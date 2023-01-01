大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼經

「諸佛子等！此呪能滅一切惡邪魍魎諸鬼，是一切諸佛吉祥之法，亦能成就一切神呪。誦此呪者，能令眾生起大慈心，能令眾生起大悲心，一切障礙皆得消滅，所有諸願皆得滿足。未作法時，即能成辦如意之事。若發無上大菩提心，誦之一遍，力能守護自身。若誦兩遍，力能守護同伴。若誦三遍，力能守護一宅中人。若誦四遍，力能守護一城中人。若誦五遍，力能守護一國中人。若誦六遍，力能守護一天下人。若誦七遍，力能守護四天下人。若以清旦誦一遍，呪水洗面，能令見者歡喜。呪香熏衣，亦令見者歡喜。若患齒痛，呪揩齒木，嚼之揩齒所痛即差。若有女人產難之時，取阿吒盧沙迦根或郎伽利迦根呪之七遍，以無虫水和摩之，塗於產女臍中，兒即易生。或諸男子為箭所中，鏃入筋骨拔之不出，以十年酥三兩呪一百八遍，安瘡中及食之，箭鏃即出。若婦人五年乃至二十三十年不生男女者，或自有病、或男子有病、鬼魅所著種種病等、或為毒藥所中，當以十年已上酥五兩，孔雀羽一兩，內於酥中呪之二十一遍，煎之擣為末，以石蜜一兩，大呵梨勒三顆去核取皮相和，呪之一百八遍。常以清旦空腹盡服之，於七日中即有男女。若患頭痛，以烏翅羽呪之七遍，拂痛人頭，患即除愈。若患瘧病一日二日乃至七日或常患者，以純乳煮粥，著好酥一兩，呪之一百八遍，與病人服之，即得除愈。諸善男子！以要言之，若欲合和一切湯藥及欲服者，先須至心誦之二十一遍，速得如願。復次善男子！若有一切眾生，為飛頭鬼所執，以手自摩其面，誦呪一百八遍作可畏相貌，便以左手作本生印，以大母指屈在掌中，用後四指押大母指上急把拳，即自努目陰誦此呪而看病者，所患即除。若人患一切鬼病，以呪呪右手一百八遍，燒安息香熏之，左手作本生印，右手磨病人頭，患即除愈。若有怨敵及諸惡夢，種種怖畏身心不安，以七色綖結呪索作蓮花形、或作輪形、或作金剛杵形，呪之一百八遍，燒安息香熏之，於七日中繫自身項上，一切厄難悉皆消散。或以牛黃研之為墨，於淨紙上或帛練上畫作所怖者形，於其四邊作齒𡄦字圍之，或作蓮花、或作輪字，或作卍字，螺，魚，金剛鉤，寶瓶等圍之，呪之七遍，所怖即除。諸善男！子若欲經過師子虎狼、毒蛇怨賊一切險難之處，當須淨其身心，不得近諸女人及喫一切五辛酒肉芸薹胡荽，於諸眾生起大悲想，至心誦呪呪之四十九遍，而諸怨惡自然退散，縱令遇之無不歡喜。諸善男子！此呪縱令一切眾生，或於一劫或無量劫，乃至名字不可得聞，何況得見、專心念誦。假令七寶象馬滿閻浮提，猶是世間滅壞之

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