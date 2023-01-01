佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
宋 法賢譯1卷CBETA T1186少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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稽首最上普遍智， 如來應供正等覺，
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心意清淨無等等， 神通無礙未曾有，
心意清淨無等等， 神通無礙未曾有，
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善能周遍十方界， 隨根化度諸群生。
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稽首文殊大導師， 善除塵垢心已淨，
稽首文殊大導師， 善除塵垢心已淨，
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無量功德莊嚴身， 廣說妙法濟群品，
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天龍大力修羅等， 悉皆捧足而頂禮。
天龍大力修羅等， 悉皆捧足而頂禮。
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妙吉祥菩薩陀羅尼曰：
妙吉祥菩薩陀羅尼曰：
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那謨(引)曼儒(仁祖切)瞿沙(引)野(一) 摩賀(引)冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(三) 尾尾馱阿播(引)野誐底(四) 耨珂尾那(引)囉拏(引)野(五) 怛𭔞(切身下同)他(引)(六) 唵(引)菩(引)菩(引)(七) 摩賀(引)末尼(八) 嚕唧囉割邏波(九) 尾唧怛囉(二合)(十) 目訖多(二合)那摩(十一) 阿(引)朗訖哩(二合)多設麗(引)囉(十二) 波囉摩薩埵謨(引)左哥(十三) 怛他(引)誐多酤(引)舍達囉(十四) 鉢囉(二合)嚩囉達哩摩(二合)臘沒陀(二合)尾惹(仁祖切)野(十五) 蘇囉多三菩吾(引)鉢那哩沙(二合)哥(十六) 訖黎(二合)舍婆(引)囉鉢囉(二合)設摩哥(十七) 戍𭔞多(引)達哩摩(二合)莎婆(引)嚩(引)努娑(引)黎(引)(十八) 摩賀(引)冐提薩埵嚩囉那(十九) 嚩囉難捺那(二十) 唵(引)摩賀(引)播(引)舍鉢囉(二合)娑囉(二十一) 三摩三磨(引)難多(引)三滿多跋捺囉(二合)(二十二) 三滿多鉢囉(二合)娑囉(二十三) 娑囉娑囉(二十四) 呼(引)呼(引)(二十五) 曼惹囉嚩(二十六) 摩賀(引)嚩日囉(二合)朅捺誐(二合)(二十七) 親那親那(二十八) 頻那頻那(二十九) 尾囉惹尾囉惹(三十) 骨哥哩謨(二合引)鉢設摩(三十一) 哥囉哥囉(三十二) 酤嚕酤嚕(三十三) 度嚕度嚕(三十四) 達囉達囉(三十五) 突突突突(三十六) 摩賀(引)摩賀(引)(三十七) 謨(引)賀野(三十八) 謨(引)賀野(三十九) 菩(引)菩(引)(四十) 毘(引)摩毘(引)摩(四十一) 難那難那(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 摩賀(引)冐地薩埵(四十四) 謨左野(四十五) 末摩(引)那他(四十六) 末耨室哩(二合)多(引)(四十七) 播(引)野誐底(四十八) 訥珂窣亢那那(四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(五十) 訥詰都(引)㰠(呼郎切，下同)(五十一) 末那(引)吐㰠(五十二) 薩囉儒(仁祖切)㰠(五十三) 尾尾訖都(二合引)㰠(五十四) 骨細(引)度㰠(五十五) 摩囉拏達哩謨(二合引)㰠(五十六) 怛鑁(二合)跋誐鑁(引)(五十七) 訥詰多(引)喃(引)(五十八) 窣珂那遏那(引)他(引)喃(引)(五十九) 娑(引)末哩他(二合)羯囉(六十) 薩囉惹娑(引)喃(引)(六十一) 尾囉惹塞哥(二合)囉(六十二) 烏波訥
那謨(引)曼儒(仁祖切)瞿沙(引)野(一) 摩賀(引)冐地薩埵(引)野(二) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(引)野(三) 尾尾馱阿播(引)野誐底(四) 耨珂尾那(引)囉拏(引)野(五) 怛𭔞(切身下同)他(引)(六) 唵(引)菩(引)菩(引)(七) 摩賀(引)末尼(八) 嚕唧囉割邏波(九) 尾唧怛囉(二合)(十) 目訖多(二合)那摩(十一) 阿(引)朗訖哩(二合)多設麗(引)囉(十二) 波囉摩薩埵謨(引)左哥(十三) 怛他(引)誐多酤(引)舍達囉(十四) 鉢囉(二合)嚩囉達哩摩(二合)臘沒陀(二合)尾惹(仁祖切)野(十五) 蘇囉多三菩吾(引)鉢那哩沙(二合)哥(十六) 訖黎(二合)舍婆(引)囉鉢囉(二合)設摩哥(十七) 戍𭔞多(引)達哩摩(二合)莎婆(引)嚩(引)努娑(引)黎(引)(十八) 摩賀(引)冐提薩埵嚩囉那(十九) 嚩囉難捺那(二十) 唵(引)摩賀(引)播(引)舍鉢囉(二合)娑囉(二十一) 三摩三磨(引)難多(引)三滿多跋捺囉(二合)(二十二) 三滿多鉢囉(二合)娑囉(二十三) 娑囉娑囉(二十四) 呼(引)呼(引)(二十五) 曼惹囉嚩(二十六) 摩賀(引)嚩日囉(二合)朅捺誐(二合)(二十七) 親那親那(二十八) 頻那頻那(二十九) 尾囉惹尾囉惹(三十) 骨哥哩謨(二合引)鉢設摩(三十一) 哥囉哥囉(三十二) 酤嚕酤嚕(三十三) 度嚕度嚕(三十四) 達囉達囉(三十五) 突突突突(三十六) 摩賀(引)摩賀(引)(三十七) 謨(引)賀野(三十八) 謨(引)賀野(三十九) 菩(引)菩(引)(四十) 毘(引)摩毘(引)摩(四十一) 難那難那(四十二) 娑囉娑囉(四十三) 摩賀(引)冐地薩埵(四十四) 謨左野(四十五) 末摩(引)那他(四十六) 末耨室哩(二合)多(引)(四十七) 播(引)野誐底(四十八) 訥珂窣亢那那(四十九) 摩賀(引)哥(引)嚕尼哥(五十) 訥詰都(引)㰠(呼郎切，下同)(五十一) 末那(引)吐㰠(五十二) 薩囉儒(仁祖切)㰠(五十三) 尾尾訖都(二合引)㰠(五十四) 骨細(引)度㰠(五十五) 摩囉拏達哩謨(二合引)㰠(五十六) 怛鑁(二合)跋誐鑁(引)(五十七) 訥詰多(引)喃(引)(五十八) 窣珂那遏那(引)他(引)喃(引)(五十九) 娑(引)末哩他(二合)羯囉(六十) 薩囉惹娑(引)喃(引)(六十一) 尾囉惹塞哥(二合)囉(六十二) 烏波訥
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嚕(二合)多(引)喃(引)(六十三) 薩哩舞(二合引)鉢捺囉(二合)嚩訥珂(六十四) 鉢囉(二合)設摩哥(六十五) 尾尾訖多(二合)喃(引)(六十六) 薩哩嚩(二合)酤舍羅達哩摩(二合)三婆(引)囉(六十七) 波哩布(引)囉野多(引)(六十八) 骨細(引)那(引)喃(引)摩賀(引)尾哩也(二合)那(引)多(引)(六十九) 摩囉拏達哩摩(二合引)拏(七十) 阿蜜哩(二合)多播(引)那那(引)多(引)(七十一) 末摩(引)必婆誐鑁(引)(七十二) 那(引)吐(引)婆嚩(七十三) 設囉拏(七十四) 鉢囉(引)野拏(七十五) 怛囉(二合引)多(引)(七十六) 薩哩嚩(二合)訥珂(引)儞彌(引)那(引)舍野(七十七) 薩哩嚩(二合)訖黎(二合引)舍囉惹洗彌(引)(七十八) 阿波那野(七十九) 薩哩嚩(二合)哥哩摩(二合)阿嚩囉拏(八十) 波哩嚩(二合)多(引)儞彌(引)(八十一) 尾計(引)囉拏(八十二) 薩哩嚩(二合)酤舍羅達哩摩(二合)三婆(引)囉(八十三) 波哩布(引)哩(引)酤嚕(八十四) 摩賀(引)冐地薩埵(八十五) 細(引)尾多味(引)哩也(二合)(八十六) 播(引)囉彌多(引)喻(引)惹野(八十七) 尾囉(引)誐(八十八) 尾囉惹達哩摩(二合)倪也(二合引)那(八十九) 鉢囉(二合)布(引)囉野(九十) 駄(引)囉野駄(引)囉尼(引)(九十一) 三摩珂(九十二) 三摩惹羅儞提(九十三) 三摩彌(引)嚕(九十四) 薩摩賀(引)冐地薩埵(九十五) 嚩囉那(九十六) 嚩囉那娑嚩(二合引)賀(引)(九十七)
嚕(二合)多(引)喃(引)(六十三) 薩哩舞(二合引)鉢捺囉(二合)嚩訥珂(六十四) 鉢囉(二合)設摩哥(六十五) 尾尾訖多(二合)喃(引)(六十六) 薩哩嚩(二合)酤舍羅達哩摩(二合)三婆(引)囉(六十七) 波哩布(引)囉野多(引)(六十八) 骨細(引)那(引)喃(引)摩賀(引)尾哩也(二合)那(引)多(引)(六十九) 摩囉拏達哩摩(二合引)拏(七十) 阿蜜哩(二合)多播(引)那那(引)多(引)(七十一) 末摩(引)必婆誐鑁(引)(七十二) 那(引)吐(引)婆嚩(七十三) 設囉拏(七十四) 鉢囉(引)野拏(七十五) 怛囉(二合引)多(引)(七十六) 薩哩嚩(二合)訥珂(引)儞彌(引)那(引)舍野(七十七) 薩哩嚩(二合)訖黎(二合引)舍囉惹洗彌(引)(七十八) 阿波那野(七十九) 薩哩嚩(二合)哥哩摩(二合)阿嚩囉拏(八十) 波哩嚩(二合)多(引)儞彌(引)(八十一) 尾計(引)囉拏(八十二) 薩哩嚩(二合)酤舍羅達哩摩(二合)三婆(引)囉(八十三) 波哩布(引)哩(引)酤嚕(八十四) 摩賀(引)冐地薩埵(八十五) 細(引)尾多味(引)哩也(二合)(八十六) 播(引)囉彌多(引)喻(引)惹野(八十七) 尾囉(引)誐(八十八) 尾囉惹達哩摩(二合)倪也(二合引)那(八十九) 鉢囉(二合)布(引)囉野(九十) 駄(引)囉野駄(引)囉尼(引)(九十一) 三摩珂(九十二) 三摩惹羅儞提(九十三) 三摩彌(引)嚕(九十四) 薩摩賀(引)冐地薩埵(九十五) 嚩囉那(九十六) 嚩囉那娑嚩(二合引)賀(引)(九十七)
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