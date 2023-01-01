妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊作如是觀、說如是法、現如是神變已、會中復有金剛手菩薩從座而起、遶佛三匝却住一面、右膝著地合掌恭敬白佛言：「世尊！我等聞如是法、見如是神變、學如是祕密法門，當有何果？」爾時世尊聞如是已，默而不答。世尊口中放六色光，遍覆三千大千世界，一一光中化無量佛。爾時金剛手菩薩與諸眾會皆見神變，咸生歡喜恭敬禮拜。經須臾頃，其六色光乃於世尊頂門而入。金剛手菩薩復白佛言：「世尊！有何因緣現如是光？」世尊告曰：「汝當諦聽，吾為汝說。汝若依此法門而修行之，決成正覺亦放是光，能現如是大神變事得果圓滿。金剛手！若將來世國王大臣、長者居士、婆羅門等，若有國王災難起時，依此大曼拏羅法，請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場。欲建壇場，先選殊勝及自愛樂之地，或華園地、或左右水流之地、或郭外伽藍之地、或曠野平川之地、或山崖中平地。如隨處地之不淨，取盡不淨雜土，取河中淨沙填其壇地而作壇場。既選地已，阿闍黎師加持生飯，先安土地。以淨細索自方封量，隨壇主力，壇場大小或四肘、八肘、十六肘、二十一肘。既封量已，阿闍黎等著新淨衣，以金剛橛四角釘之，先自於東南角至東北角。以鍬各開少許壇土，然可令淨人自方下手，取土直至水際。或力不及取至元土，然用四寶末㧲之，却著河中淨土填之，以成其壇。握上淨人並令沐浴、著新淨衣、食三白食。如力不及，淨飯亦得，至壇圓滿。其壇高一肘量，想半肘在壇之下。壇高半肘，於半肘內取二廷為高量，一廷為水池，然以淨土及野田乳牛糞相和埿壇。隨壇主力以蓋殿堂，如力不及草舍亦得。而開四門，門去其壇相去四步，去壇二步以為壇界。界內供養，界外二步為行道處。然以乳牛野糞淨水相和淨箒掃壇已，於壇堂外八方以淨塼石埿八蓮臺，各安生飯一分，每日晨昏二時換其生飯。上下二方於本尊面前臺內共置生飯三分。然於四門蓮臺外，各安護摩爐。其爐東圓、南三角、西以半月形、北用爐四方，各一阿闍黎以護摩供養。如力不及，一二阿闍黎亦得；更或不及，一阿闍黎。於本尊前蓮臺之外，面向本尊，運心普供養壇場諸聖眾、輪王阿闍黎等。凡建大壇開啟道場，預選白月吉日、二月八日、十三日、十五日。阿闍黎等並預結淨，香湯沐浴、上下新衣、食三白食。阿闍黎等以自右手肘量其肘量，肘至忍峯，餘橫四指為一肘量。夫為壇法，有三重界，四肘量壇。內一重界，方二肘量，第二第三各一肘量。八肘量壇，內方四肘，第二第三各二肘量。十六肘量壇，內方八肘，第二第三各四肘量。二十一肘量壇，內方十肘量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作如是觀、說如是法、現如是神變已、會中復有金剛手菩薩從座而起、遶佛三匝却住一面、右膝著地合掌恭敬白佛言：「世尊！我等聞如是法、見如是神變、學如是祕密法門，當有何果？」爾時世尊聞如是已，默而不答。世尊口中放六色光，遍覆三千大千世界，一一光中化無量佛。爾時金剛手菩薩與諸眾會皆見神變，咸生歡喜恭敬禮拜。經須臾頃，其六色光乃於世尊頂門而入。金剛手菩薩復白佛言：「世尊！有何因緣現如是光？」世尊告曰：「汝當諦聽，吾為汝說。汝若依此法門而修行之，決成正覺亦放是光，能現如是大神變事得果圓滿。金剛手！若將來世國王大臣、長者居士、婆羅門等，若有國王災難起時，依此大曼拏羅法，請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場。欲建壇場，先選殊勝及自愛樂之地，或華園地、或左右水流之地、或郭外伽藍之地、或曠野平川之地、或山崖中平地。如隨處地之不淨，取盡不淨雜土，取河中淨沙填其壇地而作壇場。既選地已，阿闍黎師加持生飯，先安土地。以淨細索自方封量，隨壇主力，壇場大小或四肘、八肘、十六肘、二十一肘。既封量已，阿闍黎等著新淨衣，以金剛橛四角釘之，先自於東南角至東北角。以鍬各開少許壇土，然可令淨人自方下手，取土直至水際。或力不及取至元土，然用四寶末㧲之，却著河中淨土填之，以成其壇。握上淨人並令沐浴、著新淨衣、食三白食。如力不及，淨飯亦得，至壇圓滿。其壇高一肘量，想半肘在壇之下。壇高半肘，於半肘內取二廷為高量，一廷為水池，然以淨土及野田乳牛糞相和埿壇。隨壇主力以蓋殿堂，如力不及草舍亦得。而開四門，門去其壇相去四步，去壇二步以為壇界。界內供養，界外二步為行道處。然以乳牛野糞淨水相和淨箒掃壇已，於壇堂外八方以淨塼石埿八蓮臺，各安生飯一分，每日晨昏二時換其生飯。上下二方於本尊面前臺內共置生飯三分。然於四門蓮臺外，各安護摩爐。其爐東圓、南三角、西以半月形、北用爐四方，各一阿闍黎以護摩供養。如力不及，一二阿闍黎亦得；更或不及，一阿闍黎。於本尊前蓮臺之外，面向本尊，運心普供養壇場諸聖眾、輪王阿闍黎等。凡建大壇開啟道場，預選白月吉日、二月八日、十三日、十五日。阿闍黎等並預結淨，香湯沐浴、上下新衣、食三白食。阿闍黎等以自右手肘量其肘量，肘至忍峯，餘橫四指為一肘量。夫為壇法，有三重界，四肘量壇。內一重界，方二肘量，第二第三各一肘量。八肘量壇，內方四肘，第二第三各二肘量。十六肘量壇，內方八肘，第二第三各四肘量。二十一肘量壇，內方十肘量

，第二第三各五肘量，餘一肘量第三界外為二龍王(地其二龍王首各句本尊)前外門左右而住，二龍尾各居本尊後外門尾相絞住。阿闍黎無論大小壇，先用吉祥線念本尊真言加持一七遍，用朱砂染，據壇大小尊位拼量。用淨水洒壇尊位，各以手摩，次塗香洒壇尊位，然布雜華亦想種智。次用六彩色末，㧲內院六佛位，東青、南黃色、西紅、北綠色、中白、紫二色，再以塗香洒，更用七寶末㧲壇內外諸尊位，復布雜華燒香供養。五阿闍黎各於隨門，每日寅、午、昏三時課誦供養。供養飯一十分，如前蓮臺供養，佛飯五分，預供養一月。如力不及，量時多少隨分供養。預算吉日開於粉壇，先於內院中安佛舍利塔，東釋迦牟尼如來，左羽仰於心，微曲於方指，右羽竪右嬭，微曲於戒指，名為最勝印。南毘盧遮那佛、西無量壽佛、北阿閦佛。此四佛及舍利，居壇內院次第粉布。復有八菩薩，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、金剛手菩薩、虛空藏菩薩、大悲菩薩、地藏菩薩、金剛薩埵菩薩、彌勒菩薩。此八菩薩次第粉布，居內院四門外，佛前左右而坐(印契如經)。復有四天女，預排生飯四分，以六彩色㧲之，念普請四大天女真言加持一七遍(真言如經)。法語天女、主寶天女、吉祥天女、降魔天女，此四天女次第粉，居第二院內四隅而坐。法語天女，左手捧經、右羽執華。主寶天女，左手擎寶器、右羽如施寶。吉祥天女，左手捧寶瓶、右羽把筆，勢如畫吉祥相。降魔天女，左手擎果實、右手執金剛輪，微齧於下脣，斜目視果實。粉是相已，壇場主供養四天女，法語天女求智慧、主寶天女求富貴、吉祥天女求隨願、降魔天女求無障。五阿闍梨各遙想壇以水洒之，及洒塗香，散華燒香，各於本尊而申供養，課誦加持滿一晝夜。中門阿闍梨令壇場主香湯沐浴、著新白衣，入壇場內燒香散華、懺悔發願、迴施壇場所有功德，普霑一切有情皆成佛道。然排五甘露水，四鐵末、七寶末共一兩七分半共盛一器，四門阿闍梨各加持已，輪王阿闍梨最後加持，以吉祥草攪之，與壇場主喫，方令親自然燈燒香。果實香湯種種供養已，據內壇及第二院尊位，然燈，各一香爐，每門各排。佛左右菩薩，飯三分供養。每隅生飯一分。供養天女滿一晝夜已，次粉月輪形(白色)，次日輪形(紅色)，次金剛輪形。隨壇大小現羯磨半杵形，次粉隨壇大小現雜色蓮華葉形，次粉隨壇大小現寶輪形如紅光焰。次第三重界，自方四面各開一門，其界上粉諸𤳖彩色，想如雜寶樓閣。然輪王阿闍梨教誨壇場主：『汝唯生歡喜，莫生輕慢。所有財寶盡心捨施，勿生慳悋，供養壇場聖眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，第二第三各五肘量，餘一肘量第三界外為二龍王(地其二龍王首各句本尊)前外門左右而住，二龍尾各居本尊後外門尾相絞住。阿闍黎無論大小壇，先用吉祥線念本尊真言加持一七遍，用朱砂染，據壇大小尊位拼量。用淨水洒壇尊位，各以手摩，次塗香洒壇尊位，然布雜華亦想種智。次用六彩色末，㧲內院六佛位，東青、南黃色、西紅、北綠色、中白、紫二色，再以塗香洒，更用七寶末㧲壇內外諸尊位，復布雜華燒香供養。五阿闍黎各於隨門，每日寅、午、昏三時課誦供養。供養飯一十分，如前蓮臺供養，佛飯五分，預供養一月。如力不及，量時多少隨分供養。預算吉日開於粉壇，先於內院中安佛舍利塔，東釋迦牟尼如來，左羽仰於心，微曲於方指，右羽竪右嬭，微曲於戒指，名為最勝印。南毘盧遮那佛、西無量壽佛、北阿閦佛。此四佛及舍利，居壇內院次第粉布。復有八菩薩，觀自在菩薩、妙吉祥菩薩、金剛手菩薩、虛空藏菩薩、大悲菩薩、地藏菩薩、金剛薩埵菩薩、彌勒菩薩。此八菩薩次第粉布，居內院四門外，佛前左右而坐(印契如經)。復有四天女，預排生飯四分，以六彩色㧲之，念普請四大天女真言加持一七遍(真言如經)。法語天女、主寶天女、吉祥天女、降魔天女，此四天女次第粉，居第二院內四隅而坐。法語天女，左手捧經、右羽執華。主寶天女，左手擎寶器、右羽如施寶。吉祥天女，左手捧寶瓶、右羽把筆，勢如畫吉祥相。降魔天女，左手擎果實、右手執金剛輪，微齧於下脣，斜目視果實。粉是相已，壇場主供養四天女，法語天女求智慧、主寶天女求富貴、吉祥天女求隨願、降魔天女求無障。五阿闍梨各遙想壇以水洒之，及洒塗香，散華燒香，各於本尊而申供養，課誦加持滿一晝夜。中門阿闍梨令壇場主香湯沐浴、著新白衣，入壇場內燒香散華、懺悔發願、迴施壇場所有功德，普霑一切有情皆成佛道。然排五甘露水，四鐵末、七寶末共一兩七分半共盛一器，四門阿闍梨各加持已，輪王阿闍梨最後加持，以吉祥草攪之，與壇場主喫，方令親自然燈燒香。果實香湯種種供養已，據內壇及第二院尊位，然燈，各一香爐，每門各排。佛左右菩薩，飯三分供養。每隅生飯一分。供養天女滿一晝夜已，次粉月輪形(白色)，次日輪形(紅色)，次金剛輪形。隨壇大小現羯磨半杵形，次粉隨壇大小現雜色蓮華葉形，次粉隨壇大小現寶輪形如紅光焰。次第三重界，自方四面各開一門，其界上粉諸𤳖彩色，想如雜寶樓閣。然輪王阿闍梨教誨壇場主：『汝唯生歡喜，莫生輕慢。所有財寶盡心捨施，勿生慳悋，供養壇場聖眾。』

次壇四隅粉四天王，東南延壽天王，左手執螺、右羽把劍，戴冠被甲，坐寶山，收左足垂右足。西南隅護命天王，左手按寶瓶、右羽把鉞斧，戴冠被甲，坐寶山。西北隅吉祥天王，左手扶童子、右手把劍，戴冠被甲，坐寶山，收左足垂右足。東北隅富貴天王，右手掌佛塔。先粉一寶匣，內見雜寶。安右手下，右手以寶垂手施勢。然東門內粉金剛王大天，西門內粉黑大天，南門內粉大自在天，北門內粉大大天。金剛王大天，右手降金剛杵、左手按左腿，一面三眼，青白色，坐收左足垂右足。黑大天，右手執三銛戟、左手按左腿，一面三眼，黑色，坐收左足垂右足。大自在天，右手執奢刀橫於左手，一面三眼，金黃色，坐收左足垂右足。大大天，一面三眼，白色，右手以金剛杖頭刺地，根搭右髆上，左手按左腿，坐收左足垂右足。然用金瓶九隻，內院中心安一，四隅各一，內院四門界上各一。瓶內所用諸物色等，及各加持，如經所說。各安白傘蓋及各時華蓮華等，各安瓶衣一對。第三界內如法畫粉，想如寶樓閣。四隅各粉寶樹，界外粉海水，水內畫粉八大龍王，次有地位粉七金山。大壇粉已，再排佛飯，及菩薩飯與佛同等，餘諸天位各排生飯。鈴杵八副，於第三院界外四門四隅各安一副。塗香合子，隨鈴杵各一。香爐八隻、閼伽瓶八隻，亦隨鈴杵安置其閼伽瓶各衣一對。復用淨瓶八隻，各盛淨水，亦安四門四隅。然合三十二種燒香，然八酥燈，各安四門四隅。然排六十四串貫華，每一串線一肘半量。復用五色線闌裹大壇，用前貫華分布線上。四門左右及四隅，安置以乳牛野糞。於壇場海水外，據壇上隨方尊位，以乳牛糞塗成小壇，用水淨之，次以塗香灑，然散時華，想供養壇上隨方聖眾。請壇主所有供養香燈果實，並於小壇所各申供養。寅時沙糖酥乳酪粥等，每面各用十六淨器盛上件物等供養。齋時以粳米飯、歡喜團等八十味飯，亦每面各用十六淨器盛上件物等(供養昏時天龍八部生飯十分，以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用)少許，以十淨器盛之，四方四隅上下十方供養。然以瓦坏椀二隻，先以黑鹽盛一隻內，次樺皮上書五佛種智字：求一切事成書毘盧佛種智字，求長壽書阿閦佛種智字，求富貴書寶生佛種智字，求智慧書無量壽佛種智字，求降伏書不空佛種智字。於種智字內書壇場主小名，書已安黑盤內以紅鹽覆。次一隻合鹽椀上，以紅線上下絞二十一匝，白手帕子蓋已，用淨水灑。次塗香淨，以雜華散，燒潤乳香而申供養。輪王阿闍梨於本尊前，左手掌坏椀、右手掐數珠，昏時念普請八大天真言加持一萬遍(真言如經)或一晝夜，置壇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次壇四隅粉四天王，東南延壽天王，左手執螺、右羽把劍，戴冠被甲，坐寶山，收左足垂右足。西南隅護命天王，左手按寶瓶、右羽把鉞斧，戴冠被甲，坐寶山。西北隅吉祥天王，左手扶童子、右手把劍，戴冠被甲，坐寶山，收左足垂右足。東北隅富貴天王，右手掌佛塔。先粉一寶匣，內見雜寶。安右手下，右手以寶垂手施勢。然東門內粉金剛王大天，西門內粉黑大天，南門內粉大自在天，北門內粉大大天。金剛王大天，右手降金剛杵、左手按左腿，一面三眼，青白色，坐收左足垂右足。黑大天，右手執三銛戟、左手按左腿，一面三眼，黑色，坐收左足垂右足。大自在天，右手執奢刀橫於左手，一面三眼，金黃色，坐收左足垂右足。大大天，一面三眼，白色，右手以金剛杖頭刺地，根搭右髆上，左手按左腿，坐收左足垂右足。然用金瓶九隻，內院中心安一，四隅各一，內院四門界上各一。瓶內所用諸物色等，及各加持，如經所說。各安白傘蓋及各時華蓮華等，各安瓶衣一對。第三界內如法畫粉，想如寶樓閣。四隅各粉寶樹，界外粉海水，水內畫粉八大龍王，次有地位粉七金山。大壇粉已，再排佛飯，及菩薩飯與佛同等，餘諸天位各排生飯。鈴杵八副，於第三院界外四門四隅各安一副。塗香合子，隨鈴杵各一。香爐八隻、閼伽瓶八隻，亦隨鈴杵安置其閼伽瓶各衣一對。復用淨瓶八隻，各盛淨水，亦安四門四隅。然合三十二種燒香，然八酥燈，各安四門四隅。然排六十四串貫華，每一串線一肘半量。復用五色線闌裹大壇，用前貫華分布線上。四門左右及四隅，安置以乳牛野糞。於壇場海水外，據壇上隨方尊位，以乳牛糞塗成小壇，用水淨之，次以塗香灑，然散時華，想供養壇上隨方聖眾。請壇主所有供養香燈果實，並於小壇所各申供養。寅時沙糖酥乳酪粥等，每面各用十六淨器盛上件物等供養。齋時以粳米飯、歡喜團等八十味飯，亦每面各用十六淨器盛上件物等(供養昏時天龍八部生飯十分，以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用)少許，以十淨器盛之，四方四隅上下十方供養。然以瓦坏椀二隻，先以黑鹽盛一隻內，次樺皮上書五佛種智字：求一切事成書毘盧佛種智字，求長壽書阿閦佛種智字，求富貴書寶生佛種智字，求智慧書無量壽佛種智字，求降伏書不空佛種智字。於種智字內書壇場主小名，書已安黑盤內以紅鹽覆。次一隻合鹽椀上，以紅線上下絞二十一匝，白手帕子蓋已，用淨水灑。次塗香淨，以雜華散，燒潤乳香而申供養。輪王阿闍梨於本尊前，左手掌坏椀、右手掐數珠，昏時念普請八大天真言加持一萬遍(真言如經)或一晝夜，置壇

中心舍利塔。所安置其椀，亦看壇主求事安置。至散道場後，阿闍梨解椀線。當解之時，想拔弟子出於六道輪迴。鹽與弟子喫，或水內置少許洗弟子手面。弟子當洗之時，自想洗六塵煩惱。或不解其椀，別安功德堂內恒常供養。寅、午二時，燒檀香等供養壇場聖眾。夫為供養，先佛次菩薩，後一切天龍八部、四大天王、四大天等。常以生飯供養五阿闍梨，各想自身為隨方佛勅天龍八部，受道場主種種供養。阿闍梨等粉壇成已，每日四時想往上方請佛菩薩及大天等，入粉成壇依位而坐。如力不及，每日三時供養。開道場已至散道場，如或來日散，今日早晨五阿闍梨共於壇西面向東坐，輪王於中坐，蓮華阿闍梨南坐，寶阿闍梨次南坐，金剛阿闍梨於輪王北坐，羯磨阿闍梨次北坐，五阿闍梨各念隨方佛真言一萬遍、菩薩真言一千遍。口誦真言，心專想佛菩薩身光赫奕。既課誦已，阿闍梨等各隨方坐，振鈴課誦獻諸供養已，然各入觀，想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發願。其阿闍梨等在於觀中，或身森然或身汗出，或於夢中見吉祥事，或於空中讚歎吉祥事，或道場主自有上事，皆是大吉祥也。然可出觀同前，與道場主懺悔發願等，及申供養不圓滿事、課誦誤錯，各於壇前為壇場主懺悔求吉祥事。至五更後阿闍梨等及道場主，各自沐浴及盥漱已，與道場主布置灌頂。道場主且令別淨室中立，西門阿闍梨令道場主發菩提心，行慈悲喜捨授三昧耶法，種種教誨。問道場主云：『上來之事，汝能持不(三問三答)？』寶生阿闍梨與弟子繫夾羅繒帛，引弟子東門拜，次南西北禮已，東門禮中方及燒香已，令弟子開金剛合掌如捧物勢，內捧時華令往壇上擲之，隨華認尊。認已，金剛阿闍梨教誨弟子心不貢高及不為未入壇場人說，說者獲金剛罪。金剛阿闍梨與解繒帛已，寶阿闍梨引弟子往南門，令右膝著地胡跪合掌。弟子面向於壇，阿闍梨背壇而立。阿闍梨想自身為寶生本尊，以菩薩瓶灌頂或以商佉水灌頂已，羯磨阿闍梨引弟子遶壇七匝，五門禮拜，燒香飲食種種供養，然以種種施利獻壇場聖眾及諸天等。五阿闍梨施財，任力多少，勿量價利。羯磨阿闍梨令弟子於北門面向壇，右膝著地胡跪合掌。阿闍梨背壇而立，以杵指弟子身頂，如經所說。想諸佛聖賢種智字已，最後指弟子心，自念本尊真言三遍，以金剛杵橫弟子合掌手，以弟子禪智捻之。阿闍梨以忍指安弟子合掌手心，餘四度執弟子合掌手八峯，左羽振鈴念五佛讚(讚如經說)。阿闍梨自與貫華、生飯一分，安弟子面前，所排香華燈塗種種供養。阿闍梨自與帶冠，及前所排物等供養弟子。師自執鏡於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中心舍利塔。所安置其椀，亦看壇主求事安置。至散道場後，阿闍梨解椀線。當解之時，想拔弟子出於六道輪迴。鹽與弟子喫，或水內置少許洗弟子手面。弟子當洗之時，自想洗六塵煩惱。或不解其椀，別安功德堂內恒常供養。寅、午二時，燒檀香等供養壇場聖眾。夫為供養，先佛次菩薩，後一切天龍八部、四大天王、四大天等。常以生飯供養五阿闍梨，各想自身為隨方佛勅天龍八部，受道場主種種供養。阿闍梨等粉壇成已，每日四時想往上方請佛菩薩及大天等，入粉成壇依位而坐。如力不及，每日三時供養。開道場已至散道場，如或來日散，今日早晨五阿闍梨共於壇西面向東坐，輪王於中坐，蓮華阿闍梨南坐，寶阿闍梨次南坐，金剛阿闍梨於輪王北坐，羯磨阿闍梨次北坐，五阿闍梨各念隨方佛真言一萬遍、菩薩真言一千遍。口誦真言，心專想佛菩薩身光赫奕。既課誦已，阿闍梨等各隨方坐，振鈴課誦獻諸供養已，然各入觀，想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發願。其阿闍梨等在於觀中，或身森然或身汗出，或於夢中見吉祥事，或於空中讚歎吉祥事，或道場主自有上事，皆是大吉祥也。然可出觀同前，與道場主懺悔發願等，及申供養不圓滿事、課誦誤錯，各於壇前為壇場主懺悔求吉祥事。至五更後阿闍梨等及道場主，各自沐浴及盥漱已，與道場主布置灌頂。道場主且令別淨室中立，西門阿闍梨令道場主發菩提心，行慈悲喜捨授三昧耶法，種種教誨。問道場主云：『上來之事，汝能持不(三問三答)？』寶生阿闍梨與弟子繫夾羅繒帛，引弟子東門拜，次南西北禮已，東門禮中方及燒香已，令弟子開金剛合掌如捧物勢，內捧時華令往壇上擲之，隨華認尊。認已，金剛阿闍梨教誨弟子心不貢高及不為未入壇場人說，說者獲金剛罪。金剛阿闍梨與解繒帛已，寶阿闍梨引弟子往南門，令右膝著地胡跪合掌。弟子面向於壇，阿闍梨背壇而立。阿闍梨想自身為寶生本尊，以菩薩瓶灌頂或以商佉水灌頂已，羯磨阿闍梨引弟子遶壇七匝，五門禮拜，燒香飲食種種供養，然以種種施利獻壇場聖眾及諸天等。五阿闍梨施財，任力多少，勿量價利。羯磨阿闍梨令弟子於北門面向壇，右膝著地胡跪合掌。阿闍梨背壇而立，以杵指弟子身頂，如經所說。想諸佛聖賢種智字已，最後指弟子心，自念本尊真言三遍，以金剛杵橫弟子合掌手，以弟子禪智捻之。阿闍梨以忍指安弟子合掌手心，餘四度執弟子合掌手八峯，左羽振鈴念五佛讚(讚如經說)。阿闍梨自與貫華、生飯一分，安弟子面前，所排香華燈塗種種供養。阿闍梨自與帶冠，及前所排物等供養弟子。師自執鏡於

弟子面前，令弟子覷鏡已，蓮華阿闍梨云：『弟子見鏡中自己影像，須想自身當灌頂時，無常之身如獲常身，想同佛身。』語已弟子即起。蓮華阿闍梨令弟子念所認本尊真言，或常持誦或六月已，或弟子廣求教法，隨意與之。齋時飯已，蓮華阿闍梨與弟子說上來所授教法。至昏時五阿闍梨共排生飯十分，各於隨門加持供養輪王阿闍梨、加持供養上下二方已，道場主排五童男、五童女、五金鞍轡馬、全五乳牛，並施五門聖眾。每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥等，餘苗不得。五床五褥、新衣五對、鞋五緉、五護摩子、鈴杵五副、綾羅雜經、金銀七寶等，並施五阿闍梨前。其阿闍梨等各背壇而坐，各自想身為隨門本尊，受弟子施利。施利物等，各置阿闍梨足邊。弟子燒香，先東門禮阿闍梨。禮已，師自右手接弟子右手，引往南門阿闍梨處。禮已，東門師引已，依本位而坐。下皆准此。引至北門禮已，北門阿闍梨以自右手接弟子右手，往東門禮中方阿闍梨已，令弟子東門右膝著地合掌而坐。五阿闍梨共在東門隨方而立，自執隨方瓶，弟子在中。五阿闍梨各想身在隨方，念奉送聖眾真言三遍已(真言如經)，羯磨阿闍梨云：『弟子須自想身居壇中心而坐，想壇如殿閣。』五阿闍梨亦自想奉送聖眾，居空一拍手聲已來而住，五師各自執隨方瓶齊灌弟子頂。中方師瓶灌弟子頂口，令弟子飲之。羯磨師云：『五師灌弟子頂，弟子想為五佛灌頂。』五師當灌頂時，各想自身如前空中五佛。灌弟子頂已，令弟子起，從東門拜壇場。每拜已，隨門阿闍梨各捻壇上彩色末與弟子摩頂，及與弟子，自喫少許。隨門師云：『弟子自想身為隨方佛身。』至北門拜，再至東門拜中方已，然謝五阿闍梨。後五師同聚壇彩色於中方白傘蓋下，想為塔形。聚彩色時，五師各想如成佛塔。聚已，五師隨方各隨分香華供養已，任意經行。至來日，以彩色安淨物中，結綵樓置在內，令淨人沐浴、著新衣舁，廣排威儀幢旛，螺鈸音樂前引。後五阿闍梨及道場主同送壇粉於河潬中，造佛塔形而開四門，每門作隨方佛，中門想成佛形。五師各於隨門廣作種種法事供養，滿一晝夜三時課誦，及燒護摩供養。五師為弟子及眷屬等，發願懺悔迴施功德，普霑一切眾生同成佛道。既迴施已，弟子送五阿闍梨歸於精舍。至三日後，五師再令弟子於壇場處辦隨分供養。以乳牛糞而成小壇，上安鈔鑼，中安舍利塔，以一淨物擡塔令高。次以河水置鈔鑼中，當下水時五師各想沐浴五佛。然四方各排佛飯一分、生飯一分，東方二分，燈各一盞，香爐各一。五阿闍梨各擲時華一百八遍置鈔鑼中。輪王阿闍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子面前，令弟子覷鏡已，蓮華阿闍梨云：『弟子見鏡中自己影像，須想自身當灌頂時，無常之身如獲常身，想同佛身。』語已弟子即起。蓮華阿闍梨令弟子念所認本尊真言，或常持誦或六月已，或弟子廣求教法，隨意與之。齋時飯已，蓮華阿闍梨與弟子說上來所授教法。至昏時五阿闍梨共排生飯十分，各於隨門加持供養輪王阿闍梨、加持供養上下二方已，道場主排五童男、五童女、五金鞍轡馬、全五乳牛，並施五門聖眾。每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥等，餘苗不得。五床五褥、新衣五對、鞋五緉、五護摩子、鈴杵五副、綾羅雜經、金銀七寶等，並施五阿闍梨前。其阿闍梨等各背壇而坐，各自想身為隨門本尊，受弟子施利。施利物等，各置阿闍梨足邊。弟子燒香，先東門禮阿闍梨。禮已，師自右手接弟子右手，引往南門阿闍梨處。禮已，東門師引已，依本位而坐。下皆准此。引至北門禮已，北門阿闍梨以自右手接弟子右手，往東門禮中方阿闍梨已，令弟子東門右膝著地合掌而坐。五阿闍梨共在東門隨方而立，自執隨方瓶，弟子在中。五阿闍梨各想身在隨方，念奉送聖眾真言三遍已(真言如經)，羯磨阿闍梨云：『弟子須自想身居壇中心而坐，想壇如殿閣。』五阿闍梨亦自想奉送聖眾，居空一拍手聲已來而住，五師各自執隨方瓶齊灌弟子頂。中方師瓶灌弟子頂口，令弟子飲之。羯磨師云：『五師灌弟子頂，弟子想為五佛灌頂。』五師當灌頂時，各想自身如前空中五佛。灌弟子頂已，令弟子起，從東門拜壇場。每拜已，隨門阿闍梨各捻壇上彩色末與弟子摩頂，及與弟子，自喫少許。隨門師云：『弟子自想身為隨方佛身。』至北門拜，再至東門拜中方已，然謝五阿闍梨。後五師同聚壇彩色於中方白傘蓋下，想為塔形。聚彩色時，五師各想如成佛塔。聚已，五師隨方各隨分香華供養已，任意經行。至來日，以彩色安淨物中，結綵樓置在內，令淨人沐浴、著新衣舁，廣排威儀幢旛，螺鈸音樂前引。後五阿闍梨及道場主同送壇粉於河潬中，造佛塔形而開四門，每門作隨方佛，中門想成佛形。五師各於隨門廣作種種法事供養，滿一晝夜三時課誦，及燒護摩供養。五師為弟子及眷屬等，發願懺悔迴施功德，普霑一切眾生同成佛道。既迴施已，弟子送五阿闍梨歸於精舍。至三日後，五師再令弟子於壇場處辦隨分供養。以乳牛糞而成小壇，上安鈔鑼，中安舍利塔，以一淨物擡塔令高。次以河水置鈔鑼中，當下水時五師各想沐浴五佛。然四方各排佛飯一分、生飯一分，東方二分，燈各一盞，香爐各一。五阿闍梨各擲時華一百八遍置鈔鑼中。輪王阿闍

梨以鐵匙子獻於乳飯，遍數臨時。亦置水中，想安佛口內。五師各振鈴，種種法事供養已，生飯棄淨處，佛飯賜貧士。鈔鑼內所有供養物等，來晨送於河中。至第七日，五師再辦隨分供養，加持及祭土地已，五師自去壇，埿皮送於河中。其壇上土，道壇主令淨人送於淨處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梨以鐵匙子獻於乳飯，遍數臨時。亦置水中，想安佛口內。五師各振鈴，種種法事供養已，生飯棄淨處，佛飯賜貧士。鈔鑼內所有供養物等，來晨送於河中。至第七日，五師再辦隨分供養，加持及祭土地已，五師自去壇，埿皮送於河中。其壇上土，道壇主令淨人送於淨處。」

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已，告金剛手菩薩曰：「若有國王大臣、長者居士、婆羅門等及諸四眾，依法建此壇場受大灌頂行如是法者，是真法王之子。此諸人等所有曩劫五無間罪、十不善業一切重罪皆得消滅，國有災難亦自殄滅。譬如積薪萬束，難消一星之火。十波羅蜜皆得圓滿，決定無疑，所獲利益難可具宣。此法王子等，諸佛如來皆共讚歎，此人不久決成正覺。命終之後生於西方極樂世界，得見無量壽佛，聞不退法與佛同等。若復有人以壇場內加持之水，霑洒人等，依師教誨。行如是法，命終之後，十方淨土隨意受生。若復有人建此妙吉祥壇，依師灌頂教誨加持。纔行是法，此人現世天龍八部恒來擁衛無不宗奉，四大天王亦來擁衛如護諸佛。此諸行人遊履之處，四大天王及諸眷屬臣從預布天衣而為履踐，常與行人以為給使。此諸行人起大悲心未願成佛，且願於當來世作大輪王擁護佛法，常行十善利益眾生。成願作大小國王身，恒以正法化人。亦願作大法師開人耳目，轉大法輪出利眾生。所願樂者，悉皆滿足。」爾時世尊復告金剛手菩薩：「我說是法，非吾所宣。乃是過去諸佛同共宣說，莫生疑難。若復有人求如是法聽聞受持者，先建妙吉祥壇，一一諸佛前及壇場聖眾，各生殷重心，各辦諸供養。受大灌頂已，而得聽受持，所作利益事乃至極少分，並迴施眾生願成無上果。若復有人不依師教誨、不建此道場、不受大灌頂，終勿令見聞，亦勿得入壇場。若復有人竊盜聽是法，廣招無量罪。若復有人受是法已，以二手捧傳教師右足安自頂上。傳教師曰：『汝自今後觀一切眾生常起大悲心，長者為父母想、小者作弟妹想。所有一切香華燈塗諸供養物，運心供養壇場聖眾及供養一切眾生，與供養佛勿得有異，悉皆平等。乃至異類，先想諸佛在異類身，有白傘蓋上有寶樓閣。及想沐浴佛，浴佛甘露水返浴於異類。承此諸功德，悉得離輪迴，皆獲佛種子。』若有於此法心生疑慢者，勿得為宣傳。若有於此法不惜於身命，乃至殷重心志求於此法，傳教阿闍梨勿生悋法心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已，告金剛手菩薩曰：「若有國王大臣、長者居士、婆羅門等及諸四眾，依法建此壇場受大灌頂行如是法者，是真法王之子。此諸人等所有曩劫五無間罪、十不善業一切重罪皆得消滅，國有災難亦自殄滅。譬如積薪萬束，難消一星之火。十波羅蜜皆得圓滿，決定無疑，所獲利益難可具宣。此法王子等，諸佛如來皆共讚歎，此人不久決成正覺。命終之後生於西方極樂世界，得見無量壽佛，聞不退法與佛同等。若復有人以壇場內加持之水，霑洒人等，依師教誨。行如是法，命終之後，十方淨土隨意受生。若復有人建此妙吉祥壇，依師灌頂教誨加持。纔行是法，此人現世天龍八部恒來擁衛無不宗奉，四大天王亦來擁衛如護諸佛。此諸行人遊履之處，四大天王及諸眷屬臣從預布天衣而為履踐，常與行人以為給使。此諸行人起大悲心未願成佛，且願於當來世作大輪王擁護佛法，常行十善利益眾生。成願作大小國王身，恒以正法化人。亦願作大法師開人耳目，轉大法輪出利眾生。所願樂者，悉皆滿足。」爾時世尊復告金剛手菩薩：「我說是法，非吾所宣。乃是過去諸佛同共宣說，莫生疑難。若復有人求如是法聽聞受持者，先建妙吉祥壇，一一諸佛前及壇場聖眾，各生殷重心，各辦諸供養。受大灌頂已，而得聽受持，所作利益事乃至極少分，並迴施眾生願成無上果。若復有人不依師教誨、不建此道場、不受大灌頂，終勿令見聞，亦勿得入壇場。若復有人竊盜聽是法，廣招無量罪。若復有人受是法已，以二手捧傳教師右足安自頂上。傳教師曰：『汝自今後觀一切眾生常起大悲心，長者為父母想、小者作弟妹想。所有一切香華燈塗諸供養物，運心供養壇場聖眾及供養一切眾生，與供養佛勿得有異，悉皆平等。乃至異類，先想諸佛在異類身，有白傘蓋上有寶樓閣。及想沐浴佛，浴佛甘露水返浴於異類。承此諸功德，悉得離輪迴，皆獲佛種子。』若有於此法心生疑慢者，勿得為宣傳。若有於此法不惜於身命，乃至殷重心志求於此法，傳教阿闍梨勿生悋法心。」