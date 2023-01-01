此文殊師利六字呪功能，我今欲說。若有持此呪欲成就者，或食乳糜、或食菜、或食菓食乳，應食此食。日別三時洗浴，謂入五更以後為初時，午時已後是第二時，黃昏已後至初夜為第三時。於此三時，各一度洗浴，各別著一具淨衣，是故亦須三具淨衣。誦呪令滿六十萬遍，此為最初承事供養文殊。又若欲受持成就者，先須畫文殊師利像。其畫像法，取好白氈勿令有毛髮，亦不得割斷纑縷。彩色不得用膠，應以香汁和畫。其文殊師利像，蓮華座上結跏趺坐，右手作說法手、左手於懷中仰著。其像身作童子形，黃金色，天衣作白色，遮臍已下，餘身皆露。首戴天冠，身珮瓔珞臂印釧等，眾事莊嚴。左廂畫觀世音像，其身白銀色，瓔珞衣服莊嚴如常，坐蓮華上結跏趺坐，右手執白拂。右廂畫普賢菩薩像，其身金色，瓔珞莊嚴如常，亦坐蓮華座，右手執白拂。於文殊上空中兩邊，各作一首陀會天，手執華鬘，在空雲內唯現半身，手垂華鬘。於文殊像下右邊，畫受持呪者，右膝著地手執香爐。其文殊師利等所坐華下，遍畫作池水。其菩薩像兩邊，各畫在山峯。其畫師從起首欲畫之時，即日日受八戒，洒浴、著淨衣而畫，乃至畫了。若有舍利塔，即安文殊像在塔西面，像面向西。若無大塔，應以小塔安。文殊像前，以面向西。設種種華、種種飲食果子等，三時供養。道場內然酥燈。其道場要須在寂靜處，唯令一人供給。若正在道場誦呪時，所須華香等彈指而索，不得出言。取沈水香截為長二指，都盧婆香油(蘇合香稀者是)、無烟佉陀羅木炭。若無，以紫橿木替。又以沈香內前油中，於像前佉羅木炭火中燒，盡一夜。至明相出已，即見文殊師利，所有求願皆悉滿足，除婬欲事，自外悉皆不違所求。又法於像前，取旃檀截斷長二指，還晝夜燒供養。是時文殊師利即現身，當為說法，所有身患皆悉除愈，得菩薩地自在。又法於像前，以瞿摩夷塗地，散眾名華，行者於塗地場內一邊坐，誦呪滿一百八遍。經一月，得聰明，持一切經論。又法日日隨心常誦莫忘，定受業報亦令消滅。又法若日別能誦滿一百八遍，臨命終時得見文殊師利，隨心所願皆得受生。文殊師利為利益眾生故，於諸功能中略說少許。

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