曼殊室利菩薩吉祥伽陀

鉢囉(二合)倪焬(二合)誐桑誐(一) 酤里隷(引)訥婆(二合)嚩(二) 冒地唧大(引)(三) 曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾末羅(四) 冒地窣珂阿毘世(引)蓋(引)(五) 拽訥莽(二合)誐羅𡁠(仁卿切)那嚩哩(引)(六) 速窣大(引)(七) 窣儗當(八) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(九) 帝(引)波囉摩訶毘世(引)蓋(引)(十) 室哩(二合引)嚩日囉(二合)薩埵誐拏(十一) 曼拏羅三鉢囉(二合)吠(武每切)世曳(二合引)(十二) 邏(引)寫(引)禰毘(十三) 部嚩那娑(引)囉(十四) 尾邏洗泥(去聲呼)毘(十五) 拽訥莽(二合)誐朗窣珂割囕(十六) 鉢囉(二合)嚩囕鉢囉(二合)儗(引)當(十七) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(十八) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(引)(十九) 遏爹(引)多娑(引)耨(二十) 拶哩多(引)(二十一) 底(丁逸切)薩曳(引)囉世霜(引)(二十二) 薩埵(引)尾冒𠆙(切身)(二十三) 薩怛多酥誐多阿毘世(引)蓋(二十四) 鉢訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引)(二十五) 囉必大(引)鉢囉(二合)儗(引)當(二十六) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(二十七) 帝(引)波囉摩阿毘世蓋(二十八) 室哩(二合)滿(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引)(二十九) 嚩囉曼拏羅屹黎(二合引)(三十) 帝賴(二合引)路計也(二合)囉𡁠也(二合)(三十一) 尾惹踰(引)怛摩(三十二) 那(引)他細(引)酤(三十三) 拽訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引)(三十四) 颯鉢囉(二合)拏帝(引)颯鉢囉(三合)詣(引)當(三十五) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(三十六) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(三十七) 那(引)那(引)惹誐訥尾(二合)那野(三十八) 薩嚕(引)惹播(引)尼(引)(三十九) 三沒馱囉怛曩(二合)(四十) 末酤吒(引)彌怛他(引)毘世(引)蓋(四十一) 拽訥莽(二合)誐朗哥末羅囉(引)誐(四十二) 尾戍提詣(引)當(四十三) 怛訥莽(二合)誐羅婆嚩覩(四十四) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(四十五) 阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)(四十六) 末尼囉怛曩(二合)(四十七) 尾部(引)底囉彌(引)(四十八) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)悉提(四十九) 窣珂那寫(五十) 摩賀(引)阿毘世(引)蓋(五十一) 拽訥莽(二合)誐朗戍婆尾部(引)底羯賴(引)(五十二

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鉢囉(二合)倪焬(二合)誐桑誐(一) 酤里隷(引)訥婆(二合)嚩(二) 冒地唧大(引)(三) 曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾末羅(四) 冒地窣珂阿毘世(引)蓋(引)(五) 拽訥莽(二合)誐羅𡁠(仁卿切)那嚩哩(引)(六) 速窣大(引)(七) 窣儗當(八) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(九) 帝(引)波囉摩訶毘世(引)蓋(引)(十) 室哩(二合引)嚩日囉(二合)薩埵誐拏(十一) 曼拏羅三鉢囉(二合)吠(武每切)世曳(二合引)(十二) 邏(引)寫(引)禰毘(十三) 部嚩那娑(引)囉(十四) 尾邏洗泥(去聲呼)毘(十五) 拽訥莽(二合)誐朗窣珂割囕(十六) 鉢囉(二合)嚩囕鉢囉(二合)儗(引)當(十七) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(十八) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(引)(十九) 遏爹(引)多娑(引)耨(二十) 拶哩多(引)(二十一) 底(丁逸切)薩曳(引)囉世霜(引)(二十二) 薩埵(引)尾冒𠆙(切身)(二十三) 薩怛多酥誐多阿毘世(引)蓋(二十四) 鉢訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引)(二十五) 囉必大(引)鉢囉(二合)儗(引)當(二十六) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(二十七) 帝(引)波囉摩阿毘世蓋(二十八) 室哩(二合)滿(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引)(二十九) 嚩囉曼拏羅屹黎(二合引)(三十) 帝賴(二合引)路計也(二合)囉𡁠也(二合)(三十一) 尾惹踰(引)怛摩(三十二) 那(引)他細(引)酤(三十三) 拽訥莽(二合)誐朗酥囉嚩賴(引)(三十四) 颯鉢囉(二合)拏帝(引)颯鉢囉(三合)詣(引)當(三十五) 怛訥莽(二合)誐朗婆嚩覩(三十六) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(三十七) 那(引)那(引)惹誐訥尾(二合)那野(三十八) 薩嚕(引)惹播(引)尼(引)(三十九) 三沒馱囉怛曩(二合)(四十) 末酤吒(引)彌怛他(引)毘世(引)蓋(四十一) 拽訥莽(二合)誐朗哥末羅囉(引)誐(四十二) 尾戍提詣(引)當(四十三) 怛訥莽(二合)誐羅婆嚩覩(四十四) 帝(引)波囉摩阿毘世(引)蓋(四十五) 阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)(四十六) 末尼囉怛曩(二合)(四十七) 尾部(引)底囉彌(引)(四十八) 薩哩嚩(二合引)哩他(二合)悉提(四十九) 窣珂那寫(五十) 摩賀(引)阿毘世(引)蓋(五十一) 拽訥莽(二合)誐朗戍婆尾部(引)底羯賴(引)(五十二