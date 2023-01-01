妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

歸命一切佛， 諸大菩薩眾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切佛， 諸大菩薩眾！

我今說護摩， 種種之儀式。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說護摩， 種種之儀式。

先誦於真言， 加持其鍬钁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先誦於真言， 加持其鍬钁，

後應廣分別。 加持真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後應廣分別。 加持真言曰：

「唵(引)𩕳佉曩嚩蘇弟(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)𩕳佉曩嚩蘇弟(二) 娑嚩(二合)賀」

誦此真言加持鍬钁，掘護摩爐。於掘爐前，先取河水盛淨器中，誦本部佛真言加持，以水灑地及淨鍬钁、灑掘爐人。灑淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言加持鍬钁，掘護摩爐。於掘爐前，先取河水盛淨器中，誦本部佛真言加持，以水灑地及淨鍬钁、灑掘爐人。灑淨真言曰：

「唵(引)(一) 阿密哩(二合)姤(二) 納婆(二合)嚩野(三) 吽(四) 發吒(五) 娑嚩(二合)賀(六)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿密哩(二合)姤(二) 納婆(二合)嚩野(三) 吽(四) 發吒(五) 娑嚩(二合)賀(六)(引)」

若依護摩法，於未掘爐前一宿，以上方明王真言加持生飯，供養土地及天龍八部，然可掘爐。其爐內土收於淨處，然於河內取砂，先以真言加持其砂。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依護摩法，於未掘爐前一宿，以上方明王真言加持生飯，供養土地及天龍八部，然可掘爐。其爐內土收於淨處，然於河內取砂，先以真言加持其砂。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩蘇麼底(二) 嚩蘇室哩(二合)曳(三) 唵(四)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩蘇麼底(二) 嚩蘇室哩(二合)曳(三) 唵(四)(引)」

誦此真言加持已，其砂填於爐內。次用五㯏七寶四鐵末擦於其上，方可用淨墼。砌護摩爐，勿用甎作。先誦金剛羯磨菩薩真言，加持淨墼。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言加持已，其砂填於爐內。次用五㯏七寶四鐵末擦於其上，方可用淨墼。砌護摩爐，勿用甎作。先誦金剛羯磨菩薩真言，加持淨墼。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)羯囉磨(二合)(二) 劍(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)羯囉磨(二合)(二) 劍(三)」

如是加持已，當用淨墼如法砌之。護摩法者，說其四種。其四種者，一訕底(此言息災)、二補瑟置(此云增益或云富貴)、三嚩舍(此云敬愛)、四阿尾左囉(此云降伏)。此四護摩，爐亦四種。其四種者，若求訕底，當作圓爐；若求補瑟置(二合)，爐如半月或作八角；若求嚩舍，爐作四角；若求阿尾左囉，爐作三角。此之四種，隨所應作。次說護摩爐量，略有三種：第一供養爐八肘，是八角爐也，量深二肘。第二供養爐一肘半，量深一肘半，四面共六肘。第三供養爐一肘，四面共四肘，深亦一肘。隨爐大小作三重緣，於爐前面第三緣上西邊，量比正半亦用淨墼砌作九重，至上漸小。於正半右邊壘作層級，正半左邊上下直砌。爐緣三重表為三界，其九層級表為九地也。如是作已，當於爐內砂上墼下，採於七寶、四鐵末、五穀，想如五種子及七寶、四鐵所成。七寶者(金、銀、真珠、水精、玉、瑠璃、琥珀)，四鐵者(金、銀、銅、鐵)，五穀者(稻、穤、大麥、菉豆、油麻)。其五穀四鐵末，誦毘盧佛真言加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是加持已，當用淨墼如法砌之。護摩法者，說其四種。其四種者，一訕底(此言息災)、二補瑟置(此云增益或云富貴)、三嚩舍(此云敬愛)、四阿尾左囉(此云降伏)。此四護摩，爐亦四種。其四種者，若求訕底，當作圓爐；若求補瑟置(二合)，爐如半月或作八角；若求嚩舍，爐作四角；若求阿尾左囉，爐作三角。此之四種，隨所應作。次說護摩爐量，略有三種：第一供養爐八肘，是八角爐也，量深二肘。第二供養爐一肘半，量深一肘半，四面共六肘。第三供養爐一肘，四面共四肘，深亦一肘。隨爐大小作三重緣，於爐前面第三緣上西邊，量比正半亦用淨墼砌作九重，至上漸小。於正半右邊壘作層級，正半左邊上下直砌。爐緣三重表為三界，其九層級表為九地也。如是作已，當於爐內砂上墼下，採於七寶、四鐵末、五穀，想如五種子及七寶、四鐵所成。七寶者(金、銀、真珠、水精、玉、瑠璃、琥珀)，四鐵者(金、銀、銅、鐵)，五穀者(稻、穤、大麥、菉豆、油麻)。其五穀四鐵末，誦毘盧佛真言加持。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱(二) 覩鑁」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱(二) 覩鑁」

誦此真言已，次念四波羅蜜菩薩真言，加持七寶末。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言已，次念四波羅蜜菩薩真言，加持七寶末。真言曰：

「金剛波羅蜜菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛波羅蜜菩薩：

「唵(引)(一) 薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)(二) 吽(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)(二) 吽(三)」

「寶波羅蜜菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶波羅蜜菩薩：

「唵(引)(一) 囉怛曩(二合)嚩日哩(二合)(二) 怛𠸪(二合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 囉怛曩(二合)嚩日哩(二合)(二) 怛𠸪(二合)(三)」

「法波羅蜜菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法波羅蜜菩薩：

「唵(引)(一) 達囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 紇哩以(三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 達囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 紇哩以(三合)(三)」

「羯磨波羅蜜菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羯磨波羅蜜菩薩：

「唵(引)(一) 羯囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 噁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 羯囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 噁(三)」

誦四明加持已，用採爐內，應用一切香末而和於泥。加持泥真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦四明加持已，用採爐內，應用一切香末而和於泥。加持泥真言曰：

「唵(引)(一) 嚩蘇麼底(二) 室哩(二合)曳(三) 室哩(二合)嚩蘇弟(四) 婆嚩(二合)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩蘇麼底(二) 室哩(二合)曳(三) 室哩(二合)嚩蘇弟(四) 婆嚩(二合)賀(引)(五)」

誦此真言已，當用香泥而泥於爐。如上次第布置訖，應於爐中諦想壇場，運心安布。作訕底法，當想佛身形如白色，復觀己身形相亦爾。應於左手力度第二文上捻數珠，燒物供養，用水精數珠一百八個，面向東坐。作補瑟置(二合)法，想佛金色，自身亦爾。於願度中節內捻數，珠用菩提子一百個，面向南坐。作嚩舍法，想佛赤黃色，自身亦爾。於方度中節內捻數珠，用蓮子九十個，面向西坐。作阿尾左囉法，想佛綠色，自身亦爾。於力度第一文上捻數珠，用槵子七十個，面向北坐。若作護摩法，隨時四種所求之事，當於爐內各別想壇，隨所作部主想安中方。若於四種護摩法外，如恒常供養。中方想阿閦佛，數珠或一百八或所用不定，其上想壇法，廣如大教說。如是運想已，應取吉祥草(用青妙細軟草代之)，當用於八結安於爐八方，表想淨八位。又用草三結安布於爐中，表淨三寶位。又以吉祥草三結為一繫，三繫共九結，護摩最初燒，而表淨爐法。更用草二結，一結安灌頂瓶內，一結安右手戒度上，想如護摩杵，亦表淨手法，表為金剛手。其草結如金剛杵形，以四智真言加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言已，當用香泥而泥於爐。如上次第布置訖，應於爐中諦想壇場，運心安布。作訕底法，當想佛身形如白色，復觀己身形相亦爾。應於左手力度第二文上捻數珠，燒物供養，用水精數珠一百八個，面向東坐。作補瑟置(二合)法，想佛金色，自身亦爾。於願度中節內捻數，珠用菩提子一百個，面向南坐。作嚩舍法，想佛赤黃色，自身亦爾。於方度中節內捻數珠，用蓮子九十個，面向西坐。作阿尾左囉法，想佛綠色，自身亦爾。於力度第一文上捻數珠，用槵子七十個，面向北坐。若作護摩法，隨時四種所求之事，當於爐內各別想壇，隨所作部主想安中方。若於四種護摩法外，如恒常供養。中方想阿閦佛，數珠或一百八或所用不定，其上想壇法，廣如大教說。如是運想已，應取吉祥草(用青妙細軟草代之)，當用於八結安於爐八方，表想淨八位。又用草三結安布於爐中，表淨三寶位。又以吉祥草三結為一繫，三繫共九結，護摩最初燒，而表淨爐法。更用草二結，一結安灌頂瓶內，一結安右手戒度上，想如護摩杵，亦表淨手法，表為金剛手。其草結如金剛杵形，以四智真言加持。真言曰：

「唵(引)(一) 悉馱路左𩕳(二) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 悉馱路左𩕳(二) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」

「唵(引)(一) 計哩計哩麼麼計(二) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 計哩計哩麼麼計(二) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(三) 娑嚩(二合)賀(引)(四)」

「唵(引)(一) 濕吠(二合)帝(二) 半拏囉嚩悉𩕳(三) 惹致𩕳(四) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 濕吠(二合)帝(二) 半拏囉嚩悉𩕳(三) 惹致𩕳(四) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」

「唵(引)(一) 哆哩(二) 咄哆哩(三) 咄哩吽(四) 娑嚩(二合)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 哆哩(二) 咄哆哩(三) 咄哩吽(四) 娑嚩(二合)賀(引)(五)」

如是加持已，當取所燒柴，如法乾好者，可等於施主一肘之手量。以香水灑之，誦毘盧真言加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是加持已，當取所燒柴，如法乾好者，可等於施主一肘之手量。以香水灑之，誦毘盧真言加持。真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱覩(二) 鑁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱覩(二) 鑁(三)」

作法加持已，安柴於爐內，根梢應順用。若是刺木柴，法中不得用。如上布置已，當呪護摩柴，亦誦毘盧明，而用加持之。梵云半左薩曳囉瑟恥(二合，此云五乳柴)，表是五如來正種供養飯。所用五乳柴者，謂尼俱律陀樹等。此方緣無，但取不凋者及無果子柴，枝條令纖細，梢根搵於酥，三杖或五枝或二十五枝而投於火中，想供養於佛。當用五種穀，作法燒供養。誦金剛波羅蜜菩薩真言，先加持五穀。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作法加持已，安柴於爐內，根梢應順用。若是刺木柴，法中不得用。如上布置已，當呪護摩柴，亦誦毘盧明，而用加持之。梵云半左薩曳囉瑟恥(二合，此云五乳柴)，表是五如來正種供養飯。所用五乳柴者，謂尼俱律陀樹等。此方緣無，但取不凋者及無果子柴，枝條令纖細，梢根搵於酥，三杖或五枝或二十五枝而投於火中，想供養於佛。當用五種穀，作法燒供養。誦金剛波羅蜜菩薩真言，先加持五穀。真言曰：

「唵(引)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)(二) 吽(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)(二) 吽(三)」

加持五穀已，次第而供養，表是食之根。酥蜜乳酪等，亦誦於金剛波羅蜜真言，先用加持之。次以五般粥，護摩燒供養。五粥者，謂乳酪、酥、蜜、沙糖、乳糖粥。念法波羅蜜菩薩真言加持。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持五穀已，次第而供養，表是食之根。酥蜜乳酪等，亦誦於金剛波羅蜜真言，先用加持之。次以五般粥，護摩燒供養。五粥者，謂乳酪、酥、蜜、沙糖、乳糖粥。念法波羅蜜菩薩真言加持。真言曰：

「唵(引)(一) 達囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 紇哩以(三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 達囉磨(二合)嚩日哩(二合)(二) 紇哩以(三合)(三)」

如是加持已，表是淨供養。當以根本波羅蜜真言加持五般飯(與五粥同)。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是加持已，表是淨供養。當以根本波羅蜜真言加持五般飯(與五粥同)。真言曰：

「唵(引)(一) 商迦哩(二) 訕底迦哩(三) 齲吒𩕳伽吒野(四) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 商迦哩(二) 訕底迦哩(三) 齲吒𩕳伽吒野(四) 薩嚩囉他(二合)娑馱𩕳(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」

加持五飯已，表法亦同前。如上依法加持訖，當於爐上想一明王，身如舍利塔。又想諸佛皆於塔內。所作護摩運心供養，然可取火。其火想隨所作部主佛種子字為火，或用本明加持，或內想智火發大光焰，或想明王遍身火焰，變用燒物而作供養。燃其火已，或以淨水及與塗香灑火作淨。次下於水，表為淨水。方用酥、蜜、乳酪及五柴、五穀、粥飯先各五投火中，各別供養五如來。隨彼如來，各念本明，燒物供養五如來。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持五飯已，表法亦同前。如上依法加持訖，當於爐上想一明王，身如舍利塔。又想諸佛皆於塔內。所作護摩運心供養，然可取火。其火想隨所作部主佛種子字為火，或用本明加持，或內想智火發大光焰，或想明王遍身火焰，變用燒物而作供養。燃其火已，或以淨水及與塗香灑火作淨。次下於水，表為淨水。方用酥、蜜、乳酪及五柴、五穀、粥飯先各五投火中，各別供養五如來。隨彼如來，各念本明，燒物供養五如來。真言曰：

「毘盧遮那如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘盧遮那如來：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱覩(二) 鑁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)馱覩(二) 鑁(三)」

「阿閦如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿閦如來：

「唵(引)(一) 惡乞蒭(二合)毘夜(二合)(二) 吽(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 惡乞蒭(二合)毘夜(二合)(二) 吽(三)」

「寶生如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶生如來：

「唵(引)(一) 囉恒曩(二合)三婆嚩(二) 怛𠸪(三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 囉恒曩(二合)三婆嚩(二) 怛𠸪(三合)(三)」

「阿彌陀如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌陀如來：

「唵(引)(一) 阿弭多婆(二) 紇哩以(三合)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿弭多婆(二) 紇哩以(三合)(三)」

「不空成就如來： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不空成就如來：

「唵(引)(一) 阿謨伽悉弟(二) 噁(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 阿謨伽悉弟(二) 噁(三)」

先想供養五佛已，次下水供養，想與佛漱口。下水真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先想供養五佛已，次下水供養，想與佛漱口。下水真言曰：

「唵(引)(一) 訖哩(二合)嚕娜地(二) 吽(三) 訖哩(二合)囉嗚娜迦(四) 唵(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 訖哩(二合)嚕娜地(二) 吽(三) 訖哩(二合)囉嗚娜迦(四) 唵(引)(五)」

次以華供養，乃擲於爐內，想華安佛頂上。華供養真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以華供養，乃擲於爐內，想華安佛頂上。華供養真言：

「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 補瑟跛(二合)布惹(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 補瑟跛(二合)布惹(三)」

次用塗香獻而灑於火中，想塗灑諸佛。塗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次用塗香獻而灑於火中，想塗灑諸佛。塗

香供養真言曰：「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 巘馱布惹」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香供養真言曰：「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 巘馱布惹」

又以香供養，想於佛鼻入，供養諸如來。燒香供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以香供養，想於佛鼻入，供養諸如來。燒香供養真言曰：

「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 度播布惹(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 薩嚩怛他誐哆(二) 度播布惹(三)」

次振鈴念讚或誦伽陀，一切臨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次振鈴念讚或誦伽陀，一切臨時。

次燒五穀，念隨所求者部主真言加持燒物。如別無所求事，只念法舍利真言燒物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次燒五穀，念隨所求者部主真言加持燒物。如別無所求事，只念法舍利真言燒物。

供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養真言曰：

「唵(引)(一) 達囉磨(二合)馱覩(二) 誐羅陛(二合)(三) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 達囉磨(二合)馱覩(二) 誐羅陛(二合)(三) 娑嚩(二合)賀」

燒五穀已，當用酥、蜜、乳酪各三投火中。次應下水，運想供養，一如前法。次以粥供養，先燒乳粥，次下燒粥隨意。當燒粥時，取八所淨器或取八葉，以塗香灑之。用粥飯盛於淨器中，以十方天真言加持，於爐八方供養十方天上下二方，心想供養十方天。明次第當說。東方帝釋天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒五穀已，當用酥、蜜、乳酪各三投火中。次應下水，運想供養，一如前法。次以粥供養，先燒乳粥，次下燒粥隨意。當燒粥時，取八所淨器或取八葉，以塗香灑之。用粥飯盛於淨器中，以十方天真言加持，於爐八方供養十方天上下二方，心想供養十方天。明次第當說。東方帝釋天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 印捺囉(二合)野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 印捺囉(二合)野(二) 娑嚩(二合)賀」

東南方火天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方火天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 阿仡曩(二合)曳(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 阿仡曩(二合)曳(二) 娑嚩(二合)賀」

南方焰摩天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方焰摩天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 焰摩野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 焰摩野(二) 娑嚩(二合)賀」

西南方羅剎主天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方羅剎主天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 銘伽舍曩野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 銘伽舍曩野(二) 娑嚩(二合)賀」

西方水天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方水天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 嚩嚕拏野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 嚩嚕拏野(二) 娑嚩(二合)賀」

西北方風天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方風天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 嚩野吠(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 嚩野吠(二) 娑嚩(二合)賀」

北方毘沙門天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方毘沙門天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 吠室囉末拏野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 吠室囉末拏野(二) 娑嚩(二合)賀」

東北方伊舍那天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方伊舍那天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 伊舍娜野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 伊舍娜野(二) 娑嚩(二合)賀」

上方梵天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方梵天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 沒囉(二合)憾麼(二合)野(二) 娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 沒囉(二合)憾麼(二合)野(二) 娑嚩(二合)賀」

下方地天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方地天真言曰：

「曩謨三滿哆沒馱南(一) 必哩(二合)替尾曳(二合)(二) 娑嚩(二合)賀(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨三滿哆沒馱南(一) 必哩(二合)替尾曳(二合)(二) 娑嚩(二合)賀(二合)賀」

此等十方天，先於爐八方，安置八坐位。梵天地天等，於爐上下想。然以瓶內水，瀉供養飯內。次用香華塗香隨位而供養，各念本真言加持供養物。本明誦三遍，安於本方位，然可燒粥供養。燒粥已，酥、蜜、乳酪等各三投火中。下水次第，一如前法。次以飯供養，先燒於乳飯，次酥後酪飯。如是燒飯已，酥、蜜、乳酪等各三投火中。下水次第，並同前法。又以護摩柴，梢根搵於酥，投於火中。又用酥、蜜、乳酪，各三投火中。如是次第訖，然後起立，手執酥器并護摩匙，振鈴念誦，用酥瀉於火中。所有隨喜人，各令塗手執華。候念讚瀉酥訖，各擲華於爐內，往火壇禮拜，表供養圓滿。次用淨帛揩酥覆火燒之，想為佛衣。如上了畢，應用淨瓶繞爐下水，再想漱口作淨。若作護摩時，運想應志心，供養勿須忙。所抄供養物，如菴摩羅果子許(此方如杏子大)。所說護摩壇，當知七佛舌，俱胝諸天口，一切供養中，護摩最為上。所有燒不盡，五穀粥飯等，更用別飲食。及諸華果實，共盛一器中，用塗香灑之，復用燒香熏。先作鉤召契、三昧耶蓮華及金剛縛印，次下水半振鈴，念加持飯真言，想供養天龍八部，及火壇外諸天，運心皆供養。如是護摩供養已，然後奉送諸聖眾。所集祕密殊勝福，普霑一切諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等十方天，先於爐八方，安置八坐位。梵天地天等，於爐上下想。然以瓶內水，瀉供養飯內。次用香華塗香隨位而供養，各念本真言加持供養物。本明誦三遍，安於本方位，然可燒粥供養。燒粥已，酥、蜜、乳酪等各三投火中。下水次第，一如前法。次以飯供養，先燒於乳飯，次酥後酪飯。如是燒飯已，酥、蜜、乳酪等各三投火中。下水次第，並同前法。又以護摩柴，梢根搵於酥，投於火中。又用酥、蜜、乳酪，各三投火中。如是次第訖，然後起立，手執酥器并護摩匙，振鈴念誦，用酥瀉於火中。所有隨喜人，各令塗手執華。候念讚瀉酥訖，各擲華於爐內，往火壇禮拜，表供養圓滿。次用淨帛揩酥覆火燒之，想為佛衣。如上了畢，應用淨瓶繞爐下水，再想漱口作淨。若作護摩時，運想應志心，供養勿須忙。所抄供養物，如菴摩羅果子許(此方如杏子大)。所說護摩壇，當知七佛舌，俱胝諸天口，一切供養中，護摩最為上。所有燒不盡，五穀粥飯等，更用別飲食。及諸華果實，共盛一器中，用塗香灑之，復用燒香熏。先作鉤召契、三昧耶蓮華及金剛縛印，次下水半振鈴，念加持飯真言，想供養天龍八部，及火壇外諸天，運心皆供養。如是護摩供養已，然後奉送諸聖眾。所集祕密殊勝福，普霑一切諸含識。