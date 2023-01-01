文殊師利菩薩六字呪功能法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩六字呪功能法經

南無一切利益尊者文殊師利童子菩薩摩訶薩！呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無一切利益尊者文殊師利童子菩薩摩訶薩！呪曰：

「闇婆計陀那(上)摩」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闇婆計陀那(上)摩」

於此文殊師利菩薩六字呪功能法，我今說。若有人每日誦此呪七遍，決定罪業得除滅。若有人能每日誦此呪一百八遍，其人臨命終時，現前見文殊師利菩薩。若有人受持此呪得成法者，先食菜、或食乳糜、或食大麥子粥、或食大麥麨、或乞食。每日平旦、日午、日沒三時洗浴，別著一具淨衣，即誦此呪六十萬遍，法即成就。於後不割斷漊楨上，其畫匠人受八戒，不用膠，畫文殊師利菩薩，於蓮華上座說法之像，一切莊嚴具足，作童子形，天衣褡左肩。於右應畫作聖觀自在菩薩，坐蓮華座，手執拂。左邊應畫聖普賢菩薩。像上兩邊虛空，於雲中出呪仙，手執花鬘。作畫像下應畫持呪人，手執香爐，瞻仰文殊師利菩薩。其像四邊皆應作山峯。於菩薩座下，應作花池，充滿蓮華。已後於舍利塔前，面向西安楨，廣大供養已，用蘇燃燈，取闍提花一千八枚。取一一花各呪一遍於像面散，即有聲出，聞微妙聲或楨動。若聞妙聲時，得稱心。若楨動時，一切諍論中得勝，一切世間言教皆通達，一切眾生皆愛樂。若不成此法，餘一切事業皆不得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此文殊師利菩薩六字呪功能法，我今說。若有人每日誦此呪七遍，決定罪業得除滅。若有人能每日誦此呪一百八遍，其人臨命終時，現前見文殊師利菩薩。若有人受持此呪得成法者，先食菜、或食乳糜、或食大麥子粥、或食大麥麨、或乞食。每日平旦、日午、日沒三時洗浴，別著一具淨衣，即誦此呪六十萬遍，法即成就。於後不割斷漊楨上，其畫匠人受八戒，不用膠，畫文殊師利菩薩，於蓮華上座說法之像，一切莊嚴具足，作童子形，天衣褡左肩。於右應畫作聖觀自在菩薩，坐蓮華座，手執拂。左邊應畫聖普賢菩薩。像上兩邊虛空，於雲中出呪仙，手執花鬘。作畫像下應畫持呪人，手執香爐，瞻仰文殊師利菩薩。其像四邊皆應作山峯。於菩薩座下，應作花池，充滿蓮華。已後於舍利塔前，面向西安楨，廣大供養已，用蘇燃燈，取闍提花一千八枚。取一一花各呪一遍於像面散，即有聲出，聞微妙聲或楨動。若聞妙聲時，得稱心。若楨動時，一切諍論中得勝，一切世間言教皆通達，一切眾生皆愛樂。若不成此法，餘一切事業皆不得成就。

又法沈香長八指，任麁細，於蘇合香油塗，於以却陀羅木炭無姻火中各呪一遍。從初夜至明相出時燒，即見文殊師利菩薩親自來，於呪師前，隨所求皆與滿足，唯除婬欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法沈香長八指，任麁細，於蘇合香油塗，於以却陀羅木炭無姻火中各呪一遍。從初夜至明相出時燒，即見文殊師利菩薩親自來，於呪師前，隨所求皆與滿足，唯除婬欲。

又法於楨前以檀香晝夜燒不斷，誦此呪，文殊師利菩薩親來，為說甚深法皆得勝解，永離一切病得自在，得入菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法於楨前以檀香晝夜燒不斷，誦此呪，文殊師利菩薩親來，為說甚深法皆得勝解，永離一切病得自在，得入菩薩地。

又法以紫檀長六指剋作蓮華，更研紫檀末和水塗之，誦百千遍。至十五日夜滿月時，於楨前取花葉，兩手葉花誦呪，至於頂上光出。即取其花，令彼人成如二八十六歲人，身相端嚴，金色光明過於千日，威光如天童子，一切成就，呪仙皆恭敬，壽命一劫。劫盡已後，往生極樂世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法以紫檀長六指剋作蓮華，更研紫檀末和水塗之，誦百千遍。至十五日夜滿月時，於楨前取花葉，兩手葉花誦呪，至於頂上光出。即取其花，令彼人成如二八十六歲人，身相端嚴，金色光明過於千日，威光如天童子，一切成就，呪仙皆恭敬，壽命一劫。劫盡已後，往生極樂世界。

又法於月蝕時，取白昌蒲根，以瞿妹耶、糞、乳、酪、蘇比五和，洗昌蒲根。洗已，賓鉢羅樹葉果禮(下安四葉，上著三葉)，呪至或烟出或煖、火焰出。若煖氣時，得眾生歡喜，及一切論難皆勝。若烟出時，得安達底，壽一萬年。若火焰出，得昇阿迦舍，壽一大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法於月蝕時，取白昌蒲根，以瞿妹耶、糞、乳、酪、蘇比五和，洗昌蒲根。洗已，賓鉢羅樹葉果禮(下安四葉，上著三葉)，呪至或烟出或煖、火焰出。若煖氣時，得眾生歡喜，及一切論難皆勝。若烟出時，得安達底，壽一萬年。若火焰出，得昇阿迦舍，壽一大劫。

又法取黃牛有犢子者，攢乳酪取蘇置熟銅器中，以賓鉢羅七葉覆之呪之。如上烟等三事成就，即服此蘇，或多聞、或安達羅、或昇阿迦舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取黃牛有犢子者，攢乳酪取蘇置熟銅器中，以賓鉢羅七葉覆之呪之。如上烟等三事成就，即服此蘇，或多聞、或安達羅、或昇阿迦舍。

又法取布央迦羅子，於月蝕置日中含，誦此呪。至子動時，取三種銅作珠作孔，內子於珠孔中。含住即安陀利，出口即見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取布央迦羅子，於月蝕置日中含，誦此呪。至子動時，取三種銅作珠作孔，內子於珠孔中。含住即安陀利，出口即見之。

又法取釘香口含，誦此呪六十萬遍已，隨共人語所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取釘香口含，誦此呪六十萬遍已，隨共人語所求皆得。

又法食乳、大麥子或麨，誦呪一百二十萬遍，得成呪仙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法食乳、大麥子或麨，誦呪一百二十萬遍，得成呪仙。

又法乞食，不得語，滿十萬遍，得安達地多。若誦呪滿一俱胝，即見聖者文殊師利菩薩如是說法，決定令得入一生補處大菩薩眾。若每常誦此呪，一切蒙利皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法乞食，不得語，滿十萬遍，得安達地多。若誦呪滿一俱胝，即見聖者文殊師利菩薩如是說法，決定令得入一生補處大菩薩眾。若每常誦此呪，一切蒙利皆得成就。

又法取安悉香擣末，以蘇和為丸，如小棗，作十萬丸。一一皆呪一遍火中燒之至盡，即金錢十萬枚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取安悉香擣末，以蘇和為丸，如小棗，作十萬丸。一一皆呪一遍火中燒之至盡，即金錢十萬枚。

又法於流入海大河中，以一萬蓮華各呪一遍，擲置河中至盡。如彼蓮華數量寶伏藏見，得其藏，受用無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法於流入海大河中，以一萬蓮華各呪一遍，擲置河中至盡。如彼蓮華數量寶伏藏見，得其藏，受用無盡。

又法油麻以酪蘇和，一撮各各呪一遍置火中，至十萬遍，其人得財富，能施與一切物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法油麻以酪蘇和，一撮各各呪一遍置火中，至十萬遍，其人得財富，能施與一切物。

又法取未墮地瞿妹耶泥地作壇，以種種花散其上坐，每日誦呪一千八遍，即讀大乘經，至滿一月即得聰慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取未墮地瞿妹耶泥地作壇，以種種花散其上坐，每日誦呪一千八遍，即讀大乘經，至滿一月即得聰慧。

又法取牛黃，呪一千八遍塗額上，一切眾生見者皆歡喜。於頂上髮，呪七遍結之，一切惡人不能損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取牛黃，呪一千八遍塗額上，一切眾生見者皆歡喜。於頂上髮，呪七遍結之，一切惡人不能損害。

又法取鷄知摩羅果一萬顆，一一呪一遍置火中燒至盡，一切諸病皆得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法取鷄知摩羅果一萬顆，一一呪一遍置火中燒至盡，一切諸病皆得除愈。

文殊師利菩薩六字呪法一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩六字呪法一卷

以栂尾山高山寺之本，於洛北大報恩寺遺教會之砌寫之。八家錄云：六字神呪經一卷。註云：或云六字呪經，貞元，梵釋欠。註亦云六字呪法，題云文殊師利菩薩六字功能法。薄草子二，引用此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以栂尾山高山寺之本，於洛北大報恩寺遺教會之砌寫之。八家錄云：六字神呪經一卷。註云：或云六字呪經，貞元，梵釋欠。註亦云六字呪法，題云文殊師利菩薩六字功能法。薄草子二，引用此經。

時天明五乙巳年二月八日，智積輪下東武慈忍識。享和改元仲秋八月，請求慈忍師之本令寫之。當山慈心院傳燈等挍驗加訓，予更再訂，授於工，公于天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天明五乙巳年二月八日，智積輪下東武慈忍識。享和改元仲秋八月，請求慈忍師之本令寫之。當山慈心院傳燈等挍驗加訓，予更再訂，授於工，公于天下。

豐山長谷總持蘭若沙門快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山長谷總持蘭若沙門快道誌