佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經

大唐南印度三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐南印度三藏菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽梵在淨居天宮，與大菩薩摩訶薩眾，及無量淨居天子，前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來。是時世尊正於眾中為諸大眾說陀羅尼無量妙法，復為利益未來世中薄福諸眾生故，便入三昧名曰演光，於其頂上放無量種種光明，其光旋環照無量無邊諸佛世界，照已却來遶文殊師利童子，便入於頂。其光從頂入已，文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王。入此三昧，即從口中出無量種種色相光明。其光出已，便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌恭敬頂禮，瞻仰尊顏而白佛言：「世尊往昔為我說如是言：『我法滅後，於贍部洲惡世之時，文殊師利廣能利益無量眾生當作佛事。』惟願世尊為我分別演說，於何處住？復於何方而能行利益？矜愍擁護諸眾生故，願為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽梵在淨居天宮，與大菩薩摩訶薩眾，及無量淨居天子，前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來。是時世尊正於眾中為諸大眾說陀羅尼無量妙法，復為利益未來世中薄福諸眾生故，便入三昧名曰演光，於其頂上放無量種種光明，其光旋環照無量無邊諸佛世界，照已却來遶文殊師利童子，便入於頂。其光從頂入已，文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王。入此三昧，即從口中出無量種種色相光明。其光出已，便入金剛密迹主菩薩頂中。爾時金剛密迹主菩薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，向佛合掌恭敬頂禮，瞻仰尊顏而白佛言：「世尊往昔為我說如是言：『我法滅後，於贍部洲惡世之時，文殊師利廣能利益無量眾生當作佛事。』惟願世尊為我分別演說，於何處住？復於何方而能行利益？矜愍擁護諸眾生故，願為說之。」

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善男子！乃能為諸有情發問於我。善哉善哉！汝今諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說。」是時金剛密迹主菩薩聞佛語已，歡喜踊躍，整理衣服，一心受聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善男子！乃能為諸有情發問於我。善哉善哉！汝今諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說。」是時金剛密迹主菩薩聞佛語已，歡喜踊躍，整理衣服，一心受聽。

爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「我滅度後，於此贍部洲東北方有國名大振那，其國中有山號曰五頂，文殊師利童子遊行居住，為諸眾生於中說法。及有無量諸天、龍神、夜叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，圍遶供養恭敬。」於是世尊復告金剛密迹主言：「是文殊師利童子，有如是等無量威德，神通變化自在裝嚴，廣能饒益一切有情，成就圓滿福德之力不可思議。」復告金剛密迹主言：「文殊師利有陀羅尼最勝極祕密心真言，并畫像及漫拏羅印法。於後末世佛法滅時，惡法增長、諸災興起如此之時，於當來世贍部洲中薄福少智諸眾生輩惡業增長，五行失序、陰陽交錯、風雨不調、惡星變怪，天人、修羅鬪戰竟起，天人減少、修羅增長，種種諸災如此之時流行於世，惡鬼下降變為女形，與諸眾生作種種病，所謂喉閉疔瘡、疥癩腹痛，瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發，或患風黃痰病或三病俱起，頭痛瘡腫眼痛、大小便痢諸雜等病。其惡鬼神或變身為虫狼虎豹師子之身，種種諸獸於世間中攝諸眾生，噉諸精氣威失力衰。如此之時，贍部洲中無量眾生橫遭枉死，縱有諸醫不能救療。如此世時，一日之間有三十尾末囉數。是故金剛！我今令汝轉與眾生說此陀羅尼法，使展轉受持。何以故此？贍部洲所有眾生，常發菩提大善願心：『我輩何日能得離此煩惱苦海無明愛獄？』是故令汝常教化廣為流布，令於佛塔及三寶處發正信心，修學善業勿起非法，孝順父母尊重師長，於諸賢善生奇特想，恒以花香百味甘膳供養恭敬尊重讚嘆。誦此最勝陀羅尼，七日七夜每日授八關齋戒。此諸陀羅尼亦須念誦。」爾時如來大悲愍念，即說是廣深智雷音王如來陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「我滅度後，於此贍部洲東北方有國名大振那，其國中有山號曰五頂，文殊師利童子遊行居住，為諸眾生於中說法。及有無量諸天、龍神、夜叉、羅剎、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，圍遶供養恭敬。」於是世尊復告金剛密迹主言：「是文殊師利童子，有如是等無量威德，神通變化自在裝嚴，廣能饒益一切有情，成就圓滿福德之力不可思議。」復告金剛密迹主言：「文殊師利有陀羅尼最勝極祕密心真言，并畫像及漫拏羅印法。於後末世佛法滅時，惡法增長、諸災興起如此之時，於當來世贍部洲中薄福少智諸眾生輩惡業增長，五行失序、陰陽交錯、風雨不調、惡星變怪，天人、修羅鬪戰竟起，天人減少、修羅增長，種種諸災如此之時流行於世，惡鬼下降變為女形，與諸眾生作種種病，所謂喉閉疔瘡、疥癩腹痛，瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發，或患風黃痰病或三病俱起，頭痛瘡腫眼痛、大小便痢諸雜等病。其惡鬼神或變身為虫狼虎豹師子之身，種種諸獸於世間中攝諸眾生，噉諸精氣威失力衰。如此之時，贍部洲中無量眾生橫遭枉死，縱有諸醫不能救療。如此世時，一日之間有三十尾末囉數。是故金剛！我今令汝轉與眾生說此陀羅尼法，使展轉受持。何以故此？贍部洲所有眾生，常發菩提大善願心：『我輩何日能得離此煩惱苦海無明愛獄？』是故令汝常教化廣為流布，令於佛塔及三寶處發正信心，修學善業勿起非法，孝順父母尊重師長，於諸賢善生奇特想，恒以花香百味甘膳供養恭敬尊重讚嘆。誦此最勝陀羅尼，七日七夜每日授八關齋戒。此諸陀羅尼亦須念誦。」爾時如來大悲愍念，即說是廣深智雷音王如來陀羅尼曰：

「曩謨尾補攞沒地儼鼻囉孽哩耳哆邏若(子攞反)野怛他誐哆野 怛儞也(二合)他尾補攞孽耳帝尾補攞娑嚩(二合)㘑尾補攞喻儞勢阿曩攞細 阿曩攞娑誐底孕(二合)誐帝娑嚩(二合)訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨尾補攞沒地儼鼻囉孽哩耳哆邏若(子攞反)野怛他誐哆野 怛儞也(二合)他尾補攞孽耳帝尾補攞娑嚩(二合)㘑尾補攞喻儞勢阿曩攞細 阿曩攞娑誐底孕(二合)誐帝娑嚩(二合)訶」

次說除一切障如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除一切障如來陀羅尼：

「曩莫薩嚩儞(引)嚩囉拏尾瑟劍(二合)毘儜哆他誐跢野 怛儞也(二合)他係冥係冥係莽係娑嚩訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩儞(引)嚩囉拏尾瑟劍(二合)毘儜哆他誐跢野 怛儞也(二合)他係冥係冥係莽係娑嚩訶」

次說阿彌陀如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說阿彌陀如來陀羅尼：

「曩謨弭哆婆(去)野怛他孽哆野 怛儞也(二合)他阿蜜哩都納婆(二合)吠(徵閉反)阿弭哆三(去)婆(去)吠(亦如前)阿弭哆尾訖囒(二合)帝娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨弭哆婆(去)野怛他孽哆野 怛儞也(二合)他阿蜜哩都納婆(二合)吠(徵閉反)阿弭哆三(去)婆(去)吠(亦如前)阿弭哆尾訖囒(二合)帝娑嚩(二合)賀」

次說功德處如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說功德處如來陀羅尼：

「曩謨虞(上)拏(引)迦囉(引)野怛他孽哆野怛儞也(二合)他誐誐曩(引)㘑誐誐曩三(去)婆(去)吠誐誐曩吉底(丁以反)羯㘑娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨虞(上)拏(引)迦囉(引)野怛他孽哆野怛儞也(二合)他誐誐曩(引)㘑誐誐曩三(去)婆(去)吠誐誐曩吉底(丁以反)羯㘑娑嚩(二合)賀」

次說遍覆香如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說遍覆香如來陀羅尼：

「曩莫三(去)滿多彥(上)馱(引)野怛他孽哆野怛儞也(二合)他(引)三(去)麼(引)三銘娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫三(去)滿多彥(上)馱(引)野怛他孽哆野怛儞也(二合)他(引)三(去)麼(引)三銘娑嚩(二合)賀」

次說難勝行如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說難勝行如來陀羅尼：

「曩莫阿跛囉(引)爾多尾訖囉(二合)麼麼孽爾多誐(引)弭寗怛他(引)孽跢野怛儞也(二合)他麼麼銘娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫阿跛囉(引)爾多尾訖囉(二合)麼麼孽爾多誐(引)弭寗怛他(引)孽跢野怛儞也(二合)他麼麼銘娑嚩(二合)賀」

次說除慢如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除慢如來陀羅尼：

「曩謨麼曩娑擔(二合)婆(引去)野怛他蘖哆野怛儞也(二合)他麼弩(鼻聲)尾舜(入)遞麼弩(鼻聲)尾戎(引)陀寧娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨麼曩娑擔(二合)婆(引去)野怛他蘖哆野怛儞也(二合)他麼弩(鼻聲)尾舜(入)遞麼弩(鼻聲)尾戎(引)陀寧娑嚩(二合)賀」

次說斷一切障如來陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說斷一切障如來陀羅尼：

「曩莫薩嚩沒馱 冒地薩怛嚩南 曩莫薩嚩寗(引)嚩(十) 囉拏尾史劍毘抳怛他蘖哆夜囉賀帝三藐三(去)母馱野 怛儞也(二合)他濕吠帝迦囉陛入嚩(二合)里底曳娑嚩賀漸婆寧 娑擔婆寧 謨賀寧娑嚩賀報(引)拏哩(引)迦(引)野娑嚩賀護銘達摩達摩進哆曳娑嚩賀達㘑尾達㘑迦羅尾孕迦嚕哆曳娑嚩賀扇帝詰(上)寧儞(入)嚩(引)跛抳娑嚩賀杜嚕杜嚕尾杜嚕地曳娑嚩賀鉢納麼娑嚩㘑鉢納麼三婆吠抧迦㘑呬單迦哩(引)曳娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱 冒地薩怛嚩南 曩莫薩嚩寗(引)嚩(十) 囉拏尾史劍毘抳怛他蘖哆夜囉賀帝三藐三(去)母馱野 怛儞也(二合)他濕吠帝迦囉陛入嚩(二合)里底曳娑嚩賀漸婆寧 娑擔婆寧 謨賀寧娑嚩賀報(引)拏哩(引)迦(引)野娑嚩賀護銘達摩達摩進哆曳娑嚩賀達㘑尾達㘑迦羅尾孕迦嚕哆曳娑嚩賀扇帝詰(上)寧儞(入)嚩(引)跛抳娑嚩賀杜嚕杜嚕尾杜嚕地曳娑嚩賀鉢納麼娑嚩㘑鉢納麼三婆吠抧迦㘑呬單迦哩(引)曳娑嚩(二合)賀」

次說月光菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說月光菩薩陀羅尼：

「曩莫薩嚩沒馱 冒地薩 怛嚩南怛儞也(二合)他戰捺囉鉢囉陛戰娜曩主囉拏罽邏娑嚩底薩嚩沒馱地瑟耻跢拏謨儞(泥以反)帝娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩沒馱 冒地薩 怛嚩南怛儞也(二合)他戰捺囉鉢囉陛戰娜曩主囉拏罽邏娑嚩底薩嚩沒馱地瑟耻跢拏謨儞(泥以反)帝娑嚩(二合)賀」

次說文殊師利菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說文殊師利菩薩陀羅尼：

「曩謨阿(引去)哩夜(二合)曼祖(祖魯反)室哩曳冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他惹(子禮反)曳惹曳若野臘吠惹野摩賀麼娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨阿(引去)哩夜(二合)曼祖(祖魯反)室哩曳冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他惹(子禮反)曳惹曳若野臘吠惹野摩賀麼娑嚩(二合)賀」

次說觀自在菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說觀自在菩薩陀羅尼：

「曩謨阿(引)哩夜(二合)縛路枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩 怛嚩野 怛儞也(二合)他誐誐曩(引)滯誐誐曩三母蘖帝誐誐曩尾訖囒帝曀爾銘爾麼惹銘爾娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨阿(引)哩夜(二合)縛路枳帝濕嚩(二合)囉(引)野冒地薩 怛嚩野 怛儞也(二合)他誐誐曩(引)滯誐誐曩三母蘖帝誐誐曩尾訖囒帝曀爾銘爾麼惹銘爾娑嚩(二合)賀」

次說普賢菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說普賢菩薩陀羅尼：

「曩謨阿(去)哩野(二合)三(去)滿多跋捺囉(二合)野冒地薩怛嚩(二合)野 怛儞也(二合)他 係跋捺㘑(二合)摩賀跋捺㘑(二合)阿底跋捺㘑(二合)尾誐多囉(引)惹(子攞反)細摩賀尾誐多囉(引)惹細係縻嚩底羯麼(引)嚩囉拏(鼻聲)尾戍(引)陀寗娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨阿(去)哩野(二合)三(去)滿多跋捺囉(二合)野冒地薩怛嚩(二合)野 怛儞也(二合)他 係跋捺㘑(二合)摩賀跋捺㘑(二合)阿底跋捺㘑(二合)尾誐多囉(引)惹(子攞反)細摩賀尾誐多囉(引)惹細係縻嚩底羯麼(引)嚩囉拏(鼻聲)尾戍(引)陀寗娑嚩(二合)賀」

次說彌勒菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說彌勒菩薩陀羅尼：

「曩謨阿(引)哩野(二合)昧怛哩(二合)夜野冒地薩怛(二合)嚩野怛儞也(二合)他昧怛哩(二合)昧怛哩(二合)昧怛囉麼(引)曩細娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨阿(引)哩野(二合)昧怛哩(二合)夜野冒地薩怛(二合)嚩野怛儞也(二合)他昧怛哩(二合)昧怛哩(二合)昧怛囉麼(引)曩細娑嚩(二合)賀」

次說虛空藏菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說虛空藏菩薩陀羅尼：

「曩莫阿(引)哩野(二合)乞灑(二合)野麼多裔 冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他阿(引)乞灑(二合)裔普阿乞灑(二合)曳普阿乞灑(二合)野羯麼尾戍(引)陀寗普娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫阿(引)哩野(二合)乞灑(二合)野麼多裔 冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他阿(引)乞灑(二合)裔普阿乞灑(二合)曳普阿乞灑(二合)野羯麼尾戍(引)陀寗普娑嚩(二合)賀」

次說無盡意菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說無盡意菩薩陀羅尼：

「曩莫阿(引)哩野(二合)乞灑(二合)野麼多裔冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他阿(引)乞灑(二合)裔普阿乞灑曳普阿乞灑曳普阿乞灑野羯麼尾戍(引)陀寗 娑嚩賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫阿(引)哩野(二合)乞灑(二合)野麼多裔冒地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他阿(引)乞灑(二合)裔普阿乞灑曳普阿乞灑曳普阿乞灑野羯麼尾戍(引)陀寗 娑嚩賀」

次說維摩詰菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說維摩詰菩薩陀羅尼：

「曩莫阿(引)哩夜(二合)尾麼攞吉多曳冐地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他(引)言底跢薩嚩爾乃囉底吉底哆薩嚩爾嚩日囉(二合)迦㘑嚩日囉(二合)婆吠嚩日囉(二合)陛娜迦㘑娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫阿(引)哩夜(二合)尾麼攞吉多曳冐地薩怛嚩(二合)野怛儞也(二合)他(引)言底跢薩嚩爾乃囉底吉底哆薩嚩爾嚩日囉(二合)迦㘑嚩日囉(二合)婆吠嚩日囉(二合)陛娜迦㘑娑嚩(二合)賀」

次說除一切障菩薩陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說除一切障菩薩陀羅尼：

「曩莫薩嚩𩕳(引)嚩囉拏(鼻)尾瑟劍鼻抳(尼貞反)冐地薩怛嚩(二合引)野怛儞也(二合)他(引)薩嚩(引)嚩囉拏(鼻)尾瑟劍鼻孃娑嚩(二合)賀馱覩尾迦孃娑嚩(二合)賀迷伽(重)尾娑普吒泥娑嚩(二合)賀阿(去)嚩止多迦(引)曳娑嚩(二合)賀麼攞捺那埿娑嚩(二合)賀冒地孕誐娜娜埿娑嚩(二合)賀羯麼儞(寧逸反)嚩(引)比多迦曳娑嚩(二合)賀𪾼迦(引)囉(引)麼(引)曳娑嚩(二合)賀庾(去)誐佐(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩沒馱毘色訖多(引)曳娑嚩(二合)賀沒囉憾銘跛虞(上)茶(引去)曳娑嚩(二合)賀薩嚩達摩鼻色訖多(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩沒馱鼻瑟跓跢曳娑嚩(二合)賀𪾼迦失𠴊誐(引)曳娑嚩(二合)賀阿失陵誐(引)曳娑嚩(二合)賀阿步(引)跢曳娑嚩(二合)賀阿三(去)步(引)跢曳娑嚩(二合)賀薩嚩耨軀(去引)鉢捨滿泥娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩𩕳(引)嚩囉拏(鼻)尾瑟劍鼻抳(尼貞反)冐地薩怛嚩(二合引)野怛儞也(二合)他(引)薩嚩(引)嚩囉拏(鼻)尾瑟劍鼻孃娑嚩(二合)賀馱覩尾迦孃娑嚩(二合)賀迷伽(重)尾娑普吒泥娑嚩(二合)賀阿(去)嚩止多迦(引)曳娑嚩(二合)賀麼攞捺那埿娑嚩(二合)賀冒地孕誐娜娜埿娑嚩(二合)賀羯麼儞(寧逸反)嚩(引)比多迦曳娑嚩(二合)賀𪾼迦(引)囉(引)麼(引)曳娑嚩(二合)賀庾(去)誐佐(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩沒馱毘色訖多(引)曳娑嚩(二合)賀沒囉憾銘跛虞(上)茶(引去)曳娑嚩(二合)賀薩嚩達摩鼻色訖多(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩沒馱鼻瑟跓跢曳娑嚩(二合)賀𪾼迦失𠴊誐(引)曳娑嚩(二合)賀阿失陵誐(引)曳娑嚩(二合)賀阿步(引)跢曳娑嚩(二合)賀阿三(去)步(引)跢曳娑嚩(二合)賀薩嚩耨軀(去引)鉢捨滿泥娑嚩(二合)賀」

次說月光童子陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次說月光童子陀羅尼：

「曩莫戰捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引去)野矩麼(引)囉步跢野怛儞也(二合)他鉢囉(二合)陛鉢囉(二合)婆(去引)嚩底達摩尾舜(入)地婆靺(上)覩銘娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫戰捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(引去)野矩麼(引)囉步跢野怛儞也(二合)他鉢囉(二合)陛鉢囉(二合)婆(去引)嚩底達摩尾舜(入)地婆靺(上)覩銘娑嚩(二合)賀(引)」

爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人念誦此十八天陀羅尼者七日七夜，彼人所有過去現世三業等罪乃至一切諸障悉皆消滅身心清淨，所有世間風黃疾病及諸餘病患悉得除差，一切鬼神、布單那鬼、顛狂鬼、夜叉、羅剎執鬼、毘舍闍鬼、拏枳儞鬼并噏人精氣諸餘一切鬼神，常去此人十二由旬。及飢荒疫病并他病、風雷閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄，當於宅內安置舍利塔并佛形像，畫文殊師利童子像，燒種種香，沈水香、白膠等香，然燈散花、上妙果瓜、眾味珍羞，每日供養七比丘食。書寫受持讀誦此經，依法修行，勤心念誦，遶塔行道，所有諸患及餘災厄悉當除滅。」爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「此文殊師利法藏中有真實法、最殊勝法、無有比法，能為眾生作如意寶，能令所在國土十善勤化。若國王行十善者，國王所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者，乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說，為擁護一切行十善國王，令得如意壽命長遠，福德果報無比逾勝，諸方兵甲悉皆休息國土安寧，王之所有常得增長。此陀羅尼能利益憐愍一切有情諸眾生故，能斷三惡道、能作一切安穩法，如佛現在處世無異。此是文殊師利菩薩身，為利益眾生故，現是身為呪神像，能圓滿一切意樂等事。若人能暫時聞憶念此陀羅尼，即能滅四重五逆等罪，何況常念誦之。」爾時世尊說此語已，金剛菩薩復白佛言：「世尊！向者如來所說八字大威德陀羅尼，何者是？唯願說之。」爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「汝今諦聽諦聽，我當為汝說。此八字名大威德祕密心陀羅尼，如佛住世一無異也，能與一切眾生於黑暗中作大明燈。」爾時如來即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人念誦此十八天陀羅尼者七日七夜，彼人所有過去現世三業等罪乃至一切諸障悉皆消滅身心清淨，所有世間風黃疾病及諸餘病患悉得除差，一切鬼神、布單那鬼、顛狂鬼、夜叉、羅剎執鬼、毘舍闍鬼、拏枳儞鬼并噏人精氣諸餘一切鬼神，常去此人十二由旬。及飢荒疫病并他病、風雷閃電霹靂之患不相損害。若男子女人身有災厄，當於宅內安置舍利塔并佛形像，畫文殊師利童子像，燒種種香，沈水香、白膠等香，然燈散花、上妙果瓜、眾味珍羞，每日供養七比丘食。書寫受持讀誦此經，依法修行，勤心念誦，遶塔行道，所有諸患及餘災厄悉當除滅。」爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言：「此文殊師利法藏中有真實法、最殊勝法、無有比法，能為眾生作如意寶，能令所在國土十善勤化。若國王行十善者，國王所作悉皆圓滿。此八字大威德陀羅尼者，乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說，為擁護一切行十善國王，令得如意壽命長遠，福德果報無比逾勝，諸方兵甲悉皆休息國土安寧，王之所有常得增長。此陀羅尼能利益憐愍一切有情諸眾生故，能斷三惡道、能作一切安穩法，如佛現在處世無異。此是文殊師利菩薩身，為利益眾生故，現是身為呪神像，能圓滿一切意樂等事。若人能暫時聞憶念此陀羅尼，即能滅四重五逆等罪，何況常念誦之。」爾時世尊說此語已，金剛菩薩復白佛言：「世尊！向者如來所說八字大威德陀羅尼，何者是？唯願說之。」爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「汝今諦聽諦聽，我當為汝說。此八字名大威德祕密心陀羅尼，如佛住世一無異也，能與一切眾生於黑暗中作大明燈。」爾時如來即說陀羅尼曰：

「曩莫阿跛哩弭跢庾枳孃(二合)曩尾𩕳失者(二合)野囉(引)惹(子禮反)㮈囉(引二合)野怛他(去)蘖哆野曩謨曼租(子魯反)失哩(二合)曳矩麼(引)羅步哆野怛儞也(二合)他唵惡(引聲)尾(引)囉吽(引)佉(上)佐(上)𠸪」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫阿跛哩弭跢庾枳孃(二合)曩尾𩕳失者(二合)野囉(引)惹(子禮反)㮈囉(引二合)野怛他(去)蘖哆野曩謨曼租(子魯反)失哩(二合)曳矩麼(引)羅步哆野怛儞也(二合)他唵惡(引聲)尾(引)囉吽(引)佉(上)佐(上)𠸪」

於是世尊告金剛密迹主言：「是八字最勝大威德心真言者，所住之處如佛在世無有異也，能現諸佛種種神力不可思議，亦能作大神通變化。我今略讚此陀羅尼少分功能，我若具說，無量俱胝那庾多百千大劫說不可盡。金剛密迹主！此陀羅尼，若男子女人不能辦作承事供養法者，在家迫迮作種種家業，但能憶持不忘依時念誦，隨分不闕供養少多亦得成就，除不至心、不正信心、不發大乘菩提之心、興行誹謗於三寶所起不善心，行諸惡業。此等之人一切小法猶不成就，況復大法能成就之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告金剛密迹主言：「是八字最勝大威德心真言者，所住之處如佛在世無有異也，能現諸佛種種神力不可思議，亦能作大神通變化。我今略讚此陀羅尼少分功能，我若具說，無量俱胝那庾多百千大劫說不可盡。金剛密迹主！此陀羅尼，若男子女人不能辦作承事供養法者，在家迫迮作種種家業，但能憶持不忘依時念誦，隨分不闕供養少多亦得成就，除不至心、不正信心、不發大乘菩提之心、興行誹謗於三寶所起不善心，行諸惡業。此等之人一切小法猶不成就，況復大法能成就之。」

爾時佛告金剛密迹主言：「若有善男子善女人，能念誦此陀羅尼一遍，即能自護。兩遍，能護同伴。三遍，即大擁護，住十地菩薩不能越過，何況諸小類眾生。若誦四遍，即得擁護合家大小。五遍，即能擁護一切眷屬。六遍，即能擁護一切城邑村坊等。誦七遍，即能擁護一切眾生。若欲著衣裳時，當加持七遍，能除一切惡毒及諸災難。若洗手面時，當加持水七遍，能令眾人生貴仰心，所有諸惡鬼神見者悉當降伏，一切諸人皆復敬重，降彼惡心生歡喜心。若人患身體支節疼痛，加持煖水一百八遍洗浴，即得除愈。若每日早起，以水一掬加持七遍飲之，在身所有正報悉得消滅，何況無災厄者，及諸三業亦得消蕩，并得壽命長遠。若加持飲食七遍喫者，一切諸毒不能為害。若見惡人及見怨家，當須念誦此真言，所有怨家起惡心者當自降伏，除攝瞋心慈心相向。有恐怖處，當至心念此真言，即得除怖。若欲臥時，誦此真言一百八遍，即得好夢，知善惡事。若有人患諸瘧病，其持誦人視患瘧人面，切誦八字真言一千八遍，即得除愈。若欲入陣時，當以牛黃書此真言紙素上，帶著身上，一切刀杖弓箭鉾斧不能為害。若入陣時，畫文殊師利童子像及真言，於象馬上置，安軍前先引，諸軍賊等不能為害，自然退散。其畫像作童子相貌，乘騎金色孔雀，諸賊見者悉皆退散。若常念誦，所有五逆四重等罪悉得消滅，常得面覩文殊菩薩。行住坐臥常須念誦憶持不忘，每誦一百八遍勿令斷絕，常得一切眾生歸伏。若加持髮髻七遍，一切眾生見者悉皆降伏，惡人退散。若能每日三時念誦，一時一百八遍，所作稱意，所求如意，諸願悉得隨心，一切皆得圓滿具足，得大富貴所行自在。臨命終時，得普門三昧及得親見文殊師利菩薩。」爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「善男子！此文殊師利陀羅尼，若有國王王子、妃后公主及諸官貴能書寫於宅中著者，得大富貴，所有諸災悉皆消滅，所求諸願皆得圓滿，常得善神圍遶加護，不令鬼魔來相嬈惱。」爾時佛復告密迹主言：「此祕密陀羅尼不可思議，諸佛威德亦不可思議。」爾時釋迦牟尼如來復告金剛密迹主言：「此八字祕密威德大陀羅尼，復有畫像法，利益一切諸修行十善國王者說。若有善男子善女人持此陀羅尼，用少功夫得大覆護。復能擁護諸王子、妃后宮人婇女、百寮輔相及諸士女并之國士，一切人民所有田宅，如此之類悉皆安樂。凡此畫像，若有人但能所在處安置者，於中有王賊水火、刀兵劫賊及諸災難並得除息，乃至非時疫病、旱澇不調、蟲霜損害咸當除滅，常得依時龍王降雨苗稼豐熟，國人康悅無諸災難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告金剛密迹主言：「若有善男子善女人，能念誦此陀羅尼一遍，即能自護。兩遍，能護同伴。三遍，即大擁護，住十地菩薩不能越過，何況諸小類眾生。若誦四遍，即得擁護合家大小。五遍，即能擁護一切眷屬。六遍，即能擁護一切城邑村坊等。誦七遍，即能擁護一切眾生。若欲著衣裳時，當加持七遍，能除一切惡毒及諸災難。若洗手面時，當加持水七遍，能令眾人生貴仰心，所有諸惡鬼神見者悉當降伏，一切諸人皆復敬重，降彼惡心生歡喜心。若人患身體支節疼痛，加持煖水一百八遍洗浴，即得除愈。若每日早起，以水一掬加持七遍飲之，在身所有正報悉得消滅，何況無災厄者，及諸三業亦得消蕩，并得壽命長遠。若加持飲食七遍喫者，一切諸毒不能為害。若見惡人及見怨家，當須念誦此真言，所有怨家起惡心者當自降伏，除攝瞋心慈心相向。有恐怖處，當至心念此真言，即得除怖。若欲臥時，誦此真言一百八遍，即得好夢，知善惡事。若有人患諸瘧病，其持誦人視患瘧人面，切誦八字真言一千八遍，即得除愈。若欲入陣時，當以牛黃書此真言紙素上，帶著身上，一切刀杖弓箭鉾斧不能為害。若入陣時，畫文殊師利童子像及真言，於象馬上置，安軍前先引，諸軍賊等不能為害，自然退散。其畫像作童子相貌，乘騎金色孔雀，諸賊見者悉皆退散。若常念誦，所有五逆四重等罪悉得消滅，常得面覩文殊菩薩。行住坐臥常須念誦憶持不忘，每誦一百八遍勿令斷絕，常得一切眾生歸伏。若加持髮髻七遍，一切眾生見者悉皆降伏，惡人退散。若能每日三時念誦，一時一百八遍，所作稱意，所求如意，諸願悉得隨心，一切皆得圓滿具足，得大富貴所行自在。臨命終時，得普門三昧及得親見文殊師利菩薩。」爾時佛告金剛密迹主菩薩言：「善男子！此文殊師利陀羅尼，若有國王王子、妃后公主及諸官貴能書寫於宅中著者，得大富貴，所有諸災悉皆消滅，所求諸願皆得圓滿，常得善神圍遶加護，不令鬼魔來相嬈惱。」爾時佛復告密迹主言：「此祕密陀羅尼不可思議，諸佛威德亦不可思議。」爾時釋迦牟尼如來復告金剛密迹主言：「此八字祕密威德大陀羅尼，復有畫像法，利益一切諸修行十善國王者說。若有善男子善女人持此陀羅尼，用少功夫得大覆護。復能擁護諸王子、妃后宮人婇女、百寮輔相及諸士女并之國士，一切人民所有田宅，如此之類悉皆安樂。凡此畫像，若有人但能所在處安置者，於中有王賊水火、刀兵劫賊及諸災難並得除息，乃至非時疫病、旱澇不調、蟲霜損害咸當除滅，常得依時龍王降雨苗稼豐熟，國人康悅無諸災難。」

爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！向者所說廣大畫像等法，當云何作？唯願說之。」爾時世尊告言：「善男子！凡欲畫像，先覓上妙細白疊。次須簡擇日月吉宿良曜太白直次刻分吉祥時善，然後畫像。於清淨處以香湯掃灑，取衢摩夷而塗其地，懸諸幡蓋，燒龍腦等香，珍饌供養。其疊須闊八肘長十二肘，先於中畫釋迦牟尼佛，坐七寶蓮華，座如說法勢。於佛右邊畫文殊師利，如童子相貌，頂戴寶冠，項著瓔珞，種種莊嚴，身如欝金色，面貌熙怡瞻仰如來。次右邊畫觀自在菩薩，次畫普賢菩薩、虛空藏菩薩、無盡意菩薩。次於釋迦牟尼如來左邊畫彌勒菩薩，次畫無垢稱菩薩，次畫除一切障菩薩，次畫月光童子，次畫金剛藏菩薩。已上菩薩等，各於七寶蓮華座上，皆須畫本形。乃至手執，並依本法畫之，勿使漏脫。復於釋迦如來上畫七佛，所謂廣大智甚深雷音王如來、除一切障如來、阿彌陀如來、功德處如來、普香如來、難勝勇雷音行如來、心不動如來。此七佛皆須次第畫之，其身皆作金色，各如說法相。其畫像上兩角各畫一天仙，頂戴花鬘，各一手執花、一手散花，半身隱於雲中，形貌端正，種種七寶以為瓔珞莊飾其身。其釋迦牟尼佛蓮華下畫二龍王，一名難陀、二名憂波難陀。其二龍王並於無熱惱池中出半身，以手托共執釋迦如來所坐蓮華莖，作珍重用力勢。其龍王並作人面，頭上各畫七箇蛇頭，頭皆白色，身作人形，種種雜寶以為嚴身，皆仰瞻視目覩如來。文殊師利下，畫野漫德迦忿怒王，仰觀文殊菩薩，如授教勢。彌勒菩薩下，畫持明人，以本相貌，手執香爐𧿟跪而坐，瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊，散畫龍花及諸妙花。下左邊畫梵天王、魔醯首羅天、四天王天，次畫四箇阿素羅王，次畫四箇執鬼神曜王。右邊畫那羅延天、帝釋天、四天王天，次畫四阿素羅王，次畫四箇執神王。已上各依本形貌，皆須執持器仗，不得差錯。次畫九箇執神，其身半隱，合掌向佛，觀如來相。」說此像已，爾時如來便以讚頌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！向者所說廣大畫像等法，當云何作？唯願說之。」爾時世尊告言：「善男子！凡欲畫像，先覓上妙細白疊。次須簡擇日月吉宿良曜太白直次刻分吉祥時善，然後畫像。於清淨處以香湯掃灑，取衢摩夷而塗其地，懸諸幡蓋，燒龍腦等香，珍饌供養。其疊須闊八肘長十二肘，先於中畫釋迦牟尼佛，坐七寶蓮華，座如說法勢。於佛右邊畫文殊師利，如童子相貌，頂戴寶冠，項著瓔珞，種種莊嚴，身如欝金色，面貌熙怡瞻仰如來。次右邊畫觀自在菩薩，次畫普賢菩薩、虛空藏菩薩、無盡意菩薩。次於釋迦牟尼如來左邊畫彌勒菩薩，次畫無垢稱菩薩，次畫除一切障菩薩，次畫月光童子，次畫金剛藏菩薩。已上菩薩等，各於七寶蓮華座上，皆須畫本形。乃至手執，並依本法畫之，勿使漏脫。復於釋迦如來上畫七佛，所謂廣大智甚深雷音王如來、除一切障如來、阿彌陀如來、功德處如來、普香如來、難勝勇雷音行如來、心不動如來。此七佛皆須次第畫之，其身皆作金色，各如說法相。其畫像上兩角各畫一天仙，頂戴花鬘，各一手執花、一手散花，半身隱於雲中，形貌端正，種種七寶以為瓔珞莊飾其身。其釋迦牟尼佛蓮華下畫二龍王，一名難陀、二名憂波難陀。其二龍王並於無熱惱池中出半身，以手托共執釋迦如來所坐蓮華莖，作珍重用力勢。其龍王並作人面，頭上各畫七箇蛇頭，頭皆白色，身作人形，種種雜寶以為嚴身，皆仰瞻視目覩如來。文殊師利下，畫野漫德迦忿怒王，仰觀文殊菩薩，如授教勢。彌勒菩薩下，畫持明人，以本相貌，手執香爐𧿟跪而坐，瞻視世尊如聽法勢。畫像四邊，散畫龍花及諸妙花。下左邊畫梵天王、魔醯首羅天、四天王天，次畫四箇阿素羅王，次畫四箇執鬼神曜王。右邊畫那羅延天、帝釋天、四天王天，次畫四阿素羅王，次畫四箇執神王。已上各依本形貌，皆須執持器仗，不得差錯。次畫九箇執神，其身半隱，合掌向佛，觀如來相。」說此像已，爾時如來便以讚頌而說偈言：

「此妙畫像法， 最殊勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此妙畫像法， 最殊勝功德，

往昔諸如來， 廣讚不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸如來， 廣讚不思議，

我今言少分， 說是不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今言少分， 說是不思議。

若有諸智者， 能起一念心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸智者， 能起一念心，

依法畫此像， 獲福德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法畫此像， 獲福德無量。

供養生恭敬， 所有俱胝劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養生恭敬， 所有俱胝劫，

四重五逆等， 極深諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四重五逆等， 極深諸惡業，

念此像功力， 剎那即得滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念此像功力， 剎那即得滅。

世間中所有， 諸惡趣眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間中所有， 諸惡趣眾生，

不信有三寶， 常修破戒行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信有三寶， 常修破戒行，

謗毀諸佛法， 不懼一切罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗毀諸佛法， 不懼一切罪，

墮於生死中， 住黑暗泥黎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮於生死中， 住黑暗泥黎，

經於無量劫， 輪轉受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於無量劫， 輪轉受諸苦。

若遇此畫像， 發起菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遇此畫像， 發起菩提心，

忻樂暫瞻視， 或少剎那頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忻樂暫瞻視， 或少剎那頃，

情懷不散亂， 一心而觀仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情懷不散亂， 一心而觀仰，

此諸惡業輩， 一切皆當滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸惡業輩， 一切皆當滅，

獲果福無量。 何況行善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲果福無量。 何況行善業，

能修清淨果， 復有妙相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修清淨果， 復有妙相好，

具足菩薩行， 廣為諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足菩薩行， 廣為諸有情，

善行勤精進， 尊重生恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行勤精進， 尊重生恭敬，

過去所有佛， 及現在未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所有佛， 及現在未來，

能於俱胝劫， 一心廣供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於俱胝劫， 一心廣供養，

誦此陀羅尼， 及畫像之人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此陀羅尼， 及畫像之人，

彼等獲果報， 其福不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等獲果報， 其福不可說。

恒河所有沙， 應得知其數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河所有沙， 應得知其數，

此諸福德力， 不可知其數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸福德力， 不可知其數。

彼等沙數佛， 聲聞及緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等沙數佛， 聲聞及緣覺，

并諸菩薩眾， 賢聖及八部， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸菩薩眾， 賢聖及八部，

勤供養多劫， 若覩此畫像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤供養多劫， 若覩此畫像，

其福過於彼。 若受持此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其福過於彼。 若受持此經，

或當恭敬禮， 勸歎供養者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或當恭敬禮， 勸歎供養者，

及勸諸餘人， 乃至生隨喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及勸諸餘人， 乃至生隨喜，

常當不廢忘， 是人於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常當不廢忘， 是人於諸法，

及諸陀羅尼， 決定皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸陀羅尼， 決定皆成就。

縱使世真言， 并諸餘部法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱使世真言， 并諸餘部法，

若於此像前， 一心不異念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此像前， 一心不異念，

瞻仰生恭敬， 悉地無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰生恭敬， 悉地無有疑。」

爾時世尊復告金剛密迹主言：「此八字大威德陀羅尼法中有祕密最勝不可思議壇，於諸法中最殊勝。若有善男子善女人，能依法受持讀誦書寫修行者，現世成就一切吉祥，諸事圓滿願不唐捐，壽命延長，眾人恭敬生愛重心，命終生諸佛前。若生天人中，尊貴豪富大族家生。」爾時金剛密迹主菩薩復白佛言：「世尊！向者所說於此法中有祕密漫拏羅法。其事云何？唯願如來為我廣及未來眾生，依此修行出離塵勞。」爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今諦聽，當為汝說。若有善男子善女人等發敬重心，欲作此漫拏羅法者，先須簡擇殊勝清淨成就之地。當於彼處深掘其地，除去瓦礫沙石荊棘毛髮灰炭諸雜惡不淨等物，然後方可量取其地滿於八肘或四肘作之。取好淨土堅築令平，取牛糞香等依法塗治。其漫拏羅作三重界院，皆須五色畫之，令鮮好明淨，勿使闇晦，闊狹得所。凡畫壇法，一切先從東面起首畫五頂印，次畫憂鉢羅花印，次畫牙印，次畫文殊童子面印，次畫槊印。此等印，漫拏羅內東面畫之訖，次畫蓮華印，次畫憂鉢羅花印，次畫幢印，次幡印，次傘蓋印，次畫烏頭門，次車輅印，次白象，次馬，次峯牛，次水牛，次(迦半悉娑縛)吉祥印，次孔雀印，次羖羊，次白羊，次人，次童男。其已上印等，皆須門外次第分明畫之。如是三重漫拏羅外，外院更畫藥叉將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告金剛密迹主言：「此八字大威德陀羅尼法中有祕密最勝不可思議壇，於諸法中最殊勝。若有善男子善女人，能依法受持讀誦書寫修行者，現世成就一切吉祥，諸事圓滿願不唐捐，壽命延長，眾人恭敬生愛重心，命終生諸佛前。若生天人中，尊貴豪富大族家生。」爾時金剛密迹主菩薩復白佛言：「世尊！向者所說於此法中有祕密漫拏羅法。其事云何？唯願如來為我廣及未來眾生，依此修行出離塵勞。」爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝今諦聽，當為汝說。若有善男子善女人等發敬重心，欲作此漫拏羅法者，先須簡擇殊勝清淨成就之地。當於彼處深掘其地，除去瓦礫沙石荊棘毛髮灰炭諸雜惡不淨等物，然後方可量取其地滿於八肘或四肘作之。取好淨土堅築令平，取牛糞香等依法塗治。其漫拏羅作三重界院，皆須五色畫之，令鮮好明淨，勿使闇晦，闊狹得所。凡畫壇法，一切先從東面起首畫五頂印，次畫憂鉢羅花印，次畫牙印，次畫文殊童子面印，次畫槊印。此等印，漫拏羅內東面畫之訖，次畫蓮華印，次畫憂鉢羅花印，次畫幢印，次幡印，次傘蓋印，次畫烏頭門，次車輅印，次白象，次馬，次峯牛，次水牛，次(迦半悉娑縛)吉祥印，次孔雀印，次羖羊，次白羊，次人，次童男。其已上印等，皆須門外次第分明畫之。如是三重漫拏羅外，外院更畫藥叉將。

「東摩尼拔娜羅(二合)大將(號寶賢)，南布拏(滿賢)拔娜囉(二合)大將，次畫尾嚕博乞叉(西方神)，微瑟囉嚩拏(梵名北方神)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東摩尼拔娜羅(二合)大將(號寶賢)，南布拏(滿賢)拔娜囉(二合)大將，次畫尾嚕博乞叉(西方神)，微瑟囉嚩拏(梵名北方神)。

「一切諸天神、日月七星、二十八宿，及佛侍者訶哩底母神(梵名)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸天神、日月七星、二十八宿，及佛侍者訶哩底母神(梵名)。

「此漫拏羅法，若為囉惹作者，於宅內作之。若欲求象，即於象坊作之。若欲求馬，於馬坊作之。若被毒蛇所螫，於大池邊或知有龍處作之。若患瘧病一日二日三日乃至七日，當於所住村坊舍宅處近南作之。若被鬼魅羅叉所著，當於空室或尸陀林邊作之。若毘舍闍鬼所著，當於萆麻樹下作之。若一切鬼神及諸執鬼所著，當於死人室中，或於新生孩子室中作之。若被諸毒所害者，當誦此八字真言加持水七遍與飲，其毒即除。若有畜生被疫病所著，當於果樹下作之。若欲得苗稼好者，當於園苑中作之。若有婦人患諸惡病，或被鬼神迦樓羅、乾達婆等噏嗍其身飲其精氣成諸病疹，當於河邊或於山頂作之。或著一切病及拏枳儞鬼，於空閑淨處或有流水處作之。此等法則，當須日中或夜半作之。欲除漫拏羅之時，當誦前八字真言除之。其漫拏羅內物，當送水中散施或施貧兒，即所求諸事並得圓滿。」爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此漫拏羅法，若為囉惹作者，於宅內作之。若欲求象，即於象坊作之。若欲求馬，於馬坊作之。若被毒蛇所螫，於大池邊或知有龍處作之。若患瘧病一日二日三日乃至七日，當於所住村坊舍宅處近南作之。若被鬼魅羅叉所著，當於空室或尸陀林邊作之。若毘舍闍鬼所著，當於萆麻樹下作之。若一切鬼神及諸執鬼所著，當於死人室中，或於新生孩子室中作之。若被諸毒所害者，當誦此八字真言加持水七遍與飲，其毒即除。若有畜生被疫病所著，當於果樹下作之。若欲得苗稼好者，當於園苑中作之。若有婦人患諸惡病，或被鬼神迦樓羅、乾達婆等噏嗍其身飲其精氣成諸病疹，當於河邊或於山頂作之。或著一切病及拏枳儞鬼，於空閑淨處或有流水處作之。此等法則，當須日中或夜半作之。欲除漫拏羅之時，當誦前八字真言除之。其漫拏羅內物，當送水中散施或施貧兒，即所求諸事並得圓滿。」爾時世尊即說偈言：

「此大陀羅尼， 威力不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大陀羅尼， 威力不可說，

若人常受持， 能除一切病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人常受持， 能除一切病，

所作諸餘事， 一切皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸餘事， 一切皆圓滿，

及得壽命長。 若得見此壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及得壽命長。 若得見此壇，

諸罪悉當滅， 若求世間樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪悉當滅， 若求世間樂，

富貴自在力。 或能厭世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴自在力。 或能厭世間，

欲求出生死， 超過於苦海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求出生死， 超過於苦海，

學習菩提行， 摧伏諸魔軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學習菩提行， 摧伏諸魔軍，

若入此壇者， 必獲如是福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入此壇者， 必獲如是福。

此大祕密法， 為信法國王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大祕密法， 為信法國王，

執政行平等， 當須廣為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執政行平等， 當須廣為說。

若無信惡人， 假使得珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無信惡人， 假使得珍寶，

其價直大千， 或以三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其價直大千， 或以三千界，

於中所有寶， 亦不得為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中所有寶， 亦不得為說。」

爾時釋迦牟尼佛復告金剛密迹主菩薩言：「此八字陀羅尼印名大精進，能速圓滿一切意樂，能增長一切吉祥，事事成就。」金剛密迹主白佛言：「世尊！其印云何？唯願如來為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛復告金剛密迹主菩薩言：「此八字陀羅尼印名大精進，能速圓滿一切意樂，能增長一切吉祥，事事成就。」金剛密迹主白佛言：「世尊！其印云何？唯願如來為我宣說。」

爾時世尊告金剛密迹主言：「凡欲作印，先須淨水洗手，用白檀、欝金、龍腦、沈水及諸上妙好香，石上以水磨之相和以塗其手，揩令入肉香潔，然即廣發其願，頂禮諸佛(而作是言)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛密迹主言：「凡欲作印，先須淨水洗手，用白檀、欝金、龍腦、沈水及諸上妙好香，石上以水磨之相和以塗其手，揩令入肉香潔，然即廣發其願，頂禮諸佛(而作是言)。

「敬禮婆羅王佛(梵名)娑(引)禮捺囉囉(引)惹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮婆羅王佛(梵名)娑(引)禮捺囉囉(引)惹。

「敬禮開敷花王佛(梵名)三矩蘇(上)弭多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮開敷花王佛(梵名)三矩蘇(上)弭多。

「敬禮寶幢佛(梵名)羅怛曩計都。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮寶幢佛(梵名)羅怛曩計都。

「敬禮阿彌陀佛(梵名)阿弭跢婆(去)野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮阿彌陀佛(梵名)阿弭跢婆(去)野。

「敬禮無量壽智佛(梵名)阿弭跢庾抧孃曩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮無量壽智佛(梵名)阿弭跢庾抧孃曩。

「敬禮山王佛(梵名)勢禮㮈囉惹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮山王佛(梵名)勢禮㮈囉惹。

「敬禮作日光佛(梵名)儞崩(去)迦囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮作日光佛(梵名)儞崩(去)迦囉。

「敬禮極安隱佛(梵名)蘇(上)乞史麼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮極安隱佛(梵名)蘇(上)乞史麼。

「敬禮善眼佛(梵名)蘇(上)寗怛囉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮善眼佛(梵名)蘇(上)寗怛囉。

「敬禮法幢佛(梵名)達麼計都。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮法幢佛(梵名)達麼計都。

「敬禮光鬘佛(梵名)不𡅏婆(去)麼(引)里。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮光鬘佛(梵名)不𡅏婆(去)麼(引)里。

「此等諸佛最大殊勝，及無量諸佛，並當頂禮。念誦了，便結大精進手印。其印合兩手，八指反用叉皆在掌內，以二大母指少屈相並押二頭指上，此名大精進印。其印是一切諸佛所說，其真言是八字。次說如意寶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此等諸佛最大殊勝，及無量諸佛，並當頂禮。念誦了，便結大精進手印。其印合兩手，八指反用叉皆在掌內，以二大母指少屈相並押二頭指上，此名大精進印。其印是一切諸佛所說，其真言是八字。次說如意寶印。

「以合兩手相叉，竪二頭指少曲頭相柱，其二大母指入掌內相叉右押左。此名大精進如意寶印。」即說大精進如意寶真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以合兩手相叉，竪二頭指少曲頭相柱，其二大母指入掌內相叉右押左。此名大精進如意寶印。」即說大精進如意寶真言曰：

「唵帝祖(子魯反)入嚩(二合)羅薩嚩囉他(二合)娑(去引)陀迦悉地也(二合)悉地也(二合)進跢麼抳囉怛曩(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵帝祖(子魯反)入嚩(二合)羅薩嚩囉他(二合)娑(去引)陀迦悉地也(二合)悉地也(二合)進跢麼抳囉怛曩(二合)吽」

「若誦此真言及結其印，能廣作一切事業。若欲莊嚴身上，著衣之時加持衣七遍著之，即得護身，常得眾人恭敬。若欲入陣戰鬪之時，所有器仗並皆加持一千八遍，隨身將入，即得降伏，其賊自然退散。若欲降伏一切怨敵，以真言加持衣著之，即得降伏。又法取珠珍或靺羯或金銀或諸雜寶，以加持一百八遍，刻作童子形，安置幢上或安身上或於馬上，將入軍陣三軍前行，彼賊遙見自然降伏。如是等法無量無邊不可稱數。其二印者當須依教清潔持用，得長命報，能除一切病、破一切魔及頻那夜迦，及諸惡人亦不能作諸障難，常得一切聖眾呪神現前，所求意願疾得悉地。常得一切諸佛菩薩與文殊師利童子冥加護助相逐作伴，乃至不退轉地速證菩提。」爾時金剛藏菩薩偏袒右肩，右膝著地合掌曲躬，向釋迦如來作如是言：「善哉！希有甚奇特。如是大陀羅尼法藏，今於贍部洲中廣行流通，為諸國主及小王大臣并諸人民廣說利益。世尊！此陀羅尼有何功力？能作何事？若有善男子善女人能受持讀誦、書寫思惟、為他說，獲何福德？唯願如來為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誦此真言及結其印，能廣作一切事業。若欲莊嚴身上，著衣之時加持衣七遍著之，即得護身，常得眾人恭敬。若欲入陣戰鬪之時，所有器仗並皆加持一千八遍，隨身將入，即得降伏，其賊自然退散。若欲降伏一切怨敵，以真言加持衣著之，即得降伏。又法取珠珍或靺羯或金銀或諸雜寶，以加持一百八遍，刻作童子形，安置幢上或安身上或於馬上，將入軍陣三軍前行，彼賊遙見自然降伏。如是等法無量無邊不可稱數。其二印者當須依教清潔持用，得長命報，能除一切病、破一切魔及頻那夜迦，及諸惡人亦不能作諸障難，常得一切聖眾呪神現前，所求意願疾得悉地。常得一切諸佛菩薩與文殊師利童子冥加護助相逐作伴，乃至不退轉地速證菩提。」爾時金剛藏菩薩偏袒右肩，右膝著地合掌曲躬，向釋迦如來作如是言：「善哉！希有甚奇特。如是大陀羅尼法藏，今於贍部洲中廣行流通，為諸國主及小王大臣并諸人民廣說利益。世尊！此陀羅尼有何功力？能作何事？若有善男子善女人能受持讀誦、書寫思惟、為他說，獲何福德？唯願如來為我宣說。」

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人及國王王子并一切有情，聞此陀羅尼法要，能受持讀誦、書寫憶念，或自作或勸他，或生隨喜或能廣為他歎頌功德，如此說聽之人，決定速證阿耨多羅三藐三菩提，於其中間不復退轉。此陀羅尼所行之處，當知文殊師利菩薩在於彼處流傳斯法，及有菩薩聲聞緣覺、苦行大仙并持明仙等，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼洛伽、人非人等於中止住，常當圍遶讚嘆供養恭敬尊重此經。密迹主！此陀羅尼經名如來法藏，若有善男子善女人受持讀誦書寫尊重讚歎，及以種種香花、塗香末香、傘蓋幢幡、鍾鼓螺磬、種種諸雜微妙音聲歌詠讚唄，及上妙衣供養恭敬者，當知此人現世獲得十種果報。何等為十？所謂一者國中永不為他方怨賊來相侵嬈；二者不為日月星辰二十八宿諸惡變怪而起災患；三者不為國中有大災橫惡鬼神等而行疫障；四者不為風火等難；五者永不為一切怨家而得其便；六者不為諸病所逼；七者不為橫死著身；八者不為非時卒風暴雨所損；九者不為旱澇不調；十者不為虎狼虫獸諸惡雜毒有所損害。善男子！此經若所在處及有人念誦處，當獲如上十種果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「若有善男子善女人及國王王子并一切有情，聞此陀羅尼法要，能受持讀誦、書寫憶念，或自作或勸他，或生隨喜或能廣為他歎頌功德，如此說聽之人，決定速證阿耨多羅三藐三菩提，於其中間不復退轉。此陀羅尼所行之處，當知文殊師利菩薩在於彼處流傳斯法，及有菩薩聲聞緣覺、苦行大仙并持明仙等，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩呼洛伽、人非人等於中止住，常當圍遶讚嘆供養恭敬尊重此經。密迹主！此陀羅尼經名如來法藏，若有善男子善女人受持讀誦書寫尊重讚歎，及以種種香花、塗香末香、傘蓋幢幡、鍾鼓螺磬、種種諸雜微妙音聲歌詠讚唄，及上妙衣供養恭敬者，當知此人現世獲得十種果報。何等為十？所謂一者國中永不為他方怨賊來相侵嬈；二者不為日月星辰二十八宿諸惡變怪而起災患；三者不為國中有大災橫惡鬼神等而行疫障；四者不為風火等難；五者永不為一切怨家而得其便；六者不為諸病所逼；七者不為橫死著身；八者不為非時卒風暴雨所損；九者不為旱澇不調；十者不為虎狼虫獸諸惡雜毒有所損害。善男子！此經若所在處及有人念誦處，當獲如上十種果報。」

爾時世尊為諸大眾重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸大眾重說偈言：

「供養救世者， 此法藏最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養救世者， 此法藏最勝，

受持及讀誦， 此中文殊說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持及讀誦， 此中文殊說，

彼等隨意滿， 大富貴饒財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等隨意滿， 大富貴饒財，

名稱遍十方， 圓滿福具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱遍十方， 圓滿福具足。

若人於此經， 取一真言誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於此經， 取一真言誦，

即得不空果， 吉祥諸願滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得不空果， 吉祥諸願滿。

若有諸國王， 統師欲鬪戰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸國王， 統師欲鬪戰，

書此陀羅尼， 於頂上安置， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書此陀羅尼， 於頂上安置，

一心常憶念， 不為怨敵害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心常憶念， 不為怨敵害，

一切諸刀杖， 亦不著其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸刀杖， 亦不著其身。

若入軍陣中， 畫此文殊像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入軍陣中， 畫此文殊像，

乘騎孔雀上， 安置於旗上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘騎孔雀上， 安置於旗上，

或使人執行， 諸賊遙望見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或使人執行， 諸賊遙望見，

自然當退散。 或以金銀等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然當退散。 或以金銀等，

造作童子像， 種種妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作童子像， 種種妙莊嚴，

置之旗幡上， 將入戰陣中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置之旗幡上， 將入戰陣中，

三軍前引行， 諸賊遙望見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三軍前引行， 諸賊遙望見，

應時悉退散， 或悉失本心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時悉退散， 或悉失本心，

歸款自降伏。 人主人非人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸款自降伏。 人主人非人，

諸天仙等類， 夜叉及羅剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天仙等類， 夜叉及羅剎，

乾闥緊那羅， 布單與羯吒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥緊那羅， 布單與羯吒，

鬼母及龍神， 虫狼與虎豹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼母及龍神， 虫狼與虎豹，

師子諸象類， 一切惡毒等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子諸象類， 一切惡毒等，

見之盡歸伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見之盡歸伏。」

爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善男子！諸佛威德及諸菩薩神通變化，如是威力不可思議，此法寶藏亦不可思議。是故金剛！常須精勤恭敬憶念。乃至國王人民百官、苾芻苾芻尼烏波索迦烏波私迦并諸法師，常須憶念深生難遇。此陀羅尼法寶功德不可思議，此法與一切眾生廣行流通，從國至國乃至村坊，有人住處遞相傳受，於大眾中必須供養、恭敬尊重、為他演說及教他人，展轉令人受持讀誦。若能如是，獲福無量，說不可盡。乃至他國聞有國王并善人愛樂大乘修行善事，亦須往彼勸令依法受持書寫讀誦。若擁護結界一切諸處，亦須應用此陀羅尼。若有法師受持讀誦此陀羅尼經者，常須恭敬，當如敬佛無有異意，所須衣服臥具飲食湯藥乃至四事勿令乏少悉皆充足。於法師處生大尊重珍敬之心，當興廣大不思議意。密迹主！若有人聞此寶藏經，不能受持讀誦書寫為他演說，及不流傳使他人知，復不恭敬供養持此陀羅尼法師，亦不敬阿闍梨，亦不能發無上菩提之心，又復生疑不信之者，如此人輩當獲大罪，如犯四重五逆罪等無有異也。一切諸佛及諸菩薩常當捨離，難為救護。密迹主！於後末世，若有善男子善女人誹謗是經，及出麁語言此經非法非佛所說。當知是人佛法中怨，命終已後決定墮阿毘地獄，一切諸佛菩薩悉當遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告金剛密迹主菩薩言：「善男子！諸佛威德及諸菩薩神通變化，如是威力不可思議，此法寶藏亦不可思議。是故金剛！常須精勤恭敬憶念。乃至國王人民百官、苾芻苾芻尼烏波索迦烏波私迦并諸法師，常須憶念深生難遇。此陀羅尼法寶功德不可思議，此法與一切眾生廣行流通，從國至國乃至村坊，有人住處遞相傳受，於大眾中必須供養、恭敬尊重、為他演說及教他人，展轉令人受持讀誦。若能如是，獲福無量，說不可盡。乃至他國聞有國王并善人愛樂大乘修行善事，亦須往彼勸令依法受持書寫讀誦。若擁護結界一切諸處，亦須應用此陀羅尼。若有法師受持讀誦此陀羅尼經者，常須恭敬，當如敬佛無有異意，所須衣服臥具飲食湯藥乃至四事勿令乏少悉皆充足。於法師處生大尊重珍敬之心，當興廣大不思議意。密迹主！若有人聞此寶藏經，不能受持讀誦書寫為他演說，及不流傳使他人知，復不恭敬供養持此陀羅尼法師，亦不敬阿闍梨，亦不能發無上菩提之心，又復生疑不信之者，如此人輩當獲大罪，如犯四重五逆罪等無有異也。一切諸佛及諸菩薩常當捨離，難為救護。密迹主！於後末世，若有善男子善女人誹謗是經，及出麁語言此經非法非佛所說。當知是人佛法中怨，命終已後決定墮阿毘地獄，一切諸佛菩薩悉當遠離。」

爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩聞佛說是陀羅尼法已，即於佛前歡喜踊躍頂禮世尊，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛密迹主菩薩摩訶薩聞佛說是陀羅尼法已，即於佛前歡喜踊躍頂禮世尊，以偈讚佛：

「廣饒益有情， 說此最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「廣饒益有情， 說此最勝法，

亦為利益我， 亦利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為利益我， 亦利諸眾生，

令獲大安樂。 如來最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令獲大安樂。 如來最勝尊，

稱歎諸佛德， 一切真言義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱歎諸佛德， 一切真言義，

能勤修行者， 希有未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能勤修行者， 希有未曾有，

說法利眾生。 我今當頂禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法利眾生。 我今當頂禮，

最勝大菩薩， 如教頂戴行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝大菩薩， 如教頂戴行。」

爾時釋迦如來告金剛密迹主菩薩言：「善哉善哉！汝今已能攝諸有情作大利益。密迹主！我今此法付囑文殊師利法王子手，令後末世於贍部洲廣為有情宣傳流布。」爾時文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍，熙怡含笑而白佛言：「世尊！今蒙如來於大眾中付囑於我，我當受持。世尊！如來入涅槃後，我於未來世令諸眾生依教受持，廣行流布甞不斷絕。」於是世尊說是法時，無量無邊諸眾生等聞此法故皆得離諸憂苦，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來告金剛密迹主菩薩言：「善哉善哉！汝今已能攝諸有情作大利益。密迹主！我今此法付囑文殊師利法王子手，令後末世於贍部洲廣為有情宣傳流布。」爾時文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍，熙怡含笑而白佛言：「世尊！今蒙如來於大眾中付囑於我，我當受持。世尊！如來入涅槃後，我於未來世令諸眾生依教受持，廣行流布甞不斷絕。」於是世尊說是法時，無量無邊諸眾生等聞此法故皆得離諸憂苦，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時世尊說此經已，文殊師利菩薩及金剛密迹主菩薩，并諸天等龍神八部，一切大眾同聲讚歎未曾有也，頂禮佛足歡喜踊躍，一心奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此經已，文殊師利菩薩及金剛密迹主菩薩，并諸天等龍神八部，一切大眾同聲讚歎未曾有也，頂禮佛足歡喜踊躍，一心奉行。