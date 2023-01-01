一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌

na mo maṃ ju śri ye ku mā ra bhū nā ya ta dyā thā oṃ śri ka la pe ma ho ka rpe a la ma ka rpe sa ma sa ma nta ka rpe svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo maṃ ju śri ye ku mā ra bhū nā ya ta dyā thā oṃ śri ka la pe ma ho ka rpe a la ma ka rpe sa ma sa ma nta ka rpe svā hā

爾時文殊師利法王子於大眾中說此陀羅尼已，十方世界一切如來、諸天龍八部、一切大眾咸共讚言：「善哉善哉！文殊師利童真菩薩摩訶薩！汝以大悲願力，於惡世中為欲矜愍薄福有情故，善能演說此不可思議如意摩尼妙法寶藏，饒益有情作無盡福利。」爾時文殊師利告大眾言：「我於過去佛所授得此陀羅尼，每於減劫眾生福盡之處即宣說，令彼惡世善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷求菩提道，導一切眾生速令成就一切善事，越度生死大苦海故，勸令受持神妙章句。若善男子善女人晝夜精勤常誦此陀羅尼憶念不忘，或但稱讚不思議力，勸化他人令其信受、至心持誦此陀羅尼、行饒益行。是善男子善女人無始已來所有一切五無間等諸惡罪業悉皆消滅，永不沈淪生死大海，永無三塗惡道之怖。隨所生處得宿命智，六根清淨諸相具足，妙色端嚴威德熾盛，所求皆得，先持諸餘真言一切悉皆成就，凡所施為無不殊勝。若能受持此陀羅尼者，先曾毀犯尸羅三業虧失悉得清淨，消除一切破戒罪業，永離惡道常生人天，諸根調柔智惠清淨，一切事中悉得通利，於正法中得深信力，所有言說聞者信受。於怨敵中常得殊勝，一切怨家永息惡心不能相害，一切天龍常隨擁護，任運成就廣大福德，見者賓伏。以我悲願深厚無盡福惠饒益一切眾生，十方如來諸大菩薩之所護念，眾聖加持、誓願力故，一切解脫無不成就。我今復說受持此陀羅尼畫像道場供養儀式。求成就法行者，應先擇願宿曜吉祥之日，畫人受持八戒潔淨，於白緤上或絹素上，畫一髻文殊師利菩薩童子形，金色，半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮華，華上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外垂下，五指作滿願印。熙怡微笑，種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已，於一淨室塗拭方壇，從內向外三院布位安置十七尊，具如如五字輪瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面，行者西面向東對像。應取白月八日起首念誦，每日誦前真言八百遍或一千遍，便於像前臥，一心思念我文殊取睡，則於夢中必見文殊作小童子形。若見此相，當知已蒙加被，諸願心成、所求皆得，所說言教人皆信受。又法取蜜哩底藥(此名白胡桝)誦前真言加持八千遍已，口含此藥，若至王宮或百官處，言發嚮應所求皆得，所說言教信受伏從不敢違逆。又法取帝支縛底藥(此名貝多皮陰乾)以前真言加持八千遍，置於鉢中持而乞食，所須飲食衣服乃至金銀七寶須者皆得，眾人愛敬競申供養，一切鬪諍之處皆得勝。又於白月八日，於此文殊師利像前燃燈、食三白食，又以白食及種種白花、燒白檀香 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子於大眾中說此陀羅尼已，十方世界一切如來、諸天龍八部、一切大眾咸共讚言：「善哉善哉！文殊師利童真菩薩摩訶薩！汝以大悲願力，於惡世中為欲矜愍薄福有情故，善能演說此不可思議如意摩尼妙法寶藏，饒益有情作無盡福利。」爾時文殊師利告大眾言：「我於過去佛所授得此陀羅尼，每於減劫眾生福盡之處即宣說，令彼惡世善男子善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷求菩提道，導一切眾生速令成就一切善事，越度生死大苦海故，勸令受持神妙章句。若善男子善女人晝夜精勤常誦此陀羅尼憶念不忘，或但稱讚不思議力，勸化他人令其信受、至心持誦此陀羅尼、行饒益行。是善男子善女人無始已來所有一切五無間等諸惡罪業悉皆消滅，永不沈淪生死大海，永無三塗惡道之怖。隨所生處得宿命智，六根清淨諸相具足，妙色端嚴威德熾盛，所求皆得，先持諸餘真言一切悉皆成就，凡所施為無不殊勝。若能受持此陀羅尼者，先曾毀犯尸羅三業虧失悉得清淨，消除一切破戒罪業，永離惡道常生人天，諸根調柔智惠清淨，一切事中悉得通利，於正法中得深信力，所有言說聞者信受。於怨敵中常得殊勝，一切怨家永息惡心不能相害，一切天龍常隨擁護，任運成就廣大福德，見者賓伏。以我悲願深厚無盡福惠饒益一切眾生，十方如來諸大菩薩之所護念，眾聖加持、誓願力故，一切解脫無不成就。我今復說受持此陀羅尼畫像道場供養儀式。求成就法行者，應先擇願宿曜吉祥之日，畫人受持八戒潔淨，於白緤上或絹素上，畫一髻文殊師利菩薩童子形，金色，半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮華，華上有如意摩尼寶珠。右手指掌向外垂下，五指作滿願印。熙怡微笑，種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已，於一淨室塗拭方壇，從內向外三院布位安置十七尊，具如如五字輪瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面，行者西面向東對像。應取白月八日起首念誦，每日誦前真言八百遍或一千遍，便於像前臥，一心思念我文殊取睡，則於夢中必見文殊作小童子形。若見此相，當知已蒙加被，諸願心成、所求皆得，所說言教人皆信受。又法取蜜哩底藥(此名白胡桝)誦前真言加持八千遍已，口含此藥，若至王宮或百官處，言發嚮應所求皆得，所說言教信受伏從不敢違逆。又法取帝支縛底藥(此名貝多皮陰乾)以前真言加持八千遍，置於鉢中持而乞食，所須飲食衣服乃至金銀七寶須者皆得，眾人愛敬競申供養，一切鬪諍之處皆得勝。又於白月八日，於此文殊師利像前燃燈、食三白食，又以白食及種種白花、燒白檀香

供養，誦此真言八千遍。遍數足已，便就像前眠睡。我文殊師利為現其淨妙色身，所願皆得，每日常與一千金錢。不應貯積，總將供供養三寶及修功德。每日誦八百遍，隨力隨分供養，不應間闕。又法以一銀鉢加持一百八遍或八百遍或二十一遍，於文殊師利像前安白練上，又以白練覆蓋其上。經一宿，晨朝手探鉢中，得八百金錢。如上所作諸法當宜密作，更不得使一人知聞，唯除同行願同求此事者親伴一人，必不得向外人說，加被之力當時頓失。功須慎密。若能依教謹慎，日日金錢常供，更無斷施。已上諸法不可總作，但隨意所樂成就一事。仍須先嚴身心，數數飲牛五淨，起慈悲心，晝夜精勤依教無虧，必得現生證上上悉地。心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養，誦此真言八千遍。遍數足已，便就像前眠睡。我文殊師利為現其淨妙色身，所願皆得，每日常與一千金錢。不應貯積，總將供供養三寶及修功德。每日誦八百遍，隨力隨分供養，不應間闕。又法以一銀鉢加持一百八遍或八百遍或二十一遍，於文殊師利像前安白練上，又以白練覆蓋其上。經一宿，晨朝手探鉢中，得八百金錢。如上所作諸法當宜密作，更不得使一人知聞，唯除同行願同求此事者親伴一人，必不得向外人說，加被之力當時頓失。功須慎密。若能依教謹慎，日日金錢常供，更無斷施。已上諸法不可總作，但隨意所樂成就一事。仍須先嚴身心，數數飲牛五淨，起慈悲心，晝夜精勤依教無虧，必得現生證上上悉地。心真言曰：

「oṃ sa ma nta śri hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ma nta śri hūṃ svā hā

「隨心真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨心真言：

「oṃ a śa ma ṇi hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ a śa ma ṇi hūṃ svā hā

「結壇界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結壇界真言：

「oṃ de śa ma ṇi hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ de śa ma ṇi hūṃ svā hā

「結四方界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「結四方界真言：

「oṃ sa ma na ta ma ṇi hūṃ svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ sa ma na ta ma ṇi hūṃ svā hā

「以此真言加持水二十一遍，散於四面，即成結界。若常於文殊師利菩薩前持誦此真言，日日八百遍不闕，日日常得伍百金錢。便須奉施供養三寶，但有隨己分喫用，不得求無義利處違教用之，必不得貯積。應須每日常已種種餅菓供養文殊菩薩，替拔及時分勿令不清淨。及自身衣服極須淨潔，數數洗浴勿令垢穢。若見非法沙門婆羅門，或顏色樵顇或非威儀身形醜陋，必不得輕笑毀謗。以大聖文殊種種化現異類之身，試驗調伏修行人心，欲令常起慈愍普皆平等，於一切有情生珍敬心、無分別心、無染著心、無增愛心廣大無礙，盡當作當來成佛之想。修行者若能如是依教住無分別精勤持誦，所求之願文殊大聖速為滿足，鉢中化變日常盈滿用無窮盡。又法以昌𮑱根用前身真言加持八千返置鉢中，持此鉢入城乞求，所須衣服悉得隨意。又法取安悉香、白檀香、蘇合香此三種香常用供養，於一切處常說燒此香不得間斷，所求願速得滿足。又法取五色線長一尋，誦真言加持一百八遍結作一結，滿二十一結，置線結於鉢中安像前，隨力供養，文殊日日於此鉢中現出上上黃金二十一兩。此金必不得停貯積集，施用修功德、供養三寶用無盡竭，若藏貯積集便即隱沒更不復出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此真言加持水二十一遍，散於四面，即成結界。若常於文殊師利菩薩前持誦此真言，日日八百遍不闕，日日常得伍百金錢。便須奉施供養三寶，但有隨己分喫用，不得求無義利處違教用之，必不得貯積。應須每日常已種種餅菓供養文殊菩薩，替拔及時分勿令不清淨。及自身衣服極須淨潔，數數洗浴勿令垢穢。若見非法沙門婆羅門，或顏色樵顇或非威儀身形醜陋，必不得輕笑毀謗。以大聖文殊種種化現異類之身，試驗調伏修行人心，欲令常起慈愍普皆平等，於一切有情生珍敬心、無分別心、無染著心、無增愛心廣大無礙，盡當作當來成佛之想。修行者若能如是依教住無分別精勤持誦，所求之願文殊大聖速為滿足，鉢中化變日常盈滿用無窮盡。又法以昌𮑱根用前身真言加持八千返置鉢中，持此鉢入城乞求，所須衣服悉得隨意。又法取安悉香、白檀香、蘇合香此三種香常用供養，於一切處常說燒此香不得間斷，所求願速得滿足。又法取五色線長一尋，誦真言加持一百八遍結作一結，滿二十一結，置線結於鉢中安像前，隨力供養，文殊日日於此鉢中現出上上黃金二十一兩。此金必不得停貯積集，施用修功德、供養三寶用無盡竭，若藏貯積集便即隱沒更不復出。

「又法有藥名數沙波多那亦名薩沙波(此云白芥子)，又有藥名摩訶弭多(此藥出蜀地)，若有大風大雨霖霔久不晴明者，前件二藥共置一處，用身真言加持此二藥八千遍，擲上虛空中，風雨便止。時若炎旱無雨，取數沙波多那加持八千遍，擲散於有龍水中，便即大雨即下。又法將持此加持藥散大戰陣中，一切刀杖弓箭無堪用者，設用定不傷害。若散置草中或樹林或一切田苗稼中者，悉無虫類能傷損者。若散石窟中或竹林間或粳米及餘五穀田中，便即增多，取之無盡。若散自身頭上，一切鬪諍之處皆得殊勝，若入王宮乃至大臣家諸百官家，悉皆得奉命恭敬。若散商人賈客之中，貨物并無竊盜，凡是賊徒不能侵奪。若散擲四方，一切鬼神、夜叉、羅剎及諸妖魅不能為害。若散失火之處，火便自滅不能燒物。若散水中，則便停流不動。更有眾多餘法，不能盡說。但得前法成就有驗，已後隨自意作者皆成，不勞遍說，決定無疑。此真言有大威德光明不思議力，難可度量，念誦成就者，除不至心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法有藥名數沙波多那亦名薩沙波(此云白芥子)，又有藥名摩訶弭多(此藥出蜀地)，若有大風大雨霖霔久不晴明者，前件二藥共置一處，用身真言加持此二藥八千遍，擲上虛空中，風雨便止。時若炎旱無雨，取數沙波多那加持八千遍，擲散於有龍水中，便即大雨即下。又法將持此加持藥散大戰陣中，一切刀杖弓箭無堪用者，設用定不傷害。若散置草中或樹林或一切田苗稼中者，悉無虫類能傷損者。若散石窟中或竹林間或粳米及餘五穀田中，便即增多，取之無盡。若散自身頭上，一切鬪諍之處皆得殊勝，若入王宮乃至大臣家諸百官家，悉皆得奉命恭敬。若散商人賈客之中，貨物并無竊盜，凡是賊徒不能侵奪。若散擲四方，一切鬼神、夜叉、羅剎及諸妖魅不能為害。若散失火之處，火便自滅不能燒物。若散水中，則便停流不動。更有眾多餘法，不能盡說。但得前法成就有驗，已後隨自意作者皆成，不勞遍說，決定無疑。此真言有大威德光明不思議力，難可度量，念誦成就者，除不至心。」

一髻文殊童子速成就無盡寶藏經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一髻文殊童子速成就無盡寶藏經

此經上元元年九月十八日，婆羅門嚩日羅(二合)麼拏庾灑(二合)唐云金剛福壽，於秦州開元寺輪寺三院□□□□貞元十七年三月翻經沙門再過□□□八硤內忠州薩使君宅。見天竺僧封勘定入藏記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經上元元年九月十八日，婆羅門嚩日羅(二合)麼拏庾灑(二合)唐云金剛福壽，於秦州開元寺輪寺三院□□□□貞元十七年三月翻經沙門再過□□□八硤內忠州薩使君宅。見天竺僧封勘定入藏記。

㚣舊住尊者導師過去日月燈明如來，傳法聖者八王子之化導之師，釋迦如來九世祖師，東方金色世界龍種上智尊王如來，胎藏海會四波羅蜜之中第二尊，四方四佛如來智母，大日如來同體別身也。身在法界一照，三世眾聖之母，一切慈母。發菩提心者，為證果之依處源本者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 㚣舊住尊者導師過去日月燈明如來，傳法聖者八王子之化導之師，釋迦如來九世祖師，東方金色世界龍種上智尊王如來，胎藏海會四波羅蜜之中第二尊，四方四佛如來智母，大日如來同體別身也。身在法界一照，三世眾聖之母，一切慈母。發菩提心者，為證果之依處源本者也。

文殊慈護真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊慈護真言：

唵沒馱昧怛哩(引)耶乞灑(二合)憾(犯土之所可誦也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵沒馱昧怛哩(引)耶乞灑(二合)憾(犯土之所可誦也)

文殊師利忿怒陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利忿怒陀羅尼：

唵嚩日羅底乞叉拏(三合)俱盧(二合)馱瞋那瞋那吽泮吒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅底乞叉拏(三合)俱盧(二合)馱瞋那瞋那吽泮吒

用此真護身、辟除、結界、淨諸香花及一切供具等。普當願眾生遇此教、曼殊當知識、速證般若功智、疾成無上兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用此真護身、辟除、結界、淨諸香花及一切供具等。普當願眾生遇此教、曼殊當知識、速證般若功智、疾成無上兩足尊。

文殊治瘡呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊治瘡呪：

那莫薩婆勃(入)馱南阿指多耶諾步多嚧比𠸎唵𭓷哩娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那莫薩婆勃(入)馱南阿指多耶諾步多嚧比𠸎唵𭓷哩娑婆訶

七佛藥師經中瘧病心呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七佛藥師經中瘧病心呪：

怛姪他惡窶莫怛囉窶麼麼窶具麗訶呼(去)𮠴(去)末羅末羅末羅竪樹囇布囉莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛姪他惡窶莫怛囉窶麼麼窶具麗訶呼(去)𮠴(去)末羅末羅末羅竪樹囇布囉莎訶

奉誦七佛名並十二神將名，唱書此呪繫之肘後，若差已置清淨所(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉誦七佛名並十二神將名，唱書此呪繫之肘後，若差已置清淨所(云云)。

善名勝吉祥王如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善名勝吉祥王如來。

寶月智嚴光音自在王如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥王如來。法海勝慧遊戲神通如來。藥師瑠璃光如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶月智嚴光音自在王如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥王如來。法海勝慧遊戲神通如來。藥師瑠璃光如來。

藥叉呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥叉呪：

唵(一) 俱毘羅(二) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵(一) 俱毘羅(二) 莎訶

康和三年三月七日書了 賢覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康和三年三月七日書了 賢覺

右奉為先妣尊靈出離生死往生極樂也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右奉為先妣尊靈出離生死往生極樂也