁(三合)(三) 婆(引)摩設訖囉(二合)多那娑怛(二合)他(引)(四)

梵讚第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十二

薩里嚩(二合)禰(引)嚩摩瑜尾囉(一) 薩里嚩(二合)禰吠(引)曩摩塞訖里(三合)多(二) 路(引)迦達里摩(二合)摩羅(引)底覩(三) 娑怛鑁(三合)路計(引)左(引)誐囉(二合)補那誐(二合)羅(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩里嚩(二合)禰(引)嚩摩瑜尾囉(一) 薩里嚩(二合)禰吠(引)曩摩塞訖里(三合)多(二) 路(引)迦達里摩(二合)摩羅(引)底覩(三) 娑怛鑁(三合)路計(引)左(引)誐囉(二合)補那誐(二合)羅(四)

梵讚第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十三

路迦誐也(二合)路迦尾誐也(二合)覩(一) 惹帝喃(引)鉢囉(二合)嚩魯嚩囉(二) 嚩囉努羅野曩怛囉(二合)拏(三) 阿度里(二合)沙瑜(二合)摩囉迦里彌(二合)𧹞(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 路迦誐也(二合)路迦尾誐也(二合)覩(一) 惹帝喃(引)鉢囉(二合)嚩魯嚩囉(二) 嚩囉努羅野曩怛囉(二合)拏(三) 阿度里(二合)沙瑜(二合)摩囉迦里彌(二合)𧹞(四)

梵讚第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十四

儼鼻囉室左(二合)曩嚩儞也(二合)室左(二合)(一) 迦羅也(二合引)拏彌怛囉(二合)三播那(二) 吠捺也(二合)娑恒鑁(三合)舍羅也(二合)罕里多(二合)左(三) 曩囉難摩也(二合)酥娑(引)囉體(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儼鼻囉室左(二合)曩嚩儞也(二合)室左(二合)(一) 迦羅也(二合引)拏彌怛囉(二合)三播那(二) 吠捺也(二合)娑恒鑁(三合)舍羅也(二合)罕里多(二合)左(三) 曩囉難摩也(二合)酥娑(引)囉體(四)

梵讚第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十五

摩底𤚥誐底𤚥室載(二合)嚩(一) 沒弟𤚥室左(二合)尾左乞叉(二合)拏(二) 奔拏也(二合)鑁羯羅波(二合)沒里(二合)乞叉(二合)室左(二合)(三) 冐地孕(二合)誐補澁波(二合)曼尼多(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩底𤚥誐底𤚥室載(二合)嚩(一) 沒弟𤚥室左(二合)尾左乞叉(二合)拏(二) 奔拏也(二合)鑁羯羅波(二合)沒里(二合)乞叉(二合)室左(二合)(三) 冐地孕(二合)誐補澁波(二合)曼尼多(四)

梵讚第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十六

尾目訖底(二合)頗羅三半曩(一) 阿娑囉(二合)野薩里嚩(二合)儞呬喃(引)(二) 摩努賀魯摩努誐也(二合)室左(二合)(三) 阿曩里具(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)左里𧹞(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尾目訖底(二合)頗羅三半曩(一) 阿娑囉(二合)野薩里嚩(二合)儞呬喃(引)(二) 摩努賀魯摩努誐也(二合)室左(二合)(三) 阿曩里具(二合)沒囉(二合)憾摩(二合)左里𧹞(四)

梵讚第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十七

計覩娑怛鑁(二合)誐囉(二合)賀室里(二合)瑟吒(二合)娑怛鑁(三合)(一) 里史鼻母儞布誐嚩(二) 曜嚩囉(引)惹鼻史訖多(二合)怛鑁(三) 那舍部彌濕嚩(二合)嚕鉢囉(二合)部(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計覩娑怛鑁(二合)誐囉(二合)賀室里(二合)瑟吒(二合)娑怛鑁(三合)(一) 里史鼻母儞布誐嚩(二) 曜嚩囉(引)惹鼻史訖多(二合)怛鑁(三) 那舍部彌濕嚩(二合)嚕鉢囉(二合)部(四)

梵讚第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十八

娑(引)里他(二合)嚩護誐拏室里(二合)瑟吒(二合)(一) 儞里嚩(二合)尼所(二合)多摩禰舍迦(二) 佉娑摩(二合)摩地也(二合)羯羅波(二合)娑怛鑁(三合)(三) 怛嚩(二合)帝𡁠嚩(引)喻里嚩左(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 娑(引)里他(二合)嚩護誐拏室里(二合)瑟吒(二合)(一) 儞里嚩(二合)尼所(二合)多摩禰舍迦(二) 佉娑摩(二合)摩地也(二合)羯羅波(二合)娑怛鑁(三合)(三) 怛嚩(二合)帝𡁠嚩(引)喻里嚩左(四)

梵讚第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵讚第十九

怛鑁(二合)進多(引)摩尼薩怛嚩(二合)喃(一) 薩里嚩(二合引)舍波里布囉迦(二) 曩謨窣覩(二合)帝(引)摩賀尾儞也(二合)(三) 薩里嚩(二合)部多曩摩塞訖里(二合)多(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛鑁(二合)進多(引)摩尼薩怛嚩(二合)喃(一) 薩里嚩(二合引)舍波里布囉迦(二) 曩謨窣覩(二合)帝(引)摩賀尾儞也(二合)(三) 薩里嚩(二合)部多曩摩塞訖里(二合)多(四)