曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

「汝等天眾！此是一切祕密中勝一字呪王，一切有情無敢違者，一切鬼神不敢親近，一切諸佛為吉祥事，一切呪中最能成立隨意所為，一切世間作大尊勝。於求財者有大自在能令富盛，諸瞋恚中此令慈善，於諸含識悲愍為性，有違逆者皆悉順從。要而言之，凡有所為悉皆成就。縱不作法入壇場等，直爾誦持，手觸彼時即便隨意。呪衣著時，人皆愛樂，見者歡喜。若呪齒木用揩齒時，齒疼即差。若患眼時，取先陀婆鹽研之為末，呪七遍已少置眼中，其痛便止。若患耳者，取象馬糞聚上地菌，并苣蕂油、先陀婆鹽各取少許，呪之七遍，一處研使碎，絞取汁煖之，渧耳孔中其痛便止。若有女人將產之時，被胎所惱，腹中結痛不能疾出，取阿吒留灑根或牛膝根，取無蟲水磨擣令碎，呪之七遍塗在臍下，即能易出。若人被射，箭鏃入身不能出者，可取陳酥呪一百八遍，令彼飲之，其鏃便出。若患宿食不消腹中結痛、上變下瀉癨亂畏死者，可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類呪之七遍，研碎煖水令服便差。或復苦痢不能斷者，取橘柚根及榠樝根，磨擣呪之七遍，和水服之即差。

「汝等天眾！此是一切祕密中勝一字呪王，一切有情無敢違者，一切鬼神不敢親近，一切諸佛為吉祥事，一切呪中最能成立隨意所為，一切世間作大尊勝。於求財者有大自在能令富盛，諸瞋恚中此令慈善，於諸含識悲愍為性，有違逆者皆悉順從。要而言之，凡有所為悉皆成就。縱不作法入壇場等，直爾誦持，手觸彼時即便隨意。呪衣著時，人皆愛樂，見者歡喜。若呪齒木用揩齒時，齒疼即差。若患眼時，取先陀婆鹽研之為末，呪七遍已少置眼中，其痛便止。若患耳者，取象馬糞聚上地菌，并苣蕂油、先陀婆鹽各取少許，呪之七遍，一處研使碎，絞取汁煖之，渧耳孔中其痛便止。若有女人將產之時，被胎所惱，腹中結痛不能疾出，取阿吒留灑根或牛膝根，取無蟲水磨擣令碎，呪之七遍塗在臍下，即能易出。若人被射，箭鏃入身不能出者，可取陳酥呪一百八遍，令彼飲之，其鏃便出。若患宿食不消腹中結痛、上變下瀉癨亂畏死者，可取烏鹽或先陀婆鹽或諸雜鹽類呪之七遍，研碎煖水令服便差。或復苦痢不能斷者，取橘柚根及榠樝根，磨擣呪之七遍，和水服之即差。

「若是石女無產生法、欲求男女者，應取阿說健陀根，以酥熟煎，擣之令碎，和黃牛乳，呪二十五遍。待彼女人身淨之時令飲其藥，妻莫犯他男、夫莫犯他女，未久之間即便有娠。或復女人斷緒無子，經三五年或復多年，或被他禁呪、或由厭禱、或因諸病、或他所惱、或遭毒藥，遇此惡緣遂無子息者，應取少許孔雀尾，安陳酥中箭之數沸，研令相得，投少石蜜量如棗許，呪二十七遍服之令盡。於後七日中日日常以石蜜和乳，每呪七遍飲之，女身清淨諸病皆差，即便有娠。若有女人月水不息，應以阿藍部根或以藍根一握擣之，和乳熟煎，呪一百八遍服之即差。若患頭痛者，應以烏羽呪之七遍，掃拂痛處即便永差。若人患瘧，或一日二日三日四日發者，或常熱病或暫時熱病，應以乳粥和酥呪一百八遍，食之即差。若人被他厭魅蠱毒所中，應作反緣心，呪自己面一百八遍，觀彼病人，所患便差。若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著，或小兒諸病但是一切非人所為共相惱者，應呪自手一百八遍，摩病人頭，即眾病皆差。若人被蛇蠍所蜇或狂狗所傷，以氣急吹瘡上，呪之七七遍即差。若有人患癩病瘦病者，應洗浴潔淨，於閑靜處常誦此呪，悉皆除愈。凡誦呪之人，常須遠離惡人、不淨臭穢之處，不近酒肉五辛，一心受持，無不驗者。若有一日常誦一遍，能護自身。若誦二遍，能護同伴。若誦三遍，能護一家。若誦四遍，能護一村。若誦五遍，能護一城。若誦百遍，能護一國。若誦千遍，能護四天下。以要言之，略述如是，療病護身隨時利益。若更有餘所為之事，皆隨意作，無不成就。」爾時諸天大眾聞佛說此一字呪王經已，歡喜奉行(若復有人志求解脫希大利益現望果證者，當可至心依呪藏中作大呪法，廣說如經)。