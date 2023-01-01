佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分

佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分卷下

西天釋經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天釋經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

「此勝成就法， 能最上變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此勝成就法， 能最上變化，

出現種種身， 清淨諸惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現種種身， 清淨諸惡趣。

與一切眾生， 為主為所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與一切眾生， 為主為所依，

一切眾生界， 普令得度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 普令得度脫。

入煩惱戰陣， 為勇猛堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入煩惱戰陣， 為勇猛堅固，

諸無智大怨， 破滅無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無智大怨， 破滅無有餘。

勇猛心無退， 威勝大吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛心無退， 威勝大吉祥，

現無畏色相， 一切皆敬伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現無畏色相， 一切皆敬伏。

或現威勢身， 百臂期剋相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現威勢身， 百臂期剋相，

或復作下足， 按地現舞相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復作下足， 按地現舞相，

或現吉祥臂， 住空而自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現吉祥臂， 住空而自在，

或一足接地， 成大曼拏羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一足接地， 成大曼拏羅，

或舒足一指， 出過梵天界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或舒足一指， 出過梵天界，

當了諸變化， 皆一法無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當了諸變化， 皆一法無二。

諸法中自在， 最勝第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法中自在， 最勝第一義，

種種表色等， 皆神力所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種表色等， 皆神力所作。

一切心識法， 從方便出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切心識法， 從方便出生，

過去諸有染， 成三有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸有染， 成三有差別。

彼最上空性， 真實無所動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼最上空性， 真實無所動，

如秋月初現， 雲暗皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如秋月初現， 雲暗皆清淨。

法界曼拏羅， 貪等不能染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界曼拏羅， 貪等不能染，

最上摩尼寶， 現帝青大青。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上摩尼寶， 現帝青大青。

為最勝吉祥， 佛化所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為最勝吉祥， 佛化所莊嚴，

現神足大步， 三界普振動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現神足大步， 三界普振動。

所有三摩地， 正念持自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有三摩地， 正念持自性，

彼四念處等， 如實而分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼四念處等， 如實而分別。

開敷七覺華， 香聞於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開敷七覺華， 香聞於一切，

宣說八正道， 圓滿諸智果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說八正道， 圓滿諸智果。

如來功德海， 出生一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來功德海， 出生一切法，

普令諸有情， 成正等覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令諸有情， 成正等覺道。

一切眾生類， 無著如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 無著如虛空，

眾生意所生， 眾生速疾意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生意所生， 眾生速疾意，

眾生根欲性， 彼一切差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生根欲性， 彼一切差別，

了五蘊實義， 見五蘊清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了五蘊實義， 見五蘊清淨。

一切化所作， 一切所化事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切化所作， 一切所化事，

一切化所說， 皆住真實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切化所說， 皆住真實際。

彼十二有支， 十二相清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼十二有支， 十二相清淨，

四聖諦教相， 八智所覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦教相， 八智所覺了。

十二相實義， 十六相真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二相實義， 十六相真實，

二十正覺相， 覺了一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十正覺相， 覺了一切法。

此等諸法相， 皆佛所化說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等諸法相， 皆佛所化說，

出現諸化身， 令一切觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現諸化身， 令一切觀察。

於一剎那間， 現一切三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎那間， 現一切三昧，

於一剎那間， 了一切心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎那間， 了一切心法。

宣諸乘方便， 普利諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣諸乘方便， 普利諸世間，

雖顯說三乘， 住一乘聖果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖顯說三乘， 住一乘聖果。

煩惱界清淨， 即諸業界盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱界清淨， 即諸業界盡，

度煩惱海已， 住諸法相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度煩惱海已， 住諸法相應。

煩惱隨煩惱， 斷滅無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱隨煩惱， 斷滅無有餘，

起悲智方便， 自利利世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起悲智方便， 自利利世間。

若一切想斷， 諸識法即滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切想斷， 諸識法即滅，

息眾生意境， 出過眾生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 息眾生意境， 出過眾生意。

眾生意安住， 諸心法平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生意安住， 諸心法平等，

眾生意喜生， 眾生意大樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生意喜生， 眾生意大樂。

成就最勝雲， 能離諸雲暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最勝雲， 能離諸雲暗，

三世大覺尊， 為大功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世大覺尊， 為大功德聚。

五蘊三時義， 剎那盡觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五蘊三時義， 剎那盡觀察，

剎那能證悟， 一切佛自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那能證悟， 一切佛自性。

無著最上身， 是即身實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著最上身， 是即身實相，

出現諸色像， 大摩尼寶幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出現諸色像， 大摩尼寶幢。

諸佛正覺尊， 無上大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛正覺尊， 無上大菩提，

說三部大呪， 離文字分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說三部大呪， 離文字分別。

諸明呪勝義， 無文字等相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸明呪勝義， 無文字等相，

五文字大空， 百字相亦空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五文字大空， 百字相亦空。

一切相非相， 及十六相等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切相非相， 及十六相等，

無相無所動， 住四禪定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所動， 住四禪定心。

一切定分通， 三摩地所攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切定分通， 三摩地所攝，

三摩地勝身， 一切身自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地勝身， 一切身自在。

化身最上身， 諸佛所變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身最上身， 諸佛所變化，

十方皆自化， 如理度世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方皆自化， 如理度世間。

所有諸天主， 天輔并天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸天主， 天輔并天眾，

及阿摩囉天， 乃至阿修羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及阿摩囉天， 乃至阿修羅，

如是等諸天， 佛神通變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸天， 佛神通變化，

一一皆調伏， 住諸佛三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆調伏， 住諸佛三昧。

十方世界中， 一最勝導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界中， 一最勝導師，

為大法施主， 廣度諸有海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大法施主， 廣度諸有海。

以慈悲二法， 為堅固鎧甲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慈悲二法， 為堅固鎧甲，

執智慧劍等， 破煩惱大敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執智慧劍等， 破煩惱大敵。

所有四種魔， 及諸魔眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有四種魔， 及諸魔眷屬，

壞善法難調， 正覺悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞善法難調， 正覺悉調伏。

天魔歸佛已， 悉捨我慢心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天魔歸佛已， 悉捨我慢心，

作恭敬供養， 如來最勝師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作恭敬供養， 如來最勝師。

佛於三界中， 運神足大步， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於三界中， 運神足大步，

開示三明法， 六通六念等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示三明法， 六通六念等。

菩薩摩訶薩， 過去世威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩摩訶薩， 過去世威力，

究竟波羅蜜， 了真實勝慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟波羅蜜， 了真實勝慧。

一切我自在， 勝補特伽羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切我自在， 勝補特伽羅，

喻所不能喻， 智所不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻所不能喻， 智所不能知。

最上法施主， 宣說四印義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上法施主， 宣說四印義，

為利益世間， 出生三乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利益世間， 出生三乘法。

第一義清淨， 三世勝妙主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一義清淨， 三世勝妙主，

諸所作吉祥， 妙德勝根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所作吉祥， 妙德勝根本。

「歸命金剛大施願， 歸命真如實際理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命金剛大施願， 歸命真如實際理，

歸命空性勝妙藏， 歸命無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命空性勝妙藏， 歸命無上佛菩提。

歸命佛所愛樂法， 頂禮歸命佛智身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命佛所愛樂法， 頂禮歸命佛智身。

歸命諸佛大喜王， 頂禮歸命佛大悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命諸佛大喜王， 頂禮歸命佛大悅。

歸命諸佛正念法， 頂禮歸命佛大笑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命諸佛正念法， 頂禮歸命佛大笑。

歸命佛所說正語， 頂禮歸命佛自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命佛所說正語， 頂禮歸命佛自性。

歸命不從諸有生， 歸命正智所出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命不從諸有生， 歸命正智所出生，

歸命虛空自性生， 歸命出生一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命虛空自性生， 歸命出生一切智，

歸命最上幻化網， 歸命諸佛大嬉戲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命最上幻化網， 歸命諸佛大嬉戲，

一切有情所稱讚， 是故歸命正智聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情所稱讚， 是故歸命正智聚。」

「復次金剛手菩薩大執金剛者！如我所說祕密名義，是即一切如來智頂、一切如來智身，妙吉祥根本正智所生，諸佛最勝不共功德清淨圓滿，最上稱讚大喜樂法，廣大神通威德勝義，身口意業祕密清淨，諸波羅蜜諸地功德清淨圓滿無所減失福智所生，彼一切法圓滿清淨，此名最上無比勝義。由此法故，未得果者悉皆令得，是為一切如來無上法眼總持勝義，如實了知如理宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩大執金剛者！如我所說祕密名義，是即一切如來智頂、一切如來智身，妙吉祥根本正智所生，諸佛最勝不共功德清淨圓滿，最上稱讚大喜樂法，廣大神通威德勝義，身口意業祕密清淨，諸波羅蜜諸地功德清淨圓滿無所減失福智所生，彼一切法圓滿清淨，此名最上無比勝義。由此法故，未得果者悉皆令得，是為一切如來無上法眼總持勝義，如實了知如理宣說。

「金剛手！汝今當知此祕密名義，一切諸佛威力所持，是為最上大幻化義，諸呪法中大無能勝，最上白法圓滿清淨，乃至一切智智身口意祕密真實，能證一切如來正等正覺現前三昧，善入一切如來無上法界，一切魔力無能勝者，成就如來十力功德，出過菩薩所有十力，成就一切智智出過諸智，一切法所歸，普集諸佛教，無垢清淨福智所生廣大圓滿，諸大菩薩以為眷屬，增長熾盛，雖處一切聲聞緣覺人天剎中，隨順彼法而常安住最上大乘。出生菩薩無邊勝行，畢竟通達諸聖道法。自得解脫已，復能出生變化一切道行，不斷佛種具大智慧住菩薩族，攝受一切最勝語業，破壞一切諸外道教，作勇健軍降伏四魔得無能勝。又能普攝一切眾生，開示聖道、出生一切法，常住三摩地、行四梵行，而於禪那心住一境。成就瑜伽身語意業已，得斷盡一切煩惱及隨煩惱，即能離繫一切結縛。大智所解脫，寂靜一切心，止息一切障，斷滅一切見，遠離一切相，能閉一切不善趣門，於實諦道皆悉解脫、摧生死輪。轉大法輪、立大法幢，安住如來廣大法教，隨順機宜宣說諸法速疾成就祕密行門。觀察一切菩薩自性，圓滿智慧波羅蜜門，覺了一切菩薩空性，證悟一切無二解脫，出生一切波羅蜜法，通達一切波羅蜜法，圓滿清淨一切地位。此祕密名義總攝聲聞四聖諦法，及彼四念處乃至八聖道法，如是諸法差別而以一心覺了無二，是名圓滿諸佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛手！汝今當知此祕密名義，一切諸佛威力所持，是為最上大幻化義，諸呪法中大無能勝，最上白法圓滿清淨，乃至一切智智身口意祕密真實，能證一切如來正等正覺現前三昧，善入一切如來無上法界，一切魔力無能勝者，成就如來十力功德，出過菩薩所有十力，成就一切智智出過諸智，一切法所歸，普集諸佛教，無垢清淨福智所生廣大圓滿，諸大菩薩以為眷屬，增長熾盛，雖處一切聲聞緣覺人天剎中，隨順彼法而常安住最上大乘。出生菩薩無邊勝行，畢竟通達諸聖道法。自得解脫已，復能出生變化一切道行，不斷佛種具大智慧住菩薩族，攝受一切最勝語業，破壞一切諸外道教，作勇健軍降伏四魔得無能勝。又能普攝一切眾生，開示聖道、出生一切法，常住三摩地、行四梵行，而於禪那心住一境。成就瑜伽身語意業已，得斷盡一切煩惱及隨煩惱，即能離繫一切結縛。大智所解脫，寂靜一切心，止息一切障，斷滅一切見，遠離一切相，能閉一切不善趣門，於實諦道皆悉解脫、摧生死輪。轉大法輪、立大法幢，安住如來廣大法教，隨順機宜宣說諸法速疾成就祕密行門。觀察一切菩薩自性，圓滿智慧波羅蜜門，覺了一切菩薩空性，證悟一切無二解脫，出生一切波羅蜜法，通達一切波羅蜜法，圓滿清淨一切地位。此祕密名義總攝聲聞四聖諦法，及彼四念處乃至八聖道法，如是諸法差別而以一心覺了無二，是名圓滿諸佛功德。

「復次金剛手菩薩大執金剛者！此祕密名義是一切眾生最勝身語意業成就行門，息除眾生一切罪法，清淨一切惡趣，斷除一切業障，永不受生八難報處，息除八種大怖畏事，破壞一切惡夢不祥，不起一切不善境想，破壞一切極惡境界，遠離一切魔業，一切非理作意不復暫起，斷除一切我執見等，不生一切憂苦煩惱。增長一切福智善根，安住一切如來心真實，一切菩薩祕密真實，一切聲聞緣覺祕密真實，一切印相明呪真實，隨順一切如理語業正念正知。此法又能於現世中增長智慧，無諸疾病，色力具足富樂自在，吉祥清淨增長善法，得大名稱歌詠讚歎人所愛樂。此祕密法有大利益，息除一切疾病大怖，一切邪妄使令真實，一切不善相皆令善相，一切不勝悉使殊勝，一切不祥而令吉祥，諸無主者為作主宰，諸無依者而為依止，諸無救者為作救護，無歸向者為作所歸，處暗暝者為作燈明，無所趣者為彼開示真實正道，沈沒生死海者為作舡筏真實濟渡，為大醫王療治眾病，以真實慧了性無性世智真實，照破一切癡暗盲暝，作大如意寶王，隨諸眾生有所求願皆得圓滿。又此祕密法是為真實一切智智妙吉祥智身，所得圓滿清淨出現智身，真實五眼所得六波羅蜜，真實圓滿最上法施，無虛妄怖得十地法，安住真實福智所生，三摩地分圓滿具足，安住一法離二法相，真如實際離諸有色無別法性，善住禪那真如實際。色相清淨離諸妄相，如來自性正智出生。諸相大空色性無著，於何有見？諸相離見即得諸法。是即真實祕密名義，謂從無二法性出生勝義，能持說者皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩大執金剛者！此祕密名義是一切眾生最勝身語意業成就行門，息除眾生一切罪法，清淨一切惡趣，斷除一切業障，永不受生八難報處，息除八種大怖畏事，破壞一切惡夢不祥，不起一切不善境想，破壞一切極惡境界，遠離一切魔業，一切非理作意不復暫起，斷除一切我執見等，不生一切憂苦煩惱。增長一切福智善根，安住一切如來心真實，一切菩薩祕密真實，一切聲聞緣覺祕密真實，一切印相明呪真實，隨順一切如理語業正念正知。此法又能於現世中增長智慧，無諸疾病，色力具足富樂自在，吉祥清淨增長善法，得大名稱歌詠讚歎人所愛樂。此祕密法有大利益，息除一切疾病大怖，一切邪妄使令真實，一切不善相皆令善相，一切不勝悉使殊勝，一切不祥而令吉祥，諸無主者為作主宰，諸無依者而為依止，諸無救者為作救護，無歸向者為作所歸，處暗暝者為作燈明，無所趣者為彼開示真實正道，沈沒生死海者為作舡筏真實濟渡，為大醫王療治眾病，以真實慧了性無性世智真實，照破一切癡暗盲暝，作大如意寶王，隨諸眾生有所求願皆得圓滿。又此祕密法是為真實一切智智妙吉祥智身，所得圓滿清淨出現智身，真實五眼所得六波羅蜜，真實圓滿最上法施，無虛妄怖得十地法，安住真實福智所生，三摩地分圓滿具足，安住一法離二法相，真如實際離諸有色無別法性，善住禪那真如實際。色相清淨離諸妄相，如來自性正智出生。諸相大空色性無著，於何有見？諸相離見即得諸法。是即真實祕密名義，謂從無二法性出生勝義，能持說者皆亦如是。

「復次金剛手菩薩大執金剛者！此妙吉祥根本智一切如來智身智頂純一無二最上最勝祕密名義三摩地分，是大摩尼寶髻莊嚴，一切教中無能勝法。若有諸修真言行者，於此祕密真言行門樂修習者，當須選擇吉祥勝地，隨力隨時作曼拏羅，安布毘盧遮那如來㡧像隨分供養。最上一心諦實觀想所安聖像，專注繫念離諸散亂，然後以正語業日日三時受持諷誦記念思惟。祕密明呪當持誦時，心語相應文句圓正無令雜亂，起信解心真實作意。於此祕密真言行門如是修習得精熟已，即得一切所欲如意，了知諸法最上勝義，證無礙慧無二分別信心具足，悉能了知彼三世事，復得一切諸佛菩薩來現其前開示出生一切法門，而能照達我法自性。如是瑜伽行人既成就已，即能作諸變化，現執金剛大忿怒王，能調一切難調伏者，救度世間作大利益，現眾色身有大光明。復能成就一切明呪印相三昧曼拏羅法，而作最勝大呪明王。所有一切極惡頻那夜迦乃至魔及魔族，於晝夜中而常衛護，於一切處不現其身而常隨逐，不令諸惡伺得其便。復得一切諸佛菩薩加哀，建立一切身語意業常住正法。諸佛菩薩共所攝受，獲一切法無畏辯才，通達聲聞緣覺所有諸法，而能觀照無我自性。所有梵王帝釋、嚕捺囉天、那羅延天、童子天、大自在天、迦哩底迦天、大黑天、難禰計說囉天、火天、水天、風天、訶利帝等，乃至十方護世，如是等一切天眾，於晝夜中亦常衛護，令彼瑜伽行者行住坐臥常得安隱，常住三摩呬多離諸散亂。若獨止一處若入多人眾中，乃至或入王城聚落村邑巷陌、空舍山林江河等處，若住若起，於一切時一切所作，彼諸天等而常密護。又復晝夜若止自舍或居他處，復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅摩、睺羅伽、人非人等，及諸宿曜并諸鬼眾，所謂聖曜母眾、七母眾，乃至藥剎尼眾、囉剎西眾、必舍唧眾如是等眾，咸各與諸眷屬常來衛護，令其修習瑜伽行者得最勝身，色力堅固無諸疾病，壽命增長獲大吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩大執金剛者！此妙吉祥根本智一切如來智身智頂純一無二最上最勝祕密名義三摩地分，是大摩尼寶髻莊嚴，一切教中無能勝法。若有諸修真言行者，於此祕密真言行門樂修習者，當須選擇吉祥勝地，隨力隨時作曼拏羅，安布毘盧遮那如來㡧像隨分供養。最上一心諦實觀想所安聖像，專注繫念離諸散亂，然後以正語業日日三時受持諷誦記念思惟。祕密明呪當持誦時，心語相應文句圓正無令雜亂，起信解心真實作意。於此祕密真言行門如是修習得精熟已，即得一切所欲如意，了知諸法最上勝義，證無礙慧無二分別信心具足，悉能了知彼三世事，復得一切諸佛菩薩來現其前開示出生一切法門，而能照達我法自性。如是瑜伽行人既成就已，即能作諸變化，現執金剛大忿怒王，能調一切難調伏者，救度世間作大利益，現眾色身有大光明。復能成就一切明呪印相三昧曼拏羅法，而作最勝大呪明王。所有一切極惡頻那夜迦乃至魔及魔族，於晝夜中而常衛護，於一切處不現其身而常隨逐，不令諸惡伺得其便。復得一切諸佛菩薩加哀，建立一切身語意業常住正法。諸佛菩薩共所攝受，獲一切法無畏辯才，通達聲聞緣覺所有諸法，而能觀照無我自性。所有梵王帝釋、嚕捺囉天、那羅延天、童子天、大自在天、迦哩底迦天、大黑天、難禰計說囉天、火天、水天、風天、訶利帝等，乃至十方護世，如是等一切天眾，於晝夜中亦常衛護，令彼瑜伽行者行住坐臥常得安隱，常住三摩呬多離諸散亂。若獨止一處若入多人眾中，乃至或入王城聚落村邑巷陌、空舍山林江河等處，若住若起，於一切時一切所作，彼諸天等而常密護。又復晝夜若止自舍或居他處，復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅摩、睺羅伽、人非人等，及諸宿曜并諸鬼眾，所謂聖曜母眾、七母眾，乃至藥剎尼眾、囉剎西眾、必舍唧眾如是等眾，咸各與諸眷屬常來衛護，令其修習瑜伽行者得最勝身，色力堅固無諸疾病，壽命增長獲大吉祥。

「復次金剛手菩薩大執金剛者！若有修習瑜伽行人，於此一切祕密名義三摩地分大摩尼寶髻，能日三時專注持誦記念勤修，而復住心觀想本尊聖像，從妙吉祥正智起變化身，出現無邊種種色相。如是觀已，不久即現所觀色相，又復即見諸佛菩薩於虛空中出現無數種種色身。又復修習瑜伽行者，以是最勝法功德故，永不復墮一切惡趣。於當來世不生卑賤種族，不生邊地不處下劣根性，不與諸根不完具者同所受生，又復不生諸邪見家。非佛剎土而不受生，佛不出世宣說正法亦不受生。永不生於長壽天中，永不生於五濁惡世，不生饑饉刀兵劫中。世世生中遠離怨對賊盜等怖，凡所生處不受貧苦，名譽稱讚所不能動。世世所生常生善族，人相具足端正圓滿，於世間中人所愛敬，常受快樂離諸憂惱。凡所生處人皆喜見，出言誠諦人所信受。世世生生得宿命智，具大財富有大眷屬增長無盡，一切眾生最上功德皆悉具足，六波羅蜜自性功德亦復具足，修四梵行圓滿具足，正念正知方便願力皆得具足。通達一切清淨教法，語業自在得大無畏，凡所對論詞辯無礙。復能安慰一切眾生，如阿闍梨師長無異。昔所未聞一切法分，乃至世間一切文典，及外論等皆悉通達，得大辯才戒足壽命清淨圓滿，常樂出家具諸禁戒。於一切智永不忘失，大菩提心堅固不壞，出過聲聞緣覺境界，亦不樂於彼等法中。金剛手諸修瑜伽行者！獲如是無量功德皆悉具足，速疾成就大菩提果。此祕密名義復有無量無邊大功德分圓滿具足，假使無量劫中稱揚讚歎不能窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩大執金剛者！若有修習瑜伽行人，於此一切祕密名義三摩地分大摩尼寶髻，能日三時專注持誦記念勤修，而復住心觀想本尊聖像，從妙吉祥正智起變化身，出現無邊種種色相。如是觀已，不久即現所觀色相，又復即見諸佛菩薩於虛空中出現無數種種色身。又復修習瑜伽行者，以是最勝法功德故，永不復墮一切惡趣。於當來世不生卑賤種族，不生邊地不處下劣根性，不與諸根不完具者同所受生，又復不生諸邪見家。非佛剎土而不受生，佛不出世宣說正法亦不受生。永不生於長壽天中，永不生於五濁惡世，不生饑饉刀兵劫中。世世生中遠離怨對賊盜等怖，凡所生處不受貧苦，名譽稱讚所不能動。世世所生常生善族，人相具足端正圓滿，於世間中人所愛敬，常受快樂離諸憂惱。凡所生處人皆喜見，出言誠諦人所信受。世世生生得宿命智，具大財富有大眷屬增長無盡，一切眾生最上功德皆悉具足，六波羅蜜自性功德亦復具足，修四梵行圓滿具足，正念正知方便願力皆得具足。通達一切清淨教法，語業自在得大無畏，凡所對論詞辯無礙。復能安慰一切眾生，如阿闍梨師長無異。昔所未聞一切法分，乃至世間一切文典，及外論等皆悉通達，得大辯才戒足壽命清淨圓滿，常樂出家具諸禁戒。於一切智永不忘失，大菩提心堅固不壞，出過聲聞緣覺境界，亦不樂於彼等法中。金剛手諸修瑜伽行者！獲如是無量功德皆悉具足，速疾成就大菩提果。此祕密名義復有無量無邊大功德分圓滿具足，假使無量劫中稱揚讚歎不能窮盡。

「復次金剛手菩薩大執金剛者！諸佛如來以大悲方便出現世間，於此祕密名義已得圓滿，福智所生，成就阿耨多羅三藐三菩提。普集一切佛功德寶，無有少法而不圓滿。廣為一切眾生遍十方剎擊大法鼓，普令安住無上正法。諸佛所說諸法中王，所謂如是大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩大執金剛者！諸佛如來以大悲方便出現世間，於此祕密名義已得圓滿，福智所生，成就阿耨多羅三藐三菩提。普集一切佛功德寶，無有少法而不圓滿。廣為一切眾生遍十方剎擊大法鼓，普令安住無上正法。諸佛所說諸法中王，所謂如是大明曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)婆(引)嚩莎婆(引)嚩尾秫提(一句) 達哩摩(二合)作芻(二) 阿阿(引)暗惡(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合引)婆(引)嚩莎婆(引)嚩尾秫提(一句) 達哩摩(二合)作芻(二) 阿阿(引)暗惡(三)」

「一切法自性清淨，不生不滅，一切如來智身妙吉祥清淨根本所生。所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法自性清淨，不生不滅，一切如來智身妙吉祥清淨根本所生。所謂：

「阿(引)惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(引)惡」

「一切如來根本心，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來根本心，所謂：

「訶囉訶囉唵(引)吽(引)紇哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶囉訶囉唵(引)吽(引)紇哩(二合引)」

「一切如來智頂一切如來勝語自在廣大語業一切法無垢虛空清淨法界智藏，所謂： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切如來智頂一切如來勝語自在廣大語業一切法無垢虛空清淨法界智藏，所謂：

「阿(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(引)」

爾時金剛手菩薩， 聞佛說是祕密法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩， 聞佛說是祕密法，

歡喜合掌從座起， 頂禮釋迦牟尼尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜合掌從座起， 頂禮釋迦牟尼尊，

及彼諸佛賢聖眾， 最上金剛祕密主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼諸佛賢聖眾， 最上金剛祕密主，

一切忿怒大明王。 普伸敬已作是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切忿怒大明王。 普伸敬已作是言：

「最上歡喜自在尊， 善哉善哉能善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最上歡喜自在尊， 善哉善哉能善說，

慈悲利我及眾生， 成就正等菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲利我及眾生， 成就正等菩提果。

佛為世間大導師， 引示咸歸解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世間大導師， 引示咸歸解脫門，

宣說最勝清淨道， 祕密瑜伽大教王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說最勝清淨道， 祕密瑜伽大教王，

最上方廣甚深義， 普為世間作利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上方廣甚深義， 普為世間作利益，

此即諸佛聖境界， 一切如來盡宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即諸佛聖境界， 一切如來盡宣說。」