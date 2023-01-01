文殊師利寶藏陀羅尼經(亦名文殊師利菩薩八字三昧法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利寶藏陀羅尼經(亦名文殊師利菩薩八字三昧法)

唐天竺三藏法師菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆在淨居天宮，與大菩薩摩訶薩眾及無量淨居天子，前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來。是時世尊正於眾中為諸大眾說陀羅尼無量妙法，復為利益未來世中薄福諸眾生等，便入三昧名曰演光，於其頂上放無量種種光明，其光旋環照無量無邊諸佛世界，照已却來繞文殊師利童子，便入於頂。其光從頂入已，文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王。入此三昧已，文殊師利從於口中出無量種種色相光明，其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地向佛合掌，恭敬頂禮瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊往昔為我說如是言：『我法滅後，於贍部洲惡世之時，文殊師利廣能利益無量眾生當作佛事。』唯願世尊為我分別演說，於何處住、復何方面能行利益？矜愍擁護諸眾生故，願為說之。」爾時世尊告金剛密迹主言：「善男子！乃能為諸有情發問於我。善哉善哉！汝今諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說。」是時金剛密迹主菩薩聞佛語已，歡喜踊躍，整衣服一心受聽。爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「我滅度後，於此贍部洲東北方有國名大振那，其國中間有山號為五頂，文殊師利童子遊行居住，為諸眾生於中說法。及有無量無數諸天、龍神、藥叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，圍繞供養恭敬於是。」世尊復告金剛密迹主言：「是文殊師利童子，有如是等無量威德，神通變化自在莊嚴，廣能饒益一切有情，成就圓滿福德之力不可思議。」復告金剛密迹言：「文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪并畫像壇印等法，於後末世佛法滅時，惡法增長諸災興盛。如此之時，於當來世贍部洲中，薄福少智諸眾生輩惡業增長，五行失序、陰陽交錯、風雨不調、惡星變怪，天阿脩羅鬪戰競起，天人減少、脩羅增長。種種諸災，如此之時流行於世。惡鬼下降變為女身，與諸眾生作種種病，所謂喉閉疔瘡、疥癩腹痛，瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發，或患風黃痰病、或頭痛、瘡腫、眼痛、大小便利諸雜等病。其惡鬼神變身為蟲狼虎豹獅子種種獸身，於世間中攝諸眾生，噉其精氣威失力衰。如此之時，此贍部洲無量眾生橫遭枉死，縱有諸醫不能救療。如是世時一日之時，有三十毘末囉數。是故金剛密迹主！我今令汝轉與此陀羅尼法，令使眾生展轉受持。何以故？此贍部洲所有眾生，一念發菩提大善願心：『我輩眾類何日能得離此煩惱苦海無明愛獄？』如是善男子善女人，汝當擁護教化使益善根，廣為流布此陀羅尼勿令斷絕，常於三寶及佛塔形像處發正信心虔誠頂禮，時時勿闕勤修善根，學菩薩行莫起非法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在淨居天宮，與大菩薩摩訶薩眾及無量淨居天子，前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來。是時世尊正於眾中為諸大眾說陀羅尼無量妙法，復為利益未來世中薄福諸眾生等，便入三昧名曰演光，於其頂上放無量種種光明，其光旋環照無量無邊諸佛世界，照已却來繞文殊師利童子，便入於頂。其光從頂入已，文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王。入此三昧已，文殊師利從於口中出無量種種色相光明，其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地向佛合掌，恭敬頂禮瞻仰尊顏，而白佛言：「世尊往昔為我說如是言：『我法滅後，於贍部洲惡世之時，文殊師利廣能利益無量眾生當作佛事。』唯願世尊為我分別演說，於何處住、復何方面能行利益？矜愍擁護諸眾生故，願為說之。」爾時世尊告金剛密迹主言：「善男子！乃能為諸有情發問於我。善哉善哉！汝今諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說。」是時金剛密迹主菩薩聞佛語已，歡喜踊躍，整衣服一心受聽。爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「我滅度後，於此贍部洲東北方有國名大振那，其國中間有山號為五頂，文殊師利童子遊行居住，為諸眾生於中說法。及有無量無數諸天、龍神、藥叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，圍繞供養恭敬於是。」世尊復告金剛密迹主言：「是文殊師利童子，有如是等無量威德，神通變化自在莊嚴，廣能饒益一切有情，成就圓滿福德之力不可思議。」復告金剛密迹言：「文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪并畫像壇印等法，於後末世佛法滅時，惡法增長諸災興盛。如此之時，於當來世贍部洲中，薄福少智諸眾生輩惡業增長，五行失序、陰陽交錯、風雨不調、惡星變怪，天阿脩羅鬪戰競起，天人減少、脩羅增長。種種諸災，如此之時流行於世。惡鬼下降變為女身，與諸眾生作種種病，所謂喉閉疔瘡、疥癩腹痛，瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發，或患風黃痰病、或頭痛、瘡腫、眼痛、大小便利諸雜等病。其惡鬼神變身為蟲狼虎豹獅子種種獸身，於世間中攝諸眾生，噉其精氣威失力衰。如此之時，此贍部洲無量眾生橫遭枉死，縱有諸醫不能救療。如是世時一日之時，有三十毘末囉數。是故金剛密迹主！我今令汝轉與此陀羅尼法，令使眾生展轉受持。何以故？此贍部洲所有眾生，一念發菩提大善願心：『我輩眾類何日能得離此煩惱苦海無明愛獄？』如是善男子善女人，汝當擁護教化使益善根，廣為流布此陀羅尼勿令斷絕，常於三寶及佛塔形像處發正信心虔誠頂禮，時時勿闕勤修善根，學菩薩行莫起非法

，孝順父母尊重師長，於諸賢善生奇特想，常以香華百味甘膳朝夕供養，勿令厭怠尊重讚歎。若解法人處珍重請法，若得陀羅尼呪已，於七日七夜每日受八關齋戒，誦此陀羅尼。爾時世尊大悲愍念，即說廣深智雷音如來陀羅尼。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，孝順父母尊重師長，於諸賢善生奇特想，常以香華百味甘膳朝夕供養，勿令厭怠尊重讚歎。若解法人處珍重請法，若得陀羅尼呪已，於七日七夜每日受八關齋戒，誦此陀羅尼。爾時世尊大悲愍念，即說廣深智雷音如來陀羅尼。」即說呪曰：

「南謨(上聲)微補羅勃地嚴避囉孽㗚爾多囉(去聲)社野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)微補羅㜸囉爾諦微補羅莎(去聲)㘑微補羅瑜寧(上聲)勢阿囊(上聲)攞細阿囊(上聲)攞娑㜸底孕㜸多莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)微補羅勃地嚴避囉孽㗚爾多囉(去聲)社野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)微補羅㜸囉爾諦微補羅莎(去聲)㘑微補羅瑜寧(上聲)勢阿囊(上聲)攞細阿囊(上聲)攞娑㜸底孕㜸多莎訶」

次說除一切障如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除一切障如來陀羅尼曰：

「南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜微色劍毘嬭(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)醯袂醯袂摩醯莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜微色劍毘嬭(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)醯袂醯袂摩醯莎訶」

次說阿彌陀如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說阿彌陀如來陀羅尼曰：

「南謨阿(上聲)弭多(去聲)婆(去聲)野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)阿弭多(去聲)那婆(上聲)吠阿弭多三婆(上聲)吠阿弭多微乞㘓諦莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨阿(上聲)弭多(去聲)婆(去聲)野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)阿弭多(去聲)那婆(上聲)吠阿弭多三婆(上聲)吠阿弭多微乞㘓諦莎訶」

次說功德處如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說功德處如來陀羅尼曰：

「南謨(上聲)愚(上聲)儜羯囉(引)野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎(去聲)他伽(輕呼)伽囊(上聲)羯㘑伽伽囊(上聲)三婆(上聲)吠伽伽囊(上聲)枳㗚底羯㘑莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)愚(上聲)儜羯囉(引)野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎(去聲)他伽(輕呼)伽囊(上聲)羯㘑伽伽囊(上聲)三婆(上聲)吠伽伽囊(上聲)枳㗚底羯㘑莎訶」

次說遍覆香如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說遍覆香如來陀羅尼曰：

「南麼三曼多言(上聲)馱野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎(去聲)他三莽糝袂莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼三曼多言(上聲)馱野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎(去聲)他三莽糝袂莎訶」

次說難勝行如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說難勝行如來陀羅尼曰：

「南麼阿鉢囉(引)爾多微乞囉莽㜸㗚爾多縒(且何切)弭寧(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)麼麼袂莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼阿鉢囉(引)爾多微乞囉莽㜸㗚爾多縒(且何切)弭寧(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)麼麼袂莎訶」

次說除慢如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除慢如來陀羅尼曰：

「南謨(上聲)忙囊(上聲)娑耽囊野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)莽怒(輕呼)微輸(上聲)悌莽囊微戍誕寧(去聲)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)忙囊(上聲)娑耽囊野怛他(去聲)㜸多(去聲)野怛𭀎他(去聲)莽怒(輕呼)微輸(上聲)悌莽囊微戍誕寧(去聲)莎訶」

次說斷一切障如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說斷一切障如來陀羅尼曰：

「南麼薩麼勃馱菩提薩怛嚩(引)難(引)南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)夜阿囉訶諦三藐三勃馱野怛𭀎他(去聲)契諦羯囉陛入嚩里陛莎(去聲)訶染(而閻切)拔寧(去聲)娑擔拔寧(上聲)謨訶寧(上聲)莎(去聲)訶(去聲)莽(去聲)拏(上聲)唎迦(引)野莎訶(去聲)護袂達㗚摩達㗚摩質多(去聲)曳莎訶(去聲)達㘑微達㘑羯羅微孕羯嚕多(去聲)曳莎訶(去聲)扇諦詰寧(去聲)㗚嚩(引)䉽嬭(去聲)莎訶(去聲)杜嚕杜嚕地曳莎訶(去聲)鉢特忙娑(去聲)㘑鉢特忙三婆(上聲)吠枳羯㘑訶蹬羯唎曳莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩麼勃馱菩提薩怛嚩(引)難(引)南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(去聲)怛他(去聲)㜸多(去聲)夜阿囉訶諦三藐三勃馱野怛𭀎他(去聲)契諦羯囉陛入嚩里陛莎(去聲)訶染(而閻切)拔寧(去聲)娑擔拔寧(上聲)謨訶寧(上聲)莎(去聲)訶(去聲)莽(去聲)拏(上聲)唎迦(引)野莎訶(去聲)護袂達㗚摩達㗚摩質多(去聲)曳莎訶(去聲)達㘑微達㘑羯羅微孕羯嚕多(去聲)曳莎訶(去聲)扇諦詰寧(去聲)㗚嚩(引)䉽嬭(去聲)莎訶(去聲)杜嚕杜嚕地曳莎訶(去聲)鉢特忙娑(去聲)㘑鉢特忙三婆(上聲)吠枳羯㘑訶蹬羯唎曳莎訶」

次說月光菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說月光菩薩陀羅尼曰：

「南麼薩㗚嚩勃馱菩提薩怛嚩(引)難怛𭀎他(去聲)戰捺㘑鉢囉陛栴娜囊(上聲)注㗚嬭(去聲)罽羅娑嚩底薩囉嚩勃駄地瑟恥多(去聲)南謨(上聲)弭諦莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩㗚嚩勃馱菩提薩怛嚩(引)難怛𭀎他(去聲)戰捺㘑鉢囉陛栴娜囊(上聲)注㗚嬭(去聲)罽羅娑嚩底薩囉嚩勃駄地瑟恥多(去聲)南謨(上聲)弭諦莎訶」

次說文殊師利菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說文殊師利菩薩陀羅尼曰：

「南謨(上聲)痾(去聲)哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)若(而也切，下同)曳若曳若野臘悌若野摩訶(去聲)摩醯莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)痾(去聲)哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)若(而也切，下同)曳若曳若野臘悌若野摩訶(去聲)摩醯莎訶」

次說觀世音菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說觀世音菩薩陀羅尼曰：

「南謨(上聲)痾(去聲)哩夜嚩路枳諦濕嚩囉(引)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)伽(輕呼，下同)伽囊𭸜伽伽囊(上聲)糝謨(上聲)榾㜸諦伽伽囊(上聲)微訖㘓多微訖㘓多曀爾袂爾波若袂爾莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)痾(去聲)哩夜嚩路枳諦濕嚩囉(引)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)伽(輕呼，下同)伽囊𭸜伽伽囊(上聲)糝謨(上聲)榾㜸諦伽伽囊(上聲)微訖㘓多微訖㘓多曀爾袂爾波若袂爾莎訶」

次說普賢菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說普賢菩薩陀羅尼曰：

「南謨(上聲)痾(去聲)哩也三曼多拔捺囉(引)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)醯拔捺㘑摩訶(去聲)拔捺㘑阿底(下以切)拔捺㘑微㜸多囉若細摩訶(去聲)微㜸多囉若細醯莽嚩底羯㗚忙嚩囉寧微戍誕寧(去聲)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)痾(去聲)哩也三曼多拔捺囉(引)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)醯拔捺㘑摩訶(去聲)拔捺㘑阿底(下以切)拔捺㘑微㜸多囉若細摩訶(去聲)微㜸多囉若細醯莽嚩底羯㗚忙嚩囉寧微戍誕寧(去聲)莎訶」

次說彌勒菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說彌勒菩薩陀羅尼曰：

「南謨(上聲)痾(去聲)哩也昧怛㘑野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他(去聲)昧怛㘑昧怛囉忙囊(上聲)細莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(上聲)痾(去聲)哩也昧怛㘑野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他(去聲)昧怛㘑昧怛囉忙囊(上聲)細莎訶」

次說虛空藏菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說虛空藏菩薩陀羅尼曰：

「南麼痾(去聲)哩夜迦(去聲)賒㜸㗚婆(去聲)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他㜸㗚陛㜸㗚陛微戍誕寧(去聲)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼痾(去聲)哩夜迦(去聲)賒㜸㗚婆(去聲)野菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他㜸㗚陛㜸㗚陛微戍誕寧(去聲)莎訶」

次說無盡意菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說無盡意菩薩陀羅尼曰：

「南麼痾(去聲)哩夜訖灑野沫底菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他惡訖灑曳護惡訖灑曳護惡訖灑野羯㗚忙微戍誕寧(去聲)護莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼痾(去聲)哩夜訖灑野沫底菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎(去聲)他惡訖灑曳護惡訖灑曳護惡訖灑野羯㗚忙微戍誕寧(去聲)護莎訶」

次說維摩詰菩薩陀羅尼曰(又云無垢稱菩薩)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說維摩詰菩薩陀羅尼曰(又云無垢稱菩薩)：

「南麼痾(去聲)哩也微沫羅枳(去聲)㗚多(上聲)曳菩地薩怛嚩野怛𭀎他(去聲)枳(去聲)㗚底多(去聲)薩囉麼爾寧(去聲)囉底多(去聲)薩囉麼爾寧(去聲)嚩日囉羯㘑嚩日囉三婆(上聲)吠嚩日囉(引)陛諾迦㘑莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼痾(去聲)哩也微沫羅枳(去聲)㗚多(上聲)曳菩地薩怛嚩野怛𭀎他(去聲)枳(去聲)㗚底多(去聲)薩囉麼爾寧(去聲)囉底多(去聲)薩囉麼爾寧(去聲)嚩日囉羯㘑嚩日囉三婆(上聲)吠嚩日囉(引)陛諾迦㘑莎訶」

次說除一切障菩薩陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除一切障菩薩陀羅尼曰：

「南麼薩囉麼寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(平聲)薩菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)薩囉摩嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(平聲)莎訶駄覩微羯囉嬭(平聲)莎訶(去聲)誕寧(去聲)莎訶阿嚩㗚爾多迦(引)曳莎訶(去聲)沫羅娜那寧(去聲)娑訶(去聲)菩地孕伽娜那寧(去聲)莎訶(去聲)閼囉忙涅㗚嚩嚩(引)比多迦(引)曳莎訶(去聲)曀迦(引)囉(引)忙曳莎訶(去聲)瑜伽槡囉(引)曳莎訶(去聲)薩囉麼勃駄毘色訖多(去聲)曳莎訶(去聲)沒囉訶謀跛麌訶(去聲)曳莎訶(去聲)薩㗚麼達囉忙毘色訖多(去聲)曳莎訶(去聲)薩囉麼勃馱毘數多(去聲)曳莎(去聲)訶曀迦室𠻱伽(引)曳莎訶(去聲)河部多(去聲)曳莎訶(去聲)阿糝部多(去聲)曳莎訶薩㗚麼耨區(去聲)鉢閃滿寧(去聲)莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼薩囉麼寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(平聲)薩菩地薩怛嚩(引)野怛𭀎他(去聲)薩囉摩嚩囉儜(上聲)微色劍避嬭(平聲)莎訶駄覩微羯囉嬭(平聲)莎訶(去聲)誕寧(去聲)莎訶阿嚩㗚爾多迦(引)曳莎訶(去聲)沫羅娜那寧(去聲)娑訶(去聲)菩地孕伽娜那寧(去聲)莎訶(去聲)閼囉忙涅㗚嚩嚩(引)比多迦(引)曳莎訶(去聲)曀迦(引)囉(引)忙曳莎訶(去聲)瑜伽槡囉(引)曳莎訶(去聲)薩囉麼勃駄毘色訖多(去聲)曳莎訶(去聲)沒囉訶謀跛麌訶(去聲)曳莎訶(去聲)薩㗚麼達囉忙毘色訖多(去聲)曳莎訶(去聲)薩囉麼勃馱毘數多(去聲)曳莎(去聲)訶曀迦室𠻱伽(引)曳莎訶(去聲)河部多(去聲)曳莎訶(去聲)阿糝部多(去聲)曳莎訶薩㗚麼耨區(去聲)鉢閃滿寧(去聲)莎訶」

次說月光童子陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說月光童子陀羅尼曰：

「南麼戰捺囉鉢囉婆(去聲)野矩忙囉部多(去聲)野怛𭀎他(去聲)鉢囉陛鉢囉婆(去聲)嚩底達㗚忙微輸(上聲)地㗚婆鑁覩袂莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼戰捺囉鉢囉婆(去聲)野矩忙囉部多(去聲)野怛𭀎他(去聲)鉢囉陛鉢囉婆(去聲)嚩底達㗚忙微輸(上聲)地㗚婆鑁覩袂莎訶」

爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人念誦此十八大陀羅尼者七日七夜，彼人所有過去及現在世三業等罪，乃至一切諸障悉皆消滅，身心清淨，所有世間風痰冷熱諸餘病等悉得除瘥，一切鬼神布單那鬼、癲狂鬼、藥叉、羅剎、執富那鬼、毘舍闍者鬼、茶枳儞鬼，并吸人精氣諸餘一切鬼神，常去此人十二由旬。及饑荒疫病、閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄，當於宅內安置舍利塔并佛形像，畫文殊師利童子像，燒種種香、沈香、白膠等香，然燈散華，上妙果蓏百味飯食每日供養，書寫受持讀誦此經依法修行，勤加念誦繞塔行道，所有諸患及餘災厄悉當除滅。」爾時世尊復告金剛菩薩言：「此文殊師利法藏中有真實法、最上殊勝無可比法，能為眾生作如意寶，能令所在國土人民皆發十善。若國王勤化十善，所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者，乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說，為擁護一切行十善國王，令得如意壽命長遠，福德果報無比最勝，諸方兵甲悉皆休息國土安寧，王之所願常得增長。此陀羅尼能大利益，怜愍一切有情諸眾生故，能斷諸三惡道、能為一切作法，如佛現在處世無異。此是文殊師利菩薩自身，為利諸眾生故自變其身為八字呪神像，能滿一切有情意樂等事。若人能暫聞憶念此陀羅尼者，即能滅四重五逆等罪，何況常念誦者。設使一切諸天有大福德，及十地一生補處，於中二大威力人亦不能奪其福德，所作事業不能為障持八字人福，何況餘小天人及無威德龍神鬼而作障難？設我住世恒沙億劫，說文殊師利童子菩薩八字陀羅尼，為諸有情除罪生福成就事業，具滿一切眾生諸願之法，非口所宣能盡其福，勤心念誦證者乃知。於今略說。汝金剛菩薩！於我滅後，以汝神力於贍部洲廣宣流布，使薄福眾生持此八字陀羅尼，同汝神力令速超於三界，加功不退勿就餘法，日夜精勤作法念誦不計日月，畢見文殊童子為現其童子身，悉了一切事、斷一切苦果，於現身中超入六地、具六波羅蜜，即能悉捨一切，進修不退速入八地，任運自在分身百億，隨類教化眾生悉滿其願。見身獲報如是。」爾時世尊說此語已，默然而住，顧視金剛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人念誦此十八大陀羅尼者七日七夜，彼人所有過去及現在世三業等罪，乃至一切諸障悉皆消滅，身心清淨，所有世間風痰冷熱諸餘病等悉得除瘥，一切鬼神布單那鬼、癲狂鬼、藥叉、羅剎、執富那鬼、毘舍闍者鬼、茶枳儞鬼，并吸人精氣諸餘一切鬼神，常去此人十二由旬。及饑荒疫病、閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄，當於宅內安置舍利塔并佛形像，畫文殊師利童子像，燒種種香、沈香、白膠等香，然燈散華，上妙果蓏百味飯食每日供養，書寫受持讀誦此經依法修行，勤加念誦繞塔行道，所有諸患及餘災厄悉當除滅。」爾時世尊復告金剛菩薩言：「此文殊師利法藏中有真實法、最上殊勝無可比法，能為眾生作如意寶，能令所在國土人民皆發十善。若國王勤化十善，所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者，乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說，為擁護一切行十善國王，令得如意壽命長遠，福德果報無比最勝，諸方兵甲悉皆休息國土安寧，王之所願常得增長。此陀羅尼能大利益，怜愍一切有情諸眾生故，能斷諸三惡道、能為一切作法，如佛現在處世無異。此是文殊師利菩薩自身，為利諸眾生故自變其身為八字呪神像，能滿一切有情意樂等事。若人能暫聞憶念此陀羅尼者，即能滅四重五逆等罪，何況常念誦者。設使一切諸天有大福德，及十地一生補處，於中二大威力人亦不能奪其福德，所作事業不能為障持八字人福，何況餘小天人及無威德龍神鬼而作障難？設我住世恒沙億劫，說文殊師利童子菩薩八字陀羅尼，為諸有情除罪生福成就事業，具滿一切眾生諸願之法，非口所宣能盡其福，勤心念誦證者乃知。於今略說。汝金剛菩薩！於我滅後，以汝神力於贍部洲廣宣流布，使薄福眾生持此八字陀羅尼，同汝神力令速超於三界，加功不退勿就餘法，日夜精勤作法念誦不計日月，畢見文殊童子為現其童子身，悉了一切事、斷一切苦果，於現身中超入六地、具六波羅蜜，即能悉捨一切，進修不退速入八地，任運自在分身百億，隨類教化眾生悉滿其願。見身獲報如是。」爾時世尊說此語已，默然而住，顧視金剛菩薩。

時金剛菩薩即於會中從座而起，踊躍歡喜繞佛三匝，胡跪合掌瞻仰世尊，復白佛言：「向者如來所說大聖文殊師利童子八字大威德陀羅尼，名字句義何者是也？八部之類願皆樂聞，唯願說之。我亦欲聞，聞已受持，持已常當益後未來一切有情，令離三癡八苦十纏。」爾時世尊告金剛菩薩言：「汝今諦聽諦聽，當為汝說。此大威德八字祕密心陀羅尼，若有聞者，如從佛口稟受此陀羅尼句義，亦如佛住世無有異耳，能與眾生於黑闇中作大明燈。」爾時如來即為大眾而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛菩薩即於會中從座而起，踊躍歡喜繞佛三匝，胡跪合掌瞻仰世尊，復白佛言：「向者如來所說大聖文殊師利童子八字大威德陀羅尼，名字句義何者是也？八部之類願皆樂聞，唯願說之。我亦欲聞，聞已受持，持已常當益後未來一切有情，令離三癡八苦十纏。」爾時世尊告金剛菩薩言：「汝今諦聽諦聽，當為汝說。此大威德八字祕密心陀羅尼，若有聞者，如從佛口稟受此陀羅尼句義，亦如佛住世無有異耳，能與眾生於黑闇中作大明燈。」爾時如來即為大眾而說呪曰：

「南麼阿鉢哩弭多(一) 壤囊微寧濕嚩囉(引)𡂉捺囉野怛他(去聲)㜸多(去聲)野南謨(上聲)曼殊室哩曳矩忙囉部多(去聲)野怛𭀎(去聲)他(去聲)唵痾(去聲)末囉𤙖却浙囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼阿鉢哩弭多(一) 壤囊微寧濕嚩囉(引)𡂉捺囉野怛他(去聲)㜸多(去聲)野南謨(上聲)曼殊室哩曳矩忙囉部多(去聲)野怛𭀎(去聲)他(去聲)唵痾(去聲)末囉𤙖却浙囉」

爾時世尊告金剛菩薩言：「是八字最勝威德心陀羅尼，我今重復告汝一切大眾心勿有疑。若見聞之者，如佛在世，亦見文殊師利童子無有異也。能見諸佛神力不可思議，亦能作大神通變化自在。我今略讚此陀羅尼少分功能；若具說，無量俱胝那庾多百千大劫不可說盡，如前已釋。金剛菩薩！若男女人於此陀羅尼發心念誦者，不能廣辦供養，在家種種迫迮不可具依法則，但能禁其身三口四制勒三癡，如上十惡永絕其源者，即念誦此陀羅尼憶持不忘，依時隨分不闕多少供養，漸漸亦得成就，除不正心、不發大乘菩提之心、於三寶處起不善心。行惡業之人，一切小法尚不成就，何況佛之大法、文殊聖者軌儀而能成就？」爾時佛重告金剛菩薩言：「善男子！若有男子女人發心能憶誦此陀羅尼一遍者，即能擁護自身。兩遍，能護同伴。三遍，即能大擁護國王，住十地菩薩亦不能越過此陀羅尼力者，何況諸小天魔龍神鬼類惡眾生等而能障礙。若誦四遍，即能擁護妻妾男女。若誦五遍，擁護一切眷屬。若誦六遍，能護一切城邑村坊。若誦七遍，能護一切眾生。若欲著衣之時，當呪衣七遍，能除一切內外惡毒及諸災難。若洗手面時，當呪水七遍，能令一切眾人生貴重心，所有諸惡人見者悉當降伏，自當敬重日夜憶念，見即歡喜心無捨離。若人患身體支節疼痛，呪煖水一百八遍洗浴，即得除愈。若每日早朝，以水一掬呪七遍飲之，在身所有惡報悉得消滅。何況無災厄者，及諸三業者亦得除愈，并得壽命長遠。若呪飲食喫者，一切諸毒不能為損。若見惡人及有怨家，當須念誦此呪，所有怨家起惡心者當自降伏，惡心即滅，慈心相向。有恐怖處，當須攝心念誦此呪，即得除怖。若欲臥時，當誦此呪一百八遍，即得好夢，善知吉凶。若人或患瘧病，持此呪者視患瘧人面，切誦此呪一千八遍，其患即除。若欲入陣，當取牛黃書寫此呪帶於身上，一切刀仗弓箭鉾槊不能為害。若入陣時，畫文殊師利童子像，安於象馬上，當於三軍前，先頭而行引諸軍眾，彼兇愚賊自然退散。畫像之法，須作童子相貌，乘騎金色孔雀。若有一切眾生見畫像者，所有四重五逆等罪悉得消滅，常得面覩文殊聖者童子親為教授，即得究竟解脫乃至佛果，於其中間不被三界煩惱癡心相應。是故勸念一切有情，行住坐臥當須念呪憶持不忘，時時每誦一百八遍勿令斷絕，常得一切眾生見者皆來歸伏，惡人自當退散。若能每日三時念誦各一百八遍，所作稱意所求諸願悉得隨心，一切皆得圓滿具足，得大富貴所遊無障，自在恣情受諸快樂。設臨命終，即得聖者文殊師利童子親現靈儀，為說大乘深妙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛菩薩言：「是八字最勝威德心陀羅尼，我今重復告汝一切大眾心勿有疑。若見聞之者，如佛在世，亦見文殊師利童子無有異也。能見諸佛神力不可思議，亦能作大神通變化自在。我今略讚此陀羅尼少分功能；若具說，無量俱胝那庾多百千大劫不可說盡，如前已釋。金剛菩薩！若男女人於此陀羅尼發心念誦者，不能廣辦供養，在家種種迫迮不可具依法則，但能禁其身三口四制勒三癡，如上十惡永絕其源者，即念誦此陀羅尼憶持不忘，依時隨分不闕多少供養，漸漸亦得成就，除不正心、不發大乘菩提之心、於三寶處起不善心。行惡業之人，一切小法尚不成就，何況佛之大法、文殊聖者軌儀而能成就？」爾時佛重告金剛菩薩言：「善男子！若有男子女人發心能憶誦此陀羅尼一遍者，即能擁護自身。兩遍，能護同伴。三遍，即能大擁護國王，住十地菩薩亦不能越過此陀羅尼力者，何況諸小天魔龍神鬼類惡眾生等而能障礙。若誦四遍，即能擁護妻妾男女。若誦五遍，擁護一切眷屬。若誦六遍，能護一切城邑村坊。若誦七遍，能護一切眾生。若欲著衣之時，當呪衣七遍，能除一切內外惡毒及諸災難。若洗手面時，當呪水七遍，能令一切眾人生貴重心，所有諸惡人見者悉當降伏，自當敬重日夜憶念，見即歡喜心無捨離。若人患身體支節疼痛，呪煖水一百八遍洗浴，即得除愈。若每日早朝，以水一掬呪七遍飲之，在身所有惡報悉得消滅。何況無災厄者，及諸三業者亦得除愈，并得壽命長遠。若呪飲食喫者，一切諸毒不能為損。若見惡人及有怨家，當須念誦此呪，所有怨家起惡心者當自降伏，惡心即滅，慈心相向。有恐怖處，當須攝心念誦此呪，即得除怖。若欲臥時，當誦此呪一百八遍，即得好夢，善知吉凶。若人或患瘧病，持此呪者視患瘧人面，切誦此呪一千八遍，其患即除。若欲入陣，當取牛黃書寫此呪帶於身上，一切刀仗弓箭鉾槊不能為害。若入陣時，畫文殊師利童子像，安於象馬上，當於三軍前，先頭而行引諸軍眾，彼兇愚賊自然退散。畫像之法，須作童子相貌，乘騎金色孔雀。若有一切眾生見畫像者，所有四重五逆等罪悉得消滅，常得面覩文殊聖者童子親為教授，即得究竟解脫乃至佛果，於其中間不被三界煩惱癡心相應。是故勸念一切有情，行住坐臥當須念呪憶持不忘，時時每誦一百八遍勿令斷絕，常得一切眾生見者皆來歸伏，惡人自當退散。若能每日三時念誦各一百八遍，所作稱意所求諸願悉得隨心，一切皆得圓滿具足，得大富貴所遊無障，自在恣情受諸快樂。設臨命終，即得聖者文殊師利童子親現靈儀，為說大乘深妙

法藏，聞法心大歡喜，即得普門三昧。得此三昧已，於煩惱生死當永隔別，即與文殊聖者及大菩薩同為眷屬，位階三地進修不退，住文殊聖者之位，同得佛智慧三摩地門。」爾時佛告金剛菩薩言：「善男子！此文殊師利童子八字大威德力陀羅尼，若有國王王子、妃后公主及諸宰輔并凡庶類等，能書寫此呪安於宅中，其家即得大富貴饒財常富，兒女聰明利智辯才、巧計相貌端嚴具好人所愛樂，所出言音眾人所奉施行無違，象馬畜類悉盛成群，奴婢寶貨受用無盡，宅中災禍自然消滅。善神護宅，人福強盛，鬼神無嬈。設有鬼神，皆是有福之鬼，皆護其人不求人短。」爾時世尊復告金剛菩薩言：「善男子！此祕密陀羅尼不可思議，諸佛威德亦不可思議。若有人能誦此八字大威德陀羅尼者，復有畫像之法，能建此像，為益一切諸修行十善國王。設能於此陀羅尼用少功力得大覆護，諸王王子、妃后宮人婇女、百官宰相及諸士女，并諸國土一切人民，所有田宅悉皆擁護。凡此畫像已，有人但能所在處安置，於中土境皆得安寧。設有惡賊、水火刀兵、劫賊之橫並得除滅。乃至非時疫病、旱澇不調、蟲霜損害亦悉除滅。常得依時龍王降雨，苗稼茂盛國土豐熟，無諸災難。」爾時金剛菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！向者所說廣畫像法，當云何作？唯願說之。」爾時世尊告金剛菩薩：「善男子！凡欲畫像，先看上好細㲲。須揀擇日月吉宿善曜太白直次、好時刻分吉祥善時，然後畫像。於清淨處掃灑已，牛糞塗地，懸諸旛幢，香華供養，燒龍腦香。其㲲須闊八肘長十二肘，於中先畫釋迦牟尼佛，坐七寶蓮華座，作說法勢。佛右邊畫文殊師利童子像，身佩瓔珞，頸挂胭珠，種種妙服莊嚴其身，童子色相如欝金色，胡跪合掌瞻仰如來，作請法勢。次畫觀音像，觀音右邊畫普賢菩薩，次普賢右邊畫虛空藏菩薩，次虛空藏右邊畫無盡意菩薩。又釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩，彌勒左邊畫無垢稱菩薩，無垢稱左邊畫除一切障菩薩，次除一切障左邊畫月光童子，次月光左邊畫金剛菩薩(已上十菩薩，兩邊各五位侍佛側)。各處其位，坐七寶蓮華上，皆畫本形，乃至手執並依本法。又於釋迦牟尼佛上空中更畫七佛，所謂廣大智甚深雷音王如來、除一切障如來、第三阿彌陀如來、功德處如來、普香佛、難勝勇雷音行佛、心不動佛。此之七佛皆須次第畫之，其身皆作金色，各如作說法像。其畫像上兩邊空處各畫一天仙，頭戴華冠，各手捧華槃，一手散華，現於半身於雲中，形貌端正，種種嚴飾其體。其釋迦牟尼佛所坐蓮華出水池內，池中復現二龍王，一名難陀、二名憂波難陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法藏，聞法心大歡喜，即得普門三昧。得此三昧已，於煩惱生死當永隔別，即與文殊聖者及大菩薩同為眷屬，位階三地進修不退，住文殊聖者之位，同得佛智慧三摩地門。」爾時佛告金剛菩薩言：「善男子！此文殊師利童子八字大威德力陀羅尼，若有國王王子、妃后公主及諸宰輔并凡庶類等，能書寫此呪安於宅中，其家即得大富貴饒財常富，兒女聰明利智辯才、巧計相貌端嚴具好人所愛樂，所出言音眾人所奉施行無違，象馬畜類悉盛成群，奴婢寶貨受用無盡，宅中災禍自然消滅。善神護宅，人福強盛，鬼神無嬈。設有鬼神，皆是有福之鬼，皆護其人不求人短。」爾時世尊復告金剛菩薩言：「善男子！此祕密陀羅尼不可思議，諸佛威德亦不可思議。若有人能誦此八字大威德陀羅尼者，復有畫像之法，能建此像，為益一切諸修行十善國王。設能於此陀羅尼用少功力得大覆護，諸王王子、妃后宮人婇女、百官宰相及諸士女，并諸國土一切人民，所有田宅悉皆擁護。凡此畫像已，有人但能所在處安置，於中土境皆得安寧。設有惡賊、水火刀兵、劫賊之橫並得除滅。乃至非時疫病、旱澇不調、蟲霜損害亦悉除滅。常得依時龍王降雨，苗稼茂盛國土豐熟，無諸災難。」爾時金剛菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！向者所說廣畫像法，當云何作？唯願說之。」爾時世尊告金剛菩薩：「善男子！凡欲畫像，先看上好細㲲。須揀擇日月吉宿善曜太白直次、好時刻分吉祥善時，然後畫像。於清淨處掃灑已，牛糞塗地，懸諸旛幢，香華供養，燒龍腦香。其㲲須闊八肘長十二肘，於中先畫釋迦牟尼佛，坐七寶蓮華座，作說法勢。佛右邊畫文殊師利童子像，身佩瓔珞，頸挂胭珠，種種妙服莊嚴其身，童子色相如欝金色，胡跪合掌瞻仰如來，作請法勢。次畫觀音像，觀音右邊畫普賢菩薩，次普賢右邊畫虛空藏菩薩，次虛空藏右邊畫無盡意菩薩。又釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩，彌勒左邊畫無垢稱菩薩，無垢稱左邊畫除一切障菩薩，次除一切障左邊畫月光童子，次月光左邊畫金剛菩薩(已上十菩薩，兩邊各五位侍佛側)。各處其位，坐七寶蓮華上，皆畫本形，乃至手執並依本法。又於釋迦牟尼佛上空中更畫七佛，所謂廣大智甚深雷音王如來、除一切障如來、第三阿彌陀如來、功德處如來、普香佛、難勝勇雷音行佛、心不動佛。此之七佛皆須次第畫之，其身皆作金色，各如作說法像。其畫像上兩邊空處各畫一天仙，頭戴華冠，各手捧華槃，一手散華，現於半身於雲中，形貌端正，種種嚴飾其體。其釋迦牟尼佛所坐蓮華出水池內，池中復現二龍王，一名難陀、二名憂波難陀。

其二龍王於其池中現出半身，人身蛇首，具有七頭並皆白色，種種雜寶莊嚴其身。左邊難陀龍王以右手託佛華莖瞻仰如來，以左手竪其五指，以大母指指於額上作歸依勢；右邊龍王一如左邊。其文殊師利童子下畫野曼德迦瞋怒王，仰觀文殊師利童子，作悚懼曲躬受教勢。於彌勒菩薩下畫持法人，勿失本相，手執香鑪胡跪而坐，瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊散畫龍王，次畫蓮華及諸妙華。諸華等下畫梵天、摩醯首羅天、四天王天等，次畫四箇阿脩羅王，次畫四箇執鬼神曜王(已上左邊侍從也)。右邊畫那羅延天王、帝釋天王、四天王，次畫四箇阿脩羅王，次畫四箇執鬼神王(已上右邊侍從也)。各依本相貌畫其身形，皆須手執器仗不得差錯。次畫九箇執鬼神，現出半身合掌向佛觀如來像。」說此畫像法已，爾時如來便以讚誦，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其二龍王於其池中現出半身，人身蛇首，具有七頭並皆白色，種種雜寶莊嚴其身。左邊難陀龍王以右手託佛華莖瞻仰如來，以左手竪其五指，以大母指指於額上作歸依勢；右邊龍王一如左邊。其文殊師利童子下畫野曼德迦瞋怒王，仰觀文殊師利童子，作悚懼曲躬受教勢。於彌勒菩薩下畫持法人，勿失本相，手執香鑪胡跪而坐，瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊散畫龍王，次畫蓮華及諸妙華。諸華等下畫梵天、摩醯首羅天、四天王天等，次畫四箇阿脩羅王，次畫四箇執鬼神曜王(已上左邊侍從也)。右邊畫那羅延天王、帝釋天王、四天王，次畫四箇阿脩羅王，次畫四箇執鬼神王(已上右邊侍從也)。各依本相貌畫其身形，皆須手執器仗不得差錯。次畫九箇執鬼神，現出半身合掌向佛觀如來像。」說此畫像法已，爾時如來便以讚誦，即說偈言：

「此妙畫像法， 最勝殊功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此妙畫像法， 最勝殊功德，

三世一切佛， 同讚不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切佛， 同讚不思議。

我今演少分， 文殊童子德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今演少分， 文殊童子德，

若有諸智者， 能起壹念心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸智者， 能起壹念心，

依法畫此像， 獲福德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法畫此像， 獲福德無量。

供養生恭敬， 所有俱胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養生恭敬， 所有俱胝劫，

四重五逆罪， 極苦諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四重五逆罪， 極苦諸惡業，

觀敬童子像， 報障皆當滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀敬童子像， 報障皆當滅。

世間中有所， 諸惡類眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間中有所， 諸惡類眾生，

不信有三寶， 放逸破戒行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信有三寶， 放逸破戒行，

不懼一切罪， 墮於泥犁中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不懼一切罪， 墮於泥犁中，

楚毒湯火惱， 輪轉受諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楚毒湯火惱， 輪轉受諸苦，

經於無量劫； 若遇此畫像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於無量劫； 若遇此畫像，

能發一念心， 忻樂暫瞻視， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發一念心， 忻樂暫瞻視，

或少剎那頃， 須臾不散亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或少剎那頃， 須臾不散亂，

內發歡喜心， 此諸惡業輩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內發歡喜心， 此諸惡業輩，

一切皆當滅， 獲果福無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆當滅， 獲果福無量。

何況行善業， 能修清淨因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況行善業， 能修清淨因，

後得妙好相， 具足菩薩身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後得妙好相， 具足菩薩身，

四眾常瞻仰， 常行勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四眾常瞻仰， 常行勤精進，

慜念惡趣眾， 於中常饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慜念惡趣眾， 於中常饒益，

趍走為給使， 和光不同塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趍走為給使， 和光不同塵，

教化令生信， 引之脫苦縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化令生信， 引之脫苦縛。

過去有諸佛， 及現未來佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去有諸佛， 及現未來佛，

無量俱胝劫， 皆行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量俱胝劫， 皆行菩薩道。

敷具與娛樂， 象馬諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷具與娛樂， 象馬諸珍寶，

頭目髓腦等， 於諸三世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目髓腦等， 於諸三世中，

上至於有頂， 下極風輪界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至於有頂， 下極風輪界，

橫括諸十方， 六趣四生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 橫括諸十方， 六趣四生類，

有情之含識， 一心遍供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情之含識， 一心遍供養，

事事無空過， 皆令給足之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事事無空過， 皆令給足之，

使得心歡喜， 令發菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使得心歡喜， 令發菩提心，

速證無漏果， 成超三賢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速證無漏果， 成超三賢行，

越階初地位， 其福不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越階初地位， 其福不可量，

神力無比類。 雖有如是德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神力無比類。 雖有如是德，

誦此陀羅尼， 能畫文殊像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼， 能畫文殊像，

彼人獲果報， 其福不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人獲果報， 其福不可說，

十方恒河沙， 尚有知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方恒河沙， 尚有知其數，

畫像福德力， 無能知其邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫像福德力， 無能知其邊。

若天及人王， 供養恒沙佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天及人王， 供養恒沙佛，

并諸菩薩眾， 聲聞及緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸菩薩眾， 聲聞及緣覺，

大威八部眾， 劫劫恒供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威八部眾， 劫劫恒供養，

其福不可算； 若覩文殊像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福不可算； 若覩文殊像，

或能持此經， 晝夜不廢忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或能持此經， 晝夜不廢忘，

取華香旛蓋， 果味諸飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取華香旛蓋， 果味諸飲食，

及持上七寶， 并敷妙衣服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及持上七寶， 并敷妙衣服，

不計年月歲， 日夜六時中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不計年月歲， 日夜六時中，

虔誠不忘念， 以施設上供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虔誠不忘念， 以施設上供，

文殊童子像， 并持八字呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊童子像， 并持八字呪，

復於時時中， 常於畫像前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於時時中， 常於畫像前，

禮懺諸愆罪， 及讚大聖德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮懺諸愆罪， 及讚大聖德，

求願諸悉地， 金剛三昧門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求願諸悉地， 金剛三昧門，

及佛菩提果， 乞證六神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及佛菩提果， 乞證六神通，

速悟七辯才， 願如文殊等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速悟七辯才， 願如文殊等，

演法無窮極， 導引群生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法無窮極， 導引群生類，

令達於彼岸。 願我久住世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令達於彼岸。 願我久住世，

似如大聖類， 不願取佛果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似如大聖類， 不願取佛果，

於苦眾生中， 同共一處生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於苦眾生中， 同共一處生，

不計劫長遠， 恒持祕密藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不計劫長遠， 恒持祕密藏，

八字陀羅尼， 轉轉相囑授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八字陀羅尼， 轉轉相囑授，

悉皆令受持， 并諸別部呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆令受持， 并諸別部呪，

皆於文殊像， 於前而作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於文殊像， 於前而作法，

速超佛地果。 轉勸諸餘人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速超佛地果。 轉勸諸餘人，

一念生隨喜， 八字陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念生隨喜， 八字陀羅尼，

願證深法門， 一切三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願證深法門， 一切三摩地，

由如文殊等。 一切諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如文殊等。 一切諸天人，

持於本部呪， 不獲悉地願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持於本部呪， 不獲悉地願，

瞻仰童子像， 齎持一華果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰童子像， 齎持一華果，

或以一塗香， 捧持遏伽水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以一塗香， 捧持遏伽水，

胡跪而供養， 至心恭敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡跪而供養， 至心恭敬禮，

期求心中願， 悉獲無有疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 期求心中願， 悉獲無有疑，

稱心依本願。 我今重告汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱心依本願。 我今重告汝，

聲聞及天人， 龍王阿脩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及天人， 龍王阿脩羅，

金鳥王眷屬， 摩睺羅伽等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金鳥王眷屬， 摩睺羅伽等，

鬼母及族類， 羅剎并藥叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼母及族類， 羅剎并藥叉，

人主及小王， 群臣凡庶眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人主及小王， 群臣凡庶眾，

速發大弘願， 願踐文殊跡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速發大弘願， 願踐文殊跡，

行業速超齊， 上中下悉地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行業速超齊， 上中下悉地，

願願令成就， 一切諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願願令成就， 一切諸有情，

願皆同我願， 令使諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願皆同我願， 令使諸眾生，

習氣皆頓滅， 願登佛寶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習氣皆頓滅， 願登佛寶山，

內外悉圓滿， 證常妙法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外悉圓滿， 證常妙法身，

見真佛性珠， 如掌金剛寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見真佛性珠， 如掌金剛寶，

永寂入無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永寂入無餘。」

爾時世尊復告金剛菩薩言：「此八字大威德陀羅尼法中有祕密最勝不可思議壇印軌則，於諸法中最廣殊勝。若有比丘比丘尼、善男子善女人、依法受持讀誦書寫修行、現世成就一切吉祥、諸事圓滿壽命長遠、眾人愛敬生珍重心。命終之後、得生天上受樂無量、或生王宮處尊重位、受富快樂身無病苦、得宿命智薄貪恚癡、善知因果寶重佛法。雖紹貴位心無憍慢、宿因力強習讀大乘、愍念一切心無勝負心常利有情。若下流生於諸人中貴豪英俊、宣言辯利人所愛樂、壽命長遠中無災橫、所於求願事與心規者無人違信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告金剛菩薩言：「此八字大威德陀羅尼法中有祕密最勝不可思議壇印軌則，於諸法中最廣殊勝。若有比丘比丘尼、善男子善女人、依法受持讀誦書寫修行、現世成就一切吉祥、諸事圓滿壽命長遠、眾人愛敬生珍重心。命終之後、得生天上受樂無量、或生王宮處尊重位、受富快樂身無病苦、得宿命智薄貪恚癡、善知因果寶重佛法。雖紹貴位心無憍慢、宿因力強習讀大乘、愍念一切心無勝負心常利有情。若下流生於諸人中貴豪英俊、宣言辯利人所愛樂、壽命長遠中無災橫、所於求願事與心規者無人違信。」

爾時金剛菩薩白佛言：「世尊向者所說於此法中有祕密壇法，其事云何？唯願知來當為廣說。」爾時世尊告金剛言：「善哉！善男子善女人等，發信敬心作壇法者，先須揀擇清淨殊勝上地。當得地已，皆須深掘除去瓦礫塼石荊棘毛髮灰糠糞等穢。除去不淨物已，取好淨土堅築令平，量取其地東西南北，正取八肘或四肘，取於香水塗其地上使令明淨，然後取其牛糞以香水和，復塗地面使令三遍，然後復取稠香水以灑壇地。即取白繩量取八肘，東西南北以等度其地，以粉點定長短。分布壇院以作三重，四面開門。量定位界勿使闊狹不等，方始五色粉下於界位。凡位畫壇之法及以器仗印契，皆從東面起首，先畫五頂印，次畫優鉢羅華印，次畫牙印，次畫文殊童子面印，次畫槊印(已上五印壇內東面畫之)。次畫蓮華印，次畫優鉢羅華印，次畫幢印，次畫旛印，次畫傘蓋，次畫烏頭門，次畫車路車印，次畫迦半悉娑縛吉祥印，次畫孔雀印，次畫白象，次畫馬，次畫犎牛，次畫水牛，次畫羖羊，次畫白羊，次畫人，次畫童子(已上印契皆須門外次第分明畫之)。如是三種壇，壇外院更畫藥叉將梵名摩尼跋羅，東方。次畫藥叉將梵名布拏跋陀羅，南方。次畫藥叉將梵名毘嚧波叉，西方。次畫藥叉將梵名毘沙門王，北方。如上四將各住本方，掌壇四面，領諸鬼神護其方界。次畫日月，次畫七星，次畫二十八宿，次畫訶唎底母神鬼子母。是如上所說壇外所畫形像器仗印契等，悉皆如法畫之，勿使雜亂差錯，皆用色彩。畫法如是，今已釋訖。修行之人依此軌儀，進功修業必獲稱心，無虛謬耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛菩薩白佛言：「世尊向者所說於此法中有祕密壇法，其事云何？唯願知來當為廣說。」爾時世尊告金剛言：「善哉！善男子善女人等，發信敬心作壇法者，先須揀擇清淨殊勝上地。當得地已，皆須深掘除去瓦礫塼石荊棘毛髮灰糠糞等穢。除去不淨物已，取好淨土堅築令平，量取其地東西南北，正取八肘或四肘，取於香水塗其地上使令明淨，然後取其牛糞以香水和，復塗地面使令三遍，然後復取稠香水以灑壇地。即取白繩量取八肘，東西南北以等度其地，以粉點定長短。分布壇院以作三重，四面開門。量定位界勿使闊狹不等，方始五色粉下於界位。凡位畫壇之法及以器仗印契，皆從東面起首，先畫五頂印，次畫優鉢羅華印，次畫牙印，次畫文殊童子面印，次畫槊印(已上五印壇內東面畫之)。次畫蓮華印，次畫優鉢羅華印，次畫幢印，次畫旛印，次畫傘蓋，次畫烏頭門，次畫車路車印，次畫迦半悉娑縛吉祥印，次畫孔雀印，次畫白象，次畫馬，次畫犎牛，次畫水牛，次畫羖羊，次畫白羊，次畫人，次畫童子(已上印契皆須門外次第分明畫之)。如是三種壇，壇外院更畫藥叉將梵名摩尼跋羅，東方。次畫藥叉將梵名布拏跋陀羅，南方。次畫藥叉將梵名毘嚧波叉，西方。次畫藥叉將梵名毘沙門王，北方。如上四將各住本方，掌壇四面，領諸鬼神護其方界。次畫日月，次畫七星，次畫二十八宿，次畫訶唎底母神鬼子母。是如上所說壇外所畫形像器仗印契等，悉皆如法畫之，勿使雜亂差錯，皆用色彩。畫法如是，今已釋訖。修行之人依此軌儀，進功修業必獲稱心，無虛謬耳。

「又法若為羅闍作者，於淨宅內修耳。若欲求於白象者，往象坊作之，必獲本願。若欲求馬者，於馬坊作法，必獲本願。若蛇螫者，於大池有龍之處作法即可。若患瘧病一日乃至七日，當於本住村坊舍宅處近南邊作法即愈。若鬼魅及羅剎所著者，當於空室或屍陀林處作法，其患即得除愈。若毘舍闍鬼所著者，當於𮏰麻樹下作法，其患即得除愈。若一切鬼神及諸熱鬼所著者，當於死人室中或於新生孩子室中作之。若被諸毒所中者，誦此八字呪呪水七遍與飲，即得除愈。若有畜生疫病所著者，當於果樹下作法，其疫即除。若欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者，當於園苑之內作之，即得如願。若有婦人患諸惡病，或被鬼神迦樓羅乾闥婆等吸人精氣成病疹者，當於河邊或於山頂上作之，其鬼神等悉當遠離，身體平復，於後無諸難厄。若被一切荼枳儞鬼，於空閑靜處或流水邊作法，其鬼即離，其人無諸疹咎。此等法則，於盛日中或夜半作之。事將畢已欲除壇時，當誦八字呪，其壇內物當送水中或施貧者，於後所求諸事並得圓滿。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若為羅闍作者，於淨宅內修耳。若欲求於白象者，往象坊作之，必獲本願。若欲求馬者，於馬坊作法，必獲本願。若蛇螫者，於大池有龍之處作法即可。若患瘧病一日乃至七日，當於本住村坊舍宅處近南邊作法即愈。若鬼魅及羅剎所著者，當於空室或屍陀林處作法，其患即得除愈。若毘舍闍鬼所著者，當於𮏰麻樹下作法，其患即得除愈。若一切鬼神及諸熱鬼所著者，當於死人室中或於新生孩子室中作之。若被諸毒所中者，誦此八字呪呪水七遍與飲，即得除愈。若有畜生疫病所著者，當於果樹下作法，其疫即除。若欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者，當於園苑之內作之，即得如願。若有婦人患諸惡病，或被鬼神迦樓羅乾闥婆等吸人精氣成病疹者，當於河邊或於山頂上作之，其鬼神等悉當遠離，身體平復，於後無諸難厄。若被一切荼枳儞鬼，於空閑靜處或流水邊作法，其鬼即離，其人無諸疹咎。此等法則，於盛日中或夜半作之。事將畢已欲除壇時，當誦八字呪，其壇內物當送水中或施貧者，於後所求諸事並得圓滿。」爾時世尊而說偈言：

「此大陀羅尼， 威力不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大陀羅尼， 威力不可說，

若人常受持， 能除一切病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人常受持， 能除一切病，

所作諸事業， 一切皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸事業， 一切皆圓滿，

及得壽命長。 若得見此壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及得壽命長。 若得見此壇，

諸罪悉皆滅， 若求世間樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪悉皆滅， 若求世間樂，

富貴自在力。 或能厭世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴自在力。 或能厭世間，

欲求生出死， 超過諸苦海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求生出死， 超過諸苦海，

學習菩提行， 摧伏諸魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學習菩提行， 摧伏諸魔軍，

若入此壇者， 必獲大威力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入此壇者， 必獲大威力。

此大祕密法， 為信法國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大祕密法， 為信法國王，

執正行平等， 當須廣為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執正行平等， 當須廣為說。

若無信惡人， 假使得重寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無信惡人， 假使得重寶，

滿於三千界， 其價不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿於三千界， 其價不可量，

當奉上是寶， 欲聞此法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當奉上是寶， 欲聞此法藏，

祕密陀羅尼， 八字真言義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密陀羅尼， 八字真言義，

亦不合為說。 何以法如此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不合為說。 何以法如此？

久遠修善根， 廣達三乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠修善根， 廣達三乘法，

信根尚無退， 猶未合得聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信根尚無退， 猶未合得聞；

已入十住位， 由未達其原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入十住位， 由未達其原，

八字陀羅尼， 印壇壇軌則， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八字陀羅尼， 印壇壇軌則，

瑜伽相應法。 何況諸惡人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽相應法。 何況諸惡人，

合聞如是義？ 八字真言門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合聞如是義？ 八字真言門，

呼召設大法， 現身而證事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呼召設大法， 現身而證事，

三部聖者法， 具含八字中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三部聖者法， 具含八字中；

菩薩及金剛， 諸天呪祕藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩及金剛， 諸天呪祕藏，

皆屬八字攝； 過去一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆屬八字攝； 過去一切佛，

現在及未來， 一切諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在及未來， 一切諸菩薩，

修行此法門， 悉證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行此法門， 悉證菩提果。

文殊大菩薩， 不捨大悲願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊大菩薩， 不捨大悲願，

變身為真童， 或冠或露體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變身為真童， 或冠或露體，

或處小兒叢， 遊戲邑聚落， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處小兒叢， 遊戲邑聚落，

或作貧窮人， 衰形為老狀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作貧窮人， 衰形為老狀，

示現饑寒苦， 巡行坊市𮠔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現饑寒苦， 巡行坊市𮠔，

求乞衣財寶， 令人發一施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求乞衣財寶， 令人發一施，

與滿一切願， 令使發信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與滿一切願， 令使發信心，

信心已發已， 為說六度法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心已發已， 為說六度法。

領萬諸菩薩， 居於五頂山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領萬諸菩薩， 居於五頂山，

放億眾光明， 人天咸悉覩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放億眾光明， 人天咸悉覩，

罪垢皆消滅； 或得聞持法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪垢皆消滅； 或得聞持法，

一切陀羅尼， 祕密深藏門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切陀羅尼， 祕密深藏門，

修行證實法， 究竟佛果願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行證實法， 究竟佛果願，

具空三昧門， 習盡泥洹路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具空三昧門， 習盡泥洹路。

文殊大願力， 與佛同境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊大願力， 與佛同境界，

豈況輕心人， 欲聞此法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豈況輕心人， 欲聞此法門，

而能修行者？ 設使欲修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能修行者？ 設使欲修行，

或遭王難起， 或不值良伴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遭王難起， 或不值良伴，

魔官嬈心神， 惡鬼得其便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔官嬈心神， 惡鬼得其便，

誑說非法語， 國土之豐儉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誑說非法語， 國土之豐儉，

自身受刑害， 皆由不信故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身受刑害， 皆由不信故，

現報招此殃。 謗毀祕密藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現報招此殃。 謗毀祕密藏，

八字陀羅尼， 當來正苦報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八字陀羅尼， 當來正苦報，

具受阿鼻獄， 經於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具受阿鼻獄， 經於無量劫，

始乃當得出； 受於餓鬼苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始乃當得出； 受於餓鬼苦，

經於千萬劫； 復墮傍生中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於千萬劫； 復墮傍生中，

負重常受苦； 於後得人身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 負重常受苦； 於後得人身，

六根不具足， 常處貧窮家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六根不具足， 常處貧窮家，

衣服不蓋形， 饑飡麁澁味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服不蓋形， 饑飡麁澁味，

常受饑渴苦， 復饒多疾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常受饑渴苦， 復饒多疾病，

無人救療治。 斯人受苦報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人救療治。 斯人受苦報，

不可說窮盡。 謗斯陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說窮盡。 謗斯陀羅尼，

真祕之要門， 具受斯苦報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真祕之要門， 具受斯苦報，

諸天八部眾， 一切咸應知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天八部眾， 一切咸應知，

勿生一念謗。 於此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿生一念謗。 於此陀羅尼，

若生少分疑， 一念不信者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生少分疑， 一念不信者，

同獲如前罪， 必定無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同獲如前罪， 必定無有疑。」

爾時釋迦牟尼佛復告金剛菩薩言：「汝當受持八字陀羅尼并契印法，囑付傳受出家在家大悲淳厚、行菩薩行具四無量、慈愍一切不捨眾生心者，如是大士乃可囑受與之。聲聞凡夫未發大意，不能堪受此法門故，亦不勝菩薩慈悲重擔。小器之類豈能饒益有情？唯有大人能建大事，堪可受持此陀羅尼祕密之藏印信法門，能持佛法久久不絕，宣流遍布一切有情，令使受持證法實性彼自不退。善男子！汝之神力，魔官外道幻惑之人無能與汝雜者。假汝威力令法久住，盲聾凡眾聞法見道，令漸修學至三乘路。善男子！此八字法中，有印名曰精進，能滿一切持誦人願。作法之時先結此印，其事速成，一切吉祥日夜增長，與心規者皆得就手，恣情快樂受用無窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛復告金剛菩薩言：「汝當受持八字陀羅尼并契印法，囑付傳受出家在家大悲淳厚、行菩薩行具四無量、慈愍一切不捨眾生心者，如是大士乃可囑受與之。聲聞凡夫未發大意，不能堪受此法門故，亦不勝菩薩慈悲重擔。小器之類豈能饒益有情？唯有大人能建大事，堪可受持此陀羅尼祕密之藏印信法門，能持佛法久久不絕，宣流遍布一切有情，令使受持證法實性彼自不退。善男子！汝之神力，魔官外道幻惑之人無能與汝雜者。假汝威力令法久住，盲聾凡眾聞法見道，令漸修學至三乘路。善男子！此八字法中，有印名曰精進，能滿一切持誦人願。作法之時先結此印，其事速成，一切吉祥日夜增長，與心規者皆得就手，恣情快樂受用無窮。」

金剛菩薩白佛言：「世尊！結印之法軌則云何？佛為我說，我今樂聞祕要之法。乃至證佛菩提，以將此法宣布教化一切有情，令使速悟佛祕藏門，得大威力如我無異。還以神通折伏天魔外道徒輩，使入大乘佛正法門，令見道跡昇超彼岸。」爾時世尊告金剛菩薩言：「善男子！凡欲念誦此八字陀羅尼，欲作結印法時，淨洗其兩手，取白檀、欝金、龍腦、沈水等上妙好香，石上和水磨之。於後以用香泥塗於兩手，熟揩使遣香氣入肉。即於佛前胡跪合掌，廣發大願頂禮諸佛而作是言：『敬禮娑羅王佛(梵名)娑(引)禮捺囉囉(引)惹。敬禮開敷華王佛(梵名)三矩蘇(上聲)弭多。敬禮寶幢佛(梵名)羅怛曩計都。敬禮阿彌陀佛(梵名)阿弭跢婆(去聲)野。敬禮無量壽智佛(梵名)阿弭跢庾枳孃曩。敬禮山王佛(梵名)勢禮捺囉惹。敬禮作日光佛(梵名)儞崩(去聲)迦囉。敬禮極安隱佛(梵名)蘇乞史麼。敬禮善眼佛(梵名)蘇(上聲)甯怛囉。敬禮法幢佛(梵名)達麼計都。敬禮光鬘佛(梵名)不吼婆(去聲)麼(引)里。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛菩薩白佛言：「世尊！結印之法軌則云何？佛為我說，我今樂聞祕要之法。乃至證佛菩提，以將此法宣布教化一切有情，令使速悟佛祕藏門，得大威力如我無異。還以神通折伏天魔外道徒輩，使入大乘佛正法門，令見道跡昇超彼岸。」爾時世尊告金剛菩薩言：「善男子！凡欲念誦此八字陀羅尼，欲作結印法時，淨洗其兩手，取白檀、欝金、龍腦、沈水等上妙好香，石上和水磨之。於後以用香泥塗於兩手，熟揩使遣香氣入肉。即於佛前胡跪合掌，廣發大願頂禮諸佛而作是言：『敬禮娑羅王佛(梵名)娑(引)禮捺囉囉(引)惹。敬禮開敷華王佛(梵名)三矩蘇(上聲)弭多。敬禮寶幢佛(梵名)羅怛曩計都。敬禮阿彌陀佛(梵名)阿弭跢婆(去聲)野。敬禮無量壽智佛(梵名)阿弭跢庾枳孃曩。敬禮山王佛(梵名)勢禮捺囉惹。敬禮作日光佛(梵名)儞崩(去聲)迦囉。敬禮極安隱佛(梵名)蘇乞史麼。敬禮善眼佛(梵名)蘇(上聲)甯怛囉。敬禮法幢佛(梵名)達麼計都。敬禮光鬘佛(梵名)不吼婆(去聲)麼(引)里。』

「已上十一佛名，至心稱念運心頂禮。想本師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像，請乞加被，便結其大精進印。印曰兩手合掌，八指相叉皆屈掌內，以二大指少屈相並壓著二頭指屈節上，名曰大精進印。此是一切佛所說。欲念誦結印之時，呪用八字陀羅尼。呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已上十一佛名，至心稱念運心頂禮。想本師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像，請乞加被，便結其大精進印。印曰兩手合掌，八指相叉皆屈掌內，以二大指少屈相並壓著二頭指屈節上，名曰大精進印。此是一切佛所說。欲念誦結印之時，呪用八字陀羅尼。呪曰：

「唵 阿味羅吽却哳囉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿味羅吽却哳囉」

「次說如意寶印。印曰以兩手相叉，二頭指相拄，屈其大母指入於掌內相叉，此印亦名大精進如意寶印。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說如意寶印。印曰以兩手相叉，二頭指相拄，屈其大母指入於掌內相叉，此印亦名大精進如意寶印。」即說呪曰：

「唵 帝儒(二合)嚩羅薩婆邏吒(二合)娑陀迦悉地耶 悉地也真多摩呢囉多娜吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 帝儒(二合)嚩羅薩婆邏吒(二合)娑陀迦悉地耶 悉地也真多摩呢囉多娜吽」

「若持誦八字陀羅尼人，皆須用前兩印誦前陀羅尼，然後結印。此印能廣作一切事悉得成就。若欲身上莊嚴冠帶之時，皆須呪衣七遍然後著之，即得擁護自身，常得一切人恭敬。若欲入陣戰鬪去時，所有器仗並呪一千單八遍，隨身將入御敵，其賊恐怖無敢當鋒，自然退散無停足者。又法若欲降伏一切怨敵惡人者，緣身所著衣服呪一千八遍，著於身上以就怨敵，其兇惡人並來降伏。又法以取珠珍或𤨕[王*(鞨-人+乂)]諸雜寶等呪一千八遍，安幢上或置軍將身或安馬象之上，隨入戰陣於前而行，彼賊遙見自然降伏。如是等法，無量無邊不可稱數。其前二印常須依清淨結用，以護其身得長命報，能除一切病，破一切毘那夜迦惡魔外道，及諸惡人不能作障。如法用印，一切呪神時時現身，持誦之人速得悉地，亦得十方一切諸佛遙讚歎之，勅菩薩金剛并八部等隨逐擁護為助其力。文殊師利童子日夜隨逐為伴，不捨其側現種種身，同行事業為說勝法，不令修此法人退菩提果。其二印功能為眾生除罪獲福，唯佛能知，非凡測度所明達處。作法之人用心勤功日夜不住，意勿餘緣，自當有證。」爾時金剛菩薩復從座起，頂禮佛足，右遶三匝，右膝著地合掌向佛瞻仰如來，作如是言：「妙法希聞，善哉甚奇殊特難思。我今得聞祕密大威德陀羅尼法藏力故，使我福德神通倍加增盛，魔宮震動光明殄滅，娑婆世界此贍部洲國王大臣八部群輩福盛威增無諸痛惱，壽命延長人民和安，惡賊寇擊之類各居本境侵嬈情息，敬佛信法請僧求福。以陀羅尼福力令我威神使諸天及人獲如是益。願此法門於閻浮提廣行流布，利益一切未來眾生。唯願世尊說此陀羅尼功能利益。現在未來若有眾生發心受持，能成何事？獲福云何？唯願如來為我具說。」爾時世尊告金剛菩薩言：「善哉善男子！汝於此陀羅尼，往昔曾經少分聞故，一念隨喜而受持故，於今號汝為金剛忿怒大力。上至有頂下極風輪橫及十方，一切魔王并諸眷屬常於四生及六趣內惑亂眾生，能使有情不厭五欲。唯汝金剛忿怒之力，閉六趣門淨五欲境，建佛道場天人詣至，見法實性摧魔癡欲，依汝取正。汝曾往昔暫一聞故，隨喜誦念尚獲如是大威神力；何況菩薩及諸緣覺聲聞之人并及有情，聞此陀羅尼八字神呪并二印，受持讀誦書寫憶念，或能自作及勸人受持，此法決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。善男子！此陀羅尼所流布處，當知皆是文殊師利童子威力得聞此法。若有國土城邑有此法處，菩薩辟支聲聞之輩、苦行大仙及呪仙等、天龍修羅金翅鳥王乃至人非人等，於中正住常當圍繞，讚歎供養守護此經。金剛菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦八字陀羅尼人，皆須用前兩印誦前陀羅尼，然後結印。此印能廣作一切事悉得成就。若欲身上莊嚴冠帶之時，皆須呪衣七遍然後著之，即得擁護自身，常得一切人恭敬。若欲入陣戰鬪去時，所有器仗並呪一千單八遍，隨身將入御敵，其賊恐怖無敢當鋒，自然退散無停足者。又法若欲降伏一切怨敵惡人者，緣身所著衣服呪一千八遍，著於身上以就怨敵，其兇惡人並來降伏。又法以取珠珍或𤨕[王*(鞨-人+乂)]諸雜寶等呪一千八遍，安幢上或置軍將身或安馬象之上，隨入戰陣於前而行，彼賊遙見自然降伏。如是等法，無量無邊不可稱數。其前二印常須依清淨結用，以護其身得長命報，能除一切病，破一切毘那夜迦惡魔外道，及諸惡人不能作障。如法用印，一切呪神時時現身，持誦之人速得悉地，亦得十方一切諸佛遙讚歎之，勅菩薩金剛并八部等隨逐擁護為助其力。文殊師利童子日夜隨逐為伴，不捨其側現種種身，同行事業為說勝法，不令修此法人退菩提果。其二印功能為眾生除罪獲福，唯佛能知，非凡測度所明達處。作法之人用心勤功日夜不住，意勿餘緣，自當有證。」爾時金剛菩薩復從座起，頂禮佛足，右遶三匝，右膝著地合掌向佛瞻仰如來，作如是言：「妙法希聞，善哉甚奇殊特難思。我今得聞祕密大威德陀羅尼法藏力故，使我福德神通倍加增盛，魔宮震動光明殄滅，娑婆世界此贍部洲國王大臣八部群輩福盛威增無諸痛惱，壽命延長人民和安，惡賊寇擊之類各居本境侵嬈情息，敬佛信法請僧求福。以陀羅尼福力令我威神使諸天及人獲如是益。願此法門於閻浮提廣行流布，利益一切未來眾生。唯願世尊說此陀羅尼功能利益。現在未來若有眾生發心受持，能成何事？獲福云何？唯願如來為我具說。」爾時世尊告金剛菩薩言：「善哉善男子！汝於此陀羅尼，往昔曾經少分聞故，一念隨喜而受持故，於今號汝為金剛忿怒大力。上至有頂下極風輪橫及十方，一切魔王并諸眷屬常於四生及六趣內惑亂眾生，能使有情不厭五欲。唯汝金剛忿怒之力，閉六趣門淨五欲境，建佛道場天人詣至，見法實性摧魔癡欲，依汝取正。汝曾往昔暫一聞故，隨喜誦念尚獲如是大威神力；何況菩薩及諸緣覺聲聞之人并及有情，聞此陀羅尼八字神呪并二印，受持讀誦書寫憶念，或能自作及勸人受持，此法決定速證阿耨多羅三藐三菩提果。善男子！此陀羅尼所流布處，當知皆是文殊師利童子威力得聞此法。若有國土城邑有此法處，菩薩辟支聲聞之輩、苦行大仙及呪仙等、天龍修羅金翅鳥王乃至人非人等，於中正住常當圍繞，讚歎供養守護此經。金剛菩

薩善男子！此陀羅尼八字密藏，是如來法藏出佛身經，亦名文殊童子變身八字呪經。若有善男子善女人，我滅度後法欲滅時，受持此法讀誦書寫尊重讚歎，種種香華塗香粖香、傘蓋幢旛鐘鼓磬鐸、微妙音聲歌詠讚頌，及上妙衣服恭敬供養者，當知此人現世獲十種果報。何等為十？一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈；二者不為日月五星二十八宿諸惡變怪而起災患；三者國中此有惡鬼神等行諸疫疾，善神衛國萬民安樂；四者國中無諸風火霜雹霹靂等難；五者國土一切人民。不為怨家而得其便；六者國中一切人等不為諸魔所逼；七者國中人民無諸橫死者著身；八者不值惡王行諸虐苦，無非時風暴損苗稼，五穀熟成甘果豐足；九者善龍入境，及時降雨非時不雨，名華藥木悉皆茂盛，天人仙類時時下現，無有旱澇不調之名；十者國中人民不為虎狼兕獸諸惡雜毒之所損害。金剛菩薩善男子！此八字陀羅尼祕密藏門所在之處，有人迴心一念恭敬供養者，獲前十種果報。何況有人正意發心受持念誦，勤苦不退日夜坐禪，觀此文殊師利童子形像，供養無虧不闕，時時行道稱念其名，不為現身滿其願者無有是處。」爾時世尊為諸大眾重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩善男子！此陀羅尼八字密藏，是如來法藏出佛身經，亦名文殊童子變身八字呪經。若有善男子善女人，我滅度後法欲滅時，受持此法讀誦書寫尊重讚歎，種種香華塗香粖香、傘蓋幢旛鐘鼓磬鐸、微妙音聲歌詠讚頌，及上妙衣服恭敬供養者，當知此人現世獲十種果報。何等為十？一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈；二者不為日月五星二十八宿諸惡變怪而起災患；三者國中此有惡鬼神等行諸疫疾，善神衛國萬民安樂；四者國中無諸風火霜雹霹靂等難；五者國土一切人民。不為怨家而得其便；六者國中一切人等不為諸魔所逼；七者國中人民無諸橫死者著身；八者不值惡王行諸虐苦，無非時風暴損苗稼，五穀熟成甘果豐足；九者善龍入境，及時降雨非時不雨，名華藥木悉皆茂盛，天人仙類時時下現，無有旱澇不調之名；十者國中人民不為虎狼兕獸諸惡雜毒之所損害。金剛菩薩善男子！此八字陀羅尼祕密藏門所在之處，有人迴心一念恭敬供養者，獲前十種果報。何況有人正意發心受持念誦，勤苦不退日夜坐禪，觀此文殊師利童子形像，供養無虧不闕，時時行道稱念其名，不為現身滿其願者無有是處。」爾時世尊為諸大眾重說偈言：

「供養救世者， 祕密藏殊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養救世者， 祕密藏殊勝，

此法文殊說。 若人能受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法文殊說。 若人能受持，

稱彼前人願， 圓滿福具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱彼前人願， 圓滿福具足，

大富貴饒財， 名聞遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大富貴饒財， 名聞遍十方。

若人於此經， 隨喜一念善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此經， 隨喜一念善，

持一陀羅尼， 或誦八字呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持一陀羅尼， 或誦八字呪，

其福不空過， 速獲大吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福不空過， 速獲大吉祥，

顏貌悉端嚴， 由如天童像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏貌悉端嚴， 由如天童像，

身形稱十六， 具足七辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身形稱十六， 具足七辯才，

常受大富貴， 世世恣情樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常受大富貴， 世世恣情樂，

無諸疾病苦。 文殊悲願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸疾病苦。 文殊悲願力，

令諸有情類， 現世獲安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸有情類， 現世獲安隱。

若有諸國王， 欲往他方國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸國王， 欲往他方國，

入陣擬鬪戰， 書此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入陣擬鬪戰， 書此陀羅尼，

八字真言句， 頂帶及身上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八字真言句， 頂帶及身上，

心常懷憶念， 不為怨家害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常懷憶念， 不為怨家害，

刀仗不及身。 復有殊勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刀仗不及身。 復有殊勝法，

能伏他兵力， 更畫文殊像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏他兵力， 更畫文殊像，

五髻童子身， 騎乘於孔雀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五髻童子身， 騎乘於孔雀，

安置於幢頭， 或遣人手執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置於幢頭， 或遣人手執，

使令軍前行， 諸賊遙望見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使令軍前行， 諸賊遙望見，

自然皆退散。 或取金銀等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然皆退散。 或取金銀等，

造作童子像， 種種妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作童子像， 種種妙莊嚴，

置於旛幢上， 將入戰陣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置於旛幢上， 將入戰陣中，

三軍悉勇健， 鉾甲器仗等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三軍悉勇健， 鉾甲器仗等，

威光炎熾盛， 諸賊惡愚等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威光炎熾盛， 諸賊惡愚等，

應時尋退散， 或迷失本心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時尋退散， 或迷失本心，

歸款自降伏。 國主人非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸款自降伏。 國主人非人，

諸人仙類等， 藥叉及羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人仙類等， 藥叉及羅剎，

乾闥緊那羅， 布單羯吒等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥緊那羅， 布單羯吒等，

鬼母及龍神， 蟲狼與虎豹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼母及龍神， 蟲狼與虎豹，

師子諸象類， 如上諸惡毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子諸象類， 如上諸惡毒，

見幢悉歸心。 我今重告汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見幢悉歸心。 我今重告汝，

一切諸菩薩， 緣覺及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 緣覺及聲聞，

金剛眷屬等， 諸天龍神類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛眷屬等， 諸天龍神類，

脩羅金鳥眾， 乾闥緊那羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脩羅金鳥眾， 乾闥緊那羅，

一切摩睺羅， 羯吒布單那， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切摩睺羅， 羯吒布單那，

鬼母并男女， 阿婆娑摩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼母并男女， 阿婆娑摩羅，

人王及非人， 今當復諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人王及非人， 今當復諦聽，

我今復重說， 文殊悲願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今復重說， 文殊悲願行。

一切諸世界， 有佛國土處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 有佛國土處，

大乘所流布， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘所流布， 皆是文殊力。

十方國土中， 菩薩及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土中， 菩薩及聲聞，

得登地位者， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得登地位者， 皆是文殊力。

九十五種輩， 修仙苦行業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十五種輩， 修仙苦行業，

得生非想者， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生非想者， 皆是文殊力。

生餘諸天者， 受持五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生餘諸天者， 受持五欲樂，

壽命得長存， 皆由文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命得長存， 皆由文殊力。

諸脩羅王等， 遊行周四海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸脩羅王等， 遊行周四海，

威力勇難當， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威力勇難當， 皆是文殊力。

天帝共脩羅， 於其大海上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝共脩羅， 於其大海上，

鬪戰無恐怖， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪戰無恐怖， 皆是文殊力。

諸龍無怖難， 不懼金鳥食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍無怖難， 不懼金鳥食，

解脫遷死憂， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫遷死憂， 皆是文殊力。

諸小薄福龍， 不被熱沙惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸小薄福龍， 不被熱沙惱，

身體得清涼， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身體得清涼， 皆是文殊力。

大威金翅鳥， 能噉諸珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威金翅鳥， 能噉諸珍寶，

入腹悉消化， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入腹悉消化， 皆是文殊力。

梵王大自在， 下至四天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵王大自在， 下至四天王，

救護諸人民， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護諸人民， 皆是文殊力。

功德大天女， 能滿貧窮者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德大天女， 能滿貧窮者，

衣服雜七寶， 皆是文殊力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服雜七寶， 皆是文殊力。

文殊童子願， 一切十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊童子願， 一切十方佛，

尚不知其邊， 何況凡夫類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚不知其邊， 何況凡夫類，

測度知原際。 設欲興心測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 測度知原際。 設欲興心測，

恒沙乃可算， 文殊童子願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙乃可算， 文殊童子願，

不知毛頭分。 文殊童子慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知毛頭分。 文殊童子慧，

唯除等妙覺； 初地至十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯除等妙覺； 初地至十地，

無能知塵分， 何況聲聞眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能知塵分， 何況聲聞眾，

辟支佛等類， 而知文殊慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛等類， 而知文殊慧？

文殊四辯才， 皆說究竟法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊四辯才， 皆說究竟法，

聞者皆解脫， 至於佛彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者皆解脫， 至於佛彼岸。

我今重重讚， 文殊妙慧行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今重重讚， 文殊妙慧行，

志願深極廣， 能滿一切眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志願深極廣， 能滿一切眾，

菩薩第一樂， 十方佛亦讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩第一樂， 十方佛亦讚，

童子行悲願。 汝諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童子行悲願。 汝諸菩薩眾，

緣覺及聲聞， 并諸八部眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺及聲聞， 并諸八部眾，

勿以輕慢心。 文殊童真子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿以輕慢心。 文殊童真子，

常須恭敬禮， 取上妙香華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常須恭敬禮， 取上妙香華，

并修香甘味， 飲食諸果子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并修香甘味， 飲食諸果子，

供養童真子。 一切諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養童真子。 一切諸菩薩，

金剛眷屬眾， 八部諸龍神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛眷屬眾， 八部諸龍神，

人王凡庶類， 雖聞餘菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人王凡庶類， 雖聞餘菩薩，

神通不思議， 由故不如畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通不思議， 由故不如畫，

五髻童子像， 及持陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五髻童子像， 及持陀羅尼，

八字真言句， 作法不懈息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八字真言句， 作法不懈息，

速超佛地果， 畢定無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速超佛地果， 畢定無有疑。」

爾時世尊告金剛菩薩言：「善男子！諸佛威德及諸菩薩神通變化亦不可思議，此法寶藏亦不可思議。是故金剛！汝常精勤憶念恭敬。乃至國王人民百官，比丘比丘尼清信士女并諸法師，能常憶念此陀羅尼法寶，功能不可思議。此法與一切眾生廣行流通，從國至國乃至村坊，有人住處遞相傳受，於諸大眾流布不絕，令人受持得福無量。乃至他國聞有善人，及國王等愛樂大乘尋訪善友，即須往彼國令彼國王及諸人民，令使受持書寫讀誦敬信無疑。若欲擁護結界，應用此陀羅尼，一切諸處皆通用之。若有法師樂持此法者，亦傳受與之。其法師得此法已，常須恭敬此陀羅尼如佛無異。若人於此法師處生大尊重心，金剛菩薩善男子！若人聞此法寶藏經，不能受持讀誦書寫供養，不為他人廣說利益，不傳與人此陀羅尼者，此等諸人亦不能發眾生無上菩提之心，如此人輩當獲大罪，如犯四重五逆等罪無有異也，一切諸佛及諸菩薩常當遠離。」佛告金剛菩薩言：「善男子！於後末世，若有善男子女人等誹謗是經，及出麁語云此經法非佛所說。當知是一切諸佛怨，於阿鼻地獄千劫受於大苦，劫盡更生餘地獄中，受諸苦惱未可窮盡。」爾時金剛菩薩聞佛說是法已，即於佛前歡喜踊躍以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛菩薩言：「善男子！諸佛威德及諸菩薩神通變化亦不可思議，此法寶藏亦不可思議。是故金剛！汝常精勤憶念恭敬。乃至國王人民百官，比丘比丘尼清信士女并諸法師，能常憶念此陀羅尼法寶，功能不可思議。此法與一切眾生廣行流通，從國至國乃至村坊，有人住處遞相傳受，於諸大眾流布不絕，令人受持得福無量。乃至他國聞有善人，及國王等愛樂大乘尋訪善友，即須往彼國令彼國王及諸人民，令使受持書寫讀誦敬信無疑。若欲擁護結界，應用此陀羅尼，一切諸處皆通用之。若有法師樂持此法者，亦傳受與之。其法師得此法已，常須恭敬此陀羅尼如佛無異。若人於此法師處生大尊重心，金剛菩薩善男子！若人聞此法寶藏經，不能受持讀誦書寫供養，不為他人廣說利益，不傳與人此陀羅尼者，此等諸人亦不能發眾生無上菩提之心，如此人輩當獲大罪，如犯四重五逆等罪無有異也，一切諸佛及諸菩薩常當遠離。」佛告金剛菩薩言：「善男子！於後末世，若有善男子女人等誹謗是經，及出麁語云此經法非佛所說。當知是一切諸佛怨，於阿鼻地獄千劫受於大苦，劫盡更生餘地獄中，受諸苦惱未可窮盡。」爾時金剛菩薩聞佛說是法已，即於佛前歡喜踊躍以偈讚佛：

「廣饒益有情， 說此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣饒益有情， 說此陀羅尼，

并宣最勝經， 亦為利益我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并宣最勝經， 亦為利益我，

亦利諸眾生， 令獲大安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦利諸眾生， 令獲大安樂。

由如佛世尊， 稱歎諸佛德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如佛世尊， 稱歎諸佛德，

一切諸呪義， 能修勤行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸呪義， 能修勤行者，

希有未曾有， 說利眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有未曾有， 說利眾生故。

我今當頂禮， 最勝大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當頂禮， 最勝大菩薩，

文殊童子像， 如教頂戴行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊童子像， 如教頂戴行。」

爾時釋迦如來告金剛菩薩言：「善哉善哉！汝今能攝一切諸有情故，發是大心廣能修行大利益事。善男子！我今此法付囑文殊師利法王子手，令後世中於贍部洲廣為眾生宣傳流布。」文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍，熙怡含笑而白佛言：「世尊！今蒙如來於大眾前付囑我此陀羅尼法藏經。我當擁護，我當受持。世尊涅槃後，於惡世中令諸眾生依法受持，廣行流布常不斷絕。」於是世尊說斯法時，無量無邊諸眾生等聞此法者皆得離憂惱，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來告金剛菩薩言：「善哉善哉！汝今能攝一切諸有情故，發是大心廣能修行大利益事。善男子！我今此法付囑文殊師利法王子手，令後世中於贍部洲廣為眾生宣傳流布。」文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍，熙怡含笑而白佛言：「世尊！今蒙如來於大眾前付囑我此陀羅尼法藏經。我當擁護，我當受持。世尊涅槃後，於惡世中令諸眾生依法受持，廣行流布常不斷絕。」於是世尊說斯法時，無量無邊諸眾生等聞此法者皆得離憂惱，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊說此經已，文殊師利童子及金剛菩薩，諸天龍神八部眾類，同聲讚歎：「釋迦如來能說此法，善哉希有所未曾聞。」頂禮佛足，歡喜踊躍一心奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，文殊師利童子及金剛菩薩，諸天龍神八部眾類，同聲讚歎：「釋迦如來能說此法，善哉希有所未曾聞。」頂禮佛足，歡喜踊躍一心奉行。