佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

那謨(引)曼儒(仁祖切)瞿沙(引)野(一) 摩賀(引)冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(三) 尾尾馱阿播(引)野誐底(四) 耨珂尾那(引)囉拏(引)野(五) 怛𭔞(切身下同)他(引)(六) 唵(引)菩(引)菩(引)(七) 摩賀(引)末尼(八) 嚕唧囉割邏波(九) 尾唧怛囉(二合)(十) 目訖多(二合)那摩(十一) 阿(引)朗訖哩(二合)多設麗(引)囉(十二) 波囉摩薩埵謨(引)左哥(十三) 怛他(引)誐多酤(引)舍達囉(十四) 鉢囉(二合)嚩囉達哩摩(二合)臘沒陀(二合)尾惹(仁祖切)野(十五) 蘇囉多三菩吾(引)鉢那哩沙(二合)哥(十六) 訖黎(二合)舍婆(引)囉鉢囉(二合)設摩哥(十七) 戍𭔞多(引)達哩摩(二合)莎婆(引)嚩(引)努娑(引)黎(引)(十八) 摩賀(引)冐提薩埵嚩囉那(十九) 嚩囉難捺那(二十) 唵(引)摩賀(引)播(引)舍鉢囉(二合)娑囉(二十一) 三摩三磨(引)難多(引)三滿多跋捺囉(二合)(二十二) 三滿多鉢囉(二合)娑囉(二十三) 娑囉娑囉(二十四) 呼(引)呼(引)(二十五) 曼惹囉嚩(二十六) 摩賀(引)嚩日囉(二合)朅捺誐(二合)(二十七) 親那親那(二十八) 頻那頻那(二十九) 尾囉惹尾囉惹(三十) 骨哥哩謨(二合引)鉢設摩(三十一) 哥囉哥囉(三十二) 酤嚕酤嚕(三十三) 度嚕度嚕(三十四) 達囉達囉(三十五) 突突突突(三十六) 摩賀(引)摩賀(引)(三十七) 謨(引)賀野(三十八) 謨(引)賀野(三十九) 菩(引)菩(引)(四十) 毘(引)摩毘(引)摩(四十一) 難那難那(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 摩賀(引)冐地薩埵(四十四) 謨左野(四十五) 末摩(引)那他(四十六) 末耨室哩(二合)多(引)(四十七) 播(引)野誐底(四十八) 訥珂窣亢那那(四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(五十) 訥詰都(引)㰠(呼郎切，下同)(五十一) 末那(引)吐㰠(五十二) 薩囉儒(仁祖切)㰠(五十三) 尾尾訖都(二合引)㰠(五十四) 骨細(引)度㰠(五十五) 摩囉拏達哩謨(二合引)㰠(五十六) 怛鑁(二合)跋誐鑁(引)(五十七) 訥詰多(引)喃(引)(五十八) 窣珂那遏那(引)他(引)喃(引)(五十九) 娑(引)末哩他(二合)羯囉(六十) 薩囉惹娑(引)喃(引)(六十一) 尾囉惹塞哥(二合)囉(六十二) 烏波訥

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