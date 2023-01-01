妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已，會中有無盡意菩薩從座而起，遶佛三匝却住一面，白佛言：「世尊！我等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行祕密之法，我等只依此法門而修行之，復依何法而修行之？」爾時世尊告無盡意菩薩言：「我證菩提，復應受持過去諸佛同共宣說大曼拏羅壇場聖眾真言。汝等受持，速得成佛。汝等諦聽，當為汝說。」爾時無盡意菩薩白佛言：「世尊大慈為我演說，我等樂聞。」爾時世尊即說請吾功德無盡真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法已，會中有無盡意菩薩從座而起，遶佛三匝却住一面，白佛言：「世尊！我等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行祕密之法，我等只依此法門而修行之，復依何法而修行之？」爾時世尊告無盡意菩薩言：「我證菩提，復應受持過去諸佛同共宣說大曼拏羅壇場聖眾真言。汝等受持，速得成佛。汝等諦聽，當為汝說。」爾時無盡意菩薩白佛言：「世尊大慈為我演說，我等樂聞。」爾時世尊即說請吾功德無盡真言曰：

「曩謨(引)沒馱野(一) 曩謨(引)達囉磨(二合)野(一) 曩謨(引)僧(去聲)伽(去聲)野(一) 曩謨(引)設枳也(二合)母曩曳(一) 怛他(去聲)蘖哆野(一) 囉曷(二合)帝(一) 三(去聲)藐三(去聲)沒馱野(一) 唵(引)(一) 阿(入聲)弭哆鉢囉(二合)陛(一) 尾補攞蘗囉陛(二合)(一) 鉢囉(二合)嚩囉冒地薩弭(一) 悉地也(二合)摩賀(引)蘖哩(二合)陛(一) 覩拏覩拏(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱野(一) 曩謨(引)達囉磨(二合)野(一) 曩謨(引)僧(去聲)伽(去聲)野(一) 曩謨(引)設枳也(二合)母曩曳(一) 怛他(去聲)蘖哆野(一) 囉曷(二合)帝(一) 三(去聲)藐三(去聲)沒馱野(一) 唵(引)(一) 阿(入聲)弭哆鉢囉(二合)陛(一) 尾補攞蘗囉陛(二合)(一) 鉢囉(二合)嚩囉冒地薩弭(一) 悉地也(二合)摩賀(引)蘖哩(二合)陛(一) 覩拏覩拏(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

爾時世尊說是真言已，告無盡意菩薩言：「若有大乘行者建此壇場，請五阿闍梨各於隨門獻淨水、洒塗香、散時華、燒酥燈，并諸供養咸悉奉獻，念此密言皆一七遍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是真言已，告無盡意菩薩言：「若有大乘行者建此壇場，請五阿闍梨各於隨門獻淨水、洒塗香、散時華、燒酥燈，并諸供養咸悉奉獻，念此密言皆一七遍。」

爾時世尊復告無盡意菩薩言：「汝應受持普請大曼拏羅壇場聖眾真言。汝若受持，能脫惡道，救諸眾生。若有行人建此壇場，請五阿闍梨隨門念此真言，凡獻諸供養恒想諸佛眾，誦此祕密言。普請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告無盡意菩薩言：「汝應受持普請大曼拏羅壇場聖眾真言。汝若受持，能脫惡道，救諸眾生。若有行人建此壇場，請五阿闍梨隨門念此真言，凡獻諸供養恒想諸佛眾，誦此祕密言。普請真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩謨(引)阿(去聲)哩也(二合)訖囉(二合)野麼多(上聲)曳(一) 冒地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唵(引)(一) 阿(上聲)訖囉(二合)野(一) 尾(入聲)麼黎(一) 三(去聲)滿多訖囉(二合)野羯攞陛(一) 蘖囉枲(星異切)(一) 三(去聲)母捺囉(二合)娑(去聲)誐囉訖囉(二合)野悉地也(二合)(一) 入嚩(二合)哩多(上聲)三(去聲)滿多(上聲引)訖囉(二合)野布囉儞(二合)(一) 冒地唧哆楞(去聲)迦囉訖囉(二合)野布囉儞(二合)(一) 摩賀抳也(二合)曩(上聲)娑(去聲)誐囉訖囉(二合)野戌(上聲)計(一) 唵(引)(一) 訖囉(二合)抳訖囉(二合)抳(一) 怛他(去聲)迦捨訖囉(二合)野鉢囉(二合)嚩哩(一) 冒地也(二合)冒地也(二合)冒馱野(引)冒馱野(一) 阿(上聲)訖囉(二合)野羯㘑(二合)灑尾(入聲)秫(入聲)弟(一) 蘖誐曩訖囉(二合)養(一) 誐(平聲)誐曩迦攞跛(二合)訖囉(二合)曳(一) 三(去聲)滿多(上聲)迦攞戍(上聲)悉地也(二合)悉地也(一) 薩囉薩囉(一) 薩囉嚩(二合)播跛嚩囉曩訕(所晏切)帝(一) 鉢囉(二合)訕(去聲)麼曩(一) 吽吽吽(一) 唵(引)(一) 阿(上聲)訖囉(二合)夜嚩(入聲)囉曩(上聲)尾穆訖帝(二合)(一) 努嚕努嚕(一) 誐曩尾(入聲)誐帝三(去聲)滿多濕嚩(二合)娑(上聲)羯哩(一) 跛哩布囉拏(二合)摩努(去聲)囉剃(一) 怛囉怛囉(一) 跢(入聲)囉野覩𤚥(一) 麼麼(上聲)濕嚩(二合)薩野(一) 尾(入聲)補攞蘖囉陛(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩謨(引)阿(去聲)哩也(二合)訖囉(二合)野麼多(上聲)曳(一) 冒地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唵(引)(一) 阿(上聲)訖囉(二合)野(一) 尾(入聲)麼黎(一) 三(去聲)滿多訖囉(二合)野羯攞陛(一) 蘖囉枲(星異切)(一) 三(去聲)母捺囉(二合)娑(去聲)誐囉訖囉(二合)野悉地也(二合)(一) 入嚩(二合)哩多(上聲)三(去聲)滿多(上聲引)訖囉(二合)野布囉儞(二合)(一) 冒地唧哆楞(去聲)迦囉訖囉(二合)野布囉儞(二合)(一) 摩賀抳也(二合)曩(上聲)娑(去聲)誐囉訖囉(二合)野戌(上聲)計(一) 唵(引)(一) 訖囉(二合)抳訖囉(二合)抳(一) 怛他(去聲)迦捨訖囉(二合)野鉢囉(二合)嚩哩(一) 冒地也(二合)冒地也(二合)冒馱野(引)冒馱野(一) 阿(上聲)訖囉(二合)野羯㘑(二合)灑尾(入聲)秫(入聲)弟(一) 蘖誐曩訖囉(二合)養(一) 誐(平聲)誐曩迦攞跛(二合)訖囉(二合)曳(一) 三(去聲)滿多(上聲)迦攞戍(上聲)悉地也(二合)悉地也(一) 薩囉薩囉(一) 薩囉嚩(二合)播跛嚩囉曩訕(所晏切)帝(一) 鉢囉(二合)訕(去聲)麼曩(一) 吽吽吽(一) 唵(引)(一) 阿(上聲)訖囉(二合)夜嚩(入聲)囉曩(上聲)尾穆訖帝(二合)(一) 努嚕努嚕(一) 誐曩尾(入聲)誐帝三(去聲)滿多濕嚩(二合)娑(上聲)羯哩(一) 跛哩布囉拏(二合)摩努(去聲)囉剃(一) 怛囉怛囉(一) 跢(入聲)囉野覩𤚥(一) 麼麼(上聲)濕嚩(二合)薩野(一) 尾(入聲)補攞蘖囉陛(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

爾時世尊說是真言已，復告無盡意菩薩：「汝應受持內外結淨真言。若復有人建置壇場，請五阿闍梨隨門默念此真言加持淨水，將此淨水以自手掌自灌其頂及自飲已，能消災橫、獲大吉祥。及為道場主洒入壇路，及洒一切供養物等，默誦此真言加持。」即說內外結淨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是真言已，復告無盡意菩薩：「汝應受持內外結淨真言。若復有人建置壇場，請五阿闍梨隨門默念此真言加持淨水，將此淨水以自手掌自灌其頂及自飲已，能消災橫、獲大吉祥。及為道場主洒入壇路，及洒一切供養物等，默誦此真言加持。」即說內外結淨真言曰：

「唵(引)(一) 尾誐多嚩囉曩(上聲)(一) 三(去聲)滿多跛哩數馱𩕳(一) 唵(引)(一) 麼抳麼抳(一) 佉(上聲)囉佉(上聲)囉(一) 乞叉(二合)野蘖賀禰(一) 吽吽(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 尾誐多嚩囉曩(上聲)(一) 三(去聲)滿多跛哩數馱𩕳(一) 唵(引)(一) 麼抳麼抳(一) 佉(上聲)囉佉(上聲)囉(一) 乞叉(二合)野蘖賀禰(一) 吽吽(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有普請阿彌陀如來、阿閦如來、毘盧遮那如來真言，及想三佛種智字亦應受持。若復有人建置壇場，請五阿闍梨各想自身為釋迦牟尼佛寶閣，然請三佛及想種智，念此普請真言一七遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有普請阿彌陀如來、阿閦如來、毘盧遮那如來真言，及想三佛種智字亦應受持。若復有人建置壇場，請五阿闍梨各想自身為釋迦牟尼佛寶閣，然請三佛及想種智，念此普請真言一七遍。

「唵(引)(一) 弭哩弭哩(一) 弭哩弭哩(一) 伽囉(二合)野伽囉(二合)野(一) 訖囉(二合)野(一) 訖囉(二合)野(一) 暗陀(一) 憾(閦一) 暗(亞降切盧)(一) 母𩕳母𩕳(一) 鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(一) 訖囉(二合)曳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 弭哩弭哩(一) 弭哩弭哩(一) 伽囉(二合)野伽囉(二合)野(一) 訖囉(二合)野(一) 訖囉(二合)野(一) 暗陀(一) 憾(閦一) 暗(亞降切盧)(一) 母𩕳母𩕳(一) 鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(一) 訖囉(二合)曳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

佛告無盡意菩薩：「復有普請八大菩薩及四大天、四大天王、四大天女真言，汝當受持。若有眾生恒時供養默誦持者，能殄障惱獲大智慧，能開五眼利益無量。」即說普請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「復有普請八大菩薩及四大天、四大天王、四大天女真言，汝當受持。若有眾生恒時供養默誦持者，能殄障惱獲大智慧，能開五眼利益無量。」即說普請真言曰：

「曩麼(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩麼阿(去聲)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉野(一) 冒地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 伊(上聲)呬曳(二合)呬(入聲)(一) 鉢囉(二合)娑(去聲)曩(上聲)矩嚕(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 矩㘑矩㘑(一) 矩㘑毘夜(二合)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩麼阿(去聲)哩也(二合)嚩路枳帝濕嚩(二合)囉野(一) 冒地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 伊(上聲)呬曳(二合)呬(入聲)(一) 鉢囉(二合)娑(去聲)曩(上聲)矩嚕(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 矩㘑矩㘑(一) 矩㘑毘夜(二合)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有普供養八大菩薩真言，我今宣說。若有眾生虔誠供養默誦持者，能令眾生獲四無礙辯，增長福德。」即說普供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有普供養八大菩薩真言，我今宣說。若有眾生虔誠供養默誦持者，能令眾生獲四無礙辯，增長福德。」即說普供養真言曰：

「曩麼(引)悉底(二合)踰迦曩(上聲)闥野(一) 路迦寫呬(上聲)多劍(上聲)播夜(一) 曩麼(引)悉底(二合)尾濕嚩(二合)嚕播野(一) 薩嚩嚩誐毘喻(二合)曩謨曩麼(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼(引)悉底(二合)踰迦曩(上聲)闥野(一) 路迦寫呬(上聲)多劍(上聲)播夜(一) 曩麼(引)悉底(二合)尾濕嚩(二合)嚕播野(一) 薩嚩嚩誐毘喻(二合)曩謨曩麼(引)」

「復次無盡意菩薩！我有歸命供養金剛王大天真言，汝當受持。若有眾生香華供養默誦持者，能拔有情出於三界，獲大菩提。」即說歸命供養真言曰(如同上說)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次無盡意菩薩！我有歸命供養金剛王大天真言，汝當受持。若有眾生香華供養默誦持者，能拔有情出於三界，獲大菩提。」即說歸命供養真言曰(如同上說)。

「無盡意菩薩！復有歸命供養大大天真言，汝當受持。若有眾生種種供養默誦持者，同於諸佛天龍侍衛，功德無量難可具宣。」即說歸命供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有歸命供養大大天真言，汝當受持。若有眾生種種供養默誦持者，同於諸佛天龍侍衛，功德無量難可具宣。」即說歸命供養真言曰：

「唵(引)(一) 曩(上聲)麼(引)始嚩野(一) 扇(上聲)多野(一) 迦囉曩怛囉(二合)野(一) 係多吠(一) 𩕳吠娜夜弭(一) 左怛麼(二合)南(上聲)(一) 怛岡(二合)蘖帝(一) 播囉弭濕嚩(二合)囉(一) 壹底(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 曩(上聲)麼(引)始嚩野(一) 扇(上聲)多野(一) 迦囉曩怛囉(二合)野(一) 係多吠(一) 𩕳吠娜夜弭(一) 左怛麼(二合)南(上聲)(一) 怛岡(二合)蘖帝(一) 播囉弭濕嚩(二合)囉(一) 壹底(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有歸命供養大自在天真言，汝當受持。若有眾生恭敬供養默誦持者，能令有情得免輪迴獲大自在，親自擁護求者遂願。」即說歸命供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有歸命供養大自在天真言，汝當受持。若有眾生恭敬供養默誦持者，能令有情得免輪迴獲大自在，親自擁護求者遂願。」即說歸命供養真言曰：

「唵(引)(一) 曩謨(引)摩賀(引)儞(去聲)嚩野(一) 摩賀(引)背(蒲來切)囉嚩野(一) 摩賀(引)麼呬(上聲)濕嚩(二合)囉野(一) 薩嚩儞(入聲)嚩多(一) 布𠰒多(一) 曩謨(引)塞訖哩(二合)跢野(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 曩謨(引)摩賀(引)儞(去聲)嚩野(一) 摩賀(引)背(蒲來切)囉嚩野(一) 摩賀(引)麼呬(上聲)濕嚩(二合)囉野(一) 薩嚩儞(入聲)嚩多(一) 布𠰒多(一) 曩謨(引)塞訖哩(二合)跢野(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有歸命供養黑大天真言，汝當受持。若有眾生恒時供養默誦持者，所辦事業皆得圓滿。」即說歸命供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有歸命供養黑大天真言，汝當受持。若有眾生恒時供養默誦持者，所辦事業皆得圓滿。」即說歸命供養真言曰：

「唵(引)(一) 曩謨(引)摩賀(引)迦攞野(一) 底哩(二合)補囉(引)蘖囉(二合)娜賀曩野(一) 薩嚩儞(去聲)嚩阿(去聲)婆(去聲)養娜那(去聲)野(一) 薩嚩婆(去聲)曳(引)毘藥(二合)(一) 怛囉(二合)拏(上聲)迦囉(上聲)野(一) 薩娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 曩謨(引)摩賀(引)迦攞野(一) 底哩(二合)補囉(引)蘖囉(二合)娜賀曩野(一) 薩嚩儞(去聲)嚩阿(去聲)婆(去聲)養娜那(去聲)野(一) 薩嚩婆(去聲)曳(引)毘藥(二合)(一) 怛囉(二合)拏(上聲)迦囉(上聲)野(一) 薩娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有普請四大天王真言，汝當受持。若有眾生常當供養默誦持者，能殄障惱獲大吉祥，富貴自在壽命延長。」即說普請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有普請四大天王真言，汝當受持。若有眾生常當供養默誦持者，能殄障惱獲大吉祥，富貴自在壽命延長。」即說普請真言曰：

「唵(引)(一) 曩謨(引)拶咄嚕(二合)摩賀(引)路迦播攞野(一) 尾嚕拏(入聲)迦(一) 尾嚕播乞叉(二合)(一) 地哩(二合)怛囉(上聲)瑟姹(二合)(一) 矩吠囉能(上聲)(一) 伊(上聲)帝曳(二合)爽(一) 薩嚩儞(去聲)嚩南(上聲)(一) 布紫也(二合)演底布曩布曩(一) 薩嚩沫陵(上聲)(一) 薩嚩度播(一) 薩嚩儞(入聲)𠰢(一) 怛體嚩(入聲)左頗攞嚩(入聲)娑怛囉(二合)(一) 攃怛𠻴(二合)左曼娜𩕳(一) 鉢囉(二合)抳鉢底曳(二合)(一) 惹(入聲)蘖多(二合)虞(上聲)嚕(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)吠(無昧切)室囉(二合)麼曩野(一) 補嚕𤚥(二合)蘖謎(一) 曩麼(引)薩(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 曩謨(引)拶咄嚕(二合)摩賀(引)路迦播攞野(一) 尾嚕拏(入聲)迦(一) 尾嚕播乞叉(二合)(一) 地哩(二合)怛囉(上聲)瑟姹(二合)(一) 矩吠囉能(上聲)(一) 伊(上聲)帝曳(二合)爽(一) 薩嚩儞(去聲)嚩南(上聲)(一) 布紫也(二合)演底布曩布曩(一) 薩嚩沫陵(上聲)(一) 薩嚩度播(一) 薩嚩儞(入聲)𠰢(一) 怛體嚩(入聲)左頗攞嚩(入聲)娑怛囉(二合)(一) 攃怛𠻴(二合)左曼娜𩕳(一) 鉢囉(二合)抳鉢底曳(二合)(一) 惹(入聲)蘖多(二合)虞(上聲)嚕(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)吠(無昧切)室囉(二合)麼曩野(一) 補嚕𤚥(二合)蘖謎(一) 曩麼(引)薩(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有普請法語天女、主寶天女、吉祥天女、降魔天女真言，汝當受持。若有眾生隨分供養默誦持者，四大天女恒與眾生作大利益，凡辦壇場或諸事業，悉垂加護皆得圓滿。」即說普請四大天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有普請法語天女、主寶天女、吉祥天女、降魔天女真言，汝當受持。若有眾生隨分供養默誦持者，四大天女恒與眾生作大利益，凡辦壇場或諸事業，悉垂加護皆得圓滿。」即說普請四大天女真言曰：

「唵(引)(一) 惡乞叉(二合)麼抳(一) 三(去聲)麼曳曩(一) 吽(一) 阿(去聲)哩也(二合)屈呂(二合)毘夜(二合)(一) 細喻(二合)鉢卑夜(二合)娜野(一) 曩母曼祖室哩(二合)夜野(一) 矩麼囉部跢(去聲)野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)蘖哩鼻(二合)(一) 麼抳蘗哩鼻(二合)(一) 卑夜(二合)娜野蘗哩鼻(二合)(一) 三(去聲)麼三(去聲)滿多蘗哩鼻(二合)(一) 布惹嚩日哩(二合)抳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 惡乞叉(二合)麼抳(一) 三(去聲)麼曳曩(一) 吽(一) 阿(去聲)哩也(二合)屈呂(二合)毘夜(二合)(一) 細喻(二合)鉢卑夜(二合)娜野(一) 曩母曼祖室哩(二合)夜野(一) 矩麼囉部跢(去聲)野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)蘖哩鼻(二合)(一) 麼抳蘗哩鼻(二合)(一) 卑夜(二合)娜野蘗哩鼻(二合)(一) 三(去聲)麼三(去聲)滿多蘗哩鼻(二合)(一) 布惹嚩日哩(二合)抳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有法語天女真言，汝當受持。若有眾生恒默誦持或常供養，此人現世獲大智慧明記不忘。」即說法語天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有法語天女真言，汝當受持。若有眾生恒默誦持或常供養，此人現世獲大智慧明記不忘。」即說法語天女真言曰：

「唵(引)(一) 曩母(引)薩囉娑嚩(二合)帝(一) 曩麼(引)娑覩(二合)毘樣(二合)(一) [革*(蔑-戍+戊)]囉儞夜(二合引)迦麼左嚕抳(一) 尾儞也(二合)囕鼻(一) 羯哩灑弭(一) 悉地婆(去聲)嚩覩銘娑(上聲)娜(引)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 曩母(引)薩囉娑嚩(二合)帝(一) 曩麼(引)娑覩(二合)毘樣(二合)(一) [革*(蔑-戍+戊)]囉儞夜(二合引)迦麼左嚕抳(一) 尾儞也(二合)囕鼻(一) 羯哩灑弭(一) 悉地婆(去聲)嚩覩銘娑(上聲)娜(引)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有主寶天女真言，汝當受持。若有眾生常默誦持供養恭敬，此人現世少病少惱，無有非人得其魔便，離諸災難。」即說主寶天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有主寶天女真言，汝當受持。若有眾生常默誦持供養恭敬，此人現世少病少惱，無有非人得其魔便，離諸災難。」即說主寶天女真言曰：

「曩謨(引)娑覩(二合)訶哩底也(二合)曳(一) 捺舍儞誐路迦播攞室者(二合)(一) 薩嚩吠阿(入聲)怛囒(二合)拏羯哩(一) 囉(入聲)訖𠻴(二合)矩嚕滿覩(一) 薩嚩尾怛(一) 訖哩(二合)惹拏(二合)賀囉𩕳(一) 訶哩多曳(二合)薩(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)娑覩(二合)訶哩底也(二合)曳(一) 捺舍儞誐路迦播攞室者(二合)(一) 薩嚩吠阿(入聲)怛囒(二合)拏羯哩(一) 囉(入聲)訖𠻴(二合)矩嚕滿覩(一) 薩嚩尾怛(一) 訖哩(二合)惹拏(二合)賀囉𩕳(一) 訶哩多曳(二合)薩(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有吉祥天女真言，汝當受持。若有眾生供養恭敬默誦持者，此人現世富貴自在，於當來世獲得身相圓滿。」即說吉祥天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有吉祥天女真言，汝當受持。若有眾生供養恭敬默誦持者，此人現世富貴自在，於當來世獲得身相圓滿。」即說吉祥天女真言曰：

「唵(引)(一) 室哩(二合)悟哩(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)攞佉弭(二合)(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)野灑濕吠(二合)𩕳(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)沫蘇(上聲)地沫蘇(上聲)馱囉(一) 曩麼(引)馱囉抳(一) 室哩(二合)儞尾(一) 野灑濕吠(二合)𩕳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 室哩(二合)悟哩(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)攞佉弭(二合)(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)野灑濕吠(二合)𩕳(一) 唵(引)(一) 室哩(二合)沫蘇(上聲)地沫蘇(上聲)馱囉(一) 曩麼(引)馱囉抳(一) 室哩(二合)儞尾(一) 野灑濕吠(二合)𩕳(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有降魔天女真言，汝當受持。若有眾生供養恭敬默誦持者，此人現世凡辦事業皆得成就，一切天魔不能得便。」即說降魔天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有降魔天女真言，汝當受持。若有眾生供養恭敬默誦持者，此人現世凡辦事業皆得成就，一切天魔不能得便。」即說降魔天女真言曰：

「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)句嚕(二合)地濕嚩(二合)哩(一) 摩賀(引)贊(上聲)致𩕳(一) 摩賀(引)尾(入聲)儞也(二合)濕嚩(二合)哩(一) 摩賀(引)沫泗(上聲)濕嚩(二句) 哩(一) 摩賀(引)餉企𩕳(一) 摩賀(引)曩儞𩕳(一) 尾濕尾(二合)濕嚩(二合)哩(一) 麼呬(上聲)濕嚩(二合)哩(一) 薩嚩囉達(二合)悉地羯哩(一) 曩麼(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 嚩日囉(二合)句嚕(二合)地濕嚩(二合)哩(一) 摩賀(引)贊(上聲)致𩕳(一) 摩賀(引)尾(入聲)儞也(二合)濕嚩(二合)哩(一) 摩賀(引)沫泗(上聲)濕嚩(二句) 哩(一) 摩賀(引)餉企𩕳(一) 摩賀(引)曩儞𩕳(一) 尾濕尾(二合)濕嚩(二合)哩(一) 麼呬(上聲)濕嚩(二合)哩(一) 薩嚩囉達(二合)悉地羯哩(一) 曩麼(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有加持飲食真言，汝當受持。若未來世有傳教師，以諸飲食各碎少許共盛一器，於壇前坐安左掌內，念此真言加持七遍。每至昏時往於壇外，而以右手十方俵散，為不能入曼拏大壇諸天鬼神而為供養。依如是法，所求遂願，亦名隨求真言。」即說加持飲食真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有加持飲食真言，汝當受持。若未來世有傳教師，以諸飲食各碎少許共盛一器，於壇前坐安左掌內，念此真言加持七遍。每至昏時往於壇外，而以右手十方俵散，為不能入曼拏大壇諸天鬼神而為供養。依如是法，所求遂願，亦名隨求真言。」即說加持飲食真言曰：

「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩麼阿(去聲)哩也(二合)嚩路枳帝(一) 濕嚩(二合)囉野(一) 冐地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 矩黎矩黎(一) 矩黎毘夜(二合)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一) 曩麼阿(去聲)哩也(二合)嚩路枳帝(一) 濕嚩(二合)囉野(一) 冐地薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)薩怛嚩(二合)野(一) 摩賀(引)迦嚕抳迦野(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 矩黎矩黎(一) 矩黎毘夜(二合)(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

「無盡意菩薩！復有遮一切惡魔消災除橫真言，汝當受持。若未來世有傳教師，以線一條，生酥、黃芥子相和，誦此真言加持二十一遍，線用闌界壇場，一切惡魔不能得入。若有病人而用此線繫胭頸上，當繫之時，以此真言加持二十一遍，病即除差。生酥、黃芥子以火燒之，熏道場主，滅其重罪。若有病人以此生酥及黃芥子燒之，熏病人鼻及所臥處，其病即愈。當熏之時亦念此真言加持二十一遍。或以加持淨水闌界壇場，亦念此真言，邪魔不能得入。若有病人加持淨水，念此真言二十一遍，以加持水洒其病人，病即除愈。若有眾生恒誦持者，所有災患皆得消滅。」即說消災除橫真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意菩薩！復有遮一切惡魔消災除橫真言，汝當受持。若未來世有傳教師，以線一條，生酥、黃芥子相和，誦此真言加持二十一遍，線用闌界壇場，一切惡魔不能得入。若有病人而用此線繫胭頸上，當繫之時，以此真言加持二十一遍，病即除差。生酥、黃芥子以火燒之，熏道場主，滅其重罪。若有病人以此生酥及黃芥子燒之，熏病人鼻及所臥處，其病即愈。當熏之時亦念此真言加持二十一遍。或以加持淨水闌界壇場，亦念此真言，邪魔不能得入。若有病人加持淨水，念此真言二十一遍，以加持水洒其病人，病即除愈。若有眾生恒誦持者，所有災患皆得消滅。」即說消災除橫真言曰：

「唵(引)(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唧哩唧哩摩買(引)唧哩(一) 覩拏(上聲)覩拏摩賀(引)覩拏(一) 入嚩(二合)黎入嚩(二合)黎摩賀(引)入嚩(二合)黎(一) 呬(上聲)禮呬禮摩賀(引)呬禮(一) 娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一) 怛儞也(二合)他(去聲)(一) 唧哩唧哩摩買(引)唧哩(一) 覩拏(上聲)覩拏摩賀(引)覩拏(一) 入嚩(二合)黎入嚩(二合)黎摩賀(引)入嚩(二合)黎(一) 呬(上聲)禮呬禮摩賀(引)呬禮(一) 娑嚩(二合)賀(引)」

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已，彌勒菩薩等聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已，彌勒菩薩等聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。